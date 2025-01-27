ClickUp blog
40 marketing KPI, amelyet 2025-ben nyomon kell követnie

2025. január 27.

Marketingesként nincs ideje lassítani és minden marketingtevékenységet elemezni, amikor annyi változó tényező húzza különböző irányokba.

Naponta több száz döntést kell meghoznia az emberek és a projektek előrehaladásához, ezért szorosan figyelnie kell a megfelelő adatokat, és szemmel kell tartania a marketing teljesítménymutatókat (KPI-ket).

Adatrajongóként csapatunk munkához látott, és összeállította a legfontosabb marketing KPI-példákat, hogy a marketingvezetők magabiztosabban tudjanak adatvezérelt marketingtevékenységeket folytatni. Ha pedig nehezen tartja átláthatóvá és naprakésszé a KPI-ket, ismerünk egy tökéletes marketing KPI szoftvert, amely megváltoztatja csapatának a KPI-kkel való munkáját! ✨

Mik azok a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k)?

A kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) egy számszerűsíthető üzleti mutató, amelyet az üzleti célok elérésének nyomon követésére használnak. A csapatod, projekted vagy vállalkozásod számára meghatározott KPI-knek kapcsolódniuk kell a legfontosabb céljaidhoz és célkitűzéseidhez.

Hogyan válik egy üzleti mutató KPI-vé?

  • Ha a mutató egy nem alapvető üzleti folyamat vagy cél teljesítményét követi nyomon, akkor üzleti mutató.
  • Ha a mutató egy kulcsfontosságú üzleti folyamat vagy cél teljesítményét követi nyomon, akkor az egy KPI.
Maradjon a pályán, és érje el céljait a ClickUp mérhető célkitűzéseivel és automatikus haladáskövetésével!

Mik azok a marketing KPI-k?

A marketing KPI-k mérhető mutatók, amelyeket a vállalat nyomon követhet a csatornaspecifikus marketingtevékenységek teljesítményének értékeléséhez. Ezek bizonyítják a marketingkampányok és stratégiák hatékonyságának megtérülését (ROI), így a vállalkozás megduplázhatja a bevált módszereket, és kiigazíthatja a nem megfelelőket.

Például egy projektmenedzser egy új marketingkampányt vezet egy üdítőital-gyártó vállalat számára. A csapat egy olyan frissítően kreatív stratégiában állapodik meg, amelyet még soha nem próbáltak ki. Ha ez a stratégia bevált, akkor potenciálisan felvehetik a márka eszköztárába! A kampánystratégia sikerének érvényesítéséhez egyértelmű marketing KPI-kra van szükségük, hogy meghatározzák a ROI-t. 💰

Miért fontosak a marketing KPI-k?

A marketing teljesítménymutatók (KPI-k) azért fontosak, mert mérhető mutatókat nyújtanak, amelyek segítségével a marketingesek értékelhetik stratégiáik és kampányaik hatékonyságát. A marketing KPI-k nyomon követése azért fontos, mert:

