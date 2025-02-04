Áttekintettük a legjobb e-mail tesztelő eszközöket 2025-ben

A legújabb tanulmányok szerint minden e-mail marketing kampányra költött dollár után közel 36 dollár hozamot lehet elérni. Bár ez a szám hihetetlen lehetőséget jelent, messze elmarad a legtöbb e-mail marketing kampány eredményétől.
Itt jönnek képbe az e-mail tesztelő eszközök. Ezek az eszközök csökkenthetik a különbséget, és közelebb hozhatják Önt a kívánt ROI eléréséhez. Az e-mail tesztelő eszközökkel olyan e-mail kampányokat hozhat létre, amelyek jól teljesítenek, remekül néznek ki, és megkerülik a bosszantó spamszűrőket.
A mai legnépszerűbb e-mail tesztelő eszközök számos előnnyel járnak. Nemcsak a beérkező levelek kezelésében segítenek, hanem lenyűgöző tartalmak létrehozásában, a tárgy sorok tesztelésében és a kiemelkedő e-mailek tervezésében is. Emellett segítenek a tökéletes hírlevél sablonok kiválasztásában is.
Ebben a bejegyzésben áttekintjük a 2024-ben elérhető 10 legjobb e-mail tesztelő eszközt. Kezdjük is!
Mit kell keresnie az e-mail tesztelő eszközökben?
Az e-mail tesztelő eszközök értékelésekor figyeljen az alábbi fontos funkciókra:
- Kompatibilitás és megjelenítés: Válasszon olyan e-mail tesztelő eszközt, amely megmutatja, hogyan fog megjelenni az e-mailje különböző klienseken és eszközökön. Ez azért fontos, mert a népszerű e-mail szolgáltatók, például a Gmail, az Outlook vagy a mobil eszközök e-mailjei különböző e-mail klienseken eltérően jelenhetnek meg.
- Spam tesztelés: Győződjön meg arról, hogy e-mailjei eljutnak a kívánt címzettekhez, és nem kerülnek spamként megjelölésre. Ezért a választott eszköznek képesnek kell lennie a tárgy sor, az e-mail tartalom és a feladó hírnevének értékelésére, hogy biztosítsa a magas kézbesítési arányt.
- Linkek és képek ellenőrzése: Válasszon olyan eszközt, amely azonosítja a hibás linkeket és a képekkel kapcsolatos problémákat, hogy zökkenőmentes legyen a beérkező levelek kezelése. Ha ezek az eszközök beérkező levelekről szóló statisztikákat és e-mailek előnézetét is kínálnak, az még jobb.
- Betöltési idő elemzése: Győződjön meg arról, hogy az e-mail tesztelő eszköz elemzi a betöltési időt befolyásoló elemeket, például a képek méretét és a külső szkripteket. Ez segít csökkenteni a lemondási arányt, ami kritikus tényező azok számára, akik találkozó meghívókat és más időérzékeny e-maileket kezelnek.
- Felhasználói felület és könnyű használat: Egy olyan tesztelő eszköz, amely könnyen kezelhető és használható, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai ismeretekkel, javíthatja az e-mailek hatékonyságát.
- Integrációs képességek: Fontolja meg azt is, hogy az eszköz mennyire integrálható a jelenlegi e-mail marketing platformjával és más eszközökkel. A zökkenőmentes integráció tovább racionalizálhatja a munkafolyamatot.
- Ügyfélszolgálat: Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható ügyfélszolgálatot nyújtanak, beleértve oktatóanyagokat, ügyfélszolgálatot, csevegési támogatást és hibaelhárítási segítséget. A jó ügyfélszolgálat felbecsülhetetlen értékű, különösen komplex e-mailkezelési problémák esetén.
- Visszajelzés és együttműködési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy együttműködjenek olyan tevékenységekben, mint a tesztek megosztása és a visszajelzések gyűjtése. Ez különösen fontos, ha csapatban dolgozik.
