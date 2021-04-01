10 kiváló e-mail marketing KPI, amelyet nyomon kell követnie

Címzett: Ön

Forrás: ClickUp

Tárgy: Állítsa be a KPI-ket, mielőtt elküldené az e-mailjeit.

„Szia, e-mail marketinges, 👋

Tehát úgy döntött, hogy elindít egy e-mail marketing kampányt.

Már megtervezted a tartalomnaptáradat, és pontosan tudod, hogyan fogod optimalizálni az e-mailjeidet.

Remek!

De mik az Ön e-mail marketing céljai?

Szeretné növelni márkaismertségét a közösségi médiában, megugrasztani eladásait, vagy listájának bővítésén dolgozni?

Miután konkrét célt tűzött ki magának, ki kell választania néhány e-mail marketing KPI-t is, hogy lássa, hogyan halad a cél felé.

Ne aggódjon, ebben segítünk Önnek!

Ebben a cikkben áttekintjük mindazt, amit az e-mail marketing KPI-kről tudni kell, és kiemeljük a tíz legjobb KPI-t és mutatót, amelyeket ma nyomon kell követnie. Emellett bemutatjuk az e-mail marketing KPI-k nyomon követésének legegyszerűbb módját is.

Mivel már megnyitotta ezt az „e-mailt”, nézzük meg, mit kínál! 📬

Mik azok az e-mail marketing KPI-k?

Először is nézzük meg az alapokat.

A KPI a Key Performance Indicator (kulcsfontosságú teljesítménymutató) rövidítése.

A KPI-k mérhető célok, amelyek segítenek a vállalatoknak teljesítményük vizualizálásában.

Az e-mail marketing KPI-k az e-mail marketing kampány különböző elemeinek teljesítményét mérik:

Olvasják az emberek az e-mailjeit?

Továbbítják őket?

Vagy csak elkerülik őket?

A hasznos e-mail marketing mutatók segítségével nyomon követheti ezeket a trendeket, hogy lássa, kampánya eredményes-e.

10 e-mail marketing KPI, amelyet nyomon kell követnie

Íme tíz e-mail marketing KPI, amelyeket mindenképpen érdemes elolvasni. A kiváló e-mail marketing szolgáltatásoknak mindenképpen tartalmazniuk kell ezeket a mutatókat a jelentési funkcióikban.

1. Visszapattanási arány

Ez a mutató azt méri, hogy a teljes elküldött e-mailek közül hányan nem kapták meg az Ön e-mailjét. 🙅

Kétféle visszapattanás létezik:

A soft bounce-ok az e-mail címekkel kapcsolatos ideiglenes problémákat követik nyomon.

A hard bounce-ok az e-mail címekkel kapcsolatos állandó problémákat követik nyomon.

A nagy számú visszapattanó e-mail arra utalhat, hogy a listádon rengeteg hamis e-mail cím, régi e-mail cím vagy...

A visszapattanási arány KPI célja, hogy segítsen meghatározni a feliratkozói lista minőségét.

Így számolhatja ki:

2. E-mail kézbesítési arány

Az e-mail kézbesítési arány nyomon követi a címzett postaládájába sikeresen elküldött e-mailek számát.

A visszapattanási arány és a kézbesíthetőségi arány közötti különbség az, hogy az előbbi a visszautasított e-mailekre, míg a kézbesíthetőségi arány az elfogadott e-mailekre összpontosít.

Így számolhatja ki:

3. Megnyitási arány

Ez a mutató azt követi nyomon, hogy hány e-mail címzett nyitotta meg az Ön által elküldött e-mailt.

Mivel az e-mailek sikere a tárgy sorától függ, a megnyitási arányból megtudhatja, mennyire sikeres a tárgy sora.

A nyitási arányt a következőképpen növelheti:

A feliratkozók keresztneveinek feltüntetése

A tárgy sorokat rövidre és kedvesre fogd 🍬

Emojik hozzáadása a tárgy sorhoz 😁

De nem elég csak tudni néhány módszert, amellyel javíthatja a megnyitási arányokat; meg kell értenie azt is, hogyan kell kiszámítani ezt a számot.

Íme egy egyszerű képlet, amely segíthet Önnek:

4. Egyedi megnyitási arány

Az egyedi megnyitási arány az e-mailjeit megnyitó egyéni felhasználók számát követi nyomon.

De miben különbözik az egyedi nyitási arány a szokásos nyitási aránytól?

