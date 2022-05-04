Hogyan valósítson meg sikeres e-mail automatizálási munkafolyamatokat?

Skirmantas Venckus nappal író, éjszaka olvasó, és a Sender.net marketingigazgatója – ez az e-mail marketing szolgáltató a felhasználóbarát, megfizethető és hasznos szolgáltatásokra összpontosít.

Az e-kereskedelmi marketing folyamatosan változik, és nehéz lépést tartani a fejlődéssel.

E-kereskedelmi marketingesként valószínűleg kihívást jelent Önnek, hogy munkája soha nem ér véget. Minden nap új kihívásokkal és akadályokkal kell szembenéznie, különösen akkor, ha ismétlődő, nem kreatív feladatokkal kell foglalkoznia, mint például tömeges e-mailek ütemezése vagy személyre szabott üzenetek küldése új előfizetőknek.

Nos, tudja mit? Nem kell az e-kereskedelmi marketinget nem kreatív szemszögből megközelítenie. Néhány folyamatot automatizálhat, és ezzel jelentős munkaterhet vehet le a válláról. Kíváncsi, hogyan?

Ebben a cikkben megtudhatja, mi is az e-mail marketing automatizálás, hogyan működik, példákat találhat, amelyek segítenek Önnek, és tippeket kaphat, hogyan lehet sikeresen használni.

Mi az e-mail automatizálás?

Az e-mail automatizálás egy önszabályozó munkafolyamat, amely segít a marketingeseknek abban, hogy automatikusan időszerű, személyre szabott és releváns e-maileket küldjenek a feliratkozóknak. Az automatizált munkafolyamat használatával a megfelelő helyen, a megfelelő információval és a megfelelő időben érheti el a feliratkozókat.

Az automatizált e-mail munkafolyamat triggerrel működik – ezért nevezik őket triggerelt e-maileknek is. A trigger egy olyan cselekvés vagy viselkedés, amely elindítja az automatizálást. A trigger lehet űrlapküldés, alkalmazás interakció, vásárlási küszöbérték stb.

Az e-kereskedelmi marketingesek nagyra értékelik az automatizált e-maileket, mert azok segítségével extra időráfordítás nélkül küldhetnek rendkívül személyre szabott e-maileket a feliratkozóknak.

Az automatizált e-mailek előnyei

Összességében az e-mail munkafolyamat-automatizálás segít az e-kereskedelmi vezetőknek célzott üzeneteket ütemezni olyan kiváltó eseményekkel, amelyek arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy megtegyék vagy befejezzék a kívánt műveletet.

Hogyan működik az e-mail automatizálás?

Az automatizált e-mailek triggerrel működnek. Ha például vissza szeretné csábítani a kosár elhagyókat a vásárláshoz, akkor ki kell emelnie azt a pontot a vásárlási folyamatban, ahol találkozni szeretne velük.

Szeretné, ha automatizált e-mailjei arra ösztönöznék a fogyasztókat, akik félúton abbahagyták a kosár feltöltését, hogy folytassák a vásárlást? Vagy inkább ösztönzőket szeretne használni, hogy a fizetésnél abbahagyó vásárlók visszatérjenek és befejezzék a vásárlást?

Hozzon létre egy munkafolyamatot, és állítson be kiváltó eseményeket, amikor pontosan tudja, hogy mikor szeretné, hogy az e-mailjei megérkezzenek. Mivel „elhagyott kosár e-mailekkel” dolgozunk, beállíthat időhöz kötött kiváltó eseményeket, például 6–24 órával a kosár elhagyása után. Így az e-mailje pont akkor érkezik meg az elhagyókhoz, amikor szükségük van rá, ösztönzővel vagy egy kis bátorítással.

E-mail munkafolyamat létrehozása

Feltétlenül használjon testreszabható sablonokat és vonzó nyelvet. Időmegtakarítás érdekében javasoljuk, hogy próbálja ki az omnichannel Sender alkalmazást, amely a legvonzóbb és legesztétikusabb e-mail sablonokat kínálja. Ezzel a megfizethető, mégis kiváló minőségű eszközzel számos szemet gyönyörködtető e-mail sablon közül választhat, vagy saját sablont is készíthet!

