A 10 legjobb ActiveCampaign alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az ActiveCampaign lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy automatizált e-mail kampányok révén kapcsolatba lépjenek célközönségükkel, ezáltal növelve az eladásokat, fokozva a márka ismertségét és ápolva az ügyfélkapcsolatokat. 🎯

Magas funkcionalitása ellenére az ActiveCampaign nem biztos, hogy a legmegfelelőbb megoldás az Ön vállalkozásának. Lehet, hogy személyre szabottabb megoldásokat keres az ügyfeleivel való kapcsolattartáshoz, vagy talán egy olcsóbb vagy egyszerűbb eszközt.

Bármi is legyen az oka, mi segítünk Önnek a keresésben egy listával, amely a 10 legjobb ActiveCampaign alternatívát tartalmazza, és amely a felhasználói élmény, a személyre szabási funkciók, a költségek és a célközönség alapján készült. De először is néhány szó az ActiveCampaignről.

Mi az ActiveCampaign?

Az ActiveCampaign egy elsőrangú növekedési marketing és CRM platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a vásárlói viselkedés és preferenciák alapján személyre szabott e-mail kampányokat készítsenek. Ez nemcsak időt és energiát takarít meg, hanem biztosítja azt is, hogy minden vásárlói interakció releváns és értelmes legyen.

A fejlett szegmentációs képességek révén az ActiveCampaign lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy demográfiai adatok, érdeklődési körök vagy korábbi interakciók alapján konkrét ügyfélcsoportokra szabott tartalmakat szállítsanak.

Mit kell keresnie az ActiveCampaign alternatíváiban?

Ha érdemes ActiveCampaign alternatívát keres, válasszon olyan eszközt, amely a következő kulcsfontosságú tulajdonságokkal rendelkezik:

E-mail automatizálási sablonok: Keressen olyan ActiveCampaign alternatívákat, amelyek különböző előre megtervezett sablonokat kínálnak, hogy Keressen olyan ActiveCampaign alternatívákat, amelyek különböző előre megtervezett sablonokat kínálnak, hogy időt és energiát takarítson meg a vonzó kampányok létrehozásában. Lead scoring: Válasszon egy lead scoring funkciókkal rendelkező platformot, amely segít prioritásokat felállítani és a legértékesebb leadeket megcélozni. Viselkedéskövetés: Fontolja meg egy olyan megoldás használatát, amely lehetővé teszi az e-mail címzettek viselkedésének, cselekedeteinek és interakcióinak elemzését. Fejlett szegmentációs funkciók: Az eszköznek demográfiai adatok, érdeklődési körök, Az eszköznek demográfiai adatok, érdeklődési körök, felhasználói visszajelzések vagy korábbi interakciók alapján csoportokba kell sorolnia az e-mail listáját. Skálázhatóság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek alkalmazkodnak a növekvő üzleti igényekhez. Ez lehetővé teszi, hogy korlátozások nélkül skálázza marketingtevékenységeit. Elemzés és jelentések: Keressen olyan alternatívákat, amelyek átfogó elemzési és jelentéskészítési funkciókat nyújtanak, hogy nyomon követhesse kampányai hatékonyságát és azonosíthassa a fejlesztendő területeket. Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy a platform zökkenőmentesen integrálható a meglévő eszközeivel, például CRM-ekkel és közösségi média platformokkal.

A növekedési marketing 10 legjobb ActiveCampaign alternatívája

Mi elvégeztük a nehéz munkát, és összeállítottunk egy gondosan összeválogatott listát a legjobb ActiveCampaign alternatívákról – csak Önnek kell felfedeznie őket!

A legjobb átfogó marketingfeladatok kezeléséhez

Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálásokat, csatoljon e-maileket bármely feladathoz, és még sok más.

A ClickUp egy sokoldalú termelékenységi és projektmenedzsment platform, amely számos funkcióval rendelkezik, ami elsőrangú ActiveCampaign alternatívává teszi.

Például a ClickUp Email Project Management Suite segítségével bármilyen e-mailt közvetlenül a ClickUp-ból fogadhat és válaszolhat rá, így időt takaríthat meg, amelyet egyébként különböző alkalmazások közötti váltással töltene. Egyszerűsítse e-mail marketing kampányait úgy, hogy közvetlenül a beérkező levelek mappájából hoz létre vagy ütemez fel feladatokat és teendőket a csapatának, így mindenki ugyanazon az oldalon marad.

