40 marketing KPI, amelyet 2025-ben nyomon kell követnie

Marketingesként nincs ideje lassítani és minden marketingtevékenységet elemezni, amikor annyi változó tényező húzza különböző irányokba.

Naponta több száz döntést kell meghoznia az emberek és a projektek előrehaladásához, ezért szorosan figyelnie kell a megfelelő adatokat, és szemmel kell tartania a marketing teljesítménymutatókat (KPI-ket).

Adatrajongóként csapatunk munkához látott, és összeállította a legfontosabb marketing KPI-példákat, hogy a marketingvezetők magabiztosabban tudjanak adatvezérelt marketingtevékenységeket folytatni. Ha pedig nehezen tartja átláthatóvá és naprakésszé a KPI-ket, ismerünk egy tökéletes marketing KPI szoftvert, amely megváltoztatja csapatának a KPI-kkel való munkáját! ✨

Mik azok a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k)?

A kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) egy számszerűsíthető üzleti mutató, amelyet az üzleti célok elérésének nyomon követésére használnak. A csapatod, projekted vagy vállalkozásod számára meghatározott KPI-knek kapcsolódniuk kell a legfontosabb céljaidhoz és célkitűzéseidhez.

Hogyan válik egy üzleti mutató KPI-vé?

Ha a mutató egy nem alapvető üzleti folyamat vagy cél teljesítményét követi nyomon, akkor üzleti mutató.

Ha a mutató egy kulcsfontosságú üzleti folyamat vagy cél teljesítményét követi nyomon, akkor az egy KPI.

Mik azok a marketing KPI-k?

A marketing KPI-k mérhető mutatók, amelyeket a vállalat nyomon követhet a csatornaspecifikus marketingtevékenységek teljesítményének értékeléséhez. Ezek bizonyítják a marketingkampányok és stratégiák hatékonyságának megtérülését (ROI), így a vállalkozás megduplázhatja a bevált módszereket, és kiigazíthatja a nem megfelelőket.

Például egy projektmenedzser egy új marketingkampányt vezet egy üdítőital-gyártó vállalat számára. A csapat egy olyan frissítően kreatív stratégiában állapodik meg, amelyet még soha nem próbáltak ki. Ha ez a stratégia bevált, akkor potenciálisan felvehetik a márka eszköztárába! A kampánystratégia sikerének érvényesítéséhez egyértelmű marketing KPI-kra van szükségük, hogy meghatározzák a ROI-t. 💰

Miért fontosak a marketing KPI-k?

A marketing teljesítménymutatók (KPI-k) azért fontosak, mert mérhető mutatókat nyújtanak, amelyek segítségével a marketingesek értékelhetik stratégiáik és kampányaik hatékonyságát. A marketing KPI-k nyomon követése azért fontos, mert:

A 40 legfontosabb marketing KPI példa

Vállalati szintű marketing KPI-k

Ebben a részben azokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) vizsgáljuk, amelyek áttekintést nyújtanak vállalkozása marketinghatékonyságáról. Ezek a KPI-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy megértsük, hogyan hatnak marketingstratégiái az általános üzleti célokra.

1. Marketing ROI

A marketing ROI (befektetés megtérülése) a marketingtevékenységekből származó bevételt méri azok költségéhez viszonyítva. Segít megérteni, mennyire hatékonyak a marketingkiadások.

Használja marketingkampányai adatait (bevétel, költségek) az egyes kampányok vagy a teljes kampány ROI-jának kiszámításához.

ROI= (Értékesítési bevétel – Marketingköltség) / Marketingköltség, szorozva 100%-kal

Példa: Ha egy kampány 10 000 dollárba kerül és 50 000 dollár bevételt generál, akkor a ROI 400%. Ez azt jelenti, hogy minden elköltött 1 dollár után 4 dollárt keresett.

A marketing ROI kiszámításával meghatározhatja, hogy marketingtevékenységei és csatornái mennyire hatékonyak és értékesek. Vállalkozásától függően egyes marketingcsatornák jobban teljesítenek, mint mások.

2. Elvándorlási arány

A churn rate az adott időszakban a vállalattal való üzleti kapcsolatot megszüntető ügyfelek százalékos arányát méri. Ez a vevői elégedettség és megtartás egyik legfontosabb mutatója.

