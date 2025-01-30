A 10 legjobb Mailchimp alternatíva az e-mail marketinghez 2025-ben

Az e-mail marketing platformok lehetővé teszik a marketingesek számára az e-mail kampányok tervezését, ütemezését, elküldését és elemzését. A Mailchimp különösen népszerű a versenytársai között, elsősorban a egyszerűsített felületének és a hatékony eszközöknek köszönhetően. ?
A Mailchimpnek vannak korlátai. Például az ingyenes csomag nem kínál e-mail ütemezést, az Essentials csomag pedig nem segít az e-mail kampány személyre szabásában vagy optimalizálásában egy bizonyos ponton túl.
Az árak a kapcsolattartók számán alapulnak, így a költségek a közönség növekedésével együtt emelkednek.
Ráadásul a fejlett marketingautomatizálás és a generatív mesterséges intelligencia az e-mail szövegírásban gyorsan alapvető fontosságúvá válik. A Mailchimp ezeket csak drága, magasabb szintű csomagjaiban kínálja, ami megnehezíti a kisebb vállalatok számára a bevezetését.
A marketingcsapatok mostantól több alternatívát is kipróbálhatnak a Mailchimp helyett – olyan e-mail marketing eszközöket, mint a Mailchimp, amelyek funkciói leginkább megfelelnek az ő prioritásaiknak, és áruk is megfelelő számukra.
Ez a lista a 10 legjobb Mailchimp alternatíváról az e-mail marketinghez segít megtalálni azokat a funkciókat és árakat, amelyek Önnek és csapatának a legjobban megfelelnek.
Mit kell keresnie a Mailchimp alternatíváiban?
Mielőtt rátérnénk a legjobb Mailchimp alternatívákra, nézzük meg, milyen fontos funkciókat kell keresni egy e-mail marketing eszközben:
- Könnyű használat: A platformnak könnyen kezelhetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie mind kezdők, mind tapasztalt marketingesek számára.
- Fejlett listakezelés: Az eszköznek képesnek kell lennie a közönség hatékony szegmentálására és kezelésére.
- E-mail ütemezés: Lehetővé kell tennie az e-mailek ütemezését, ami elengedhetetlen funkció a hatékony kampánytervezéshez.
- Gyors ügyfélszolgálati hozzáférés: A jó ügyfélszolgálat elengedhetetlen, különösen a problémamegoldás és a tanácsadás szempontjából.
- Testreszabható sablonok: A sokféle sablon segítségével időt takaríthat meg és vizuálisan vonzó e-maileket hozhat létre.
- Automatizálási funkciók: Az automatizálás nemcsak időt takarít meg, hanem segít személyre szabni a felhasználói élményt, és elősegíti a felhasználói utak vagy értékesítési csatornák létrehozását.
- Elemző eszközök: A kampányok teljesítményének nyomon követéséhez és hatékonyságának optimalizálásához elengedhetetlenek a részletes elemzések.
- Integrációs képességek: Az eszköznek zökkenőmentesen integrálódnia kell az üzleti tevékenységéhez használt egyéb platformokhoz és eszközökhöz.
- Árazási lehetőségek: Az eszköznek különböző árazási tervezeteket kell kínálnia, hogy Ön a költségvetésének és a tevékenységének méretének megfelelően választhasson.
A 10 legjobb Mailchimp alternatíva 2024-ben
Most, hogy már tudja, milyen funkciókat és szolgáltatásokat kell keresnie az e-mail marketing platformokban, nézzük meg a 10 legjobb Mailchimp alternatívát, amelyeket érdemes kipróbálni 2024-ben.
1. MailerLite
A népszerű Mailchimp alternatívák egyike, a MailerLite egy sor eszközt kínál professzionális e-mail kampányok, hírlevelek, céloldalak és weboldalak létrehozásához. A platform drag-and-drop szerkesztője, amely egy AI generátorral működik, lehetővé teszi a könnyű tervezés testreszabását.