  • A célok elérésének nyomon követése: A marketingosztály KPI-jei segítenek a csapatoknak nyomon követni, hogy teljesítik-e céljaikat, legyen szó a weboldal forgalmának növeléséről, potenciális ügyfelek szerzéséről, az ügyfélmegtartás javításáról vagy az értékesítés növeléséről. Az absztrakt célokat mérhető eredményekké alakítják.
  • A ROI mérése: Az olyan KPI-k nyomon követésével, mint a vásárlószerzési költség (CAC) vagy a hirdetési kiadások megtérülése (ROAS), a marketingesek meghatározhatják, hogy erőfeszítéseik meghozzák-e a befektetett pénzért cserébe az értéket. Ez elengedhetetlen a költségvetés elosztásához és a marketingkiadások igazolásához.
  • Jobb döntések meghozatala: A különböző típusú marketing KPI-k betekintést nyújtanak abba, hogy mi működik és mi nem, így a marketingesek objektív döntéseket hozhatnak. Például, ha egy adott platformon alacsonyak az elkötelezettségi mutatók, a marketingvezetők ezt az információt felhasználhatják a tartalmi stratégiájuk kiigazítására, vagy a jobb teljesítményű platformokra összpontosíthatnak.
  • Nagyobb felelősségvállalás: A világos KPI-k felelősségvállalást teremtenek a marketingcsapaton belül, mivel konkrét eredményekre vonatkozó elvárásokat határoznak meg. A csapat tagjai tudják, mire törekednek, és tevékenységüket ezeknek a céloknak az eléréséhez igazíthatják.
  • Javítsa a csapatok közötti összehangoltságot: A KPI-k biztosítják, hogy a marketingtevékenységek összhangban legyenek a vállalat átfogó céljaival. Például, ha a vállalat célja a bevétel növelése, a marketingosztály olyan KPI-kra koncentrálhat, mint a potenciális ügyfelek konverziós aránya és az ügyfelek életre szóló értéke.
  • A siker bizonyítása: A KPI-k kézzelfogható bizonyítékot nyújtanak a marketing üzleti hatásának. Ha meg tudja mutatni, hogy egy kampány hogyan növelte a bevételt vagy a potenciális ügyfelek számát, könnyebb megindokolni a marketing kezdeményezéseket a érdekelt felek számára.
  • Benchmarking: A marketingkampányok KPI-jainak időbeli nyomon követése lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy teljesítményüket összehasonlítsák. Például a jelenlegi kampány eredményeinek összehasonlítása a korábbiakkal rávilágít a fejlesztésre szoruló vagy romló területekre.

A 40 legfontosabb marketing KPI példa

Vállalati szintű marketing KPI-k

Ebben a részben azokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) vizsgáljuk, amelyek áttekintést nyújtanak vállalkozása marketinghatékonyságáról. Ezek a KPI-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy megértsük, hogyan hatnak marketingstratégiái az általános üzleti célokra.

1. Marketing ROI

A marketing ROI (befektetés megtérülése) a marketingtevékenységekből származó bevételt méri azok költségéhez viszonyítva. Segít megérteni, mennyire hatékonyak a marketingkiadások.

Használja marketingkampányai adatait (bevétel, költségek) az egyes kampányok vagy a teljes kampány ROI-jának kiszámításához.

ROI= (Értékesítési bevétel – Marketingköltség) / Marketingköltség, szorozva 100%-kal

Példa: Ha egy kampány 10 000 dollárba kerül és 50 000 dollár bevételt generál, akkor a ROI 400%. Ez azt jelenti, hogy minden elköltött 1 dollár után 4 dollárt keresett.

A marketing ROI kiszámításával meghatározhatja, hogy marketingtevékenységei és csatornái mennyire hatékonyak és értékesek. Vállalkozásától függően egyes marketingcsatornák jobban teljesítenek, mint mások.

2. Elvándorlási arány

A churn rate az adott időszakban a vállalattal való üzleti kapcsolatot megszüntető ügyfelek százalékos arányát méri. Ez a vevői elégedettség és megtartás egyik legfontosabb mutatója.

Elemezze az előfizetési adatokat vagy az ügyfelek aktivitását, hogy nyomon követhesse, hány ügyfelet veszít idővel.

Elvándorlási arány = (elvesztett ügyfelek száma/ügyfelek száma az elején) X100

Példa: Ha a hónap elején 1000 ügyfeled volt, és 50-et vesztettél, akkor a lemorzsolódási arányod (50/1000) X 100, vagyis 5%.

3. Pipeline-hozzájárulás/bevétel-hozzájárulás

Ez a KPI nyomon követi, hogy vállalatának értékesítési csatornájának vagy bevételének mekkora része közvetlenül a marketingtevékenységeknek tulajdonítható. A méréshez használjon olyan eszközöket, mint a CRM szoftver, hogy összehangolja a marketingtevékenységeket (pl. kampányokat) a csatorna vagy a bevételi adatokkal.

A marketing hozzájárulása a potenciális ügyfelek számához = (A marketing által generált potenciális ügyfelek száma / Az összes potenciális ügyfél száma) X 100

Példa: Ha az értékesítési csatornája 500 000 dollár értékű, és a marketingkampányok 200 000 dollárral járultak hozzá ehhez, akkor a marketing hozzájárulása a csatornához 40%.

