A munkahelyi operációs rendszer integrálásának előnyei a csapat munkameneténél

Mi jut eszébe először, amikor meghallja a „munka operációs rendszer” kifejezést?

Az Apple iPad vagy Mac Pro készülékekhez készült legújabb verziója? A Windows következő nagy dobása?

Bár ezek operációs rendszerek, nem feltétlenül munka operációs rendszerek. És bár a hagyományos operációs rendszer és a munka operációs rendszer között vannak hasonlóságok, nem ugyanazok.

Mi az a távoli munkavégzéshez alkalmas operációs rendszer?

A távoli munka operációs rendszer egy szoftverplatform, amely a szervezetének és csapatának megfelelő technológiai infrastruktúrát biztosít a projektek zökkenőmentes lebonyolításához, a gyors döntéshozatalhoz és a hatékony kommunikációhoz. Általában tartalmaz jelentéskészítési, megjegyzésírási és fájlmegosztási funkciókat a hatékony projektmenedzsment elősegítése érdekében.

Elég praktikusnak tűnik, nem igaz?

Ebben a cikkben megismerheti a távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer alapjait, megtudhatja, miért van rá szüksége, és hogyan segíti a szervezetet. Emellett bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszereket, hogy azonnal el tudjon kezdeni a munkát.

Akkor vágjunk is bele!

Mi az operációs rendszer egyszerű szavakkal?

Az eszközök (például Windows vagy Mac számítógépek, mobil eszközök vagy táblagépek) operációs rendszere (OS) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kölcsönhatásba lépjenek az eszközzel. Az operációs rendszer az Ön számára kezeli és végzi az eszköz összes alapvető funkcióját.

A távoli munkavégzéshez használt operációs rendszer viszont más.

Ha szeretne többet megtudni a hagyományos operációs rendszerekről, például az operációs rendszer öt fő funkciójáról vagy a négy operációs rendszer típusról, ugorjon erre a szakaszra.

Mi az a távoli munkavégzéshez alkalmas operációs rendszer?

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer egy szoftverplatform, amely segít a csapatoknak a munkájuk tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében.

Ez egy szervezet digitális munkaterületeként működik, ahol feladatok kezelhetők, egyedi munkafolyamatok hozhatók létre és fájlok oszthatók meg, hogy mindig kézben tarthassa projektjeit és folyamatait. A legtöbb átfogó munkaoperációs rendszer a fent említett négy típus kombinációja.

Elég különbözik a szokásos operációs rendszerektől, mint például a Mac OS X, igaz?

Azonban abban hasonlít a Mac OS-hez, hogy nem lehet rajta játékokat futtatni.

Ugh.

Tudjuk, mire gondol:

Feladatok nyomon követése, kommunikáció a csapattagokkal, munkafolyamatok áttekintése... Már mindegyikhez van alkalmazásom. Miért van még szükségem távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerre?

Nézze, mi megértjük.

A mai munkahelyeken rengeteg olyan szoftver található, amelynek célja, hogy „forradalmasítsa” a munkavégzés módját.

De mi van akkor, ha ezek az alkalmazások, amelyeknek feladata a folyamatok felgyorsítása lenne, valójában csak lassítják a munkát?

(Ne aggódjon, nem fogunk összeesküvés-elméletekbe bocsátkozni.)

Íme, mire gondolunk...

Tegyük fel, hogy egy alkalmazottnak a következő feladatot kell elvégeznie:

E-mailek küldése

Belső javaslat kidolgozása

Munkafolyamat létrehozása egy új projekthez

Ha a vállalata mindhárom tevékenységhez különböző alkalmazásokat használ, akkor háromszor annyi időt kell töltenie az ablakok közötti váltással, bejelentkezéssel, késések kezelésével stb.

Ebben az esetben csak reméljük, hogy az eszközei... ööö... kibírják a frusztrációját.

Mivel a képernyővédők nem védik meg Mac vagy Android készülékét a baseballütőktől.

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer viszont több üzleti funkciót egyesít egy helyen.

Mivel könnyen alkalmazkodik a változó igényekhez, nem kell minden alkalommal új szolgáltatásokra regisztrálnia, amikor vállalkozásának valami másra van szüksége.

Egyszerűen fogalmazva:

A távoli munkavégzéshez alkalmas operációs rendszer egy átfogó megoldás, amely jobb, mint egy alkalmazás, amelyet konkrét feladatokra terveztek.

