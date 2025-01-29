A 10 legjobb termékelemző eszköz 2025-ben (vélemények és árak)

Miért nem kapnak bizonyos funkciók a termékében a nekik járó figyelmet? Ez valami, ami miatt nem tud aludni?
Nem vagy egyedül.
A felhasználói viselkedés, a termékhasználat és az ügyfélút megértése nehéz, de elengedhetetlen. Ebben segíthet egy termékelemző eszköz! Ezek figyelemmel kísérik, hogyan interagálnak a felhasználók egy termékkel, feltárják a legnépszerűbb funkciókat, az egyes funkciók használatára fordított időt és még sok minden mást.
A termékelemzés segítségével újra megismerheti termékét. Különösen azokat a területeket, amelyeken javítani kell.
Mindezekkel a kvalitatív és kvantitatív adatokkal könnyebb meghatározni a fejlesztésre, promócióra vagy teljes átalakításra szoruló funkciókat.
Ezenkívül ezeknek az eszközöknek a szegmentációs képességeinek kihasználásával személyre szabott üzeneteket készíthet, amelyek segítenek ügyfeleinek a vásárlási folyamatban.
Természetesen javítja termékét és megtartja meglévő ügyfélkörét. De ez csak a kezdet. Határozzuk meg és elemezzük, hogyan segítenek a termékelemző eszközök az értékesítés növelésében.
Mit kell keresnie a termékelemző eszközökben?
Mielőtt megismerkedne a legjobb termékelemző eszközökkel, nézzük meg, milyen funkciókra van szüksége csapatának, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a befektetésből:
- Intuitív felhasználói felület: Felhasználóbarát felület, amely lehetővé teszi mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók számára a navigációt és az információk kinyerését.
- Egyedi események nyomon követése: Az elemző eszköznek képesnek kell lennie az Ön konkrét üzleti céljaihoz igazított egyedi események meghatározására és nyomon követésére.
- Integrációk: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a meglévő adatforrásaival, adatbázisaival és más releváns platformjaival.
- Adatbiztonság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelel az adatvédelmi előírásoknak és betartja az adatbiztonságra vonatkozó bevált gyakorlatokat.
- Mobilelemzés: Ha alkalmazható, győződjön meg arról, hogy az eszköz hatékonyan tudja elemezni és nyomon követni a felhasználói viselkedést a mobilalkalmazásokon belül.
- Adatvizualizáció: Keressen megbízható vizualizációs lehetőségeket az információk egyértelmű és hatékony közléséhez.
- Skálázhatóság: A választott eszköznek skálázhatónak kell lennie, hogy az Ön vállalkozásával együtt növekedjen, ahogy a felhasználói bázis és az adatmennyiség növekszik.
- Ügyfélszolgálat és képzés: Az ügyfélszolgálat elérhetősége és a képzési anyagokhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy csapata a lehető legjobban kihasználhassa az eszközt.
A 10 legjobb termékelemző eszköz
Most, hogy már tudjuk, mire kell figyelni a termékelemző eszközöknél, nézzük át a 10 legjobb lehetőséget.
1. Google Analytics
A Google Analytics vezeti a legjobb termékelemző szoftverek rangsorát, számos ingyenes eszközzel a mélyreható üzleti adatelemzéshez. Akár webhelyéről, akár alkalmazásáról van szó, a Google Analytics lehetővé teszi a platformok közötti adatok alapos vizsgálatát, értékes betekintést nyújtva a felhasználói bázisába.
Az olyan funkciók, mint a SMART célok, megkönnyítik a célok nyomon követését, biztosítva, hogy erőfeszítései összhangban legyenek céljaival. És a legjobb rész? Hozzáférhet olyan információkhoz, amelyeket csak a Google tud nyújtani.
Mivel a Google számos különböző terméket kínál, például a Google Advertising és a Google Publisher szolgáltatást, kapcsolja össze és használja ezeket az információkat a jobb eredmények érdekében.
A Google Analytics legjobb funkciói
- A robusztus jelentéskészítő és vizualizációs eszközök segítségével világosan elemezheti a kvalitatív és kvantitatív adatokat.
- Ismerje meg a marketingkampányok teljesítményét a tölcsérelemzés segítségével
- Egyszerűsítse a nyomkövetési kódok hozzáadásának folyamatát a Google Tag Manager segítségével.
- Intelligens anomália-felismeréssel észlelje a mintákat és az anomáliákat
A Google Analytics korlátai
- Csak mintavételi adatokat használ.
