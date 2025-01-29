A 10 legjobb kampánykezelő szoftver 2025-ben

A marketingkampányok megdöbbentő 71%-a nem éri el a kitűzött célokat, annak ellenére, hogy a vállalkozások bevételeik közel 10%-át fordítják marketingtevékenységekre.

Ez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a marketingkampányok kezelése olyan, mintha teljesen bekötött szemmel kellene zsonglőrködni összefüggéstelen rendszerekkel és fragmentált folyamatokkal.

A projektek és kampányok valós idejű átláthatóságának hiánya késedelmet és a források nem hatékony elosztását eredményezi, és ezt a problémát a szétszórt kommunikáció még tovább súlyosbítja.

A kampánykezelő szoftverek és eszközök segítségével a vállalkozások exponenciálisan javíthatják a valóban fontos dolgok szervezését és optimalizálását, ami sikeresebb marketingkampányokhoz vezet.

Ez az útmutató bemutatja a 2024-ben feltétlenül kipróbálandó kampánykezelő eszközöket, és segít megérteni azok legjobb tulajdonságait, előnyeit és hátrányait, hogy kiválaszthassa az üzleti igényeinek leginkább megfelelő kampánykezelő platformot. ? ?

Mi az a kampánykezelő eszköz?

A kampánykezelő eszközök olyan szoftvermegoldások, amelyek célja, hogy segítsék a vállalkozásokat marketingkampányaik hatékonyabb tervezésében, nyomon követésében, végrehajtásában és elemzésében, a célok kitűzésétől a teljesítményelemzésig.

Az online kampánykezelő eszközökkel az egész marketingciklust egy helyen kezelheti, összehangolva a munkaerőt, az időt és a költségvetést a feladatokkal, folyamatokkal, ütemtervekkel és mutatókkal.

Mire kell figyelni a kampánykezelő szoftvereknél?

A rengeteg kampánykezelő szoftver közül választani nem könnyű. Általában a következő funkciókat érdemes ellenőrizni:

Intuitív felület a mindennapi használat megkönnyítésére

Teljes körű projektkezelési funkciók

Marketing automatizálási funkciók

Testreszabható munkafolyamatok

Robusztus együttműködési és kommunikációs funkciók

Integrálható más, már meglévő vagy népszerű új generációs és hagyományos marketingeszközökkel.

Niche képességek, mint például a közösségi média projektmenedzsment , e-mail marketing kampánymenedzsment, hirdetési kampányok menedzsmentje stb.

Hatékony valós idejű mutatók jelentése és elemzése

Költséghatékonyság

Mobilalkalmazás az úton történő munkavégzéshez és még sok máshoz

Akár egyszerűbb módszert keres a közösségi média bejegyzéseinek több marketingcsatornán történő kezelésére, akár összetettebb kampányteljesítmény- és adatelemző eszközöket keres, minden igénynek megfelelő megoldást találhat.

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, nézzük meg a marketingkampány-kezelő eszközök szent grálját!

A 10 legjobb kampánykezelő szoftver

A digitális marketingkampányok terén számos marketingkampány-kezelő szoftverplatform létezik, többek között kampánytervezéshez, projektmenedzsmenthez, tartalomkészítéshez, költségkövetéshez, ütemtervhez és célok kezeléséhez, közösségi médiamarketinghez, marketingautomatizáláshoz és egyebekhez.

A legjobb projektmenedzsmenthez, marketingkampány-kezeléshez és csapatmunkához

Összegyűjtse minden munkáját és csapatát egy helyen a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely segít központosítani és kezelni a munkáját, az együttműködést és a kommunikációt egy helyről.

Mi teszi a ClickUp-ot a marketingesek számára a legjobb kampánykezelő eszközzé?

Nemcsak több száz fejlett funkciót kínál, hanem egy teljesen testreszabható platformot is, amely lehetővé teszi bármely csapat és vállalkozás számára, hogy a ClickUp-ot saját igényeikhez, preferenciáikhoz és felhasználási eseteikhez igazítsák, beleértve a marketingprojekt-kezelő szoftvert és a kampánykezelő eszközt is.

Ez a rugalmasság lehetővé teszi az értékesítési és marketing csapatok számára, hogy a ClickUp-ot úgy konfigurálják, hogy az megfeleljen folyamatosan változó igényeiknek, a kampánytervezéstől és a kampánynaptár összeállításától kezdve a kampány teljesítményének nyomon követéséig, valamint egyéb marketingprojektekig vagy igényekig.

Használja a digitális táblákat a stratégia tervezéséhez, a ClickUp Docs-ot a kampányismertetőkhöz, az SOP-kat, a listanézetet egyéni mezőkkel és egyéni állapotokkal a kampánykezelési munkafolyamat egyszerűsítéséhez, valamint az egyéni irányítópultokat az adatokon alapuló döntések meghozatalához a kampány teljesítményének maximalizálása érdekében.

Ezen felül a ClickUp fejlett munkafolyamat-automatizálási, csapatmunkát támogató és célkövetési funkciókat kínál, amelyek segítségével optimalizálhatja az erőforrások elosztását, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és kezelheti kampányának minden részét.

