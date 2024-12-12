A 10 legjobb CRM marketingügynökségek számára 2025-ben

Ha egy szóval kellene leírni a marketingügynökségek hangulatát, sokan biztosan a „kaotikus” szót választanák. Több projektet kell egyszerre kezelni, és gyakran az idővel kell versenyezni a feladatok elvégzéséért. Az alkalmazások közötti állandó váltás a kampányok, ügyfelek és potenciális ügyfelek kezelése érdekében egyszerre több irányba is elvonja a figyelmet.

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy egyetlen platformon ápolhatja ügyfélkapcsolatait, kezelheti adatait, készíthet jelentéseket és tervezheti munkafolyamatait? Mindez lehetséges a marketing CRM szoftverekkel. Ezek számos funkcióval rendelkeznek, amelyekkel központosíthatja ügyfélkezelését, és adat alapú döntéseket hozhat kampányok lebonyolításához és potenciális ügyfelek szerzéséhez.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb CRM-et marketingügynökségek számára. Ismerje meg funkcióikat, és találja meg azt, amelyik minden kritériumát teljesíti! ✅

Mit kell keresnie egy marketingügynökség CRM szoftverében?

A piacon számos ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet. Azonban minden jó marketing CRM szoftvernek a következőket kell kínálnia:

A 10 legjobb marketing CRM szoftver ügynökségek számára 2025-ben

Több tucat CRM eszközt elemeztünk marketing ügynökségek számára, és kiválasztottuk a 10 legalkalmasabbat, amelyek segítenek a marketing csapatoknak hatékonyabban dolgozni és kiváló ügyfélkapcsolatokat fenntartani. 🤝

Kezdje el Használja a ClickUp CRM-jét a fiókok kezeléséhez, a folyamatok vizualizálásához és a marketingcsapatával való együttműködéshez.

A ClickUp egy népszerű feladat-, projekt- és marketingmenedzsment platform, amely hatékony CRM funkciókkal rendelkezik, hogy kezelje fiókjait, vizualizálja a folyamatokat és együttműködjön csapatával egy helyen.

A platform több mint 15 testreszabható nézetével minden szempontból áttekintheti CRM-folyamatait. A Lista nézet segítségével csoportosíthatja, rendezheti és szűrheti fiókjait, a Naptár nézet segítségével a határidőknek megfelelően alakíthatja ki terveit, vagy a Munka terhelés nézet segítségével ellenőrizheti, hogy mi áll a csapata előtt. 🍽️

A ClickUp teljesítmény-dashboardjai több mint 50 widget segítségével lehetővé teszik az ügyféladatok vizualizálását. A Docs segítségével minden dokumentációt egy helyen tárolhat. A marketing dokumentumokat összekapcsolhatja a megfelelő feladatokkal, és megoszthatja azokat az értékesítési csapatokkal a jobb átláthatóság érdekében!

Kezelje fiókjait a ClickUp egyedülálló tér-, mappa- és lista-hierarchiájával, adja hozzá vendégeit a platformhoz, és néhány kattintással ellenőrizze a jogosultságokat.

A ClickUp Automations és Forms segítségével időt takaríthat meg azáltal, hogy pillanatok alatt kapcsolatba léphet a potenciális ügyfelekkel és rögzítheti az ügyféladatokat. A munkafolyamat zökkenőmentesebbé tétele érdekében integrálja e-mailjeit a ClickUp-pal, és hozzon létre egy egységes környezetet az ügyfelek bevonására, a projektfrissítések elküldésére és a kapcsolatok kezelésére.

A platform több mint 1000 platformmal integrálható, és egy teljes ClickUp CRM sablont kínál, amellyel egyszerűsítheti a potenciális ügyfelek folyamatát és növelheti a konverziókat.

Kezelje az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp CRM segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Marketing automatizálási eszközök értékesítési és marketing csapatok számára a munkafolyamatok felgyorsításához

Átfogó irányítópultok több mint 50 kártyával, amelyekkel bárhonnan felépítheti és nyomon követheti marketingstratégiáit.

Több mint 15 nézet az ügyfélkapcsolatok és a személyes feladatok bármilyen szempontból történő kezeléséhez

E-mail marketing eszközök, amelyek segítenek az érdekelt felek véleményének összegyűjtésében és közzétételében

Könnyen használható automatizálások és űrlapok a kérések és érdeklődések egyszerűsítéséhez

Skálázható hierarchia a kiváló fiókkezeléshez

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája lenyűgöző lehet.

