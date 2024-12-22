Hogyan készítsünk marketing naptárat 2025-re: ingyenes sablonok és példák

Mi a közös a kommunikációban, a közösségi médiában, a szövegírásban, a PPC-ben, az eseményekben és a SEO-ban? 👀

Mindezek a marketingosztály feladatkörébe tartoznak, és valószínűleg ugyanazon naptár szerint működnek.

Marketingcsapata nagyobb, mint gondolná, és ha figyelembe veszi a többfunkciós projekteket és azokat a csapattagokat, akik szerepet játszanak az általános stratégiája sikerében, akkor ez a tagok köre még nagyobb lesz.

Ezért is fontos, hogy mindig naprakész és részletes marketingnaptárat vezessen, amelyhez a szervezet bármikor hozzáférhet. 📅

A marketing naptárak világos áttekintést nyújtanak az összes kampányról, feladatról, határidőről és projektről, hogy a részleg összehangolt, szervezett és, ami a legfontosabb, ne legyen túlterhelve. A közvetlenül érintett tagokon túl a marketing naptárak az érdekelt felek, az alelnökök és más magasabb beosztásúak számára is értékesek, hogy megértsék a főbb mérföldköveket és nyomon kövessék a marketing csapat általános sikerét.

Akár a jelenlegi marketing naptárát szeretné átalakítani, akár egy teljesen újat szeretne létrehozni, jó helyen jár. Kövesse nyomon, ahogy részletesen bemutatjuk mindazt, ami szükséges az álmai marketing naptárának elkészítéséhez.

Találjon bontásokat a legfontosabb marketingnaptár-elemekről, előnyökről, sablonokról és egy lépésről lépésre szóló útmutatót, amely segít osztályának elérni marketingcéljait. 🎯

Mi az a marketingnaptár?

A marketingnaptár egy részletes ütemterv, amely minden marketingtevékenységet tartalmaz – függetlenül azok nagyságától – és a belátható jövőre vonatkozik.

A marketing naptár elkészítése nem kis feladat, és nem is olyan, amit negyedévente egyszer el lehet intézni. Gyakori figyelmet, felülvizsgálatot és keresztreferenciákat igényel, hogy a naptár naprakész maradjon azok számára, akik nap mint nap dolgoznak vele. Mert a naptár változhat, és valószínűleg sokat is fog. 🫣

A határidők, az események logisztikája, a kampányokkal kapcsolatos feladatok és az erőforrások kezelése folyamatosan hatással vannak a marketing naptárra. Ahhoz, hogy az mindig megbízható legyen, jó szabály, ha gyakran ellenőrized a naptáradat, és minden frissítést azonnal hozzáadsz, amint tudomásodra jut, akár egy évvel előre is.

A legjobb marketing naptárak egy pillanat alatt áttekintést nyújtanak az összes fontos eseményről. Emellett rugalmasan nagyíthatók és kicsinyíthetők, így részletes bontást kaphat egy adott napról, vagy áttekintést az év többi részéről.

Ráadásul a naptárnak integrálódnia kell a leggyakrabban használt eszközeidhez, vagy akár ugyanazon a platformon kell lennie, amelyen a napi feladataidat is tárolod. Ez segít kényelmesen és hatékonyan kezelni a teendőidet és a határidőidet, valamint más fontos dátumokat.

Kezdje el a tervezést a ClickUp naptár nézetben Könnyedén szerkesztheti a határidőket és új eseményeket adhat hozzá a ClickUp Naptár nézetben a feladatok húzásával és elhelyezésével.

Az egész szervezetnek – vagy legalábbis a teljes marketingosztálynak – hozzáférnie kell a marketing naptárhoz, mivel a naptárban szereplő összes tevékenységnek a szervezet általános marketingcéljaiban és hosszú távú stratégiájában kell gyökereznie.

A marketing naptár elkészítésének számos módja létezik, mi pedig bemutatjuk Önnek a legjobb lehetőségeket, hogy kreativitása szárnyra kapjon!

Miért fontosak a marketing naptárak?

A marketing naptárak segítik tevékenységének szervezését és támogatják a hatékony marketing projektmenedzsment gyakorlatokat. Bár időigényesnek tűnhet a marketing naptár negyedéves vázlatának kidolgozása, ez egy hihetetlenül értékes eszköz, amely megéri a befektetett munkát.