A ClickUp egy másik izgalmas funkciója az AI írási asszisztens, a ClickUp AI. ⚡️

A ClickUp AI egy forradalmian új eszköz, amely a ClickUp platformba építve segít gyorsabban dolgozni, okosabban írni és kreativitását beindítani több száz szakértők által kidolgozott eszközzel minden felhasználási esethez, beleértve kampányötletek kidolgozását, kampányismertetők írását, marketingkampányok tervezését és még sok minden mást.

Legjobb funkciók

Feladatkezelés: Válasszon több mint 35 Válasszon több mint 35 ClickApp közül, hogy a feladatkezelést az igényeikhez igazítsa, beleértve a feladatok automatizálását, a sprintpontok hozzárendelését, az egyéni mezőadatok hozzáadását és még sok mást.

Projekt hierarchia struktúra : A ClickUp robusztus : A ClickUp robusztus projekt hierarchia struktúrájával frissítően egyedi módszert kínál a csapatok, projektek, kampányok és egyebek szervezésére. Ez magában foglalja a csapatok és osztályok számára létrehozott terek, a különböző projektek számára létrehozott külön mappák és a feladatok listáinak létrehozását.

Munkafolyamat-automatizálás : Egyszerűsítse a kampánykezelést : Egyszerűsítse a kampánykezelést a manuális folyamatok és a rutin feladatok automatizálásával . Az automatizálási folyamatok létrehozásához több mint 50 művelet, kiváltó esemény és feltétel áll rendelkezésre, amelyekkel kiküszöbölheti az ismétlődő feladatokat, így időt és energiát takaríthat meg.

Beágyazott alfeladatok és ellenőrzőlisták : Egyszerűsítse a komplex projekteket azáltal, hogy feladatokra és alfeladatokra bontja őket. Lehetővé teszi továbbá ellenőrzőlisták létrehozását konkrét feladatokon belül a haladás nyomon követése és figyelemmel kísérése érdekében.

Nyomon követés és elemzés : A ClickUp valós idejű nyomon követéssel és elemzéssel büszkélkedhet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy diagramok, grafikonok és részletes jelentések segítségével mérjék a legfontosabb teljesítménymutatókat, és így adatvezérelt megközelítést alkalmazzanak projekt erőforrásaik kezelésében.

Testreszabható sablonok : Több mint 1000 testreszabható sablon áll rendelkezésre minden csapat és különböző felhasználási esetekhez, például e-mailes marketingkampány, : Több mint 1000 testreszabható sablon áll rendelkezésre minden csapat és különböző felhasználási esetekhez, például kampánykövetés és -elemzés kampánytervezés és egyéb marketinges sablonok

Integrációs lehetőségek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, beleértve olyan népszerű marketingeszközöket, mint a Tableau, a Hubspot és a Salesforce, így a ClickUp az egyik legjobb kampánykezelő eszköz a mai marketingcsapatok számára.

Mobilalkalmazás: A ClickUp mobilalkalmazás lehetővé teszi, hogy kampányait útközben is kezelje – hozzáférjen a feladatokhoz, kommunikáljon a csapattagokkal, és mindig naprakész legyen.

PRO TIPTervezze meg, hajtsa végre és kezelje marketingkampányait egyetlen platformon a ClickUp Marketing Campaign Template segítségével. Ez a lista minden marketingfázisra tartalmaz példa feladatokat, valamint egyéb fontos elemeket, amelyekkel elindulhat.

Töltse le ezt a sablont Kezelje teljes munkafolyamatát egy olyan kampánykezelő szoftverrel, mint a ClickUp, és használja a Kampány és promóciós sablont a kérések fogadásának, a kampánytervezésnek és a végrehajtásnak a racionalizálására.

Korlátozások

Az új felhasználóknak valószínűleg tanulási folyamaton kell átesniük.

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

Árak

Örökre ingyenes: Sokfunkciós ingyenes csomag

Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Ingyenes próba elérhető; bármely fizetős munkaterülethez hozzáadható, csupán 5 dollárért tag/hónap.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 3700 értékelés)

A legjobb e-mail és SMS marketing automatizáláshoz

Kampányáttekintő műszerfal a Sender.net segítségével

A Sender egy e-mail és SMS marketing automatizálási platform, amely segít a vállalkozásoknak marketing kampányaik egyszerű és nyereséges kezelésében.

Tervezze meg saját e-mailjét a semmiből, vagy válasszon a gyönyörű, előre elkészített sablonokból álló könyvtárból. Az e-mail ütemezővel könnyedén kezelheti e-mail és SMS kampányait, míg az automatizálási eszközzel automatizálhatja e-mail és SMS kampányait.

A Sender egy hatékony kampánykezelő eszköz, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek felvételének teljes automatizálását felugró ablakok és regisztrációs űrlapok segítségével. Ezután beállíthat automatikus drip kampányokat, hogy intelligens szegmentációval, személyre szabott vásárlási utakkal ápolja az új potenciális ügyfeleket.

Legalkalmasabb: Kis márkák és e-kereskedelmi üzletek, amelyek e-mail és SMS marketing automatizálással szeretnék bővíteni üzleti tevékenységüket.