Kiknek szól a távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer?

Szinte minden vállalat vagy projektcsapat, amely egységes platformot keres minden projektjéhez, profitálhat egy távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer használatából. De a teljes bizonyosság kedvéért itt van egy praktikus ellenőrzőlista, amely segít megtalálni a választ:

Van-e a vállalatának több különböző vertikális területe, amelyeknek együtt kell működniük a közös célok elérése érdekében?

Szeretne gyorsabban hozzáférni az információkhoz?

Szeretné, ha a teljes szervezet (a csapat méretétől függetlenül) egyetlen platformon koordinálná a munkát, ahelyett, hogy szigetszerűen dolgozna?

Szeretné, ha minden vertikális üzletága követné az Agile vagy a Scrum standard üzleti gyakorlatot?

Ha a legtöbb kérdésre igen vagy akár talán válaszol, akkor mindenképpen szüksége van egy távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerre. Ha nem, akkor talán nincs rá szüksége, és ez csak egy újabb szoftver, amely nélkül is meg tud boldogulni.

Végül is csak olyan eszközökbe érdemes befektetni, amelyekre tényleg szüksége van.

Ne feledje, hogy az új 75 hüvelykes 4K tévé nagyon vonzónak tűnik, amíg rá nem jön, hogy végülis inkább a laptopján nézi a Netflix sorozatokat hajnali 3-kor!

Ha pedig olyan agilis módszertanokat használ, mint a Scrum vagy a Kanban, olvassa el ezeket a cikkeket, hogy megtudja, hogyan segíthet Önnek a megfelelő platform:

De ez nem az egyetlen ok, amiért egy szervezet átállhat a távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerre.

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer beszerzésének legfontosabb oka épp előttünk van: a távoli munkavégzés !

A COVID-19 járvány miatt az otthoni munkavégzés lett az új normák, és olyan nagy technológiai cégek, mint a Twitter és a Facebook, máris lehetővé tették a legtöbb alkalmazottjuk számára, hogy határozatlan ideig otthonról dolgozzanak.

És szerinted hogyan kezelik a távoli műveleteket?

Távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerrel!

Végül is nem lehet a telefonhívásokra támaszkodni a távoli projektmunkában:

Szeretné tudni, hogy a megfelelő távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer hogyan tud ezeket a kihívásokat megoldani?

Melyik távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszert érdemes használni?

Egy jól megtervezett távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer platformja felgyorsíthatja projektjeit, és segíthet csapatának könnyedén új magasságokba emelkedni. Ha olyan távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszert keres, amely minden igényét kielégíti, akkor ne keressen tovább, a ClickUp a megoldás!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ legmagasabb értékeléssel rendelkező távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszere, amelyet rendkívül produktív csapatok használnak a startupok tól a nagy termékfejlesztő vállalatokig.

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer követelményeit tekintve a ClickUp a legjobb sokoldalú megoldás!

Nemcsak az Agile és Scrum projektekben támogatja csapatát, hanem számos belső funkciót is ellát, például dokumentumtárolást, termelékenység-kezelést és még sok mást!

A ClickUp a tökéletes távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer, amely számos együttműködési funkcióval rendelkezik, amelyek megoldják a virtuális csapatok összes kihívását. És mindannyian szeretjük a virtuális csapatainkat!

A platformkompatibilitás tekintetében a ClickUp távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer több lehetőséget is kínál, például:

Asztali alkalmazás Windows, macOS és Linux rendszerekhez

iOS-alkalmazás (iPhone és iPad) és Android-alkalmazás

Webalkalmazás Chrome, Firefox, Edge és Safari böngészőkhöz

Chrome-bővítmény az egyszerű termelékenység-kezeléshez

Függetlenül attól, hogy milyen operációs rendszert támogat a számítógépe vagy mobil eszköze, a ClickUp mindegyikkel kompatibilis.

A ClickUp-ot akár a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével is használhatja!

Beépített hangvezérelt + intelligensebb AI. Fokozza a ClickUp teljesítményét a ClickUp Brain MAX segítségével, hogy kiválaszthassa a sebesség, a finom árnyalatok vagy a mélység szempontjából legjobb modellt, és párosítsa azt a Talk to Text funkcióval, hogy bárki diktálhassa a frissítéseket, amelyek azonnal feladatokká, megjegyzésekké vagy dokumentumokká válnak, anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Beszéljünk a maximális kompatibilitásról!

