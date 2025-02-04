Áttekintettük a legjobb e-mail tesztelő eszközöket 2025-ben

A legújabb tanulmányok szerint minden e-mail marketing kampányra költött dollár után közel 36 dollár hozamot lehet elérni. Bár ez a szám hihetetlen lehetőséget jelent, messze elmarad a legtöbb e-mail marketing kampány eredményétől.

Itt jönnek képbe az e-mail tesztelő eszközök. Ezek az eszközök csökkenthetik a különbséget, és közelebb hozhatják Önt a kívánt ROI eléréséhez. Az e-mail tesztelő eszközökkel olyan e-mail kampányokat hozhat létre, amelyek jól teljesítenek, remekül néznek ki, és megkerülik a bosszantó spamszűrőket.

A mai legnépszerűbb e-mail tesztelő eszközök számos előnnyel járnak. Nemcsak a beérkező levelek kezelésében segítenek, hanem lenyűgöző tartalmak létrehozásában, a tárgy sorok tesztelésében és a kiemelkedő e-mailek tervezésében is. Emellett segítenek a tökéletes hírlevél sablonok kiválasztásában is.

Ebben a bejegyzésben áttekintjük a 2024-ben elérhető 10 legjobb e-mail tesztelő eszközt. Kezdjük is!

Az e-mail tesztelő eszközök értékelésekor figyeljen az alábbi fontos funkciókra:

Kompatibilitás és megjelenítés: Válasszon olyan e-mail tesztelő eszközt, amely megmutatja, hogyan fog megjelenni az e-mailje különböző klienseken és eszközökön. Ez azért fontos, mert a népszerű e-mail szolgáltatók, például a Gmail, az Outlook vagy a mobil eszközök e-mailjei különböző e-mail klienseken eltérően jelenhetnek meg.

Spam tesztelés: Győződjön meg arról, hogy e-mailjei eljutnak a kívánt címzettekhez, és nem kerülnek spamként megjelölésre. Ezért a választott eszköznek képesnek kell lennie a tárgy sor, az e-mail tartalom és a feladó hírnevének értékelésére, hogy biztosítsa a magas kézbesítési arányt.

Linkek és képek ellenőrzése: Válasszon olyan eszközt, amely azonosítja a hibás linkeket és a képekkel kapcsolatos problémákat, hogy zökkenőmentes legyen Válasszon olyan eszközt, amely azonosítja a hibás linkeket és a képekkel kapcsolatos problémákat, hogy zökkenőmentes legyen a beérkező levelek kezelése . Ha ezek az eszközök beérkező levelekről szóló statisztikákat és e-mailek előnézetét is kínálnak, az még jobb.

Betöltési idő elemzése: Győződjön meg arról, hogy az e-mail tesztelő eszköz elemzi a betöltési időt befolyásoló elemeket, például a képek méretét és a külső szkripteket. Ez segít csökkenteni a lemondási arányt, ami kritikus tényező azok számára, akik Győződjön meg arról, hogy az e-mail tesztelő eszköz elemzi a betöltési időt befolyásoló elemeket, például a képek méretét és a külső szkripteket. Ez segít csökkenteni a lemondási arányt, ami kritikus tényező azok számára, akik találkozó meghívókat és más időérzékeny e-maileket kezelnek.

Felhasználói felület és könnyű használat: Egy olyan tesztelő eszköz, amely könnyen kezelhető és használható, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai ismeretekkel, javíthatja Egy olyan tesztelő eszköz, amely könnyen kezelhető és használható, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai ismeretekkel, javíthatja az e-mailek hatékonyságát.

Integrációs képességek: Fontolja meg azt is, hogy az eszköz mennyire integrálható a jelenlegi e-mail marketing platformjával és más eszközökkel. A zökkenőmentes integráció tovább racionalizálhatja a munkafolyamatot.

