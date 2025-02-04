A 10 legjobb e-mailkezelő szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Képzelje el egy olyan világot, ahol minden e-mailnek megvan a helye, ahol könnyedén szűrhet, rangsorolhat és válaszolhat. Álomszerű, igaz? Míg sokan a beérkező levelek mappáját szükséges rossznak tartják, a legjobb e-mailkezelő eszközök ezt értékes eszközzé alakítják, amelynek segítségével hatékonyabban kommunikálhat és eredményesebben dolgozhat.

Akár több feladatot egyszerre végző startup-alapító, projektek koordinálásával foglalkozó csapatvezető, vagy egyszerűen csak valaki, aki a beérkező levelek rendezettségére vágyik, az út itt kezdődik.

Merüljön el a 10 legjobb e-mailkezelő szoftver bemutatásában, és alakítsa át a túlburjánzott üzenethalmazt hatékony, termelékeny folyamatokká!

Mit kell keresnie egy e-mailkezelő szoftverben?

Az e-mailkezelő eszközök nem csak az e-mailek rendezésére szolgálnak, hanem az idő és a teljesítmény maximalizálására is. De ennyi eszköz közül, amelyek a figyelmét igyekeznek felkelteni, mi az, ami igazán fontos? Nézzük meg közelebbről!

Intuitív felület: Könnyen navigálhat, zavarodottság nélkül; ha nehezen boldogul, akkor valószínűleg nem ez a megfelelő megoldás.

Zökkenőmentes integráció : Keressen olyan szoftvert, amely könnyedén összeolvad a meglévő alkalmazásaival, például a Google Workspace-szel és a Microsoft Outlookkal.

Automatizálási lehetőségek: Válasszon olyan eszközt, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy Ön a személyes beérkező leveleire és a fontosabb munkákra koncentrálhasson.

Feladatok átalakítása: Válassza azt a funkciót, amely segítségével a beérkező e-maileket könnyedén feladatokká alakíthatja.

Robusztus ütemezés: A megbízható szoftver rugalmas ütemezési nézeteket kínál az ügyfélszolgálati csapatnak a munkaterhelés kezeléséhez.

Adatbiztonság: Elsőbbséget élvezzenek az e-mailkezelő eszközök, amelyek robusztus biztonsági funkciókkal rendelkeznek.

A 10 legjobb e-mailkezelő szoftvermegoldás

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek, hogy mindent kezelni tudjanak, a napi teendőkön át a funkciók közötti munkafolyamatokig. Használja a ClickUp-ot, hogy automatikusan hozzárendelje a beszélgetéseket és az ügyfélkérések a csapat tagjaihoz, amint azok beérkeznek!

A ClickUp e-mail funkciójával pedig közvetlenül a feladatokból küldhet és fogadhat e-maileket, és intézkedhet anélkül, hogy elhagyná a platformot. Több ezer integráció és testreszabható sablon segítségével minden csapat e-mailkezelő eszköze kéznél van. Ráadásul a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense összefoglalja a találkozók jegyzetét, e-maileket ír és még sok minden mást is elvégez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók nagy száma miatt az első használatkor a felhasználóknak egy kis tanulási görbével kell számolniuk.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. SendBox

via SendBox

A SendBox lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle szolgáltatások alapján tranzakciós e-mail sablonokat készítsenek és finomítsanak, így minden kommunikáció célzott és hatékony lesz. Az online e-mail sorral a felhasználók valós időben figyelemmel kísérhetik e-mail kampányaikat.

A nyílt jelleg biztonsági aggályokat vethet fel, és dedikált támogató csapat nélkül a frissítések nem biztos, hogy olyan gyakoriak vagy robusztusak lesznek, mint a kereskedelmi megoldások esetében. Ráadásul a felhasználói támogatás inkább közösségi alapú lehet, mint hivatalosan strukturált.

A Sandbox legjobb funkciói

Az előre elkészített sablonok időt és energiát takarítanak meg, miközben professzionális megjelenést biztosítanak.

A tranzakciós e-mail szoftverek célja, hogy növeljék az e-mailjei kézbesíthetőségi arányát.