Elemezze az előfizetési adatokat vagy az ügyfelek aktivitását, hogy nyomon követhesse, hány ügyfelet veszít idővel.

Elvándorlási arány = (elvesztett ügyfelek száma/ügyfelek száma az elején) X100

Példa: Ha a hónap elején 1000 ügyfeled volt, és 50-et vesztettél, akkor a lemorzsolódási arányod (50/1000) X 100, vagyis 5%.

3. Pipeline-hozzájárulás/bevétel-hozzájárulás

Ez a KPI nyomon követi, hogy vállalatának értékesítési csatornájának vagy bevételének mekkora része közvetlenül a marketingtevékenységeknek tulajdonítható. A méréshez használjon olyan eszközöket, mint a CRM szoftver, hogy összehangolja a marketingtevékenységeket (pl. kampányokat) a csatorna vagy a bevételi adatokkal.

A marketing hozzájárulása a potenciális ügyfelek számához = (A marketing által generált potenciális ügyfelek száma / Az összes potenciális ügyfél száma) X 100

Példa: Ha az értékesítési csatornája 500 000 dollár értékű, és a marketingkampányok 200 000 dollárral járultak hozzá ehhez, akkor a marketing hozzájárulása a csatornához 40%.

4. Forgalom és MQL (marketing által minősített potenciális ügyfél) arány

Ez a mutató a webhely forgalmának azon részét méri, amely marketing szempontból minősített potenciális ügyfelekké alakul. Jó mutatója a potenciális ügyfelek minőségének és elkötelezettségének.

MQL-forgalom = (MQL-ek száma / webhely látogatóinak összesen száma) X 100

Használjon elemző eszközöket a webhely forgalmának nyomon követéséhez és lead generáló űrlapokat az MQL-ek azonosításához. A forgalom és az MQL arányának elemzésével jobban megértheti a legjobban teljesítő platformjait, és növelheti az azokba történő befektetését.

Hasonlóképpen, ha úgy találja, hogy valamelyik platformja nem teljesít jól, az adatok segítségével módosíthatja a stratégiáját, vagy egyszerűen csökkentheti a kiadásait!

Példa: Ha 10 000 látogatója volt a weboldalának és 500 MQL-je, akkor a forgalom-MQL aránya 5%.

5. Összes potenciális ügyfél vagy összes bevétel

A teljes leadszám a generált potenciális ügyfelek számát követi nyomon, míg a teljes bevétel az erőfeszítéseid pénzügyi eredményét tükrözi.

Használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, a HubSpot vagy a Salesforce a potenciális ügyfelek és a bevételek nyomon követéséhez.

6. Ügyfélélettartam-érték (CLTV)

A CLTV becsüli meg azt a teljes bevételt, amelyet egy ügyfél várhatóan generál a vállalatával fennálló kapcsolata során. Számítsa ki a vásárlási adatok és az átlagos ügyfélélettartam alapján.

CLTV = átlagos rendelési érték (AOV) x vásárlási gyakoriság (PF) x ügyfélélettartam (CL)

Példa: Ha egy ügyfél vásárlásonként 100 dollárt költ, évente 5 alkalommal vásárol, és 3 évig marad a vállalatnál, akkor CLTV-je 100 x 5 x 3 = 1500 dollár.

7. Konverziós arány

Ezzel mérhető azoknak a felhasználóknak a százalékos aránya, akik elvégzik a kívánt műveletet, például regisztrálnak vagy vásárolnak. A webhely látogatásait és a végrehajtott műveleteket olyan eszközökkel követheted nyomon, mint a Google Analytics.

Konverziós arány = (regisztrációk száma/összes látogató) X 100

Példa: Ha 10 000 ember látogatja meg a céloldalát, és 500-an regisztrálnak, akkor a konverziós aránya 5%.

Tartalommarketing KPI-k

Ebben a részben azokat a KPI-ket mutatjuk be, amelyek a tartalommarketing-tevékenységeinek hatékonyságát mérik. Ezek a mutatók segítenek megérteni, hogy tartalma vonzza-e a közönséget és eredményeket hoz-e.

8. Közzétett marketingtartalom

Ez egy egyszerű KPI. A heti vagy havi szinten közzétett tartalmak számát méri – blogcikkek, hírlevelek, podcastok, közösségi média bejegyzések stb.

