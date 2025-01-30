ClickUp blog
A 10 legjobb Mailchimp alternatíva az e-mail marketinghez 2025-ben

Engineering Team
2025. január 30.

Az e-mail marketing platformok lehetővé teszik a marketingesek számára az e-mail kampányok tervezését, ütemezését, elküldését és elemzését. A Mailchimp különösen népszerű a versenytársai között, elsősorban a egyszerűsített felületének és a hatékony eszközöknek köszönhetően. ?

A Mailchimpnek vannak korlátai. Például az ingyenes csomag nem kínál e-mail ütemezést, az Essentials csomag pedig nem segít az e-mail kampány személyre szabásában vagy optimalizálásában egy bizonyos ponton túl.

Az árak a kapcsolattartók számán alapulnak, így a költségek a közönség növekedésével együtt emelkednek.

Ráadásul a fejlett marketingautomatizálás és a generatív mesterséges intelligencia az e-mail szövegírásban gyorsan alapvető fontosságúvá válik. A Mailchimp ezeket csak drága, magasabb szintű csomagjaiban kínálja, ami megnehezíti a kisebb vállalatok számára a bevezetését.

A marketingcsapatok mostantól több alternatívát is kipróbálhatnak a Mailchimp helyett – olyan e-mail marketing eszközöket, mint a Mailchimp, amelyek funkciói leginkább megfelelnek az ő prioritásaiknak, és áruk is megfelelő számukra.

Ez a lista a 10 legjobb Mailchimp alternatíváról az e-mail marketinghez segít megtalálni azokat a funkciókat és árakat, amelyek Önnek és csapatának a legjobban megfelelnek.

Mit kell keresnie a Mailchimp alternatíváiban?

Mielőtt rátérnénk a legjobb Mailchimp alternatívákra, nézzük meg, milyen fontos funkciókat kell keresni egy e-mail marketing eszközben:

  • Könnyű használat: A platformnak könnyen kezelhetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie mind kezdők, mind tapasztalt marketingesek számára.
  • Fejlett listakezelés: Az eszköznek képesnek kell lennie a közönség hatékony szegmentálására és kezelésére.
  • E-mail ütemezés: Lehetővé kell tennie az e-mailek ütemezését, ami elengedhetetlen funkció a hatékony kampánytervezéshez.
  • Gyors ügyfélszolgálati hozzáférés: A jó ügyfélszolgálat elengedhetetlen, különösen a problémamegoldás és a tanácsadás szempontjából.
  • Testreszabható sablonok: A sokféle sablon segítségével időt takaríthat meg és vizuálisan vonzó e-maileket hozhat létre.
  • Automatizálási funkciók: Az automatizálás nemcsak időt takarít meg, hanem segít személyre szabni a felhasználói élményt, és elősegíti a felhasználói utak vagy értékesítési csatornák létrehozását.
  • Elemző eszközök: A kampányok teljesítményének nyomon követéséhez és hatékonyságának optimalizálásához elengedhetetlenek a részletes elemzések.
  • Integrációs képességek: Az eszköznek zökkenőmentesen integrálódnia kell az üzleti tevékenységéhez használt egyéb platformokhoz és eszközökhöz.
  • Árazási lehetőségek: Az eszköznek különböző árazási tervezeteket kell kínálnia, hogy Ön a költségvetésének és a tevékenységének méretének megfelelően választhasson.

A 10 legjobb Mailchimp alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, milyen funkciókat és szolgáltatásokat kell keresnie az e-mail marketing platformokban, nézzük meg a 10 legjobb Mailchimp alternatívát, amelyeket érdemes kipróbálni 2024-ben.

1. MailerLite

via Mailer Lite

A népszerű Mailchimp alternatívák egyike, a MailerLite egy sor eszközt kínál professzionális e-mail kampányok, hírlevelek, céloldalak és weboldalak létrehozásához. A platform drag-and-drop szerkesztője, amely egy AI generátorral működik, lehetővé teszi a könnyű tervezés testreszabását.

A Mailterlite iOS-alkalmazása kifejezetten intuitív a kampányok útközbeni kezeléséhez – még olyan fejlett funkciók esetében is, mint a csepegtető kampányok létrehozása, a fejlett célzás, az automatizálás vagy a felmérések.