Miért érdemes a csapatomnak távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszert használnia?

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer négy egyedi módon növeli vállalkozása értékét:

Itt található egy részletes áttekintés az egyes funkciókról és arról, hogy a ClickUp hogyan segíthet Önnek:

1. funkció: Hatékony, vállalat-szintű kommunikációt tesz lehetővé

A túl sok vagy túl kevés információ jól ismert probléma a modern munkahelyeken.

A csapat tagjai vagy elveszítik a koncentrációjukat a felesleges értekezletek spiráljában, vagy továbbra is információs szigetekben dolgoznak.

A távoli munkavégzéshez használt operációs rendszer rendkívül hatékonyan segít elkerülni az ilyen kommunikációs buktatókat, mivel elősegíti a kontextusban történő kommunikációt. Minden üzenet vagy fájl a projekt vagy csapat megfelelő csatornáján jelenik meg, így a csapat tagjai valós időben tudnak együttműködni a projektekben.

Így senki sem marad le fontos üzenetekről, legyen szó ügyfélfrissítésekről vagy pénteki Happy Hour-ról!

Az üzleti élet egyik legnagyobb kihívása a világos és átlátható projektkommunikáció. Ha távoli csapatban dolgozik, a rossz kommunikáció határidők elmulasztásához, rossz termékekhez és csapatkonfliktusokhoz vezethet.

De nem akkor, ha a ClickUp-ot használja!

A ClickUp távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerének feladatspecifikus Megjegyzések szakaszai segítségével a beszélgetések mindig elérhetők maradnak.

Használja a következőkre:

Vezessen valós idejű beszélgetéseket konkrét feladatokról, tevékenységekről vagy megbízásokról

Címkézze meg a csapat tagjait fontos értesítésekhez

Ossza meg dokumentumait, fájljait és részletes utasításait a gyors együttműködés érdekében

Hozzárendelhet megjegyzéseket egy adott csapattaghoz, hogy azok ne kerüljenek ki a figyelméből.

De hol lehetnek nem munkával kapcsolatos beszélgetések?

Jó kérdés!

A távmunka nem ok arra, hogy feladja a vízadagoló melletti beszélgetéseket.

Ezért a ClickUp a Csevegés nézet funkcióval teret enged az irodai tréfálkozásnak !

Használhatja termékekről, sprintekről való ötleteléshez, kódok megosztásához, vagy szünet nélkül beszélgethet róla új kedvenc tévéműsoráról.

Megértjük, hogy szereti a Schitt’s Creek című sorozatot.

Már vagy ezer alkalommal említette.

Emellett felejtse el az e-maileket és a Slacket, a ClickUp mobil és asztali alkalmazással a közös munka még soha nem volt ilyen egyszerű.

2. funkció: Testreszabható munkafolyamatok

Ugye nem rendelne ugyanazt a pizzát az összes alkalmazottjának?

Úgy értem, ha szereti az ananászt a pizzán, az rendben van, de ne kényszerítse mindenki mást is arra, hogy részt vegyen ebben a paródiában...

Hasonlóképpen, miért használna ugyanazt a munkafolyamatot minden projektjéhez?

Egy HR-szakember tipikus napja a jelöltek kiválasztásával kezdődhet és az új munkavállalók beillesztésével végződhet. A szoftverfejlesztőnek azonban teljesen más munkafolyamatra van szüksége.

Szerencsére ehhez nem kell drága egyedi munkafolyamat-alkalmazások.

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer mindenki számára teret biztosít!

Lehetővé teszi, hogy egyedi útvonalakat hozzon létre a projekt vagy a csapat igényeinek megfelelően.

Így ugyanazon a platformon belül egy munkafolyamatot használhat a szoftverprojektekhez, és egy teljesen másikat az értékesítési tevékenységekhez.

A testreszabható munkafolyamatok minden csapat számára fontosak, de különösen fontosak a távoli csapatok számára.

Miért?

Mivel már nem élvezheti az ugyanazon a helyen való közös munkavégzés előnyeit, testreszabható munkafolyamatokra van szüksége, hogy megfeleljen az egyes részlegek egyedi igényeinek. Így minimális nehézségekkel haladhat végig a folyamatokon.

Szerencsére egy olyan távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer, mint a ClickUp, lehetővé teszi, hogy egyedi állapotokkal munkafolyamatokat hozzon létre bármely csapat, projekt vagy vertikális piac számára.

