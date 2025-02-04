A 10 legjobb e-mailkezelő szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Képzelje el egy olyan világot, ahol minden e-mailnek megvan a helye, ahol könnyedén szűrhet, rangsorolhat és válaszolhat. Álomszerű, igaz? Míg sokan a beérkező levelek mappáját szükséges rossznak tartják, a legjobb e-mailkezelő eszközök ezt értékes eszközzé alakítják, amelynek segítségével hatékonyabban kommunikálhat és eredményesebben dolgozhat.
Akár több feladatot egyszerre végző startup-alapító, projektek koordinálásával foglalkozó csapatvezető, vagy egyszerűen csak valaki, aki a beérkező levelek rendezettségére vágyik, az út itt kezdődik.
Merüljön el a 10 legjobb e-mailkezelő szoftver bemutatásában, és alakítsa át a túlburjánzott üzenethalmazt hatékony, termelékeny folyamatokká!
Mit kell keresnie egy e-mailkezelő szoftverben?
Az e-mailkezelő eszközök nem csak az e-mailek rendezésére szolgálnak, hanem az idő és a teljesítmény maximalizálására is. De ennyi eszköz közül, amelyek a figyelmét igyekeznek felkelteni, mi az, ami igazán fontos? Nézzük meg közelebbről!
- Intuitív felület: Könnyen navigálhat, zavarodottság nélkül; ha nehezen boldogul, akkor valószínűleg nem ez a megfelelő megoldás.
- Zökkenőmentes integráció: Keressen olyan szoftvert, amely könnyedén összeolvad a meglévő alkalmazásaival, például a Google Workspace-szel és a Microsoft Outlookkal.
- Automatizálási lehetőségek: Válasszon olyan eszközt, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy Ön a személyes beérkező leveleire és a fontosabb munkákra koncentrálhasson.
- Feladatok átalakítása: Válassza azt a funkciót, amely segítségével a beérkező e-maileket könnyedén feladatokká alakíthatja.
- Robusztus ütemezés: A megbízható szoftver rugalmas ütemezési nézeteket kínál az ügyfélszolgálati csapatnak a munkaterhelés kezeléséhez.
- Adatbiztonság: Elsőbbséget élvezzenek az e-mailkezelő eszközök, amelyek robusztus biztonsági funkciókkal rendelkeznek.
A 10 legjobb e-mailkezelő szoftvermegoldás
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek, hogy mindent kezelni tudjanak, a napi teendőkön át a funkciók közötti munkafolyamatokig. Használja a ClickUp-ot, hogy automatikusan hozzárendelje a beszélgetéseket és az ügyfélkérések a csapat tagjaihoz, amint azok beérkeznek!
A ClickUp e-mail funkciójával pedig közvetlenül a feladatokból küldhet és fogadhat e-maileket, és intézkedhet anélkül, hogy elhagyná a platformot. Több ezer integráció és testreszabható sablon segítségével minden csapat e-mailkezelő eszköze kéznél van. Ráadásul a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense összefoglalja a találkozók jegyzetét, e-maileket ír és még sok minden mást is elvégez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje csapata beérkező leveleit e-mail projektkezelő eszközökkel
- Több megbízott és feladatfigyelő funkció az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez
- Kövesse nyomon és szervezze meg az összes munkát több mint 15 testreszabható nézettel, beleértve a ClickUp táblázat nézetet is.
- Készítsen e-mail sablonokat és mentett válaszokat, hogy időt takarítson meg (nézze meg a ClickUp e-mail marketing sablont és a ClickUp üzleti bemutatkozó sablont a legjobb példákért).
- Integrálja a ClickUp-ot kedvenc e-mail alkalmazásaival, mint például a Gmail, az Outlook, az IMAP és az Office 365.
- Használja a ClickUp AI-t, hogy néhány kattintással összefoglalót készítsen kommentekből, értekezletek jegyzetéből és más hosszú tartalmakból.
A ClickUp korlátai
- A funkciók nagy száma miatt az első használatkor a felhasználóknak egy kis tanulási görbével kell számolniuk.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. SendBox
A SendBox lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle szolgáltatások alapján tranzakciós e-mail sablonokat készítsenek és finomítsanak, így minden kommunikáció célzott és hatékony lesz. Az online e-mail sorral a felhasználók valós időben figyelemmel kísérhetik e-mail kampányaikat.