Marketing naptár nélkül az osztályodnak az alábbi kockázatokkal kell szembenéznie:

Az események nyomon követésének elvesztése

A határidők elmulasztása

A kliensekkel, márkákkal vagy beszállítókkal való partnerségek veszélyeztetése

Túlterhelés

A csapat túlterhelése

A marketing naptárak segítenek a csapaton belüli váratlan tevékenységek jobb kezelésében is. Nem ritka, hogy az utolsó pillanatban változások vagy nem tervezett események merülnek fel, és egy naprakész naptár a legjobb áttekintést nyújtja a csapat kapacitásáról és a rendelkezésre álló erőforrásokról, hogy a stratégiát a lehető leggyorsabban módosíthassa.

Ha kicsit mélyebbre ásunk, egy kijelölt naptár segít a csapatoknak is abban, hogy felelősséget vállaljanak a fontosabb projektmérföldkövek eléréséért, és segít az egyes tagoknak megérteni, hogy szerepük hogyan illeszkedik a nagy képbe. Mivel a naptárban szereplő minden esemény kapcsolódik a szervezet nagyobb céljaihoz, ez biztosítja, hogy a csapat megfelelően rangsorolja a határidőket, és a lehető leghasznosabb módon használja fel az idejét a szervezet egészének érdekében.

A marketing naptárak a marketing stratégiád és végrehajtásod gerincét képezik. Az alábbiakban néhány további okot sorolunk fel, miért:

Segít megszervezni a tevékenységeit: A marketingnaptár elsődleges célja, hogy segítsen megszervezni a tevékenységeket. Segít előre megtervezni a marketingtevékenységeket, így nem kell az utolsó pillanatban kapkodnia. Lehetővé teszi a munkaterhelés vizualizálását és az erőforrások hatékony elosztását, így semmi sem marad ki.

Hatékony marketingprojekt-menedzsment támogatása: A marketingnaptár átfogó képet nyújt az összes marketingfeladatról, így biztosítva, hogy a csapat minden tagja tisztában legyen a felelősségi köreivel, a határidőkkel és a függőségekkel. Ez javítja az együttműködést, csökkenti a félreértéseket és segít a csapatnak hatékonyabban dolgozni.

A üzenetek következetességének fenntartása: Ha előre megtervezi az összes marketingtevékenységét, biztosíthatja a kampányai üzeneteinek következetességét. Ez megerősíti márkaimázsát, javítja a közönség felismerhetőségét és növeli a kampány hatékonyságát.

Segít a stratégiai tervezésben: A marketing naptár áttekintést nyújt marketingtevékenységeiről, és segít azoknak az üzleti céljaival való összehangolásában. Ez pedig segít a feladatok prioritásainak meghatározásában, a költségvetés elosztásában és az erőforrások allokálásában.

Ösztönzi a kreativitást és az innovációt: A marketingfeladatok és az ütemtervek vizuális áttekintése ösztönözheti a csapat kreativitását. Inspirálhatja őket, hogy újszerűen gondolkodjanak, és innovatív ötleteket találjanak ki minden kampányhoz vagy projekthez.

Bónusz: AI marketing szoftver

Mit érdemes belevenni egy marketing naptárba?

A marketing naptárában szereplő események típusa messze túlmutat a nagy marketingkampányokon, konferenciákon és termékbemutatókon. A közösségi média bejegyzései, a blogbejegyzések ütemezése, a webináriumok és a tervezési határidők is helyet kapnak a marketing naptárában.

Ráadásul egy jó marketingesnek tisztában kell lennie a célközönségét érintő aktuális eseményekkel, jelentős változásokkal és lehetőségekkel, ezért érdemes a tartalmi határidők és promóciók mellett globális mérföldköveket, például ünnepnapokat és kulturális eseményeket is beépíteni a naptárba.

Hogyan készíts marketing naptárat a csapatod számára?

Ha nagyobb feladatokkal indulsz a nulláról, könnyebb lehet a magas szintű célokkal kezdeni, és onnan lefelé haladni.

1. lépés: Szilárdítsa meg marketingstratégiáját

Először is, vizsgálja meg szervezetének meglévő marketingstratégiáját, és fontolja meg átfogóbb céljait. Csökkenteni szeretné az ügyfélvesztést? Új ügyfeleket szeretne elérni? Felhívni a figyelmet egy jelentős márkaátalakításra? Esetleg mindháromat! Eseményeit, blogjait és kampányainak ütemtervét úgy kell megtervezni, hogy azok támogassák ezeket az igényeket.

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-kig közvetlenül a ClickUp-ban, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról.

