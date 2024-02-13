12 legjobb Drip kampány sablon a hatékony e-mail marketinghez

Ha raprajongó vagy, a „drip” kifejezés alapján talán azt gondoltad, hogy ebben a cikkben high-end divatmárkákról, drága ékszerekről és luxus életmódról fogunk beszélni. És bár nem fogunk semmilyen divatos, anyagi értelemben vett témát érinteni, egy nagyon menő kommunikációs stratégiáról fogunk beszélni: az e-mail drip kampányokról. 😎

Ezek a kampányok, ha helyesen hajtják végre őket, rendkívül előnyösek lehetnek a vállalkozások számára, mivel magasabb kattintási és megnyitási arányokkal rendelkeznek, mint az egyszeri elküldésű e-mailek.

A drip e-mail kampányok célja, hogy a megfelelő időben releváns információkat nyújtsanak, ami segít abban, hogy az ügyfeleket ott érje el, ahol éppen tartanak az ügyfélút során, és az értékesítési csatorna minden pontján.

Hogy segítsünk Önnek a munkába való belevágásban és sikeres e-mail kampányok lebonyolításában, íme 12 hasznos drip kampány sablon, valamint egy projektmenedzsment eszköz, amellyel e-mail marketingje mindig a helyén lesz!

Mi az e-mail csepegtető kampány?

Az e-mail drip kampányok egy sor automatizált e-mail, amelyet a felhasználók cselekedeteire válaszul küldenek el a feliratkozók listájára. Ezeket az e-maileket előre meghatározott paraméterek alapján, sorrendben és meghatározott ütemezés szerint küldik el.

A valós életben egy e-mail drip kampány körülbelül így nézne ki:

Egy személy feliratkozik az e-mail listájára, és a regisztráció után Ön elküldi neki az első e-mailt (a legtöbb esetben egy üdvözlő üzenetet).

Néhány nappal később, általában két-három nappal, küldjön nekik egy második e-mailt, amelyben bemutatja a legnépszerűbb funkciókat, ha vállalkozása középpontjában egy termék vagy szolgáltatás áll.

Körülbelül öt nap elteltével küldjön el egy harmadik e-mailt, amelyben egy CTA-t tartalmaz, amely arra ösztönzi a címzetteket, hogy foglaljanak le egy bemutatót, regisztráljanak egy ingyenes próbaidőszakra, vagy egyszerűen csak vásároljanak.

Mi az előnye annak, hogy ennyi energiát fektetünk az e-mailek küldésébe? Nos, rengeteg! A megfelelő drip e-mail kampánnyal és drip kampány szoftverrel a következőket érheti el:

Hozzon létre személyre szabott és célzott kommunikációt

Ápolja a potenciális ügyfeleket és a meglévő ügyfeleket a vásárlói út minden szakaszában.

Állítsa be az automatizálást és javítsa a termelékenységet

Alapozza meg a következetes és időszerű kommunikációt

Növelje az elkötelezettséget, a konverziót és a megtartási arányokat

Szerezzen értékes és mérhető betekintést e-mail marketing tevékenységébe.

És még sok más

Példa egy ClickUp Whiteboards segítségével létrehozott e-mail kampány munkafolyamatra

Az e-mail marketing kezelésének megkönnyítése érdekében projektkezelő és e-mail tesztelő eszközök állnak rendelkezésre, valamint számos drip e-mail sablon, amelyekkel időt takaríthat meg és minőségi drip e-maileket küldhet.

Hatékonyan koordináljon csapatával, egyszerűsítse tartalomütemezését és e-mail teljesítményének nyomon követését, és racionalizálja e-mail marketing munkafolyamatait a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával.

Tervezzen meg egy zökkenőmentes és szisztematikus e-mail kampány munkafolyamatot a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, és használja a ClickUp e-mail marketing sablont a csapatmunka javításához és az e-mail marketing munkafolyamatok racionalizálásához.

12 e-mailes csepegtető kampány sablon a megnyitási arány és az elkötelezettség növeléséhez

Íme 12 e-mailes drip kampány példa, amelyek segítenek elindítani kampányát, és ötleteket adnak az üzenetei és stratégiája megközelítéséhez!

1. Üdvözlő e-mail drip kampány

Az üdvözlő e-maileket évtizedek óta használják az e-mail marketing csatornák első üzeneteiként, hogy üdvözöljék az új előfizetőket és bemutassák nekik a vállalatot, terméket vagy szolgáltatást. Emellett arról is ismertek, hogy megadják az alaphangot az üzleti vállalkozás által küldött összes jövőbeli kommunikációnak.

E-mailes drip-sorozat formájában használva az üdvözlő e-mailek a vállalkozás legjobban teljesítő blogbejegyzéseinek egy részét vagy rendkívül releváns tartalmakat, például hasznos oktatóanyagokat és esettanulmányokat tartalmazhatnak. Ha pedig nagylelkű kedvében van, hozzáadhat egy ajándékot is, például egy kedvezménykódot.

Indítsa el e-mail kampányát a megfelelő módon a ClickUp Drip kampánysablonjával. Gyorsabban kezdhet hozzá a strukturált vázlat segítségével, és könnyedén elkészítheti üdvözlő e-mailjét és egyéb drip e-mailjeit a ClickUp Docs-ban. Ez a sablon három további oldalt is tartalmaz a drip e-mail kampányokhoz, például promóciós ajánlatokhoz, megújítási értesítésekhez és előfizetésekhez.

A legjobb az egészben, hogy ez a sablon testreszabható: szerkesztheti az egész oldalt, hozzáadhat egyedi szöveget, beágyazhat linkeket, képeket és még sok mást.

A legjobb az egészben, hogy ez a sablon testreszabható: szerkesztheti az egész oldalt, hozzáadhat egyedi szöveget, beágyazhat linkeket, képeket és még sok mást.

Ez a Drip kampány sablon lehetőséget kínál arra, hogy előre megtervezett, automatizált e-mail eket küldjön meglévő és új ügyfeleknek az interakció és az értékesítés ösztönzése érdekében.

Mivel ez a sablon elérhető a ClickUp Docs-ban, Ön és csapata a ClickUp AI segítségével létrehozhat, szerkeszthet, összefoglalhat és akár javíthat is a szövegeken. Ezenkívül a ClickUp Docs lehetővé teszi Önnek és csapatainak, hogy együttműködjenek a Doc oldalakon belül – a szövegek szerkesztése és a változtatások valós időben megjelennek, és hozzárendelt megjegyzéseket hagyhatnak a kérdések megoldására. A ClickUp AI funkciója segít finomhangolni az üzeneteit, míg az együttműködési funkciói felgyorsítják a visszajelzési folyamatot, így gyorsabban küldheti el az e-maileket.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

Ha további ötleteket szeretne kapni az üdvözlő e-mailek szövegezéséhez, tekintse meg az alábbi drip kampány példákat:

1. E-MAIL Tárgy: Üdvözöljük a [cég neve]nél! Kedves [keresztnév], üdvözöljük a [cég neve]nél – örülünk, hogy Ön is csatlakozott hozzánk!