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható ügyfélszolgálatot nyújtanak, beleértve oktatóanyagokat, ügyfélszolgálatot, csevegési támogatást és hibaelhárítási segítséget. A jó ügyfélszolgálat felbecsülhetetlen értékű, különösen komplex Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható ügyfélszolgálatot nyújtanak, beleértve oktatóanyagokat, ügyfélszolgálatot, csevegési támogatást és hibaelhárítási segítséget. A jó ügyfélszolgálat felbecsülhetetlen értékű, különösen komplex e-mailkezelési problémák esetén.

Visszajelzés és együttműködési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy együttműködjenek olyan tevékenységekben, mint a tesztek megosztása és a visszajelzések gyűjtése. Ez különösen fontos, ha csapatban dolgozik.

Válasszon egy eszközt, amely a fenti tényezők mindegyikét vagy legalábbis a legtöbbjét figyelembe veszi, és máris elindulhat a rendkívül hatékony e-mail kampányok létrehozásának útján.

Az e-mail tesztelő szoftverek közötti verseny 2024-ben is kemény lesz. Mindazonáltal, mi kiválasztottuk a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb e-mail tesztelő eszközt.

1. Litmus

a Litmus segítségével

A Litmus felhasználóbarát e-mail marketing szoftvert kínál hatékony tesztelési funkciókkal. Segít megtekinteni, hogyan jelennek meg az e-mailjei a címzett postaládájában 90 alkalmazás és eszközön, így azonosíthatja és kijavíthatja az esetleges megjelenítési eltéréseket. Emellett tippeket is ad a hibamentes e-mailek küldéséhez.

A Litmus egyszerűsíti a minőségbiztosítást is, mivel automatikusan ellenőrzi a linkeket, képeket és kulcsfontosságú elemeket, hogy a megjelenítés szinte hibátlan legyen.

Ezenkívül a Litmus ellenőrzi a tartalom hozzáférhetőségét, biztosítva, hogy minden felhasználó számára, beleértve a fogyatékkal élőket is, könnyen navigálható legyen.

A Litmus legjobb funkciói

E-mailek előnézete különböző platformokon és eszközökön

Automatizálja a linkek és képek minőség-ellenőrzését

Biztosítsa az e-mail tartalom hozzáférhetőségét

Futtasson fejlett spam-teszteket az e-mailek kézbesíthetőségének javítása érdekében

Integrálja zökkenőmentesen más marketingeszközökkel

A Litmus korlátai

Az alkalmazás használata Chrome böngészőben nehézkes lehet.

Csak fizetős csomagok érhetők el

Litmus árak

Litmus Basic: 99 USD/hó felhasználónként

Litmus Plus : 199 USD/hó 5 felhasználó esetén

Vállalati: Egyedi árazás

Litmus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

2. Mail-Tester

A Mail-Tester egy ingyenes e-mail tesztelő eszköz, amellyel ellenőrizheti e-mailjei kézbesíthetőségét. Az e-mail előnézeti eszköz használatához egyszerűen csak el kell küldenie e-mailjeit a Mail-Tester által megadott címre. Az eszköz ezután átvizsgálja e-mailje különböző aspektusait, beleértve az üzenet tartalmát, a levelezési szervert és a küldő IP-címet, hogy értékelje annak spam pontszámát.

Az elemzés befejezése után részletes jelentést kap, amely kiemeli a megfelelő konfigurációt és javaslatokat tesz a szükséges javításokra. Ez a felhasználóbarát eszköz hatékonyan javítja az e-mailek kézbesítését a felhasználók postaládájába, így csökkentve annak kockázatát, hogy spamként jelöljék meg őket, vagy a levélszemét mappába kerüljenek.

Ezenkívül a Mail-Tester hasznos az SPF (Sender Policy Framework) és DKIM (Domain Keys Identified Email) rekordok állapotának ellenőrzéséhez, a levelezési szerver és az IP-cím teszteléséhez, valamint az e-mailek kézbesítését hátrányosan befolyásoló spam-tartalmak azonosításához.

A Mail-Tester legjobb funkciói

Tesztelje SPF és DKIM rekordjait az optimális e-mail hitelesítés érdekében

Ellenőrizze IP-címének integritását, és biztosítsa az e-mailes kommunikáció biztonságát

Végezzen alapos teszteket az e-mail szerverén, hogy optimalizálja annak teljesítményét.