Legjobb funkciók

E-mail és SMS automatizálás : Hozzon létre hatékony automatizált kampányokat, beleértve üdvözlő sorozatokat, elhagyott kosárra vonatkozó emlékeztetőket, vásárlás utáni felárral vagy árengedménnyel járó ajánlatokat és még sok mást, a drag-and-drop automatizálási eszköz segítségével.

Intelligens szegmentálás és személyre szabás : A preferenciák vagy egyéni mezők alapján automatikusan szegmentálja a potenciális ügyfeleket a felvétel során, miközben a személyre szabás segítségével mindenki úgy érzi, hogy az üzenet kifejezetten neki szól.

Interaktív, magas konverziós arányú spin-to-win felugró ablakok és űrlapok : Használjon rendkívül vonzó spin-to-win felugró ablakokat és űrlapokat a potenciális ügyfelek e-mail listájának felépítéséhez és bővítéséhez.

Drag-and-drop e-mail szerkesztő és sablonok : A Sender funkciókban gazdag, szerkeszthető, mobilbarát e-mail sablonok könyvtára, valamint egy drag-and-drop e-mail szerkesztő, amellyel saját terveit a semmiből kezdheti el építeni.

Hatékony jelentések: Érthető, részletes elemzések és jelentések segítségével bármikor, bárhol áttekintheti az adatokat.

E-mail automatizálás a Senderben (a Sender.net oldalon keresztül)

Korlátozások

Az ingyenes csomag nagylelkű, de a Sender márkanevét hordozza.

A platform nem támogatja az affiliate kampányokat.

Árak

Örökre ingyenes: Funkciókban gazdag ingyenes csomag 2500 előfizető és havi 15 000 e-mail számára.

Standard: 8 dollár havonta, maximum 30 000 e-mail és 2500 előfizető esetén

Professzionális: 29 dollár havonta, akár 60 000 e-mail és 2500 előfizető

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (44 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (143 értékelés)

3. HubSpot

A legjobb marketingkampányok nyomon követéséhez és elemzéséhez

Műszerfal nézet a Hubspotban (a Hubspoton keresztül)

A HubSpot elsősorban egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, amely hatékony funkciókat kínál a vállalkozásoknak marketingjük, értékesítésük, ügyfélszolgálatuk és működésük racionalizálására és kezelésére.

A HubSpot marketingközpontja teljes körű prémium funkciókat és eszközöket kínál, beleértve a tartalomkészítést, a céloldalakat, a közösségi média marketinget, a SEO kampányok kezelését, az e-mail kampányokat, a marketing automatizálást és még sok mást, hogy a vállalkozások vonzzák ideális közönségüket és nyereségesen alakítsák őket fizető ügyfelekké.

Készítsen, valósítson meg és automatizáljon nagyszabású, figyelemfelkeltő, magas konverziós arányú e-mail kampányokat. Tervezzen céloldalakat forgalomnövelő kampányaihoz egy WYSIWYG (What You See Is What You Get) drag-and-drop építő segítségével, és növelje konverziós arányát nyereségesen.

Használjon hatékony irányítópultokat a kampányok teljesítményének megtekintéséhez és optimalizálásához adatvezérelt megközelítéssel. Végül használja a Hubspot közösségi média eszközeit a magas ROI-jú hirdetések és közösségi média marketing kampányok kezeléséhez, méréséhez és bevételszerzéséhez.

Legjobb funkciók

Marketing automatizálás : Gondozza és értékelje a potenciális ügyfeleket automatikusan, miközben pontosan megcélozza mind a potenciális, mind a meglévő ügyfeleket az online áruházban tanúsított viselkedésük és a márkájával való interakcióik alapján.

Online űrlapkészítő : Készítsen minősített potenciális ügyfeleket a felhasználóbarát űrlaptervező eszközzel, amely konvertálásra kész, testreszabható űrlapokat kínál.

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) : automatikusan hozza létre és frissítse az ügyféladatokat, kövesse nyomon tevékenységüket, és férjen hozzá a részleges interakciókhoz, ezzel segítve a munkafolyamatok racionalizálását és a hosszú távú kapcsolatok ápolását.

Landing page builder: Tervezzen Tervezzen magas konverziós arányú landing page-eket , amelyek az alkalmi látogatókat érdeklődő potenciális ügyfelekké alakítják. Ezenkívül könnyedén optimalizálhatja a konverziókat elemzések és SEO-javaslatok segítségével.

Részletes elemzések: kövesse nyomon az e-mail és a céloldal kampányok teljesítményét, miközben értékes, adatokkal alátámasztott betekintést nyer a beépített elemzések, jelentések és interaktív irányítópultok segítségével.

Korlátozások

Kisvállalkozások számára megfizethetetlenül drága, és ez még inkább igaz, ha az Ön igényei növekednek.

A testreszabáshoz és a fejlett funkciók használatához szakértői segítségre lehet szükség.

Árak

Ingyenes: Egy e-mail automatizálás, 2000 e-mail/hónap és egyéb ingyenes eszközök

Starter: 20 dollár havonta, maximum 1000 marketingkapcsolatra

Professzionális: 890 USD havonta, maximum 2000 marketingkapcsolatra

Vállalati: 3600 USD havonta, legfeljebb 10 000 marketingkapcsolat esetén

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (9536+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (5537+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Hubspot alternatívákat!