A [cég neve]nél szenvedélyesen foglalkozunk [a cég tevékenységével vagy szolgáltatásával]. Küldetésünk [a cég küldetési nyilatkozata].

A következő néhány hétben egy sor e-mailt küldünk Önnek, hogy megismerhesse cégünket, termékeinket/szolgáltatásainkat és csapatunkat. A következőkre számíthat: [A sorozat első e-mailjének rövid leírása] [A sorozat második e-mailjének rövid leírása] [A sorozat harmadik e-mailjének rövid leírása]

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy visszajelzése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Csapatunk minden lépésnél támogatni fogja Önt.

Köszönjük, hogy a [cég neve] mellett döntött!

Üdvözlettel, [Az Ön neve][Az Ön cége neve]

2. E-MAIL Tárgy: Üdvözöljük a [cég neve]nél

Szia [Keresztnév]!

Közösségünk új tagjaként szeretnénk bemutatkozni és néhány tippet adni, hogy segítsünk Önnek a [cég neve] használatának megkezdésében.

Íme három dolog, amit tehet, hogy a lehető legtöbbet hozza ki tagságából: 1. Hozza létre fiókját: Fiókjának létrehozásával biztosíthatja, hogy minden eszközünkhöz és erőforrásunkhoz hozzáférjen. Ha segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 2. Fedezze fel termékeinket/szolgáltatásainkat: Számos [terméket/szolgáltatást] kínálunk, amelyek segítenek Önnek [mit tudnak termékeink/szolgáltatásaink Önökért tenni]. Szánjon időt arra, hogy böngéssze kínálatunkat, és megtalálja a számára legmegfelelőbbet. 3. Csatlakozzon közösségünkhöz: Közösségünk [ki alkotja a közösségét] tagokból áll. Lépjen kapcsolatba más tagokkal, ossza meg tapasztalatait, és tanuljanak egymástól.

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Minden lépésnél támogatjuk Önt!

[Aláírás]

3. E-MAIL Tárgy: Tippek és trükkök a [cég neve] számára

Szia [Keresztnév],

Összeállítottunk néhány tippet, amelyek segítenek Önnek abban, hogy termékeink/szolgáltatásaink használata során produktívabb és hatékonyabb legyen: [1. tipp]: [Az 1. tipp rövid leírása] [2. tipp]: [A 2. tipp rövid leírása] [3. tipp]: [A 3. tipp rövid leírása]

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Csapatunk minden lépésnél támogatni fogja Önt!

[Aláírás]

4. E-MAIL Tárgy: Köszönjük, hogy a [cég neve] termékeit választotta!

Szia [Keresztnév],

Köszönjük, hogy minket választott [cégének szolgáltatása]!

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Önnek. Kérjük, szánjon egy percet arra, hogy visszajelzést adjon nekünk egy rövid kérdőív kitöltésével: [Link a kérdőívhez].

Köszönjük támogatását!

[Aláírás]

2. Kosár elhagyása esetén küldött e-mailes drip kampány

Azok a csepegtető e-mail kampányok, amelyek olyan potenciális ügyfeleket céloznak meg, akik nem fejezték be a kosárban lévő termék(ek) vásárlását, segíthetnek a kieső bevételek visszaszerzésében és az e-kereskedelmi üzletek kosárelhagyási arányának csökkentésében, amely a Baymard Institute szerint akár 69% is lehet.

A legtöbb esetben ezek a drip kampányok körülbelül három e-mailből állnak, amelyek közül az első egy emlékeztető a kosárban hagyott termékekről, a második valamilyen ajánlatot tartalmaz, a harmadik pedig egy utolsó emlékeztető a kosárról és az ajánlatról.

Ne feledje, hogy a kosár elhagyásáról szóló e-mailes drip kampány kidolgozásakor kerülje a túlzottan promóciós és/vagy bonyolult nyelvet, és inkább valami finom emlékeztető vagy nyomon követő üzenetet alkalmazzon.

Íme egy e-mail drip kampány példa, amely emlékezteti ügyfeleit, hogy térjenek vissza a kosarukhoz:

1. E-MAIL Tárgy: Emlékeztető: Kosár várja! Szia [Keresztnév],

Észrevettük, hogy néhány terméket a kosárban hagyott, anélkül, hogy befejezte volna a vásárlást. Megértjük, hogy az élet néha nagyon mozgalmas lehet, de nem szeretnénk, ha lemaradna azokról a fantasztikus termékekről, amelyek iránt érdeklődött.

Itt egy gyors emlékeztető a kosárban maradt termékekről: 1. termék 2. termék 3. termék

Ne hagyja ki ezeket a fantasztikus termékeket – vásárolja meg még ma!

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Csapatunk mindig készségesen áll rendelkezésére.

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Utolsó emlékeztető: Ne hagyja ki a kosárban lévő termékeket és az akciót!

Üdvözöljük, [Keresztnév]! Még mindig vannak termékek a kosárában, és hálánk jeléül, hogy termékeinket választotta, [kedvezménykódot/ingyenes szállítást/egyéb ajánlatot] kínálunk Önnek, amelyet a fizetéskor használhat fel.

Itt egy gyors emlékeztető a kosárban maradt termékekről: 1. termék 2. termék 3. termék

Ne hagyja ki ezeket a termékeket! Használja a kedvezmény kódot, és vásároljon még ma!

[Aláírás]

3. Újraaktiváló e-mail drip kampány

Az emberek cselekvésre ösztönzése a marketing fő célja, különösen akkor, ha ezek az emberek nem vásároltak semmit, vagy nem is nyitották meg az Ön e-mailes marketing üzeneteit az utóbbi időben.

Az inaktív ügyfelek/előfizetők újraaktiválásához a legjobb megoldás egy újraaktiváló drip kampány elindítása.

A kampányba belefoglalhat olyan elemeket, mint visszatérő akciók/ajánlatok, a termék/szolgáltatás fejlesztései, valamint a termék/szolgáltatás előnyeinek felsorolása. Csak ügyeljen arra, hogy a hangnem barátságos és tiszteletteljes legyen.

Ne feledje, hogy elegendő egy újraaktiváló drip kampányt küldeni minden címzettnek, és ha nem mutatnak érdeklődést iránta, akkor ideje eltávolítani őket a kapcsolattartói listájáról.