Egyes felhasználók több automatizálást szeretnének az alacsonyabb árú csomagokban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 dollárért tag/hónap

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Insightly

Olyan platformot keres, amely egyesíti a CRM, marketing, projektmenedzsment és értékesítési funkciókat? Az Insightly pontosan az, amit keres! 👁️

Ez a platform a testreszabhatóságra épül. Az Ön egyedi igényeihez igazíthatja, és személyre szabott teret hozhat létre ügynöksége és ügyfelei számára.

Értékelni fogja a kényelmes ügyfél-e-mailkezelési funkciót, amellyel nyomon követheti és felügyelheti minden ügyfélkapcsolatot, valamint proaktív kommunikációt folytathat.

A kiváló értékesítési folyamat és potenciális ügyfelek kezelési lehetőségei segítségével könnyedén rögzítheti a releváns információkat, prioritásokat állíthat fel és üzleteket köthet. Az Insightly segítségével akár részletes nyilvántartásokat is készíthet szolgáltatásairól, és árajánlatokat és releváns információkat is készenlétben tarthat, ha egy potenciális ügyfél ezeket kéri.

Az Insightly testreszabható irányítópultokat kínál a legfontosabb mutatók felügyeletéhez és a jövőre vonatkozó megalapozott döntések meghozatalához.

A platform növelheti csapata termelékenységét, és segíthet a CRM-munkafolyamatok szervezésében feladat-automatizálások segítségével, amelyek csökkentik az ismétlődő munkát és az emberi hibák kockázatát.

Az Insightly legjobb funkciói

Ötvözi a CRM, marketing, PM és értékesítési funkciókat

Robusztus értékesítési folyamat és potenciális ügyfelek kezelési lehetőségek

Intuitív irányítópultok

Feladatok automatizálása

Az Insightly korlátai

Kisebb ügynökségek számára drága lehet más marketing ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverekhez képest.

Az automatizálások a szoftverfrissítések után változhatnak.

Insightly árak

Plusz : 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Insightly értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 850 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 600 értékelés)

3. Podio

Bár a Podio nem egy CRM eszköz, mégis kiválóan alkalmas a meglévő és potenciális ügyfelek kezelésére.

A Podio segítségével egyedi nyilvántartást hozhat létre az ügyfelekről és a potenciális ügyfelekről , és azt valós időben szerkesztheti. A platform webes űrlapokat kínál, amelyekkel az információk rögzítése gyerekjáték. Mivel a hibátlan nyilvántartás vezetése elengedhetetlen a marketingügynökségek számára, örömmel fogja hallani, hogy a Podio lehetővé teszi megjegyzések hozzáadását és fájlok csatolását a bejegyzésekhez, hogy azok részletesebbé váljanak.

Osztjon ki feladatokat a csapat szervezéséhez, gondoskodjon arról, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségeivel, és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy ügynöksége a helyes úton haladjon.

A Podio többféle nézetének köszönhetően különböző perspektívákból tekintheti meg adatait. Használja az egyszerű Lista nézetet, hogy átfogó képet kapjon ügyfeleiről, vagy váltson a Kanban tábla nézetre, hogy nyomon kövesse és kezelje azok állapotát.

A Podio számos platformmal integrálható, többek között a Google Drive-val, a Google Naptárral és a FreshBooks-szal, amelyek segítségével fájlokat oszthat meg, szervezheti a naptárát és számlákat készíthet.

A Podio legjobb funkciói

Beépített webes űrlapok az ügyféladatok rögzítéséhez

Egyszerű feladatkiosztás és -kezelés

Több nézet

Számos integráció népszerű eszközökkel

A Podio korlátai

A mobilalkalmazás nem kínál minden funkciót.

Egyes felhasználók lassabb válaszidőkről számoltak be.

Podio árak

Ingyenes : 0 USD/hó felhasználónként

Plusz : 11,20 USD/hó felhasználónként

Prémium: 19,20 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Podio értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

4. Keap

Kövesse nyomon az ügyfélkapcsolatokat és számlázza ki ügyfeleit ezzel a kiváló marketing eszközzel kisvállalkozások számára.