9. Videomegtekintések száma csatornánként

Ez a KPI azt méri, hogy hányszor nézik meg videóit olyan platformokon, mint a YouTube vagy a közösségi média. Használja az egyes platformok által biztosított elemző eszközöket (pl. YouTube Analytics, Instagram Insights) a számításhoz.

Példa: Egy videó a YouTube-on 5000 megtekintést kap, egy másik az Instagramon pedig 2000 megtekintést. A videók összesen 7000 megtekintést kapnak.

A fogyasztók által generált mobil forgalom növekedése megnövelte a videomarketing iránti igényt (és potenciált!). A márkáknak lehetőségük van a fogyasztók oktatására és bevonására, és nem érdemes elszalasztani a versenytársakhoz kerülő potenciális ügyfeleket.

10. Oldalon töltött idő

Az oldalon töltött idő azt mutatja, hogy a felhasználók mennyi időt töltenek webhelyének egy adott oldalán. Ez egy remek módszer a tartalom iránti érdeklődés felmérésére.

Ennek méréséhez használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, hogy nyomon követhesse az egyes oldalak átlagos látogatási idejét.

11. Organikus munkamenetek

Ez a KPI nyomon követi azoknak a látogatóknak a számát, akik organikus keresésen keresztül (pl. a Google-on keresztül) találják meg a tartalmát. A Google Analytics vagy más SEO eszközök segítségével figyelemmel kísérheti az organikus forgalmat.

Ezekre a KPI-kra összpontosítva finomíthatja tartalmi stratégiáját, hogy vonzóbb és hatékonyabb anyagokat készíthessen közönsége számára.

E-mail marketing KPI-k

Vessünk egy pillantást az e-mail marketing mutatókra, amelyek biztosítják, hogy kampányai eljussanak a célközönségéhez és visszhangot keltsenek.

12. Megnyitási arány

Ez az e-mailjeit megnyitó címzettek százalékos arányát méri.

Nyitási arány = (nyitások száma / kézbesített e-mailek száma) X 100

Példa: Ha 1000 e-mailt küld, és 200-at nyitnak meg, akkor a megnyitási aránya 20%.

Ez az egyszerű e-mail marketing KPI nyomon követi azok számát, akik leiratkoznak az e-mail listádról egy kampány kézhezvétele után. Az olyan e-mail platformok, mint a Mailchimp, automatikusan nyomon követik a leiratkozásokat.

14. Kattintás-megnyitás arány (CTOR)

A CTOR KPI az e-mailek megnyitása után a linkre kattintó e-mail címzettek százalékos arányát méri. Ez jó mutatója annak, hogy mennyire vonzó a tartalma.

CTOR = (Kattintó felhasználók összesen / Megnyitások összesen) X 100

Példa: Ha 100 ember nyitja meg az e-mailjét, és 25-en kattintanak egy linkre, akkor a CTOR értéke 25%.

Ez a mutató az e-mail listádon szereplő előfizetők teljes számát követi nyomon. Az e-mail marketing platformod segítségével figyelemmel kísérheted a lista méretének változásait.

Előfizetők növekedése = új előfizetők száma – elvesztett előfizetők száma

Példa: Ha egy hónap alatt 200 új előfizetőt szerez, de 50-et veszít, akkor a nettó előfizető-növekedés 150.

16. Átklikkelési arány

Ez az e-mailben található linkre kattintók számának és az e-mailt megkapók teljes számának arányát méri.

Ezek a potenciális ügyfelek már megnyitották az e-mailjét. Most azt kell eldöntenie, hogy az e-mail elég meggyőző volt-e ahhoz, hogy rákattintsanak az abban található linkekre.

CTR= (Összes kattintás/Összes elküldött e-mail) X 100

Példa: Ha 200 e-mail kerül kézbesítésre, és 25 kattintás történik, akkor a CTR 12,5%.

Marketing műveletek KPI-k

Ezek a KPI-k biztosítják, hogy marketingtevékenységei és -folyamataik zökkenőmentesen és hatékonyan működjenek.

17. Konverziós arány

Ez a KPI a marketingtevékenységek és -műveletek konverziós arányát méri.