Íme egy drip kampány példa az ügyfelek újrabevonására és reaktiválására:

1. E-MAIL Tárgy: Térjen vissza és spóroljon [százalék] a következő vásárlásánál

Üdvözlöm, [Ügyfél neve]!

Hiányzol nekünk!

Mint értékes ügyfelünknek, szeretnénk megköszönni hűségét egy különleges visszatérő akcióval.

Csak korlátozott ideig, [százalék] kedvezményt kaphat következő vásárlásakor. A kedvezmény igénybevételéhez használja a [kód] kódot a fizetéskor.

Ne hagyja ki ezt a fantasztikus lehetőséget. Alig várjuk, hogy újra láthassuk Önt a [Cégnév]nél!

[Aláírás]

EMAIL 2 Tárgy: Izgalmas hírek! Termékünk/szolgáltatásunk még jobb lett Üdvözöljük, [Ügyfél neve]!

A [Cégnév]nél folyamatosan fejlesztjük termékeinket/szolgáltatásainkat, hogy a legjobb élményt nyújthassuk Önnek. Örömmel osztjuk meg Önnel az utolsó látogatásod óta végrehajtott fejlesztéseinket.

[Adjon meg konkrét fejlesztéseket, például gyorsabb szállítás, jobb minőségű anyagok, továbbfejlesztett funkciók stb. ]

Biztosak vagyunk benne, hogy ezek a változások jelentősen javítják az Önöknél szerzett tapasztalatainkat. Örömmel fogadjuk visszajelzéseiket a legújabb fejlesztéseinkről.

[Aláírás]

3. E-MAIL Tárgy: Ne felejtse el kiváló termékünk/szolgáltatásunk előnyeit

Üdvözlöm, [Ügyfél neve]!

Reméljük, hogy ez az üzenet jó egészségben és jó hangulatban találja Önt!

A [Cégnév] kedves ügyfeleként szeretnénk ismét hangsúlyozni termékünk/szolgáltatásunk kivételes előnyeit.

Kínálatunk páratlan [Adjon meg konkrét előnyöket, például kényelem, megbízhatóság, minőség, megfizethetőség stb.], és csapatunk folyamatosan törekszik a fejlesztésre és az innovációra, hogy a legjobb ügyfélélményt nyújthassa.

Tisztában vagyunk azzal, hogy számos lehetőség közül választhat – köszönjük, hogy minket választott, és reméljük, hogy hamarosan újra szolgálhatjuk Önt!

[Aláírás]

4. Vezető ápoló e-mail csepegtető kampány

A vásárlási folyamat során végigkísérni a közönséget egy módja annak, hogy bizalmat és hitelességet építsen ki, és közelebb hozza őket a végső célhoz: a vásárláshoz.

Ez a képletes kézfogás CRM munkafolyamat-vezérelt lead nurturing kampányok révén valósítható meg, amelyeknek hatékonyan kell elmagyarázniuk, hogy terméke/szolgáltatása milyen értéket nyújt.

A lead nurturing drip kampány első e-mailjeként küldhet néhány oktatóanyagot. A következő e-mailben pedig mutasson be néhány társadalmi bizonyítékot, például a meglévő ügyfelei sikertörténeteit. Harmadik és potenciálisan utolsó e-mailjeként pedig küldjön egy különleges ajánlatot, hogy az egészet tetőzze.

Íme egy e-mail drip kampány példa a potenciális ügyfelek ápolására:

1. E-MAIL Tárgy: [Téma] 101: Minden, amit tudnia kell

Üdvözlöm, [Lead Name]!

Köszönjük, hogy érdeklődést mutatott a [cég neve] és [terméke/szolgáltatása] iránt. Tudjuk, hogy a [téma] megértése megterhelő lehet, ezért összeállítottunk egy átfogó útmutatót, amely segít eligazodni ebben a komplex témában.

[Illesszen be egy rövid összefoglalót az oktatási anyagról, például blogbejegyzésről, e-könyvről, fehér könyvről vagy videóról. ]

Reméljük, hogy ez az anyag hasznos lesz Önnek a [téma] témakörrel kapcsolatos ismereteinek bővítésében. Ha bármilyen kérdése van, vagy többet szeretne megtudni kínálatunkról, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Elégedett ügyfeleink véleménye Üdvözlöm, [Lead Name]!

Tudjuk, hogy a [termék/szolgáltatás] szolgáltató kiválasztása nehéz döntés lehet, és szeretnénk megkönnyíteni ezt a folyamatot az Ön számára. Ezért szeretnénk megosztani néhány elégedett ügyfelünk véleményét.

[Illesszen be olyan ügyfélajánlásokat, amelyek kiemelik a termékével/szolgáltatásával kapcsolatos konkrét előnyöket és pozitív tapasztalatokat. ]

Reméljük, hogy elégedett ügyfeleink visszajelzései segítenek abban, hogy még magabiztosabban döntsön a [Cégnév] mellett. Ha bármilyen kérdése van, vagy többet szeretne megtudni kínálatunkról, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk!

[Aláírás]

3. E-MAIL Tárgy: [Cég neve] Kizárólagos ajánlat csak Önnek Üdvözlöm, [lead neve]!

Köszönjük, hogy érdeklődik a [cég neve] iránt, és hálánk jeléül különleges ajánlatot szeretnénk kínálni Önnek, amiért fontolóra vette szolgáltatásainkat.

Csak korlátozott ideig kínálunk [konkrét ajánlatot, például kedvezményt, ingyenes próbaidőt vagy konzultációt] azoknak az új ügyfeleknek, akik [dátum] előtt regisztrálnak. Az ajánlat igénybevételéhez egyszerűen használja a [kód] kódot a fizetéskor.

Reméljük, hogy ez az exkluzív ajánlat segít Önnek a következő lépés megtételében a [Cégnév] vállalattal való együttműködésében!

[Aláírás]

5. Eseményalapú e-mail drip kampány

Egy esemény népszerűsítése, különösen ha nagy eseményről van szó, több e-mail ütemezését igényli a marketing naptárában. Ezért az eseményalapú e-mail drip kampány küldése lesz a legjobb megoldás.

Az ilyen típusú kampányok segítségével növelheti a résztvevők számát, és küldhet előzetes és utólagos kommunikációt az eseményről.

Az eseményalapú e-mail drip kampány első e-mailjében valami olyasmit írhat, mint „jegyezze meg a dátumot”, majd ezt követheti a tényleges meghívó.

Közvetlenül az esemény előtt küldjön egy e-mailt a szükséges információkkal, majd egy emlékeztető e-mailt.

