Áttekintettük a legjobb e-mail tesztelő eszközöket 2025-ben

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
2025. február 4.

A legújabb tanulmányok szerint minden e-mail marketing kampányra költött dollár után közel 36 dollár hozamot lehet elérni. Bár ez a szám hihetetlen lehetőséget jelent, messze elmarad a legtöbb e-mail marketing kampány eredményétől.

Itt jönnek képbe az e-mail tesztelő eszközök. Ezek az eszközök csökkenthetik a különbséget, és közelebb hozhatják Önt a kívánt ROI eléréséhez. Az e-mail tesztelő eszközökkel olyan e-mail kampányokat hozhat létre, amelyek jól teljesítenek, remekül néznek ki, és megkerülik a bosszantó spamszűrőket.

A mai legnépszerűbb e-mail tesztelő eszközök számos előnnyel járnak. Nemcsak a beérkező levelek kezelésében segítenek, hanem lenyűgöző tartalmak létrehozásában, a tárgy sorok tesztelésében és a kiemelkedő e-mailek tervezésében is. Emellett segítenek a tökéletes hírlevél sablonok kiválasztásában is.

Ebben a bejegyzésben áttekintjük a 2024-ben elérhető 10 legjobb e-mail tesztelő eszközt. Kezdjük is!

Mit kell keresnie az e-mail tesztelő eszközökben?

Az e-mail tesztelő eszközök értékelésekor figyeljen az alábbi fontos funkciókra:

  • Kompatibilitás és megjelenítés: Válasszon olyan e-mail tesztelő eszközt, amely megmutatja, hogyan fog megjelenni az e-mailje különböző klienseken és eszközökön. Ez azért fontos, mert a népszerű e-mail szolgáltatók, például a Gmail, az Outlook vagy a mobil eszközök e-mailjei különböző e-mail klienseken eltérően jelenhetnek meg.
  • Spam tesztelés: Győződjön meg arról, hogy e-mailjei eljutnak a kívánt címzettekhez, és nem kerülnek spamként megjelölésre. Ezért a választott eszköznek képesnek kell lennie a tárgy sor, az e-mail tartalom és a feladó hírnevének értékelésére, hogy biztosítsa a magas kézbesítési arányt.
  • Linkek és képek ellenőrzése: Válasszon olyan eszközt, amely azonosítja a hibás linkeket és a képekkel kapcsolatos problémákat, hogy zökkenőmentes legyen a beérkező levelek kezelése. Ha ezek az eszközök beérkező levelekről szóló statisztikákat és e-mailek előnézetét is kínálnak, az még jobb.
  • Betöltési idő elemzése: Győződjön meg arról, hogy az e-mail tesztelő eszköz elemzi a betöltési időt befolyásoló elemeket, például a képek méretét és a külső szkripteket. Ez segít csökkenteni a lemondási arányt, ami kritikus tényező azok számára, akik találkozó meghívókat és más időérzékeny e-maileket kezelnek.
  • Felhasználói felület és könnyű használat: Egy olyan tesztelő eszköz, amely könnyen kezelhető és használható, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai ismeretekkel, javíthatja az e-mailek hatékonyságát.
  • Integrációs képességek: Fontolja meg azt is, hogy az eszköz mennyire integrálható a jelenlegi e-mail marketing platformjával és más eszközökkel. A zökkenőmentes integráció tovább racionalizálhatja a munkafolyamatot.
  • Ügyfélszolgálat: Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható ügyfélszolgálatot nyújtanak, beleértve oktatóanyagokat, ügyfélszolgálatot, csevegési támogatást és hibaelhárítási segítséget. A jó ügyfélszolgálat felbecsülhetetlen értékű, különösen komplex e-mailkezelési problémák esetén.
  • Visszajelzés és együttműködési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy együttműködjenek olyan tevékenységekben, mint a tesztek megosztása és a visszajelzések gyűjtése. Ez különösen fontos, ha csapatban dolgozik.

Válasszon egy eszközt, amely a fenti tényezők mindegyikét vagy legalábbis a legtöbbjét figyelembe veszi, és máris elindulhat a rendkívül hatékony e-mail kampányok létrehozásának útján.