4. Forgalom és MQL (marketing által minősített potenciális ügyfél) arány

Ez a mutató a webhely forgalmának azon részét méri, amely marketing szempontból minősített potenciális ügyfelekké alakul. Jó mutatója a potenciális ügyfelek minőségének és elkötelezettségének.

MQL-forgalom = (MQL-ek száma / webhely látogatóinak összesen száma) X 100

Használjon elemző eszközöket a webhely forgalmának nyomon követéséhez és lead generáló űrlapokat az MQL-ek azonosításához. A forgalom és az MQL arányának elemzésével jobban megértheti a legjobban teljesítő platformjait, és növelheti az azokba történő befektetését.

Hasonlóképpen, ha úgy találja, hogy valamelyik platformja nem teljesít jól, az adatok segítségével módosíthatja a stratégiáját, vagy egyszerűen csökkentheti a kiadásait!

Példa: Ha 10 000 látogatója volt a weboldalának és 500 MQL-je, akkor a forgalom-MQL aránya 5%.

5. Összes potenciális ügyfél vagy összes bevétel

A teljes leadszám a generált potenciális ügyfelek számát követi nyomon, míg a teljes bevétel az erőfeszítéseid pénzügyi eredményét tükrözi.

Használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, a HubSpot vagy a Salesforce a potenciális ügyfelek és a bevételek nyomon követéséhez.

6. Ügyfélélettartam-érték (CLTV)

A CLTV becsüli meg azt a teljes bevételt, amelyet egy ügyfél várhatóan generál a vállalatával fennálló kapcsolata során. Számítsa ki a vásárlási adatok és az átlagos ügyfélélettartam alapján.

CLTV = átlagos rendelési érték (AOV) x vásárlási gyakoriság (PF) x ügyfélélettartam (CL)

Példa: Ha egy ügyfél vásárlásonként 100 dollárt költ, évente 5 alkalommal vásárol, és 3 évig marad a vállalatnál, akkor CLTV-je 100 x 5 x 3 = 1500 dollár.

7. Konverziós arány

Ezzel mérhető azoknak a felhasználóknak a százalékos aránya, akik elvégzik a kívánt műveletet, például regisztrálnak vagy vásárolnak. A webhely látogatásait és a végrehajtott műveleteket olyan eszközökkel követheted nyomon, mint a Google Analytics.

Konverziós arány = (regisztrációk száma/összes látogató) X 100

Példa: Ha 10 000 ember látogatja meg a céloldalát, és 500-an regisztrálnak, akkor a konverziós aránya 5%.

Bónusz: OKR-ek vs. KPI-k

Tartalommarketing KPI-k

Ebben a részben azokat a KPI-ket mutatjuk be, amelyek a tartalommarketing-tevékenységeinek hatékonyságát mérik. Ezek a mutatók segítenek megérteni, hogy tartalma vonzza-e a közönséget és eredményeket hoz-e.

8. Közzétett marketingtartalom

Ez egy egyszerű KPI. A heti vagy havi szinten közzétett tartalmak számát méri – blogcikkek, hírlevelek, podcastok, közösségi média bejegyzések stb.

9. Videomegtekintések száma csatornánként

Ez a KPI azt méri, hogy hányszor nézik meg videóit olyan platformokon, mint a YouTube vagy a közösségi média. Használja az egyes platformok által biztosított elemző eszközöket (pl. YouTube Analytics, Instagram Insights) a számításhoz.

Példa: Egy videó a YouTube-on 5000 megtekintést kap, egy másik az Instagramon pedig 2000 megtekintést. A videók összesen 7000 megtekintést kapnak.

A fogyasztók által generált mobil forgalom növekedése megnövelte a videomarketing iránti igényt (és potenciált!). A márkáknak lehetőségük van a fogyasztók oktatására és bevonására, és nem érdemes elszalasztani a versenytársakhoz kerülő potenciális ügyfeleket.