A nyílt jelleg biztonsági aggályokat vethet fel, és dedikált támogató csapat nélkül a frissítések nem biztos, hogy olyan gyakoriak vagy robusztusak lesznek, mint a kereskedelmi megoldások esetében. Ráadásul a felhasználói támogatás inkább közösségi alapú lehet, mint hivatalosan strukturált.
A Sandbox legjobb funkciói
- Az előre elkészített sablonok időt és energiát takarítanak meg, miközben professzionális megjelenést biztosítanak.
- A tranzakciós e-mail szoftverek célja, hogy növeljék az e-mailjei kézbesíthetőségi arányát.
Sandbox korlátozások
- A nyílt forráskód biztonsági aggályokat vet fel, és hiányzik a dedikált támogatás
- Más e-mailkezelő szoftverekhez képest nagyon korlátozott beérkező levelek kezelési funkciók
Sandbox árak
- Ingyenes
Sandbox értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Helpwise
Ismerje meg a Helpwise-t, az e-mailkezelés együttműködési menedékét. Különösen nagy segítséget jelent a támogatás, az értékesítés és az ügyfélszolgálat csapatainak, akiknek zökkenőmentes csapatmunkára van szükségük a megosztott e-mailek kezeléséhez.
A több felhasználó egyidejű hozzáférésére tervezett funkcióknak köszönhetően mindig szinkronban lesz a csapattagokkal. Merüljön el a racionalizált beszélgetésekben, és figyelje, ahogy csapatának hatékonysága az egekbe szökik.
A Helpwise legjobb funkciói
- Rendezze az e-maileket rugalmasan, és küldje el őket, amikor csak akarja.
- A szoftver folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a Helpwise is folyamatosan javul.
- Zökkenőmentesen kezelje az élő csevegést és az egyéb csatornákról érkező kérdéseket egy együttműködési központban.
- Az intelligens hozzárendelési és automatizálási szabályok segítségével automatikusan rendelje hozzá a beszélgetéseket a csapatához.
Segítségnyújtási korlátozások
- Ügyfélszolgálati szoftverként lett kifejlesztve, ezért más felhasználási esetekre nem ideális.
- Azok bevonása, akik nem ismerik a formátumot, kihívást jelenthet.
- A felhasználók szerint a platform keresési funkciója fejlesztésre szorul.
Helpwise árak
- Standard: 15 USD/felhasználó, havi számlázással
- Prémium: 25 USD/felhasználó, havi számlázással
- Haladó: 50 USD/felhasználó, havi számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Helpwise értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
4. Front
Üdvözöljük a Frontban, ahol az e-mailek és az együttműködés egy közös felületen találkoznak. A Front újragondolja a hagyományos e-mail beállításokat, és tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek átláthatóságra vágynak az e-mail alapú feladatokban.
Az ügyfélszolgálat, az értékesítés vagy akár az operációs csapatok is hűséges szövetségesre lelnek a Frontban. A megosztott beérkező levelek és a valós idejű együttműködési eszközök segítségével búcsút inthet a zavaros e-mail láncoknak és a belső jegyzeteknek, és átadhatja helyét a világos, összehangolt kommunikációnak.
A Front legjobb funkciói
- Központosítsa az összes beérkező üzenetet, az e-mailektől a hangjegyzetekig, egy helyen.
- Automatizálja az üzenetek hozzárendelését a tartalom vagy külső adatok alapján.
- A felhasználói kritériumok alapján történő automatikus feladatkiosztással biztosítsa a felelősségek egyértelmű elosztását.
- Használjon címkéket az üzenetek jobb kategorizálásához, jelentéskészítéshez és hatékonyabb kereséshez.
- Integrálja a Frontot több más alkalmazással a jobb projektmenedzsment, kommunikáció, ügyfél-siker menedzsment és egyebek érdekében.
Elsődleges korlátozások
- A felhasználók szerint a naptár funkciót jelentősen javítani kell.
- A Front összes funkciójának megismerése kezdetben túlnyomó lehet.
Elsődleges árazás
- Növekedés: 59 USD/felhasználó, havi számlázással
- Ár: 99 USD/felhasználó, havi számlázással
- Premier: 229 USD/felhasználó, havi számlázással
Elsődleges értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (250 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
5. Brevo
A Brevo ugyan új szereplő a piacon, de hatékony e-mailkezelési funkcióival nagy hatást gyakorol. A minimalista, mégis hatékony e-mailkezelési módszert kereső szakemberek számára tervezett Brevo áttekinthetőséget hoz a beérkező levelek mappájába.
