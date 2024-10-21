A 10 legjobb CRM e-mail marketing csapatok számára 2025-ben

Az e-mail marketing kampányok kezelése önmagában is elég bonyolult, nem kell még külön eszközbe is befektetni a feladat elvégzéséhez. Éppen ezért van szüksége egy kifejezetten e-mail marketing csapatok számára kifejlesztett ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerre.

Számos ilyen eszköz található a piacon, de melyik a legmegfelelőbb az Ön számára? Kutatásokat végeztünk, hogy bemutathassuk Önnek a 2024-ben elérhető 10 legjobb CRM-et e-mail marketing csapatok számára.

Elmondjuk, mire kell figyelnie, és hogyan döntse el, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára. Vessünk egy közelebbi pillantást az e-mail marketinghez legalkalmasabb CRM-ekre. ?

Mit kell keresnie egy e-mail marketinghez használható CRM-ben?

Számos kiváló CRM-rendszer létezik, de csak néhány közülük ideális az e-mail marketing csapatok számára. Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni, ha e-mail marketing kampányokhoz keres CRM-et:

Könnyű használat: A CRM szoftver egyszerű és könnyen használható?

Funkciók: A CRM szoftver rendelkezik-e az Ön számára szükséges összes funkcióval, például az ügyféladatok elemzésével?

Az alkalmazás hatóköre: Ez az eszköz az egész ügyfélútvonalat optimalizálja, vagy csak annak egy részét?

Integrációk: Az e-mail marketing eszközök integrálhatók a meglévő alkalmazásokkal?

Árak: A CRM szoftver megfizethető, vagy meghaladja a költségvetését?

Tapasztalat: Az alkalmazás javítja a csapat vagy az ügyfelek tapasztalatait?

Csomagok: Van olyan csomag, amely minden szükséges funkciót tartalmaz? Kell-e külön fizetni a frissítésekért?

Gondoljon át saját egyedi igényeit és azt, hogy milyen funkciókat kell tudnia kezelni az e-mail marketinghez használt CRM-nek. Gondolja át, hogy szüksége van-e egy all-in-one ügyfélkapcsolat-kezelő megoldásra, ha szívesen használ harmadik féltől származó integrációkat, vagy egy olyan eszközre, amely az e-mail marketing funkciókon túl még többet is kínál.

A 10 legjobb CRM az e-mail marketing csapatok számára

Ha a legjobb CRM-et keresi e-mail marketing csapatok számára, akkor jó helyen jár. Íme a CRM-rendszerek rövid listája, amelyeket azoknak a csapatoknak ajánlunk, akik hatékony, egyszerűsített e-mail marketing kampányokat szeretnének futtatni.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp az egyik legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftver és CRM szoftver a tapasztalt marketingcsapatok számára, akik produktívak akarnak maradni, hatékonyabban akarnak dolgozni és eredményeket akarnak elérni. ?

A ClickUp marketing CRM használatával egy helyen kezelheti és bővítheti ügyfélkapcsolatait. Kezelje ügyfélfiókjait, egyszerűsítse munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével, és vizualizálja potenciális ügyfeleitől a hűséges VIP-ügyfelekig terjedő folyamatot.

Vezesse e-mailes tevékenységeit a ClickUp segítségével, és tartsa a kapcsolatot ügyfeleivel és partnereivel a megfelelő pillanatokban. Kössön üzleteket, küldjön projektfrissítéseket, és vonzza be ügyfeleit egy vonzóbb módon, anélkül, hogy elhagyná a ClickUp kényelmét. Ez a kombinált CRM és projektmenedzsment megközelítés ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek az ügyféladatok intelligens felhasználásával szeretnék ösztönözni a növekedést.

Áttekintheti az ügyfelek életre szóló értékét, az átlagos üzletkötések méretét és még sok mást. Használja ezeket az adatokat, hogy okos döntéseket hozzon arról, mikor és mit osszon meg ezekkel az ügyfelekkel e-mailes marketing segítségével.

Indítsa el saját CRM-rendszerét a nulláról, vagy használjon egy CRM-sablont, például a ClickUp CRM-sablont, hogy lerövidítse az utat a sikerhez egy olyan alap segítségével, amely megkönnyíti a potenciális ügyfelek, az értékesítés és az ügyfélkapcsolatok kezelését.