Nos, ha az egyik ügyfele ugyanazt az e-mailt háromszor nyitja meg, az csak egy egyedi megnyitásnak számít, de három összes megnyitásnak.

Így számolhatja ki:

De az e-mail megnyitása önmagában nem elég, igaz?

Igen, szükségünk van a linkekre kattintásokra!

5. Átklikkelési arány

Ez a mutató az e-mailekben található egy vagy több linkre kattintó e-mail címzettek számát méri.

Megjegyzés: Csak a megnyitott e-maileket veszi figyelembe.

A kattintási arány megmutatja, hogy előfizetői érdeklődnek-e a tartalmak iránt, és szeretnének-e többet megtudni a márkáról. 🤓

Ha e-mailjei nem tartalmaznak linkeket, akkor a nyitási arányt vagy az e-mailekre adott válaszokat használhatja az elkötelezettség mérésére.

Így számolhatja ki:

6. Kattintási arány

A kattintási arány az e-mailben szereplő linkre kattintók száma azok közül, akiknek kézbesítették az e-mailt.

A magas kattintási arány azt jelzi, hogy e-mail marketing stratégiája működik.

Így számolhatja ki:

Bár a kattintási arány hasonlóan hangzik a kattintási arányhoz, valójában jelentős különbség van a kettő között.

A kattintási arány azokra összpontosít, akik megnyitották az e-mailjét, míg a kattintási arány azokra összpontosít, akik csak megkapták az e-mailjét.

Még mindig nem biztos benne?

Tegyük fel, hogy a következő mutatókat kapta:

Összes elküldött e-mail = 1000

Összes megnyitott e-mail = 600

Összes linkre kattintás = 300

Ekkor a kattintási arány a következő lenne:

A kattintási arány pedig a következő lenne:

Ha a kattintási arány alacsony, de a kattintási arány magas, akkor azt lehet mondani, hogy nem sokan nyitották meg az e-mailjét.

Azok azonban, akik elolvasták az e-mailjét, rákattintottak a linkre. Ez azt jelenti, hogy a tárgy során még dolgoznia kell, de a CTA ( Call To Action ) pontosan megfelelő.

7. Konverziós arány

Ez a mutató azt méri, hogy hányan kattintottak a linkre, majd hajtottak végre egy adott műveletet.

A végrehajtott művelet az Ön e-mail marketing kampányának céljaitól függ.

A „konverzió” lehet értékesítés, előfizetés, letöltés vagy akár regisztráció egy céloldalon.

Az e-mail konverziós arány méréséhez integrálnia kell e-mail platformját a webelemző rendszerével.

Így, ha e-mailt küld a feliratkozóknak, amelyben 60% kedvezményt hirdet az összes online termékére, a konverziós arányból megtudhatja, hogy a címzettek hány százaléka kattintott a linkre és vásárolt. Növelje konverziós arányait az alábbi követő e-mail sablonok használatával.

Ha tudja, mennyit költött a kampányra, és megtudja, hány előfizetőt sikerült megnyernie, könnyen láthatja, hogy a kampányba fektetett pénz megtérül-e!

Így számolhatja ki:

8. Lista növekedési arány

Ez a mutató nem veszi figyelembe, hogy a vállalatod mióta létezik.

Még egy jól ismert vállalatnak is növekednie kell, hogy releváns maradjon.

Az élethez hasonlóan, fejlődnöd és alkalmazkodnod kell, hogy előrébb juss.

Hogyan alkalmazható a növekedési ráta az e-mail marketingre?

A lista növekedési üteme azt mutatja, milyen gyorsan növekszik az e-mail listája.

A lista növekedése elengedhetetlen az e-mail marketingben, mivel segít elérni egy nagyobb közönséget és relevánsnak maradni az iparágában.

Így számolhatja ki:

Növelje termelékenységét az e-mail termelékenységi eszközökkel.

9. Átfogó ROI

A teljes befektetési megtérülés az e-mail kampányod által generált teljes bevétel. 🤑

Ez a mutató azt mutatja meg, hogy marketingtevékenységei hozzáadott értéket jelentenek-e a vállalat számára.

Így számolhatja ki:

10. Spam-panaszok aránya

E-mail marketingesként két gomb van, amelyet nem szeretne, ha előfizetői megnyomnának.

Ah, a „Junk” és a „Spam” gombok.

Ez a mutató azt méri, hogy hányan kattintanak ezekre a gombokra, amikor megkapják az e-mailjét.

