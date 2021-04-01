10 kiváló e-mail marketing KPI, amelyet nyomon kell követnie

Címzett: Ön
Tárgy: Állítsa be a KPI-ket, mielőtt elküldené az e-mailjeit.
„Szia, e-mail marketinges, 👋
Tehát úgy döntött, hogy elindít egy e-mail marketing kampányt.
Már megtervezted a tartalomnaptáradat, és pontosan tudod, hogyan fogod optimalizálni az e-mailjeidet.
Remek!
De mik az Ön e-mail marketing céljai?
Szeretné növelni márkaismertségét a közösségi médiában, megugrasztani eladásait, vagy listájának bővítésén dolgozni?
Miután konkrét célt tűzött ki magának, ki kell választania néhány e-mail marketing KPI-t is, hogy lássa, hogyan halad a cél felé.
Ne aggódjon, ebben segítünk Önnek!
Ebben a cikkben áttekintjük mindazt, amit az e-mail marketing KPI-kről tudni kell, és kiemeljük a tíz legjobb KPI-t és mutatót, amelyeket ma nyomon kell követnie. Emellett bemutatjuk az e-mail marketing KPI-k nyomon követésének legegyszerűbb módját is.
Mivel már megnyitotta ezt az „e-mailt”, nézzük meg, mit kínál! 📬
Mik azok az e-mail marketing KPI-k?
Először is nézzük meg az alapokat.
A KPI a Key Performance Indicator (kulcsfontosságú teljesítménymutató) rövidítése.
A KPI-k mérhető célok, amelyek segítenek a vállalatoknak teljesítményük vizualizálásában.
Az e-mail marketing KPI-k az e-mail marketing kampány különböző elemeinek teljesítményét mérik:
Olvasják az emberek az e-mailjeit?
Továbbítják őket?
Vagy csak elkerülik őket?
A hasznos e-mail marketing mutatók segítségével nyomon követheti ezeket a trendeket, hogy lássa, kampánya eredményes-e.
10 e-mail marketing KPI, amelyet nyomon kell követnie
Íme tíz e-mail marketing KPI, amelyeket mindenképpen érdemes elolvasni. A kiváló e-mail marketing szolgáltatásoknak mindenképpen tartalmazniuk kell ezeket a mutatókat a jelentési funkcióikban.
1. Visszapattanási arány
Ez a mutató azt méri, hogy a teljes elküldött e-mailek közül hányan nem kapták meg az Ön e-mailjét. 🙅
Kétféle visszapattanás létezik:
- A soft bounce-ok az e-mail címekkel kapcsolatos ideiglenes problémákat követik nyomon.
- A hard bounce-ok az e-mail címekkel kapcsolatos állandó problémákat követik nyomon.
A nagy számú visszapattanó e-mail arra utalhat, hogy a listádon rengeteg hamis e-mail cím, régi e-mail cím vagy...
A visszapattanási arány KPI célja, hogy segítsen meghatározni a feliratkozói lista minőségét.
Így számolhatja ki:
2. E-mail kézbesítési arány
Az e-mail kézbesítési arány nyomon követi a címzett postaládájába sikeresen elküldött e-mailek számát.
A visszapattanási arány és a kézbesíthetőségi arány közötti különbség az, hogy az előbbi a visszautasított e-mailekre, míg a kézbesíthetőségi arány az elfogadott e-mailekre összpontosít.
Így számolhatja ki:
3. Megnyitási arány
Ez a mutató azt követi nyomon, hogy hány e-mail címzett nyitotta meg az Ön által elküldött e-mailt.
Mivel az e-mailek sikere a tárgy sorától függ, a megnyitási arányból megtudhatja, mennyire sikeres a tárgy sora.
A nyitási arányt a következőképpen növelheti:
- A feliratkozók keresztneveinek feltüntetése
- A tárgy sorokat rövidre és kedvesre fogd 🍬
- Emojik hozzáadása a tárgy sorhoz 😁
De nem elég csak tudni néhány módszert, amellyel javíthatja a megnyitási arányokat; meg kell értenie azt is, hogyan kell kiszámítani ezt a számot.
Íme egy egyszerű képlet, amely segíthet Önnek:
4. Egyedi megnyitási arány
Az egyedi megnyitási arány az e-mailjeit megnyitó egyéni felhasználók számát követi nyomon.
De miben különbözik az egyedi nyitási arány a szokásos nyitási aránytól?