Maximalizálja a ClickUp értékét az e-mail marketingben azáltal, hogy központi elemévé teszi marketingstratégiájának és munkafolyamatainak. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a kampányötletek és -tervek közös kidolgozásához, a ClickUp Whiteboards szolgáltatást az e-mailes értékesítési csatornák megtervezéséhez, és a Zapier segítségével kapcsolja össze a ClickUp szolgáltatást olyan e-mail marketing szoftverekkel, mint a Mailchimp vagy a ConvertKit.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Annyi funkcióval a platform első pillantásra túlterhelőnek tűnhet.

A ClickUp nem rendelkezik speciális marketing- vagy e-mail automatizálási funkciókkal, ezért érdemes lehet egy másik eszközzel integrálni, hogy ez megvalósuljon.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign népszerű e-mail marketing eszköz, de CRM funkciókkal is rendelkezik. A platform CRM, e-mail marketing és marketing automatizálási funkciókat egyesít, így egy helyen kezelheti az értékesítést, a marketinget és az e-kereskedelmet. ?

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Szegmentálja adatbázisát, hogy célzottabb e-mail kampányokat futtathasson.

Automatizálja a tápláló kampányokat, és küldjön e-maileket trigger alapján.

Küldjön tömeges e-maileket, célzott e-maileket, automatikus válaszokat, tranzakciós e-maileket és még sok mást.

Személyre szabhatja e-mailjeit a drag-and-drop tervezési felület segítségével.

Az ActiveCampaign korlátai

Egyes felhasználók szerint a keresési és szűrési funkciók használata a CRM szoftverekben frusztráló.

Azok a felhasználók, akik pontosabb célzást szeretnének, korlátozónak találhatják az automatizált szegmentációs lehetőségeket bizonyos e-mail marketing igények esetén.

ActiveCampaign árak

A CRM és az e-mail marketinghez egyaránt szükséged lesz az ActiveCampaign Bundle csomagjára:

Plusz: 93 USD/hó öt felhasználó és 1000 névjegy esetén

Professzionális: 386 USD/hó 10 felhasználó és 2500 névjegy esetén

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Keap

via Keap

A Keap egy kisvállalkozásoknak szánt CRM-platform. Ez egy all-in-one platform, amely minimalista kialakításával és az automatizált e-mailekre és az ügyfél-elkötelezettségre való összpontosításával mind a marketing-, mind az értékesítési csapatok igényeit kielégíti. Használja a szoftvert marketingcsapatának rendszeres és ismétlődő feladatait automatizálni, így több időt szánhat a kreativitásra és a stratégiára. ?

A Keap legjobb funkciói

Beágyazhat lead capture űrlapokat a weboldalára és a céloldalaira.

Szegmentálja a közönségét a CRM-ben, hogy személyre szabott küldési listákat készíthessen.

Hozzon létre személyre szabott munkafolyamatokat, amelyek automatikusan e-maileket és szöveges üzeneteket küldenek a felhasználói viselkedés alapján.

Használja a beépített e-mail sablonokat, vagy testreszabhatja azokat, hogy saját sablonokat hozzon létre.

A Keap korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a jelentési lehetőségek rugalmasabbak és részletesebbek lennének.

Az eszköz kisvállalkozásoknak készült, de egyesek számára az ára meghaladhatja a költségvetésüket.

Keap árak

Előnyök: 159 dollár/hó két felhasználó és legfeljebb 1500 névjegy esetén

Max: 229 USD/hó három felhasználó és legfeljebb 2500 névjegy esetén

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

4. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot teljes körű megoldást kínál marketingcsapatoknak az értékesítés és marketing terén. Használja a Marketing Hubot e-mail marketing tevékenységének támogatásához, beleértve a kapcsolattartás kezelését, a kampánykezelést, a céloldalakat és a jelentéskészítő eszközöket. ?

A HubSpot legjobb funkciói

Kezelje a kapcsolatokat és a kampányokat egy helyen a HubSpot CRM segítségével.

Küldjön személyre szabott tömeges e-maileket nagy mennyiségben az e-mail marketing automatizálásával.

Használja az űrlapkészítőt űrlapok létrehozásához és beágyazásához, hogy potenciális ügyfeleket szerezzen.

Lehetőség a funkcionalitás kiterjesztésére az értékesítésre, a tartalomkezelésre, az ügyfélszolgálatra és a műveletekre további Hub előfizetésekkel.

A HubSpot korlátai

Nincs beépített feladatkezelő rendszer, mint más CRM-eknél, például a ClickUp-nál.