Miután kiválasztotta a fontos eseményeket és mérföldköveket, amelyekkel foglalkoznia kell, elkezdheti kidolgozni a reális ütemtervet. Legyen reális a határidőkkel kapcsolatban, és próbálja meg átgondolni, mely feladatok vagy projektek függhetnek mások előzetes befejezésétől. És természetesen ne feledkezzen meg az embereiről sem. 💜

3. lépés: Azonosítsa a legfontosabb szereplőket

Határozza meg az egyes tevékenységekben részt vevő tagokat, és ne feledje, hogy a marketingcsapat nagy. Az Ön osztálya írókból, videóproducerekből, közösségi média menedzserekből, rendezvénytervezőkből, tervezőkből, szerkesztőkből, sőt más osztályok munkatársaiból is állhat!

Több felelős személy hozzáadása, megjegyzések delegálása és számítások készítése az egyéni mezők segítségével, mindez a ClickUp feladatokból.

Miután csapata egyeztetett a marketingstratégiáról, a fontosabb eseményekről, projektekről és kulcsszereplőkről, itt az ideje, hogy ezeket felvegye a marketingnaptár-alkalmazásába.

A munkádat kevesebb csatornára szinkronizáló dinamikus marketingprojekt-menedzsment szoftver használata kétségkívül a legproduktívabb időkihasználás. Ez különösen igaz, ha álmaid marketingnaptárát szeretnéd létrehozni.

Ha a naptáralkalmazásod teljesen elkülönül a platformoktól, ahol a munkádat ténylegesen végzed, akkor a naptár ellenőrzése komoly időrablóvá válik. És ha nem tudod kényelmesen összevetni a marketing naptáradat, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy elavul.

A ClickUp több mint 15 munkafolyamat-nézetével, köztük a Naptár, a Gantt, a Lista, a Tábla és mások segítségével vizualizálhatja a marketing naptárában szereplő kampányokat, találkozókat és eseményeket a többi munkája mellett.

Szerencsére rengeteg rugalmas és intuitív naptáralkalmazás áll rendelkezésre minden költségvetéshez! A megfelelő eszköz végső soron a csapat méretétől és a marketingstratégia összetettségétől függ, de a leggyakrabban használt és legértékesebb marketingnaptár-funkciók között szerepelnek a következők:

Miután kiválasztotta a tevékenységekhez legalkalmasabb szoftvert, mindig egy marketingnaptár-sablonnal kezdje. Ezzel biztosíthatja, hogy rendelkezésére állnak a megfelelő funkciók a kampány ütemtervének elkészítéséhez, a határidők meghatározásához, a feladatok kiosztásához, a csapattal való kommunikációhoz, valamint az összes elem nyomon követhető célokhoz való kapcsolásához.

Ráadásul, ha először használja az eszközt, több komplex kampányt kell összehangolnia, vagy közben megpróbálja betanítani a csapatát, a marketing naptár sablon a lehető leghatékonyabban gyorsítja fel a folyamatot. Azaz, a funkciók helyes használatával és a lehető legkevesebb stresszel. 🙂

Már rengeteg sablont adtunk Önnek különböző típusú marketing naptárakhoz, de ha olyan sablont keres, amely alapot ad marketing stratégiájának kidolgozásához és nagyobb projektek szervezéséhez, akkor keressen olyat, amely könnyen megtanulható és céljainak növekedésével együtt skálázható.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg könnyedén következő nagy kampányát a ClickUp marketing naptár sablonjával!

Javaslatunk a ClickUp Marketing Calendar Template sablon, mivel könnyen használható, részletes súgóval rendelkezik és átfogó szervezési funkciókkal bír.

Alkalmazza ezt a listát a munkaterületén, és használja a hat testreszabható nézetet a marketingfolyamat felépítéséhez, a projektek szervezéséhez, az ütemtervek vizualizálásához és a költségvetés lebontásához. Ráadásul a hat színkóddal jelölt egyéni állapotok egy pillanat alatt világosan megmutatják az egyes feladatok előrehaladását.

Marketingnaptárak típusai 5 példával

Bár az egész részleg profitál a marketing naptárból, a különböző csapatok létrehozhatják saját naptáraikat, vagy a nagyobb naptár egy változatát használhatják, szűrés és rendezés segítségével elkülönítve a számukra releváns feladatokat és eseményeket.