- Nincs hozzáférés a nyers adatokhoz
- A kifinomult elemzések elvégzése nehezebb
- A találati limit 10 millió.
A Google Analytics árai
- Ingyenes
- Google 360: Egyedi árazás
Google Analytics értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (6240+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7760+ értékelés)
2. Fullstory
A Fullstory egy népszerű elemző szoftver, amely feltárja azokat a konkrét területeket, ahol webhelye, alkalmazása vagy szoftvere problémákat okozhat a látogatóknak. A problémák azonosítása segít a fejlesztésekben.
Ez a termékelemző szoftver hatékonyan megoldja az olyan problémákat, mint a 404-es hibaoldalak és a hiányzó címkék, biztosítva ezzel a zökkenőmentesebb digitális élményt.
De ez még nem minden: az elemző eszközöknek hatékonyan kell együttműködniük a többi eszközzel is. A Fullstory integrálható olyan népszerű projektmenedzsment szoftverekkel, mint a Slack, a Trello és mások.
A Fullstory legjobb funkciói
- A valós idejű jelentésekkel azonnal betekintést nyerhet a felhasználói interakciókba és viselkedésbe.
- Célzott elemzéssel, szegmentálással jobban megértheti ügyfélkörét.
- Kapcsolja össze a konkrét műveleteket az egyes felhasználókkal a felhasználói azonosítással.
- Részletes feljegyzést kaphat a felhasználók minden kattintásáról, pontos kattintásnyomkövetéssel.
A Fullstory korlátai
- Inkább a weboldalak nyomon követésére összpontosít, az alkalmazások esetében kevésbé hatékony.
- Hasonló eszközökhöz képest viszonylag drágának számít.
Fullstory árak
- Vállalati: Egyedi árazás
- Haladó: Egyedi árazás
- Vállalkozás: Egyedi árazás
Fullstory értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (65+ értékelés)
3. Mixpanel
Ha a felhasználói viselkedés minden aspektusát figyelni szeretné, akkor a Mixpanel segít. Elemezi az adatokat, felismeri a trendeket, valós idejű frissítéseket nyújt, és részletes táblázatokkal és diagramokkal segít az adatok egyszerű vizualizálásában.
A Mixpanel kiemelkedő tulajdonsága a felhasználóbarát adatfeltárási megközelítés – nincs szükség SQL ismeretekre. A méretezhetőség nem jelent problémát; a platform az Ön növekvő adatmennyiségével együtt bővül.
A Mixpanel legjobb funkciói
- Végezzen hatékony kísérleteket A/B teszteléssel
- A sokoldalú adatvizualizációval világos képet kaphat az eredményekről.
- Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket a módosításokhoz mobil felmérések segítségével.
- Automatizálja a felhasználói interakciók nyomon követését az automatikus nyomon követési funkciókkal.
A Mixpanel korlátai
- A műszerfal formázása felhasználóbarátabb lehetne.
- A tanulási görbe egyes felhasználók számára kihívást jelent.
- Egyes felhasználók szerint a dokumentációs funkciók elavultak.
Mixpanel árak
- Ingyenes
- Növekedés: Havi 20 dollártól
- Vállalati: Havi 833 dollártól
Mixpanel értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1080+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (120+ értékelés)
4. UXCam
Az UXCam kiemelkedik a mobilalkalmazásokban a felhasználói viselkedés figyelemmel kísérésére szabott legjobb termékelemző szoftverek közül. Világos áttekintést ad arról, hogy a felhasználók hogyan használják az alkalmazását, segítve ezzel az általános elkötelezettség növelését.
Érdekes, hogy betekintést nyerhet a felhasználói viselkedési adatokba, és megértheti, miért nem konvertálnak a felhasználók olyan funkciók segítségével, mint a hőtérképek és a munkamenet-visszajátszások.
Az UXCam legjobb funkciói
- A testreszabható irányítópultok segítségével megjelenítheti és elemezheti a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket).
- Finomítsa ügyfelei vásárlási útját a tölcsérelemzéssel
- A képernyőfolyamatok segítségével pontosan meghatározhatja, hol hagyják el a felhasználók az alkalmazását.
- Testreszabott betekintés az eseményelemzéssel történő adat-testreszabás révén
Az UXCam korlátai
- A műszerfalak hatékonyabb és rugalmasabb funkciókkal javíthatók
- Kizárólag mobilalkalmazásokhoz, nem webalkalmazásokhoz tervezve.