Sandbox korlátozások

A nyílt forráskód biztonsági aggályokat vet fel, és hiányzik a dedikált támogatás

Más e-mailkezelő szoftverek hez képest nagyon korlátozott beérkező levelek kezelési funkciók

Sandbox árak

Ingyenes

Sandbox értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Helpwise

via Helpwise

Ismerje meg a Helpwise-t, az e-mailkezelés együttműködési menedékét. Különösen nagy segítséget jelent a támogatás, az értékesítés és az ügyfélszolgálat csapatainak, akiknek zökkenőmentes csapatmunkára van szükségük a megosztott e-mailek kezeléséhez.

A több felhasználó egyidejű hozzáférésére tervezett funkcióknak köszönhetően mindig szinkronban lesz a csapattagokkal. Merüljön el a racionalizált beszélgetésekben, és figyelje, ahogy csapatának hatékonysága az egekbe szökik.

A Helpwise legjobb funkciói

Rendezze az e-maileket rugalmasan, és küldje el őket, amikor csak akarja.

A szoftver folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a Helpwise is folyamatosan javul.

Zökkenőmentesen kezelje az élő csevegést és az egyéb csatornákról érkező kérdéseket egy együttműködési központban.

Az intelligens hozzárendelési és automatizálási szabályok segítségével automatikusan rendelje hozzá a beszélgetéseket a csapatához.

Segítségnyújtási korlátozások

Ügyfélszolgálati szoftverként lett kifejlesztve, ezért más felhasználási esetekre nem ideális.

Azok bevonása, akik nem ismerik a formátumot, kihívást jelenthet.

A felhasználók szerint a platform keresési funkciója fejlesztésre szorul.

Helpwise árak

Standard: 15 USD/felhasználó, havi számlázással

Prémium: 25 USD/felhasználó, havi számlázással

Haladó: 50 USD/felhasználó, havi számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Helpwise értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

4. Front

via Front

Üdvözöljük a Frontban, ahol az e-mailek és az együttműködés egy közös felületen találkoznak. A Front újragondolja a hagyományos e-mail beállításokat, és tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek átláthatóságra vágynak az e-mail alapú feladatokban.

Az ügyfélszolgálat, az értékesítés vagy akár az operációs csapatok is hűséges szövetségesre lelnek a Frontban. A megosztott beérkező levelek és a valós idejű együttműködési eszközök segítségével búcsút inthet a zavaros e-mail láncoknak és a belső jegyzeteknek, és átadhatja helyét a világos, összehangolt kommunikációnak.

A Front legjobb funkciói

Központosítsa az összes beérkező üzenetet, az e-mailektől a hangjegyzetekig, egy helyen.

Automatizálja az üzenetek hozzárendelését a tartalom vagy külső adatok alapján.

A felhasználói kritériumok alapján történő automatikus feladatkiosztással biztosítsa a felelősségek egyértelmű elosztását.

Használjon címkéket az üzenetek jobb kategorizálásához, jelentéskészítéshez és hatékonyabb kereséshez.

Integrálja a Frontot több más alkalmazással a jobb projektmenedzsment, kommunikáció, ügyfél-siker menedzsment és egyebek érdekében.

Elsődleges korlátozások

A felhasználók szerint a naptár funkciót jelentősen javítani kell.

A Front összes funkciójának megismerése kezdetben túlnyomó lehet.

Elsődleges árazás

Növekedés: 59 USD/felhasználó, havi számlázással

Ár: 99 USD/felhasználó, havi számlázással

Premier: 229 USD/felhasználó, havi számlázással

Elsődleges értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Brevo

via Brevo

A Brevo ugyan új szereplő a piacon, de hatékony e-mailkezelési funkcióival nagy hatást gyakorol. A minimalista, mégis hatékony e-mailkezelési módszert kereső szakemberek számára tervezett Brevo áttekinthetőséget hoz a beérkező levelek mappájába.

Az egyéni vállalkozók, szabadúszók, ügyfélszolgálati munkatársak és kisvállalkozások tulajdonosai különösen profitálhatnak abból, ha az e-mailek kezelését unalmas teendőtől kellemes, könnyen kezelhető feladattá alakítják.

A Brevo legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület intuitív drag-and-drop szerkesztővel kombinálva

A sokszínű és testreszabható sablonok különböző igényeket elégítenek ki.