Részletes konfigurációs jelentéseket kaphat a fejlesztések azonosításához és megvalósításához.

Dolgozzon zökkenőmentesen együtt a SpamAssassin programmal, hogy a Mail-Tester funkcióinak segítségével javítsa az e-mailjeiben a spam felismerését és megelőzését.

A Mail-Tester korlátai

A felhasználók 24 órán belül csak 3 tesztet végezhetnek ingyenesen.

Mail-Tester árak

50 €: 500 teszt

80 €: 1000 teszt

250 €: 5000 teszt

700 €: 20 000 teszt

2500 €: 100 000 teszt

20 000 €: 5000 teszt

200 €: 1 000 000 teszt

A Mail-Tester értékelései és véleményei

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Wormly

A Wormly egyszerű megközelítést kínál az e-mail teszteléshez. E-mail tesztelő platformja az üzemidő figyelemmel kísérésére és a mutatók nyomon követésére összpontosít, hogy csökkentse az üzemszüneteket és így növelje a bevételi potenciált.

5 másodperces időközönként nagy felbontású figyelést biztosít a problémák gyors felismerése érdekében. Ezenkívül a szerszám fejlett mérőszámai olyan szolgáltatásokhoz, mint az Nginx, Apache, PHP-APC és Postfix, népszerűek a felhasználók körében.

A Wormly gyors hibaértesítéseket küld különböző csatornákon keresztül, beleértve az SMS-t és a Slacket is, így gyorsan reagálhat a problémákra.

Az e-mail kézbesíthetőségi tesztek elvégzésekor ez az e-mail tesztelő eszköz egyszerűsíti a folyamatot azzal, hogy a teszt elindításához megkéri Önt, hogy adja meg az alapvető adatokat, mint például az e-mail szolgáltatója hosztneve vagy IP-címe, e-mail címe és TCP-portja. Ez az egyszerű megközelítés segít Önnek az e-mail infrastruktúrájának könnyű figyelemmel kísérésében és karbantartásában.

A Wormly legjobb funkciói

Különböző protokollok figyelése, beleértve a HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP és más protokollokat az átfogó lefedettség érdekében

Azonnali hibaértesítéseket kaphat SMS-ben, Slackben, Telegramban, hanghívásokon stb. keresztül.

Hozzon létre több felhasználói fiókot az egész csapat számára

Megelőzze a riasztások kaszkádszerű megjelenését, és biztosítsa a pontos riasztásokat a gazdagép-függőség révén

Részletes üzemidő-jelentéseket készíthet SLA-mutatókkal a teljesítmény nyomon követéséhez

Wormly korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagoknál erőforrás-korlátozások lehetnek érvényben.

A beállításhoz és testreszabáshoz több technikai ismeret szükséges, ami a kevésbé technikaértő felhasználók számára akadályt jelenthet.

Wormly árak

Startup : 44 USD/hó felhasználónként

Ügynökség : 107 USD/hó 3 felhasználó esetén

DevOps : 221 USD/hó 10 felhasználónként

Vállalati: 562 USD/hó 50 felhasználónként

Wormly értékelések és vélemények

NA

4. Email on Acid

az Email on Acid segítségével.

Az Email on Acid szintén praktikus eszköz a marketing e-mailek teszteléséhez és finomításához. Lehetővé teszi az e-mailek előnézetének megtekintését és a spamszűrőkbe vezető elemek azonosítását.

A felhasználóbarát platform számos intuitív funkcióval rendelkezik, amelyekkel tökéletesítheti e-mailjeit. Így egy helyen megoszthatja teszt e-mailjeit másokkal, jóváhagyásokat gyűjthet és megjegyzéseket gyűjthet, így az e-mail tesztelés egy együttműködésen alapuló folyamattá válik.

Ezenkívül az Email on Acid nem csak az e-mailek tartalmát ellenőrzi. Tartalmaz olyan funkciókat is, amelyekkel ellenőrizheti, hogy domainje szerepel-e valamelyik blokkolási listán, így biztos lehet benne, hogy e-mailjei nem a spam mappába kerülnek.