18. Forgalom eloszlása

Ez a marketing KPI nyomon követi, honnan érkezik a webhelyed forgalma, például organikus keresés, fizetett hirdetések vagy közösségi média. Használj marketingelemző eszközöket, például a Google Analytics-t a forgalom forrásainak elemzéséhez.

Fizetett marketing KPI-k

Íme néhány példa a teljesítményalapú marketing KPI-kra, amelyeket a marketingcsapatoknak nyomon kell követniük:

19. Ügyfélszerzési költség (CAC)

A CAC azt méri, hogy mennyibe kerül egy új ügyfél megszerzése fizetett marketingtevékenységek révén.

CAC=teljes marketingköltség/megszerzett új ügyfelek száma​

Példa: Ha 10 000 dollárt költ fizetett kampányokra és 100 új ügyfelet szerez, akkor a CAC értéke: 10 000/100 = 100 dollár ügyfélként.

20. Kattintásonkénti költség (CPC)

A CPC nyomon követi a fizetett hirdetéseire kattintások költségeit. Ez egy kulcsfontosságú mutató a Google Adshez hasonló platformokon futó fizetett kampányok esetében.

CPC=teljes hirdetési kiadás/teljes kattintásszám

Példa: Ha 1000 dollárt költ hirdetésekre és 500 kattintást kap, akkor a CPC-je: 1000/500 = 2 dollár kattintásonként.

21. Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS)

A ROAS méri a reklámra költött minden dollár után keletkező bevételt.

ROAS=hirdetésekből származó bevétel/hirdetési kiadások​

Példa: Ha 5000 dollárt költ hirdetésekre és 20 000 dollár bevételt generál, akkor a ROAS értéke: 20 000/5000 = 4:1

22. Minőségi pontszám

Ezt a mutatót a Google Ads használja a hirdetések, kulcsszavak és céloldalak relevanciájának és minőségének mérésére.

A Google 1-től 10-ig terjedő pontszámot ad a relevancia, a kattintási arány és a céloldal élménye alapján. A magasabb minőségi pontszám csökkenti a CPC-t, javítva a kampány hatékonyságát.

23. Megtekintési arány

Ha bármely csatornán videohirdetéseket futtat, akkor ez egy kritikus marketing teljesítménymutató, amelyet nyomon kell követnie.

A view-through rate azt mutatja, hogy hányan nézték végig egy kihagyható videó hirdetést. Ez jó mutatója annak, hogy mennyire vonzó a hirdetés tartalma, és mennyire pontosan célozta meg a releváns közönséget.

Megtekintési arány = (teljesített megtekintések száma / mért megjelenítések száma) x 100

Példa: Ha egy videohirdetés 1000 megjelenítést kap, és 10 ember nézi meg a teljes hirdetést, akkor a VTR 1% lesz.

24. Megjelenítések és elérhetőség

Az a szám, ahányszor a marketinganyaga megjelent egy felhasználó számára. Ha ezeket a számokat minden natív platformon nyomon követi, használjon központi marketing irányítópultot, hogy maximálisan kihasználja az idejét! ⚡️

Testreszabhatja a ClickUp irányítópultot a főbb platformjaira mutató beágyazott linkekkel.

25. Napi aktív felhasználók (DAU)

Ez a gyakori termékmarketing KPI nyomon követi a termékével naponta interakcióba lépő egyedi felhasználók számát. Mérésehez használjon olyan termékelemző eszközöket, mint a Mixpanel vagy az Amplitude.

Példa: Ha naponta 5000 egyedi felhasználó jelentkezik be az alkalmazásába, akkor a DAU értéke 5000.

26. Nettó ajánlói pontszám (NPS)

Az NPS a vásárlói lojalitást és elégedettséget méri azzal a kérdéssel, hogy „Mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlaná ezt a terméket?”

NPS=%promotálók−%kritikusok

Példa: Ha 70% a támogatók aránya és 10% a kritikusoké, akkor az NPS értéke: 70−10=60

27. Próbaverziók és bemutatók regisztrációi

Ez a mutató nyomon követi a próbaverzióra regisztráló vagy termékbemutatót kérő felhasználók számát. Használjon CRM-eszközöket, például a Salesforce-t a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.

28. Funkciók elfogadási aránya

Ez a marketingcsapatok számára készült KPI azt méri, hogy hány felhasználó használja aktívan termékének egy adott funkcióját.