Válasszon egy eszközt, amely a fenti tényezők mindegyikét vagy legalábbis a legtöbbjét figyelembe veszi, és máris elindulhat a rendkívül hatékony e-mail kampányok létrehozásának útján.
A 10 legjobb e-mail tesztelő eszköz
Az e-mail tesztelő szoftverek közötti verseny 2024-ben is kemény lesz. Mindazonáltal, mi kiválasztottuk a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb e-mail tesztelő eszközt.
1. Litmus
A Litmus felhasználóbarát e-mail marketing szoftvert kínál hatékony tesztelési funkciókkal. Segít megtekinteni, hogyan jelennek meg az e-mailjei a címzett postaládájában 90 alkalmazás és eszközön, így azonosíthatja és kijavíthatja az esetleges megjelenítési eltéréseket. Emellett tippeket is ad a hibamentes e-mailek küldéséhez.
A Litmus egyszerűsíti a minőségbiztosítást is, mivel automatikusan ellenőrzi a linkeket, képeket és kulcsfontosságú elemeket, hogy a megjelenítés szinte hibátlan legyen.
Ezenkívül a Litmus ellenőrzi a tartalom hozzáférhetőségét, biztosítva, hogy minden felhasználó számára, beleértve a fogyatékkal élőket is, könnyen navigálható legyen.
A Litmus legjobb funkciói
- E-mailek előnézete különböző platformokon és eszközökön
- Automatizálja a linkek és képek minőség-ellenőrzését
- Biztosítsa az e-mail tartalom hozzáférhetőségét
- Futtasson fejlett spam-teszteket az e-mailek kézbesíthetőségének javítása érdekében
- Integrálja zökkenőmentesen más marketingeszközökkel
A Litmus korlátai
- Az alkalmazás használata Chrome böngészőben nehézkes lehet.
- Csak fizetős csomagok érhetők el
Litmus árak
- Litmus Basic: 99 USD/hó felhasználónként
- Litmus Plus: 199 USD/hó 5 felhasználó esetén
- Vállalati: Egyedi árazás
Litmus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (380+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
2. Mail-Tester
A Mail-Tester egy ingyenes e-mail tesztelő eszköz, amellyel ellenőrizheti e-mailjei kézbesíthetőségét. Az e-mail előnézeti eszköz használatához egyszerűen csak el kell küldenie e-mailjeit a Mail-Tester által megadott címre. Az eszköz ezután átvizsgálja e-mailje különböző aspektusait, beleértve az üzenet tartalmát, a levelezési szervert és a küldő IP-címet, hogy értékelje annak spam pontszámát.
Az elemzés befejezése után részletes jelentést kap, amely kiemeli a megfelelő konfigurációt és javaslatokat tesz a szükséges javításokra. Ez a felhasználóbarát eszköz hatékonyan javítja az e-mailek kézbesítését a felhasználók postaládájába, így csökkentve annak kockázatát, hogy spamként jelöljék meg őket, vagy a levélszemét mappába kerüljenek.
Ezenkívül a Mail-Tester hasznos az SPF (Sender Policy Framework) és DKIM (Domain Keys Identified Email) rekordok állapotának ellenőrzéséhez, a levelezési szerver és az IP-cím teszteléséhez, valamint az e-mailek kézbesítését hátrányosan befolyásoló spam-tartalmak azonosításához.
A Mail-Tester legjobb funkciói
- Tesztelje SPF és DKIM rekordjait az optimális e-mail hitelesítés érdekében
- Ellenőrizze IP-címének integritását, és biztosítsa az e-mailes kommunikáció biztonságát
- Végezzen alapos teszteket az e-mail szerverén, hogy optimalizálja annak teljesítményét.
- Részletes konfigurációs jelentéseket kaphat a fejlesztések azonosításához és megvalósításához.
- Dolgozzon zökkenőmentesen együtt a SpamAssassin programmal, hogy a Mail-Tester funkcióinak segítségével javítsa az e-mailjeiben a spam felismerését és megelőzését.
A Mail-Tester korlátai
- A felhasználók 24 órán belül csak 3 tesztet végezhetnek ingyenesen.