A Mailerlite integrálható olyan népszerű szolgáltatásokkal, mint a Zapier, a Stripe, a WordPress és a Shopify, és ingyenes fiókot kínál 24/7 ügyfélszolgálattal és 30 napos prémium próbaidőszakkal.

A MailerLite legjobb funkciói

  • Hírlevelek, céloldalak és automatizált utazások létrehozása – mindez egy helyen.
  • Szerezze be az e-mail automatizálást az ingyenes csomagban
  • A magas e-mail kézbesítési aránynak köszönhetően biztos lehet benne, hogy az e-mailek eljutnak a feliratkozók postaládájába.
  • Találjon megbízható ügyfélszolgálatot a problémamegoldáshoz és a kérdésekhez

A MailerLite korlátai

  • Az egyéni HTML-szerkesztő csak a fejlett csomagban érhető el.
  • A céloldal-sablonok és az egyéni domain-tárhely csak a fizetős csomagokban érhető el.
  • Korlátozások a feliratkozói listák szerkesztésében és az új sablonok kiválasztásában
  • Hiányoznak néhány fejlett funkciók, mint például a részletes e-mail jelentések és a fejlett automatizálás.

MailerLite árak

  • Ingyenes: alapvető funkciókat kínál akár 1000 előfizető számára
  • Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó áron kezdődik, beleértve olyan további funkciókat, mint az automatikus kampány-újraküldés.
  • Haladó: 20 dollár/hó áron kezdődik, olyan funkciókkal, mint az egyéni HTML-szerkesztő és a leiratkozási oldal-készítő.
  • Vállalati: Egyedi megoldás, változó árakkal, a konkrét igények és az előfizetői adatbázis mérete alapján.

MailerLite értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (809 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1901 értékelés)

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign irányítópult
via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign egy e-mail marketing szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás számára terveztek. Ötvözi az e-mail marketinget, az automatizálást és a CRM-et az e-mail marketing csapatok számára. Gépi tanulást használ a szegmentáláshoz és a személyre szabáshoz e-mailek, üzenetek, csevegések és szövegek esetében.

Az ActiveCampaign kínálata átfogó, de különösen fejlett automatizálási eszközeiről és integrációs képességeiről ismert. Ez az ActiveCampaign-t az egyik vezető Mailchimp alternatívává teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek magas szintű ellenőrzést és testreszabást igényelnek marketing kampányaikban.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a webhelyeket és eseményeket, és férjen hozzá az inline űrlapokhoz és kampányjelentésekhez.
  • Készítsen céloldalakat, lead hirdetéseket és különböző típusú űrlapokat
  • Integrálja olyan platformokkal, mint a WooCommerce, a Shopify és a BigCommerce.
  • Használja a split tesztelést, hogy több megnyitást és vásárlást érjen el.

Az ActiveCampaign korlátai

  • Ingyenes csomag nem elérhető, a legolcsóbb csomag ára 70 dollár/hó három felhasználóból álló csapat számára.
  • Túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik csak bizonyos funkciókra, például az e-mail marketingre szeretnének koncentrálni.
  • Telefonos ügyfélszolgálat csak az Enterprise csomagot választó ügyfelek számára elérhető.

ActiveCampaign árak

  • Lite: 29 USD/hó éves előfizetéssel vagy 39 USD/hó havi előfizetéssel
  • Plusz: 49 USD/hó éves előfizetéssel vagy 70 USD/hó havi előfizetéssel
  • Professzionális: 149 USD/hó éves előfizetéssel vagy 187 USD/hó havi előfizetéssel
  • Vállalati: Egyedi árak nagy szervezetek számára, speciális igényekkel

ActiveCampaign értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 csillag (10 570 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 csillag (2323 értékelés)

Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!

3. Brevo

Brevo Dashboard
via Brevo

A Brevo, korábban Sendinblue néven ismert, egy modern e-mail marketing platform, amely megkönnyíti a hatékony kommunikációt a vállalkozások és ügyfeleik között. Megújult vizuális arculatával a Brevo mostantól a felhasználóbarát felületre koncentrál, így minden szintű felhasználó számára elérhetővé válik.