Ezenkívül ez az e-mail tesztelő eszköz hasznos elemzéseket is kínál, például olvasási időket, elkötelezettségi hőtérképeket, címzett eszközöket stb., így kampányait tovább optimalizálhatja. A platform segít ellenőrizni az e-mailek vizuális megjelenését különböző eszközökön és platformokon. Így az e-mailek mindenhol úgy fognak megjelenni, ahogyan azt szánták, függetlenül attól, hogy hol nyitják meg őket.

Végül, az Email on Acid egyszerűsíti az e-mail kampányok munkafolyamatait olyan funkciókkal, mint a kampány előzetes ellenőrzése, URL-érvényesítés és képoptimalizálás, így e-mailjeit gyorsabban elküldheti.

Az Email on Acid legjobb funkciói

Biztosítsa az e-mailek megjelenésének konzisztenciáját a különböző eszközökön és platformokon

Ellenőrizze az URL-eket és optimalizálja a képeket az e-mailek jobb teljesítménye érdekében

Futtasson el alapvető ellenőrző listákat, beleértve az UTM-érvényesítést és az ADA-megfelelést is.

Javítsa az e-mailek kézbesíthetőségét spam-ellenőrzésekkel és a feketelistára tett domainekhez való hozzáféréssel

Könnyítse meg az e-mail lista ellenőrzését több mint 20 népszerű spamszűrővel

Az Email on Acid korlátai

Nincs ingyenes verzió

A megjelenítés nem mindig konzisztens

Email on Acid árak

Alap: 74 USD/hó felhasználónként

Prémium: 134 USD/hó 3 felhasználó esetén

Vállalatok: Egyedi árazás

Email on Acid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4 (25+ értékelés)

5. Brevo

a Brevo segítségével

A Brevo, korábban Sendinblue néven ismert, egy e-mail marketing platform, amely integrálja a hatékony e-mail kampánykezeléshez elengedhetetlenül szükséges különböző funkciókat. Alapvető funkciói azonban az e-mail kampányok létrehozása, elküldése és nyomon követése.

A Brevo felhasználói felülete egyszerű navigációra lett tervezve, tiszta elrendezéssel, amely hozzáférést biztosít a névjegyekhez, kampányokhoz és beszélgetésekhez. A platform drag-and-drop e-mail szerkesztője tovább egyszerűsíti az e-mailek létrehozásának folyamatát.

A Brevo több mint 40 reszponzív e-mail sablont is kínál, amelyekkel könnyen professzionális megjelenésű e-maileket tervezhet. Ezenkívül a platform lehetővé teszi az e-mail elemek részletes testreszabását, beleértve a szöveget, a betűtípusokat, a színeket és a linkeket.

A Brevo egyik legfőbb erőssége az e-mailek kézbesíthetősége. Ennek érdekében a Brevo különböző módszereket alkalmaz, többek között spamszűrő navigációt és a feladó hírnevének fenntartását, amelyek biztosítják, hogy e-mailjei az elsődleges beérkező levelek mappájába kerüljenek.

A Brevo támogatja az e-mail listák szegmentálását a célzott marketing tevékenységekhez, és automatizálási funkciókat kínál a kampányok hatékonyabb kezeléséhez. ​

A Brevo legjobb funkciói

Futtasson többcsatornás e-mail kampányokat fejlett szegmentációval

Küldjön e-maileket magas kézbesítési aránnyal

Fedezze fel az e-mail marketing széles körű testreszabási lehetőségeit és funkcióit

Dolgozzon hatékonyan a felhasználóbarát irányítópulttal és a kész sablonokkal

A Brevo korlátai

Korlátozott integrációk néhány versenytárshoz képest

Egyes felhasználók számára nehéz lehet a beállítás

Brevo árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 25 USD/hó

Üzleti: 65 USD/hó

BrevoPlus: Egyedi árazás

Brevo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (680+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1920+ értékelés)

6. GlockApps

A GlockApps egy kifinomult e-mail tesztelő és elemző platform, amely javítja az e-mailek kézbesíthetőségét és a feladó hírnevét.