Kiváltó tényező beállítása

Az e-mail automatizálási szoftver segítségével állítson be feltételeket, amelyek automatikusan elindítják kampányát. Jelölje ki azokat a műveleteket vagy viselkedésmódokat, amelyeket a fogyasztóknak végre kell hajtaniuk a kampány elindításához. Például az automatizált üdvözlő e-mailek esetében a kiváltó ok lehet az új előfizetők által benyújtott űrlap.

E-mail sorozatának ütemezése

Az automatizált e-mailek lehetővé teszik, hogy automatikusan egyszeri e-maileket vagy különleges ajánlatokat küldjön a listájának egy részének, anélkül, hogy kézzel kellene ütemeznie.

7 példa az e-mail automatizálás használatára

Tegyük fel, hogy vásárlás közben megnézett egy modell telefont (a letisztult kialakítás, az intuitív felület és a folyamatosan változó kijelző). Tudja, hogy a modell egy példa, egy minta, amely az ideális állapotot mutatja.

Vessünk egy pillantást néhány „modell telefonra” az e-mail automatizálás világából.

1. Üdvözlő e-mailek

Mindenki szereti a meleg fogadtatást, különösen akkor, ha egy e-kereskedelmi áruházba látogat, ahol előre nem tervezett kiadásokra számíthat.

Az új előfizetőket üdvözlő és az üzletben körbevezető automatizált üdvözlő e-mailek megalapozzák a további interakciók hangulatát.

Az üdvözlő e-mail legyen rövid, egyszerű és őszinte. Az első kapcsolatfelvételkor a potenciális ügyfélnek nem szabad túlterheltté vagy alulértékeltnek éreznie magát.

Használjon egy egyszerű mondatot, például „Üdvözöljük e-mail listánkon” vagy „Köszönjük, hogy feliratkozott e-mailjeinkre”, és adjon egy rövid leírást üzletéről egy kifinomult, elegáns keretben.

A kontextus kedvéért nézze meg, hogyan üdvözli a Chipotle ügyfeleit finom burritókkal – azzal az ígérettel, hogy nem fogják cserben hagyni a fogyasztókat.

Chipotle via reallygoodemails. com

2. Promóciós e-mailek

Az átlagos fogyasztó naponta több mint 50 promóciós e-mailt kap. Bár a promóciós e-mailek munkafolyamata érdekesnek tűnik, jól átgondolt automatizált sorozat nélkül nehéz lehet meggyőzni a vásárlókat.

A promóciós e-mail marketing terén nincs biztos stratégia. A legjobb megoldás: személyre szabja promóciós e-mailjeit, szegmentálja listáját, és állítson be erős kiváltó tényezőket.

Ne merüljön el az automatizált promóciós e-mailek világában csak azért, mert versenytársai állítólag profitálnak belőle – végezzen kutatást, és derítse ki, mi működik és mi nem; csak így tudja üzeneteit relevánsnak tartani.

Használja a Design Modo automatizált promóciós e-mailjét esettanulmányként. A kedvezményes árak, a vonzó grafika és a sürgősség érzése növeli a felhasználó konverziójának valószínűségét.

Designmodo via reallygoodemails. com

Egy másik remek példa a magas konverziós arányú promóciós e-mailekre az Aura, egy all-in-one digitális biztonsági megoldás az egész család számára. Ez az e-mail az automatizált sorozat része, amelyet azoknak küldenek, akik eljutottak a fizetési oldalig, de nem konvertáltak. Mint látható, ez az e-mail elsősorban a gyermekek identitáslopás elleni védelmére összpontosít.

Aura via reallygoodemails. com

3. Kosár elhagyása esetén küldött e-mailek

Milyen gyakran hagyja el az online kosarakat?

Mert reálisan nézve mindannyian egyetértünk abban, hogy ebben a kérdésben mindannyian bűnösök vagyunk. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy a kosár elhagyása nem feltétlenül jelenti azt, hogy később nem szándékozunk vásárolni.

