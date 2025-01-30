A 10 legjobb Mailchimp alternatíva az e-mail marketinghez 2025-ben

Az e-mail marketing platformok lehetővé teszik a marketingesek számára az e-mail kampányok tervezését, ütemezését, elküldését és elemzését. A Mailchimp különösen népszerű a versenytársai között, elsősorban a egyszerűsített felületének és a hatékony eszközöknek köszönhetően. ?

A Mailchimpnek vannak korlátai. Például az ingyenes csomag nem kínál e-mail ütemezést, az Essentials csomag pedig nem segít az e-mail kampány személyre szabásában vagy optimalizálásában egy bizonyos ponton túl.

Az árak a kapcsolattartók számán alapulnak, így a költségek a közönség növekedésével együtt emelkednek.

Ráadásul a fejlett marketingautomatizálás és a generatív mesterséges intelligencia az e-mail szövegírásban gyorsan alapvető fontosságúvá válik. A Mailchimp ezeket csak drága, magasabb szintű csomagjaiban kínálja, ami megnehezíti a kisebb vállalatok számára a bevezetését.

A marketingcsapatok mostantól több alternatívát is kipróbálhatnak a Mailchimp helyett – olyan e-mail marketing eszközöket, mint a Mailchimp, amelyek funkciói leginkább megfelelnek az ő prioritásaiknak, és áruk is megfelelő számukra.

Ez a lista a 10 legjobb Mailchimp alternatíváról az e-mail marketinghez segít megtalálni azokat a funkciókat és árakat, amelyek Önnek és csapatának a legjobban megfelelnek.

Mit kell keresnie a Mailchimp alternatíváiban?

Mielőtt rátérnénk a legjobb Mailchimp alternatívákra, nézzük meg, milyen fontos funkciókat kell keresni egy e-mail marketing eszközben:

Könnyű használat: A platformnak könnyen kezelhetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie mind kezdők, mind tapasztalt marketingesek számára.

Fejlett listakezelés: Az eszköznek képesnek kell lennie a közönség hatékony szegmentálására és kezelésére.

E-mail ütemezés: Lehetővé kell tennie az e-mailek ütemezését, ami elengedhetetlen funkció a hatékony kampánytervezéshez.

Gyors ügyfélszolgálati hozzáférés: A jó ügyfélszolgálat elengedhetetlen, különösen a problémamegoldás és a tanácsadás szempontjából.

Testreszabható sablonok: A sokféle sablon segítségével A sokféle sablon segítségével időt takaríthat meg és vizuálisan vonzó e-maileket hozhat létre.

Automatizálási funkciók: Az automatizálás nemcsak időt takarít meg, hanem segít személyre szabni a felhasználói élményt, és elősegíti a felhasználói utak vagy értékesítési csatornák létrehozását.

Elemző eszközök: A kampányok teljesítményének nyomon követéséhez és hatékonyságának optimalizálásához elengedhetetlenek a részletes elemzések.

Integrációs képességek: Az eszköznek zökkenőmentesen integrálódnia kell az üzleti tevékenységéhez használt egyéb platformokhoz és eszközökhöz.

Árazási lehetőségek: Az eszköznek különböző árazási tervezeteket kell kínálnia, hogy Ön a költségvetésének és a tevékenységének méretének megfelelően választhasson.

A 10 legjobb Mailchimp alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, milyen funkciókat és szolgáltatásokat kell keresnie az e-mail marketing platformokban, nézzük meg a 10 legjobb Mailchimp alternatívát, amelyeket érdemes kipróbálni 2024-ben.

1. MailerLite

via Mailer Lite

A népszerű Mailchimp alternatívák egyike, a MailerLite egy sor eszközt kínál professzionális e-mail kampányok, hírlevelek, céloldalak és weboldalak létrehozásához. A platform drag-and-drop szerkesztője, amely egy AI generátorral működik, lehetővé teszi a könnyű tervezés testreszabását.