A Mailterlite iOS-alkalmazása kifejezetten intuitív a kampányok útközbeni kezeléséhez – még olyan fejlett funkciók esetében is, mint a csepegtető kampányok létrehozása, a fejlett célzás, az automatizálás vagy a felmérések.
A Mailerlite integrálható olyan népszerű szolgáltatásokkal, mint a Zapier, a Stripe, a WordPress és a Shopify, és ingyenes fiókot kínál 24/7 ügyfélszolgálattal és 30 napos prémium próbaidőszakkal.
A MailerLite legjobb funkciói
- Hírlevelek, céloldalak és automatizált utazások létrehozása – mindez egy helyen.
- Szerezze be az e-mail automatizálást az ingyenes csomagban
- A magas e-mail kézbesítési aránynak köszönhetően biztos lehet benne, hogy az e-mailek eljutnak a feliratkozók postaládájába.
- Találjon megbízható ügyfélszolgálatot a problémamegoldáshoz és a kérdésekhez
A MailerLite korlátai
- Az egyéni HTML-szerkesztő csak a fejlett csomagban érhető el.
- A céloldal-sablonok és az egyéni domain-tárhely csak a fizetős csomagokban érhető el.
- Korlátozások a feliratkozói listák szerkesztésében és az új sablonok kiválasztásában
- Hiányoznak néhány fejlett funkciók, mint például a részletes e-mail jelentések és a fejlett automatizálás.
MailerLite árak
- Ingyenes: alapvető funkciókat kínál akár 1000 előfizető számára
- Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó áron kezdődik, beleértve olyan további funkciókat, mint az automatikus kampány-újraküldés.
- Haladó: 20 dollár/hó áron kezdődik, olyan funkciókkal, mint az egyéni HTML-szerkesztő és a leiratkozási oldal-készítő.
- Vállalati: Egyedi megoldás, változó árakkal, a konkrét igények és az előfizetői adatbázis mérete alapján.
MailerLite értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (809 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1901 értékelés)
2. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign egy e-mail marketing szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás számára terveztek. Ötvözi az e-mail marketinget, az automatizálást és a CRM-et az e-mail marketing csapatok számára. Gépi tanulást használ a szegmentáláshoz és a személyre szabáshoz e-mailek, üzenetek, csevegések és szövegek esetében.
Az ActiveCampaign kínálata átfogó, de különösen fejlett automatizálási eszközeiről és integrációs képességeiről ismert. Ez az ActiveCampaign-t az egyik vezető Mailchimp alternatívává teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek magas szintű ellenőrzést és testreszabást igényelnek marketing kampányaikban.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a webhelyeket és eseményeket, és férjen hozzá az inline űrlapokhoz és kampányjelentésekhez.
- Készítsen céloldalakat, lead hirdetéseket és különböző típusú űrlapokat
- Integrálja olyan platformokkal, mint a WooCommerce, a Shopify és a BigCommerce.
- Használja a split tesztelést, hogy több megnyitást és vásárlást érjen el.
Az ActiveCampaign korlátai
- Ingyenes csomag nem elérhető, a legolcsóbb csomag ára 70 dollár/hó három felhasználóból álló csapat számára.
- Túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik csak bizonyos funkciókra, például az e-mail marketingre szeretnének koncentrálni.
- Telefonos ügyfélszolgálat csak az Enterprise csomagot választó ügyfelek számára elérhető.
ActiveCampaign árak
- Lite: 29 USD/hó éves előfizetéssel vagy 39 USD/hó havi előfizetéssel
- Plusz: 49 USD/hó éves előfizetéssel vagy 70 USD/hó havi előfizetéssel
- Professzionális: 149 USD/hó éves előfizetéssel vagy 187 USD/hó havi előfizetéssel
- Vállalati: Egyedi árak nagy szervezetek számára, speciális igényekkel
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 csillag (10 570 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 csillag (2323 értékelés)
Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!
3. Brevo
A Brevo, korábban Sendinblue néven ismert, egy modern e-mail marketing platform, amely megkönnyíti a hatékony kommunikációt a vállalkozások és ügyfeleik között. Megújult vizuális arculatával a Brevo mostantól a felhasználóbarát felületre koncentrál, így minden szintű felhasználó számára elérhetővé válik.