10. Oldalon töltött idő

Az oldalon töltött idő azt mutatja, hogy a felhasználók mennyi időt töltenek webhelyének egy adott oldalán. Ez egy remek módszer a tartalom iránti érdeklődés felmérésére.

Ennek méréséhez használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, hogy nyomon követhesse az egyes oldalak átlagos látogatási idejét.

11. Organikus munkamenetek

Ez a KPI nyomon követi azoknak a látogatóknak a számát, akik organikus keresésen keresztül (pl. a Google-on keresztül) találják meg a tartalmát. A Google Analytics vagy más SEO eszközök segítségével figyelemmel kísérheti az organikus forgalmat.

Ezekre a KPI-kra összpontosítva finomíthatja tartalmi stratégiáját, hogy vonzóbb és hatékonyabb anyagokat készíthessen közönsége számára.

E-mail marketing KPI-k

Vessünk egy pillantást az e-mail marketing mutatókra, amelyek biztosítják, hogy kampányai eljussanak a célközönségéhez és visszhangot keltsenek.

12. Megnyitási arány

Ez az e-mailjeit megnyitó címzettek százalékos arányát méri.

Nyitási arány = (nyitások száma / kézbesített e-mailek száma) X 100

Példa: Ha 1000 e-mailt küld, és 200-at nyitnak meg, akkor a megnyitási aránya 20%.

13. Leiratkozások

Ez az egyszerű e-mail marketing KPI nyomon követi azok számát, akik leiratkoznak az e-mail listádról egy kampány kézhezvétele után. Az olyan e-mail platformok, mint a Mailchimp, automatikusan nyomon követik a leiratkozásokat.

14. Kattintás-megnyitás arány (CTOR)

A CTOR KPI az e-mailek megnyitása után a linkre kattintó e-mail címzettek százalékos arányát méri. Ez jó mutatója annak, hogy mennyire vonzó a tartalma.

CTOR = (Kattintó felhasználók összesen / Megnyitások összesen) X 100

Példa: Ha 100 ember nyitja meg az e-mailjét, és 25-en kattintanak egy linkre, akkor a CTOR értéke 25%.

15. Előfizetők számának növekedése

Ez a mutató az e-mail listádon szereplő előfizetők teljes számát követi nyomon. Az e-mail marketing platformod segítségével figyelemmel kísérheted a lista méretének változásait.

Előfizetők növekedése = új előfizetők száma – elvesztett előfizetők száma

Példa: Ha egy hónap alatt 200 új előfizetőt szerez, de 50-et veszít, akkor a nettó előfizető-növekedés 150.

16. Átklikkelési arány

Ez az e-mailben található linkre kattintók számának és az e-mailt megkapók teljes számának arányát méri.

Ezek a potenciális ügyfelek már megnyitották az e-mailjét. Most azt kell eldöntenie, hogy az e-mail elég meggyőző volt-e ahhoz, hogy rákattintsanak az abban található linkekre.

CTR= (Összes kattintás/Összes elküldött e-mail) X 100

Példa: Ha 200 e-mail kerül kézbesítésre, és 25 kattintás történik, akkor a CTR 12,5%.

Marketing műveletek KPI-k

Ezek a KPI-k biztosítják, hogy marketingtevékenységei és -folyamataik zökkenőmentesen és hatékonyan működjenek.

17. Konverziós arány

Ez a KPI a marketingtevékenységek és -műveletek konverziós arányát méri.

18. Forgalom eloszlása

Ez a marketing KPI nyomon követi, honnan érkezik a webhelyed forgalma, például organikus keresés, fizetett hirdetések vagy közösségi média. Használj marketingelemző eszközöket, például a Google Analytics-t a forgalom forrásainak elemzéséhez.

Fizetett marketing KPI-k

Íme néhány példa a teljesítményalapú marketing KPI-kra, amelyeket a marketingcsapatoknak nyomon kell követniük:

19. Ügyfélszerzési költség (CAC)

A CAC azt méri, hogy mennyibe kerül egy új ügyfél megszerzése fizetett marketingtevékenységek révén.