Az esemény utáni kommunikáció lehet egy „köszönjük a részvételt” üzenet, amely összefoglalja az eseményt és tartalmaz egy linket egy űrlaphoz, amelyen a résztvevők visszajelzéseket adhatnak.

Íme egy példa egy eseményalapú e-mailekből álló drip kampányra:

1. E-MAIL Tárgy: Ne felejtse el a dátumot – [Esemény neve] Üdvözlöm, [Keresztnév],

Jelölje be a naptárában: örömmel jelentjük be, hogy a [YCompany Name] [Event Name] rendezvényt szervez [Event Date] -án, és szeretnénk, ha Ön is ott lenne!

[Adjon meg rövid információkat az eseményről, például a helyszínt, a témát és a nevezetes előadókat vagy tevékenységeket. ]

Hamarosan további információkat küldünk az eseményről, de egyelőre jegyezze be a dátumot, és figyelje a hivatalos meghívónkat a következő hetekben!

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Fontos információk a [esemény neve]ről Üdvözlöm, [keresztnév]!

Mivel az [Esemény neve] gyorsan közeledik, szeretnénk biztosítani, hogy minden szükséges információval rendelkezzen, hogy élménye a lehető legkellemesebb legyen.

[Adjon meg minden fontos részletet, például parkolási utasításokat, akadálymentességi információkat, útvonalterveket vagy különleges kérések. ]

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Hamarosan találkozunk!

[Aláírás]

3. E-MAIL Tárgy: Ne felejtsd el – [Esemény neve] ezen a héten lesz!* Szia [Keresztnév],

Csak egy baráti emlékeztető, hogy az [Esemény neve] ezen a héten kerül megrendezésre! Alig várjuk, hogy ott lássuk Önt.

[Foglalja bele az esemény részleteinek és minden fontos információjának rövid összefoglalását. ]

Ha még nem jelezte részvételi szándékát, kérjük, tegye meg [RSVP határidő] előtt, hogy biztosítsa helyét.

[Aláírás]

4. E-MAIL Tárgy: Köszönjük, hogy részt vett a [esemény neve] rendezvényen Üdvözlöm, [keresztnév]!

Reméljük, élvezte az [Esemény neve] rendezvényt!

[Foglalja bele az esemény legfontosabb pillanatait és kiemelkedő eseményeit. ]

Értékeljük véleményét, és nagyra értékelnénk, ha néhány percet szánna arra, hogy megossza velünk visszajelzését.

[Helyezzen el egy linket egy felméréshez vagy visszajelzési űrlaphoz. ] Visszajelzései segítenek nekünk abban, hogy tovább javítsuk és továbbra is magas színvonalú eseményeket szervezzünk. Előre is köszönjük idejét és véleményét.

Köszönjük támogatását, és reméljük, hogy találkozunk jövőbeli rendezvényeinken. Maradjon velünk kapcsolatban, és kövessen minket a [közösségi média platformon] a frissítések és hírekért!

[Aláírás]

6. Bevezető e-mail drip kampány

Termék vásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele után a legtöbb embernek szüksége van bevezető képzésre, ha a termék/szolgáltatás akár csak kissé is bonyolult.

Ez a bevezetési folyamat egy bevezető e-mail drip kampánnyal is elvégezhető, amely általában egy bemutatóból, használati útmutatóból, valamint egy kedvezménykódból vagy más formájú ajándékból áll az új ügyfelek/felhasználók számára.

Az onboarding e-mail drip kampányok megkönnyítik a dolgokat az ügyfelek/felhasználók számára, megerősítik őket abban, hogy jó döntést hoztak, és ösztönzik őket arra, hogy maradjanak a vállalkozásánál.

Bár néhány hasonlóságot mutatnak az üdvözlő e-mail drip kampányokkal, az onboarding e-mail drip kampányok abban különböznek, hogy inkább a gyakorlati információk átadására koncentrálnak, nem pedig csak a meleg üdvözlésre.

Íme egy e-mail drip kampány példa az ügyfelek bevonására:

1. E-MAIL Tárgy: Üdvözöljük a [termék/szolgáltatás neve] oldalon!

Szia [Keresztnév],

Üdvözöljük a [termék/szolgáltatás neve] oldalon!

Célunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Önnek. Ennek jegyében létrehoztunk egy e-mail sorozatot, amely végigvezeti Önt a folyamaton, és amelyben tippeket és egy különleges kedvezménykódot is talál, hálánk jeléül.

Köszönjük, hogy minket választott!

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Első lépések a [termék/szolgáltatás neve] használatával

Szia [Keresztnév],

Most, hogy már volt alkalma megismerni [terméke/szolgáltatása nevét], szeretnénk segíteni az indulásban.

Először is tudnia kell, hogy [Fő jellemzők vagy előnyök beillesztése]. Ezek a funkciók segítenek elérni [Terméke/szolgáltatása neve] fő célját. Összeállítottunk egy lépésről lépésre bemutató útmutatót, amely végigvezeti Önt ezeknek a funkcióknak a használatán.

[Tutorial lépések vagy videó tutorial link beillesztése]

Reméljük, hogy ez hasznos lesz Önnek. Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!

[Aláírás]

3. E-MAIL Tárgy: Exkluzív kedvezmény új [termék/szolgáltatás neve] ügyfeleknek

Szia [Keresztnév],

Köszönjük, hogy a [Termék/szolgáltatás neve] mellett döntött, ezért örömmel kínálunk Önnek egy exkluzív kedvezménykódot a következő vásárlásához!

Használja a [Kedvezmény kód] kódot a fizetéskor, hogy megkapja a [Kedvezmény százalék vagy ajándék] kedvezményt. Ez a kód csak a következő [Időkeret] ideig érvényes, ezért ne felejtse el felhasználni, mielőtt lejár!

[Aláírás]

7. Keresztértékesítés/felértékesítés e-mail csepegtető kampány

Nem újdonság, hogy a meglévő ügyfelek megtartása kevesebb költséggel jár, mint új ügyfelek szerzése, ami azt jelenti, hogy a keresztértékesítési vagy felértékesítési drip kampányok segíthetnek megtakarítani a költségvetését.

A keresztértékesítési/felértékesítési e-mail csepegtető kampány első e-mailjében Önnek vagy értékesítési csapatának bemutatnia kell a címzett által vásárolt termékekhez/szolgáltatásokhoz illő termékeket/szolgáltatásokat vagy frissítéseket, valamint az ajánlat előnyeit.

Ezt követően egy követő e-mailben keltsen sürgősségérzetet olyan kifejezésekkel, mint „korlátozott idejű kedvezmény”, „gyorsan fogynak” stb., hogy a címzett hajlamosabb legyen elfogadni az ajánlatot.

A maximális hatékonyság érdekében ügyeljen arra, hogy kampánya az ügyfél vásárlása után minél hamarabb elinduljon.