A Brevo testreszabható e-mail sablonokat, drag-and-drop szerkesztőt, tranzakciós e-maileket, valamint SMS- és WhatsApp-kampányok futtatásának lehetőségét kínálja. A szövegalapú kampányok futtatásának lehetősége megkülönbözteti más Mailchimp alternatíváktól.

A Brevo legjobb funkciói

  • A ingyenes verzióval naponta 300 e-mailt küldhet.
  • Ingyenes, korlátlan kapcsolattartói tárolási lehetőség minden csomagban
  • Összesítsen minden e-mailt és üzenetet egy beérkező levelek mappában

A Brevo korlátai

  • A céloldal-készítő csak a Business csomagban található meg, és hiányzik belőle a harmadik féltől származó integrációk sokszínűsége.
  • Az ügyfélszolgálat korlátozott, a Starter csomagban nincs élő chat-támogatás, telefonos támogatás pedig csak a Business csomagban érhető el.

Brevo árak

  • Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például az e-mail sablonokat és a napi 300 e-mailes limitet.
  • Starter: 25 USD/hó áron kezdődik, nincs napi küldési korlát, alapvető jelentések és elemzések
  • Üzleti: Fejlettebb funkciókat kínál, mint például A/B tesztelés és fejlett statisztikák, havi 65 dollárért.
  • BrevoPlus: Egyedi árazás, beleértve a fejlett biztonsági és személyre szabott támogatási lehetőségeket

Brevo értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 csillag (672 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 csillag (1858 értékelés)

4. Constant Contact

Constant Contact irányítópult
via Constant Contact

A kisvállalkozások számára kialakított Constant Contact egy sokfunkciós e-mail marketing eszköz. Legismertebb tulajdonsága a felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti a kampányok kezelését.

A platform drag-and-drop e-mail sablonokat, marketing CRM-et, feladatprioritás-kezelőt, eseménykezelőt és közösségi marketinget tartalmaz. Az árak 12 dollár/hónaptól kezdődnek, és legfeljebb 500 előfizetőt tudnak kezelni. Ez az egyik legolcsóbb Mailchimp alternatíva, de a költségek az előfizetők számának növekedésével meredeken emelkednek.

A Constant Contact legjobb funkciói

  • A hatékony jelentések segítségével azonosítsa az e-mailekben megjelenő trendeket aszerint, hogy kik reagálnak az e-mailekre.
  • Integrálja a Facebookot, a Google Ads-t és az Instagramot, hogy új potenciális ügyfeleket találjon.
  • Használja az ajánlott tárgyakat és a mesterséges intelligenciát, hogy vonzó e-maileket hozzon létre.
  • Hozzáférés a magasabb szintű csomagokban előre ütemezett e-mail küldésekhez

A Constant Contact korlátai

  • Nincs kifinomult és rugalmas munkafolyamat
  • A fiók törlési folyamata nehézkes, üzleti órákban telefonos kapcsolatfelvételt igényel.

Constant Contact árak

  • Lite: 12 dollár/hó áron, olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint e-mail sablonok és marketing CRM.
  • Standard: 35 USD/hó áron kezdődik, olyan funkciókkal, mint az előre elkészített automatizálások és az A/B tárgyvonal-tesztek.
  • Prémium: 80 USD/hó áron, olyan fejlett funkciókkal, mint az egyéni automatizálás és a bevételi jelentések.

Constant Contact értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 csillag (5712 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 csillag (2619 értékelés)

5. Omnisend

Omnisend irányítópult
via Omnisend

Az Omnisend egyszerűsíti az ügyfelek elkötelezettségét, konverzióját és reaktiválását e-mail marketing és több csatorna segítségével. Az e-kereskedelmi vállalkozások számára készült, és az egyik legnépszerűbb Mailchimp alternatíva a kiskereskedelmi vállalkozások körében.

Arról ismert, hogy egyszerűsíti a professzionális, vásárlásra alkalmas e-mailek létrehozásának folyamatát egy testreszabható sablonokból álló könyvtár segítségével. Ez lehetővé teszi termékek és dinamikus kedvezménykódok hozzáadását kódolás nélkül.

Az Omnisend legjobb funkciói

  • Hozzáférés egy kiterjedt, testreszabható sablonokból álló könyvtárhoz professzionális e-mailekhez
  • Küldje el újra az e-maileket azoknak, akik nem nyitották meg őket, a Campaign Booster segítségével.
  • Kövesse nyomon az elemzéseket és a ROI-t a kampányok sikerének méréséhez.