Egyes felhasználók szerint a céloldalak létrehozása nem elég rugalmas.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 18 USD/hó-tól

Professzionális: 800 USD/hó-tól

Vállalati: 3600 USD/hó-tól

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive egy CRM-megoldás, amely elsősorban a potenciális ügyfelek pontozására, az értékesítés automatizálására és a potenciális ügyfelek generálására összpontosít az értékesítési képviselők számára, de egyben e-mail marketing platform is. Készítsen e-mail kampányokat, testreszabhatja a megjelenést, és elküldheti az e-maileket a kapcsolattartói adatbázisába. ?

A Pipedrive legjobb funkciói

Tekintse meg az e-mailes kommunikáció előzményeit a kapcsolattartói profilokban.

Használja a drag-and-drop e-mail szerkesztőt a sablonok testreszabásához vagy saját sablonok létrehozásához.

Szegmentálja kapcsolattartói listáját, hogy a megfelelő e-maileket küldje el a megfelelő embereknek.

A beépített e-mail elemző eszközökkel betekintést nyerhet a kampányok teljesítményébe.

A Pipedrive korlátai

Jelenleg nem használhat dátumokat kiváltóként az automatizálási sorrendekben, ami egyes felhasználókat érinthet.

Egyes felhasználóknak problémát jelenthet, hogy a CRM szoftver nem kínál márkaépítési és testreszabási lehetőségeket.

Pipedrive árak

Alapvető: 15 USD/hó felhasználónként

Haladó: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 69,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

6. Insightly

via Insightly

Az Insightly egy olyan CRM eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy a marketingcsapat és a vállalat növekedésével együtt bővíthető legyen. Tartalmaz funkciókat az értékesítés, a marketing és a szolgáltatások területén – mindhárom tevékenységet egy helyről lehet irányítani. Az Insightly Marketing segítségével a megfelelő időben megoszthatja a releváns e-maileket a megfelelő kapcsolattartókkal, így növelve az elkötelezettséget és a bevételt. ?

Az Insightly legjobb funkciói

Ossza meg a kapcsolattartási adatokat az értékesítési és szolgáltatási csapatokkal, hogy jobban kiszolgálhassa ügyfeleit.

Küldjön különböző típusú e-maileket, beleértve promóciós, hírleveleket és tranzakciós e-maileket.

Használja a beépített sablonokat, vagy testreszabhatja saját sablonjait az e-mail marketing eszközökkel.

Készítsen céloldalakat és ágyazzon be űrlapokat, hogy a CRM platformon keresztül potenciális ügyfeleket szerezzen.

Az Insightly korlátai

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének, mint amennyit a CRM-rendszer lehetővé tesz.

A űrlapok elkészítése technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára nehéz lehet, egyes felhasználók szerint

Insightly árak

Az e-mail marketing eszközök és funkciók, valamint a CRM használatához az Insightly All-in-One csomagot ajánljuk:

Plusz: 349 dollártól/hónap

Professzionális: 899 USD/hó-tól

Vállalati: 2599 USD/hó-tól

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 600 értékelés)

7. Nutshell

via Nutshell

A Nutshell egy e-mail marketing csapatok számára készült CRM, amely kapcsolattartás-kezelést, értékesítési automatizálást, e-mail sorozatokat és még sok mást tartalmaz. A platform célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az értékesítési és marketing csapatokat, hogy jobb általános élményt nyújthassanak. ?

A Nutshell legjobb funkciói

Tervezzen személyre szabott egyéni értékesítési folyamatokat, potenciális ügyfelek ápolására irányuló kampányokat és csepegtető kampányokat.

Használja a beépített e-mail sablonokat és helyőrzőket, hogy időt takarítson meg az e-mailek írásakor.

Építsen intelligens listákat egyedi szűrők és mezők segítségével

Értékelje kampányai sikerét e-mail elemzésekkel, beleértve a megnyitási arányokat és a kattintási arányokat.

A Nutshell korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottabbak, mint a webes verzióé.

Egyes felhasználók szerint a keresőfunkció nem mindig jeleníti meg a releváns névjegyeket.

Nutshell árak

Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Power AI: 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Kampányok kiegészítő : 5 USD/hó 100 névjegy esetén

VisitorIQ kiegészítő: 19 dollártól havonta 50 feloldásért

Revenue Booster kiegészítő: 37 USD/hó

Nutshell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

8. Freshmarketer a Freshworks-tól

via Freshworks

A Freshmarketer egy kifejezetten e-mail marketinghez kifejlesztett CRM a Freshworks-tól. Ez a platform olyan e-kereskedelmi vállalkozások számára készült, amelyek marketing automatizálással szeretnék növelni bevételeiket, ügyfeleik hűségét és növekedésüket. ?