A Brevo testreszabható e-mail sablonokat, drag-and-drop szerkesztőt, tranzakciós e-maileket, valamint SMS- és WhatsApp-kampányok futtatásának lehetőségét kínálja. A szövegalapú kampányok futtatásának lehetősége megkülönbözteti más Mailchimp alternatíváktól.
A Brevo legjobb funkciói
- A ingyenes verzióval naponta 300 e-mailt küldhet.
- Ingyenes, korlátlan kapcsolattartói tárolási lehetőség minden csomagban
- Összesítsen minden e-mailt és üzenetet egy beérkező levelek mappában
A Brevo korlátai
- A céloldal-készítő csak a Business csomagban található meg, és hiányzik belőle a harmadik féltől származó integrációk sokszínűsége.
- Az ügyfélszolgálat korlátozott, a Starter csomagban nincs élő chat-támogatás, telefonos támogatás pedig csak a Business csomagban érhető el.
Brevo árak
- Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például az e-mail sablonokat és a napi 300 e-mailes limitet.
- Starter: 25 USD/hó áron kezdődik, nincs napi küldési korlát, alapvető jelentések és elemzések
- Üzleti: Fejlettebb funkciókat kínál, mint például A/B tesztelés és fejlett statisztikák, havi 65 dollárért.
- BrevoPlus: Egyedi árazás, beleértve a fejlett biztonsági és személyre szabott támogatási lehetőségeket
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 csillag (672 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 csillag (1858 értékelés)
4. Constant Contact
A kisvállalkozások számára kialakított Constant Contact egy sokfunkciós e-mail marketing eszköz. Legismertebb tulajdonsága a felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti a kampányok kezelését.
A platform drag-and-drop e-mail sablonokat, marketing CRM-et, feladatprioritás-kezelőt, eseménykezelőt és közösségi marketinget tartalmaz. Az árak 12 dollár/hónaptól kezdődnek, és legfeljebb 500 előfizetőt tudnak kezelni. Ez az egyik legolcsóbb Mailchimp alternatíva, de a költségek az előfizetők számának növekedésével meredeken emelkednek.
A Constant Contact legjobb funkciói
- A hatékony jelentések segítségével azonosítsa az e-mailekben megjelenő trendeket aszerint, hogy kik reagálnak az e-mailekre.
- Integrálja a Facebookot, a Google Ads-t és az Instagramot, hogy új potenciális ügyfeleket találjon.
- Használja az ajánlott tárgyakat és a mesterséges intelligenciát, hogy vonzó e-maileket hozzon létre.
- Hozzáférés a magasabb szintű csomagokban előre ütemezett e-mail küldésekhez
A Constant Contact korlátai
- Nincs kifinomult és rugalmas munkafolyamat
- A fiók törlési folyamata nehézkes, üzleti órákban telefonos kapcsolatfelvételt igényel.
Constant Contact árak
- Lite: 12 dollár/hó áron, olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint e-mail sablonok és marketing CRM.
- Standard: 35 USD/hó áron kezdődik, olyan funkciókkal, mint az előre elkészített automatizálások és az A/B tárgyvonal-tesztek.
- Prémium: 80 USD/hó áron, olyan fejlett funkciókkal, mint az egyéni automatizálás és a bevételi jelentések.
Constant Contact értékelések és vélemények
- G2: 4/5 csillag (5712 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 csillag (2619 értékelés)
5. Omnisend
Az Omnisend egyszerűsíti az ügyfelek elkötelezettségét, konverzióját és reaktiválását e-mail marketing és több csatorna segítségével. Az e-kereskedelmi vállalkozások számára készült, és az egyik legnépszerűbb Mailchimp alternatíva a kiskereskedelmi vállalkozások körében.
Arról ismert, hogy egyszerűsíti a professzionális, vásárlásra alkalmas e-mailek létrehozásának folyamatát egy testreszabható sablonokból álló könyvtár segítségével. Ez lehetővé teszi termékek és dinamikus kedvezménykódok hozzáadását kódolás nélkül.