A 10 legjobb e-mail tesztelő eszköz

Az e-mail tesztelő szoftverek közötti verseny 2024-ben is kemény lesz. Mindazonáltal, mi kiválasztottuk a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb e-mail tesztelő eszközt.

1. Litmus

Litmus
a Litmus segítségével

A Litmus felhasználóbarát e-mail marketing szoftvert kínál hatékony tesztelési funkciókkal. Segít megtekinteni, hogyan jelennek meg az e-mailjei a címzett postaládájában 90 alkalmazás és eszközön, így azonosíthatja és kijavíthatja az esetleges megjelenítési eltéréseket. Emellett tippeket is ad a hibamentes e-mailek küldéséhez.

A Litmus egyszerűsíti a minőségbiztosítást is, mivel automatikusan ellenőrzi a linkeket, képeket és kulcsfontosságú elemeket, hogy a megjelenítés szinte hibátlan legyen.

Ezenkívül a Litmus ellenőrzi a tartalom hozzáférhetőségét, biztosítva, hogy minden felhasználó számára, beleértve a fogyatékkal élőket is, könnyen navigálható legyen.

A Litmus legjobb funkciói

  • E-mailek előnézete különböző platformokon és eszközökön
  • Automatizálja a linkek és képek minőség-ellenőrzését
  • Biztosítsa az e-mail tartalom hozzáférhetőségét
  • Futtasson fejlett spam-teszteket az e-mailek kézbesíthetőségének javítása érdekében
  • Integrálja zökkenőmentesen más marketingeszközökkel

A Litmus korlátai

  • Az alkalmazás használata Chrome böngészőben nehézkes lehet.
  • Csak fizetős csomagok érhetők el

Litmus árak

  • Litmus Basic: 99 USD/hó felhasználónként
  • Litmus Plus: 199 USD/hó 5 felhasználó esetén
  • Vállalati: Egyedi árazás

Litmus értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (380+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

2. Mail-Tester

Mail-Tester
a Mail-Tester segítségével.

A Mail-Tester egy ingyenes e-mail tesztelő eszköz, amellyel ellenőrizheti e-mailjei kézbesíthetőségét. Az e-mail előnézeti eszköz használatához egyszerűen csak el kell küldenie e-mailjeit a Mail-Tester által megadott címre. Az eszköz ezután átvizsgálja e-mailje különböző aspektusait, beleértve az üzenet tartalmát, a levelezési szervert és a küldő IP-címet, hogy értékelje annak spam pontszámát.

Az elemzés befejezése után részletes jelentést kap, amely kiemeli a megfelelő konfigurációt és javaslatokat tesz a szükséges javításokra. Ez a felhasználóbarát eszköz hatékonyan javítja az e-mailek kézbesítését a felhasználók postaládájába, így csökkentve annak kockázatát, hogy spamként jelöljék meg őket, vagy a levélszemét mappába kerüljenek.

Ezenkívül a Mail-Tester hasznos az SPF (Sender Policy Framework) és DKIM (Domain Keys Identified Email) rekordok állapotának ellenőrzéséhez, a levelezési szerver és az IP-cím teszteléséhez, valamint az e-mailek kézbesítését hátrányosan befolyásoló spam-tartalmak azonosításához.

A Mail-Tester legjobb funkciói

  • Tesztelje SPF és DKIM rekordjait az optimális e-mail hitelesítés érdekében
  • Ellenőrizze IP-címének integritását, és biztosítsa az e-mailes kommunikáció biztonságát
  • Végezzen alapos teszteket az e-mail szerverén, hogy optimalizálja annak teljesítményét.
  • Részletes konfigurációs jelentéseket kaphat a fejlesztések azonosításához és megvalósításához.
  • Dolgozzon zökkenőmentesen együtt a SpamAssassin programmal, hogy a Mail-Tester funkcióinak segítségével javítsa az e-mailjeiben a spam felismerését és megelőzését.

A Mail-Tester korlátai

  • A felhasználók 24 órán belül csak 3 tesztet végezhetnek ingyenesen.