Számos típusú marketing naptár létezik, amelyek a marketingosztályon belüli csapatok és a szervezet egészének igényeit és különbségeit szolgálják. A leggyakoribb marketing naptárak közé tartoznak (de nem kizárólag) a következők:

Tartalomnaptár

A ClickUp naptár nézetével ütemezheti a közösségi médiás bejegyzéseket, blogokat és bejelentéseket, valamint egyéb feladatait és találkozóit.

Különösen akkor, ha vállalkozása rendszeresen publikál a saját blogján vagy mások blogjain, a tartalomnaptárak segíthetnek a határidők meghatározásában, a tartalomadatbázis kezelésében és a publikált tartalmak nyomon követésében – a szerkesztői cikkektől az e-mailes marketingkampányokig, attól függően, hogy milyen méretű tartalmakat állít elő!

Egy blog fenntartása önmagában is hatalmas feladat (higgyen nekünk), és ha növeli a havonta közzétett cikkek számát, a tartalomnaptár gyorsan megtelik. Különösen akkor, ha figyelembe veszi a blog írásán kívül szükséges egyéb feladatokat is, mint például a társszerkesztés, a SEO-frissítések, a képtervezés és az éves frissítések.

Mindezeket a tevékenységeket könnyen megtalálhatja és beütemezheti a tartalommarketing-naptárában, a legfontosabb információkkal együtt, beleértve az egyes feladatokhoz kapcsolódó blog nevét, a szerzőt, az egyéb szükséges csapattagokat és a feladat státuszát – ez nagyon sok információ, amit nyomon kell követni. Ezért javasoljuk, hogy kezdje egy előre elkészített tartalomnaptár-sablonnal, amely segít a tervezési folyamatban.

Töltse le ezt a sablont Hagyja félre az unalmas táblázatokat, és használja a ClickUp tartalomnaptár-sablonját a tartalom egész éves tervezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez.

A ClickUp által készített tartalomnaptár-sablon átfogó és kezdőbarát. Ez a testreszabható lista öt egyéni státusszal rendelkezik, amelyekkel nyomon követhető a tervezet minden szakasza a közzététel előtt, emellett hét egyéni mezővel és öt különböző nézettel rendelkezik, hogy minden frissítés rendezett és könnyen hozzáférhető legyen.

Promóciós vagy kampánynaptár

Akár közelgő eseményeket, különleges ajánlatokat, termékbevezetéseket vagy PR-kezdeményezéseket tervez, minden kapcsolódó frissítés megtalálható a promóciós naptárában vagy marketingkampány-naptárában.

A tartalmi naptárakhoz hasonlóan, ezeknek a tevékenységeknek a tervezési gyakorisága is hatással lesz arra, hogy végül mi kerül be a promóciós naptárába. Például, ha egy rendezvénytervező ügynökségnél dolgozik, akkor a naptár felépítése valószínűleg egészen más lesz, mint egy termékre összpontosító vállalkozásnál.

Ha azonban a csapat évente csak egy nagy konferencián vesz részt vagy szervez, akkor lehetséges, hogy ezek a feladatok a PR, promóciók vagy reklámok teendői közé kerülnek.

A ClickUp kampánynaptár-sablonja kiváló forrás a promóciós naptár elkészítéséhez és üzemeltetéséhez. Öt testreszabható nézet, köztük a Naptár, a Lista és az Idővonal segít a vezetőknek sikeres marketingkampányokat lebonyolítani anélkül, hogy szem elől tévesztenék a tervezett ütemtervet.

Töltse le ezt a sablont Tartsa összehangoltan csapatát és kampányait a ClickUp kampánynaptár-sablonjával.

Ráadásul a Custom Fields minden feladathoz hozzáadja a legfontosabb információkat, beleértve a célpiacot, a költségvetést, a célokat és az időtartamot, hogy megkönnyítse a marketingkampányok zökkenőmentes kezelését.

Közösségi média naptár

Eseményei, blogjai és promóciós ajánlatai valószínűleg közösségi média kampányokkal járnak, amelyek segítenek a ismertség növelésében és a célközönség elérésében, de a szervezet közösségi média stratégiája mögött sokkal több rejlik, mint amit első ránézésre láthatunk.

A szervezeted sokat posztol.

Valószínűleg sokkal több, mint gondolná! Ezekhez a marketingtevékenységekhez egy speciális közösségi média marketing naptárra van szükség, amelyben nemcsak a többi marketingkampányt népszerűsítő bejegyzéseket lehet nyomon követni, hanem azokat is, amelyek egyszerűen csak a márka iránti elkötelezettséget és ismertséget növelik.