A magas spam arány a következőket jelezheti:

Valami nem stimmel az e-mail szövegével

Az Ön e-mailjeit nehéz leiratkozni

Megváltoztatta az e-mailek gyakoriságát

Fontolja meg, hogy miért kerülnek az e-mailjei a spam mappába, és orvosolja a problémát. Kövesse nyomon a spam arányt, hogy ellenőrizze az egyes megoldások hatékonyságát.

Ráadásul a magas spam pontszám is rontja az e-mail küldőjének hírnevét.

Ezt a számot az internet szolgáltatótól (ISP) kaphatja meg, vagy saját maga is kiszámíthatja a panaszok arányát.

Így tudod kiszámítani:

A KPI-k nyomon követésének legjobb módja

Kézzel küldi el az e-maileket a listán szereplő minden egyes személynek?

Rendben, van egy rendszere, amely egyszerűsíti és automatizálja a folyamatokat.

Hasonlóképpen, szüksége van egy olyan eszközre, mint a ClickUp, amely segít nyomon követni és mérni az e-mail marketing teljesítményét!

Íme, hogyan segíthet a ClickUp:

1. Célok kitűzése

Emlékszik az elején említett e-mail marketing célokra?

A célok tökéletes helyek arra, hogy meghatározza és nyomon kövesse az azok eléréséhez vezető előrehaladását.

Miért?

Célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb, mérhető célokra bonthatók .

A kitűzött célok azok a kisebb célok, amelyeket el kell érnie az általános marketingmutató eléréséhez.

A ClickUp folyamatosan jeleníti meg a KPI-k elérése felé tett előrelépéseket, így soha nem veszíti szem elől a haladást.

Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor teljesít egy célt, a haladása frissülni fog.

Az e-mail KPI-k nyomon követéséhez kiválasztott mutatókat testreszabhatja, például:

Számok : numerikus adatok, például a kézbesített e-mailek száma 📧

Pénznem: kezelje bevételeit

Feladatok: ellenőrizze, hogy e-mail marketing csapata helyesen végzi-e a feladatokat... vagy sem.

Nem tudja, miben különböznek a KPI-k a mutatóktól? Itt talál egy bejegyzést a KPI-k és mutatók közötti különbségekről .

2. Műszerfalak

A ClickUp irányítópultjai átfogó képet adnak a csepegtető e-mail kampányával kapcsolatos mindenről.

A műszerfalak minden olyan e-mail elemzési adatot megadnak, amelyre szükséged van ahhoz, hogy meggyőződj arról, hogy kampányod jó úton halad-e.

Emellett egyéni widgeteket is hozzáadhat a műszerfalához, hogy a saját igényeinek megfelelően tekintse meg az előrehaladást:

Vonaldiagram: Hozzon létre egy egyedi vonaldiagramot, hogy azonosítsa a listája növekedésének tendenciáit 📈

Oszlopdiagram: Tervezzen egyedi bevételi oszlopdiagramokat, hogy lássa a bevételek változását egy adott időszakban 📊

Kördiagram: Használjon egyedi kördiagramot, hogy megnézze, milyen tartalmakat szeretnének látni az előfizetői.

Számítás : Számítsa ki a numerikus adatokat, például az előfizetőnkénti bevételt. Számítsa ki a numerikus adatokat, például az előfizetőnkénti bevételt.

Szövegblokk: Adjon hozzá képeket, formázott szöveget, és akár Adjon hozzá képeket, formázott szöveget, és akár /Slash parancsokat is használhat, hogy további részletekkel egészítse ki a műszerfalát.

3. Jelentések

A jelentések remek módszerek arra, hogy megnézze, az e-mail marketing csapata keményen dolgozik-e, vagy csak tétlenül ül.

Ha táblázat widgeteket ad hozzá az e-mail marketing KPI-dashboardjához, olyan adatokat láthat, mint:

Befejezett jelentés: Tekintse meg az egyes csapattagok által elvégzett feladatok számát.

Elvégzett munka: Nézze meg, hogy az egyes csapattagok hány feladatot végeztek el egy adott napon, héten vagy hónapban.

Munkaterületi pontok: Gamifikáld az e-mail marketing folyamatodat

Ki áll mögötte: Nézze meg, melyik csapattagoknak vannak még nem tisztázott értesítései és lejárt feladataik.

4. Email ClickApp

Ha úgy gondolja, hogy az e-mail már kiment a divatból, akkor mi tudjuk a legjobb módszert, hogy újraélesszük azt az Ön számára.