Nos, ha az egyik ügyfele ugyanazt az e-mailt háromszor nyitja meg, az csak egy egyedi megnyitásnak számít, de három összes megnyitásnak.
Így számolhatja ki:
De az e-mail megnyitása önmagában nem elég, igaz?
Igen, szükségünk van a linkekre kattintásokra!
5. Átklikkelési arány
Ez a mutató az e-mailekben található egy vagy több linkre kattintó e-mail címzettek számát méri.
Megjegyzés: Csak a megnyitott e-maileket veszi figyelembe.
A kattintási arány megmutatja, hogy előfizetői érdeklődnek-e a tartalmak iránt, és szeretnének-e többet megtudni a márkáról. 🤓
Ha e-mailjei nem tartalmaznak linkeket, akkor a nyitási arányt vagy az e-mailekre adott válaszokat használhatja az elkötelezettség mérésére.
Így számolhatja ki:
6. Kattintási arány
A kattintási arány az e-mailben szereplő linkre kattintók száma azok közül, akiknek kézbesítették az e-mailt.
A magas kattintási arány azt jelzi, hogy e-mail marketing stratégiája működik.
Így számolhatja ki:
Bár a kattintási arány hasonlóan hangzik a kattintási arányhoz, valójában jelentős különbség van a kettő között.
A kattintási arány azokra összpontosít, akik megnyitották az e-mailjét, míg a kattintási arány azokra összpontosít, akik csak megkapták az e-mailjét.
Még mindig nem biztos benne?
Tegyük fel, hogy a következő mutatókat kapta:
- Összes elküldött e-mail = 1000
- Összes megnyitott e-mail = 600
- Összes linkre kattintás = 300
Ekkor a kattintási arány a következő lenne:
A kattintási arány pedig a következő lenne:
Ha a kattintási arány alacsony, de a kattintási arány magas, akkor azt lehet mondani, hogy nem sokan nyitották meg az e-mailjét.
Azok azonban, akik elolvasták az e-mailjét, rákattintottak a linkre. Ez azt jelenti, hogy a tárgy során még dolgoznia kell, de a CTA ( Call To Action ) pontosan megfelelő.
7. Konverziós arány
Ez a mutató azt méri, hogy hányan kattintottak a linkre, majd hajtottak végre egy adott műveletet.
A végrehajtott művelet az Ön e-mail marketing kampányának céljaitól függ.
A „konverzió” lehet értékesítés, előfizetés, letöltés vagy akár regisztráció egy céloldalon.
Az e-mail konverziós arány méréséhez integrálnia kell e-mail platformját a webelemző rendszerével.
Így, ha e-mailt küld a feliratkozóknak, amelyben 60% kedvezményt hirdet az összes online termékére, a konverziós arányból megtudhatja, hogy a címzettek hány százaléka kattintott a linkre és vásárolt. Növelje konverziós arányait az alábbi követő e-mail sablonok használatával.
Ha tudja, mennyit költött a kampányra, és megtudja, hány előfizetőt sikerült megnyernie, könnyen láthatja, hogy a kampányba fektetett pénz megtérül-e!
Így számolhatja ki:
8. Lista növekedési arány
Ez a mutató nem veszi figyelembe, hogy a vállalatod mióta létezik.
Még egy jól ismert vállalatnak is növekednie kell, hogy releváns maradjon.
Az élethez hasonlóan, fejlődnöd és alkalmazkodnod kell, hogy előrébb juss.
Hogyan alkalmazható a növekedési ráta az e-mail marketingre?
A lista növekedési üteme azt mutatja, milyen gyorsan növekszik az e-mail listája.
A lista növekedése elengedhetetlen az e-mail marketingben, mivel segít elérni egy nagyobb közönséget és relevánsnak maradni az iparágában.
Így számolhatja ki:
Növelje termelékenységét az e-mail termelékenységi eszközökkel.
9. Átfogó ROI
A teljes befektetési megtérülés az e-mail kampányod által generált teljes bevétel. 🤑
Ez a mutató azt mutatja meg, hogy marketingtevékenységei hozzáadott értéket jelentenek-e a vállalat számára.
Így számolhatja ki:
10. Spam-panaszok aránya
E-mail marketingesként két gomb van, amelyet nem szeretne, ha előfizetői megnyomnának.
Ah, a „Junk” és a „Spam” gombok.
Ez a mutató azt méri, hogy hányan kattintanak ezekre a gombokra, amikor megkapják az e-mailjét.
