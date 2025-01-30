Több mint 30 egyszerű értékesítési eszköz kisvállalkozások számára

Mit gondol a kisvállalkozásokról?

Függetlenül attól, hogy mit gondol erről, a valóságban a kisvállalkozások valójában meglehetősen nagyok. Attól függően, hogy kit kérdez, a kisvállalkozások akár 1000 alkalmazottat is foglalkoztathatnak. Ez egy nagy vállalkozás.

Egy kisvállalat értékesítési pozíciójában a verseny kegyetlen lehet. Ön a versenytársaival (és néha még a munkatársaival is!) áll szemben, és Usain Bolt szeretne lenni.

Ahogyan közgazdaságtan professzorod is megmondaná, az eltöltött idő nem egyenlő a befektetés megtérülésével. Nemcsak gyorsabban és keményebben kell dolgoznunk, hanem okosabban is.

Az újoncok számára: a CRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer. Ez egy szoftver, amely tárolja az összes kapcsolattartó nevét, a releváns információkat (az e-mail címektől a vállalati weboldalakon át a LinkedIn profilokig). De ez nem csak egy újszerű Rolodex.

Emellett tárolja az egyes potenciális ügyfelekkel vagy ügyfelekkel folytatott tevékenységeket és interakciókat, például az utolsó e-mailt vagy a telefonhívás dátumát. Összekapcsolja a kapcsolatot egy vállalattal vagy más vállalatokkal, amelyekkel ez a személy kapcsolatban állhat (az emberek váltanak munkahelyet, mint tudjuk!). A legjobb CRM-ek pontszámot is adnak a kapcsolataidnak, megmutatják a legfontosabb potenciális ügyfeleket, az ügyletek állapotát és egyebeket, hogy megszervezhesd az értékesítési csatornádat.

Ha ez ijesztőnek tűnik, ne aggódjon – nem kell mindent egyszerre megtennie. Túl sok cég ugrik a nagyokhoz, mint például a Salesforce, anélkül, hogy erre szükség lenne.

Valójában jobb lehet egy egyszerű CRM-mel kezdeni, majd a növekedésnek megfelelően bővíteni. Például a ClickUp egy termelékenységi eszköz, amely a saját mezők funkciónkkal CRM-ként is felszerelhető.

Hozzáadhatja az elérhetőségi adatokat, felsorolhatja a kapcsolattartó/lehetséges ügyfél következő lépéseit, és csatolhat mellékleteket. Emellett sablont is létrehozhat minden új kapcsolattartói rekordhoz, így mindig rendelkezésre állnak a megfelelő adatok minden új személyről, akit hozzáad.

Ajánlott CRM értékesítési eszközök:

2) Projektmenedzsment

Hol lehet a legkönnyebben kommunikálni a csapat többi tagjával az üzletek előrehaladásáról, vagy arról, hogy az új funkciók, termékek vagy szolgáltatások hogyan befolyásolhatják a jelenlegi ügyfeleket? A legtöbb vállalat ezeket az információkat egy Powerpoint-prezentációba tömöríti, e-mailben elküldi mindenkinek, majd három nap múlva máris elfelejti.

Hónapokkal később hatalmas késedelem keletkezik, mivel az értékesítési alelnök átnézi a beérkezett leveleket, hogy megtalálja a funkciók részleteit. Hogyan lehet ezt elkerülni? Válasz: egy egyszerűen használható, de elég hatékony projektmenedzsment eszközzel, amelyet az egész szervezet bevezethet.

A ClickUp rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyekre szüksége van a feladatok részleteinek, megjegyzéseknek, mellékleteknek, integrációknak és egyebeknek a kezeléséhez.

Értékesítési csapata megjegyzéseket fűzhet, valamint valós időben megtekintheti a projekteket és feladatokat. Vagy... ez borzalmas is lehet. Az értékesítés/üzletfejlesztés és a termék között húzott határvonal segíthet a parancsnoki lánc egyértelművé tételében.