Íme néhány e-mail sablon, amelyek segítségével saját keresztértékesítési és felértékesítési e-mail kampányokat készíthet:

1. E-MAIL Tárgy: Fokozza még ma [termék/szolgáltatás neve] élményét! Üdvözlöm, [keresztnév],

Mint [Termék/szolgáltatás neve] értékes ügyfele, szeretnénk Önnek néhány izgalmas új lehetőséget kínálni, amelyekkel javíthatja velünk kapcsolatos tapasztalatait. Gondosan kiválasztottunk néhány terméket/szolgáltatást vagy frissítést, amelyek szerintünk tökéletesen kiegészítik jelenlegi vásárlását.

Íme néhány ajánlatunk:

[Illessze be a kiegészítő termékek/szolgáltatások vagy frissítések listáját leírásokkal együtt]

Ezek a kiegészítések [előnyök beillesztése] révén új szintre emelik az Önöknél szerzett tapasztalatait. Az alábbi linkre kattintva könnyedén hozzáadhatja ezeket az opciókat meglévő vásárlásához.

[Hívás gomb vagy link beillesztése]

Köszönjük folyamatos támogatását, és reméljük, hogy élvezni fogja ezeknek a termékeknek/szolgáltatásoknak vagy frissítéseknek az előnyeit!

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Ne hagyja ki! Időkorlátozott ajánlat [ingyenes termék/szolgáltatás vagy frissítés]

Szia [Keresztnév]!

Jó hír! Korlátozott ideig különleges kedvezményt kínálunk az utolsó e-mailünkben javasolt ingyenes termékre/szolgáltatásra vagy frissítésre. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy még kedvezőbb áron élvezhesse a további előnyöket és funkciókat.

Ne várjon túl sokáig! Ez az ajánlat csak a következő [időkeret beillesztése] ideig érvényes. Itt található a link, amelyen keresztül hozzáadhatja az ingyenes terméket/szolgáltatást vagy frissítheti meglévő vásárlását:

[Hívás gomb vagy link beillesztése]

Hisszük, hogy ez még tovább javítja az Önöknél szerzett tapasztalatainkat, és nem szeretnénk, ha lemaradnának erről a különleges lehetőségről. Köszönjük, hogy a [Termék/szolgáltatás neve] értékes ügyfelei!

[Aláírás]

8. Ajánló e-mail csepegtető kampány

A keresztértékesítési/felértékesítési e-mail drip kampányokkal sok hasonlóságot mutató ajánló e-mail drip kampányok mind a potenciális, mind a meglévő ügyfelek számára felhasználhatók.

A meglévő ügyfelek esetében ezeket a kampányokat vásárlás után kell elindítani, és olyan e-mailekből kell állniuk, amelyek a vásárlás alapján releváns termék-/szolgáltatásajánlásokat tartalmaznak.

A potenciális ügyfelek esetében viszont ezeket az ajánlásokat azoknak a termékeknek az alapján állíthatja össze, amelyeket megtekintettek a webhelyén és/vagy a kívánságlistájukra tettek.

Az ajánló e-mailes drip kampányokkal nemcsak növelheti a konverziós arányt, hanem a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek számára is különleges élményt nyújthat, mivel személyre szabott e-maileket és ajánlásokat küld nekik, és előre megpróbálja kiszámítani az igényeiket, ahelyett, hogy egyszerűen csak a legdrágább vagy legjövedelmezőbb termékét/szolgáltatását ajánlaná nekik.

Íme néhány e-mail sablon, amelyeket felhasználhat saját ajánló drip e-mailjeinek elkészítéséhez:

1. E-MAIL Tárgy: Ajánlott termékek csak Önnek!

Szia [Keresztnév]!

Köszönjük, hogy nemrég vásárolt a [Cégnév] weboldalán. Reméljük, hogy elégedett a termékkel, és szeretnénk ajánlani néhány kapcsolódó terméket, amelyeket szerintünk Ön is imádni fog!

Nézze meg [kapcsolódó termékek] gyűjteményünket. Jelenleg [kedvezményt/akciót] kínálunk ezekre a termékekre.

Vásároljon most, és használja a [kód] kódot a fizetéskor, hogy megkapja a kedvezményt!

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Legkelendőbb termékek a [termékkategória] kategóriában

Üdvözöljük, [Keresztnév]! Reméljük, hogy elégedett a [Cégnév] legutóbbi vásárlásával. Mint értékes ügyfelünknek, szeretnénk ajánlani néhány bestseller terméket a [termékkategória] kategóriából.

Legnépszerűbb termékeink közé tartozik a [termék 1], a [termék 2] és a [termék 3]. Ezeket a termékeket ügyfeleink nagyon jó értékeléssel illetik, és úgy gondoljuk, hogy Ön is imádni fogja őket!

Ne felejtse el, hogy minden [összeg] feletti megrendelés esetén ingyenes szállítást biztosítunk.

Köszönjük, hogy a [Cégnév] mellett döntött!

[Aláírás]

Ha úgy látja, hogy egy ügyféllel való kapcsolata véget ér, akár azért, mert leiratkozott, akár azért, mert egyszerűen nem mutat érdeklődést, akkor egy utolsó kísérletet tehet arra, hogy visszaszerezze őt egy leiratkozási e-mail drip kampány segítségével.

A kampány egyszerű lehet, az első e-mail fő üzenete pedig egy „sajnáljuk, hogy távozik” üzenet lehet. Ezt követően legfeljebb egy-két további e-mailt küldhet – az egyiket az ügyfél tapasztalatairól és a fejlesztési lehetőségekről szóló visszajelzések gyűjtésére, a másikat pedig arra, hogy emlékeztesse őket, hogy bármikor újra feliratkozhatnak.

1. LEHETŐSÉG Tárgy: Sajnáljuk, hogy távozik Üdvözlöm, [Keresztnév]!

Tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét, és megértjük, hogy a túl sok e-mail zavaró lehet.

Kövessen minket a közösségi médiában, vagy látogasson el blogunkra a legfrissebb hírekért. Köszönjük eddigi támogatását, és reméljük, hogy más módon is kapcsolatban marad velünk.

[Aláírás]

2. LEHETŐSÉG Tárgy: Örömmel fogadjuk visszajelzését

Szia [Keresztnév],

Észrevettük, hogy nemrég leiratkozott e-mail listánkról, és szeretnénk megragadni ezt az alkalmat, hogy visszajelzést kérjünk Önöktől a velünk kapcsolatos tapasztalataikról.