Az egyik legkedveltebb funkció az automatizált lead-gyűjtés. A Keap egyedi űrlapok, közösségi média és céloldalak segítségével gyűjti és rendszerezi a lead-információkat. A lead-ek konvertálásához elengedhetetlen a gyors visszajelzés, ezért a Keap automatikusan felveszi a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel, azok cselekedetei és tevékenységei alapján.

A Keap natív számlázási funkciói és fizetési feldolgozói lehetővé teszik, hogy közvetlenül a CRM eszközből készítsen számlákat, és gyorsabban megkapja a fizetést. 💸

Csatlakoztassa a Keap-et a Zapier-hez, és élvezze a több mint 5000 integrációt! Ha a Zapier által nem támogatott alkalmazásokat használ, használja a Keap nyitott API-ját egyedi integrációk létrehozásához.

A Keap legjobb funkciói

Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése praktikus szűrési lehetőségekkel

Zökkenőmentes átállás más platformokról

Kiváló számlázási és fizetési lehetőségek

Erős integrációs képességek a Zapier vagy az open API segítségével

A Keap korlátai

Megtanulása nehezebb

Az ügyfélszolgálat javítható

Keap árak

Pro : 159 USD/hó (1500 névjegy és két felhasználó, további felhasználók: 29 USD/hó)

Max: 229 USD/hó (2500 névjegy és három felhasználó, további felhasználók: 29 USD/hó)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Keap értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

Bónusz: Nézze meg a Keap legjobb alternatíváinak listáját

5. Drag

Ne halogassa tovább az ügynökségének megfelelő kiváló CRM-megoldás keresését! 🦶

Ismerje meg a Dragot, egy ügyes eszközt, amely az e-mail mint üzleti kommunikációs csatorna tartós népszerűségére épít. Ezzel Gmail-fiókját hatékony CRM-gépezetgé alakíthatja! ✉️

A drag boardok a platform központi funkciói. Kapcsolja össze megosztott beérkező levelezéseit és Google Csoportjait egy táblával, hogy könnyedén rendezhesse a potenciális ügyfeleket és a megkereséseket. A táblához hozzáadhatja csapattagjait is, hogy ők is naprakészek legyenek.

Gazdagítsa minden ügyfélbeszélgetést részletekkel, hogy egyszerűsítse az együttműködést és elkerülje a különböző alkalmazások közötti váltást. Csatoljon fájlokat, rendeljen feladatokat konkrét munkatársakhoz, és hagyjon megjegyzéseket.

A Drag segítségével automatikusan hozzárendelheti az e-maileket a munkatársaihoz olyan kritériumok alapján, mint a kulcsszavak és a feladó, így biztosítva, hogy mindenki teljesítse a feladatait.

Vigye az együttműködést egy új szintre azzal, hogy kollégája nevében válaszol az e-mailekre, és összefogva meggyőző e-mail-tervezeteket írnak együtt.

Az automatizált nyomon követés és e-mail sablonok segítségével biztosíthatja, hogy egyetlen potenciális ügyfél se csússzon ki a kezei közül, és minden kérdés időben választ kapjon!

A legjobb funkciók

A Gmail-t CRM-platformmá alakítja

Automatikus e-mail hozzárendelés

Automatizált nyomon követés

Átfogó e-mail sablonok

Húzási korlátozások

A platform funkcióinak felfedezése időbe telhet.

A frissítések hatással lehetnek a láthatósági beállításokra

Árak

Ingyenes : 0 USD/hó felhasználónként

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

6. Salesmate

Mit kap, ha egy CRM eszközt hatékony automatizálási funkciókkal lát el? Megkapja a Salesmate-et, egy robusztus platformot, amely egyszerűsített marketing munkafolyamatokkal segíti előre csapatát! 🔝

Kezdjük a platform potenciális ügyfelek és leadek kezelési lehetőségeivel. A Salesmate segítségével tömegesen írhat e-maileket és szöveges üzeneteket, célzott e-mail kampányokat és személyre szabott utánkövetéseket készíthet, hogy a potenciális ügyfeleket vásárlókká alakítsa.