Soha ne hagyjon ki egy potenciális ügyfél konvertálását azáltal, hogy automatikusan e-maileket küld a ClickUp űrlap alapján, amelyet benyújtottak, vagy más egyéni automatizálásokat definiál a folyamat minden szakaszához.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A ClickUp CRM funkciócsomagja lehetővé teszi az értékesítési folyamatok vizualizálását, valamint az ügyfelekkel való interakciók nyomon követését és kezelését egy központi hubból. Könnyedén nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, figyelemmel kísérheti az értékesítés előrehaladását és elemezheti az ügyféladatokat, hogy megalapozott döntéseket hozzon, javítsa az ügyfélélményt és ösztönözze az üzleti növekedést.

A ClickUp Sales funkciók automatizált emlékeztetőkkal és értesítésekkel egyszerűsítik az értékesítési folyamat minden aspektusát, így csapata mindig naprakész marad, és biztosítja a potenciális ügyfelekkel való időbeni kapcsolatfelvételt. Az értékesítési csatorna automatizálása és egyszerűsítése magasabb konverziós arányokat és gyorsabb üzletkötéseket eredményez. 🤝

A ClickUp legfontosabb funkciói

A ClickUp korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Néhány esetben lassú válaszidő

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot az : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal , hogy az Ön igényeinek megfelelő árazási tervet kapjon.

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért tagonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Brevo

A legjobb a kampányok egyszerűsített koordinálásához

A Brevo segítségével a vállalatok könnyedén szegmentálhatják közönségüket olyan ésszerű kritériumok alapján, mint a demográfiai adatok, a vásárlási előzmények vagy az elkötelezettség szintje, így biztosítva, hogy a megfelelő üzenet a megfelelő időben elérje a megfelelő embereket.

A felhasználók könnyedén létrehozhatnak valós idejű SMS- és MMS-kampányokat, nyomon követhetik az elemzéseket, és perceken belül üzeneteket küldhetnek. 📲

A Brevo az e-mail marketing területén is kiemelkedő teljesítményt nyújt, drag-and-drop e-mail szerkesztőjével, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén személyre szabott e-mail kampányokat készítsenek. Tranzakciós e-mail API-ja lehetővé teszi, hogy egyszerre több ezer e-mailt küldjön el a maximális elérhetőség érdekében.

A Brevo személyre szabott csevegőeszközei, például az élő csevegés, a csevegőrobotok és az univerzális beérkező levelek mappája segítségével aktívan kommunikálhat ügyfeleivel, így egyszerűsítheti az ügyfélkommunikációt és az ügyfélszolgálatot. Ez a szolgáltatás kiterjed a WhatsApp-kampányokra is, így ügyfeleit a számukra legkényelmesebb üzenetküldő platformon keresztül érheti el.

A Brevo legfontosabb jellemzői

Egyszerű ügyfélszegmentálás

SMS- és MMS-kampányok

A Brevo conversation zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé az ügyfelekkel

Drag-and-drop e-mail szerkesztő

E-mailek tömeges küldése

Valós idejű jelentések és elemzések

A Brevo korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nem megfelelő előre elkészített automatizálási sablonok

Brevo árak

Ingyenes

Előny: 15 USD/hó felhasználónként

Starter : 25 USD/hó, korlátlan számú névjegy

Üzleti : 65 USD/hó, korlátlan számú névjegyzékkel

BrevoPlus: Vegye fel a kapcsolatot a Brevo értékesítési részlegével

Brevo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

3. Omnisend

A legjobb az omni-csatornás marketing automatizáláshoz

Az Omnisend egy e-mail marketing platform, amely integrált e-mail és SMS kampányokat alkalmaz a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek aktív bevonására. Átfogó e-mail marketing megoldásokat kínál kis és nagy méretű márkák számára világszerte.

Az e-kereskedelem rajongóinak szánt Omnisend zökkenőmentes termékbeágyazási struktúrával büszkélkedhet. A márkák a platform segítségével könnyedén integrálhatják népszerű e-kereskedelmi webhelyeket, mint a Shopify, a WooCommerce és a BigCommerce, így maximális termék elérést biztosítva.