A Mailterlite iOS-alkalmazása kifejezetten intuitív a kampányok útközbeni kezeléséhez – még olyan fejlett funkciók esetében is, mint a csepegtető kampányok létrehozása, a fejlett célzás, az automatizálás vagy a felmérések.

A Mailerlite integrálható olyan népszerű szolgáltatásokkal, mint a Zapier, a Stripe, a WordPress és a Shopify, és ingyenes fiókot kínál 24/7 ügyfélszolgálattal és 30 napos prémium próbaidőszakkal.

A MailerLite legjobb funkciói

Hírlevelek, céloldalak és automatizált utazások létrehozása – mindez egy helyen.

Szerezze be az e-mail automatizálást az ingyenes csomagban

A magas e-mail kézbesítési aránynak köszönhetően biztos lehet benne, hogy az e-mailek eljutnak a feliratkozók postaládájába.

Találjon megbízható ügyfélszolgálatot a problémamegoldáshoz és a kérdésekhez

A MailerLite korlátai

Az egyéni HTML-szerkesztő csak a fejlett csomagban érhető el.

A céloldal-sablonok és az egyéni domain-tárhely csak a fizetős csomagokban érhető el.

Korlátozások a feliratkozói listák szerkesztésében és az új sablonok kiválasztásában

Hiányoznak néhány fejlett funkciók, mint például a részletes e-mail jelentések és a fejlett automatizálás.

MailerLite árak

Ingyenes: alapvető funkciókat kínál akár 1000 előfizető számára

Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó áron kezdődik, beleértve olyan további funkciókat, mint az automatikus kampány-újraküldés.

Haladó: 20 dollár/hó áron kezdődik, olyan funkciókkal, mint az egyéni HTML-szerkesztő és a leiratkozási oldal-készítő.

Vállalati: Egyedi megoldás, változó árakkal, a konkrét igények és az előfizetői adatbázis mérete alapján.

MailerLite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (809 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1901 értékelés)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign egy e-mail marketing szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás számára terveztek. Ötvözi az e-mail marketinget, az automatizálást és a CRM-et az e-mail marketing csapatok számára. Gépi tanulást használ a szegmentáláshoz és a személyre szabáshoz e-mailek, üzenetek, csevegések és szövegek esetében.

Az ActiveCampaign kínálata átfogó, de különösen fejlett automatizálási eszközeiről és integrációs képességeiről ismert. Ez az ActiveCampaign-t az egyik vezető Mailchimp alternatívává teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek magas szintű ellenőrzést és testreszabást igényelnek marketing kampányaikban.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Kövesse nyomon a webhelyeket és eseményeket, és férjen hozzá az inline űrlapokhoz és kampányjelentésekhez.

Készítsen céloldalakat, lead hirdetéseket és különböző típusú űrlapokat

Integrálja olyan platformokkal, mint a WooCommerce, a Shopify és a BigCommerce.

Használja a split tesztelést, hogy több megnyitást és vásárlást érjen el.

Az ActiveCampaign korlátai

Ingyenes csomag nem elérhető, a legolcsóbb csomag ára 70 dollár/hó három felhasználóból álló csapat számára.

Túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik csak bizonyos funkciókra, például az e-mail marketingre szeretnének koncentrálni.

Telefonos ügyfélszolgálat csak az Enterprise csomagot választó ügyfelek számára elérhető.

ActiveCampaign árak

Lite: 29 USD/hó éves előfizetéssel vagy 39 USD/hó havi előfizetéssel

Plusz: 49 USD/hó éves előfizetéssel vagy 70 USD/hó havi előfizetéssel

Professzionális: 149 USD/hó éves előfizetéssel vagy 187 USD/hó havi előfizetéssel

Vállalati: Egyedi árak nagy szervezetek számára, speciális igényekkel

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (10 570 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (2323 értékelés)

Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!

3. Brevo

via Brevo

A Brevo, korábban Sendinblue néven ismert, egy modern e-mail marketing platform, amely megkönnyíti a hatékony kommunikációt a vállalkozások és ügyfeleik között. Megújult vizuális arculatával a Brevo mostantól a felhasználóbarát felületre koncentrál, így minden szintű felhasználó számára elérhetővé válik.

