A 10 legjobb termékelemző eszköz 2025-ben (vélemények és árak)

Miért nem kapnak bizonyos funkciók a termékében a nekik járó figyelmet? Ez valami, ami miatt nem tud aludni?

Nem vagy egyedül.

A felhasználói viselkedés, a termékhasználat és az ügyfélút megértése nehéz, de elengedhetetlen. Ebben segíthet egy termékelemző eszköz! Ezek figyelemmel kísérik, hogyan interagálnak a felhasználók egy termékkel, feltárják a legnépszerűbb funkciókat, az egyes funkciók használatára fordított időt és még sok minden mást.

A termékelemzés segítségével újra megismerheti termékét. Különösen azokat a területeket, amelyeken javítani kell.

Mindezekkel a kvalitatív és kvantitatív adatokkal könnyebb meghatározni a fejlesztésre, promócióra vagy teljes átalakításra szoruló funkciókat.

Ezenkívül ezeknek az eszközöknek a szegmentációs képességeinek kihasználásával személyre szabott üzeneteket készíthet, amelyek segítenek ügyfeleinek a vásárlási folyamatban.

Természetesen javítja termékét és megtartja meglévő ügyfélkörét. De ez csak a kezdet. Határozzuk meg és elemezzük, hogyan segítenek a termékelemző eszközök az értékesítés növelésében.

Mielőtt megismerkedne a legjobb termékelemző eszközökkel, nézzük meg, milyen funkciókra van szüksége csapatának, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a befektetésből:

Intuitív felhasználói felület: Felhasználóbarát felület, amely lehetővé teszi mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók számára a navigációt és az információk kinyerését.

Egyedi események nyomon követése: Az elemző eszköznek képesnek kell lennie az Ön konkrét üzleti céljaihoz igazított egyedi események meghatározására és nyomon követésére.

Integrációk: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a meglévő adatforrásaival, adatbázisaival és más releváns platformjaival.

Adatbiztonság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelel az adatvédelmi előírásoknak és betartja az adatbiztonságra vonatkozó bevált gyakorlatokat.

Mobilelemzés: Ha alkalmazható, győződjön meg arról, hogy az eszköz hatékonyan tudja elemezni és nyomon követni a felhasználói viselkedést a mobilalkalmazásokon belül.

Adatvizualizáció: Keressen megbízható vizualizációs lehetőségeket az információk egyértelmű és hatékony közléséhez.

Skálázhatóság: A választott eszköznek skálázhatónak kell lennie, hogy az Ön vállalkozásával együtt növekedjen, ahogy a felhasználói bázis és az adatmennyiség növekszik.

Ügyfélszolgálat és képzés: Az ügyfélszolgálat elérhetősége és a képzési anyagokhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy csapata a lehető legjobban kihasználhassa az eszközt.

Most, hogy már tudjuk, mire kell figyelni a termékelemző eszközöknél, nézzük át a 10 legjobb lehetőséget.

1. Google Analytics

a Google Analytics segítségével

A Google Analytics vezeti a legjobb termékelemző szoftverek rangsorát, számos ingyenes eszközzel a mélyreható üzleti adatelemzéshez. Akár webhelyéről, akár alkalmazásáról van szó, a Google Analytics lehetővé teszi a platformok közötti adatok alapos vizsgálatát, értékes betekintést nyújtva a felhasználói bázisába.

Az olyan funkciók, mint a SMART célok, megkönnyítik a célok nyomon követését, biztosítva, hogy erőfeszítései összhangban legyenek céljaival. És a legjobb rész? Hozzáférhet olyan információkhoz, amelyeket csak a Google tud nyújtani.

Mivel a Google számos különböző terméket kínál, például a Google Advertising és a Google Publisher szolgáltatást, kapcsolja össze és használja ezeket az információkat a jobb eredmények érdekében.

A Google Analytics legjobb funkciói

A robusztus jelentéskészítő és vizualizációs eszközök segítségével világosan elemezheti a kvalitatív és kvantitatív adatokat.

Ismerje meg a marketingkampányok teljesítményét a tölcsérelemzés segítségével

Egyszerűsítse a nyomkövetési kódok hozzáadásának folyamatát a Google Tag Manager segítségével.

Intelligens anomália-felismeréssel észlelje a mintákat és az anomáliákat

A Google Analytics korlátai

Csak mintavételi adatokat használ.

Nincs hozzáférés a nyers adatokhoz

A kifinomult elemzések elvégzése nehezebb

A találati limit 10 millió.