Néha csak egy kis ösztönzésre és egy kis bátorításra van szükségünk.

Az automatizált kosárelhagyási e-mailek segíthetnek abban, hogy „kedvesen” bánjon az ügyfelekkel, visszacsábítsa a kilépő látogatókat a fizetési folyamatba, és rávezesse a potenciális ügyfeleket arra, hogy újra üzletet kössenek Önnel.

De mint mindig, csak egy vonzó, ösztönzőkkel alátámasztott e-mail kampány és egy erős e-mail marketing stratégia képes csodát tenni.

Nézze meg, hogyan alkalmazza Rudy fodrászüzlete az ingyenes szállítás trükkjét.

Rudy’s Barbershop via reallygoodemails. com

4. Vásárlás utáni visszajelző e-mailek

Mindenki tudja, hogy az e-kereskedelmi üzletek jobban prosperálnak, ha vannak visszatérő vásárlóik vagy hűséges ügyfeleik.

De a kiélezett verseny és a folyamatosan fejlődő iparágban hogyan érheti el, hogy a fogyasztók újra és újra Önhöz forduljanak?

Nos, a vásárlás utáni visszajelző e-mailek nem hoznak vissza visszatérő ügyfeleket, de segíthetnek a folyamat racionalizálásában.

Az automatizált vásárlás utáni visszajelző e-mailek segíthetnek kiemelni a vásárlói magatartást és vásárlási élményt, rámutatva arra, mi okozott súrlódást és mi tette könnyűvé a vásárlási döntést.

A visszajelző e-mailek lehetővé teszik, hogy megjegyezze a panaszokat és a kifogásokat, miközben teret hagy az ügyfeleket megnyerő értékeléseknek és ügyfélajánlásoknak.

Ezúttal a Withings a téma.

Withings via reallygoodemails. com

5. Árukészlet-pótlási e-mailek

A legtöbb e-kereskedelmi terméknek van „szavatossági ideje”.

Mit gondol, mennyi ideig használnák az ügyfelek a termékét, mielőtt újratöltenék a készletüket?

Terméke élettartamának becslése és ismerete segíthet a pontos kiváltó okok beállításában az e-mail munkafolyamat automatizálásához.

A jól automatizált készletpótlási e-mailek sorozata segít a fogyasztóknak a döntéshozatalban, és teret teremt a visszatérő vásárlók számára.

Használja a készletpótlási e-maileket izgalmas ajánlatok és ösztönzők megosztására. Állítson be triggereket, hogy értesítse a meglévő ügyfeleket a készlet újbóli rendelkezésre állásáról. Ha lehetséges, ossza meg termékajánlásait is.

Példára van szüksége? Íme az OFF HOURS a The Homecoat háttérrel.

OFFHOURS via reallygoodemails. com

6. Újraaktiváló e-mailek

Ideje újra felvilágosítani a túlterhelt felhasználókat és rábírni a meglévő ügyfeleket a cselekvésre.

Az újraaktiválási munkafolyamatok automatizálása lehetővé teszi, hogy megfelelően bemutassa az új funkciókat vagy előnyöket, így az inaktív előfizetőknek okot adva a böngészésre és a felfedezésre.

Bár a legtöbb marketinges szerint a visszatérő ügyfeleket legjobban a FOMO (fear of missing out, azaz a lemaradás félelme) érzése kelti fel, mi azt javasoljuk, hogy a visszatérő ügyfelek megkeresésére szolgáló munkafolyamatot úgy alakítsa ki, ahogy az Önnek és ügyfeleinek a legjobban megfelel.

Kíváncsi rá, hogyan? Vessen egy pillantást a Moment újraaktiváló e-mailjére.

Moment via reallygoodemails. com

7. Eseményalapú e-mailek

Mit ünnepel? Évfordulót, összejövetelt vagy évzáró partit?

Vagy még jobb: mit ünnepel a világ? Karácsonyt, húsvétot, Valentin-napot, ramadánt, vagy... bármit is!