A Brevo testreszabható e-mail sablonokat, drag-and-drop szerkesztőt, tranzakciós e-maileket, valamint SMS- és WhatsApp-kampányok futtatásának lehetőségét kínálja. A szövegalapú kampányok futtatásának lehetősége megkülönbözteti más Mailchimp alternatíváktól.

A Brevo legjobb funkciói

A ingyenes verzióval naponta 300 e-mailt küldhet.

Ingyenes, korlátlan kapcsolattartói tárolási lehetőség minden csomagban

Összesítsen minden e-mailt és üzenetet egy beérkező levelek mappában

A Brevo korlátai

A céloldal-készítő csak a Business csomagban található meg, és hiányzik belőle a harmadik féltől származó integrációk sokszínűsége.

Az ügyfélszolgálat korlátozott, a Starter csomagban nincs élő chat-támogatás, telefonos támogatás pedig csak a Business csomagban érhető el.

Brevo árak

Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például az e-mail sablonokat és a napi 300 e-mailes limitet.

Starter: 25 USD/hó áron kezdődik, nincs napi küldési korlát, alapvető jelentések és elemzések

Üzleti: Fejlettebb funkciókat kínál, mint például A/B tesztelés és fejlett statisztikák, havi 65 dollárért.

BrevoPlus: Egyedi árazás, beleértve a fejlett biztonsági és személyre szabott támogatási lehetőségeket

Brevo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (672 értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (1858 értékelés)

via Constant Contact

A kisvállalkozások számára kialakított Constant Contact egy sokfunkciós e-mail marketing eszköz. Legismertebb tulajdonsága a felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti a kampányok kezelését.

A platform drag-and-drop e-mail sablonokat, marketing CRM-et, feladatprioritás-kezelőt, eseménykezelőt és közösségi marketinget tartalmaz. Az árak 12 dollár/hónaptól kezdődnek, és legfeljebb 500 előfizetőt tudnak kezelni. Ez az egyik legolcsóbb Mailchimp alternatíva, de a költségek az előfizetők számának növekedésével meredeken emelkednek.

A hatékony jelentések segítségével azonosítsa az e-mailekben megjelenő trendeket aszerint, hogy kik reagálnak az e-mailekre.

Integrálja a Facebookot, a Google Ads-t és az Instagramot, hogy új potenciális ügyfeleket találjon.

Használja az ajánlott tárgyakat és a mesterséges intelligenciát, hogy vonzó e-maileket hozzon létre.

Hozzáférés a magasabb szintű csomagokban előre ütemezett e-mail küldésekhez

Nincs kifinomult és rugalmas munkafolyamat

A fiók törlési folyamata nehézkes, üzleti órákban telefonos kapcsolatfelvételt igényel.

Lite: 12 dollár/hó áron, olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint e-mail sablonok és 12 dollár/hó áron, olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint e-mail sablonok és marketing CRM.

Standard: 35 USD/hó áron kezdődik, olyan funkciókkal, mint az előre elkészített automatizálások és az A/B tárgyvonal-tesztek.

Prémium: 80 USD/hó áron, olyan fejlett funkciókkal, mint az egyéni automatizálás és a bevételi jelentések.

G2: 4/5 csillag (5712 értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (2619 értékelés)

5. Omnisend

via Omnisend

Az Omnisend egyszerűsíti az ügyfelek elkötelezettségét, konverzióját és reaktiválását e-mail marketing és több csatorna segítségével. Az e-kereskedelmi vállalkozások számára készült, és az egyik legnépszerűbb Mailchimp alternatíva a kiskereskedelmi vállalkozások körében.

Arról ismert, hogy egyszerűsíti a professzionális, vásárlásra alkalmas e-mailek létrehozásának folyamatát egy testreszabható sablonokból álló könyvtár segítségével. Ez lehetővé teszi termékek és dinamikus kedvezménykódok hozzáadását kódolás nélkül.