Mélyreható betekintés a robusztus jelentések és elemzések révén

Marketing automatizálás és szegmentálás a célzott elérhetőség érdekében

A Brevo korlátai

Más e-mailkezelő alkalmazásokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Egyes felhasználók a kezdeti beállítást nehéznek találták.

Brevo árak

Ingyenes

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Brevo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1720+ értékelés)

6. Superhuman

via Superhuman

Azok számára, akik a sebesség és a hatékonyság megszállottjai, a Superhuman egy valóra vált álom. Nem csak az e-mailek kezeléséről van szó, hanem arról, hogy ezt villámgyorsan tegyük.

Azok a szakemberek, akik e-mailek tengerével vannak elárasztva, különösen a vezetők és menedzserek, a Superhuman segítségével termelékenységük ugrásszerű növekedését tapasztalhatják meg. A billentyűparancsok és a mesterséges intelligenciával támogatott eszközök segítségével kiszűrheti a zajt, és eljuthat a kommunikáció lényegéhez.

A Superhuman legjobb funkciói

Hatékony e-mailkezelés praktikus billentyűparancsokkal

Nincs szükség több fiókra; a megosztott beérkező levelek mappák lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy egyszerre csak egy e-mail fiókra koncentráljanak.

Az ütemezett nyomon követések biztosítják a megfelelő időben történő válaszadást és a következetes nyomon követést.

Szuperemberi korlátok

A keresési funkció nem elég sokoldalú

A felhasználóknak fiókot kell váltaniuk, hogy különböző üzeneteket láthassanak.

Szuperemberi árak

Növekedés: 30–45 dollár felhasználónként/hónapban

Starter: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Szuperemberi értékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,9 az 5-ből (15+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Superhuman versenytársakat!

7. Help Scout

via Help Scout

A Help Scout nem csak egy újabb e-mailkezelő eszköz, hanem kifejezetten azok számára készült, akik az ügyfélszolgálati interakciók frontvonalában dolgoznak.

A Help Scout megosztott beérkező levelek mappákat kínál, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a help desk funkciókhoz, így biztosítva, hogy minden ügyfélkérdés a megfelelő tulajdonoshoz kerüljön. Fedezze fel az együttműködésen alapuló e-mail rendezési, címkézési és válaszadási funkciókat, amelyek garantálják, hogy ügyfelei mindig elégedetten távozzanak.

A Help Scout legjobb funkciói

Átfogó támogatási rendszer: e-mail, élő csevegés és tudásbázis

Elősegíti a csapatmunkát a megosztott beérkező levelek mappával

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és integrálja azokat zökkenőmentesen más eszközökkel.

Szerezzen teljes áttekintést a felhasználói interakciókról, hogy nyomon követhesse az ügyfelek elégedettségét.

A Help Scout korlátai

Minden jegy csak egy csapattaghoz rendelhető hozzá.

A mobilalkalmazás csak alapvető funkciókat kínál.

A korlátozott nyelvi támogatás és a dokumentumformázás nehézkes lehet.

Help Scout árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Plusz: 40 USD/hó felhasználónként

Pro: 65 USD/hó felhasználónként

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Nézze meg a Help Scout legjobb alternatíváinak listáját

8. Klaviyo

via Klaviyo

A Klaviyo az e-mailkezelés, az e-mailmarketing szoftverek és az e-kereskedelem metszéspontjában áll. Ha online áruház tulajdonosa vagy e-kereskedelmi marketinges, a Klaviyo nem csak az e-mailek kezeléséhez, hanem azok üzleti növekedéshez való kihasználásához is segítséget nyújt.

A robusztus szegmentációs és automatizálási funkciók segítségével alakítsa át az általános e-mailes marketingkommunikációt személyre szabott marketingkampányokká, amelyek rezonálnak a közönségével.

A Klaviyo legjobb funkciói

Több mint 60 előre konfigurált automatizálás csepegtető kampányokhoz és egyebekhez

Válasszon több mint 80 testreszabható sablon közül!

Célzottan szólítsa meg közönségét viselkedésalapú kommunikációs csatornákkal

A Klaviyo korlátai

A felhasználók szerint az új kampányok nulláról történő létrehozása unalmas feladat lehet.

A felhasználók szerint a támogatás elérése és igénybevétele kihívást jelenthet.