- Viszonylag drágának tekinthető
- Alkalmi problémák a lassú betöltéssel
UXCam árak
- Ingyenes: Akár 3000 munkamenet
- Növekedés: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
UXCam értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)
5. Amplitude
Az Amplitude kiemelkedő, első osztályú termékelemző eszköz, amely értékes betekintést nyújt abba, hogy a felhasználók hogyan navigálnak az alkalmazásában, melyek a kedvenc funkcióik és még sok más, ami növeli a megtartási arányt. Ezek a betekintések segítenek Önnek digitális termékstratégiájának fejlesztésében.
Az Amplitude felhasználóbarát felülete kiemeli a többi termékelemző szoftver közül, és megkönnyíti a tanulási folyamatot.
Az Amplitude legjobb funkciói
- Vizualizációval dolgozzon az adatokkal
- Kövesse nyomon a felhasználók lemorzsolódását hatékony tölcsérelemzéssel
- Merüljön el az adatokban, hogy értékes betekintést nyerjen!
- Felhasználóbarát felület, amely alkalmas kezdők és nem technikai felhasználók számára is.
Amplitude korlátai
- Az elemzés az elmúlt 365 napban gyűjtött adatokra korlátozódik.
- Nem a legmegfelelőbb választás a fejlett funkciókat kereső technikai felhasználók számára.
- Korlátozások a felhasználói szegmensekben, előnézet a felhasználói streamekben és az események száma egy diagramon
Amplitude árak
- Ingyenes
- Plusz: Havi 49 dollártól
- Növekedés: Egyedi árazás
- Vállalatok: Egyedi árak
Amplitude értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2010+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
6. Glassbox
A Glassbox egy olyan termékelemző eszköz, amely részletes információkat nyújt arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a digitális termékével a különböző csatornákon. Nem csak arról van szó, hogy mit csinálnak, hanem arról is, hogy miért csinálják.
Ez a kristálytiszta áttekintés felgyorsítja a döntéshozatalt. Ha pedig a döntéshozatal gyakran akadályt jelent, fontolja meg ingyenes döntéshozatali sablonok használatát az eredmények javítása érdekében.
A Glassbox funkciói
- Merüljön el a kiterjesztett útvonal térképek és a munkamenet-visszajátszások világában, hogy megértse a felhasználói viselkedést.
- Szerezzen be felhasználóbarát, valós idejű vizualizációkat, amelyek a webes és mobil alkalmazások adatait is lefedik.
- Szerezzen AI-alapú betekintést a gyorsabb döntéshozatalhoz
- Fejlesszen ki alapvető funkciókat az ügyfelei által használt és igényelt szolgáltatások alapján, a viselkedési adatok felhasználásával.
A Glassbox korlátai
- Korlátozott lehetőségek a jelentések megjelenítésének és elemeinek testreszabására
- A felhasználóknak nehézséget okozhat a központi adattár nélküli oldalnevek keresése.
- Egyes felhasználók lassabb működési sebességről számolnak be.
Glassbox árak
A Glassbox az Ön egyedi igényeinek megfelelően testreszabott árazási modelleket kínál.
Glassbox értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (580+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (40+ értékelés)
7. Pendo
A Pendo az egyik legnépszerűbb termékelemző eszköz a piacon. Nincs szükség technikai szakértelemre – csak belevág, és máris gyűjtheti az alkalmazás és a felhasználói viselkedés adatait. Mi a legjobb benne? A visszamenőleges elemzés lehetővé teszi, hogy a múltbeli adatokból is tanuljon – ezt a funkciót a termék- és marketingcsapatok széles körben használják.
Ezekkel az információkkal gyorsabbá teheti döntéshozatali folyamatát. A Pendo a folyamatelemzéssel is csodákat tesz a csapatáért. Használja az adatokat a csapat által naponta használt alkalmazások finomításához és racionalizálásához.
A Pendo legjobb funkciói
- Gyorsan felismerheti azokat a termékjellemzőket, amelyeket ügyfelei szeretnek.
- Vizualizálja az adatokat, hogy meglássa, hol ütközhetnek akadályokba a felhasználók, vagy hol hagyják abba a használatot.
- Integrálja CRM-mel és olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Slack, a WordPress és mások.
A Pendo korlátai
- Az elemzési funkciók és a műszerfalak testreszabási lehetőségei némileg korlátozottak.
- Ehhez némi technikai ismeretre van szükség, különösen a címkézés terén.