A Google Analytics árai

Ingyenes

Google 360: Egyedi árazás

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (6240+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7760+ értékelés)

2. Fullstory

via Fullstory

A Fullstory egy népszerű elemző szoftver, amely feltárja azokat a konkrét területeket, ahol webhelye, alkalmazása vagy szoftvere problémákat okozhat a látogatóknak. A problémák azonosítása segít a fejlesztésekben.

Ez a termékelemző szoftver hatékonyan megoldja az olyan problémákat, mint a 404-es hibaoldalak és a hiányzó címkék, biztosítva ezzel a zökkenőmentesebb digitális élményt.

De ez még nem minden: az elemző eszközöknek hatékonyan kell együttműködniük a többi eszközzel is. A Fullstory integrálható olyan népszerű projektmenedzsment szoftverekkel, mint a Slack, a Trello és mások.

A Fullstory legjobb funkciói

A valós idejű jelentésekkel azonnal betekintést nyerhet a felhasználói interakciókba és viselkedésbe.

Célzott elemzéssel, szegmentálással jobban megértheti ügyfélkörét.

Kapcsolja össze a konkrét műveleteket az egyes felhasználókkal a felhasználói azonosítással.

Részletes feljegyzést kaphat a felhasználók minden kattintásáról, pontos kattintásnyomkövetéssel.

A Fullstory korlátai

Inkább a weboldalak nyomon követésére összpontosít, az alkalmazások esetében kevésbé hatékony.

Hasonló eszközökhöz képest viszonylag drágának számít.

Fullstory árak

Vállalati: Egyedi árazás

Haladó: Egyedi árazás

Vállalkozás: Egyedi árazás

Fullstory értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (65+ értékelés)

3. Mixpanel

via Mixpanel

Ha a felhasználói viselkedés minden aspektusát figyelni szeretné, akkor a Mixpanel segít. Elemezi az adatokat, felismeri a trendeket, valós idejű frissítéseket nyújt, és részletes táblázatokkal és diagramokkal segít az adatok egyszerű vizualizálásában.

A Mixpanel kiemelkedő tulajdonsága a felhasználóbarát adatfeltárási megközelítés – nincs szükség SQL ismeretekre. A méretezhetőség nem jelent problémát; a platform az Ön növekvő adatmennyiségével együtt bővül.

A Mixpanel legjobb funkciói

Végezzen hatékony kísérleteket A/B teszteléssel

A sokoldalú adatvizualizációval világos képet kaphat az eredményekről.

Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket a módosításokhoz mobil felmérések segítségével.

Automatizálja a felhasználói interakciók nyomon követését az automatikus nyomon követési funkciókkal.

A Mixpanel korlátai

A műszerfal formázása felhasználóbarátabb lehetne.

A tanulási görbe egyes felhasználók számára kihívást jelent.

Egyes felhasználók szerint a dokumentációs funkciók elavultak.

Mixpanel árak

Ingyenes

Növekedés: Havi 20 dollártól

Vállalati: Havi 833 dollártól

Mixpanel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1080+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (120+ értékelés)

4. UXCam

via UXCam

Az UXCam kiemelkedik a mobilalkalmazásokban a felhasználói viselkedés figyelemmel kísérésére szabott legjobb termékelemző szoftverek közül. Világos áttekintést ad arról, hogy a felhasználók hogyan használják az alkalmazását, segítve ezzel az általános elkötelezettség növelését.

Érdekes, hogy betekintést nyerhet a felhasználói viselkedési adatokba, és megértheti, miért nem konvertálnak a felhasználók olyan funkciók segítségével, mint a hőtérképek és a munkamenet-visszajátszások.

Az UXCam legjobb funkciói

A testreszabható irányítópultok segítségével megjelenítheti és elemezheti a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket).

Finomítsa ügyfelei vásárlási útját a tölcsérelemzéssel

A képernyőfolyamatok segítségével pontosan meghatározhatja, hol hagyják el a felhasználók az alkalmazását.

Testreszabott betekintés az eseményelemzéssel történő adat-testreszabás révén

Az UXCam korlátai

A műszerfalak hatékonyabb és rugalmasabb funkciókkal javíthatók

Kizárólag mobilalkalmazásokhoz, nem webalkalmazásokhoz tervezve.