CAC=teljes marketingköltség/megszerzett új ügyfelek száma

Példa: Ha 10 000 dollárt költ fizetett kampányokra és 100 új ügyfelet szerez, akkor a CAC értéke: 10 000/100 = 100 dollár ügyfélként.

20. Kattintásonkénti költség (CPC)

A CPC nyomon követi a fizetett hirdetéseire kattintások költségeit. Ez egy kulcsfontosságú mutató a Google Adshez hasonló platformokon futó fizetett kampányok esetében.

CPC=teljes hirdetési kiadás/teljes kattintásszám

Példa: Ha 1000 dollárt költ hirdetésekre és 500 kattintást kap, akkor a CPC-je: 1000/500 = 2 dollár kattintásonként.

21. Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS)

A ROAS méri a reklámra költött minden dollár után keletkező bevételt.

ROAS=hirdetésekből származó bevétel/hirdetési kiadások

Példa: Ha 5000 dollárt költ hirdetésekre és 20 000 dollár bevételt generál, akkor a ROAS értéke: 20 000/5000 = 4:1

22. Minőségi pontszám

Ezt a mutatót a Google Ads használja a hirdetések, kulcsszavak és céloldalak relevanciájának és minőségének mérésére.

A Google 1-től 10-ig terjedő pontszámot ad a relevancia, a kattintási arány és a céloldal élménye alapján. A magasabb minőségi pontszám csökkenti a CPC-t, javítva a kampány hatékonyságát.

23. Megtekintési arány

Ha bármely csatornán videohirdetéseket futtat, akkor ez egy kritikus marketing teljesítménymutató, amelyet nyomon kell követnie.

A view-through rate azt mutatja, hogy hányan nézték végig egy kihagyható videó hirdetést. Ez jó mutatója annak, hogy mennyire vonzó a hirdetés tartalma, és mennyire pontosan célozta meg a releváns közönséget.

Megtekintési arány = (teljesített megtekintések száma / mért megjelenítések száma) x 100

Példa: Ha egy videohirdetés 1000 megjelenítést kap, és 10 ember nézi meg a teljes hirdetést, akkor a VTR 1% lesz.

24. Megjelenítések és elérhetőség

Az a szám, ahányszor a marketinganyaga megjelent egy felhasználó számára. Ha ezeket a számokat minden natív platformon nyomon követi, használjon központi marketing irányítópultot, hogy maximálisan kihasználja az idejét! ⚡️

Használja a ClickUp irányítópultjait a marketingtevékenységek és a marketing által minősített potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, és ossza meg azokat az értékesítési és marketingcsapattal.
Testreszabhatja a ClickUp irányítópultot a főbb platformjaira mutató beágyazott linkekkel.

Termékmarketing KPI-k

25. Napi aktív felhasználók (DAU)

Ez a gyakori termékmarketing KPI nyomon követi a termékével naponta interakcióba lépő egyedi felhasználók számát. Mérésehez használjon olyan termékelemző eszközöket, mint a Mixpanel vagy az Amplitude.

Példa: Ha naponta 5000 egyedi felhasználó jelentkezik be az alkalmazásába, akkor a DAU értéke 5000.

26. Nettó ajánlói pontszám (NPS)

Az NPS a vásárlói lojalitást és elégedettséget méri azzal a kérdéssel, hogy „Mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlaná ezt a terméket?”

NPS=%promotálók−%kritikusok

Példa: Ha 70% a támogatók aránya és 10% a kritikusoké, akkor az NPS értéke: 70−10=60

27. Próbaverziók és bemutatók regisztrációi

Ez a mutató nyomon követi a próbaverzióra regisztráló vagy termékbemutatót kérő felhasználók számát. Használjon CRM-eszközöket, például a Salesforce-t a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.

28. Funkciók elfogadási aránya

Ez a marketingcsapatok számára készült KPI azt méri, hogy hány felhasználó használja aktívan termékének egy adott funkcióját.