Az egyéni vállalkozók, szabadúszók, ügyfélszolgálati munkatársak és kisvállalkozások tulajdonosai különösen profitálhatnak abból, ha az e-mailek kezelését unalmas teendőtől kellemes, könnyen kezelhető feladattá alakítják.
A Brevo legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felület intuitív drag-and-drop szerkesztővel kombinálva
- A sokszínű és testreszabható sablonok különböző igényeket elégítenek ki.
- Mélyreható betekintés a robusztus jelentések és elemzések révén
- Marketing automatizálás és szegmentálás a célzott elérhetőség érdekében
A Brevo korlátai
- Más e-mailkezelő alkalmazásokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek
- Egyes felhasználók a kezdeti beállítást nehéznek találták.
Brevo árak
- Ingyenes
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1720+ értékelés)
6. Superhuman
Azok számára, akik a sebesség és a hatékonyság megszállottjai, a Superhuman egy valóra vált álom. Nem csak az e-mailek kezeléséről van szó, hanem arról, hogy ezt villámgyorsan tegyük.
Azok a szakemberek, akik e-mailek tengerével vannak elárasztva, különösen a vezetők és menedzserek, a Superhuman segítségével termelékenységük ugrásszerű növekedését tapasztalhatják meg. A billentyűparancsok és a mesterséges intelligenciával támogatott eszközök segítségével kiszűrheti a zajt, és eljuthat a kommunikáció lényegéhez.
A Superhuman legjobb funkciói
- Hatékony e-mailkezelés praktikus billentyűparancsokkal
- Nincs szükség több fiókra; a megosztott beérkező levelek mappák lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy egyszerre csak egy e-mail fiókra koncentráljanak.
- Az ütemezett nyomon követések biztosítják a megfelelő időben történő válaszadást és a következetes nyomon követést.
Szuperemberi korlátok
- A keresési funkció nem elég sokoldalú
- A felhasználóknak fiókot kell váltaniuk, hogy különböző üzeneteket láthassanak.
Szuperemberi árak
- Növekedés: 30–45 dollár felhasználónként/hónapban
- Starter: 30 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Szuperemberi értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,9 az 5-ből (15+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Superhuman versenytársakat!
7. Help Scout
A Help Scout nem csak egy újabb e-mailkezelő eszköz, hanem kifejezetten azok számára készült, akik az ügyfélszolgálati interakciók frontvonalában dolgoznak.
A Help Scout megosztott beérkező levelek mappákat kínál, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a help desk funkciókhoz, így biztosítva, hogy minden ügyfélkérdés a megfelelő tulajdonoshoz kerüljön. Fedezze fel az együttműködésen alapuló e-mail rendezési, címkézési és válaszadási funkciókat, amelyek garantálják, hogy ügyfelei mindig elégedetten távozzanak.
A Help Scout legjobb funkciói
- Átfogó támogatási rendszer: e-mail, élő csevegés és tudásbázis
- Elősegíti a csapatmunkát a megosztott beérkező levelek mappával
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és integrálja azokat zökkenőmentesen más eszközökkel.
- Szerezzen teljes áttekintést a felhasználói interakciókról, hogy nyomon követhesse az ügyfelek elégedettségét.
A Help Scout korlátai
- Minden jegy csak egy csapattaghoz rendelhető hozzá.
- A mobilalkalmazás csak alapvető funkciókat kínál.
- A korlátozott nyelvi támogatás és a dokumentumformázás nehézkes lehet.
Help Scout árak
- Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 40 USD/hó felhasználónként
- Pro: 65 USD/hó felhasználónként
Help Scout értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
Nézze meg a Help Scout legjobb alternatíváinak listáját
8. Klaviyo
A Klaviyo az e-mailkezelés, az e-mailmarketing szoftverek és az e-kereskedelem metszéspontjában áll. Ha online áruház tulajdonosa vagy e-kereskedelmi marketinges, a Klaviyo nem csak az e-mailek kezeléséhez, hanem azok üzleti növekedéshez való kihasználásához is segítséget nyújt.
A robusztus szegmentációs és automatizálási funkciók segítségével alakítsa át az általános e-mailes marketingkommunikációt személyre szabott marketingkampányokká, amelyek rezonálnak a közönségével.
A Klaviyo legjobb funkciói
- Több mint 60 előre konfigurált automatizálás csepegtető kampányokhoz és egyebekhez
- Válasszon több mint 80 testreszabható sablon közül!