Viszonylag drágának tekinthető

Alkalmi problémák a lassú betöltéssel

UXCam árak

Ingyenes : Akár 3000 munkamenet

Növekedés : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

UXCam értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

5. Amplitude

via Amplitude

Az Amplitude kiemelkedő, első osztályú termékelemző eszköz, amely értékes betekintést nyújt abba, hogy a felhasználók hogyan navigálnak az alkalmazásában, melyek a kedvenc funkcióik és még sok más, ami növeli a megtartási arányt. Ezek a betekintések segítenek Önnek digitális termékstratégiájának fejlesztésében.

Az Amplitude felhasználóbarát felülete kiemeli a többi termékelemző szoftver közül, és megkönnyíti a tanulási folyamatot.

Az Amplitude legjobb funkciói

Vizualizációval dolgozzon az adatokkal

Kövesse nyomon a felhasználók lemorzsolódását hatékony tölcsérelemzéssel

Merüljön el az adatokban, hogy értékes betekintést nyerjen!

Felhasználóbarát felület, amely alkalmas kezdők és nem technikai felhasználók számára is.

Amplitude korlátai

Az elemzés az elmúlt 365 napban gyűjtött adatokra korlátozódik.

Nem a legmegfelelőbb választás a fejlett funkciókat kereső technikai felhasználók számára.

Korlátozások a felhasználói szegmensekben, előnézet a felhasználói streamekben és az események száma egy diagramon

Amplitude árak

Ingyenes

Plusz: Havi 49 dollártól

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árak

Amplitude értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (2010+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

6. Glassbox

via Glassbox

A Glassbox egy olyan termékelemző eszköz, amely részletes információkat nyújt arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a digitális termékével a különböző csatornákon. Nem csak arról van szó, hogy mit csinálnak, hanem arról is, hogy miért csinálják.

Ez a kristálytiszta áttekintés felgyorsítja a döntéshozatalt. Ha pedig a döntéshozatal gyakran akadályt jelent, fontolja meg ingyenes döntéshozatali sablonok használatát az eredmények javítása érdekében.

A Glassbox funkciói

Merüljön el a kiterjesztett útvonal térképek és a munkamenet-visszajátszások világában, hogy megértse a felhasználói viselkedést.

Szerezzen be felhasználóbarát, valós idejű vizualizációkat, amelyek a webes és mobil alkalmazások adatait is lefedik.

Szerezzen AI-alapú betekintést a gyorsabb döntéshozatalhoz

Fejlesszen ki alapvető funkciókat az ügyfelei által használt és igényelt szolgáltatások alapján, a viselkedési adatok felhasználásával.

A Glassbox korlátai

Korlátozott lehetőségek a jelentések megjelenítésének és elemeinek testreszabására

A felhasználóknak nehézséget okozhat a központi adattár nélküli oldalnevek keresése.

Egyes felhasználók lassabb működési sebességről számolnak be.

Glassbox árak

A Glassbox az Ön egyedi igényeinek megfelelően testreszabott árazási modelleket kínál.

Glassbox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (580+ értékelés)

Capterra: 5/5 (40+ értékelés)

7. Pendo

via Pendo

A Pendo az egyik legnépszerűbb termékelemző eszköz a piacon. Nincs szükség technikai szakértelemre – csak belevág, és máris gyűjtheti az alkalmazás és a felhasználói viselkedés adatait. Mi a legjobb benne? A visszamenőleges elemzés lehetővé teszi, hogy a múltbeli adatokból is tanuljon – ezt a funkciót a termék- és marketingcsapatok széles körben használják.

Ezekkel az információkkal gyorsabbá teheti döntéshozatali folyamatát. A Pendo a folyamatelemzéssel is csodákat tesz a csapatáért. Használja az adatokat a csapat által naponta használt alkalmazások finomításához és racionalizálásához.

A Pendo legjobb funkciói

Gyorsan felismerheti azokat a termékjellemzőket, amelyeket ügyfelei szeretnek.

Vizualizálja az adatokat, hogy meglássa, hol ütközhetnek akadályokba a felhasználók, vagy hol hagyják abba a használatot.

Integrálja CRM-mel és olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Slack, a WordPress és mások.

A Pendo korlátai

Az elemzési funkciók és a műszerfalak testreszabási lehetőségei némileg korlátozottak.

Ehhez némi technikai ismeretre van szükség, különösen a címkézés terén.

Pendo árak

Ingyenes

Növekedés: Egyedi árazás

Portfólió: Egyedi árazás

Pendo értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (1350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

8. Logrocket

via Logrocket

A Logrocket megfejti a legfontosabb mutatók és KPI-k mögött rejlő okokat, így könnyen láthatóvá válnak a kritikus viselkedésminták és könnyedén nyomon követhetők a trendek. A legtöbb felhasználó azért szereti, mert minimális technikai ismereteket igényel. Az AI másodpercek alatt megadja a termékkel kapcsolatos válaszokat.