Pendo árak
- Ingyenes
- Növekedés: Egyedi árazás
- Portfólió: Egyedi árazás
Pendo értékelés és vélemények
- G2: 4,4/5 (1350+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
8. Logrocket
A Logrocket megfejti a legfontosabb mutatók és KPI-k mögött rejlő okokat, így könnyen láthatóvá válnak a kritikus viselkedésminták és könnyedén nyomon követhetők a trendek. A legtöbb felhasználó azért szereti, mert minimális technikai ismereteket igényel. Az AI másodpercek alatt megadja a termékkel kapcsolatos válaszokat.
Ezenkívül a tölcsérelemzések mélyrehatóan vizsgálják, miért hagyják el a felhasználók a termékét, segítve megérteni, mely funkciók jelentik a legnagyobb értéket a felhasználók számára. Ez teszi az egyik legjobb termékelemző eszközzé a listán, amely elősegíti a felhasználók általi elfogadását.
A Logrocket legjobb funkciói
- Hibák és bugok nyomon követése
- Minőségi és mennyiségi adatok elemzésével nyer betekintést
- Lehetővé teszi a csapatok közötti együttműködést az UX-problémák azonosítása és megoldása érdekében.
- Részletes áttekintéshez tartalmazza a munkamenet visszajátszását is.
A Logrocket korlátai
- Meredek tanulási görbe
- Előnyös lehet a felhasználók által telepített bővítményekből származó hibák kizárása.
- Nincs lehetőség a felhasználói munkamenetek konkrét szakaszainak megkeresésére, amelyek böngészése nagyon hosszú időt vesz igénybe.
Logrocket árak
- Örökre ingyenes
- Csapat: Havi 69 dollártól
- Professzionális: Havi 295 dollártól
- Vállalatok: Egyedi árak
Logrocket értékelés és vélemények
- G2: 4,6/5 (1180+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)
9. Heap
A Heap egyszerűségével tűnik ki a termék életciklusának adatainak gyűjtése és elemzése terén. A Heap intuitív felületével az adatok bonyolult világában való navigálás egyszerűvé válik, így ez az eszköz a listán szereplő termékelemző eszközök közül az egyik leginkább felhasználóbarát a nem technikai háttérrel rendelkező emberek számára.
A Heap különlegessége, hogy olyan alapvető betekintést nyújt, amely megfelel és meghaladja az ügyfelek elvárásait, ami jobb megtartási arányhoz vezet.
A Heap legjobb funkciói
- Egyszerű beállítás a problémamentes indításhoz
- A lenyűgöző munkamenet-visszajátszások pontosan megjelölik a felhasználókat.
- Gyors visszajelzés a beállítás után, komplikációk nélkül
- Erős támogató csapat áll mögötted
A Heap korlátai
- Nincsenek vezetett túrák, bannerek és NPS-felmérések, ellentétben egyes alternatívákkal.
- Pontossági problémák bizonyos automatikusan rögzített és címkézett eseményekkel kapcsolatban
- Kizárólag a frontend interakciókra összpontosít, a backend kezeléshez másik eszközre van szükség.
Heap árak
- Ingyenes
- Növekedés: Egyedi árazás
- Pro: Egyedi árazás
- Prémium: Egyedi árazás
Heap értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1070+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
10. Quantum Metric
A Quantum Metric a legjobb termékelemző eszközök között meghatározó szereplőként zárja listánkat. Széles körű KPI-ket fed le, legyenek azok technikai, viselkedésbeli vagy üzleti orientáltak.
A platform arra összpontosít, hogy gyorsan azonosítsa ezeket a KPI-kben bekövetkező változásokat, hogy Ön mindig tájékozott legyen, különösen akkor, ha olyan rendellenességek merülnek fel, mint például a konverziós problémák. Ezeknek a problémáknak a valós időben történő felismerése és kezelése jelentősen javíthatja az ügyfélmegtartást.
Az ügyfélmegtartásról szólva, ez segít Önnek abban is, hogy elmélyüljön az ügyfelek viselkedésének szegmensadat-pontjaiban. Ott azonosíthatja az ügyfelek kielégítetlen igényeit, és azoknak megfelelően cselekedhet.
A Quantum Metrics legjobb funkciói
- Átfogó használatkövetés
- Korai stádiumú problémák felismerése nyomozati megközelítéssel
- Személyre szabott elemzés testreszabható irányítópultok segítségével
- Közvetlen betekintés látható alkalmazásokkal, hő térképekkel és a webhelyén végzett görgetés mélységével.
A Quantum Metrics korlátai
- Nincs integráció a Google Sheets-szel.
- Az interakciók megjelenítésén még van mit javítani.
- Az egyéni jelentéskészítő felület lehetne felhasználóbarátabb.
A Quantum Metrics árai
Az árak nem jelennek meg a platformon.