Mail-Tester árak

  • 50 €: 500 teszt
  • 80 €: 1000 teszt
  • 250 €: 5000 teszt
  • 700 €: 20 000 teszt
  • 2500 €: 100 000 teszt
  • 20 000 €: 5000 teszt
  • 200 €: 1 000 000 teszt

A Mail-Tester értékelései és véleményei

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

3. Wormly

Wormly
a Wormly segítségével.

A Wormly egyszerű megközelítést kínál az e-mail teszteléshez. E-mail tesztelő platformja az üzemidő figyelemmel kísérésére és a mutatók nyomon követésére összpontosít, hogy csökkentse az üzemszüneteket és így növelje a bevételi potenciált.

5 másodperces időközönként nagy felbontású figyelést biztosít a problémák gyors felismerése érdekében. Ezenkívül a szerszám fejlett mérőszámai olyan szolgáltatásokhoz, mint az Nginx, Apache, PHP-APC és Postfix, népszerűek a felhasználók körében.

A Wormly gyors hibaértesítéseket küld különböző csatornákon keresztül, beleértve az SMS-t és a Slacket is, így gyorsan reagálhat a problémákra.

Az e-mail kézbesíthetőségi tesztek elvégzésekor ez az e-mail tesztelő eszköz egyszerűsíti a folyamatot azzal, hogy a teszt elindításához megkéri Önt, hogy adja meg az alapvető adatokat, mint például az e-mail szolgáltatója hosztneve vagy IP-címe, e-mail címe és TCP-portja. Ez az egyszerű megközelítés segít Önnek az e-mail infrastruktúrájának könnyű figyelemmel kísérésében és karbantartásában.

A Wormly legjobb funkciói

  • Különböző protokollok figyelése, beleértve a HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP és más protokollokat az átfogó lefedettség érdekében
  • Azonnali hibaértesítéseket kaphat SMS-ben, Slackben, Telegramban, hanghívásokon stb. keresztül.
  • Hozzon létre több felhasználói fiókot az egész csapat számára
  • Megelőzze a riasztások kaszkádszerű megjelenését, és biztosítsa a pontos riasztásokat a gazdagép-függőség révén
  • Részletes üzemidő-jelentéseket készíthet SLA-mutatókkal a teljesítmény nyomon követéséhez

Wormly korlátai

  • Az alacsonyabb szintű csomagoknál erőforrás-korlátozások lehetnek érvényben.
  • A beállításhoz és testreszabáshoz több technikai ismeret szükséges, ami a kevésbé technikaértő felhasználók számára akadályt jelenthet.

Wormly árak

  • Startup: 44 USD/hó felhasználónként
  • Ügynökség: 107 USD/hó 3 felhasználó esetén
  • DevOps: 221 USD/hó 10 felhasználónként
  • Vállalati: 562 USD/hó 50 felhasználónként

Wormly értékelések és vélemények

  • NA

4. Email on Acid

Email on Acid
az Email on Acid segítségével.

Az Email on Acid szintén praktikus eszköz a marketing e-mailek teszteléséhez és finomításához. Lehetővé teszi az e-mailek előnézetének megtekintését és a spamszűrőkbe vezető elemek azonosítását.

A felhasználóbarát platform számos intuitív funkcióval rendelkezik, amelyekkel tökéletesítheti e-mailjeit. Így egy helyen megoszthatja teszt e-mailjeit másokkal, jóváhagyásokat gyűjthet és megjegyzéseket gyűjthet, így az e-mail tesztelés egy együttműködésen alapuló folyamattá válik.

Ezenkívül az Email on Acid nem csak az e-mailek tartalmát ellenőrzi. Tartalmaz olyan funkciókat is, amelyekkel ellenőrizheti, hogy domainje szerepel-e valamelyik blokkolási listán, így biztos lehet benne, hogy e-mailjei nem a spam mappába kerülnek.

Ezenkívül ez az e-mail tesztelő eszköz hasznos elemzéseket is kínál, például olvasási időket, elkötelezettségi hőtérképeket, címzett eszközöket stb., így kampányait tovább optimalizálhatja. A platform segít ellenőrizni az e-mailek vizuális megjelenését különböző eszközökön és platformokon. Így az e-mailek mindenhol úgy fognak megjelenni, ahogyan azt szánták, függetlenül attól, hogy hol nyitják meg őket.