Mail-Tester árak
- 50 €: 500 teszt
- 80 €: 1000 teszt
- 250 €: 5000 teszt
- 700 €: 20 000 teszt
- 2500 €: 100 000 teszt
- 20 000 €: 5000 teszt
- 200 €: 1 000 000 teszt
A Mail-Tester értékelései és véleményei
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Wormly
A Wormly egyszerű megközelítést kínál az e-mail teszteléshez. E-mail tesztelő platformja az üzemidő figyelemmel kísérésére és a mutatók nyomon követésére összpontosít, hogy csökkentse az üzemszüneteket és így növelje a bevételi potenciált.
5 másodperces időközönként nagy felbontású figyelést biztosít a problémák gyors felismerése érdekében. Ezenkívül a szerszám fejlett mérőszámai olyan szolgáltatásokhoz, mint az Nginx, Apache, PHP-APC és Postfix, népszerűek a felhasználók körében.
A Wormly gyors hibaértesítéseket küld különböző csatornákon keresztül, beleértve az SMS-t és a Slacket is, így gyorsan reagálhat a problémákra.
Az e-mail kézbesíthetőségi tesztek elvégzésekor ez az e-mail tesztelő eszköz egyszerűsíti a folyamatot azzal, hogy a teszt elindításához megkéri Önt, hogy adja meg az alapvető adatokat, mint például az e-mail szolgáltatója hosztneve vagy IP-címe, e-mail címe és TCP-portja. Ez az egyszerű megközelítés segít Önnek az e-mail infrastruktúrájának könnyű figyelemmel kísérésében és karbantartásában.
A Wormly legjobb funkciói
- Különböző protokollok figyelése, beleértve a HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP és más protokollokat az átfogó lefedettség érdekében
- Azonnali hibaértesítéseket kaphat SMS-ben, Slackben, Telegramban, hanghívásokon stb. keresztül.
- Hozzon létre több felhasználói fiókot az egész csapat számára
- Megelőzze a riasztások kaszkádszerű megjelenését, és biztosítsa a pontos riasztásokat a gazdagép-függőség révén
- Részletes üzemidő-jelentéseket készíthet SLA-mutatókkal a teljesítmény nyomon követéséhez
Wormly korlátai
- Az alacsonyabb szintű csomagoknál erőforrás-korlátozások lehetnek érvényben.
- A beállításhoz és testreszabáshoz több technikai ismeret szükséges, ami a kevésbé technikaértő felhasználók számára akadályt jelenthet.
Wormly árak
- Startup: 44 USD/hó felhasználónként
- Ügynökség: 107 USD/hó 3 felhasználó esetén
- DevOps: 221 USD/hó 10 felhasználónként
- Vállalati: 562 USD/hó 50 felhasználónként
Wormly értékelések és vélemények
- NA
4. Email on Acid
Az Email on Acid szintén praktikus eszköz a marketing e-mailek teszteléséhez és finomításához. Lehetővé teszi az e-mailek előnézetének megtekintését és a spamszűrőkbe vezető elemek azonosítását.
A felhasználóbarát platform számos intuitív funkcióval rendelkezik, amelyekkel tökéletesítheti e-mailjeit. Így egy helyen megoszthatja teszt e-mailjeit másokkal, jóváhagyásokat gyűjthet és megjegyzéseket gyűjthet, így az e-mail tesztelés egy együttműködésen alapuló folyamattá válik.
Ezenkívül az Email on Acid nem csak az e-mailek tartalmát ellenőrzi. Tartalmaz olyan funkciókat is, amelyekkel ellenőrizheti, hogy domainje szerepel-e valamelyik blokkolási listán, így biztos lehet benne, hogy e-mailjei nem a spam mappába kerülnek.
Ezenkívül ez az e-mail tesztelő eszköz hasznos elemzéseket is kínál, például olvasási időket, elkötelezettségi hőtérképeket, címzett eszközöket stb., így kampányait tovább optimalizálhatja. A platform segít ellenőrizni az e-mailek vizuális megjelenését különböző eszközökön és platformokon. Így az e-mailek mindenhol úgy fognak megjelenni, ahogyan azt szánták, függetlenül attól, hogy hol nyitják meg őket.