Az alkalomhoz kötött munkafolyamat-e-mailek esetében használjon egy adott ünnepet kapcsolattartási pontként, és mutassa meg az ügyfeleknek, hogy törődik velük és értékeli a kapcsolatot.

Ez egy biztos módja annak, hogy üdvözletét továbbadja a szeretet ünnepének időszakában, és a fogyasztók tudatában legyen, hogy Ön azért van, hogy jobb szolgáltatást nyújtson nekik.

Noha semmi baj nincs azzal, ha alkalomhoz kötött e-maileket küld az akciókról, a legjobb alkalomhoz kötött e-mailes munkafolyamatok rejtett szándék nélkül hangsúlyozzák az évszak szépségét.

Példa egy automatizált, alkalomhoz kötött e-mailre a Wildist-tól.

Wildist via reallygoodemails. com

7 tipp az e-mail automatizálás sikeréhez

Az e-mail automatizálás egy automatikus munkafolyamatot támogat, amelynek során személyre szabott üzenetek kerülnek a megfelelő ügyfelek elé a megfelelő időben. Bonyolultnak tűnik?

Az alábbiakban olyan tippeket talál, amelyek segítségével maximalizálhatja az e-mail kampányok hatékonyságát, automatizálhatja a munkafolyamatokat, kidolgozhat egy bizalomépítő e-mail marketing stratégiát, és új ügyfeleket szerezhet.

1. Készítse el a listáját

A listája az Ön erőforrása.

A lead capture űrlap segítségével fenntartható listát állíthat össze. A lead capture űrlapok olyan kérdőívek vagy űrlapok a webhelyén, amelyek segítségével fogyasztói információkat gyűjthet és marketingtevékenységeit fokozhatja.

Hangsúlyozza ki azokat az ingyenes ajánlatokat, amelyekről tudja, hogy a fogyasztók szívesen igénybe vennék. Legyenek hasznosak és nem tolakodóak, és ossza meg őket cserébe az e-mail címeikért.

Győződjön meg arról, hogy ajánlata mélyen rezonál a célközönségével; nem szeretné, hogy véletlenszerű e-mailek foglalják a helyet a listáján.

2. Üzenetei legyenek gyorsak, világosak és egyszerűek

Miután sikeresen összeállította a listát, ideje megírni az üzenetet.

Az e-mail munkafolyamat automatizálása lehetővé teszi, hogy személyre szabott üzeneteket küldjön számtalan fogyasztónak. Hozzáadhatja ügyfele nevét, helyét és néhány egyéb változót.

Üzenete megfogalmazásakor kerülje a sztereotipikus szavakat. Próbálja meg megmutatni fogyasztóinak, hogy valaki időt szánt az e-mail megfogalmazására, és ez semmiképpen sem általános üzenet.

Hangsúlyozza ki a címsorban és a tárgyban azokat az alapvető problémákat, funkciókat vagy előnyöket, amelyeket el szeretne adni; ügyeljen arra, hogy minden szó tükrözze ügyfelei útját.

A gyors, egyszerű és egyértelmű üzenetek intuitív módon építik a bizalmat, és arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy üzletet kössenek Önnel.

3. Állítson be mérhető, időhöz kötött kiváltó tényezőket

Az automatizált e-mailek időhöz kötött kiváltó eseményekre épülnek.

Ahhoz, hogy az e-mail munkafolyamat-automatizálás működjön, mérhető, időhöz kötött kiváltókat kell beállítania, amelyek pontosan tükrözik az üzenetküldés folyamatát.

Tegyük fel például, hogy kosárelhagyási e-maileket szeretne küldeni. Állítsa be az e-mail kiváltó tényezőjét három-öt napos kosárelhagyásra, attól függően, hogy az ügyfelek mennyire aktívak ebben az időtartamban.

Az időhöz kötött triggerekkel biztos lehet benne, hogy automatizált e-mail sorozata a megfelelő üzenetet küldi el a megfelelő személynek a megfelelő időben.

4. Dolgozzon tartalmi tervvel

Ha célok kitűzése és tervek kidolgozása nélkül vágott bele az e-mail munkafolyamatok automatizálásába, még nem késő elkezdeni.

