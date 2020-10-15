Hogyan javíthatja a munkatársak termelékenységét az irodai életbe való visszatérés során?

A világ lassan visszatér a normális kerékvágásba a korlátozó intézkedések fokozatos enyhítése után, és sok üzleti vezető figyelmét az alkalmazottai munkahelyre való visszatérése köti le.

Az irodai tér COVID-biztonságos? Vannak-e olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy a munkatársak kényelmesen érezzék magukat? Mi lesz a tipikus munkahelyi „tréfálkozással”, amelyhez a munkavállalók már hozzászoktak?

Ezek mind olyan kérdések, amelyeket sok munkáltató feltett magának az elmúlt hetekben és hónapokban. Végül is az ő legfontosabb felelősségük a munkatársaik egészségének és biztonságának védelme. Ha ezt elmulasztják, az katasztrofális következményekkel járhat nemcsak a munkatársak megtartása, hanem a termelékenység szempontjából is.

Hogyan tudnak a munkáltatók megelőzni ezt, és biztosítani, hogy alkalmazottaik termelékenységi szintje a COVID-19 járvány kitörése előttihez hasonló, vagy akár annál is jobb maradjon?

Nos, itt jövünk mi a képbe. Az olyan irodai menedzsment eszközök használata, mint a ClickUp, segít megtervezni a projekteket, ütemezni a feladatokat és kezelni az erőforrásokat egy központi munkaterületen, ahol kommunikálhat és együttműködhet a csapattagokkal, függetlenül attól, hogy visszatértek-e az irodába, vagy most távolról dolgoznak.

Csatlakozzon hozzánk, és ismerje meg azokat a hatékony módszereket, amelyekkel a munkáltatók javíthatják munkatársaik termelékenységét a COVID utáni irodai életbe való visszatérés során.

Tervezze át munkahelyét!

A 2 méteres távolságtartási szabályok bevezetésével nyugodtan kijelenthetjük, hogy a munkahelyek teljesen másképp fognak kinézni, amikor a munkavállalók visszatérnek.

A munkáltatóknak mostantól gondoskodniuk kell arról, hogy a munkahely a lehető legbiztonságosabb legyen a COVID-19 szempontjából, legyen szó akár hőkamerákról a munkavállalók bejáratánál, az asztalok biztonságos távolságra történő elhelyezéséről, vagy az egyenkénti ebédszünetekről.

De miért kellene itt megállniuk?

Sok munkavállaló élvezi, hogy munkahelyén koncentrálhat, távol a külvilág vagy az otthoni környezet zavaró tényezőitől.

A munkaadóknak érdemes megfontolniuk az ehhez kapcsolódó stratégiák bevezetését, amikor az iroda átalakításáról van szó. Az egyik brit gyártó, a Smartlouvre, a MicroLouvre üvegezett válaszfalak használatát javasolja az irodai magánszféra biztosításához, mivel ezek „új és izgalmas dimenziót adnak a nagy teljesítményű üveg esztétikájának, és úgy lettek kialakítva, hogy maximálisan kihasználják mind a megjelenésüket, mind a funkcionalitásukat”.

Takarítsa ki az irodát

Bár ez elég nyilvánvalónak tűnhet, a tiszta irodai környezet egy egyszerű trükk, amely csodákat tehet a munkatársak termelékenységi szintjével – és most ez fontosabb, mint valaha.

Mivel nemrégiben globális járvány sújtotta a világot, mindenki higiéniai és egészségügyi tudatossága ugrásszerűen megnőtt.

A munkavállalók mostantól jobban odafigyelnek a munkakörnyezetükre – minél piszkosabb az, annál kényelmetlenebbnek érzik magukat, és ennek következtében kevésbé produktívak.

A nyomtatótól a telefonig, az egértől a billentyűzetig, a hűtőtől a vízforralóig, az irodában számos baktériumok melegágya található, ezért a munkáltatóknak gondoskodniuk kell azok tisztaságáról.

Emellett a betegségek terjedésének megakadályozása érdekében mindig kézfertőtlenítő és antibakteriális kézgel legyen elérhető, függetlenül attól, hogy koronavírusról van-e szó vagy sem.

Kommunikáljon a csapatával

Hónapokig tartó önkéntes elszigeteltség után a munkatársak joggal szeretnék tudni, mi történt a vállalattal a karantén ideje alatt.

Mivel a világjárvány olyan hirtelen jött, sok szervezetet váratlanul ért, és kénytelenek voltak folyamatosan változtatni stratégiájukat, hogy talpon maradjanak.