Tisztában vagyunk azzal, hogy mindenki igényei eltérőek, és szeretnénk megtudni, mit tehettünk volna jobban, hogy fenntartsuk az érdeklődését. Visszajelzése fontos számunkra, és segít nekünk javítani szolgáltatásainkat a jövőbeli ügyfeleink számára.

Ha szeretné megosztani velünk véleményét, kattintson az alábbi linkre, és töltse ki a rövid kérdőívet. Csak néhány percet vesz igénybe, és visszajelzése teljesen névtelen marad.

[Felmérés linkje]

Köszönjük, hogy időt szánt ránk.

[Aláírás]

10. Oktatási e-mail drip kampány

Az e-mail marketing elengedhetetlen elemei között szerepelnek az oktató jellegű e-mail drip kampányok.

Ezekkel a kampányokkal értékes információkat kínálhat előfizetőinek, és hiteles, szakértő vállalkozásként pozícionálhatja magát. Emellett az oktató tartalmak tanácsokkal, tippekkel, útmutatókkal, utasításokkal stb. segítik az embereket a problémák megoldásában, így erős kapcsolatot építenek ki vállalkozása és az előfizetők között, növelve annak esélyét, hogy Önöktől vásároljanak.

Az oktató jellegű e-mail drip kampányokat új ügyfeleknek/felhasználóknak küldheti el közvetlenül azután, hogy feliratkoztak az e-mail listájára, vagy meglévő ügyfeleknek/felhasználóknak és potenciális ügyfeleknek, amikor új terméket/szolgáltatást indít.

Egy szokásos oktatási drip e-mail kampány a következőket tartalmazza:

Meghívó e-mail kurzusra, workshopra stb., amely áttekintést nyújt az elkövetkező napokban vagy hetekben elküldendő e-mailekről/tartalmakról.

Az egyes tanfolyamok/műhelyek szakaszainak szentelt e-mailek

Összefoglaló e-mail, amely tartalmazza az összes tárgyalt témát, valamint egy visszajelzési űrlapra mutató linket, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy osszák meg véleményüket.

1. E-MAIL Tárgy: Csatlakozzon [tanfolyamunkhoz/műhelyünkhöz] és bővítse ismereteit

Szia [Keresztnév],

Örömmel invitáljuk Önt a közelgő tanfolyamunkra/műhelymunkánkra! Ez a program megadja Önnek az oktatási céljainak eléréséhez szükséges ismereteket és készségeket.

A következő néhány napban/héten egy sor informatív és érdekes e-mailt küldünk Önnek, amelyek a tanfolyam/műhely minden szakaszát lefedik. Íme egy rövid áttekintés arról, hogy mire számíthat az egyes e-mailekben:

[Itt helyezze el az egyes e-mailek rövid áttekintését]

A tanfolyam/műhelymunka befejezése után összefoglaló e-mailt küldünk Önnek, amelyben összefoglaljuk az elhangzottakat, és visszajelzési űrlapot is mellékelünk. Örömmel fogadjuk véleményét és észrevételeit, amelyek segítenek nekünk a jövőbeli kínálatunk fejlesztésében.

A kurzusra/műhelyre való jelentkezéshez kattintson erre a linkre: [Link beillesztése ide].

Köszönjük, hogy oktatási igényeinek kielégítésére a [intézmény/szervezet neve] mellett döntött. Örömmel indulunk el Önnel együtt ezen a tanulási úton!

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: [Tanfolyam/Műhely] 1. szakasz: [Cím beillesztése ide]

Szia [Keresztnév],

Örömmel indítjuk el [tanfolyamunk/műhelyünk] első szakaszát, és megosztjuk Önökkel azokat az értékes információkat, tippeket és forrásokat, amelyek segítenek elérni oktatási céljaikat.

Ebben az e-mailben a következő témákat fogjuk tárgyalni [rövid áttekintés beillesztése ide]. A szakasz végére mélyebb ismereteket szerezhet a következő témákról [tanulási eredmények és további információk beillesztése ide].

Várjuk részvételét a kurzuson/műhelymunkán, és segítünk Önnek elérni oktatási céljait.

[Aláírás]

3. E-MAIL Tárgy: [Tanfolyam/Műhely] 2. szakasz: [Cím beillesztése ide]

Szia [Keresztnév],

Reméljük, hogy eddig élvezte a tanfolyamot/műhelymunkát. Örömmel mutatjuk be Önnek a [tanfolyam/műhelymunka] második szakaszát, amely az első szakaszban megszerzett ismeretekre és készségekre épül.

Ez az e-mail [rövid áttekintés beillesztése ide] témát tárgyalja. E szakasz végére mélyebb ismereteket szerez [tanulási eredmények és további információk beillesztése ide] témában.

Köszönjük, hogy továbbra is részt vesz a tanfolyamon/műhelymunkán, és örömmel segítünk Önnek oktatási céljainak elérésében!

[Aláírás]

4. E-MAIL Tárgy: [Tanfolyam/műhely] Összefoglalás és visszajelzés

Szia [Keresztnév],

Gratulálunk a tanfolyam/műhelymunka elvégzéséhez! Reméljük, hogy az elsajátított ismeretek és készségek segítenek Önnek oktatási céljainak elérésében.

Összefoglalásként íme egy áttekintés az eddigiekből. Kérjük, ossza meg velünk véleményét és észrevételeit a visszajelzési űrlapon. Visszajelzései értékesek számunkra, és segítenek javítani jövőbeli kínálatunkat.

Ha visszajelzést szeretne adni, kattintson erre a linkre: [Link beillesztése ide]

Köszönjük, hogy [intézmény/szervezet neve] mellett döntött tanulmányai folytatásához. Sok sikert kívánunk jövőbeli törekvéseihez!

[Aláírás]

11. Vásárlás utáni e-mailek drip kampánya

A vásárlás után egy „köszönöm” e-mail elküldése alapvető gyakorlat. De ez nem jelenti azt, hogy ez elég.

Ehelyett minden vásárlás után egy csepegtető e-mail kampányt kellene küldenie, amelynek célja a megrendelés/előfizetés visszaigazolása, az ügyfelek megköszönése, a nyomon követési adatok felsorolása, valamint az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése és ajánlások megadása.

Ha pedig még többet szeretne kihozni a vásárlás utáni e-mailes drip kampányából, akkor felveheti a gyakori vásárlói programba való meghívást és tippeket a termék/előfizetés maximális kihasználásához.

Így egyetlen drip kampánnyal megtarthatja régi ügyfeleit, megmutathatja háláját, keresztértékesítést/felértékesítést végezhet, visszajelzéseket gyűjthet, oktathat és még sok minden mást tehet.

1. E-MAIL Tárgy: Köszönjük vásárlását! Üdvözlöm, [Keresztnév]!

Köszönjük, hogy a [Vállalat neve] termékeit választotta, és köszönjük legutóbbi vásárlását!