Végül, az Email on Acid egyszerűsíti az e-mail kampányok munkafolyamatait olyan funkciókkal, mint a kampány előzetes ellenőrzése, URL-érvényesítés és képoptimalizálás, így e-mailjeit gyorsabban elküldheti.

Az Email on Acid legjobb funkciói

  • Biztosítsa az e-mailek megjelenésének konzisztenciáját a különböző eszközökön és platformokon
  • Ellenőrizze az URL-eket és optimalizálja a képeket az e-mailek jobb teljesítménye érdekében
  • Futtasson el alapvető ellenőrző listákat, beleértve az UTM-érvényesítést és az ADA-megfelelést is.
  • Javítsa az e-mailek kézbesíthetőségét spam-ellenőrzésekkel és a feketelistára tett domainekhez való hozzáféréssel
  • Könnyítse meg az e-mail lista ellenőrzését több mint 20 népszerű spamszűrővel

Az Email on Acid korlátai

  • Nincs ingyenes verzió
  • A megjelenítés nem mindig konzisztens

Email on Acid árak

  • Alap: 74 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 134 USD/hó 3 felhasználó esetén
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Email on Acid értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,4 (25+ értékelés)

5. Brevo

Brevo
a Brevo segítségével

A Brevo, korábban Sendinblue néven ismert, egy e-mail marketing platform, amely integrálja a hatékony e-mail kampánykezeléshez elengedhetetlenül szükséges különböző funkciókat. Alapvető funkciói azonban az e-mail kampányok létrehozása, elküldése és nyomon követése.

A Brevo felhasználói felülete egyszerű navigációra lett tervezve, tiszta elrendezéssel, amely hozzáférést biztosít a névjegyekhez, kampányokhoz és beszélgetésekhez. A platform drag-and-drop e-mail szerkesztője tovább egyszerűsíti az e-mailek létrehozásának folyamatát.

A Brevo több mint 40 reszponzív e-mail sablont is kínál, amelyekkel könnyen professzionális megjelenésű e-maileket tervezhet. Ezenkívül a platform lehetővé teszi az e-mail elemek részletes testreszabását, beleértve a szöveget, a betűtípusokat, a színeket és a linkeket.

A Brevo egyik legfőbb erőssége az e-mailek kézbesíthetősége. Ennek érdekében a Brevo különböző módszereket alkalmaz, többek között spamszűrő navigációt és a feladó hírnevének fenntartását, amelyek biztosítják, hogy e-mailjei az elsődleges beérkező levelek mappájába kerüljenek.

A Brevo támogatja az e-mail listák szegmentálását a célzott marketing tevékenységekhez, és automatizálási funkciókat kínál a kampányok hatékonyabb kezeléséhez. ​

A Brevo legjobb funkciói

  • Futtasson többcsatornás e-mail kampányokat fejlett szegmentációval
  • Küldjön e-maileket magas kézbesítési aránnyal
  • Fedezze fel az e-mail marketing széles körű testreszabási lehetőségeit és funkcióit
  • Dolgozzon hatékonyan a felhasználóbarát irányítópulttal és a kész sablonokkal

A Brevo korlátai

  • Korlátozott integrációk néhány versenytárshoz képest
  • Egyes felhasználók számára nehéz lehet a beállítás

Brevo árak

  • Örökre ingyenes
  • Kezdő csomag: 25 USD/hó
  • Üzleti: 65 USD/hó
  • BrevoPlus: Egyedi árazás

Brevo értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (680+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (1920+ értékelés)

6. GlockApps

GlockApps
a GlockApps segítségével.

A GlockApps egy kifinomult e-mail tesztelő és elemző platform, amely javítja az e-mailek kézbesíthetőségét és a feladó hírnevét.

Kifejezetten marketingesek, IT-szakemberek és e-mail kampánymenedzserek számára tervezett eszköz, amely részletes betekintést nyújt abba, hogy a különböző internetszolgáltatók (ISP-k) és e-mail kliensek hogyan dolgozzák fel az e-maileket.