Funkciók elfogadásának aránya = (a funkció felhasználói/összes aktív felhasználó) x 100

Példa: Ha 5000 felhasználóból 1000 használja az új funkciót, akkor az elfogadási arány: (1000/5000)×100=20%

PR KPI-k

29. Aktív lefedettség

Ez a PR KPI nyomon követi azoknak a médiumoknak a számát, amelyek aktívan foglalkoznak a márkáddal vagy kampányoddal. A marketingcsapatok olyan eszközökkel figyelhetik a sajtóban megjelenő említéseket, mint a Meltwater vagy a Google Alerts.

Példa: Ha 20 kiadvány foglalkozik a sajtóközleményével, az az aktív lefedettségét jelenti.

30. Hangfekvés

A share of voice KPI mérőszám a márkád láthatóságát méri a versenytársakhoz képest a médiában és a nyilvános vitákban.

Hangfekvés = (az Ön említései/az iparágban szereplő összes említés) X 100

Példa: Ha a márkád az iparágban összesen 2000 említésből 500-at kap, akkor a hangereje: 500/2000×100=25%

31. Média elérhetőség

Ezzel nyomon követheted, hány újságíróval vagy médiummal vetted fel a kapcsolatot a kampányoddal kapcsolatban. A hatékony nyomon követés érdekében vezess naplófájlt az elérési tevékenységekről.

32. Potenciális elérhetőség

Ez becsüli, hogy hány ember láthatta a médiában megjelenő híreket. A számításhoz szorozza meg a kiadvány olvasótáborát a megjelent cikkek számával.

Példa: Ha 10 cikket publikálnak olyan médiumokban, amelyek összesen 500 000 olvasóval rendelkeznek, akkor a potenciális elérhetőség 5 000 000.

SEO marketing KPI-k

A keresőmotorokhoz optimalizált tartalommarketing stratégiák ma az egyik legmegbízhatóbb marketingmódszer.

Blogján olyan témákról publikál tartalmakat, amelyeket a közönsége a Google-on keres. Van néhány dolog, amit tehet, hogy ezek a cikkek a Google keresési eredményei között magas rangot érjenek el a SEO tekintélye szempontjából. Amikor ügyfelei ezeket a témákat keresik, megtalálják a bejegyzését (feltéve, hogy az a Google első oldalán szerepel), és felkeresik a webhelyét, ahol remélhetőleg vásárolni fognak!

A SEO-hatékonyság javításának receptje folyamatosan változik. Egyre nehezebb, egyre inkább a párbeszédre épül, és egyre több kreativitást igényel. Tagadhatatlanul előnyös, ha minden csatornán növeli márkája jelenlétét, és ez hatással lehet a Google-ra is. A SEO-szakemberek ezt a növekedést a közösségi média, a PR és a tartalomkezelők szempontjából közelítik meg. Az egyik legjobb módszer, hogy csapatként javulást érjünk el ezen a területen, az, ha adatbázist hozunk létre az összes közös marketingkapcsolatunkról!

A SEO-hatékonyság javításának receptje folyamatosan változik. Egyre nehezebb, egyre inkább a párbeszédre épül, és egyre több kreativitást igényel. Tagadhatatlanul előnyös, ha minden csatornán növeli márkája jelenlétét, és ez hatással lehet a Google-ra is.

A SEO-szakemberek ezt a növekedést a közösségi média, a PR és a tartalomkezelők szempontjából közelítik meg. Az egyik legjobb módszer, hogy csapatként javulást érjünk el ezen a területen, az, ha adatbázist hozunk létre az összes közös marketingkapcsolatunkról!

33. Kulcsszó-rangsorolás

Ez egy gyakori SEO KPI, amely nyomon követi, hogy webhelye hány kulcsszóra rangsorolódik. Használjon olyan eszközöket, mint a SEMrush vagy az Ahrefs a rangsorok figyelemmel kíséréséhez.

34. Visszalinkelés

Ez azt jelzi, hogy hány márkával, céggel vagy marketingessel áll kapcsolatban, hogy minőségi weboldalakról visszalinkeléseket szerezzen a tartalmához. Ahogy Jeremy említette, próbáljon létrehozni egy adatbázist, amely segít a vállalkozása növekedésével együtt bővíteni tevékenységét!