Végül, az Email on Acid egyszerűsíti az e-mail kampányok munkafolyamatait olyan funkciókkal, mint a kampány előzetes ellenőrzése, URL-érvényesítés és képoptimalizálás, így e-mailjeit gyorsabban elküldheti.
Az Email on Acid legjobb funkciói
- Biztosítsa az e-mailek megjelenésének konzisztenciáját a különböző eszközökön és platformokon
- Ellenőrizze az URL-eket és optimalizálja a képeket az e-mailek jobb teljesítménye érdekében
- Futtasson el alapvető ellenőrző listákat, beleértve az UTM-érvényesítést és az ADA-megfelelést is.
- Javítsa az e-mailek kézbesíthetőségét spam-ellenőrzésekkel és a feketelistára tett domainekhez való hozzáféréssel
- Könnyítse meg az e-mail lista ellenőrzését több mint 20 népszerű spamszűrővel
Az Email on Acid korlátai
- Nincs ingyenes verzió
- A megjelenítés nem mindig konzisztens
Email on Acid árak
- Alap: 74 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 134 USD/hó 3 felhasználó esetén
- Vállalatok: Egyedi árazás
Email on Acid értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4 (25+ értékelés)
5. Brevo
A Brevo, korábban Sendinblue néven ismert, egy e-mail marketing platform, amely integrálja a hatékony e-mail kampánykezeléshez elengedhetetlenül szükséges különböző funkciókat. Alapvető funkciói azonban az e-mail kampányok létrehozása, elküldése és nyomon követése.
A Brevo felhasználói felülete egyszerű navigációra lett tervezve, tiszta elrendezéssel, amely hozzáférést biztosít a névjegyekhez, kampányokhoz és beszélgetésekhez. A platform drag-and-drop e-mail szerkesztője tovább egyszerűsíti az e-mailek létrehozásának folyamatát.
A Brevo több mint 40 reszponzív e-mail sablont is kínál, amelyekkel könnyen professzionális megjelenésű e-maileket tervezhet. Ezenkívül a platform lehetővé teszi az e-mail elemek részletes testreszabását, beleértve a szöveget, a betűtípusokat, a színeket és a linkeket.
A Brevo egyik legfőbb erőssége az e-mailek kézbesíthetősége. Ennek érdekében a Brevo különböző módszereket alkalmaz, többek között spamszűrő navigációt és a feladó hírnevének fenntartását, amelyek biztosítják, hogy e-mailjei az elsődleges beérkező levelek mappájába kerüljenek.
A Brevo támogatja az e-mail listák szegmentálását a célzott marketing tevékenységekhez, és automatizálási funkciókat kínál a kampányok hatékonyabb kezeléséhez.
A Brevo legjobb funkciói
- Futtasson többcsatornás e-mail kampányokat fejlett szegmentációval
- Küldjön e-maileket magas kézbesítési aránnyal
- Fedezze fel az e-mail marketing széles körű testreszabási lehetőségeit és funkcióit
- Dolgozzon hatékonyan a felhasználóbarát irányítópulttal és a kész sablonokkal
A Brevo korlátai
- Korlátozott integrációk néhány versenytárshoz képest
- Egyes felhasználók számára nehéz lehet a beállítás
Brevo árak
- Örökre ingyenes
- Kezdő csomag: 25 USD/hó
- Üzleti: 65 USD/hó
- BrevoPlus: Egyedi árazás
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (680+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1920+ értékelés)
6. GlockApps
A GlockApps egy kifinomult e-mail tesztelő és elemző platform, amely javítja az e-mailek kézbesíthetőségét és a feladó hírnevét.
Kifejezetten marketingesek, IT-szakemberek és e-mail kampánymenedzserek számára tervezett eszköz, amely részletes betekintést nyújt abba, hogy a különböző internetszolgáltatók (ISP-k) és e-mail kliensek hogyan dolgozzák fel az e-maileket.