Az Omnisend szegmentálja a közönségét, célzott kampányokat hoz létre és nyomon követi az e-mailes marketing tevékenységének sikerét. Ezen felül emlékeztetőket küld az elhagyott kosarakról és személyre szabott termékajánlásokat ad, ezzel is erősítve marketingstratégiáit. 🛒

Még jobb, hogy az Omnisend e-mail lista tisztítási funkciója biztosítja, hogy üzenetei eljussanak a célzott címzettekhez, elkerülve a visszapattanó vagy inaktív e-mail címeket. Emellett előre megtervezett sablonokat is tartalmaz, amelyek segítenek professzionális megjelenésű e-maileket és SMS üzeneteket létrehozni.

Az Omnisend legjobb funkciói

Integráció népszerű e-kereskedelmi webhelyekkel

Robusztus szegmentálás az ügyfelek célzásának egyszerűsítéséhez

Automatizált hírlevelek és személyre szabott kampányok néhány kattintással

E-mail lista tisztítási funkció a kampányok kézbesíthetőségi arányának növelése érdekében

E-mail és SMS sablonok

Az Omnisend korlátai

A felület nem annyira intuitív

Más marketingplatformokhoz képest korlátozott integrációs könyvtár

Omnisend árak

Ingyenes

Standard : 16 USD/hó, akár 500 kapcsolattartó elérése

Pro: 59 USD/hó, akár 2500 kapcsolattartó elérhetősége

Omnisend értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

4. Mailchimp

A legjobb belépő szintű e-mail marketinghez és azon túl

A Mailchimp, amelyet széles körben az egyik legjobb e-mail kampánykezelő eszköznek tartanak, fejlett viselkedésalapú célzással szerzett magának nevet, amely a feliratkozók cselekedetei és preferenciái alapján személyre szabott e-maileket küld.

A Mailchimp előre elkészített automatizált folyamatai lehetővé teszik az automatizált e-mail sorozatok egyszerű beállítását, míg mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense automatikusan generálhat e-mail kampányokat és azok tartalmát.

Végül, fejlett elemzési funkciókat használhat az e-mail kampányok sikerének nyomon követésére és a jövőbeli stratégiák optimalizálására.

A Mailchimp legjobb funkciói

Több mint 300 integráció

Termékbemutató az új felhasználók számára a kezdéshez

Kifinomult szegmentációs és automatizálási funkciók

Személyre szabott e-mail sablonok

A/B tesztelési funkció

A Mailchimp korlátai

A felület és a kezelőfelület nem könnyen kezelhető.

Korlátozott automatizálás és testreszabási sablonok

Mailchimp árak

Ingyenes

Essentials : 13 USD/hó áron

Standard : 20 USD/hó áron

Prémium: 350 USD/hó áron

Mailchimp értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 16 000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Mailchimp alternatívákat!

5. Klaviyo

A legjobb adatvezérelt e-mail kampányokhoz

A Klaviyo lehetővé teszi a márkák számára, hogy könnyedén kapcsolatba lépjenek ügyfeleikkel különböző csatornákon keresztül – e-maileken, szöveges üzeneteken és mobil push üzeneteken keresztül. 📩

Kiterjedt sablonkönyvtárának köszönhetően a vállalkozások gyorsan testreszabhatják kommunikációjukat, anélkül, hogy fejlesztőkre lenne szükségük. Az intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével perceken belül vizuálisan vonzó e-maileket és üzeneteket hozhat létre.

A Klaviyo másik figyelemre méltó tulajdonsága az AI funkciója, amely elemzi az ügyféladatokat, e-mail tárgyakat ír és személyre szabott ajánlásokat ad. Ez különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kampányaikat szeretnék racionalizálni és adat alapú döntéseket hozni a jövőbeli marketingstratégiákról.

Ezenkívül a Klaviyo fejlett szegmentációs funkciókat kínál, amelyekkel személyre szabott üzeneteket küldhet a szűrt ügyfélszegmenseknek. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy relevánsabb tartalmakat szállítsanak, ami végső soron lenyűgöző konverziós arányokat eredményez és növeli az ügyfelek hűségét.

A Klaviyo legjobb funkciói

Drag-and-drop e-mail szerkesztő és sablonkönyvtár

Webes űrlapok és felugró ablakok az ügyféladatok rögzítéséhez

AI funkciók az ügyfelek szegmentálásához és az ügyfélviselkedés előrejelzéséhez

Automatizált folyamatok a megszakított kosarak helyreállításához, visszanyeréshez és üdvözlő sorozatokhoz

Integrálható a Shopify és a WooCommerce szolgáltatással

A Klaviyo korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Drága fix árazású csomagok

Klaviyo árak

Ingyenes

E-mail : 30 USD/hó áron

E-mail és SMS: 45 USD/hó áron

Klaviyo értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (380+ értékelés)

6. EngageBay

A legjobb all-in-one marketing automatizálási csomag

Az EngageBay all-in-one marketing platformként pozícionálja magát, és hasznos, ügyfélközpontú funkciókkal rendelkezik, amelyekkel növelheti márkájának ismertségét.