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ügyfélszolgálati csapatunk mindig készségesen áll rendelkezésére.

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Megrendelése elküldésre került!

Szia [Keresztnév],

Örüljön, mert megrendelése már kiszállításra került!

Itt találja a nyomon követési adatait: [Nyomon követési adatok beillesztése ide]

[Aláírás]

3. E-MAIL Tárgy: Megrendelése kiszállításra került!

Szia [Keresztnév],

Reméljük, hogy elégedett a legutóbbi vásárlásával [Termékek listája a vállalkozás nevéből]!

Örömmel fogadjuk visszajelzését tapasztalatairól – visszajelzése értékes számunkra, és segít nekünk javítani termékeinken és szolgáltatásainkon a jövőbeli ügyfelek számára. Kérjük, szánjon néhány percet visszajelzési űrlapunk kitöltésére:

[Helyezze be ide a visszajelzési űrlap linkjét]

Köszönjük, hogy időt szánt ránk, és hogy a [vállalat neve] szolgáltatást választotta!

[Aláírás]

12. Megújítási e-mail drip kampány

A kézi előfizetés-megújítások esetében a drip kampányok hasznosak lehetnek az előfizetők emlékeztetésére, és így bevonására a megújítási folyamatba.

Ezek remek lehetőséget kínálnak arra is, hogy az ingyenes próbaverziókat fizetős csomagokra, illetve az alapcsomagokat prémium csomagokra cserélje az ügyfelek.

Az automatikus megújítások esetén e-mailes értesítéseket küldhet a közelgő terhelésről az ügyfelek számlájára, és mellékelheti az ügyfélszolgálat elérhetőségeit, valamint a súgó központ vagy a forrásoldalak linkjeit, hogy az ügyfélélmény a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

Azoknak az előfizetőknek, akik megújítják előfizetésüket, küldjön köszönő e-mailt, és esetleg egy további e-mailt, amelyben ösztönzi őket, hogy barátaikat és családtagjaikat is előfizetésre invitálják.

1. E-MAIL Tárgy: Előfizetése hamarosan lejár – frissítsen most, és élvezze a további előnyöket!

Szia [Keresztnév],

A termék/szolgáltatás nevére szóló előfizetése [lejárati dátum] napján lejár. Ne hagyja, hogy lejárjon a [termék/szolgáltatás előnyei] hozzáférése!

Annak érdekében, hogy továbbra is a legjobb értéket kapja, exkluzív frissítést kínálunk Önnek magasabb előfizetési csomagjainkhoz. A [előfizetési csomag neve] csomaggal még több [termék/szolgáltatás előnyét] élvezheti, beleértve a [további funkciókat/előnyöket].

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy maximalizálja [termék/szolgáltatás neve] élményét. Kattintson az alábbi gombra, hogy többet megtudjon és frissítse előfizetését.

[Frissítési link beillesztése]

Köszönjük, hogy értékes előfizetőnk. Örömmel állunk továbbra is az Ön rendelkezésére!

[Aláírás]

2. E-MAIL Tárgy: Köszönjük, hogy megújította előfizetését a [termék/szolgáltatás neve] szolgáltatásra

Szia [Keresztnév],

Köszönjük, hogy megújította előfizetését a [Termék/szolgáltatás neve] szolgáltatásra. Nagyra értékeljük bizalmát és folyamatos támogatását!

Hűséges előfizetőként továbbra is élvezheti a [termék/szolgáltatás előnyeit]. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Nagyra értékeljük üzleti tevékenységét, és örömmel nyújtjuk Önnek a lehető legjobb [termék/szolgáltatás neve] élményt!

[Aláírás]

3. E-MAIL Ossza meg [termék/szolgáltatás neve] barátaival és családtagjaival, és kapjon jutalmat!

Szia [Keresztnév],

Reméljük, hogy élvezi a [Termék/szolgáltatás neve] előfizetését. Tudta, hogy megoszthatja barátaival és családtagjaival, és jutalmat kaphat érte?

Minden olyan személy után, akit ajánl, és aki feliratkozik a [Termék/szolgáltatás neve] szolgáltatásra, [Jutalom/előny] jár. Ráadásul barátai és családtagjai [Kedvezmény/ingyenes próba/egyéb előny] kapnak, ha regisztrálnak.

Ez egy win-win helyzet! Kattintson az alábbi gombra, hogy többet megtudjon, és elkezdhesse megosztani [Termék/szolgáltatás neve] hálózatával.

[Hivatkozási link beillesztése]

Köszönjük, hogy értékes előfizetőnk. Nagyra értékeljük támogatását, és örömmel jutalmazzuk Önt azért, hogy másokkal is megosztotta [Termék/szolgáltatás neve]!

[Aláírás]

7 fontos lépés egy e-mail csepegtető kampány végrehajtásához

Minden e-mail drip-sorozat mögött számos lépés áll, amelyeket el kell végezni a zökkenőmentes végrehajtáshoz. A leggyakoribb lépések a következők:

1. Határozza meg a célközönséget 🎯

E-mail drip kampány üzenetei csak akkor lesznek hatékonyak, ha a megfelelő postaládákba kerülnek. Ezért kulcsfontosságú a célközönség meghatározása és szegmentálása.

Miután ezt megtette, testre szabhatja az üzenetet az egyes szegmensekhez, és megfelelő triggereket is használhat.

És ha már a kiváltó tényezőkről beszélünk, győződjön meg arról, hogy ismeri mind az akciókat, mind a demográfiai tényezőket, az előbbiek közé tartoznak például a feliratkozás, vásárlás, letöltés stb., az utóbbiak közé pedig egy személy születésnapja, évfordulója, helye stb.

Keres módszereket az ügyfelekkel való jobb kapcsolattartásra? A ClickUp ChatGPT Prompts for Audience Segmentation Template sablonja segíthet olyan célzott kampányok létrehozásában, amelyek növelik az elkötelezettséget és a konverziókat.

Könnyedén hozhat létre szegmentált kampányokat, gyűjthet betekintést és adatokat az ügyféltípusok azonosításához, valamint ötleteket generálhat tartalmakhoz és promóciókhoz az elkötelezettség és a konverziók növelése érdekében a ClickUp Chat GPT Prompts for Audience Segmentation segítségével.

2. Határozzon meg egyértelmű célokat 🏁

A célok kitűzése nemcsak az irányultság szempontjából fontos, hanem azért is, hogy a megfelelő üzenettel a megfelelő szegmenst célozza meg, és később nyomon követhesse az eredményeket.

Az e-mailes drip kampányok esetében ezek a célok lehetnek üdvözlés, oktatás, promóció, értékesítés stb.