Az eszköz segítségével vizualizálhatja értékesítési folyamatát, nyomon követheti minden potenciális és meglévő ügyféllel folytatott beszélgetést, rögzítheti a hívásokat, valamint szinkronizálhatja e-mailjeit és naptárát. A Salesmate valós időben rögzíti az ügyfelekkel folytatott beszélgetések adatait, és automatikusan frissíti azokat. Ön és csapata más fontos feladatokra koncentrálhat, tudva, hogy minden levelezés pontosan dokumentálásra kerül!

A Salesmate legkiemelkedőbb funkciója az automatizálás. Használja azt, hogy betekintést nyerjen a folyamatok állapotába, potenciális ügyfeleket szerezzen, ellenőrizze a csapat teljesítményét, és könnyedén személyre szabott ügyfélélményt teremtsen. Mivel a Salesmate egy útvonalalapú eszköz, gyorsan létrehozhat automatizálásokat azáltal, hogy a kívánt elemeket (kiváltó okokat, feltételeket és műveleteket) a platform vászonjára húzza.

A Salesmate legjobb funkciói

Robusztus automatizálások

Kiváló potenciális ügyfél- és leadkezelési lehetőségek

Intuitív drag-and-drop kialakítás

Több mint 700 integráció

A Salesmate korlátai

Nincs lehetőség a hívások be- és kikapcsolási idejének ütemezésére

Korlátozott ügyfélszolgálat

Salesmate árak

Starter : 12 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 24 USD/hó felhasználónként

Boost : 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Salesmate értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

7. Pipedrive

Ha értékesítésorientált CRM eszközt keres, próbálja ki a Pipedrive-ot! 🚗

A platform lehetővé teszi, hogy megjelenítsd az értékesítési folyamat minden szakaszát. Hozzáadhatod az üzletekkel kapcsolatos információkat, és nyomon követheted azok előrehaladását. Testreszabhatod az egyes szakaszokat, hogy azok illeszkedjenek ügynökséged folyamataihoz, és kihasználhatod a drag-and-drop tervezés és a színkódolási lehetőségek előnyeit, hogy egyetlen üzlet se maradjon ki.

Egy másik funkció, amelyet biztosan értékelni fog, az automatizálás. Ezzel egyszerűsítheti folyamatainak minden részét, az e-mailes marketingtől az ügyfelekkel való kapcsolattartásig.

A vizuális irányítópultok és testreszabható jelentések segítségével a Pipedrive lehetővé teszi a szűk keresztmetszetek felismerését, a KPI-k nyomon követését, a célok kitűzését és azok megvalósításának nyomon követését.

A Pipedrive több mint 700 alkalmazással integrálható, köztük olyan első osztályú marketing- és CRM-eszközökkel, mint a Zapier, a HubSpot és a LinkPort. A platformon néhány lépésben saját alkalmazást is létrehozhat.

A Pipedrive legjobb funkciói

Ötvözi az értékesítési és CRM funkciókat

Könnyen használható automatizálások

Részletes irányítópultok és jelentéskészítési lehetőségek

Több mint 700 integráció

A Pipedrive korlátai

A dátumok nem használhatók automatizálási kiváltóként

A fejlett testreszabási lehetőségek hiánya

Pipedrive árak

Alapvető : 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó : 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 39,90 USD/hó felhasználónként

Power : 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

8. Freshsales

Szerezzen új perspektívát az értékesítésre és a CRM-re a Freshsales segítségével! 🔭

Ez a platform lehetővé teszi, hogy számos rendelkezésre álló nézet segítségével első osztályú élményt nyújtson meglévő és potenciális ügyfeleinek. Használja az Aktivitási idővonal nézetet az ügyfelek időbeli elkötelezettségének nyomon követéséhez, vagy használja ki a Kanban tábla nézet előnyeit a kapcsolatok rendezéséhez a folyamatban elfoglalt pozíciójuk alapján, például megkeresett, érdeklődő, nem érdeklődő stb.

A Freshsales lenyűgöző leadkezelési lehetőségeket kínál, amelyek lehetővé teszik több csatorna létrehozását az üzletek előrehaladásának nyomon követéséhez és minden szakaszhoz valószínűségi pontszám hozzárendeléséhez.

A platform AI-alapú asszisztense, Freddy segít Önnek a potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének megállapításában, az üzletkötések előrejelzésében, a csapat KPI-jainak figyelemmel kísérésében és részletes projektjelentések készítésében.