Az EngageBay az e-mail marketing és a lead generáló eszközök segítségével a márka marketingjét helyezi előtérbe, hogy hatékonyan elérje a célközönségét. Az e-mail sablonkészítőjével szegmentálhatja a közönségét, és személyre szabott e-maileket küldhet meghatározott csoportoknak, növelve ezzel az esélyét, hogy a leadek elégedett ügyfelekké váljanak. 😊

Ezenkívül az EngageBay átfogó CRM-rendszert kínál, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítési tevékenységek nyomon követésében és kivételes ügyfélszolgálat biztosításában. Ez lehetővé teszi az interakciók nyomon követését és az upselling/cross-selling lehetőségek azonosítását az általános üzleti növekedés érdekében.

Az EngageBay legjobb funkciói

Valós idejű csevegőszoftver az ügyfelekkel való aktív kapcsolattartáshoz

E-mail marketing automatizálás az értékesítési folyamatok kezeléséhez

Személyre szabott marketingkampányok meghatározott ügyfélszegmensek megcélzásához

CRM-funkciók

Az EngageBay korlátai

Kevésbé intuitív felület

Nincs fejlett jelentéskészítési és közösségi elemzési funkció

EngageBay árak

Ingyenes

Alap : 13,79 USD/hó felhasználónként

Growth : 59,79 USD/hó felhasználónként

Pro: 110,39 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

EngageBay értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (580+ értékelés)

7. ConvertKit

A legjobb egyszerűsített e-mail marketing munkafolyamatokhoz

Akár blogger, podcaster vagy online tanfolyam-készítő vagy, a ConvertKit minden szükséges eszközt biztosít a promóciós kampányaid kezeléséhez és vállalkozásod hatékony fejlesztéséhez.

Előre elkészített e-mail sablonjaival és e-mail marketing automatizálási funkcióival a ConvertKit lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy könnyedén beállítsák és automatizálják e-mail marketing kampányaikat. Emellett intuitív megoldásokat kínál digitális termékek, például e-könyvek, oktatási tanfolyamok és tagsági oldalak létrehozásához, amelyeket közvetlenül eladhatnak előfizetőiknek.

A ConvertKit zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Shopify és a WordPress, így online vállalkozásának minden aspektusát egy helyen kezelheti.

A ConvertKit legjobb funkciói

Felhasználóbarát elrendezés

Automatizált e-mail sorozatok

Intuitív elemzési és jelentéskészítési funkciók

Digitális termékbeágyazás a termékek egyszerű marketingjéhez és értékesítéséhez

A ConvertKit korlátai

Korlátozott e-mail regisztrációs űrlapok

Nincs natív harmadik féltől származó integráció

ConvertKit árak

Ingyenes

Creator : 9 USD/hó

Creator Pro: 25 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ConvertKit értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

8. HubSpot

A legjobb integrált marketing és értékesítési összehangoláshoz

A HubSpot egy másik népszerű CRM marketingplatform, amely jó funkciócsomagot kínál a vállalkozások növekedésének és sikerének elősegítésére. Lehetővé teszi a marketingkampányok automatizálását, az ügyfelekkel való interakciók nyomon követését és az adatok elemzését, hogy megalapozott üzleti döntéseket hozhasson.

A lead generáló sablonok segítségével a személyre szabott e-mailek létrehozása és elküldése a célközönségnek gyerekjáték lesz. Egyszerűen húzza át az előre megtervezett tartalmi blokkokat, testreszabja a szöveggel és képekkel, majd kattintson a „Küldés” gombra. ✉️

A HubSpot automatikusan küld e-maileket bizonyos események vagy konkrét ügyfélakciók alapján. Emellett hatékony elemző eszközöket is tartalmaz, amelyekkel nyomon követheti e-mail kampányai teljesítményét, és szükség szerint módosíthatja azokat.