Nem is beszélve arról, hogy már önmagában a közösségi média platformok száma is nyomasztó lehet. És bár a csapata valószínűleg nem minden platformot ugyanolyan fontossággal kezel, fontos, hogy megfelelően megtervezze és megszervezze a különböző csatornákra szánt bejegyzéseket, beleértve a fotókat, videókat, szálakat vagy akár cikkeket is.

Az olyan források, mint a ClickUp Social Media Posting Template (Közösségi média posztolási sab lon ) segítenek a csapatoknak marketing tervet készíteni, időt megtakarítani és gyorsabban dolgozni, miközben megteremtik a közösségi média jelenlétüket. Ez a testreszabható lista részletesen bemutatja az összes közösségi média tevékenység előre elkészített naptárát.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg és ütemezze be következő közösségi média bejegyzéseit a ClickUp List, Calendar és Board nézetének segítségével.

Ez egy átfogó teendőlista, amely segítségével nyomon követheti a megbízottakat, a jóváhagyásokat és az eszközöket, valamint egy interaktív Kanban-tábla, amelyen minden platform tartalmát kezelheti.

E-mail marketing naptár

Az e-mailes hírlevelek és kampányok költséghatékonyak, mérhetőek és célzottak – ez nagy előny azoknak a vállalatoknak, amelyek ügyfélkörüket szeretnék bővíteni anélkül, hogy túllépnék a költségvetést! Különösen akkor, ha egyszerre több kampányt is futtat, egy kijelölt e-mailes marketing naptár segíthet nyomon követni a kampányok előrehaladását és sikerét a tervezési fázistól a végrehajtásig.

Bár sok kampányt jó előre megterveznek, különösen az új e-mail kampányok könnyen felmerülhetnek az utolsó pillanatban, és egy átfogó naptár segít a csapat és az erőforrások lehető leghatékonyabb kezelésében.

A közösségi média és a tartalom naptáraihoz hasonlóan ügyeljen arra, hogy az e-mail marketing naptárába is a megfelelő időpontokat és feladatokat vegye fel. Ezt minden tervezet esetében meg kell tenni, hogy a küldés előtt megfelelő mennyiségű szakértői véleményezés és lektorálás történjen.

Más bejegyzésekkel ellentétben, miután elküldött egy e-mailt, már nincs lehetősége újra szerkeszteni. Ez azt jelenti, hogy egy apró helyesírási hiba vagy egy hiányzó szakasz véglegesen rögzül – és ezt senki sem szeretné.

Reklámnaptár

A blogbejegyzésekhez hasonlóan a hirdetések is további munkát igényelnek a marketingkampány elindítása után. A hirdetési naptárak kiválóan alkalmasak arra, hogy biztosítsák a kampány elindítása előtti, alatti és utáni feladatok elvégzését.

Még a legkisebb kampányokat is kutatásokra kell alapozni és tesztelni kell, mielőtt napvilágot látnak, és a megfelelő naptár segít csapatának a tervhez tartani magát azáltal, hogy reális ütemtervet készít, jó előre beállítja az elemzéseket, teszteli a különböző marketingkampány-változatokat és még sok mást.

Annyi mozgó alkatrész kezelése mellett használja a ClickUp Marketing Ads Schedule Template sablonját, hogy felsorolja és racionalizálja hirdetési igényeit. Felügyelje a munkafolyamatában felmerülő feladatokat az előre elkészített lista segítségével, vizualizálja kampányait a ClickUp naptár nézetével, vagy kövesse nyomon minden hirdetés előrehaladását a testreszabható Kanban táblán.

Töltse le ezt a sablont Sorolja fel és csoportosítsa a közelgő hirdetéseit a ClickUp hirdetési ütemterv-sablonjával.

Ezenkívül búcsút inthetsz az időigényes beállításoknak. Add meg kampányadatok, és nézd, ahogy hirdetési naptárad formát ölt a ClickUp-ban!

3 marketingnaptár-sablon , amit ki kell próbálnia

Még mindig a tökéletes sablont keresi?

Higgye vagy ne, a marketing naptáraknak még több stílusa van, mint az eddig említettek. És mivel a marketingcsapatok és -osztályok szerkezete nagyon eltérő lehet, a megfelelő marketingterv-naptár sablon megtalálása az Ön által preferált stílushoz kissé kihívást jelenthet.