Az Omnisend legjobb funkciói
- Hozzáférés egy kiterjedt, testreszabható sablonokból álló könyvtárhoz professzionális e-mailekhez
- Küldje el újra az e-maileket azoknak, akik nem nyitották meg őket, a Campaign Booster segítségével.
- Kövesse nyomon az elemzéseket és a ROI-t a kampányok sikerének méréséhez.
Az Omnisend korlátai
- Nincs RSS funkció a blog integrációhoz
- Lassabb ügyfélszolgálati válaszidők
- A korlátlan e-mail küldés a Pro csomagra korlátozódik.
Omnisend árak
- Ingyenes: Alapvető e-mail funkciók, havi 500 e-mail küldési korláttal.
- Standard csomag: Ára 16 USD/hó, több küldést és további funkciókat kínál, például korlátlan webes push értesítéseket.
- Pro csomag: 59 USD/hó áron korlátlan e-mail és SMS küldést, valamint fejlett jelentéskészítési funkciókat tartalmaz.
Omnisend értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 csillag (836 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 csillag (704 értékelés)
6. Campaign Monitor
Különböző felhasználóbarát sablonokkal a Campaign Monitor e-mail marketing szoftvere a könnyű használatra és a hatékonyságra összpontosít.
A platform adatszegmentálási és átfogó automatizálási funkciókat kínál, megkönnyítve a célzott és hatékony e-mail marketing kampányok lebonyolítását.
A Campaign Monitor elsősorban a kampányok teljesítményének elemzésére és a felhasználói útvonalak részletes nyomon követésére szolgál.
A Campaign Monitor legjobb funkciói
- Testreszabhatja a sablonokat különböző webes betűtípusokkal
- Hatékony adatszegmentációs lehetőségek célzott kampányokhoz
- Adjon előfizetőinek egy preferencia központot, ahol kiválaszthatják, hogyan szeretnének Önnel kommunikálni.
A Campaign Monitor korlátai
- Magas költségek a versenytársakhoz képest
- Korlátozott A/B tesztelés, csak két változat
Campaign Monitor árak
- Lite: 11 dollártól kezdődik, de korlátozza a havi e-mailek számát.
- Alapvető szolgáltatások: Korlátlan e-mail küldés 19 dollár/hó áron
- Premier: 149 USD/hó, telefonos ügyfélszolgálattal és olyan fejlett funkciókkal, mint a fejlett linkkövetés és a küldési idő optimalizálása.
Campaign Monitor értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 csillag (692 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 csillag (487 értékelés)
7. GetResponse
A GetResponse a hagyományos e-mail marketing eszközből egy all-in-one e-kereskedelmi és online marketing megoldássá fejlődött.
Most már átfogó funkciókat kínál, beleértve az e-mail marketinget, a csevegési funkciókat, az e-kereskedelmi eszközöket és a webináriumok szervezését.
A GetResponse leginkább a konverziós tölcsér részét képező egyedi céloldalakról és hatékony automatizálási funkcióiról ismert, ami az egyik legjobb Mailchimp alternatívává teszi.
A GetResponse legjobb funkciói
- Használjon kiterjedt e-mail marketing eszközöket, mint például az automatikus válaszadók és a regisztrációs űrlapok.
- Használja a fejlett marketingautomatizálási funkciókat a rendkívül testreszabott ügyfélút-térképek elkészítéséhez.
- Hozzáférés körülbelül 215 modern és szerkeszthető e-mail sablonhoz
A GetResponse korlátai
- Korlátozott split testing lehetőségek, csak öt tárgyfejléccel vagy tartalmi variánssal
- A kifinomultabb funkciók, mint például a marketing automatizálás, a webináriumok szervezése és az e-kereskedelmi eszközök, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
GetResponse árak
- E-mail marketing: Alapvető e-mail marketing funkciók 500 rekord alatti listákhoz, havi 19 dollárért.
- Marketing automatizálás: olyan funkciók, mint az eseményalapú munkafolyamatok és a névjegyek rendezése, havi 59 dollárért.