Az Omnisend korlátai

  • Nincs RSS funkció a blog integrációhoz
  • Lassabb ügyfélszolgálati válaszidők
  • A korlátlan e-mail küldés a Pro csomagra korlátozódik.

Omnisend árak

  • Ingyenes: Alapvető e-mail funkciók, havi 500 e-mail küldési korláttal.
  • Standard csomag: Ára 16 USD/hó, több küldést és további funkciókat kínál, például korlátlan webes push értesítéseket.
  • Pro csomag: 59 USD/hó áron korlátlan e-mail és SMS küldést, valamint fejlett jelentéskészítési funkciókat tartalmaz.

Omnisend értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 csillag (836 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 csillag (704 értékelés)

6. Campaign Monitor

Campaign Monitor irányítópult
via Campaign Monitor

Különböző felhasználóbarát sablonokkal a Campaign Monitor e-mail marketing szoftvere a könnyű használatra és a hatékonyságra összpontosít.

A platform adatszegmentálási és átfogó automatizálási funkciókat kínál, megkönnyítve a célzott és hatékony e-mail marketing kampányok lebonyolítását.

A Campaign Monitor elsősorban a kampányok teljesítményének elemzésére és a felhasználói útvonalak részletes nyomon követésére szolgál.

A Campaign Monitor legjobb funkciói

  • Testreszabhatja a sablonokat különböző webes betűtípusokkal
  • Hatékony adatszegmentációs lehetőségek célzott kampányokhoz
  • Adjon előfizetőinek egy preferencia központot, ahol kiválaszthatják, hogyan szeretnének Önnel kommunikálni.

A Campaign Monitor korlátai

  • Magas költségek a versenytársakhoz képest
  • Korlátozott A/B tesztelés, csak két változat

Campaign Monitor árak

  • Lite: 11 dollártól kezdődik, de korlátozza a havi e-mailek számát.
  • Alapvető szolgáltatások: Korlátlan e-mail küldés 19 dollár/hó áron
  • Premier: 149 USD/hó, telefonos ügyfélszolgálattal és olyan fejlett funkciókkal, mint a fejlett linkkövetés és a küldési idő optimalizálása.

Campaign Monitor értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 csillag (692 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 csillag (487 értékelés)

7. GetResponse

GetResponse irányítópult
via GetResponse

A GetResponse a hagyományos e-mail marketing eszközből egy all-in-one e-kereskedelmi és online marketing megoldássá fejlődött.

Most már átfogó funkciókat kínál, beleértve az e-mail marketinget, a csevegési funkciókat, az e-kereskedelmi eszközöket és a webináriumok szervezését.

A GetResponse leginkább a konverziós tölcsér részét képező egyedi céloldalakról és hatékony automatizálási funkcióiról ismert, ami az egyik legjobb Mailchimp alternatívává teszi.

A GetResponse legjobb funkciói

  • Használjon kiterjedt e-mail marketing eszközöket, mint például az automatikus válaszadók és a regisztrációs űrlapok.
  • Használja a fejlett marketingautomatizálási funkciókat a rendkívül testreszabott ügyfélút-térképek elkészítéséhez.
  • Hozzáférés körülbelül 215 modern és szerkeszthető e-mail sablonhoz

A GetResponse korlátai

  • Korlátozott split testing lehetőségek, csak öt tárgyfejléccel vagy tartalmi variánssal
  • A kifinomultabb funkciók, mint például a marketing automatizálás, a webináriumok szervezése és az e-kereskedelmi eszközök, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

GetResponse árak

  • E-mail marketing: Alapvető e-mail marketing funkciók 500 rekord alatti listákhoz, havi 19 dollárért.
  • Marketing automatizálás: olyan funkciók, mint az eseményalapú munkafolyamatok és a névjegyek rendezése, havi 59 dollárért.
  • E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó, különböző funkciókkal, például fejlett automatizálással, e-kereskedelmi eszközökkel és webinárium-tárhelyszolgáltatással.