A GlockApps az e-mail küldés szimulálásával azonosítja a potenciális kézbesítési problémákat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy azok még az élő kampányok elindítása előtt megelőzően kezeljék azokat. A szimuláció azonosítja a spam-kiváltó tényezőket, spam-pontszámokat ad, valamint elemzi az e-mail tartalmát a kézbesíthetőséget befolyásoló elemek szempontjából.
Ezenkívül a GlockApps figyelemmel kíséri a feladó hírnevét – ami az e-mailek kézbesíthetőségének döntő tényezője – és átfogó visszajelzést ad az SPF, DKIM és DMARC hitelesítési protokollokról.
Intuitív felületével és robusztus elemzési funkcióival a GlockApps elengedhetetlen e-mail tesztelő eszköz az e-mail kampányok optimalizálásához.
A GlockApps legjobb funkciói
- Értékelje az e-mailek teljesítményét a különböző e-mail szolgáltatóknál
- Az e-mailekben található, spamszűrőket kiváltó elemeket felismeri és kijavítja
- Ismerje meg, hogyan optimalizálhatja az e-mail tartalmát, hogy növelje a megnyitási és átkattintási arányokat.
- Értesítést kaphat a kézbesíthetőségi problémákról a Slacken és e-mailben.
- Tartsa fenn a küldő jó hírnevét a jobb e-mail kézbesíthetőség érdekében hosszú távon
A GlockApps korlátai
- Viszonylag magasabb árak, ami akadályt jelenthet kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára
- Egyes felhasználók nagyobb részletességet várnak el a Gmail beérkező levelek mappájában.
GlockApps árak
- Örökre ingyenes
- Alapvető: 85 USD/hó
- Növekedés: 142 USD/hó
- Vállalati: 185 USD/hó
GlockApps értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (35+ értékelés)
7. Stripo
A Stripo egy dinamikus e-mail tervező platform, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik HTML-ismereteiktől függetlenül szeretnének könnyedén reszponzív e-maileket készíteni.
Alapját egy felhasználóbarát, drag-and-drop e-mail sablon szerkesztő képezi, amelyet előre elkészített alapblokkok egészítenek ki, így kódolás nélkül is vonzó e-maileket lehet létrehozni. Ezenkívül a Stripo az elsők között alkalmazta az AMP e-mail technológiát, javítva ezzel interaktív e-mail képességeit.
A Stripo automatizált munkafolyamatokkal és egyedi modulkönyvtárakkal is egyszerűsíti az e-mailek tervezési folyamatát.
Számos személyre szabási lehetőséget is kínál, beleértve az interaktivitás növelését szolgáló egyedi HTML-t. Ezenkívül támogatja az e-mailek exportálását, a konverziók nyomon követését és a több mint 60 ESP/CRM-mel való zökkenőmentes integrációt.
Ennek a sokoldalúságnak köszönhetően a felhasználók egy egyszerű kattintással integrálhatják az e-maileket az automatizálási rendszerekbe.
A Stripo legjobb funkciói
- Használja a drag-and-drop szerkesztést és az alapvető blokkokat az egyszerű és kódolásmentes e-mailek létrehozásához
- Vezesse be az AMP for Email szolgáltatást a vonzóbb, dinamikusabb e-mail tartalom érdekében
- Tesztelje és tekintse meg az e-maileket több mint 90 platformon
- Beágyazhat egyedi HTML-kódot, és hozzáférhet több mint 1000 ingyenes, reszponzív, használatra kész sablonhoz, amelyekkel személyre szabott e-mail élményt teremthet.
- Csatlakozzon több mint 60 ESP/CRM-hez a hatékony e-mail automatizálás és nyomon követés érdekében
A Stripo korlátai
- Több sablon használatához prémium hozzáférésre van szükség.