A ClickUp ezt is kezeli, egyedi terekkel és csapatokkal, amelyekhez csak bizonyos tagok férhetnek hozzá.

Ajánlott projektmenedzsment értékesítési eszközök:

ClickUp : Egyszerű felület sok ingyenes funkcióval

Xtensio : Együttműködési platform, ahol a csapatok pillanatok alatt lenyűgöző üzleti tartalmakat hozhatnak létre.

Asana

Trello

Hétfő

Bónusz: Időkövető eszközök kisvállalkozások számára!

3) Dokumentumok aláírása

Bármely szerződésekkel vagy megállapodásokkal foglalkozó vállalkozásban rengeteg dokumentumot küldenek oda-vissza. És ne mondd, hogy még mindig szkennelsz és faxolsz. Eznek változnia kell, főleg azért, mert nem akarsz elmagyarázni az új gyakornoknak, hogyan működik a faxgép. Egyszerűen nem éri meg az időt, amit ráfordítasz.

Miután megkötötte az üzletet, nem akar ezzel is foglalkozni. Gyors, automatizált módszerre van szüksége, hogy a papírmunkát elintézze és a pénzt a bankba juttassa.

Ajánlott dokumentum aláírás:

4) Dokumentum- és tudásmenedzsment

A szerződések, brosúrák, útmutatók és termékfrissítések könnyű elérése érdekében szüksége lesz egy dokumentumkezelő rendszerre, amely segít csapatának megtalálni a szükséges anyagokat. A legjobb eszközök közül sok tartalmaz mellékleteket a verziótörténettel és megjegyzésekkel, amelyek segítenek rögzíteni az elvégzett változtatásokat vagy frissítéseket.

A kiskereskedelmi marketingeszközök megfelelő kombinációjának használata teljesen új szintre emelheti üzleti stratégiáját. Segít jobban összehangolni értékesítési és marketingcsapatait, hogy magasabb bevételi célokat érjenek el, és könnyebben nyomon követhessék a teljesítményt és a statisztikákat.

Hasznos lehet ezeket integrálni a projektmenedzsment eszközével is, így a frissítési folyamat gyorsabbá válik. Ha Dropboxot vagy Google Drive-ot használ, mindkettő integrálható a ClickUp-pal.

Ajánlott dokumentum- és tudáskezelés

Notion : Táblázatok létrehozása, frissítések végzése, dokumentáció központosítása Táblázatok létrehozása, frissítések végzése, dokumentáció központosítása

Dropbox

Google Drive

Evernote

Slite

Airtable

5) Találkozó-ütemező

A következő bemutató vagy találkozó ütemezése ugyanolyan fontos, mint a kapcsolatfelvétel. Hiszen mi értelme van, ha soha nem talál időt a beszélgetésre? E-mailek küldözgetése egyszerűen értelmetlen, amikor rengeteg kiváló eszköz áll rendelkezésre, amelyek naptármeghívókat és találkozó részleteit kínálnak.

Ha az értékesítési eszközei közé felveszi a találkozó-ütemezőt, az egyszerűbbé teszi az életét, és közben még néhány bemutatót is megszerezhet. Miután ütemezte a találkozót, használja a ClickUp Meetings alkalmazást jegyzetek készítéséhez és a teendők beállításához.

Ajánlott találkozó-ütemező eszközök

Calendly : Egyszerű felület a kezdéshez ( integrálható a ClickUp-pal!)

Clara

6) E-mail automatizálás és kezelés

Az értékesítésben nem elég csak az e-maileket figyelni – maximalizálnia kell azok hatását. Számos e-mail program segít személyre szabni az üdvözlő üzeneteket, és értesíti Önt, amikor az e-maileket megnyitják. Beállíthatja azt is, hogy az e-mailek egy bizonyos időpontban kerüljenek kiküldésre, hogy a potenciális ügyfelek az ő időbeosztásuk szerint érjék el őket, nem pedig az Öné szerint.