A magas spam arány a következőket jelezheti:
- Valami nem stimmel az e-mail szövegével
- Az Ön e-mailjeit nehéz leiratkozni
- Megváltoztatta az e-mailek gyakoriságát
Fontolja meg, hogy miért kerülnek az e-mailjei a spam mappába, és orvosolja a problémát. Kövesse nyomon a spam arányt, hogy ellenőrizze az egyes megoldások hatékonyságát.
Ráadásul a magas spam pontszám is rontja az e-mail küldőjének hírnevét.
Ezt a számot az internet szolgáltatótól (ISP) kaphatja meg, vagy saját maga is kiszámíthatja a panaszok arányát.
Így tudod kiszámítani:
További példákat keres? Nézze meg ezeket a KPI-példákat és sablonokat!
A KPI-k nyomon követésének legjobb módja
Kézzel küldi el az e-maileket a listán szereplő minden egyes személynek?
Rendben, van egy rendszere, amely egyszerűsíti és automatizálja a folyamatokat.
Hasonlóképpen, szüksége van egy olyan eszközre, mint a ClickUp, amely segít nyomon követni és mérni az e-mail marketing teljesítményét!
Íme, hogyan segíthet a ClickUp:
1. Célok kitűzése
Emlékszik az elején említett e-mail marketing célokra?
A célok tökéletes helyek arra, hogy meghatározza és nyomon kövesse az azok eléréséhez vezető előrehaladását.
Miért?
Célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb, mérhető célokra bonthatók .
A kitűzött célok azok a kisebb célok, amelyeket el kell érnie az általános marketingmutató eléréséhez.
A ClickUp folyamatosan jeleníti meg a KPI-k elérése felé tett előrelépéseket, így soha nem veszíti szem elől a haladást.
Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor teljesít egy célt, a haladása frissülni fog.
Az e-mail KPI-k nyomon követéséhez kiválasztott mutatókat testreszabhatja, például:
- Számok: numerikus adatok, például a kézbesített e-mailek száma 📧
- Pénznem: kezelje bevételeit
- Feladatok: ellenőrizze, hogy e-mail marketing csapata helyesen végzi-e a feladatokat... vagy sem.
Nem tudja, miben különböznek a KPI-k a mutatóktól? Itt talál egy bejegyzést a KPI-k és mutatók közötti különbségekről .
2. Műszerfalak
A ClickUp irányítópultjai átfogó képet adnak a csepegtető e-mail kampányával kapcsolatos mindenről.
A műszerfalak minden olyan e-mail elemzési adatot megadnak, amelyre szükséged van ahhoz, hogy meggyőződj arról, hogy kampányod jó úton halad-e.
Emellett egyéni widgeteket is hozzáadhat a műszerfalához, hogy a saját igényeinek megfelelően tekintse meg az előrehaladást:
- Vonaldiagram: Hozzon létre egy egyedi vonaldiagramot, hogy azonosítsa a listája növekedésének tendenciáit 📈
- Oszlopdiagram: Tervezzen egyedi bevételi oszlopdiagramokat, hogy lássa a bevételek változását egy adott időszakban 📊
- Kördiagram: Használjon egyedi kördiagramot, hogy megnézze, milyen tartalmakat szeretnének látni az előfizetői.
- Számítás : Számítsa ki a numerikus adatokat, például az előfizetőnkénti bevételt.
- Szövegblokk: Adjon hozzá képeket, formázott szöveget, és akár /Slash parancsokat is használhat, hogy további részletekkel egészítse ki a műszerfalát.
3. Jelentések
A jelentések remek módszerek arra, hogy megnézze, az e-mail marketing csapata keményen dolgozik-e, vagy csak tétlenül ül.
Ha táblázat widgeteket ad hozzá az e-mail marketing KPI-dashboardjához, olyan adatokat láthat, mint:
- Befejezett jelentés: Tekintse meg az egyes csapattagok által elvégzett feladatok számát.
- Elvégzett munka: Nézze meg, hogy az egyes csapattagok hány feladatot végeztek el egy adott napon, héten vagy hónapban.
- Munkaterületi pontok: Gamifikáld az e-mail marketing folyamatodat
- Ki áll mögötte: Nézze meg, melyik csapattagoknak vannak még nem tisztázott értesítései és lejárt feladataik.
További információt szeretne a KPI-jelentésekről? Olvassa el a KPI-jelentésekről szóló átfogó útmutatónkat.
4. Email ClickApp
Ha úgy gondolja, hogy az e-mail már kiment a divatból, akkor mi tudjuk a legjobb módszert, hogy újraélesszük azt az Ön számára.