- Sötét mód előnézet nem elérhető
A Stripo árai
- Örökre ingyenes
- Alap: 15 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 45 USD/hó 3 felhasználó esetén
- Pro: 95 USD/hó 10 felhasználónként
Stripo értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (70+ értékelés)
8. Mailtrap
A Mailtrap egy fejlett e-mail sandbox, amelyet e-mailek ellenőrzésére és hibakeresésére terveztek staging, fejlesztési és minőségbiztosítási környezetekben. Ez az eszköz biztosítja, hogy az e-maileket alaposan átvizsgálják és tökéletesítsék, mielőtt azok eljutnak a végső címzettekhez.
Ez az e-mail tesztelő eszköz egy biztonságos tesztkörnyezet, ahol a felhasználók megtekinthetik az e-maileket, ellenőrizhetik azok spam pontszámát és HTML/CSS integritását. A Mailtrap különösen hasznos funkciója, hogy megmutatja, hogyan jelennek meg az e-mailek különböző e-mail kliensekben, beleértve a webes, iOS és Android klienseket.
A Mailtrap egy hamis SMTP-kiszolgáló beépítésével biztonságos tesztelési környezetet hoz létre, így elkerülhető a véletlen e-mail küldés a valódi ügyfeleknek. Az eszköz automatizálásbarát is, egyszerűsítve az e-mail tesztelési folyamatot a staging környezetekben.
Ezenkívül robusztus tesztelő API-ja tovább növeli a funkcionalitását.
A Mailtrap támogatja a minőségbiztosítási automatizálást, és integrálható olyan népszerű programozási nyelvekkel, mint a Ruby, Python, PHP, Node.js és .Net. Ezenkívül több beérkező levelesládát kínál különböző projektekhez, és átfogó felhasználókezelési és egyszeri bejelentkezési (SSO) opciókat tartalmaz.
A Mailtrap legjobb funkciói
- Használjon hamis SMTP-kiszolgálót a biztonságos e-mail teszteléshez
- Ellenőrizze és validálja a HTML-kódot és a CSS-t a konzisztencia érdekében
- Azonosítsa azokat az e-maileket, amelyek valószínűleg a spam mappába kerülnek
- Engedélyezze az e-mailek egyértelmű előnézetét, hogy a küldés előtt biztosíthassa a minőséget
- Integrálja Ruby, Python, PHP, Node. js, . Net és másokkal
A Mailtrap korlátai
- Nem jó választás tömeges e-mailek esetén, mivel lelassíthatja a folyamatot.
- Az árak viszonylag magasak.
Mailtrap árak
- Örökre ingyenes
- Egyéni: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 34,99 USD/hó 20 felhasználó esetén
- Üzleti: 64,99 USD/hó 40 felhasználó esetén
- Prémium: 129,99 USD/hó 80 felhasználó esetén
- Vállalati: 399,99 USD/hó 999 felhasználónként
Mailtrap értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (55+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (30+ értékelés)
9. Moosend
A Moosend, egy sokoldalú e-mail marketing szolgáltatás, különböző eszközöket kínál e-mail kampányok létrehozásához, automatizálásához, teszteléséhez és elküldéséhez.
Ez az e-mail tesztelő szoftver kiválóan alkalmas e-mailek létrehozására, potenciális ügyfelek generálására és listák kezelésére. Kifinomult kialakításával és kézbesítési tesztelési képességeivel is kiemelkedik. Ezenkívül előnézetben megtekintheti az e-maileket különböző eszközökön, és felmérheti, hogyan teljesítenek az e-mailjei a népszerű spamszűrőkkel szemben.
Az integrált A/B tesztelő eszközökkel és elemzésekkel a Moosend átfogó betekintést nyújt az e-mail kampányok teljesítményébe, amelyet tovább növelnek a különböző e-mail tesztelő és ellenőrző eszközökkel való zökkenőmentes integrációk.
A Moosend legjobb funkciói
- Tesztelje és tekintse meg az e-mailek tervezését asztali és mobil eszközökön egyaránt
- Használja a tartalom spam tesztelő funkciót az e-mailek kompatibilitásának értékeléséhez a népszerű spam szűrőkkel.