4. Salesforce

A legjobb ügyféladatok kezelésére és folyamatok automatizálására

E-mail áttekintő műszerfal a Salesforce segítségével

A Salesforce egy átfogó ügyfél-, marketing- és értékesítéskezelő platform, amelyet nagyvállalatok számára terveztek, amelyek javítani szeretnék ügyfélkapcsolataikat, növelni szeretnék folyamatok hatékonyságát és növelni szeretnék üzleti tevékenységük megtérülését (ROI).

A Salesforce kiváló minőségű, AI-alapú személyre szabási funkciói segítenek a vállalkozásoknak releváns kampányok kidolgozásában és méretezésében. Marketing GPT modulja megkönnyíti a generatív AI használatát, így időt takaríthat meg a kampány teljes életciklusa alatt, miközben csökkenti az ügyfélszerzési költségeket. Vezessen okosabb kampányokat az egységes ügyféladat-forrás erejének kihasználásával, hogy valós idejű információkat nyújtson több csatornán keresztül.

Végül, a Customer 360 modulja segít a vállalkozásoknak összekapcsolni értékesítési, szolgáltatási, marketing és IT csapataikat egyetlen együttműködési platformon, növelve ezzel a hatékonyságot és eredményességet minden területen.

Legjobb funkciók

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) : Elsősorban CRM-képességeiről ismert Salesforce segít a vállalkozásoknak a potenciális ügyfelek elérhetőségeinek kezelésében, az ügyfelekkel való interakciók rögzítésében, a lehetőségek azonosításában, a potenciális ügyfelek nyomon követésében és a marketingkampányok lebonyolításában, mindezt egyetlen irányítópultról.

Marketing automatizálás : A Salesforce marketing automatizálási modulja lehetővé teszi a vállalkozások számára a marketingkampányok automatizálását és optimalizálását. Intelligens eszközöket tartalmaz az e-mail marketinghez, a potenciális ügyfelek ápolásához, a potenciális ügyfelek pontozásához, a kampánykezeléshez és még sok máshoz.

Vásárlói út térkép : Vizualizálja és stratégiát dolgozzon ki a különböző érintkezési pontokon átívelő egyedi vásárlói utakra. Azonosítsa a vásárlók bevonásának lehetőségeit, és személyre szabott élményeket nyújtson, ami jobb vásárlói élményhez vezet.

E-mail kampánykezelés : Hozzon létre és küldjön célzott e-mail kampányokat kapcsolattartói listájára vagy szegmenseire. Használjon reszponzív e-mail sablonokat, intelligens személyre szabást és részletes elemzéseket, hogy könnyedén megtervezhesse és végrehajthassa a magas konverziós arányú e-mail kampányokat.

Közösségi média menedzsment : Kezelje és figyelje közösségi média jelenlétét a bejegyzések ütemezésével, a követőkkel és potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartással, a közösségi beszélgetések figyelemmel kísérésével és még sok mással.

Lead scoring és routing: automatikusan rendeljen értékeket a leadekhez azok folyamatos viselkedése és elkötelezettsége alapján, miközben biztosítja, hogy a értékesebb leadek a szervezet legjobb értékesítési erőforrásaihoz kerüljenek.

Korlátozások

Jelentősen költséges, és ez még tovább emelkedik a kiegészítők, testreszabások, valamint további alkalmazások és szolgáltatások miatt.

A Salesforce beállítása kezdetben ugyanolyan nehéz és bonyolult lehet, mint amennyire funkciókban gazdag és sokoldalú.

Árak

Örökre ingyenes: 30 napos ingyenes próba

Alapvető funkciók: 25 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 75 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 150 USD/hó/felhasználó

Korlátlan: 300 USD/hó/felhasználó

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (14 105+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (17 664+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Salesforce CRM alternatívákat!

5. Hootsuite

A legjobb a közösségi média bejegyzések ütemezéséhez, kezeléséhez és közzétételéhez

Táblák megtekintése a Hootsuite segítségével

A Hootsuite egy közösségi média kampánykezelő eszköz, amely segít a felhasználóknak tartalmakat összeállítani, ütemezni és közzétenni a közösségi média profilokon. Ez egy hatékony eszköz a potenciális ügyfelek megszólításához, a trendek figyelemmel kíséréséhez, a tartalmak népszerűsítéséhez, hirdetési kampányok lebonyolításához és a közösségi média elemzések segítségével egy adatalapú megközelítés kihasználásához.

A Hootsuite kész, különböző méretű, azonnal használható közösségi média sablonokkal, tartalomfelfedező streamekkel, amelyekkel láthatja, mi zajlik a hálózaton, valamint AI-alapú hashtag-javaslatokkal segíti a vállalkozásokat a tartalomhoz való inspirációban, hogy célközönsége felfedezhesse őket. Közösségi média naptár funkciói segítségével a felhasználók megtervezhetik és stratégiát kidolgozhatnak a közösségi média tartalmára vonatkozóan, emellett együttműködhetnek a jóváhagyási munkafolyamatokban is, hogy biztosítsák a tartalom integritását.

Az egyik legérdekesebb funkciója a megosztott beérkező levelek mappa, amely központosítja a marketingcsatornákon keresztül érkező megjegyzéseket és közvetlen üzeneteket, lehetővé téve vállalkozása képviselőinek, hogy hatékonyan és együttműködve vegyenek részt a kommunikációban.