35. SERP rangsorok

Webhelye/oldala pozíciója a keresőmotorok találati listájában a kulcsszavak alapján. Minél magasabb a SERP-je, annál nagyobb az esélye, hogy az emberek megtalálják és rákattintanak a webhelyére.

Ezzel a KPI-vel nyomon követheted, hogy cikked milyen teljesítményt nyújt az egyes kulcsszavak tekintetében.

Megnézheted, hogy milyen eredményeket érsz el a különböző kulcsszavakkal, és meghatározhatod, hol maradnak el a SERP-jeid. Hogyan követheted nyomon ezeket a kulcsszavakat? Beállíthatsz egy SERP-követő szoftvert, és naponta figyelemmel kísérheted a rangsorolást, hogy mérni tudd a teljesítményt. 👨‍💻

Ezen fontos mutatók mellett ne feledkezzen meg a következő kulcsfontosságú SEO-mutatókról sem:

Lépésenkénti kilépési arány: Azok a látogatók, akik néhány másodperccel a webhelyre érkezésük után elhagyták azt.

Mobil használhatóság: A céloldal sebessége és teljesítménye telefonokon és táblagépeken

Crawl hibák: URL-ek, amelyekhez a Googlebot nem fér hozzá, amikor átvizsgálja az oldalait.

KPI-k a közösségi médiában

A közösségi média aktivitása jó módszer arra, hogy megnézze, valóban hat-e a tartalma a közönségére. Ezt az információt felhasználhatja marketingkampányainak finomítására és arra, hogy ügyfeleinek azt adja, amit akarnak.

Ezenkívül az elkötelezettség rávilágít arra, hogy mely ügyfelei a leginkább készek arra, hogy bekerüljenek az értékesítési csatornába.

36. Követők száma

Ez a mutató a közösségi média fiókjaid követőinek számát méri. A mutatókat közvetlenül olyan platformokon ellenőrizheted, mint az Instagram vagy a Twitter.

Példa: Ha egy hónap alatt 500 új követővel bővül a fiókja, akkor ez a mérőszám.

37. Elkötelezettségi arány

Ez a KPI azt méri, hogy a felhasználók mennyire aktívan vesznek részt a közösségi média tartalmában.

Elkötelezettségi arány = [(Lájkolások + Hozzászólások + Megosztások) / Összes követő] X 100

Példa: Ha a bejegyzésed 100 lájkot, 20 kommentet és 30 megosztást kap, és 1000 követőd van, akkor az elkötelezettségi arány: [(100+20+30)/1000]×100=15%

38. Megjelenítések és elérhetőség

A megjelenítések számolják, hányszor jelenik meg a tartalmad, míg az elérés méri az egyedi felhasználók számát, akik megtekintik azt.

Példa: Ha a bejegyzésed 10 000 alkalommal jelenik meg 8000 egyedi felhasználó számára, akkor a megjelenítések száma = 10 000, a elérhetőség pedig = 8000.

39. Említések

Ez a marketing KPI nyomon követi, hogy milyen gyakran említik a márkádat a közösségi médiában. A közösségi média marketingeszközök, mint például a Brand24 vagy a Hootsuite segíthetnek az említések nyomon követésében.

40. Megosztások a közösségi médiában

Az emberek által hálózatukban és kapcsolataikban megosztott webes tartalmak teljes száma.

Ezen két KPI mellett kövesse nyomon a közösségi média más KPI-jeit is, például:

Márkaemlítések: Hány más személy vagy vállalkozás jelöl meg Önt a beszélgetéseikben?

Ajánló forgalom: Azok száma, akik a közösségi médiából (vagy akár más webhelyekről) látogatják meg a webhelyét.

Érzelmek: Az elkötelezettség lehet pozitív vagy negatív. Az elkötelezettség lehet pozitív vagy negatív. Az érzelmek marketingelemzési mutatói gépi tanulást használnak az érzelmek mérésére és a pontszámok megjelenítésére.

Ez az átfogó útmutató a különböző marketingterületek legfontosabb KPI-jait ismerteti. Ezen mutatók nyomon követése és optimalizálása segít finomítani stratégiáit és hatékony eredményeket elérni.

A marketing KPI-k tervezésének és nyomon követésének legjobb módja: szerezze be a ClickUp alkalmazást!