Nem is beszélve a szabadságolási program hatalmas hatásáról. Sok alkalmazott, akit a zárlat idején szabadságoltak, most valószínűleg úgy érzi, hogy lemaradt a dolgokról, és megnyugvást és tisztázást keres a vállalat COVID-19 utáni céljaival kapcsolatban.

A munkáltatóknak el kell mondaniuk ezt az információt a munkatársaiknak. Senki – sem a munkáltató, sem a munkavállaló – nem szereti, ha a sötétben tapogatózik. Csak akkor várható el a munkatársaktól, hogy produktívan dolgozzanak a vállalatért, ha csapatként működnek együtt.

Ráadásul egyes vállalkozásoknak nemrégiben nem volt más választásuk, mint átgondolni munkamódszereiket, mind az általuk kínált szolgáltatások, mind a belső folyamatok tekintetében. Ezért fontos megfontolni, hogy a munkatársak hogyan fognak reagálni ezekre a változásokra.

Tegyük fel, hogy egy bizonyos vállalat a karantén ideje alatt úgy döntött, hogy bevezeti a ClickUp all-in-one termelékenységi szoftvert, hogy egyszerűsítse összes folyamatát és megszüntesse a több alkalmazás használatának szükségességét. Amikor visszatérnek az irodába, a vállalat munkatársainak időre lesz szükségük, hogy megismerjék az új szoftvert, ami csak akkor lehetséges, ha hatékony kommunikációs csatorna áll rendelkezésre.

Legyen átlátható

A hatékony kommunikáció témájában az üzleti vezetőknek teljesen nyitottaknak és átláthatóknak kell lenniük a munkatársaikkal szemben.

A munkavállalók nem hülyék. Tisztában vannak azzal, hogy milyen nehéz időszakot hozott magával a koronavírus-járvány, és hogy a következő hónapokban és években gazdasági bizonytalanság várható.

Ezért joguk van tudni, hogy pontosan milyen hatással volt ez a munkahelyükre.

Legyen szó bevételek, jövedelmezőség, ügyfelek vagy alkalmazottak számának jelentős csökkenéséről, minél őszintébb a munkáltató az alkalmazottaival, annál motiváltabbak lesznek azok, hogy keményebben dolgozzanak, hogy visszatérjenek a világjárvány előtti állapotba, vagy akár még annál is tovább!

Hallgassa meg

Mint már említettük, a munkatársaknak nehéz időszakon kell átesniük a karantén miatt, és – akár tetszik a munkaadóknak, akár nem – néha a magánéletnek elsőbbséget kell élveznie a munkával szemben.

A vezetőknek példát kell mutatniuk munkatársaiknak, meg kell hallgatniuk igényeiket, és lehetővé kell tenniük számukra, hogy olyan módon dolgozzanak, ahogyan nekik kényelmes.

Ha egy alkalmazottnak például hetente két napot otthonról kell dolgoznia, hogy igazodjon gyermeke óvodájának nyitvatartási idejéhez, akkor ezt meg kell engedni neki. Valószínűleg keményebben és gyorsabban fog dolgozni, hogy megköszönje munkaadójának, hogy meghallgatta és lehetővé tette számára, hogy személyes életét figyelembe vegye.

Hasonlóképpen, ha egy alkalmazott nem érzi magát kényelmesen az irodában, a munkáltatóknak meg kell adniuk neki a lehetőséget, hogy otthonról dolgozzon, vagy megnyugtatniuk kell az aggodalmait azzal, hogy az irodai tér a lehető legbiztonságosabbá válik a COVID szempontjából.

Összegzés

Íme tehát öt fontos módszer, amellyel biztosíthatja, hogy munkatársai a lehető legproduktívabban dolgozzanak, amikor visszatérnek a munkahelyre.

Lényegében az a legfontosabb, hogy kényelmesen érezzék magukat. Ha nem így van, és aggódnak amiatt, hogy a munkába való visszatérés kockázatot jelenthet családjukra vagy barátaikra nézve, akkor nem tudnak a feladataikra koncentrálni. Ez pedig azt jelenti, hogy termelékenységük is csökkenni fog.

A munkatársak közötti nyílt és őszinte kommunikáció bevezetésével a munkatársak hamarosan sokkal motiváltabbnak fogják érezni magukat, hogy a legjobb formájukat hozzák, és a koronavírussal kapcsolatos gondolatokat az irodában hagyják.

Szüksége van egy távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerre, hogy csapata produktív legyen? Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot a ClickUp-on!