Az Omnisend legjobb funkciói

Hozzáférés egy kiterjedt, testreszabható sablonokból álló könyvtárhoz professzionális e-mailekhez

Küldje el újra az e-maileket azoknak, akik nem nyitották meg őket, a Campaign Booster segítségével.

Kövesse nyomon az elemzéseket és a ROI-t a kampányok sikerének méréséhez.

Az Omnisend korlátai

Nincs RSS funkció a blog integrációhoz

Lassabb ügyfélszolgálati válaszidők

A korlátlan e-mail küldés a Pro csomagra korlátozódik.

Omnisend árak

Ingyenes: Alapvető e-mail funkciók, havi 500 e-mail küldési korláttal.

Standard csomag: Ára 16 USD/hó, több küldést és további funkciókat kínál, például korlátlan webes push értesítéseket.

Pro csomag: 59 USD/hó áron korlátlan e-mail és SMS küldést, valamint fejlett jelentéskészítési funkciókat tartalmaz.

Omnisend értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (836 értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (704 értékelés)

6. Campaign Monitor

via Campaign Monitor

Különböző felhasználóbarát sablonokkal a Campaign Monitor e-mail marketing szoftvere a könnyű használatra és a hatékonyságra összpontosít.

A platform adatszegmentálási és átfogó automatizálási funkciókat kínál, megkönnyítve a célzott és hatékony e-mail marketing kampányok lebonyolítását.

A Campaign Monitor elsősorban a kampányok teljesítményének elemzésére és a felhasználói útvonalak részletes nyomon követésére szolgál.

A Campaign Monitor legjobb funkciói

Testreszabhatja a sablonokat különböző webes betűtípusokkal

Hatékony adatszegmentációs lehetőségek célzott kampányokhoz

Adjon előfizetőinek egy preferencia központot, ahol kiválaszthatják, hogyan szeretnének Önnel kommunikálni.

A Campaign Monitor korlátai

Magas költségek a versenytársakhoz képest

Korlátozott A/B tesztelés, csak két változat

Campaign Monitor árak

Lite: 11 dollártól kezdődik, de korlátozza a havi e-mailek számát.

Alapvető szolgáltatások: Korlátlan e-mail küldés 19 dollár/hó áron

Premier: 149 USD/hó, telefonos ügyfélszolgálattal és olyan fejlett funkciókkal, mint a fejlett linkkövetés és a küldési idő optimalizálása.

Campaign Monitor értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 csillag (692 értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (487 értékelés)

7. GetResponse

via GetResponse

A GetResponse a hagyományos e-mail marketing eszközből egy all-in-one e-kereskedelmi és online marketing megoldássá fejlődött.

Most már átfogó funkciókat kínál, beleértve az e-mail marketinget, a csevegési funkciókat, az e-kereskedelmi eszközöket és a webináriumok szervezését.

A GetResponse leginkább a konverziós tölcsér részét képező egyedi céloldalakról és hatékony automatizálási funkcióiról ismert, ami az egyik legjobb Mailchimp alternatívává teszi.

A GetResponse legjobb funkciói

Használjon kiterjedt e-mail marketing eszközöket, mint például az automatikus válaszadók és a regisztrációs űrlapok.

Használja a fejlett marketingautomatizálási funkciókat a rendkívül testreszabott ügyfélút-térképek elkészítéséhez.

Hozzáférés körülbelül 215 modern és szerkeszthető e-mail sablonhoz

A GetResponse korlátai

Korlátozott split testing lehetőségek, csak öt tárgyfejléccel vagy tartalmi variánssal

A kifinomultabb funkciók, mint például a marketing automatizálás, a webináriumok szervezése és az e-kereskedelmi eszközök, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

GetResponse árak

E-mail marketing: Alapvető e-mail marketing funkciók 500 rekord alatti listákhoz, havi 19 dollárért.

Marketing automatizálás: olyan funkciók, mint az eseményalapú munkafolyamatok és a névjegyek rendezése, havi 59 dollárért.

E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó, különböző funkciókkal, például fejlett automatizálással, e-kereskedelmi eszközökkel és webinárium-tárhelyszolgáltatással.