De szerencséje van! Három további testreszabható marketingnaptár-sablont kínálunk, amelyeket közvetlenül ebből a cikkből letölthet és ingyenesen kipróbálhat. 🤩

1. Eseménymarketing-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Kezelje a csapat dokumentumait, a találkozók frissítéseit és az eseménynaptárát egy dinamikus Kanban táblán a ClickUp eseménymarketing sablonjának segítségével.

Bármilyen méretű rendezvények szervezése nehéz feladat. A beszállítók, a jegyértékesítés, a résztvevők, a vendégelőadók és a költségvetés között fontos, hogy legyen egy megbízható módszer a rendezvény előrehaladásának egy helyen történő szervezésére. A ClickUp rendezvénymarketing-sablonja egy előre elkészített mappát alkalmaz a munkaterületén, hogy pontosan ezt a igényt kielégítse!

Az egyéni állapotok és öt projektnézet segít a csapat dokumentumainak, az egyéni eseményeknek, a találkozók frissítéseinek és az eseménynaptárának kezelésében, de ez a sablon igazán a 12 egyéni mezőben tűnik ki, amelyek a következőket tartalmazzák:

Részvételi típus

Számlák és nyugták

Költségvetés

Hely

Elsődleges marketingcél

Vezető cél

2. Blog szerkesztői naptár sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Engedd szabadjára produktív énedet a ClickUp Blog szerkesztői naptár sablonjával!

Az új tartalmak közzétételénél a következetesség a legfontosabb, de egy blog befejezéséhez nem elég csak a vázlat megírása. A kulcsszavak kutatása, a szakértői értékelések, a grafikák és a teljesítmény nyomon követése szintén fontos szerepet játszanak a szerkesztői naptárban.

A ClickUp blogszerkesztői naptár sablonja mindezeket a feladatokat Kanban-szerű táblázatos nézetben szervezi, hogy segítsen Önnek a tartalmi stratégia kidolgozásában és fenntartásában. Ezen felül három további nézet, a Naptár, a Dokumentumok és a Lista segít a vezetőknek és a tagoknak, hogy mindig kézben tartsák a munkaterhelésüket.

3. Podcast-naptár sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg podcastjait a ClickUp Podcast Naptár Sablon segítségével.

Mi elsősorban a tartalom-, e-mail- és termékmarketingre koncentráltunk, de azoknak, akik podcastok, YouTube-videók és webináriumok segítségével szeretnék terjeszteni iparági ismereteiket, javasoljuk a ClickUp Podcast Calendar Template sablonját, amellyel rendszerezhetik kutatásaikat, produkcióikat, epizódjaikat és egyebeket.

Mindenki imádja az ötletet, hogy podcastot indítson a márkájához, de ahhoz, hogy ez jól sikerüljön, alapos tervezés és együttműködés szükséges! A sablon hét projektnézete kiválóan alkalmas minden részlet lebontására, a vendégektől a műsorjegyzetekig, míg a 18 egyéni mező minden feladathoz fontos kontextust ad.

Még mindig nem találja a tökéletes sablont? Semmi gond.

A ClickUp hatalmas és folyamatosan bővülő sablonkönyvtára minden felhasználási esetre szabható sablonokkal van tele. Még ha új felhasználója is a platformnak, több száz kezdőbarát, de részletes sablont találhat, amelyekhez útmutató segéddokumentumok is tartoznak, így pillanatok alatt elkészítheti marketing naptárát.

Csapatának irányítása marketing naptárak segítségével

Nem titok, hogy nagy hívei vagyunk a megfelelő szoftverekbe való befektetésnek, amelyekkel egyszerűsítheti és méretezheti marketingfolyamatait – de nem minden alkalmazás rendelkezik ugyanazokkal a funkciókkal, könnyű használhatósággal és rugalmassággal, amelyek segítenek csapatának céljait elérni.

Ezért javasoljuk a ClickUp használatát marketing naptárak, kampányok, feladatok és elemzések nyomon követésének kezeléséhez.

A ClickUp az egyetlen olyan termelékenységi platform, amelynek célja a vállalat egészének termelékenységének növelése és az összes alkalmazáson végzett munkád egyetlen együttműködési munkaterületen való központosítása. És ugyanolyan intuitív, mint amennyire hatékony! Több mint 15 testreszabható nézettel segít áttekinteni a marketing naptáradat minden szögből.

Kezdje a nulláról, vagy használja a ClickUp számos sablonjának egyikét, hogy hozzáférjen a gazdag funkciókészlethez, 1000 integrációhoz és még sok máshoz, ha ma ingyenesen kipróbálja a ClickUp-ot. 🏆