A legjobb rész?

Az adminisztrátorok vagy vezetők egyetlen pillantással nyomon követhetik a feladatok előrehaladását!

3. funkció: Csapatmenedzsment

A csapatmenedzsmentről beszélve, itt van néhány dolog, amit 2021-ben nem érdemes mondani:

A modern munkahelyeknél a függetlenség a legfontosabb.

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer pontosan ezt biztosítja!

A vezetők a következő adatok segítségével oldhatják meg a mindennapi problémákat:

A munkavállalók által a feladatok elvégzésére fordított idő

Az egyes csapattagokhoz rendelt feladatok

Lehetséges feladatmegoldási akadályok

Ez lehetővé teszi, hogy előre lássa a kihívásokat*, mielőtt azok felmerülnének, és megvitassa, hogyan lehetne azokat megoldani, mielőtt problémává válnának. Természetesen ezek az adatok elengedhetetlenek a virtuális csapatok számára, mivel nem lehet a napi jelentkezésekre támaszkodni, hogy lássa, mit csinálnak a többiek.

Ezenkívül, mivel ezek az információk többségükben könnyen hozzáférhetők, a vezetők vagy rendszergazdák felhasználhatják őket, hogy pontos képet kapjanak az alkalmazottak termelékenységéről.

A ClickUp első számú megoldása: Munkafolyamat-nézet

Ha hatékonyan szeretné irányítani csapatát, akkor a csapattagoknak csak annyi feladatot kell elvégezniük, amennyit képesek kezelni. Ez különösen fontos a távoli csapatok esetében, mivel nem lehet végtelenül hosszú munkamegosztási megbeszéléseket tartani annak biztosítására, hogy mindenki megfelelő munkaterheléssel rendelkezzen.

Ehhez a ClickUp létrehozta a Workload view (Munkaterhelés nézet) funkciót, amely segít megérteni csapata kapacitását – így ez a tökéletes távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer az erőforrások kezeléséhez!

Vizuális és pontos adatokat nyújt a csapat tagjainak:

Órák : az elérhetőségük ideje

Feladatok : az egy nap alatt elvégezhető feladatok száma

Pontok: használjon pontrendszert a kapacitásuk megértéséhez

Kombinálja ezt a ClickUp Dashboards és Pulse funkcióival, hogy még jobb áttekintést kapjon csapata munkaterheléséről és teljesítményéről.

A ClickUp 2. megoldása: Profilok

Ha Ön csapatvezető, akkor mindig részletes betekintésre lesz szüksége abba, hogy az egyes csapattagok min dolgoznak. Ez segít eldönteni, hogy a megfelelő feladatokkal vannak-e megbízva, és hogy van-e elég munkájuk.

Ez pedig kétszeresen fontos a távoli vezetők számára, mivel már nem mehetnek oda a csapattagok asztalához, és nem kérdezhetik meg tőlük, hogy mit csinálnak!

Szerencsére, ha olyan távoli munkavégzéshez használható operációs rendszert keres, amely mélyrehatóan elemzi az egyes csapattagok feladatait, akkor csak a ClickUp Profiles funkcióját kell használnia.

Csak nyissa meg a csapat tagjának profilját az eszközben, és megtudhatja:

Milyen feladatokat végeztek el?

Amit jelenleg dolgoznak

Mivel terveznek foglalkozni?

4. funkció: Folyamatok automatizálása

Mindenki támogatja az ismétlődő, monoton feladatok elvégzését?

Távoli munkavégzéshez alkalmas operációs rendszer: igen, igen, igen!

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszer átveheti a rutin feladatokat, mint például a feladatütemezés, az adatbevitel és minden más, ami nem igényel emberi beavatkozást. Ez nemcsak kiküszöböli az emberi hibákat, hanem felszabadítja az erőforrásait az igazán fontos tevékenységekhez.

Míg a legtöbb munkahelyi operációs rendszer alapértelmezett automatizálási beállításokkal rendelkezik, egy kiváló távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer, mint például a ClickUp, lehetővé teszi saját folyamat automatizálásának létrehozását is.

A ClickUp megoldása: több mint 50 feladat -automatizálás

Valószínűleg nagyban támaszkodik a szoftverekre a projektjei kezelésében. Ez még inkább igaz, ha virtuális csapat tagja.

És ez jó dolog.