Funkciók elfogadásának aránya = (a funkció felhasználói/összes aktív felhasználó) x 100

Példa: Ha 5000 felhasználóból 1000 használja az új funkciót, akkor az elfogadási arány: (1000/5000)×100=20%

PR KPI-k

29. Aktív lefedettség

Ez a PR KPI nyomon követi azoknak a médiumoknak a számát, amelyek aktívan foglalkoznak a márkáddal vagy kampányoddal. A marketingcsapatok olyan eszközökkel figyelhetik a sajtóban megjelenő említéseket, mint a Meltwater vagy a Google Alerts.

Példa: Ha 20 kiadvány foglalkozik a sajtóközleményével, az az aktív lefedettségét jelenti.

30. Hangfekvés

A share of voice KPI mérőszám a márkád láthatóságát méri a versenytársakhoz képest a médiában és a nyilvános vitákban.

Hangfekvés = (az Ön említései/az iparágban szereplő összes említés) X 100

Példa: Ha a márkád az iparágban összesen 2000 említésből 500-at kap, akkor a hangereje: 500/2000×100=25%

31. Média elérhetőség

Ezzel nyomon követheted, hány újságíróval vagy médiummal vetted fel a kapcsolatot a kampányoddal kapcsolatban. A hatékony nyomon követés érdekében vezess naplófájlt az elérési tevékenységekről.

32. Potenciális elérhetőség

Ez becsüli, hogy hány ember láthatta a médiában megjelenő híreket. A számításhoz szorozza meg a kiadvány olvasótáborát a megjelent cikkek számával.

Példa: Ha 10 cikket publikálnak olyan médiumokban, amelyek összesen 500 000 olvasóval rendelkeznek, akkor a potenciális elérhetőség 5 000 000.

SEO marketing KPI-k

A keresőmotorokhoz optimalizált tartalommarketing stratégiák ma az egyik legmegbízhatóbb marketingmódszer.

Blogján olyan témákról publikál tartalmakat, amelyeket a közönsége a Google-on keres. Van néhány dolog, amit tehet, hogy ezek a cikkek a Google keresési eredményei között magas rangot érjenek el a SEO tekintélye szempontjából. Amikor ügyfelei ezeket a témákat keresik, megtalálják a bejegyzését (feltéve, hogy az a Google első oldalán szerepel), és felkeresik a webhelyét, ahol remélhetőleg vásárolni fognak!

A SEO-hatékonyság javításának receptje folyamatosan változik. Egyre nehezebb, egyre inkább a párbeszédre épül, és egyre több kreativitást igényel. Tagadhatatlanul előnyös, ha minden csatornán növeli márkája jelenlétét, és ez hatással lehet a Google-ra is.

33. Kulcsszó-rangsorolás

Ez egy gyakori SEO KPI, amely nyomon követi, hogy webhelye hány kulcsszóra rangsorolódik. Használjon olyan eszközöket, mint a SEMrush vagy az Ahrefs a rangsorok figyelemmel kíséréséhez.

34. Visszalinkelés

Ez azt jelzi, hogy hány márkával, céggel vagy marketingessel áll kapcsolatban, hogy minőségi weboldalakról visszalinkeléseket szerezzen a tartalmához. Ahogy Jeremy említette, próbáljon létrehozni egy adatbázist, amely segít a vállalkozása növekedésével együtt bővíteni tevékenységét!

Próbáld ki a ClickUp Workspace-t mintául vevő SEO-sablont, hogy egy helyen kezelhesd a tartalmi összefoglalókat és a többfunkciós munkákat.

ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablon

ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp SEO tartalom-összefoglaló sablon segítségével hidalhatja át a különbséget a tájékoztató csapat és az írók között.

35. SERP rangsorok

Webhelye/oldala pozíciója a keresőmotorok találati listájában a kulcsszavak alapján. Minél magasabb a SERP-je, annál nagyobb az esélye, hogy az emberek megtalálják és rákattintanak a webhelyére.

Ezzel a KPI-vel nyomon követheted, hogy cikked milyen teljesítményt nyújt az egyes kulcsszavak tekintetében.