- Hozzáférés részletes elemzésekhez és mutatókhoz az e-mail kampányok sikerességének felméréséhez
- Vezessen be A/B tesztelő eszközöket az e-mail tartalom és stratégia optimalizálása érdekében
- Csatlakozzon különböző e-mail tesztelő és ellenőrző eszközökhöz a kampány hatékonyságának növelése érdekében
A Moosend korlátai
- Nincs ingyenes csomag
- Más e-mail tesztelő eszközökhöz képest kissé lassabb felhasználói felület
- Egyesek szerint a Moosend analitikai képességei korlátozottak.
Moosend árak
- 30 napos ingyenes próba
- Pro: 9 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árak
Moosend értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 650 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (190 értékelés)
10. SocketLabs
A SocketLabs egy robusztus e-mail kézbesítési motor, amelynek célja a marketing és tranzakciós e-mailek küldésének egyszerűsítése.
Fejlett e-mail kézbesítési szolgáltatást kínál egy rugalmas API-n keresztül, amely kompatibilis az összes szokásos fejlesztői nyelvvel. A SocketLabs egy felhasználóbarát e-mail marketing eszköz, amely javíthatja a felhasználói elkötelezettséget. Fő jellemzői között szerepel a magas kézbesíthetőség és a megbízható teljesítmény. Az e-mailek elemzése és a valós idejű riasztások mellett az eszköz több mint 30 adatpont alapján e-mail állapotértékelést is nyújt.
A SocketLabs robusztus elemzési funkciókkal is büszkélkedhet, amelyek segítségével a különböző csapatok adat alapú döntéseket hozhatnak. Emellett azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hatalmas mennyiségű e-mailt kell elküldeniük, a helyszíni megoldásai a sebesség, a testreszabhatóság és a skálázhatóság tökéletes ötvözetét kínálják, biztosítva a tranzakciós e-mailek hatékony kézbesítését.
A SocketLabs legjobb funkciói
- Legyen biztos a vállalati szintű biztonságban és a felhasználói jogosultságokban
- Küldjön e-maileket biztonságosan és skálázhatóan egy rugalmas és fejlett API segítségével
- Ismerje meg és optimalizálja az e-mailek teljesítményét a StreamScore segítségével
- Testreszabott helyszíni megoldások nagy volumenű, skálázható e-mail kézbesítéshez
A SocketLabs korlátai
- Bonyolult felülettel rendelkezik, és nem támogatja a többfelhasználós hozzáférést.
- Egyes felhasználók szerint a jelentéseknek részletesebbnek kell lenniük, és valós időben kell megjeleníteniük a kézbesítéseket és a hibákat.
SocketLabs árak
- Alap: 39,95 USD/hó
- Pro: 79,95 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árak
- Csomag: Egyedi árazás
SocketLabs értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)
Egyéb e-mailkezelő eszközök
Míg ezek a platformok az e-mail tesztelésre és a hatékony kézbesítésre összpontosítanak, az olyan e-mailkezelő eszközök, mint a ClickUp, több AI-alapú funkciót kínálnak a kreatív munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, az együttműködés javításához és az e-mail kampányok kezeléséhez.
ClickUp
A ClickUp egy sokoldalú, dinamikus projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely minden méretű és különböző iparágakból származó csapat számára alkalmas. A ClickUp Workspace egyedülálló módon integrálja az e-mail kezelést a platformjába, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy közvetlenül küldjenek és fogadjanak e-maileket, így nincs szükség különböző eszközök közötti váltásra.
Azok számára, akik több projektet is egyszerre kezelnek – ami az e-mail-tervezők és marketingesek számára biztosan ismerős helyzet –, ez kevesebb kontextusváltást és így nagyobb termelékenységet jelent.
Használhatja az innovatív ClickUp AI-t is, hogy vonzó e-maileket fogalmazzon meg, szövegváltozatokat készítsen A/B tesztekhez, kérdőíveket állítson össze és még sok minden mást.