Mert ellentétben az emberekkel, a szoftverek automatizálhatják a dolgokat, hogy az életed sokkal könnyebbé váljon.

A ClickUphoz hasonló távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerrel több mint 50 ismétlődő feladatot automatizálhat, ha részletes utasításokat (indítókat és műveleteket) határoz meg az adott feladathoz.

Akkor csak dőljön hátra, vegyen egy csésze kávét, és élvezze a ClickUp varázsát!

A távoli munkavégzéshez használható operációs rendszerek közül néhány:

Jelölje meg a feladatot magas prioritás únak, amikor közeledik a határidő

Új alfeladatokat hozhat létre, miután azokat egy csapattaghoz rendelte.

Írjon megjegyzést, ha a feladat állapota megváltozik.

Számos automatizálás is rendelkezésre áll külső alkalmazásokkal, mint például a Bugsnag, a GitHub és a Calendly.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a ClickUp automatizálási varázskönyvéről.

A ClickUp nem lenne az egyetlen eszköz, amire szüksége van, ha csak ez a négy távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer állna rendelkezésre, igaz?

És ezért nem áll meg itt a funkciók listája.

Íme egy rövid lista arról, hogy mit kap még ezzel a távoli munkavégzéshez alkalmas operációs rendszerrel:

Mind Maps : készítsen szabad formátumú gondolattérképeket a tervezéshez és a szervezéshez

Bejövő levelek : hozzon létre saját emlékeztetőket egy egyszerűsített munkaterületen, csak Önnek.

Prioritások : segítsen a csapat tagjainak, hogy a legfontosabb feladatokat végezzenek el először

Célok : ossza fel sprint céljait kisebb, elérhetőbb célokra

Jegyzettömb: jegyezze le ötleteit vagy részletes utasításait a Dashboard jegyzettömbjével.

Ezeket és sok más új funkciót a ClickUp legújabb verziójú asztali alkalmazásában, webalkalmazásában és iOS vagy Android eszközökre készült mobilalkalmazásában érheti el.

Operációs rendszerek – GYIK

Melyek az operációs rendszer 5 fő funkciója?

Az operációs rendszer öt fő funkciója a következő:

A fájlrendszer és a számítógép különböző erőforrásainak, például a billentyűzetnek, a képernyőnek, az egérnek stb. kezelése.

Felhasználói felület biztosítása a jobb funkcionális hozzáférhetőség érdekében

A CPU memória elosztása és kezelése alkalmazások futtatása közben

Hibák kezelése és javítása

A számítógép hardverének és illesztőprogramjainak vezérlése

Melyek a 4 operációs rendszer típus?

Nagyjából négyféle operációs rendszer létezik:

Batch operációs rendszer : hasonló feladatokat/programokat egyetlen kötegben dolgoz fel.

Időmegosztásos operációs rendszer : lehetővé teszi, hogy több személy egyszerre használja a rendszert.

Elosztott operációs rendszer : egymással összekapcsolt, együtt működő rendszerek csoportját foglalja magában.

Valós idejű operációs rendszer: feladatokat vagy adatokat egy adott pillanatban dolgoz fel.

Mivel a vállalatok folyamatosan reagálnak az új ügyfélkérésekre és panaszokra, ezeket az operációs rendszereket is folyamatosan fejlesztik.

Ez az egyik oka annak, hogy oly sok frissítést adnak ki: hogy biztosak legyenek abban, hogy Ön nem a támogatott operációs rendszer régebbi verzióját használja.

(Néha kicsit túl rámenősek ezekkel a végtelen frissítésekkel, de ez a legjobb, nem igaz?)

Következtetés

A munkahelyi operációs rendszer használata a leggyorsabb módja annak, hogy növelje a csapat rugalmasságát és felkészítse őket az esetleges kihívásokra. Ha pedig távoli csapatként dolgoznak, akkor elengedhetetlen, hogy egy távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszerrel egységesítsék az összes online projekttevékenységüket.

De a több száz távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer közül melyiket válasszon ?

Egyszerű: ClickUp!

A távoli munkavégzéshez szükséges operációs rendszerek funkcionalitása és kompatibilitása terén a ClickUp valóban a legjobb a piacon. A távoli együttműködéstől a teljesítmény nyomon követéséig a ClickUp mindennel rendelkezik, amire szüksége lehet.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a legjobb távoli munkavégzéshez alkalmas operációs rendszer varázsát!