A Hootsuite segít minden méretű vállalkozásnak, közösségi média menedzsereknek, digitális marketing ügynökségeknek és szabadúszó digitális marketingeseknek abban, hogy közösségi média kampányaikat hatékonyabban kezeljék, miközben folyamatosan nyomon követhetik a trendeket és a teljesítménymutatókat.

Legjobb funkciók

Tömeges közösségi média ütemező és naptár : Azonosítsa a közösségi média tartalomnaptárában rejlő lehetőségeket, és ütemezzen több száz bejegyzést, hogy azok a legjobb időpontokban kerüljenek közzétételre a maximális elkötelezettség elérése érdekében.

Automatizált beérkező levelek mappa : Központosítsa az összes közösségi média interakcióját egy beérkező levelek mappába, így az ügyfelekkel való kapcsolattartás kezelhetőbbé és hatékonyabbá válik.

OwlyWriter AI : Generatív mesterséges intelligencia, amely lehetővé teszi, hogy azonnal generáljon közösségi média feliratokat és posztötleteket, hogy minden alkalommal sikeres közösségi média tartalmakat hozzon létre.

Konnektivitás : Több mint 150 alkalmazás segítségével oszthatja meg eszközeit és adatait kedvenc közösségi hálózataiban, többek között a Facebookon, a LinkedInen, az Instagramon, a Google My Businessen, a TikTokon és más platformokon.

Közösségi média reklámozás: Tervezzen, tegyen közzé és elemezzen közösségi média reklámkampányokat a Facebookon, a LinkedInen és az Instagramon egy központi, felhasználóbarát irányítópultról.

Korlátozások

A Hootsuite az egyik legdrágább közösségi média kampánykezelő eszköz a piacon.

A felhasználók szerint néha hibásan működik.

Árak

Ingyenes: 30 napos ingyenes próba

Professzionális: 99 dollár havonta egy felhasználó és 10 közösségi fiók esetén

Csapat: 249 dollár havonta három felhasználó és 20 közösségi fiók esetén

Üzleti: 739 dollár havonta öt felhasználó és 35 közösségi fiók esetén

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,1 az 5-ből (3906+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (3442+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Hootsuite alternatívákat!

6. Mailchimp

A legjobb marketing automatizáláshoz és e-mail marketinghez

Példa a közönségi irányítópultra a Mailchimp segítségével

A Mailchimp egy all-in-one marketing automatizálási platform, amely olyan funkciókat kínál, mint e-mail marketing, online áruházépítő, időpontfoglalási rendszer, céloldal-építő és még sok más, hogy segítsen a vállalkozásoknak termékeik és szolgáltatásaik jobb marketingjében.

Marketing CRM modulja hatékony kapcsolattartási funkciókkal és kész szegmensekkel rendelkezik, amelyek segítenek megérteni és kihasználni az ügyféladatokat és -információkat, hogy személyre szabhassa elkötelezettségi és marketingstratégiáit.

Készítsen személyre szabott élményeket potenciális ügyfelei számára, amelyek a megfelelő üzenetet a megfelelő időben közvetítik a Mailchimp viselkedésalapú célzási és személyre szabási funkcióival.

A Mailchimp minden típusú és méretű vállalkozás, ügynökség és szabadúszó számára átfogó lehetőségeket kínál teljesen optimalizált digitális marketingkampányok tervezéséhez és megvalósításához, amelyek az értékesítés és az ügyfelek életre szóló értéke (LTV) növelésével segítik vállalkozása növekedését.

Legjobb funkciók

E-mailes marketingkampányok : Használja az előre megtervezett e-mail sablonok, a dinamikus tartalomszemélyre szabás és a tárgy sor segítő funkciókat, hogy gyönyörű megjelenésű, konverziót eredményező e-maileket tervezzen.

Kampánykezelő : Kezeljen több projektet különböző csatornákon egy egységes irányítópultról. Könnyedén figyelemmel kísérheti a kampány legfontosabb érintési pontjait, feladatait és összevont elemzéseit.

Prediktív demográfiai adatok : Használja a prediktív mesterséges intelligencia (AI) erejét, hogy intelligensen előrejelzett demográfiai adatokkal személyre szabja marketingjét, ami magasabb elkötelezettségű kampányokhoz vezet.

Kampánysablonok : Használjon több mint 100 előre elkészített sablont, amelyek különböző tartalmi blokkokkal és tervezési elemekkel rendelkeznek, hogy pillanatok alatt professzionális megjelenésű e-mail- és céloldal-kampányokat indítson.

A/B tesztelés: Teszteljen mindent, a tárgy soroktól, a nevektől, a tartalomtól, a képektől, az elrendezéstől és a küldési időpontoktól kezdve, hogy A/B és többváltozós teszteléssel azonosítsa és rögzítse a nyertes változókat.

Korlátozások

A felhasználói felület kezdők számára nehezen kezelhető és megszokható lehet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Árak

Ingyenes: 500 névjegy és 1000 e-mail/hónap

Essentials: Egy hónapig ingyenes. 9,28 dollártól havonta 500 névjegy és 5000 e-mail/hónap.