GetResponse értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 csillag (640 értékelés)

Capterra: 4,2/5 csillag (475 értékelés)

8. ConvertKit

via ConvertKit

A ConvertKit egy e-mail marketing platform, amelyet kifejezetten olyan alkotók számára terveztek, mint bloggerek, online tanfolyamok készítői és digitális eladók.

Felhasználóbarát felületet és egyszerűsített automatizálást kínál, amely minden szintű készítő számára elérhető. A ConvertKit lehetővé teszi, hogy fizetős hírleveleket küldjön és digitális termékeket áruljon egyéni vállalkozóként, így teljes körű marketingeszközzé válik.

A ConvertKit legjobb funkciói

Személyre szabhatja az e-mail sorozatokat az automatizálás segítségével

Összpontosítson a sima szöveges e-mailekre, hogy személyes kapcsolatot tartson fenn a közönséggel.

Célzottan szólítsa meg az előfizetőket hatékony listakezeléssel

A ConvertKit korlátai

Korlátozott választék előre megtervezett e-mail sablonokból

Az ár a feliratkozók számától függ.

ConvertKit árak

Ingyenes csomag: Alapvető funkciókat tartalmaz, mint például e-mail küldés és korlátlan űrlapok, 1000 előfizetőig ingyenes.

Creator tervezet: 9 dollár/hó áron, vizuális automatizálási eszközökkel

Creator Pro csomag: 25 USD/hó áron, prioritásos élő csevegéssel és e-mailes ügyfélszolgálattal

ConvertKit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (190 értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (194 értékelés)

9. Moosend

via Moosend

A Moosend egy sokoldalú Mailchimp-alternatíva, amely hatékony listakezelést és átfogó szegmentációs lehetőségeket kínál.

A Moosend részletes kampánykövetése, amely az e-mail marketing tevékenységekből származó értékesítéseket és konverziókat figyeli, kiváló segédfunkció a kezdők számára.

A Moosend legjobb funkciói

Válasszon több mint 75 modern és letisztult e-mail sablon közül!

Rugalmas marketingautomatizálási lehetőségek kiváló munkafolyamat-szerkesztővel

A Moosend korlátai

Korlátozott fejlett elemzési lehetőségek

Az e-mail sablonok kialakítása ugyan professzionális, de nem annyira kreatív, mint egyes felhasználók szeretnék.

Moosend árak

Ingyenes próba: 30 napig alapfunkciókat tartalmaz 1000 előfizetővel és automatizált munkafolyamatokkal.

Előny: 9 dollártól kezdődik, SMTP-kiszolgálóval kiegészítve

Enterprise: Egyedi árajánlat; tartalmazza az összes Pro funkciót, például a közönség felfedezését.

Moosend értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 csillag (561 értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (190 értékelés)

10. Hubspot

via HubSpot

A HubSpot azoknak a vállalkozásoknak megfelelő, amelyek különböző professzionális eszközökkel, például egy egyedi céloldal-készítővel szeretnék fejleszteni e-mail marketing stratégiájukat.

A HubSpot kiváló A/B tesztelési és elemzési eszközöket kínál a hatékony kampánykezeléshez, valamint különböző sablonokat weboldalakhoz, e-mailekhez és céloldalakhoz.

Az egyik legjobb Mailchimp alternatívává teszi a közösségi médiával való integrációja, amely növeli az e-mail marketing tevékenységének hatókörét.

A HubSpot legjobb funkciói

Kezelje jobban az ügyfélkapcsolatokat és az információkat egy ingyenes CRM eszközzel, amely korlátlan számú névjegyet tárol.

Használjon hatékony marketingautomatizálást és szegmentálást a célzott kampányokhoz.

Bővítse marketingtevékenységeinek hatókörét a közösségi média marketing lehetőségeinek integrálásával.

A HubSpot korlátai

Az árak meglehetősen magasak lehetnek, különösen a „Starter” csomagtól a fejlettebb csomagok felé haladva.

A platform átfogó funkciói kezdőknek vagy kisvállalkozásoknak túl bonyolultak lehetnek.