- E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó, különböző funkciókkal, például fejlett automatizálással, e-kereskedelmi eszközökkel és webinárium-tárhelyszolgáltatással.
GetResponse értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 csillag (640 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 csillag (475 értékelés)
8. ConvertKit
A ConvertKit egy e-mail marketing platform, amelyet kifejezetten olyan alkotók számára terveztek, mint bloggerek, online tanfolyamok készítői és digitális eladók.
Felhasználóbarát felületet és egyszerűsített automatizálást kínál, amely minden szintű készítő számára elérhető. A ConvertKit lehetővé teszi, hogy fizetős hírleveleket küldjön és digitális termékeket áruljon egyéni vállalkozóként, így teljes körű marketingeszközzé válik.
A ConvertKit legjobb funkciói
- Személyre szabhatja az e-mail sorozatokat az automatizálás segítségével
- Összpontosítson a sima szöveges e-mailekre, hogy személyes kapcsolatot tartson fenn a közönséggel.
- Célzottan szólítsa meg az előfizetőket hatékony listakezeléssel
A ConvertKit korlátai
- Korlátozott választék előre megtervezett e-mail sablonokból
- Az ár a feliratkozók számától függ.
ConvertKit árak
- Ingyenes csomag: Alapvető funkciókat tartalmaz, mint például e-mail küldés és korlátlan űrlapok, 1000 előfizetőig ingyenes.
- Creator tervezet: 9 dollár/hó áron, vizuális automatizálási eszközökkel
- Creator Pro csomag: 25 USD/hó áron, prioritásos élő csevegéssel és e-mailes ügyfélszolgálattal
ConvertKit értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 csillag (190 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 csillag (194 értékelés)
9. Moosend
A Moosend egy sokoldalú Mailchimp-alternatíva, amely hatékony listakezelést és átfogó szegmentációs lehetőségeket kínál.
A Moosend részletes kampánykövetése, amely az e-mail marketing tevékenységekből származó értékesítéseket és konverziókat figyeli, kiváló segédfunkció a kezdők számára.
A Moosend legjobb funkciói
- Válasszon több mint 75 modern és letisztult e-mail sablon közül!
- Rugalmas marketingautomatizálási lehetőségek kiváló munkafolyamat-szerkesztővel
A Moosend korlátai
- Korlátozott fejlett elemzési lehetőségek
- Az e-mail sablonok kialakítása ugyan professzionális, de nem annyira kreatív, mint egyes felhasználók szeretnék.
Moosend árak
- Ingyenes próba: 30 napig alapfunkciókat tartalmaz 1000 előfizetővel és automatizált munkafolyamatokkal.
- Előny: 9 dollártól kezdődik, SMTP-kiszolgálóval kiegészítve
- Enterprise: Egyedi árajánlat; tartalmazza az összes Pro funkciót, például a közönség felfedezését.
Moosend értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 csillag (561 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 csillag (190 értékelés)
10. Hubspot
A HubSpot azoknak a vállalkozásoknak megfelelő, amelyek különböző professzionális eszközökkel, például egy egyedi céloldal-készítővel szeretnék fejleszteni e-mail marketing stratégiájukat.
A HubSpot kiváló A/B tesztelési és elemzési eszközöket kínál a hatékony kampánykezeléshez, valamint különböző sablonokat weboldalakhoz, e-mailekhez és céloldalakhoz.
Az egyik legjobb Mailchimp alternatívává teszi a közösségi médiával való integrációja, amely növeli az e-mail marketing tevékenységének hatókörét.
A HubSpot legjobb funkciói
- Kezelje jobban az ügyfélkapcsolatokat és az információkat egy ingyenes CRM eszközzel, amely korlátlan számú névjegyet tárol.
- Használjon hatékony marketingautomatizálást és szegmentálást a célzott kampányokhoz.
- Bővítse marketingtevékenységeinek hatókörét a közösségi média marketing lehetőségeinek integrálásával.