Ezenkívül a tölcsérelemzések mélyrehatóan vizsgálják, miért hagyják el a felhasználók a termékét, segítve megérteni, mely funkciók jelentik a legnagyobb értéket a felhasználók számára. Ez teszi az egyik legjobb termékelemző eszközzé a listán, amely elősegíti a felhasználók általi elfogadását.

A Logrocket legjobb funkciói

Hibák és bugok nyomon követése

Minőségi és mennyiségi adatok elemzésével nyer betekintést

Lehetővé teszi a csapatok közötti együttműködést az UX-problémák azonosítása és megoldása érdekében.

Részletes áttekintéshez tartalmazza a munkamenet visszajátszását is.

A Logrocket korlátai

Meredek tanulási görbe

Előnyös lehet a felhasználók által telepített bővítményekből származó hibák kizárása.

Nincs lehetőség a felhasználói munkamenetek konkrét szakaszainak megkeresésére, amelyek böngészése nagyon hosszú időt vesz igénybe.

Logrocket árak

Örökre ingyenes

Csapat: Havi 69 dollártól

Professzionális: Havi 295 dollártól

Vállalatok: Egyedi árak

Logrocket értékelés és vélemények

G2: 4,6/5 (1180+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

9. Heap

via Heap Analytics

A Heap egyszerűségével tűnik ki a termék életciklusának adatainak gyűjtése és elemzése terén. A Heap intuitív felületével az adatok bonyolult világában való navigálás egyszerűvé válik, így ez az eszköz a listán szereplő termékelemző eszközök közül az egyik leginkább felhasználóbarát a nem technikai háttérrel rendelkező emberek számára.

A Heap különlegessége, hogy olyan alapvető betekintést nyújt, amely megfelel és meghaladja az ügyfelek elvárásait, ami jobb megtartási arányhoz vezet.

A Heap legjobb funkciói

Egyszerű beállítás a problémamentes indításhoz

A lenyűgöző munkamenet-visszajátszások pontosan megjelölik a felhasználókat.

Gyors visszajelzés a beállítás után, komplikációk nélkül

Erős támogató csapat áll mögötted

A Heap korlátai

Nincsenek vezetett túrák, bannerek és NPS-felmérések, ellentétben egyes alternatívákkal.

Pontossági problémák bizonyos automatikusan rögzített és címkézett eseményekkel kapcsolatban

Kizárólag a frontend interakciókra összpontosít, a backend kezeléshez másik eszközre van szükség.

Heap árak

Ingyenes

Növekedés : Egyedi árazás

Pro : Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Heap értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1070+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

10. Quantum Metric

via Quantum Metric

A Quantum Metric a legjobb termékelemző eszközök között meghatározó szereplőként zárja listánkat. Széles körű KPI-ket fed le, legyenek azok technikai, viselkedésbeli vagy üzleti orientáltak.

A platform arra összpontosít, hogy gyorsan azonosítsa ezeket a KPI-kben bekövetkező változásokat, hogy Ön mindig tájékozott legyen, különösen akkor, ha olyan rendellenességek merülnek fel, mint például a konverziós problémák. Ezeknek a problémáknak a valós időben történő felismerése és kezelése jelentősen javíthatja az ügyfélmegtartást.

Az ügyfélmegtartásról szólva, ez segít Önnek abban is, hogy elmélyüljön az ügyfelek viselkedésének szegmensadat-pontjaiban. Ott azonosíthatja az ügyfelek kielégítetlen igényeit, és azoknak megfelelően cselekedhet.

A Quantum Metrics legjobb funkciói

Átfogó használatkövetés

Korai stádiumú problémák felismerése nyomozati megközelítéssel

Személyre szabott elemzés testreszabható irányítópultok segítségével

Közvetlen betekintés látható alkalmazásokkal, hő térképekkel és a webhelyén végzett görgetés mélységével.

A Quantum Metrics korlátai

Nincs integráció a Google Sheets-szel.

Az interakciók megjelenítésén még van mit javítani.

Az egyéni jelentéskészítő felület lehetne felhasználóbarátabb.

A Quantum Metrics árai

Az árak nem jelennek meg a platformon.