GetResponse értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 csillag (640 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 csillag (475 értékelés)

8. ConvertKit

CovertKit irányítópult
via ConvertKit

A ConvertKit egy e-mail marketing platform, amelyet kifejezetten olyan alkotók számára terveztek, mint bloggerek, online tanfolyamok készítői és digitális eladók.

Felhasználóbarát felületet és egyszerűsített automatizálást kínál, amely minden szintű készítő számára elérhető. A ConvertKit lehetővé teszi, hogy fizetős hírleveleket küldjön és digitális termékeket áruljon egyéni vállalkozóként, így teljes körű marketingeszközzé válik.

A ConvertKit legjobb funkciói

  • Személyre szabhatja az e-mail sorozatokat az automatizálás segítségével
  • Összpontosítson a sima szöveges e-mailekre, hogy személyes kapcsolatot tartson fenn a közönséggel.
  • Célzottan szólítsa meg az előfizetőket hatékony listakezeléssel

A ConvertKit korlátai

  • Korlátozott választék előre megtervezett e-mail sablonokból
  • Az ár a feliratkozók számától függ.

ConvertKit árak

  • Ingyenes csomag: Alapvető funkciókat tartalmaz, mint például e-mail küldés és korlátlan űrlapok, 1000 előfizetőig ingyenes.
  • Creator tervezet: 9 dollár/hó áron, vizuális automatizálási eszközökkel
  • Creator Pro csomag: 25 USD/hó áron, prioritásos élő csevegéssel és e-mailes ügyfélszolgálattal

ConvertKit értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 csillag (190 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 csillag (194 értékelés)

9. Moosend

Moosend Dashboard
via Moosend

A Moosend egy sokoldalú Mailchimp-alternatíva, amely hatékony listakezelést és átfogó szegmentációs lehetőségeket kínál.

A Moosend részletes kampánykövetése, amely az e-mail marketing tevékenységekből származó értékesítéseket és konverziókat figyeli, kiváló segédfunkció a kezdők számára.

A Moosend legjobb funkciói

  • Válasszon több mint 75 modern és letisztult e-mail sablon közül!
  • Rugalmas marketingautomatizálási lehetőségek kiváló munkafolyamat-szerkesztővel

A Moosend korlátai

  • Korlátozott fejlett elemzési lehetőségek
  • Az e-mail sablonok kialakítása ugyan professzionális, de nem annyira kreatív, mint egyes felhasználók szeretnék.

Moosend árak

  • Ingyenes próba: 30 napig alapfunkciókat tartalmaz 1000 előfizetővel és automatizált munkafolyamatokkal.
  • Előny: 9 dollártól kezdődik, SMTP-kiszolgálóval kiegészítve
  • Enterprise: Egyedi árajánlat; tartalmazza az összes Pro funkciót, például a közönség felfedezését.

Moosend értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 csillag (561 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 csillag (190 értékelés)

10. Hubspot

HubSpot Dashboard
via HubSpot

A HubSpot azoknak a vállalkozásoknak megfelelő, amelyek különböző professzionális eszközökkel, például egy egyedi céloldal-készítővel szeretnék fejleszteni e-mail marketing stratégiájukat.

A HubSpot kiváló A/B tesztelési és elemzési eszközöket kínál a hatékony kampánykezeléshez, valamint különböző sablonokat weboldalakhoz, e-mailekhez és céloldalakhoz.

Az egyik legjobb Mailchimp alternatívává teszi a közösségi médiával való integrációja, amely növeli az e-mail marketing tevékenységének hatókörét.

A HubSpot legjobb funkciói

  • Kezelje jobban az ügyfélkapcsolatokat és az információkat egy ingyenes CRM eszközzel, amely korlátlan számú névjegyet tárol.
  • Használjon hatékony marketingautomatizálást és szegmentálást a célzott kampányokhoz.
  • Bővítse marketingtevékenységeinek hatókörét a közösségi média marketing lehetőségeinek integrálásával.

A HubSpot korlátai

  • Az árak meglehetősen magasak lehetnek, különösen a „Starter” csomagtól a fejlettebb csomagok felé haladva.
  • A platform átfogó funkciói kezdőknek vagy kisvállalkozásoknak túl bonyolultak lehetnek.