Klaviyo árak

Ingyenes

E-mail: 45 USD/hó

E-mail és SMS: 60 USD/hó

Klaviyo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (990+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (370+ értékelés)

9. MailerLite

via MailerLite

Egyszerű, intuitív és hatékony – ez a MailerLite. Ez a platform igazi áldás azoknak a kisvállalkozásoknak és startupoknak, amelyek költséghatékony módot keresnek az e-mailek kezelésére és marketingre.

A felhasználóbarát sablonokkal és éleslátó elemzésekkel a MailerLite biztosítja, hogy még az e-mail marketingben újoncok is otthon érezzék magukat.

A MailerLite legjobb funkciói

Három szerkesztői választás a változatos, rugalmas kampányigényekhez

Integrálható a főbb e-kereskedelmi platformokkal a jobb ügyfélcélzás érdekében.

Fejlett marketing munkafolyamatok elérhetők az automatizálási eszközben

A MailerLite korlátai

Korlátozások a kampánysablonok kiválasztás utáni módosításakor

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az automatizálási és tervezési szerkesztőeszközök kezelése.

MailerLite árak

Ingyenes

Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó, maximum 500 előfizetőig

Haladó: 20 USD/hó, maximum 500 előfizetőig

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MailerLite értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (370+ értékelés)

10. SaneBox

via SaneBox

A SaneBox fejlett algoritmusok segítségével tanulmányozza az e-mailes szokásait, hogy automatikusan szűrje a nem fontos üzeneteket külön mappákba, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat. Az e-mailek rendezésén túlmenően olyan funkciókat is kínál, mint az egy kattintással történő leiratkozás, az e-mailek későbbi időpontra való elhalasztása és a válaszok nyomon követése, amelyek mind az e-mailes termelékenység javítását szolgálják.

A SaneBox szinte minden e-mail szolgáltatással kompatibilis, biztonságosan működik, és garantálja adatai titkosságát. Akár promóciós e-mailek, értesítések, akár csak a napi levelezés hatalmas mennyisége terheli, a SaneBox egyszerűbb, könnyebben kezelhető beérkező levelek kezelését ígéri.

A SaneBox legjobb funkciói

Az automatikus kategorizálási funkció biztosítja, hogy csak a fontos e-mailek jelenjenek meg a beérkező levelek mappájában, míg a kevésbé fontos e-mailek a SaneLater mappába kerülnek.

A SaneCC funkció kiemeli a cselekvésre ösztönző e-maileket azáltal, hogy azonosítja és elkülöníti azokat az e-maileket, amelyekben nem szerepel a „címzett” sorban, így Ön a prioritást élvező üzenetekre koncentrálhat.

A felhasználók az „Ne zavarjanak” funkcióval e-mailmentes szüneteket tervezhetnek, amely ideiglenesen áthelyezi az új e-maileket egy kijelölt mappába.

A SaneBox korlátai

A Digest funkció zavaros lehet, egyes felhasználóknak nehézséget okoz a hatékony betanítása.

A projekt irányítópultjának navigálása bonyolult lehet komplex kialakítása miatt.

A napi összefoglaló kialakítása nem elég vonzó, ezért egyes felhasználók figyelmen kívül hagyják vagy nem veszik figyelembe.

A SaneBox árai

Snack: 7 USD/hó

Ebéd: 12 dollár/hónap

Vacsora: 36 dollár/hónap

SaneBox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Egyszerűsítse az ügyfélérdeklődéseket és visszajelzéseket a ClickUp segítségével

A beérkező levelek napi túlterhelése miatt könnyen elveszhetünk a válogatás nélküli üzenetek szövevényében. A megfelelő e-mailkezelő szoftverrel, mint például a ClickUp, nemcsak bárhonnan küldhet és fogadhat e-maileket a platformon belül, hanem az üzeneteket könnyedén átalakíthatja végrehajtható feladatokká.

A ClickUp vállalati projektkezelő szoftverének ereje az automatizálási és ütemezési képességeiben rejlik. Néhány egyszerű módosítással beállíthat olyan munkafolyamatokat, amelyek automatizálják a rutinfolyamatokat, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat. Használja ingyen a ClickUp-ot, hogy javítsa ügyfelei élményét és csapata termelékenységét!