Az Email ClickApp segítségével közvetlenül a ClickUp feladatokon belül küldhet és fogadhat e-maileket! Így egy helyen követheti nyomon a KPI-ket és kezelheti a projekthez kapcsolódó e-maileket.
Így kell csinálni:
- E-mail üzenetek küldése és fogadása közvetlenül a ClickUp feladatokból
- Csatolmányok, űrlapok, sablonos válaszok és még sok más hozzáadása
- Rendezze e-mailes beszélgetéseit megjegyzések vagy szálakba rendezett megjegyzések formájában
- Állítson be e-mail automatizálásokat a ClickUp eseményei alapján
Például e-maileket rendelhet a csapattagokhoz, együttműködhet a küldésekben és válaszokban, és automatizálásokat indíthat el egyéni mezők, ügyfél események és akár hibajelentések alapján. A lehetőségek szinte korlátlanok!
Az e-mailjeinek ClickUp-ba történő integrálása a következőket segíti:
- Időt takaríthat meg (nincs többé oda-vissza lapozás)
- Tartsa rendezett állapotban a kommunikációt
- Tartsa fenn a láthatóságot az e-mailes beszélgetések során
A ClickUp jelenleg az Outlook, IMAP, Office 365 és Gmail szolgáltatásokat támogatja. A ClickUp-ból elküldött összes e-mail úgy fog kinézni, mintha közvetlenül az Ön e-mailjéből lett volna elküldve – nincsenek furcsa továbbítási címek!
Íme néhány további módszer, ahogyan felhasználhatja az Email ClickApp alkalmazást:
- Új feladatokat hozhat létre e-mail küldésével vagy továbbításával a ClickUp-ba.
- Hozzászólások hozzáadása e-mailek küldésével a ClickUp feladatokhoz
- Feladat részleteinek hozzáadása az e-mailekhez
- Válasz az értesítő e-mailekre
Google-fiókj át is összekapcsolhatja a ClickUp szolgáltatással.
A Gmail integrációval a következőket teheti:
- Feladatok létrehozása e-mailekből
- Csatoljon e-mail válaszokat a feladatokhoz
- A műveletek zökkenőmentes szinkronizálása mindkét platformon
Gyakori kérdések az e-mail marketing KPI-kről
Íme a válaszok néhány e-mail marketing KPI-vel kapcsolatos kérdésre:
1. Melyek az e-mail marketing lépései?
Íme hat lépés, amely segít elindítani e-mail marketing kampányát:
- 1. lépés: Határozzon meg mérhető célokat, amelyekhez idővonal is tartozik.
- 2. lépés: Válasszon egy e-mail sablont, vagy készítsen sajátot
- 3. lépés: Kutasson és készítsen olyan tartalmat, amelyet előfizetői látni szeretnének
- 4. lépés: Tartsa be az internetszolgáltatója előírásait, hogy elkerülje a spam mappába kerülést.
- 5. lépés: Ellenőrizze, írja meg és küldje el e-mail kampányát
- 6. lépés: Mérje fel teljesítményét és eredményeit
2. Melyek a marketing e-mailek 4 típusa?
Íme a négyféle marketing e-mail, amelyet elküldhet:
- Információs e-mailek: Fókuszáljon egy adott termékre vagy közelgő eseményre. Ezeknek kiemelt CTA-val kell rendelkezniük.
- Digitális hírlevél: Hetente vagy havonta küldött e-mail, amely a termékére vagy szolgáltatására összpontosít.
- Termékfrissítés: E-mailek új termékekkel vagy meglévő termékek változásaival kapcsolatos frissítésekkel
- Tranzakciós e-mailek : Megrendelés-visszaigazolások, üdvözlő e-mailek és köszönő e-mailek
Különböző marketing e-mailek küldésével megmutathatja előfizetőinek, hogy sokféle dolgot kínál!
Búcsúzás 💻
Az e-mail marketing KPI-k segítenek a csapatoknak abban, hogy megtudják, haladnak-e az e-mail marketing céljaik felé.
A KPI-k meghatározása azonban csak az első lépés.
Ahhoz, hogy sikeres legyen, marketingmenedzsment eszközökkel kell nyomon követnie a KPI-ket!
És mi lehetne jobb eszköz ehhez, mint a ClickUp?
A kampányokhoz szükséges dokumentumok biztosításától a marketing sablonok beállításáig a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy digitális marketing céljait elérje.
Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és nézze meg, hogyan növekszik előfizetőinek száma elképzelhetetlen mértékben!