Standard: Egy hónapig ingyenes. 13,86 dollártól/hó 500 névjegy, 6000 e-mail/hó és teljes automatizálási funkciók esetén.

Prémium: 277 dollártól kezdődik. 14 dollár/hó 10 000 névjegy, 150 000 e-mail/hó és korlátlan számú felhasználó esetén.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (4967+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (16 155 értékelés)

Nézze meg ezeket a Mailchimp alternatívákat!

7. Snov. io

A legjobb értékesítési automatizáláshoz, potenciális ügyfelek felkutatásához és hideg megkereséshez

Prospektlista a Snov. io-ban

A Snov.io egy sokoldalú értékesítési automatizálási és potenciális ügyfelek generálási platform, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyabbá tenni elérési kampányaikat. All-in-one funkciókat kínál e-mail marketing, potenciális ügyfelek generálása, e-mail ellenőrzés és elérési automatizálás terén.

Az e-mail kereső segítségével a felhasználók előzetesen ellenőrzött potenciális ügyfeleket találhatnak meg a célzott ICP (ideális ügyfélprofil) alapján, míg az e-mail ellenőrző funkció az e-mail listák tisztításával segít csökkenteni a visszapattanási arányt.

Használja ki a hatékony értékesítési CRM-et, hogy akár 100 lépcsős értékesítési folyamatokat építsen ki, konfigurálja az üzletkötési szakaszok kezelését, kezelje az üzletkötésekkel és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos dokumentációt és jegyzeteket, kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket címkék segítségével, és ösztönözze a jobb csapatmunkát a megosztott naptár segítségével.

A Snov. io robusztus funkciókat kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jobb módszereket keresnek elérési kampányaik kezelésére, beleértve a potenciális ügyfelek felkutatását és ellenőrzését, e-mailes elérést, kampányautomatizálást és értékesítési CRM-et, hogy javítsák marketingkampányaik hatékonyságát és eredményességét.

Legjobb funkciók

E-mail kereső : Gyűjtsön előre ellenőrzött, célzott potenciális ügyfeleket, hogy csökkentse a potenciális ügyfelek felkutatásának és ellenőrzésének idejét, valamint kiküszöbölje az e-mailek visszapattanását.

Drip kampányok : Skálázza kampányait személyre szabott e-mail sorozatokkal, amelyek személyre szabottak és automatizált nyomon követéssel támogatottak.

E-mail-ellenőrző : Az e-mail-címeket egy 7 lépéses ellenőrzési folyamaton futtatja át, amely csökkenti a visszapattanási arányt és növeli a kampány sikerének valószínűségét.

E-mail bemelegítés : Javítsa a beérkező levelek kézbesíthetőségét az e-mailek küldésének automatizálásával, hogy pozitív küldői hírnevet építsen ki az e-mail szolgáltatóknál.

Értékesítési CRM: Optimalizálja értékesítési munkafolyamatát azáltal, hogy nyomon követi a potenciális ügyfeleket, az üzleteket, a feladatokat és az erőforrásokat, valamint hatékonyan és eredményesen kommunikál és együttműködik.

Korlátozások

A CRM funkciók alapvetőek

A felhasználói felület és a felhasználói élmény kezdetben nem feltétlenül intuitív.

Árak

Ingyenes: A próbaidőszak 30 naponta automatikusan megújul, és 150 e-mail kreditpontot, valamint 100 e-mail címzettet tartalmaz.

Starter: 39 USD/hó 1000 e-mail kreditért és 5000 e-mail címzettért

Pro 5K: 99 USD/hó 5000 e-mail kreditért és 10 000 e-mail címzettért

Teljes körű szolgáltatás: 2999 USD/hó áron 1000+ SOM vállalat és 1000+ ICP kapcsolat esetén.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (262 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (195 értékelés)

8. Whatagraph

A legjobb kampányadatok kezelésére

Fiókáttekintés a Whatagraph segítségével

A Whatagraph egy adatplatform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy jobban kezeljék marketingadataikat, és így kihasználhassák az adatokból nyert betekintést.

Importálja adatait zökkenőmentesen natív integrációk segítségével, jelenítsen meg őket előre elkészített widgetek és sablonok segítségével, és ossza meg betekintését ügyfeleivel és belső érdekelt felekkel LIVE irányítópult, automatizált e-mail értesítések és adatexportok segítségével. Használja a legmodernebb adattárolókat, mint például a Google Big Query-t, hogy nagyméretű elemzéseket végezzen, és testreszabja jelentéseinek megjelenését és mutatóit.

A kampány típusától és méretétől függetlenül a Whatagraph segít a vállalkozásoknak a kampánykezelési folyamat racionalizálásában azáltal, hogy lehetővé teszi számukra marketingadat-forrásaik közvetlen összekapcsolását, az adatok egyszerű vizualizálását és a betekintések gyors megosztását.

Legjobb funkciók

Heterogén adatforrások : több mint 40 natív integráció vagy egyedi API segítségével több csatornából is beolvashat adatokat, többek között CRM-ből, e-mail marketingből, fizetett hirdetésekből, elemzési és SEO platformokból.

Big data analytics : Könnyedén és biztonságosan továbbíthatja az összes marketingadatot a saját BigQuery felhőjébe, hogy központi adatbázist tartson fenn és nagyméretű elemzéseket végezzen.