A GlockApps az e-mail küldés szimulálásával azonosítja a potenciális kézbesítési problémákat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy azok még az élő kampányok elindítása előtt megelőzően kezeljék azokat. A szimuláció azonosítja a spam-kiváltó tényezőket, spam-pontszámokat ad, valamint elemzi az e-mail tartalmát a kézbesíthetőséget befolyásoló elemek szempontjából.

Ezenkívül a GlockApps figyelemmel kíséri a feladó hírnevét – ami az e-mailek kézbesíthetőségének döntő tényezője – és átfogó visszajelzést ad az SPF, DKIM és DMARC hitelesítési protokollokról.

Intuitív felületével és robusztus elemzési funkcióival a GlockApps elengedhetetlen e-mail tesztelő eszköz az e-mail kampányok optimalizálásához.

A GlockApps legjobb funkciói

  • Értékelje az e-mailek teljesítményét a különböző e-mail szolgáltatóknál
  • Az e-mailekben található, spamszűrőket kiváltó elemeket felismeri és kijavítja
  • Ismerje meg, hogyan optimalizálhatja az e-mail tartalmát, hogy növelje a megnyitási és átkattintási arányokat.
  • Értesítést kaphat a kézbesíthetőségi problémákról a Slacken és e-mailben.
  • Tartsa fenn a küldő jó hírnevét a jobb e-mail kézbesíthetőség érdekében hosszú távon

A GlockApps korlátai

  • Viszonylag magasabb árak, ami akadályt jelenthet kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára
  • Egyes felhasználók nagyobb részletességet várnak el a Gmail beérkező levelek mappájában.

GlockApps árak

  • Örökre ingyenes
  • Alapvető: 85 USD/hó
  • Növekedés: 142 USD/hó
  • Vállalati: 185 USD/hó

GlockApps értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (35+ értékelés)

7. Stripo

Stripo e-mail
a Stripo segítségével.

A Stripo egy dinamikus e-mail tervező platform, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik HTML-ismereteiktől függetlenül szeretnének könnyedén reszponzív e-maileket készíteni.

Alapját egy felhasználóbarát, drag-and-drop e-mail sablon szerkesztő képezi, amelyet előre elkészített alapblokkok egészítenek ki, így kódolás nélkül is vonzó e-maileket lehet létrehozni. Ezenkívül a Stripo az elsők között alkalmazta az AMP e-mail technológiát, javítva ezzel interaktív e-mail képességeit.

A Stripo automatizált munkafolyamatokkal és egyedi modulkönyvtárakkal is egyszerűsíti az e-mailek tervezési folyamatát.

Számos személyre szabási lehetőséget is kínál, beleértve az interaktivitás növelését szolgáló egyedi HTML-t. Ezenkívül támogatja az e-mailek exportálását, a konverziók nyomon követését és a több mint 60 ESP/CRM-mel való zökkenőmentes integrációt.

Ennek a sokoldalúságnak köszönhetően a felhasználók egy egyszerű kattintással integrálhatják az e-maileket az automatizálási rendszerekbe.

A Stripo legjobb funkciói

  • Használja a drag-and-drop szerkesztést és az alapvető blokkokat az egyszerű és kódolásmentes e-mailek létrehozásához
  • Vezesse be az AMP for Email szolgáltatást a vonzóbb, dinamikusabb e-mail tartalom érdekében
  • Tesztelje és tekintse meg az e-maileket több mint 90 platformon
  • Beágyazhat egyedi HTML-kódot, és hozzáférhet több mint 1000 ingyenes, reszponzív, használatra kész sablonhoz, amelyekkel személyre szabott e-mail élményt teremthet.
  • Csatlakozzon több mint 60 ESP/CRM-hez a hatékony e-mail automatizálás és nyomon követés érdekében

A Stripo korlátai

  • Több sablon használatához prémium hozzáférésre van szükség.
  • Sötét mód előnézet nem elérhető

A Stripo árai

  • Örökre ingyenes
  • Alap: 15 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 45 USD/hó 3 felhasználó esetén
  • Pro: 95 USD/hó 10 felhasználónként

Stripo értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (70+ értékelés)

8. Mailtrap

Mailtrap
a Mailtrap segítségével

A Mailtrap egy fejlett e-mail sandbox, amelyet e-mailek ellenőrzésére és hibakeresésére terveztek staging, fejlesztési és minőségbiztosítási környezetekben. Ez az eszköz biztosítja, hogy az e-maileket alaposan átvizsgálják és tökéletesítsék, mielőtt azok eljutnak a végső címzettekhez.