Megnézheted, hogy milyen eredményeket érsz el a különböző kulcsszavakkal, és meghatározhatod, hol maradnak el a SERP-jeid. Hogyan követheted nyomon ezeket a kulcsszavakat? Beállíthatsz egy SERP-követő szoftvert, és naponta figyelemmel kísérheted a rangsorolást, hogy mérni tudd a teljesítményt. 👨‍💻

Ezen fontos mutatók mellett ne feledkezzen meg a következő kulcsfontosságú SEO-mutatókról sem:

  • Lépésenkénti kilépési arány: Azok a látogatók, akik néhány másodperccel a webhelyre érkezésük után elhagyták azt.
  • Mobil használhatóság: A céloldal sebessége és teljesítménye telefonokon és táblagépeken
  • Crawl hibák: URL-ek, amelyekhez a Googlebot nem fér hozzá, amikor átvizsgálja az oldalait.

KPI-k a közösségi médiában

A közösségi média aktivitása jó módszer arra, hogy megnézze, valóban hat-e a tartalma a közönségére. Ezt az információt felhasználhatja marketingkampányainak finomítására és arra, hogy ügyfeleinek azt adja, amit akarnak.

Ezenkívül az elkötelezettség rávilágít arra, hogy mely ügyfelei a leginkább készek arra, hogy bekerüljenek az értékesítési csatornába.

36. Követők száma

Ez a mutató a közösségi média fiókjaid követőinek számát méri. A mutatókat közvetlenül olyan platformokon ellenőrizheted, mint az Instagram vagy a Twitter.

Példa: Ha egy hónap alatt 500 új követővel bővül a fiókja, akkor ez a mérőszám.

37. Elkötelezettségi arány

Ez a KPI azt méri, hogy a felhasználók mennyire aktívan vesznek részt a közösségi média tartalmában.

Elkötelezettségi arány = [(Lájkolások + Hozzászólások + Megosztások) / Összes követő] X 100

Példa: Ha a bejegyzésed 100 lájkot, 20 kommentet és 30 megosztást kap, és 1000 követőd van, akkor az elkötelezettségi arány: [(100+20+30)/1000]×100=15%

38. Megjelenítések és elérhetőség

A megjelenítések számolják, hányszor jelenik meg a tartalmad, míg az elérés méri az egyedi felhasználók számát, akik megtekintik azt.

Példa: Ha a bejegyzésed 10 000 alkalommal jelenik meg 8000 egyedi felhasználó számára, akkor a megjelenítések száma = 10 000, a elérhetőség pedig = 8000.

39. Említések

Ez a marketing KPI nyomon követi, hogy milyen gyakran említik a márkádat a közösségi médiában. A közösségi média marketingeszközök, mint például a Brand24 vagy a Hootsuite segíthetnek az említések nyomon követésében.

40. Megosztások a közösségi médiában

Az emberek által hálózatukban és kapcsolataikban megosztott webes tartalmak teljes száma.

Ezen két KPI mellett kövesse nyomon a közösségi média más KPI-jeit is, például:

  • Márkaemlítések: Hány más személy vagy vállalkozás jelöl meg Önt a beszélgetéseikben?
  • Ajánló forgalom: Azok száma, akik a közösségi médiából (vagy akár más webhelyekről) látogatják meg a webhelyét.
  • Érzelmek: Az elkötelezettség lehet pozitív vagy negatív. Az érzelmek marketingelemzési mutatói gépi tanulást használnak az érzelmek mérésére és a pontszámok megjelenítésére.

Ez az átfogó útmutató a különböző marketingterületek legfontosabb KPI-jait ismerteti. Ezen mutatók nyomon követése és optimalizálása segít finomítani stratégiáit és hatékony eredményeket elérni.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 63%-a sürgősség és fontosság szerint rangsorolja személyes céljait, de csak 25% szervezi azokat időkeret szerint.

Mit jelent ez? Tudod, mi a fontos, de nem feltétlenül azt, hogy mikor. ⏳

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájával továbbfejlesztett ClickUp Goals segít tisztázni a dolgokat. Segít a nagy célokat időhöz kötött, megvalósítható lépésekre bontani. A ClickUp Brain intelligens javaslatokat ad az ütemtervekhez, és valós idejű haladási frissítésekkel és automatikus állapotváltozásokkal segít nyomon követni a feladatok elvégzését.