Élő hozzáférés és automatizált megosztás : Ossza meg a valós idejű jelentésekhez való biztonságos hozzáférést, miközben lehetővé teszi a generált jelentések automatikus megosztását az érdekelt felekkel előre meghatározott ütemezés szerint.

Csatornák közötti jelentések : A „Smart Builder” funkció segítségével könnyedén alakíthatja át a nyers marketingadatokat informatív, csatornák közötti jelentésekké.

Egyedi márkajelzés: Hagyjon mély benyomást ügyfeleire azáltal, hogy jelentéseit úgy alakítja, hogy : Hagyjon mély benyomást ügyfeleire azáltal, hogy jelentéseit úgy alakítja, hogy azok tükrözzék vizuális márkajelzését . Tovább mehet, ha egyedi domaint állít be a megosztott jelentésekhez és az e-mailek küldéséhez.

Korlátozások

A felület néha hibás és hibára hajlamos lehet.

Az árak rendkívül magasak, és ingyenes csomag sem elérhető.

Árak

Ingyenes: Nincs ingyenes szint. Csak 30 napos pénz-visszafizetési garancia minden fizetős csomagra.

Profi: 223 USD/hó áron, legfeljebb 25 adatforrás és öt felhasználó számára

Prémium: 335 USD/hó áron, akár 50 adatforrás és 10 felhasználó számára.

Egyedi: Több mint 100 adatforrást és korlátlan számú felhasználót tartalmaz. Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,1 az 5-ből (3906+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (3442+ értékelés)

9. Trendhero

A legjobb influencer marketinghez, elemzéshez és elérhetőséghez

Bemutató jelentés a trendHERO irányítópultján

A Trendhero egy all-in-one digitális marketing eszköz, amely segít a felhasználóknak hatékonyan felfedezni, elemezni és kapcsolatba lépni az influencerekkel. Több mint 90 mutatóval az influencerek értékeléséhez, a Trendhero segít a vállalkozásoknak influencer marketing kampányaikat jövedelmezőbben lebonyolítani.

Több mint 20 hatékony szűrő segítségével fedezhet fel influencereket kategóriák, méret, hely, nyelv és hasonló fiókok szerint. Használja ki a napi betekintést, amely magában foglalja a követők számának történetét, a megemlítések hatását és a posztolás legjobb időpontját. Végül, gyorsan és egyszerűen lépjen kapcsolatba több száz influencerrel e-mailben, hogy megbeszéljék az üzleti követelményeket és ajánlatokat kapjon.

A Trendhero robusztus kampánykezelési funkciókkal rendelkezik, beleértve a könnyen használható munkafolyamatokat, az influencerekkel való kapcsolatfelvételhez szükséges egy kattintásos hozzáférést és a részletes elemzéseket, amelyek segítségével a felhasználók mindig naprakészek maradhatnak influencer marketing kampányaikban.

Legjobb funkciók

Elemzés : Hozzáférés több mint 90 mutatóval rendelkező részletes elemzésekhez, beleértve a hamis követők, a demográfiai adatok és a közönség érdeklődési körének ellenőrzését, hogy értékelje, az influencer közönsége megfelel-e a célcsoportjának.

Keresés : A kifinomult keresőeszköz több mint 20 szűrőt alkalmaz egy több mint 100 millió elemű adatbázisban, így vállalkozása felfedezheti azokat a nano-, mikro- és akár makro-befolyásolókat is, akik valóban összhangban vannak márkájával és kampánycéljaival.

Nyomon követés : Valós idejű információkat szerezhet saját, versenytársai és influencerek fiókjairól, például a követők számának növekedéséről, a megemlítésekről és a legjobb posztolási időpontokról.

Outreach: Az automatizált e-mailes kapcsolatfelvétel segítségével pillanatok alatt kapcsolatba léphet több száz influencerrel, így nincs szükség manuális keresésre és adminisztratív késedelmekre. A Trendhero magasan személyre szabott, dinamikus e-mail sablonokat tartalmaz, amelyek célja a válaszadási arány növelése.

Korlátozások

Korlátozott számú szűrő a hatalmas adatbázis átfésüléséhez

Egyes felhasználók szerint az elemzés nagyon időigényes.

Árak

Ingyenes: Korlátozott ingyenes fiók alapvető funkciókkal, valamint 14 napos ingyenes próbaidőszak minden fizetős csomaghoz.

Lite: 9,99 USD/hó, amely 10 jelentést/hó és három fiók nyomon követését tartalmazza.

Pro: 29,99 USD/hó, amely 50 jelentést/hónap és 20 fiók nyomon követését tartalmazza.

Haladó: 99,99 USD/hó, amely 200 jelentést/hó és 50 fiók nyomon követését tartalmazza.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (79 értékelés)

Capterra: Nem elérhető

10. SproutLoud

A legjobb a csatornák közötti marketing automatizáláshoz

Marketingelemzési irányítópult a SproutLoud segítségével

A SproutLoud egy marketingautomatizálási megoldás, amelynek célja a helyi marketing csatornapartnerek révén a vállalkozások értékesítésének és bevételeinek növelése. Számos funkcióval, többek között eszközkezeléssel, helyi marketingautomatizálással, elemzéssel és egyebekkel segít javítani a hatékonyságot, csökkenteni a költségeket és növelni a marketing ROI-t.