A HubSpot korlátai
- Az árak meglehetősen magasak lehetnek, különösen a „Starter” csomagtól a fejlettebb csomagok felé haladva.
- A platform átfogó funkciói kezdőknek vagy kisvállalkozásoknak túl bonyolultak lehetnek.
HubSpot árak
- Starter: Havi 20 dollártól, korlátozott funkciókkal
- Professional és Enterprise: Számos funkcióval rendelkeznek, de jelentősen drágábbak: a Professional csomag ára havi 890 dollár, az Enterprise csomagé pedig havi 3600 dollár.
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 csillag (10493 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 csillag (5747 értékelés)
Egyéb e-mail eszközök
Bár itt elsősorban az e-mail marketing eszközökre koncentráltunk, fontos figyelembe venni azokat a platformokat is, amelyek ugyan nem kizárólag erre a célra készültek, de jelentősen javíthatják az e-mail marketing tevékenységét. A ClickUp egy kiváló példa erre, amely generatív, AI-alapú funkciókat kínál, amelyek kiegészítik és racionalizálják az e-mail marketing folyamatot.
ClickUp
A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy sokoldalú platform, amely értékes eszköz lehet az e-mail marketing stratégiájában.
A ClickUp e-mail projektmenedzsmentje lehetővé teszi az e-mail marketing kampányok integrálását a projektmenedzsment munkafolyamatokba. Ez biztosítja, hogy az e-mail marketing feladatok kezelése és összehangolása össz hangban legyen a szélesebb körű projektcélokkal és határidőkkel.
Az e-mailes feladatok egyszerűsítése és integrálása érdekében próbálja ki a ClickUp e-mailes marketing sablonját, amellyel hatékonyan szervezheti és kezelheti e-mailes kampányait.
A ClickUp kommunikációs terv sablonokat is kínál, amelyekkel egyszerűsítheti kommunikációs stratégiáit.
Legyen határtalan a ClickUp AI-vel
A ClickUp AI Writing Assistant segítségével lenyűgöző, hibátlan e-mail tartalmakat készíthet, időt takaríthat meg és fokozhatja kreativitását. Ez az eszköz ötleteket, vázlatokat és akár teljes e-mail tervezeteket is generálhat, így hatékonyabbá téve a tartalomkészítési folyamatot.
A ClickUp segítségével a távoli együttműködés egyszerűbbé válik
A ClickUp Design megkönnyíti az együttműködést és a projektmenedzsmentet, így biztosítva, hogy e-mail marketing terved hatékonyan készüljön el és összhangban legyen kampánycéljaiddal. Segít a munkád fontossági sorrendjének megállapításában, és beépített funkciókkal rendelkezik az ütemtervek és emlékeztetők beállításához.
A ClickUp funkciói
- Integrálja az e-mail marketinget a projektek szélesebb körébe átfogó projektmenedzsment eszközök segítségével.
- Az e-mailkezelési funkciók segítségével szűrőkkel válogathatja az összes e-mailt.
- Jobb együttműködés fejlett kommunikációs eszközökkel, beleértve az e-mailt, a csevegést és a klipeket.
- Hibamentes e-mail tartalmak létrehozása a Docs AI írási segítségével
A ClickUp korlátai
- Nincsenek speciális e-mail marketing funkciók
- Inkább projektmenedzsmenthez alkalmas, mint dedikált e-mail marketinghez.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy személyre szabott tervért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9183 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3920 értékelés)
A jobb e-mail kampányok felé
Az e-mail marketing ismert, költséghatékony módszer a termékek és szolgáltatások népszerűsítésére. Jelenleg talán a Mailchimp az Ön kedvenc eszköze, vagy éppen most szeretne belevágni az e-mail marketing kampányokba.
Bármi is legyen az eset, ezek az alternatívák egy szinttel feljebb emelik e-mail kampányait, és jobb megtérülést biztosítanak.
Adja hozzá a ClickUp-ot is! Amellett, hogy projektmenedzsment eszköz, e-mailkezelési funkciói és kommunikációs eszközei segíthetnek e-mail marketing céljainak elérésében.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és indítsa el az e-maileket! ?