Quantum Metrics értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egyéb termékeszközök
Míg az olyan platformok, mint a Google Analytics, a termékadatokból nyerhető hasznos információk kinyerésére koncentrálnak, az olyan fejlett termékmenedzsment megoldások, mint a ClickUp, az AI képességeit használják ki, hogy összehangolt útitervet biztosítsanak a jobb csapatmunka és a hatékony felhasználói visszajelzések generálása érdekében. Könnyedén felveheti a versenyt a listán szereplő legjobb termékelemző eszközökkel.
ClickUp
A ClickUp AI megváltoztatja a termékmenedzsmentben felmerülő azonnali válságok kezelésének módját. Ha például versenytársa Ön előtt dob piacra egy Önéhez hasonló terméket, akkor gyors cselekvésre van szükség. A következő hónapra tervezett termékbevezetés hirtelen a következő hétre tolódik. Túl sok a teendő, de túl kevés az idő. A ClickUp AI megkönnyíti a dolgát az alábbiakkal:
- Készítsen piacra dobási tervet, és ossza meg a felelősségeket a különböző részlegek között, például a termék- és marketingcsapatok, az értékesítés, a szolgáltatások, a SEO, a mérnöki részleg és mások között.
- A ClickUp AI automatizálja az egyes részlegek által elvégzendő feladatokat. Ha például kiválaszt egy tervet, beilleszthet promptokat, amelyek segítenek ötletelni a lehetséges felhasználói utakról, és a tervezőcsapatának minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll a munkához.
- A különböző részlegek közötti gyors kommunikáció és együttműködés nem hagy teret a zavaroknak.
Míg a ClickUp automatizálja a termékkezelési feladatok nagy részét, itt van néhány további hasznos funkció:
A ClickUp legjobb funkciói
- A roadmapok segítségével vizuálisan ábrázolhatja a projekt ütemtervét és mérföldköveit.
- Használja a számos sablont a termékismertetők, terméktervek, agilis scrum menedzsment, valamint hibák és problémák nyomon követésének gyors elkészítéséhez.
- Központosítsa a projekt részleteit, követelményeit és specifikációit a dokumentációval
- Állítsa be, kövesse nyomon és kezelje a projekt céljait, hogy azok összhangban legyenek az általános üzleti célokkal.
- Használja az eszközöket sprinttervezéshez, backlogkezeléshez és a haladás nyomon követéséhez.
- A feladatok prioritásainak meghatározása és szervezése a hatékony sprint végrehajtás érdekében
- Szerezzen be egy központi irányítópultot, amelyen keresztül azonnal hozzáférhet a projekt mutatóihoz, az előrehaladáshoz és a KPI-khez.
- Hozzon létre testreszabott jelentéseket az adatelemzés javítása érdekében.
- Használja vizuális eszközeit, például táblázatokat és grafikonokat a projektadatok egyszerű értelmezéséhez.
- Együttműködjön és stratégiailag tervezzen csapattagjaival, függetlenül azok tartózkodási helyétől.
- A ClickUp megfelel az agilis projektmenedzsment igényeinek, hogy alkalmazkodjon csapataid változó követelményeihez.
A ClickUp korlátai
- A sokféle funkció és szolgáltatás miatt új felhasználók számára túlnyomóan bonyolult
- A kártyák változásai néha kicsit tovább tartanak, mire megjelennek.
ClickUp árak
A ClickUp öt különböző árazási csomagot kínál, hogy kielégítse a különböző csapatok igényeit:
- Örökre ingyenes csomag
- Korlátlan csomag: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti csomag: 12 USD/hó/felhasználó
- Business Plus csomag: 19 USD/hó/felhasználó
- Vállalati csomag: egyedi árazás
Megjegyzés: A ClickUp AI minden fizetős csomagban 5 dollárért elérhető minden munkaterületen.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
Adatvezérelt siker: a növekedéshez megfelelő termékelemző eszköz kiválasztása
Ahogy egyre több izgalmas információt fedez fel termékéről, egészítse ki azt olyan eszközökkel, amelyek megkönnyítik a termékkezelést, ahogyan azt a ClickUp teszi sokoldalú funkcióival.
Végül is nem csak az adatok gyűjtéséről és értelmezéséről van szó, hanem a következő folyamatok automatizálásáról és a csapat tagjai közötti együttműködés javításáról is.
A megfelelő termékelemző eszközökkel már nem kell aggódnia, hogy a versenytársak átveszik-e a vezetést. Készen áll arra, hogy szükség esetén gyorsan és hatékonyan cselekedjen.