A Freshworks Freshmarketer legjobb funkciói

Élvezze az egységes CRM előnyeit, amely az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat területén is hatékonyan működik.

Szegmentálja a közönségét, és küldjön célzott e-maileket a viselkedésük és preferenciáik alapján.

Lépjen kapcsolatba potenciális vásárlókkal e-mailen, élő csevegésen, SMS-en és más csatornákon keresztül.

Használjon automatizált munkafolyamatokat, hogy releváns e-maileket küldjön fontos pillanatokban, például elhagyott kosarak vagy szállítási frissítések esetén.

A Freshworks Freshmarketer korlátai

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének

A közönség szegmentálására szolgáló szűrési lehetőségek egyes marketingesek számára korlátozónak tűnhetnek.

Freshmarketer by Freshworks árak

Ingyenes

Növekedés: 23 USD/hó 2000 névjegyért

Pro: 179 USD/hó 5000 névjegyért

Vállalati: 359 USD/hó 10 000 névjegyért

Freshmarketer by Freshworks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

9. Copper

via Copper

A Copper egy CRM-rendszer, amelyet a Google Workspace-hez terveztek, így ez előnyös lehet, ha csapata vagy cége ezt az ökoszisztémát használja. Az eszköz automatikusan lekérdezi az adatokat a Workspace-ből, hogy létrehozza a szolgáltatások, az értékesítés és a marketing CRM-jét. ⚒️

A Copper legjobb funkciói

Készíts vonzóbb e-maileket a Gmailhez egyedi e-mail sablonokkal és egyesítési mezőkkel.

Automatikusan generáljon e-maileket a kapcsolattartó fiókjának állapotának, aktivitásának és egyéb tényezőknek megfelelően.

Készítsen e-mail sorozatokat, hogy a megfelelő pillanatban lépjen kapcsolatba ügyfeleivel.

Szinkronizálja a kapcsolattartási adatokat más külső marketing- és értékesítési eszközökkel

A Copper korlátai

Jelenleg nem lehet automatizálásokat másolni, ezért mindegyiket manuálisan kell létrehoznia.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a jelentéskészítési funkciók robusztusabbak lennének.

Copper árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 134 USD/hó felhasználónként

Copper értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (500+ értékelés)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM

A Zoho CRM egy gyorsan fejlődő vállalati CRM-ként hirdeti magát az értékesítési és marketingcsapatok számára. A platform jól lefedi a marketing automatizálást, olyan funkciókkal, mint a szegmentálás, a marketing attribúció, az e-mail kampányok és a marketing elemzés. ?

A Zoho CRM legjobb funkciói

Szegmentálja ügyfeleit számos attribútum alapján, hogy még relevánsabb e-maileket küldhessen nekik.

Készítsen webes űrlapokat, amelyekkel potenciális ügyfeleket szerezhet, és azokat közvetlenül a CRM-be küldheti.

Mentse el az e-mail sablonokat, így nem kell azokat minden alkalommal újra létrehoznia.

Ismerje meg e-mail kampányai sikerét az e-mail elemzések segítségével

A Zoho CRM korlátai

Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek.

A Zoho CRM és a harmadik féltől származó integrációk között korlátozott funkcionalitás lehet, ami befolyásolhatja a szoftver használatát.

Zoho CRM árak

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Növelje az elkötelezettséget a legjobb e-mail marketing CRM segítségével

A legjobb e-mail marketing csapatoknak már így is rengeteg dolguk van. Ideje megváltoztatni a munkamódszereit, és keresni egy e-mail marketinghez használható CRM-et, amely megkönnyíti az egész folyamatot. Használja ezt az útmutatót, hogy kiválasszon néhány alkalmazást, amelyet érdemes megfontolni, vagy regisztráljon egy ingyenes csomagra vagy próbaidőszakra az Ön által kiválasztott alkalmazásnál.

Ha egy alkalmazást keres, amely mindet helyettesíti, próbálja ki ingyenesen a ClickUp-ot. Az all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment központunk robusztus CRM funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy mindent egy helyről irányítson. Központosítsa e-mail marketing tevékenységét, és csapata hatékonyabban, produktívabban és stratégiailag fog dolgozni. ?