Quantum Metrics értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Míg az olyan platformok, mint a Google Analytics, a termékadatokból nyerhető hasznos információk kinyerésére koncentrálnak, az olyan fejlett termékmenedzsment megoldások, mint a ClickUp, az AI képességeit használják ki, hogy összehangolt útitervet biztosítsanak a jobb csapatmunka és a hatékony felhasználói visszajelzések generálása érdekében. Könnyedén felveheti a versenyt a listán szereplő legjobb termékelemző eszközökkel.

Használja a ClickUp alkalmazást a termék életciklusának hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

ClickUp

A ClickUp AI megváltoztatja a termékmenedzsmentben felmerülő azonnali válságok kezelésének módját. Ha például versenytársa Ön előtt dob piacra egy Önéhez hasonló terméket, akkor gyors cselekvésre van szükség. A következő hónapra tervezett termékbevezetés hirtelen a következő hétre tolódik. Túl sok a teendő, de túl kevés az idő. A ClickUp AI megkönnyíti a dolgát az alábbiakkal:

Készítsen piacra dobási tervet, és ossza meg a felelősségeket a különböző részlegek között, például a termék- és marketingcsapatok, az értékesítés, a szolgáltatások, a SEO, a mérnöki részleg és mások között.

A ClickUp AI automatizálja az egyes részlegek által elvégzendő feladatokat. Ha például kiválaszt egy tervet, beilleszthet promptokat, amelyek segítenek ötletelni a lehetséges felhasználói utakról, és a tervezőcsapatának minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll a munkához.

A különböző részlegek közötti gyors kommunikáció és együttműködés nem hagy teret a zavaroknak.

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

Míg a ClickUp automatizálja a termékkezelési feladatok nagy részét, itt van néhány további hasznos funkció:

A ClickUp legjobb funkciói

A roadmapok segítségével vizuálisan ábrázolhatja a projekt ütemtervét és mérföldköveit.

Használja a számos sablont a termékismertetők, terméktervek, agilis scrum menedzsment, valamint hibák és problémák nyomon követésének gyors elkészítéséhez.

Központosítsa a projekt részleteit, követelményeit és specifikációit a dokumentációval

Állítsa be, kövesse nyomon és kezelje a projekt céljait , hogy azok összhangban legyenek az általános üzleti célokkal.

Használja az eszközöket sprinttervezéshez, backlogkezeléshez és a haladás nyomon követéséhez.

Használja a ClickUp alkalmazást a haladás nyomon követéséhez numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok segítségével.

A feladatok prioritásainak meghatározása és szervezése a hatékony sprint végrehajtás érdekében

Szerezzen be egy központi irányítópultot, amelyen keresztül azonnal hozzáférhet a projekt mutatóihoz, az előrehaladáshoz és a KPI-khez.

Hozzon létre testreszabott jelentéseket az adatelemzés javítása érdekében.

Használja vizuális eszközeit, például táblázatokat és grafikonokat a projektadatok egyszerű értelmezéséhez.

Együttműködjön és stratégiailag tervezzen csapattagjaival, függetlenül azok tartózkodási helyétől.

A ClickUp megfelel az agilis projektmenedzsment igényeinek, hogy alkalmazkodjon csapataid változó követelményeihez.

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció és szolgáltatás miatt új felhasználók számára túlnyomóan bonyolult

A kártyák változásai néha kicsit tovább tartanak, mire megjelennek.

ClickUp árak

A ClickUp öt különböző árazási csomagot kínál, hogy kielégítse a különböző csapatok igényeit:

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan csomag: 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti csomag : 12 USD/hó/felhasználó

Business Plus csomag : 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati csomag: egyedi árazás

Megjegyzés: A ClickUp AI minden fizetős csomagban 5 dollárért elérhető minden munkaterületen.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

A ClickUp Dashboards widgetjeivel azonnal megtalálhatja a szükséges adatokat.

Adatvezérelt siker: a növekedéshez megfelelő termékelemző eszköz kiválasztása

Ahogy egyre több izgalmas információt fedez fel termékéről, egészítse ki azt olyan eszközökkel, amelyek megkönnyítik a termékkezelést, ahogyan azt a ClickUp teszi sokoldalú funkcióival.

Végül is nem csak az adatok gyűjtéséről és értelmezéséről van szó, hanem a következő folyamatok automatizálásáról és a csapat tagjai közötti együttműködés javításáról is.

A megfelelő termékelemző eszközökkel már nem kell aggódnia, hogy a versenytársak átveszik-e a vezetést. Készen áll arra, hogy szükség esetén gyorsan és hatékonyan cselekedjen.