A Freshsales több tucat platformmal integrálható, például a Mailchimp és a HubSpot szolgáltatással. Emellett API-hozzáféréssel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a harmadik féltől származó alkalmazásokhoz való csatlakozást.

A Freshsales legjobb funkciói

Több nézet

Robusztus leadkezelési lehetőségek

AI-alapú asszisztens, Freddy

Integrációk népszerű alkalmazásokkal

A Freshsales korlátai

Lassúbb ügyfélszolgálati válaszok

Az ár viszonylag magasabbnak tűnhet a CRM területén.

Freshsales árak

Ingyenes : 0 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Freshsales értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

9. Copper

Ha ügynöksége a Google ökoszisztémában működik, a Copper lehet a megfelelő CRM-megoldás az Ön számára!

Fő vonzereje abban rejlik, hogy zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace-be. Szinkronizálja a Copper alkalmazást a Google Docs-szal, hogy egységes nyilvántartást vezethessen kapcsolatairól, gyűjtsön információkat a potenciális ügyfelekről és érdeklődőkről a Google Forms segítségével, és tartsa fájljait biztonságban és könnyen elérhető helyen a Google Drive-on.

A Copper segítségével az automatizált nyomon követésnek köszönhetően mindig kézben tarthatja potenciális ügyfeleit. Készítsen e-mail sablonokat, állítson be emlékeztetőket, és gondoskodjon arról, hogy a kihagyott üzletek a múlté legyenek. Használjon egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse kapcsolattartóival kapcsolatos konkrét részleteket.

A Copper riasztásai és értesítései segítségével kivételes ügyfélszolgálatot nyújthat – minden alkalommal értesítést kap, amikor potenciális ügyfelei vagy kapcsolattartói szükségük van Önre.

A platform valós idejű Aktivitási feed funkciójával figyelemmel kísérheti az ügynökségében zajló összes eseményt.

A Copper legjobb funkciói

Egyedi riasztások és értesítések

Automatizált nyomon követés

Zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace-be

Valós idejű tevékenységi feed

A Copper korlátai

Az automatizálási szabályok nem másolhatók

További jelentési lehetőségek is jól jönnének.

Copper árak

Alap : 23 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Copper értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

10. Monday értékesítési CRM

A Monday egy hatékony CRM-megoldás, amely projektmenedzsmenttel kombinálva optimalizálja a folyamatokat!

A Monday szoftvercsomag részét képező Monday sales CRM úgy lett kialakítva, hogy fiók-, potenciális ügyfél- és kapcsolattartási adatokat importáljon Excelből vagy API-n keresztül, miközben tökéletes rendszerezést biztosít. Nem kell aggódnia az importált adatok fáradságos áttekintése miatt – a platform hatékonyan felismeri az ismétlődő adatokat, értesíti Önt róluk, és összevonja őket.

Az ügyfélkommunikáció megkönnyítése érdekében a Monday sales CRM olyan funkciókat kínál, mint e-mail sablonok, tömeges e-mailek, valamint e-mail szinkronizálás és nyomon követés. Használja őket, hogy minden interakcióról tájékozott maradjon és időt takarítson meg.

Használja ki a Monday kód nélküli automatizálási funkcióját az ismétlődő feladatok kezeléséhez, így több időt szánhat az értékteremtő tevékenységekre.

A Monday sales CRM legjobb funkciói

Egyszerű adatimport

Kódolás nélküli automatizálás

Kiváló kommunikációs funkciók

Átfogó teljesítménykövetés

A hétfői értékesítési CRM korlátai

A jelentési lehetőségek hiánya

A platform hibás lehet.

Hétfői értékesítési CRM árak

Alap : 10 USD/hó felhasználónként

Standard : 14 USD/hó felhasználónként

Pro : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékesítési CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (372 értékelés)

Kezelje fiókjait a legjobb marketingügynökségi CRM-mel

Ha marketingügynöksége egy virág, akkor a megfelelő CRM szoftver az a tápláló talaj, amely segít neki virágozni. 🌸

Az általunk bemutatott marketing CRM megoldások mindegyike kiváló, és az ügyfélkapcsolatok számos aspektusának racionalizálását teszi lehetővé. Ha all-in-one szoftvert keres, amely CRM, marketing, értékesítés, projekt- és feladatkezelést egyesít egy áttekinthető csomagban, próbálja ki még ma a ClickUp-ot – örökre ingyenes!