Ez az e-mail tesztelő eszköz egy biztonságos tesztkörnyezet, ahol a felhasználók megtekinthetik az e-maileket, ellenőrizhetik azok spam pontszámát és HTML/CSS integritását. A Mailtrap különösen hasznos funkciója, hogy megmutatja, hogyan jelennek meg az e-mailek különböző e-mail kliensekben, beleértve a webes, iOS és Android klienseket.

A Mailtrap egy hamis SMTP-kiszolgáló beépítésével biztonságos tesztelési környezetet hoz létre, így elkerülhető a véletlen e-mail küldés a valódi ügyfeleknek. Az eszköz automatizálásbarát is, egyszerűsítve az e-mail tesztelési folyamatot a staging környezetekben.

Ezenkívül robusztus tesztelő API-ja tovább növeli a funkcionalitását.

A Mailtrap támogatja a minőségbiztosítási automatizálást, és integrálható olyan népszerű programozási nyelvekkel, mint a Ruby, Python, PHP, Node.js és .Net. Ezenkívül több beérkező levelesládát kínál különböző projektekhez, és átfogó felhasználókezelési és egyszeri bejelentkezési (SSO) opciókat tartalmaz.

A Mailtrap legjobb funkciói

  • Használjon hamis SMTP-kiszolgálót a biztonságos e-mail teszteléshez
  • Ellenőrizze és validálja a HTML-kódot és a CSS-t a konzisztencia érdekében
  • Azonosítsa azokat az e-maileket, amelyek valószínűleg a spam mappába kerülnek
  • Engedélyezze az e-mailek egyértelmű előnézetét, hogy a küldés előtt biztosíthassa a minőséget
  • Integrálja Ruby, Python, PHP, Node. js, . Net és másokkal

A Mailtrap korlátai

  • Nem jó választás tömeges e-mailek esetén, mivel lelassíthatja a folyamatot.
  • Az árak viszonylag magasak.

Mailtrap árak

  • Örökre ingyenes
  • Egyéni: 14,99 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 34,99 USD/hó 20 felhasználó esetén
  • Üzleti: 64,99 USD/hó 40 felhasználó esetén
  • Prémium: 129,99 USD/hó 80 felhasználó esetén
  • Vállalati: 399,99 USD/hó 999 felhasználónként

Mailtrap értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (55+ értékelés)
  • Capterra: 5/5 (30+ értékelés)

9. Moosend

Moosend
a Moosend segítségével

A Moosend, egy sokoldalú e-mail marketing szolgáltatás, különböző eszközöket kínál e-mail kampányok létrehozásához, automatizálásához, teszteléséhez és elküldéséhez.

Ez az e-mail tesztelő szoftver kiválóan alkalmas e-mailek létrehozására, potenciális ügyfelek generálására és listák kezelésére. Kifinomult kialakításával és kézbesítési tesztelési képességeivel is kiemelkedik. Ezenkívül előnézetben megtekintheti az e-maileket különböző eszközökön, és felmérheti, hogyan teljesítenek az e-mailjei a népszerű spamszűrőkkel szemben.

Az integrált A/B tesztelő eszközökkel és elemzésekkel a Moosend átfogó betekintést nyújt az e-mail kampányok teljesítményébe, amelyet tovább növelnek a különböző e-mail tesztelő és ellenőrző eszközökkel való zökkenőmentes integrációk.

A Moosend legjobb funkciói

  • Tesztelje és tekintse meg az e-mailek tervezését asztali és mobil eszközökön egyaránt
  • Használja a tartalom spam tesztelő funkciót az e-mailek kompatibilitásának értékeléséhez a népszerű spam szűrőkkel.
  • Hozzáférés részletes elemzésekhez és mutatókhoz az e-mail kampányok sikerességének felméréséhez
  • Vezessen be A/B tesztelő eszközöket az e-mail tartalom és stratégia optimalizálása érdekében
  • Csatlakozzon különböző e-mail tesztelő és ellenőrző eszközökhöz a kampány hatékonyságának növelése érdekében

A Moosend korlátai

  • Nincs ingyenes csomag
  • Más e-mail tesztelő eszközökhöz képest kissé lassabb felhasználói felület
  • Egyesek szerint a Moosend analitikai képességei korlátozottak.