Kifejezetten marketingesek, IT-szakemberek és e-mail kampánymenedzserek számára tervezett eszköz, amely részletes betekintést nyújt abba, hogy a különböző internetszolgáltatók (ISP-k) és e-mail kliensek hogyan dolgozzák fel az e-maileket.

A GlockApps az e-mail küldés szimulálásával azonosítja a potenciális kézbesítési problémákat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy azok még az élő kampányok elindítása előtt megelőzően kezeljék azokat. A szimuláció azonosítja a spam-kiváltó tényezőket, spam-pontszámokat ad, valamint elemzi az e-mail tartalmát a kézbesíthetőséget befolyásoló elemek szempontjából.

Ezenkívül a GlockApps figyelemmel kíséri a feladó hírnevét – ami az e-mailek kézbesíthetőségének döntő tényezője – és átfogó visszajelzést ad az SPF, DKIM és DMARC hitelesítési protokollokról.

Intuitív felületével és robusztus elemzési funkcióival a GlockApps elengedhetetlen e-mail tesztelő eszköz az e-mail kampányok optimalizálásához.

A GlockApps legjobb funkciói

Értékelje az e-mailek teljesítményét a különböző e-mail szolgáltatóknál

Az e-mailekben található, spamszűrőket kiváltó elemeket felismeri és kijavítja

Ismerje meg, hogyan optimalizálhatja az e-mail tartalmát, hogy növelje a megnyitási és átkattintási arányokat.

Értesítést kaphat a kézbesíthetőségi problémákról a Slacken és e-mailben.

Tartsa fenn a küldő jó hírnevét a jobb e-mail kézbesíthetőség érdekében hosszú távon

A GlockApps korlátai

Viszonylag magasabb árak, ami akadályt jelenthet kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára

Egyes felhasználók nagyobb részletességet várnak el a Gmail beérkező levelek mappájában.

GlockApps árak

Örökre ingyenes

Alapvető : 85 USD/hó

Növekedés : 142 USD/hó

Vállalati: 185 USD/hó

GlockApps értékelések és vélemények

G2: 4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (35+ értékelés)

7. Stripo

A Stripo egy dinamikus e-mail tervező platform, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik HTML-ismereteiktől függetlenül szeretnének könnyedén reszponzív e-maileket készíteni.

Alapját egy felhasználóbarát, drag-and-drop e-mail sablon szerkesztő képezi, amelyet előre elkészített alapblokkok egészítenek ki, így kódolás nélkül is vonzó e-maileket lehet létrehozni. Ezenkívül a Stripo az elsők között alkalmazta az AMP e-mail technológiát, javítva ezzel interaktív e-mail képességeit.

A Stripo automatizált munkafolyamatokkal és egyedi modulkönyvtárakkal is egyszerűsíti az e-mailek tervezési folyamatát.

Számos személyre szabási lehetőséget is kínál, beleértve az interaktivitás növelését szolgáló egyedi HTML-t. Ezenkívül támogatja az e-mailek exportálását, a konverziók nyomon követését és a több mint 60 ESP/CRM-mel való zökkenőmentes integrációt.

Ennek a sokoldalúságnak köszönhetően a felhasználók egy egyszerű kattintással integrálhatják az e-maileket az automatizálási rendszerekbe.

A Stripo legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop szerkesztést és az alapvető blokkokat az egyszerű és kódolásmentes e-mailek létrehozásához

Vezesse be az AMP for Email szolgáltatást a vonzóbb, dinamikusabb e-mail tartalom érdekében

Tesztelje és tekintse meg az e-maileket több mint 90 platformon

Beágyazhat egyedi HTML-kódot, és hozzáférhet több mint 1000 ingyenes, reszponzív, használatra kész sablonhoz, amelyekkel személyre szabott e-mail élményt teremthet.

Csatlakozzon több mint 60 ESP/CRM-hez a hatékony e-mail automatizálás és nyomon követés érdekében

A Stripo korlátai

Több sablon használatához prémium hozzáférésre van szükség.