A HubSpot legjobb funkciói

Előre definiált sablonok az e-mailek létrehozásának egyszerűsítéséhez

Drag-and-drop e-mail szerkesztő, hogy időt takarítson meg az ismétlődő e-maileknél

CRM-integráció az ügyfélkapcsolatok hatékony kezeléséhez és ápolásához

Fejlett nyomonkövetési és jelentési funkciók

Erős lead scoring és szegmentációs lehetőségek

A HubSpot korlátai

Korlátozott integráció a közösségi média platformokkal

AI-képességek hiánya

HubSpot árak

Ingyenes

Starter : 18 USD/hó

Professional : 800 USD/hó

Enterprise: 3600 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4500 értékelés)

Próbálja ki ezeket a HubSpot-tippeket!

9. AWeber

A legjobb megbízható e-mail marketing megoldásokhoz

Az AWeber egy újabb kiváló marketingplatform, amely segít a márkáknak javítani e-mailes marketingkampányaikat azáltal, hogy meghatározza a legjobb küldési időpontokat és optimalizálja a tárgy sorokat, hogy növelje a megnyitási arányokat és a kattintásokat. 🕒

A platform rendelkezik A/B split teszt funkcióval, amelynek segítségével mérhető a különböző e-mail változatok hatékonysága, valamint weboldal-nyomkövető funkcióval, amelynek segítségével meghatározható az e-mail kampányok hatása és pontosan meg lehet határozni a fejlesztésre szoruló területeket.

Emellett az AWeber lehetővé teszi a márkák számára, hogy reszponzív céloldalakat hozzanak létre, kapcsolatokat kezeljenek és azonnali push értesítéseket küldjenek.

Az AWeber legjobb funkciói

Automatizált e-mail kampányok

Tárgy sor optimalizáló

Drag-and-drop e-mail létrehozási funkció

A/B tesztelés és weboldal nyomon követés

Előre elkészített irányítópult-sablonok az e-mail marketing mutatók elemzéséhez

Az AWeber korlátai

Az új felhasználók számára az interfész túlzsúfoltnak tűnhet.

Korlátozott testreszabási sablonok

AWeber árak

Ingyenes

Lite : 12,50 USD/hó

Plus : 20 USD/hó

Korlátlan: 899 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

AWeber értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 290 értékelés)

10. GetResponse

A legjobb a fejlett e-mail marketing funkciókhoz

A GetResponse erőssége a landing page és weboldal-készítőiben rejlik, amelyek segítségével könnyedén hozhat létre vonzó oldalakat drag-and-drop kapcsolókkal. Emellett testreszabható sablonokat is kínálnak, amelyekkel egyedi dizájnt és márkastílust hozhat létre saját ízlésének megfelelően. 🎨

Az automatizált értékesítési csatornáján keresztül a GetResponse egyszerűsíti a potenciális ügyfelek ügyfelekké alakításának folyamatát azáltal, hogy személyre szabott tartalommal és időszerű nyomon követéssel vonzza őket. Autorespondereket is biztosít, amelyek nagyon hatékonnyá teszik a hírleveleken keresztüli potenciális ügyfelek generálását.

A GetResponse legjobb funkciói

Egyszerű drag-drop funkcióval rendelkező céloldal-készítők

Alkalmazkodó weboldal-sablonok

Hírlevelek és automatikus válaszok zökkenőmentes létrehozása

Automatizált értékesítési csatornák az ügyfélút egyszerűsítéséhez

Integráció népszerű e-kereskedelmi platformokkal az online áruházak egyszerű szinkronizálása és nyomon követése érdekében

A GetResponse korlátai

Korlátozott API-integráció más termelékenységi eszközökkel

Nincs fejlett jelentéskészítési és elemzési funkció

GetResponse árak

Ingyenes

E-mail marketing : 15,6 USD/hó

Marketing Automation : 48 dollár/hó

E-kereskedelmi marketing : 97,6 USD/hó

GetResponse Max: 999 USD/hó áron

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

GetResponse értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 640 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (470+ értékelés)

Növelje vállalkozása méretét az ActiveCampaign alternatíváival

A ClickUp hatékony marketingautomatizálási megoldást kínál az e-mail kampányok sikeréhez és a konverziós arányok növeléséhez. De ez a platform ennél sokkal több: egy komplex projektmenedzsment eszköz, amely minden típusú munkát központosít, szervez és automatizál. 💪

A ClickUp nem csak egy tökéletes ActiveCampaign alternatíva, hanem egy teljesen külön kategória. Regisztrálj még ma, és készülj fel arra, hogy új szintre emeld vállalkozásodat!