- Célzottan szólítsa meg közönségét viselkedésalapú kommunikációs csatornákkal
A Klaviyo korlátai
- A felhasználók szerint az új kampányok nulláról történő létrehozása unalmas feladat lehet.
- A felhasználók szerint a támogatás elérése és igénybevétele kihívást jelenthet.
Klaviyo árak
- Ingyenes
- E-mail: 45 USD/hó
- E-mail és SMS: 60 USD/hó
Klaviyo értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (990+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (370+ értékelés)
9. MailerLite
Egyszerű, intuitív és hatékony – ez a MailerLite. Ez a platform igazi áldás azoknak a kisvállalkozásoknak és startupoknak, amelyek költséghatékony módot keresnek az e-mailek kezelésére és marketingre.
A felhasználóbarát sablonokkal és éleslátó elemzésekkel a MailerLite biztosítja, hogy még az e-mail marketingben újoncok is otthon érezzék magukat.
A MailerLite legjobb funkciói
- Három szerkesztői választás a változatos, rugalmas kampányigényekhez
- Integrálható a főbb e-kereskedelmi platformokkal a jobb ügyfélcélzás érdekében.
- Fejlett marketing munkafolyamatok elérhetők az automatizálási eszközben
A MailerLite korlátai
- Korlátozások a kampánysablonok kiválasztás utáni módosításakor
- Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az automatizálási és tervezési szerkesztőeszközök kezelése.
MailerLite árak
- Ingyenes
- Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó, maximum 500 előfizetőig
- Haladó: 20 USD/hó, maximum 500 előfizetőig
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
MailerLite értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (780+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (370+ értékelés)
10. SaneBox
A SaneBox fejlett algoritmusok segítségével tanulmányozza az e-mailes szokásait, hogy automatikusan szűrje a nem fontos üzeneteket külön mappákba, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat. Az e-mailek rendezésén túlmenően olyan funkciókat is kínál, mint az egy kattintással történő leiratkozás, az e-mailek későbbi időpontra való elhalasztása és a válaszok nyomon követése, amelyek mind az e-mailes termelékenység javítását szolgálják.
A SaneBox szinte minden e-mail szolgáltatással kompatibilis, biztonságosan működik, és garantálja adatai titkosságát. Akár promóciós e-mailek, értesítések, akár csak a napi levelezés hatalmas mennyisége terheli, a SaneBox egyszerűbb, könnyebben kezelhető beérkező levelek kezelését ígéri.
A SaneBox legjobb funkciói
- Az automatikus kategorizálási funkció biztosítja, hogy csak a fontos e-mailek jelenjenek meg a beérkező levelek mappájában, míg a kevésbé fontos e-mailek a SaneLater mappába kerülnek.
- A SaneCC funkció kiemeli a cselekvésre ösztönző e-maileket azáltal, hogy azonosítja és elkülöníti azokat az e-maileket, amelyekben nem szerepel a „címzett” sorban, így Ön a prioritást élvező üzenetekre koncentrálhat.
- A felhasználók az „Ne zavarjanak” funkcióval e-mailmentes szüneteket tervezhetnek, amely ideiglenesen áthelyezi az új e-maileket egy kijelölt mappába.
A SaneBox korlátai
- A Digest funkció zavaros lehet, egyes felhasználóknak nehézséget okoz a hatékony betanítása.
- A projekt irányítópultjának navigálása bonyolult lehet komplex kialakítása miatt.
- A napi összefoglaló kialakítása nem elég vonzó, ezért egyes felhasználók figyelmen kívül hagyják vagy nem veszik figyelembe.
A SaneBox árai
- Snack: 7 USD/hó
- Ebéd: 12 dollár/hónap
- Vacsora: 36 dollár/hónap
SaneBox értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)
Egyszerűsítse az ügyfélérdeklődéseket és visszajelzéseket a ClickUp segítségével
A beérkező levelek napi túlterhelése miatt könnyen elveszhetünk a válogatás nélküli üzenetek szövevényében. A megfelelő e-mailkezelő szoftverrel, mint például a ClickUp, nemcsak bárhonnan küldhet és fogadhat e-maileket a platformon belül, hanem az üzeneteket könnyedén átalakíthatja végrehajtható feladatokká.
A ClickUp vállalati projektkezelő szoftverének ereje az automatizálási és ütemezési képességeiben rejlik. Néhány egyszerű módosítással beállíthat olyan munkafolyamatokat, amelyek automatizálják a rutinfolyamatokat, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat. Használja ingyen a ClickUp-ot, hogy javítsa ügyfelei élményét és csapata termelékenységét!