HubSpot árak

Starter: Havi 20 dollártól, korlátozott funkciókkal

Professional és Enterprise: Számos funkcióval rendelkeznek, de jelentősen drágábbak: a Professional csomag ára havi 890 dollár, az Enterprise csomagé pedig havi 3600 dollár.

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (10493 értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (5747 értékelés)

Bár itt elsősorban az e-mail marketing eszközökre koncentráltunk, fontos figyelembe venni azokat a platformokat is, amelyek ugyan nem kizárólag erre a célra készültek, de jelentősen javíthatják az e-mail marketing tevékenységét. A ClickUp egy kiváló példa erre, amely generatív, AI-alapú funkciókat kínál, amelyek kiegészítik és racionalizálják az e-mail marketing folyamatot.

ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amelynek segítségével kampányait és projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével kezelheti.

A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy sokoldalú platform, amely értékes eszköz lehet az e-mail marketing stratégiájában.

A ClickUp e-mail projektmenedzsmentje lehetővé teszi az e-mail marketing kampányok integrálását a projektmenedzsment munkafolyamatokba. Ez biztosítja, hogy az e-mail marketing feladatok kezelése és összehangolása össz hangban legyen a szélesebb körű projektcélokkal és határidőkkel.

Az e-mailes feladatok egyszerűsítése és integrálása érdekében próbálja ki a ClickUp e-mailes marketing sablonját, amellyel hatékonyan szervezheti és kezelheti e-mailes kampányait.

Hatékonyan koordinálja csapatát, egyszerűsítse tartalomütemezését és e-mail teljesítményének nyomon követését, valamint racionalizálja e-mail marketing munkafolyamatait a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával.

A ClickUp kommunikációs terv sablonokat is kínál, amelyekkel egyszerűsítheti kommunikációs stratégiáit.

Legyen határtalan a ClickUp AI-vel

A ClickUp AI Writing Assistant segítségével lenyűgöző, hibátlan e-mail tartalmakat készíthet, időt takaríthat meg és fokozhatja kreativitását. Ez az eszköz ötleteket, vázlatokat és akár teljes e-mail tervezeteket is generálhat, így hatékonyabbá téve a tartalomkészítési folyamatot.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp segítségével a távoli együttműködés egyszerűbbé válik

A ClickUp Design megkönnyíti az együttműködést és a projektmenedzsmentet, így biztosítva, hogy e-mail marketing terved hatékonyan készüljön el és összhangban legyen kampánycéljaiddal. Segít a munkád fontossági sorrendjének megállapításában, és beépített funkciókkal rendelkezik az ütemtervek és emlékeztetők beállításához.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp funkciói

Integrálja az e-mail marketinget a projektek szélesebb körébe átfogó projektmenedzsment eszközök segítségével.

Az e-mailkezelési funkciók segítségével szűrőkkel válogathatja az összes e-mailt.

Jobb együttműködés fejlett kommunikációs eszközökkel, beleértve az e-mailt, a csevegést és a klipeket.

Hibamentes e-mail tartalmak létrehozása a Docs AI írási segítségével

A ClickUp korlátai

Nincsenek speciális e-mail marketing funkciók

Inkább projektmenedzsmenthez alkalmas, mint dedikált e-mail marketinghez.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy személyre szabott tervért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9183 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3920 értékelés)

A jobb e-mail kampányok felé

Az e-mail marketing ismert, költséghatékony módszer a termékek és szolgáltatások népszerűsítésére. Jelenleg talán a Mailchimp az Ön kedvenc eszköze, vagy éppen most szeretne belevágni az e-mail marketing kampányokba.

Bármi is legyen az eset, ezek az alternatívák egy szinttel feljebb emelik e-mail kampányait, és jobb megtérülést biztosítanak.

Adja hozzá a ClickUp-ot is! Amellett, hogy projektmenedzsment eszköz, e-mailkezelési funkciói és kommunikációs eszközei segíthetnek e-mail marketing céljainak elérésében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és indítsa el az e-maileket! ?