Sötét mód előnézet nem elérhető

A Stripo árai

Örökre ingyenes

Alap: 15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 45 USD/hó 3 felhasználó esetén

Pro: 95 USD/hó 10 felhasználónként

Stripo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (70+ értékelés)

8. Mailtrap

a Mailtrap segítségével

A Mailtrap egy fejlett e-mail sandbox, amelyet e-mailek ellenőrzésére és hibakeresésére terveztek staging, fejlesztési és minőségbiztosítási környezetekben. Ez az eszköz biztosítja, hogy az e-maileket alaposan átvizsgálják és tökéletesítsék, mielőtt azok eljutnak a végső címzettekhez.

Ez az e-mail tesztelő eszköz egy biztonságos tesztkörnyezet, ahol a felhasználók megtekinthetik az e-maileket, ellenőrizhetik azok spam pontszámát és HTML/CSS integritását. A Mailtrap különösen hasznos funkciója, hogy megmutatja, hogyan jelennek meg az e-mailek különböző e-mail kliensekben, beleértve a webes, iOS és Android klienseket.

A Mailtrap egy hamis SMTP-kiszolgáló beépítésével biztonságos tesztelési környezetet hoz létre, így elkerülhető a véletlen e-mail küldés a valódi ügyfeleknek. Az eszköz automatizálásbarát is, egyszerűsítve az e-mail tesztelési folyamatot a staging környezetekben.

Ezenkívül robusztus tesztelő API-ja tovább növeli a funkcionalitását.

A Mailtrap támogatja a minőségbiztosítási automatizálást, és integrálható olyan népszerű programozási nyelvekkel, mint a Ruby, Python, PHP, Node.js és .Net. Ezenkívül több beérkező levelesládát kínál különböző projektekhez, és átfogó felhasználókezelési és egyszeri bejelentkezési (SSO) opciókat tartalmaz.

A Mailtrap legjobb funkciói

Használjon hamis SMTP-kiszolgálót a biztonságos e-mail teszteléshez

Ellenőrizze és validálja a HTML-kódot és a CSS-t a konzisztencia érdekében

Azonosítsa azokat az e-maileket, amelyek valószínűleg a spam mappába kerülnek

Engedélyezze az e-mailek egyértelmű előnézetét, hogy a küldés előtt biztosíthassa a minőséget

Integrálja Ruby, Python, PHP, Node. js, . Net és másokkal

A Mailtrap korlátai

Nem jó választás tömeges e-mailek esetén, mivel lelassíthatja a folyamatot.

Az árak viszonylag magasak.

Mailtrap árak

Örökre ingyenes

Egyéni: 14,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 34,99 USD/hó 20 felhasználó esetén

Üzleti: 64,99 USD/hó 40 felhasználó esetén

Prémium: 129,99 USD/hó 80 felhasználó esetén

Vállalati: 399,99 USD/hó 999 felhasználónként

Mailtrap értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (55+ értékelés)

Capterra: 5/5 (30+ értékelés)

9. Moosend

a Moosend segítségével

A Moosend, egy sokoldalú e-mail marketing szolgáltatás, különböző eszközöket kínál e-mail kampányok létrehozásához, automatizálásához, teszteléséhez és elküldéséhez.

Ez az e-mail tesztelő szoftver kiválóan alkalmas e-mailek létrehozására, potenciális ügyfelek generálására és listák kezelésére. Kifinomult kialakításával és kézbesítési tesztelési képességeivel is kiemelkedik. Ezenkívül előnézetben megtekintheti az e-maileket különböző eszközökön, és felmérheti, hogyan teljesítenek az e-mailjei a népszerű spamszűrőkkel szemben.

Az integrált A/B tesztelő eszközökkel és elemzésekkel a Moosend átfogó betekintést nyújt az e-mail kampányok teljesítményébe, amelyet tovább növelnek a különböző e-mail tesztelő és ellenőrző eszközökkel való zökkenőmentes integrációk.

A Moosend legjobb funkciói

Tesztelje és tekintse meg az e-mailek tervezését asztali és mobil eszközökön egyaránt

Használja a tartalom spam tesztelő funkciót az e-mailek kompatibilitásának értékeléséhez a népszerű spam szűrőkkel.