Moosend árak

  • 30 napos ingyenes próba
  • Pro: 9 USD/hó
  • Vállalatok: Egyedi árak

Moosend értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 650 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (190 értékelés)

10. SocketLabs

SocketLabs
a SocketLabs segítségével

A SocketLabs egy robusztus e-mail kézbesítési motor, amelynek célja a marketing és tranzakciós e-mailek küldésének egyszerűsítése.

Fejlett e-mail kézbesítési szolgáltatást kínál egy rugalmas API-n keresztül, amely kompatibilis az összes szokásos fejlesztői nyelvvel. A SocketLabs egy felhasználóbarát e-mail marketing eszköz, amely javíthatja a felhasználói elkötelezettséget. Fő jellemzői között szerepel a magas kézbesíthetőség és a megbízható teljesítmény. Az e-mailek elemzése és a valós idejű riasztások mellett az eszköz több mint 30 adatpont alapján e-mail állapotértékelést is nyújt.

A SocketLabs robusztus elemzési funkciókkal is büszkélkedhet, amelyek segítségével a különböző csapatok adat alapú döntéseket hozhatnak. Emellett azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hatalmas mennyiségű e-mailt kell elküldeniük, a helyszíni megoldásai a sebesség, a testreszabhatóság és a skálázhatóság tökéletes ötvözetét kínálják, biztosítva a tranzakciós e-mailek hatékony kézbesítését.

A SocketLabs legjobb funkciói

  • Legyen biztos a vállalati szintű biztonságban és a felhasználói jogosultságokban
  • Küldjön e-maileket biztonságosan és skálázhatóan egy rugalmas és fejlett API segítségével
  • Ismerje meg és optimalizálja az e-mailek teljesítményét a StreamScore segítségével
  • Testreszabott helyszíni megoldások nagy volumenű, skálázható e-mail kézbesítéshez

A SocketLabs korlátai

  • Bonyolult felülettel rendelkezik, és nem támogatja a többfelhasználós hozzáférést.
  • Egyes felhasználók szerint a jelentéseknek részletesebbnek kell lenniük, és valós időben kell megjeleníteniük a kézbesítéseket és a hibákat.

SocketLabs árak

  • Alap: 39,95 USD/hó
  • Pro: 79,95 USD/hó
  • Vállalatok: Egyedi árak
  • Csomag: Egyedi árazás

SocketLabs értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

Egyéb e-mailkezelő eszközök

Míg ezek a platformok az e-mail tesztelésre és a hatékony kézbesítésre összpontosítanak, az olyan e-mailkezelő eszközök, mint a ClickUp, több AI-alapú funkciót kínálnak a kreatív munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, az együttműködés javításához és az e-mail kampányok kezeléséhez.

ClickUp

A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.
Próbálja ki a ClickUp-ot
A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

A ClickUp egy sokoldalú, dinamikus projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely minden méretű és különböző iparágakból származó csapat számára alkalmas. A ClickUp Workspace egyedülálló módon integrálja az e-mail kezelést a platformjába, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy közvetlenül küldjenek és fogadjanak e-maileket, így nincs szükség különböző eszközök közötti váltásra.

Azok számára, akik több projektet is egyszerre kezelnek – ami az e-mail-tervezők és marketingesek számára biztosan ismerős helyzet –, ez kevesebb kontextusváltást és így nagyobb termelékenységet jelent.

Használhatja az innovatív ClickUp AI-t is, hogy vonzó e-maileket fogalmazzon meg, szövegváltozatokat készítsen A/B tesztekhez, kérdőíveket állítson össze és még sok minden mást.

Akár egyéni felhasználó, csapat tagja vagy egy egész szervezet, a ClickUp könnyen testreszabható, hogy egyszerűsítse az e-mail kampányok stratégiájának kidolgozását és végrehajtását.