Akár egyéni felhasználó, csapat tagja vagy egy egész szervezet, a ClickUp könnyen testreszabható, hogy egyszerűsítse az e-mail kampányok stratégiájának kidolgozását és végrehajtását.
Az e-mailek hatékonyságának maximalizálása a ClickUp segítségével
De a ClickUp nem csak a projektmenedzsmentben jeleskedik. Tisztában vagyunk azzal, hogy az e-mail kampányok lebonyolítása több mozgó alkatrész egyidejű kezelését jelenti. A ClickUp Views segítségével testreszabhatja munkafolyamatait, hogy hatékonyabban kezelje a feladatokat és növelje a termelékenységet.
Több mint 15 egyéni nézet közül választhat, hogy a munkáját a legmegfelelőbb módon szervezze és tekintse meg. Személyre szabhatja a ClickUp munkaterületének minden aspektusát az egyéni mezők segítségével, hogy megkapja, amire szüksége van, legyen az 50 vagy 5000 embernek szóló e-mail kampány.
A ClickUp e-mail projektmenedzsment funkciója zökkenőmentesen ötvözi az e-mail levelezést az általános projektmenedzsmenttel. Az e-mailek kezelése és a projektfeladatok felügyelete közötti zökkenőmentes átmenetnek köszönhetően a ClickUp kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek egy all-in-one megoldást keresnek.
Ráadásul ez az egyik legjobb e-mail alternatíva, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban kommunikáljon a csapatával anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafelületét. Egy vagy több személlyel kezdeményezhet csevegést, azonnal üzeneteket cserélhet, gyorsan megoszthatja a frissítéseket valós időben, összekapcsolhatja az erőforrásokat, és egy helyen konszolidálhatja a csapat kommunikációját.
A ClickUp legjobb funkciói
- Küldjön e-maileket és mellékleteket közvetlenül a ClickUp alkalmazásból
- Fogadjon e-maileket a ClickUp-ban, kapcsolja őket feladatokhoz, és értesítse vagy ossza ki a csapat tagjai között.
- Automatizálja az e-maileket meghatározott események, mezők és űrlapok beküldése alapján
- Támogassa a valós idejű együttműködést és kommunikációt a csapat tagjai között
- Zökkenőmentesen integrálható számos alkalmazással, például a Google Drive-val, a Slackkel, a Hubspot-tal, az OneDrive-val, a Dropboxszal és másokkal.
- Használjon előre elkészített automatizálási funkciókat az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és a folyamatok konzisztenciájának fenntartásához
- Használja a ClickUp AI-t hibamentes e-mailek létrehozásához, kampánystratégiák kidolgozásához és a válaszok automatizálásához.
- Válasszon több mint 1000 testreszabható termelékenységi sablon közül, amelyek különböző csapatok és helyzetek számára alkalmasak
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók a rendelkezésre álló funkciók száma miatt tanulási görbéről számolnak be.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Az AI bármely munkaterülethez hozzáadható, tagonként 5 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
Az e-mail tesztelés elsődleges fontosságú
Az e-mail továbbra is az egyik leghatékonyabb marketingcsatorna. De ha rosszul használják, akkor csak a marketingköltségeket pazarolja. Ezért olyan átfogó megoldásra van szükség, amely segít a csapatának olyan vonzó e-mail tartalmakat kitalálni, létrehozni és nyomon követni, amelyeket az ügyfelek szeretnek és amelyekre reagálnak. A ClickUp pontosan ilyen megoldás.
A megfelelő e-mail tesztelő szoftver elhanyagolása kedvezőtlen eredményekhez vezethet, a kulcsfontosságú marketingstratégiai KPI-k elmulasztásától a potenciális jogi problémákig.
A ClickUp azonban holisztikus megközelítést kínál az e-mailek kezeléséhez. A ClickUp sokoldalúsága és hatékony beérkező levelek kezelési funkciói segítenek optimalizálni az e-mailkezelési munkafolyamatokat a maximális hatékonyság érdekében. Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes próbaverziójára.