💫 Valós eredmények: A felhasználók a ClickUp-ra való áttérés után kétszeres termelékenységnövekedésről számolnak be!

A marketing KPI-k tervezésének és nyomon követésének legjobb módja: szerezze be a ClickUp alkalmazást!

A ClickUp egy all-in-one, AI-alapú munkamenedzsment platform, ahol a csapatok összeülnek, hogy feladatok, dokumentumok, csevegés, célok, táblák és egyéb eszközök segítségével megtervezzék, megszervezzék és együttműködjenek a munkában. A ClickUp néhány kattintással könnyen testreszabható, és minden típusú és méretű csapatnak lehetővé teszi, hogy hatékonyabban végezze munkáját, és új magasságokba emelje a termelékenységet!

Itt van három hatékony (és ingyenes!) ClickUp funkció, amelyekkel marketing KPI-ket állíthatsz be és figyelhetsz:

ClickUp célok

Készítsen terveket marketingstratégiája alapján, és kövesse nyomon a fontos marketing KPI-ket a ClickUp célokban.
Készítsen megvalósítható feladatokat marketingstratégiájából a ClickUp segítségével!

A ClickUp alkalmazásban a célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb célkitűzésekre vannak felosztva, és valós időben frissülnek, ahogy haladsz előre. Ezek a célkitűzések lényegében a KPI-k, amelyekhez eredmények eléréséhez szükséges feladatok tartoznak.

Hogyan segít ez a marketing KPI-k kezelésében? Testreszabhatja azokat a mutatókat, amelyeket ezeknek a céloknak a nyomon követéséhez választott:

  • Szám: Hozzon létre egy számtartományt, és kövesse nyomon a számok közötti növekedést vagy csökkenést.
  • Igaz/Hamis: Használj egy „Kész/Nem kész” jelölőnégyzetet a cél teljesítésének jelöléséhez.
  • Pénznem: Állítson be pénzügyi célt, és kövesse nyomon az emelkedéseket vagy csökkenéseket.
  • Feladat: Egyetlen feladat vagy egy egész lista teljesítésének nyomon követése

ClickUp műszerfalak

clickup értékesítési irányítópult nézet
Konszolidáld marketingcsatornáidat és fontos marketing KPI-jaidat a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp esettanulmányai szerint az amerikai munkavállalók 42%-a úgy érzi, hogy munkáltatója nem biztosítja számukra az összes olyan technológiai eszközt vagy alkalmazást, amelyre szükségük van a távmunkához. Mivel mindezt egy digitális irányítópultról kezelheti, ez a tökéletes megoldás azoknak a távmunkás csapatoknak, amelyek marketingtevékenységeiket szeretnék fokozni!

A ClickUp irányítópultjai tökéletesek a marketing KPI-k nyomon követéséhez. Bárki létrehozhat irányítópultot az építőelemek – az egyéni widgetek – segítségével, hogy áttekinthető képet kapjon a marketing KPI-kről.

Clickup marketing sablonjai

Válasszon több mint 100 testreszabható sablon közül, hogy megtervezhesse, végrehajthassa és nyomon követhesse marketingtevékenységeit.

ClickUp stratégiai marketing terv sablon
Hozd létre a legfontosabb céljaidat és eredményeidet (OKR-eket) egy részletes tervvel, amelyben meghatározzák, hogyan fogja marketingcsapatod elérni a célokat, a költségvetést és egyebeket.

Bónusz: További marketingtervezési sablonok és marketingtervezési szoftver!

A ClickUp egy helyen összegyűjti az összes munkádat, és több mint tucatnyi módszert kínál a feladatok és egyéb munkák szervezésére és vizualizálására, többek között:

Így könnyedén nyomon követheted marketingstratégiád előrehaladását és a legfontosabb mutatókat. 📈

Regisztrálj egy ingyenes ClickUp-fiókra, és hozd létre marketingcsapatod eddigi legjobb termelékenységi és nyomonkövetési rendszerét!