Az e-mailek hatékonyságának maximalizálása a ClickUp segítségével

Végezze el feladatait a megújult ClickUp Inbox segítségével, amelynek célja, hogy gyorsan áttekintse prioritásait és elvégezze a munkát.
Feladatok kezelése a ClickUp alkalmazásban
Végezze el feladatait a megújult ClickUp Inbox segítségével, amelynek célja, hogy gyorsan áttekintse prioritásait és elvégezze a munkát.

De a ClickUp nem csak a projektmenedzsmentben jeleskedik. Tisztában vagyunk azzal, hogy az e-mail kampányok lebonyolítása több mozgó alkatrész egyidejű kezelését jelenti. A ClickUp Views segítségével testreszabhatja munkafolyamatait, hogy hatékonyabban kezelje a feladatokat és növelje a termelékenységet.

Több mint 15 egyéni nézet közül választhat, hogy a munkáját a legmegfelelőbb módon szervezze és tekintse meg. Személyre szabhatja a ClickUp munkaterületének minden aspektusát az egyéni mezők segítségével, hogy megkapja, amire szüksége van, legyen az 50 vagy 5000 embernek szóló e-mail kampány.

A ClickUp e-mail projektmenedzsment funkciója zökkenőmentesen ötvözi az e-mail levelezést az általános projektmenedzsmenttel. Az e-mailek kezelése és a projektfeladatok felügyelete közötti zökkenőmentes átmenetnek köszönhetően a ClickUp kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek egy all-in-one megoldást keresnek.

Ráadásul ez az egyik legjobb e-mail alternatíva, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban kommunikáljon a csapatával anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafelületét. Egy vagy több személlyel kezdeményezhet csevegést, azonnal üzeneteket cserélhet, gyorsan megoszthatja a frissítéseket valós időben, összekapcsolhatja az erőforrásokat, és egy helyen konszolidálhatja a csapat kommunikációját.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Küldjön e-maileket és mellékleteket közvetlenül a ClickUp alkalmazásból
  • Fogadjon e-maileket a ClickUp-ban, kapcsolja őket feladatokhoz, és értesítse vagy ossza ki a csapat tagjai között.
  • Automatizálja az e-maileket meghatározott események, mezők és űrlapok beküldése alapján
  • Támogassa a valós idejű együttműködést és kommunikációt a csapat tagjai között
  • Zökkenőmentesen integrálható számos alkalmazással, például a Google Drive-val, a Slackkel, a Hubspot-tal, az OneDrive-val, a Dropboxszal és másokkal.
  • Használjon előre elkészített automatizálási funkciókat az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és a folyamatok konzisztenciájának fenntartásához
  • Használja a ClickUp AI-t hibamentes e-mailek létrehozásához, kampánystratégiák kidolgozásához és a válaszok automatizálásához.
  • Válasszon több mint 1000 testreszabható termelékenységi sablon közül, amelyek különböző csapatok és helyzetek számára alkalmasak

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók a rendelkezésre álló funkciók száma miatt tanulási görbéről számolnak be.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Az AI bármely munkaterülethez hozzáadható, tagonként 5 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Az e-mail tesztelés elsődleges fontosságú

Az e-mail továbbra is az egyik leghatékonyabb marketingcsatorna. De ha rosszul használják, akkor csak a marketingköltségeket pazarolja. Ezért olyan átfogó megoldásra van szükség, amely segít a csapatának olyan vonzó e-mail tartalmakat kitalálni, létrehozni és nyomon követni, amelyeket az ügyfelek szeretnek és amelyekre reagálnak. A ClickUp pontosan ilyen megoldás.

A megfelelő e-mail tesztelő szoftver elhanyagolása kedvezőtlen eredményekhez vezethet, a kulcsfontosságú marketingstratégiai KPI-k elmulasztásától a potenciális jogi problémákig.

A ClickUp azonban holisztikus megközelítést kínál az e-mailek kezeléséhez. A ClickUp sokoldalúsága és hatékony beérkező levelek kezelési funkciói segítenek optimalizálni az e-mailkezelési munkafolyamatokat a maximális hatékonyság érdekében. Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes próbaverziójára.