Testreszabhatja és végrehajthatja a helyi marketingkampányokat egyszerűsített módon, miközben átfogó elemzési adatok segítségével megismerheti az egyes kampányok megtérülését, beleértve a partnerek elkötelezettségét és a platform használatának statisztikáit.

A kiskereskedők, kereskedők, forgalmazók és ügynökök szervezhetik és ellenőrizhetik marketingeszközeiket, több marketingfolyamatot egyetlen központi hubba konszolidálhatnak, így kevesebb idő alatt, jobb eredményekkel hajthatnak végre lokalizált kampányokat. Ráadásul az elemzési modulja mind a vállalkozások, mind csatornapartnereik számára előnyös, mivel adat alapú betekintés révén javítja a kampányok teljesítményét.

Legjobb funkciók

Hirdetéskészítő és digitális eszközkezelés : Dolgozzon együtt helyi partnereivel egyedi, márkának megfelelő hirdetések és marketingeszközök létrehozásában, elkerülve ezzel a költséges késedelmeket és drága ügynöki díjakat.

Helyi marketing automatizálás : Egyrészt gyorsítsa fel a digitális kampányokat a Facebookon, a LinkedInen, a Yelpen és más platformokon, másrészt pedig egyensúlyozza a hagyományos újság-, rádió- és egyedi nyomtatott hirdetéseket.

Pénzügyi menedzsment : Figyelemmel kísérheti a partnerhálózatoknak nyújtott finanszírozást és az azokból kapott hozzájárulásokat, így átlátható, ugyanakkor biztonságos, több fél részvételével zajló, együttműködésen alapuló hirdetési kampányokat indíthat.

Marketingelemzés : Kövesse nyomon a digitális és offline, hagyományos médiában alkalmazott taktikák, kampányok és partnerek legfontosabb teljesítménymutatóit. Használja ki a napi, heti és havi jelentések előnyeit.

Biztonság: A SproutLoud platformja SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR és CCPA kompatibilis, és az adatokat tároló adatközpontok ugyanazoknak a szigorú adatbiztonsági követelményeknek felelnek meg.

Korlátozások

A felhasználók szerint az eszköz használatának elsajátítása kezdetben meglehetősen nehéz.

Nincs ingyenes csomag

Árak

Ingyenes: Nincs ingyenes szint, csak korlátozott ingyenes próba

Fizetős csomagok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,9 az 5-ből (166 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (10 értékelés)

Ezzel véget ért az utazásunk, amelynek során összehasonlítottuk a legjobb kampánykezelő eszközöket, amelyeket érdemes kipróbálni, ha vállalkozása hatékonyabb módszereket keres marketingkampányainak és belső üzleti folyamatainak kezelésére.

A megfelelő kampánykezelő eszközök segíthetnek vállalkozásának:

Hatékonyabb munkafolyamatok működtetése

Javítsa a tervezést és a végrehajtást

Kövesse nyomon valós időben az erőforrások elosztását és a teljesítményelemzéseket.

Hatékonyabb együttműködés

Kommunikáljon hatékonyabban

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és alfolyamatokat, és még sok mást!

Bármely vállalkozás, függetlenül attól, hogy milyen piaci résszel vagy iparággal foglalkozik, amelynek előnyös lehet erőforrásainak jobb optimalizálása, fontolóra kell vennie egy kampánykezelő eszközbe való befektetést.

Kezelje marketingkampányait a ClickUp segítségével

A mai gyors ütemű idők és a versenyképes üzleti környezet megköveteli a korlátozott üzleti erőforrások hatékony kezelését.

A kampánykezelő eszközök segíthetnek a vállalkozásoknak a munkafolyamatok racionalizálásában, a marketingfolyamatok optimalizálásában és mindennek az üzleti célokkal való összehangolásában.

Legyen szó a ClickUp verhetetlen projektkezelési képességeiről, a Sender hatékony e-mail marketing funkcióiról vagy a HootSuite és a SproutLoud közösségi média kezelési képességeiről, minden eszköz egyedi erősségeket kínál. Együttesen egy hatékony eszközkészletet alkotnak, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kampányaikat több csatornán hatékonyan kezeljék.

Ezen túlmenően, az itt bemutatott kampánykezelő eszközök jelentősen javíthatják a vállalat technológiai háttérét.

A ClickUp például központi csomópontként szolgálhat a kampánytervezéshez, a feladatok kiosztásához és a célok nyomon követéséhez. A Sender fejlett automatizálási és személyre szabási funkcióival vagy a Whatagraph mélyreható adatelemzési és jelentéskészítési képességeivel kombinálva a vállalkozások értékes betekintést nyerhetnek és adatalapú döntéseket hozhatnak marketingstratégiájuk optimalizálása érdekében.

A kampánykezelő eszközök megfelelő kombinációjának beépítésével a vállalkozások kihasználhatják a legmodernebb martech (marketingtechnológia) előnyeit a hatékonyság növelése, a kommunikáció javítása és a marketingtevékenységek megtérülésének növelése érdekében.

Vendégszerző:

Sender. net