Az Email ClickApp segítségével közvetlenül a ClickUp feladatokon belül küldhet és fogadhat e-maileket! Így egy helyen követheti nyomon a KPI-ket és kezelheti a projekthez kapcsolódó e-maileket.

Így kell csinálni:

E-mail üzenetek küldése és fogadása közvetlenül a ClickUp feladatokból

Csatolmányok, űrlapok, sablonos válaszok és még sok más hozzáadása

Rendezze e-mailes beszélgetéseit megjegyzések vagy szálakba rendezett megjegyzések formájában

Állítson be e-mail automatizálásokat a ClickUp eseményei alapján

Például e-maileket rendelhet a csapattagokhoz, együttműködhet a küldésekben és válaszokban, és automatizálásokat indíthat el egyéni mezők, ügyfél események és akár hibajelentések alapján. A lehetőségek szinte korlátlanok!

Az e-mailjeinek ClickUp-ba történő integrálása a következőket segíti:

Időt takaríthat meg (nincs többé oda-vissza lapozás)

Tartsa rendezett állapotban a kommunikációt

Tartsa fenn a láthatóságot az e-mailes beszélgetések során

A ClickUp jelenleg az Outlook, IMAP, Office 365 és Gmail szolgáltatásokat támogatja. A ClickUp-ból elküldött összes e-mail úgy fog kinézni, mintha közvetlenül az Ön e-mailjéből lett volna elküldve – nincsenek furcsa továbbítási címek!

Íme néhány további módszer, ahogyan felhasználhatja az Email ClickApp alkalmazást:

Új feladatokat hozhat létre e-mail küldésével vagy továbbításával a ClickUp-ba.

Hozzászólások hozzáadása e-mailek küldésével a ClickUp feladatokhoz

Feladat részleteinek hozzáadása az e-mailekhez

Válasz az értesítő e-mailekre

Google-fiókj át is összekapcsolhatja a ClickUp szolgáltatással.

A Gmail integrációval a következőket teheti:

Feladatok létrehozása e-mailekből

Csatoljon e-mail válaszokat a feladatokhoz

A műveletek zökkenőmentes szinkronizálása mindkét platformon

Gyakori kérdések az e-mail marketing KPI-kről

Íme a válaszok néhány e-mail marketing KPI-vel kapcsolatos kérdésre:

1. Melyek az e-mail marketing lépései?

Íme hat lépés, amely segít elindítani e-mail marketing kampányát:

1. lépés: Határozzon meg Határozzon meg mérhető célokat , amelyekhez idővonal is tartozik.

2. lépés: Válasszon egy e-mail Válasszon egy e-mail sablont , vagy készítsen sajátot

3. lépés: Kutasson és Kutasson és készítsen olyan tartalmat , amelyet előfizetői látni szeretnének

4. lépés: Tartsa be az internetszolgáltatója előírásait, hogy elkerülje a spam mappába kerülést.

5. lépés : Ellenőrizze, írja meg és küldje el e-mail kampányát

6. lépés: Mérje fel teljesítményét és eredményeit

2. Melyek a marketing e-mailek 4 típusa?

Íme a négyféle marketing e-mail, amelyet elküldhet:

Információs e-mailek: Fókuszáljon egy adott termékre vagy közelgő eseményre. Ezeknek kiemelt CTA -val kell rendelkezniük.

Digitális hírlevél: Hetente vagy havonta küldött e-mail, amely a termékére vagy szolgáltatására összpontosít.

Termékfrissítés: E-mailek új termékekkel vagy meglévő termékek változásaival kapcsolatos frissítésekkel

Tranzakciós e-mailek : Megrendelés-visszaigazolások, üdvözlő e-mailek és köszönő e-mailek : Megrendelés-visszaigazolások, üdvözlő e-mailek és köszönő e-mailek

Különböző marketing e-mailek küldésével megmutathatja előfizetőinek, hogy sokféle dolgot kínál!

Búcsúzás 💻

Az e-mail marketing KPI-k segítenek a csapatoknak abban, hogy megtudják, haladnak-e az e-mail marketing céljaik felé.

A KPI-k meghatározása azonban csak az első lépés.

Ahhoz, hogy sikeres legyen, marketingmenedzsment eszközökkel kell nyomon követnie a KPI-ket!

És mi lehetne jobb eszköz ehhez, mint a ClickUp?

A kampányokhoz szükséges dokumentumok biztosításától a marketing sablonok beállításáig a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy digitális marketing céljait elérje.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és nézze meg, hogyan növekszik előfizetőinek száma elképzelhetetlen mértékben!