Maradjon a tervnél, és érje el céljait a ClickUp Goals segítségével, amely világos ütemtervet, mérhető célokat és automatikus haladáskövetést kínál.

3. Válasszon olyan platformot, amely megkönnyíti a marketing automatizálását 🦾

Mivel a drip kampány e-mailek lényegében automatizált e-mailek, szüksége lesz egy olyan platformra, amely megkönnyíti azok létrehozását.

A ClickUp egy népszerű, mindenre kiterjedő projektmenedzsment szoftver, amely fejlett funkciókkal rendelkezik, amelyekkel elvégezheti a rutin feladatokat, és így növelheti termelékenységét.

A ClickUp alkalmazásban a ClickUp-ból e-maileket küldhet és fogadhat a testreszabott mezők, beküldések vagy feladat események alapján. Így sem Önnek, sem csapattagjainak nem kell manuálisan adatokat bevinniük, így a nem rutinszerű feladatokra koncentrálhatnak.

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül, hogy egyszerűsítse az e-mailek kezelését.

Integráljon bármilyen e-mail fiókot a Gmailből, Outlookból, Office 365-ből vagy IMAP-ból az e-mail kommunikáció egyszerűsítése érdekében – így egyetlen helyen érheti el és kezelheti az összes e-mailjét.

4. Készítse el az e-mail tartalmát 📝

Most pedig térjünk rá a legfontosabb részre: a tartalomra. E-mailjei megírásakor gondosan kell kiválasztania a szöveget, a tárgyat, a képeket, a linkeket, valamint az e-mail összes többi elemét. Mindezeknek relevánsnak, vonzónak és meggyőzőnek kell lenniük, és rá kell venniük a címzetteket a kívánt cselekvésre.

Ráadásul, mivel minden célközönség-szegmens más és más, különböző e-mail tartalmakat vagy legalábbis ugyanazon tartalom variációit kell létrehozni.

Keres módszereket, hogy a lehető legtöbbet hozza ki e-mail marketing kampányaiból? A ClickUp ChatGPT Prompts for Email Marketing segít ötleteket gyűjteni hatékony tárgyakhoz és tartalmakhoz, valamint vonzó és hatékony e-maileket készíteni.

5. Csatlakoztassa a ClickUp-ot egy munkafolyamat-automatizáló alkalmazáshoz 🧩

Küldje el e-mailjeit közvetlenül a ClickUpból, vagy integrálja a ClickUpot a munkafolyamat-automatizáló alkalmazásokkal, hogy bonyolultabb drip e-mail kampányokat is kezelhessen.

Hozzon létre automatizált és zökkenőmentes munkafolyamatot azáltal, hogy a ClickUp-ot egy Drip e-mail marketing platformhoz csatlakoztatja, például a Make és a Zapier munkafolyamat-automatizáló alkalmazások segítségével.

6. Tesztelje e-mail kampányát 🧑🏻‍🔬

A drip e-mail kampány elindítása előtt az utolsó lépés, hogy néhány teszteléssel megbizonyosodjon arról, hogy minden jól néz ki és működik, és hogy az e-mailek jól alkalmazkodnak a különböző képernyőméretekhez.

Kiváló e-mail tesztelési megoldást kínál a Mailtrap, az e-mail kézbesítési platform, amely egy helyen fedezi az e-mailekkel kapcsolatos összes igényt.

A Mailtrap e-mail tesztelési funkciója az e-mailek biztonságos ellenőrzésére és hibakeresésére szolgál staging, fejlesztői és minőségbiztosítási környezetekben, és nem jár azzal a kockázattal, hogy a teszt e-mailek spamként érkeznek a címzettekhez.

A tesztelési megoldás számos funkcióval rendelkezik, többek között e-mail előnézettel, HTML/CSS e-mail sablonelemzéssel, spam pontszám ellenőrzéssel, feketelista jelentéssel és még sok mással, hogy e-mailjei a tervek szerint jelenjenek meg, és ne kerüljenek a spam mappába.

Szóval, mik a lépések a Mailtrap Email Testing segítségével történő ellenőrzés és hibakeresés megkezdéséhez?

Először hozzon létre egy Mailtrap-fiókot, majd keresse meg annak az e-mail tesztelő virtuális beérkező levelek mappájának a dedikált e-mail címét, ahová teszt e-mailt szeretne küldeni.

Tesztelje e-mail kampányait a Mailtrap segítségével

Ezután küldje el a teszt e-mailt az e-mail marketing automatizálási platformjáról, a fent említett e-mail címet megadva címzettként.

Végül keresse meg a teszt e-mailt a virtuális beérkező levelek mappában, és kezdje el elvégezni a szükséges ellenőrzéseket.

Ellenőrizze és vizsgálja meg e-mailjeit a Mailtrap segítségével, mielőtt elküldené őket ügyfeleinek.

7. Az eredmények nyomon követése és elemzése 📈

Elindította az e-mail drip kampányát, és most már pihenhet, igaz? Nos, nem egészen!

Ahhoz, hogy megtudja, megérte-e a kampányba fektetett erőfeszítéseit, össze kell hasonlítania annak teljesítményét a kitűzött célokkal.

Ezt a teljesítményt olyan mutatók alapján mérik, mint a megnyitási arány, a kattintási arány és a konverziós arány. Ha ezek nem elégedettségre adnak okot, akkor ideje elgondolkodni azon, hogy mely e-mail elemeket kell módosítani, és esetleg meg kell vizsgálni a közönségszegmenseket is, hogy szükség van-e azok átalakítására.

Személyre szabott kommunikáció, potenciális ügyfelek ápolása és erőforrások megtakarítása a Drip kampány sablonokkal

Most, hogy friss ismeretekkel gazdagodott az e-mail drip kampányok példáiról és sablonjairól, itt az ideje, hogy kidolgozza e-mail marketing stratégiáját és létrehozza saját kampányát.

Használja a fenti drip e-mail sablonokat, hogy gyorsabban elindulhasson, és használja a ClickUp-ot, hogy megszabaduljon a marketingkampányok kezelésével járó stressztől. Több száz fejlett és testreszabható funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a munka tervezésében, nyomon követésében, kezelésében és figyelemmel kísérésében, a csapatmunka javításában, a marketing erőforrások hatékony kezelésében és az összes e-mail marketing folyamat racionalizálásában.

És természetesen ne felejtsen el tesztelni a Mailtrap segítségével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek megoldatlan kisebb vagy nagyobb tartalmi vagy linkelési hibák, és hogy a drip e-mailjei a tárgytól a tartalomig lenyűgözőek legyenek, függetlenül attól, hogy milyen eszközön vagy e-mail kliensen nézik meg őket.