Sok eszköz rendelkezik csoportos beérkező levelek funkcióval is, így válaszadás előtt megbeszélheti és kommentálhatja az e-maileket a többi csapattaggal. Sok ilyen program jelentősen leegyszerűsíti az e-mailekre való válaszadást és azok nyomon követését.

Ajánlott e-mailkezelő eszközök az értékesítéshez:

ClickUp : E-mailek küldése/fogadása, feladatok ütemezése, automatizálások beállítása, e-mailek csatolása feladatokhoz és még sok más.

Front : Egyszerűsítse a csapat tagjai közötti kommunikációt e-mailekkel, terméküzenetekkel és egyebekkel.

Right Inbox : Állítsa e-mailjeit automatikus üzemmódba az e-mail sorrendbe állítás, e-mail sablonok és e-mail nyomon követés segítségével.

EmailAnalytics : Kövesse nyomon és figyelje az átlagos e-mail válaszidőt, az elküldött és a kapott e-maileket, valamint egyéb adatokat.

Hubspot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Lehetséges ügyfelek felkutatása és megkeresése

Régen az volt a hatékony értékesítő jellemzője, hogy felhívta a potenciális ügyfeleket, akikkel még nem állt kapcsolatban, és megkötötte az üzletet. A hideghívás időpazarlás volt, kivéve néhány kiválasztott esetet. De a hideghívást mára valami más váltotta fel: a meleghívás. A tartalommarketing, a közösségi médiamarketing és más eszközök már felolvasztották a potenciális ügyfeleket, mielőtt még felvette volna a telefont (remélhetőleg).

Használja ezeket az eszközöket, hogy jobb kapcsolatokat építsen ki, például e-maileket keressen és azonnali kapcsolatot teremtsen. De honnan tudja, hol kezdje? Vásároljon egy hatalmas adatbázisból származó listát? Valószínűleg nem. Olyan eszközökre van szüksége, mint a Sales Navigator és a LeadFuze, amelyek segítségével személyre szabott listákat hozhat létre, amelyek nagyobb valószínűséggel felelnek meg értékesítési céljainak és munkacéljainak.

Ajánlott eszközök a potenciális ügyfelek generálásához és megkereséséhez

8) Videokonferencia

Van egy barátom, aki értékesítőként az egész országot bejárja, és útközben különböző ügyfeleket látogat meg. Az egyik héten Philadelphiában van, a következőn Raleigh-ban, majd Seattle-ben. Ez remek, ha a vállalatodnak van rá pénze.

Nem mindannyian dolgozunk olyan cégeknél, amelyek hetente több ezer dollárt költenek arra, hogy az értékesítési csapat minden potenciális ügyféllel kapcsolatba lépjen. De a következő nagy eszköz az Ön arzenáljában egy minőségi videokonferencia-platform, amely lehetővé teszi a személyes kapcsolatok kiépítését. Megbízhatónak és hitelesnek kell lennie, és ami a legfontosabb: nem lehet idegesítő.

És felejtse el a többszörös bejelentkezéseket, ki szereti azokat? Néhány eszköz leginkább egyéni megbeszélésekhez alkalmas, míg mások inkább csoportos konferenciákhoz.

Appear.in: Bárki felkeresheti a webhelyet, megkeresheti a kívánt személyt és bejelentkezhet. Vagy meghívókat küldhet. Nagyon egyszerű, böngészőalapú találkozók, külön letöltés vagy PIN-kód nélkül.

Zoom

RingCentral

Skype

Következtetés: Gyorsítsa fel értékesítését

Célja: nagyobb képesség és kapacitás a kapcsolatépítésre, mert a tipikus értékesítő csak idejének 36%-át fordítja tényleges értékesítésre. Ez nem jó. Bár az értékesítés néha kézitusának tűnhet, a produktív értékesítési eszközöknek Önnek és értékesítőinek kell segíteniük. Mi lenne, ha a jövőben mesterséges intelligencia segítené a munkát?

Ezekkel a szerszámokkal a napi, de szükséges apró értékesítési lépések zökkenőmentesebben zajlanak, így csapata a nagyobb értékű eredményekre koncentrálhat.