Hozzáférés részletes elemzésekhez és mutatókhoz az e-mail kampányok sikerességének felméréséhez

Vezessen be A/B tesztelő eszközöket az e-mail tartalom és stratégia optimalizálása érdekében

Csatlakozzon különböző e-mail tesztelő és ellenőrző eszközökhöz a kampány hatékonyságának növelése érdekében

A Moosend korlátai

Nincs ingyenes csomag

Más e-mail tesztelő eszközökhöz képest kissé lassabb felhasználói felület

Egyesek szerint a Moosend analitikai képességei korlátozottak.

Moosend árak

30 napos ingyenes próba

Pro : 9 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Moosend értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190 értékelés)

10. SocketLabs

a SocketLabs segítségével

A SocketLabs egy robusztus e-mail kézbesítési motor, amelynek célja a marketing és tranzakciós e-mailek küldésének egyszerűsítése.

Fejlett e-mail kézbesítési szolgáltatást kínál egy rugalmas API-n keresztül, amely kompatibilis az összes szokásos fejlesztői nyelvvel. A SocketLabs egy felhasználóbarát e-mail marketing eszköz, amely javíthatja a felhasználói elkötelezettséget. Fő jellemzői között szerepel a magas kézbesíthetőség és a megbízható teljesítmény. Az e-mailek elemzése és a valós idejű riasztások mellett az eszköz több mint 30 adatpont alapján e-mail állapotértékelést is nyújt.

A SocketLabs robusztus elemzési funkciókkal is büszkélkedhet, amelyek segítségével a különböző csapatok adat alapú döntéseket hozhatnak. Emellett azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hatalmas mennyiségű e-mailt kell elküldeniük, a helyszíni megoldásai a sebesség, a testreszabhatóság és a skálázhatóság tökéletes ötvözetét kínálják, biztosítva a tranzakciós e-mailek hatékony kézbesítését.

A SocketLabs legjobb funkciói

Legyen biztos a vállalati szintű biztonságban és a felhasználói jogosultságokban

Küldjön e-maileket biztonságosan és skálázhatóan egy rugalmas és fejlett API segítségével

Ismerje meg és optimalizálja az e-mailek teljesítményét a StreamScore segítségével

Testreszabott helyszíni megoldások nagy volumenű, skálázható e-mail kézbesítéshez

A SocketLabs korlátai

Bonyolult felülettel rendelkezik, és nem támogatja a többfelhasználós hozzáférést.

Egyes felhasználók szerint a jelentéseknek részletesebbnek kell lenniük, és valós időben kell megjeleníteniük a kézbesítéseket és a hibákat.

SocketLabs árak

Alap: 39,95 USD/hó

Pro: 79,95 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Csomag: Egyedi árazás

SocketLabs értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

Míg ezek a platformok az e-mail tesztelésre és a hatékony kézbesítésre összpontosítanak, az olyan e-mailkezelő eszközök, mint a ClickUp, több AI-alapú funkciót kínálnak a kreatív munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, az együttműködés javításához és az e-mail kampányok kezeléséhez.

ClickUp

Próbálja ki a ClickUp-ot A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

A ClickUp egy sokoldalú, dinamikus projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely minden méretű és különböző iparágakból származó csapat számára alkalmas. A ClickUp Workspace egyedülálló módon integrálja az e-mail kezelést a platformjába, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy közvetlenül küldjenek és fogadjanak e-maileket, így nincs szükség különböző eszközök közötti váltásra.

Azok számára, akik több projektet is egyszerre kezelnek – ami az e-mail-tervezők és marketingesek számára biztosan ismerős helyzet –, ez kevesebb kontextusváltást és így nagyobb termelékenységet jelent.

Használhatja az innovatív ClickUp AI-t is, hogy vonzó e-maileket fogalmazzon meg, szövegváltozatokat készítsen A/B tesztekhez, kérdőíveket állítson össze és még sok minden mást.

Akár egyéni felhasználó, csapat tagja vagy egy egész szervezet, a ClickUp könnyen testreszabható, hogy egyszerűsítse az e-mail kampányok stratégiájának kidolgozását és végrehajtását.