Egy jól kidolgozott tartalmi terv felhívja a figyelmet az e-mail automatizálás lehetséges előnyeire és hátrányaira. Ne maradjon ki belőle!

Szánjon időt a tartalmi terv kidolgozására. Jegyezze fel, mit szeretne elérni, állítson fel mérhető célokat, és dolgozzon ki egy e-mail marketing stratégiát.

Ne felejtse el mérlegelni a költségvetését, és a tartalomterv elkészítésekor ennek megfelelően módosítani azt.

5. Ne gondolkodjon túl sokat a különleges funkciókon

Az e-mail munkafolyamatok automatizálásakor könnyű elragadtatni magunkat a díszes sablonokkal és a csillogó dizájnokkal.

Ne érezze magát bűnösnek; ez a legjobb e-kereskedelmi marketingesekkel is megesik, de ez nem jelenti azt, hogy hagyni kell, hogy így maradjon.

Egy szép sablon valóban fel fogja dobni az automatizált e-mail kampányát, és remélhetőleg több érdeklődőt vonz majd.

Mivel azonban egyhangúlag egyetértünk abban, hogy az e-mail marketingben a idő a legfontosabb, ne legyen túl válogatós – hozza meg gyorsan a tervezési döntéseit.

6. Ne felejtsen el feliratkozás-lemondási gombot elhelyezni

Függetlenül attól, hogy milyen részletesen, gondosan és pontosan állította össze a listát, nem mindenki fogja értékelni az e-mailjeit.

És hé, ebben nincs semmi rossz – elvégre mindig lesznek olyanok, akiket nem érdekel az ajánlatod, terméked vagy szolgáltatásod, és ez teljesen rendben van.

Csak próbálja meg ezt a várhatóan barátságtalan előfizetők csoportját kedvezményezni azzal, hogy az e-mailjeibe felveszi az opt-out gombot.

Az opt-out gomb biztosítja azt is, hogy az automatizált e-mailek ne kerüljenek a spam mappába.

7. Automatizálás, elemzés és tesztelés

Ahogyan talán már sejtette, nincs olyan stratégia, amely garantáltan működik az e-mail munkafolyamatok automatizálásában.

A siker legjobb esélye az automatizálás, a munkafolyamatok elemzése és a tesztelés folyamatos folytatása.

Kövesse a kiemelkedő eredményekkel rendelkező márkák tervét, vagy még jobb, vegyen fel egy képzett e-mail marketing szakértőt, aki végrehajtja az e-mail kampányait.

Kezelje munkáját és e-mailjeit egy helyen

Ezen a ponton már egyértelmű, hogy minden szükséges információval rendelkezik az automatizált e-mail munkafolyamat beállításához. Mielőtt befejeznénk, van még valami a számodra... ClickUp. 🚀

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely e-mail funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy e-mailekből feladatokat hozzon létre, automatizálást állítson be, e-maileket csatoljon bármely feladathoz, és kapcsolatba lépjen mindenkivel, akit nem tud elérni a Slack munkaterületén belül.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti, mi történik vagy mi hangzott el egy e-mail szálban, miközben ugyanazon a lapon kezeli a releváns feladatokat.

Küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban. Hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálásokat, csatoljon e-maileket bármely feladathoz és még sok más.

Növelje üzleti eredményeit kevesebb ráfordítással

Az e-mail munkafolyamat automatizálása segít stratégiailag fejleszteni vállalkozását, az új látogatókat visszatérő vásárlókká alakítani, bizalmat építeni és szuperrajongókat vonzani – anélkül, hogy feladná azt a különleges személyes hangot.

Azonban néha úgy tűnik, hogy örökké tart, mire elnyeri az eladók bizalmát. És mivel az „örökké” nem lehetséges, marketingtevékenységeit gyorsan kell végrehajtania.

Éppen ezért javasoljuk, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát egy e-mail automatizálási szoftverrel, amely segít növelni üzleti eredményeit, miközben sokkal kevesebbet költ.