HubSpot árak

  • Starter: Havi 20 dollártól, korlátozott funkciókkal
  • Professional és Enterprise: Számos funkcióval rendelkeznek, de jelentősen drágábbak: a Professional csomag ára havi 890 dollár, az Enterprise csomagé pedig havi 3600 dollár.

HubSpot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 csillag (10493 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 csillag (5747 értékelés)

Egyéb e-mail eszközök

Bár itt elsősorban az e-mail marketing eszközökre koncentráltunk, fontos figyelembe venni azokat a platformokat is, amelyek ugyan nem kizárólag erre a célra készültek, de jelentősen javíthatják az e-mail marketing tevékenységét. A ClickUp egy kiváló példa erre, amely generatív, AI-alapú funkciókat kínál, amelyek kiegészítik és racionalizálják az e-mail marketing folyamatot.

ClickUp

ClickUp megtekintések
Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amelynek segítségével kampányait és projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével kezelheti.

A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy sokoldalú platform, amely értékes eszköz lehet az e-mail marketing stratégiájában.

A ClickUp e-mail projektmenedzsmentje lehetővé teszi az e-mail marketing kampányok integrálását a projektmenedzsment munkafolyamatokba. Ez biztosítja, hogy az e-mail marketing feladatok kezelése és összehangolása össz hangban legyen a szélesebb körű projektcélokkal és határidőkkel.

Az e-mailes feladatok egyszerűsítése és integrálása érdekében próbálja ki a ClickUp e-mailes marketing sablonját, amellyel hatékonyan szervezheti és kezelheti e-mailes kampányait.

Egyszerűsítse az e-mail marketing munkafolyamatokat a ClickUp e-mail marketing sablonjával.
Hatékonyan koordinálja csapatát, egyszerűsítse tartalomütemezését és e-mail teljesítményének nyomon követését, valamint racionalizálja e-mail marketing munkafolyamatait a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával.

A ClickUp kommunikációs terv sablonokat is kínál, amelyekkel egyszerűsítheti kommunikációs stratégiáit.

Legyen határtalan a ClickUp AI-vel

A ClickUp AI Writing Assistant segítségével lenyűgöző, hibátlan e-mail tartalmakat készíthet, időt takaríthat meg és fokozhatja kreativitását. Ez az eszköz ötleteket, vázlatokat és akár teljes e-mail tervezeteket is generálhat, így hatékonyabbá téve a tartalomkészítési folyamatot.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.
Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp segítségével a távoli együttműködés egyszerűbbé válik

A ClickUp Design megkönnyíti az együttműködést és a projektmenedzsmentet, így biztosítva, hogy e-mail marketing terved hatékonyan készüljön el és összhangban legyen kampánycéljaiddal. Segít a munkád fontossági sorrendjének megállapításában, és beépített funkciókkal rendelkezik az ütemtervek és emlékeztetők beállításához.

ClickUp 3.0 Egyszerűsített táblák
Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp funkciói

  • Integrálja az e-mail marketinget a projektek szélesebb körébe átfogó projektmenedzsment eszközök segítségével.
  • Az e-mailkezelési funkciók segítségével szűrőkkel válogathatja az összes e-mailt.
  • Jobb együttműködés fejlett kommunikációs eszközökkel, beleértve az e-mailt, a csevegést és a klipeket.
  • Hibamentes e-mail tartalmak létrehozása a Docs AI írási segítségével

A ClickUp korlátai

  • Nincsenek speciális e-mail marketing funkciók
  • Inkább projektmenedzsmenthez alkalmas, mint dedikált e-mail marketinghez.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy személyre szabott tervért.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9183 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3920 értékelés)

A jobb e-mail kampányok felé

Az e-mail marketing ismert, költséghatékony módszer a termékek és szolgáltatások népszerűsítésére. Jelenleg talán a Mailchimp az Ön kedvenc eszköze, vagy éppen most szeretne belevágni az e-mail marketing kampányokba.

Bármi is legyen az eset, ezek az alternatívák egy szinttel feljebb emelik e-mail kampányait, és jobb megtérülést biztosítanak.

Adja hozzá a ClickUp-ot is! Amellett, hogy projektmenedzsment eszköz, e-mailkezelési funkciói és kommunikációs eszközei segíthetnek e-mail marketing céljainak elérésében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és indítsa el az e-maileket! ?