Az e-mailek hatékonyságának maximalizálása a ClickUp segítségével

Feladatok kezelése a ClickUp alkalmazásban Végezze el feladatait a megújult ClickUp Inbox segítségével, amelynek célja, hogy gyorsan áttekintse prioritásait és elvégezze a munkát.

De a ClickUp nem csak a projektmenedzsmentben jeleskedik. Tisztában vagyunk azzal, hogy az e-mail kampányok lebonyolítása több mozgó alkatrész egyidejű kezelését jelenti. A ClickUp Views segítségével testreszabhatja munkafolyamatait, hogy hatékonyabban kezelje a feladatokat és növelje a termelékenységet.

Több mint 15 egyéni nézet közül választhat, hogy a munkáját a legmegfelelőbb módon szervezze és tekintse meg. Személyre szabhatja a ClickUp munkaterületének minden aspektusát az egyéni mezők segítségével, hogy megkapja, amire szüksége van, legyen az 50 vagy 5000 embernek szóló e-mail kampány.

A ClickUp e-mail projektmenedzsment funkciója zökkenőmentesen ötvözi az e-mail levelezést az általános projektmenedzsmenttel. Az e-mailek kezelése és a projektfeladatok felügyelete közötti zökkenőmentes átmenetnek köszönhetően a ClickUp kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek egy all-in-one megoldást keresnek.

Ráadásul ez az egyik legjobb e-mail alternatíva, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban kommunikáljon a csapatával anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafelületét. Egy vagy több személlyel kezdeményezhet csevegést, azonnal üzeneteket cserélhet, gyorsan megoszthatja a frissítéseket valós időben, összekapcsolhatja az erőforrásokat, és egy helyen konszolidálhatja a csapat kommunikációját.

A ClickUp legjobb funkciói

Küldjön e-maileket és mellékleteket közvetlenül a ClickUp alkalmazásból

Fogadjon e-maileket a ClickUp-ban, kapcsolja őket feladatokhoz, és értesítse vagy ossza ki a csapat tagjai között.

Automatizálja az e-maileket meghatározott események, mezők és űrlapok beküldése alapján

Támogassa a valós idejű együttműködést és kommunikációt a csapat tagjai között

Zökkenőmentesen integrálható számos alkalmazással, például a Google Drive-val, a Slackkel, a Hubspot-tal, az OneDrive-val, a Dropboxszal és másokkal.

Használjon előre elkészített automatizálási funkciókat az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és a folyamatok konzisztenciájának fenntartásához

Használja a ClickUp AI-t hibamentes e-mailek létrehozásához, kampánystratégiák kidolgozásához és a válaszok automatizálásához.

Válasszon több mint 1000 testreszabható termelékenységi sablon közül, amelyek különböző csapatok és helyzetek számára alkalmasak

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a rendelkezésre álló funkciók száma miatt tanulási görbéről számolnak be.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Az AI bármely munkaterülethez hozzáadható, tagonként 5 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Az e-mail tesztelés elsődleges fontosságú

Az e-mail továbbra is az egyik leghatékonyabb marketingcsatorna. De ha rosszul használják, akkor csak a marketingköltségeket pazarolja. Ezért olyan átfogó megoldásra van szükség, amely segít a csapatának olyan vonzó e-mail tartalmakat kitalálni, létrehozni és nyomon követni, amelyeket az ügyfelek szeretnek és amelyekre reagálnak. A ClickUp pontosan ilyen megoldás.

A megfelelő e-mail tesztelő szoftver elhanyagolása kedvezőtlen eredményekhez vezethet, a kulcsfontosságú marketingstratégiai KPI-k elmulasztásától a potenciális jogi problémákig.

A ClickUp azonban holisztikus megközelítést kínál az e-mailek kezeléséhez. A ClickUp sokoldalúsága és hatékony beérkező levelek kezelési funkciói segítenek optimalizálni az e-mailkezelési munkafolyamatokat a maximális hatékonyság érdekében. Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes próbaverziójára.