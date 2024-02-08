Optimalizálja marketingköltségeit a jobb ROI érdekében: A végső marketing költségvetési útmutató [2025]

Bármely pénzügyi szakember megerősítené, hogy a marketing költségvetés tervezése egyszerre művészet és tudomány. Ha túl nagylelkűen osztja a forrásokat, akkor fennáll a kockázata, hogy más növekedési beruházásokat blokkol. Ha viszont túl keveset költ, akkor az egész értékesítési csatornája tönkre fog menni! 😅

A marketingkiadások kalibrálása elengedhetetlen része az üzleti célok és az általános marketingkezdeményezések összehangolásának. De számos akadály lassíthatja Önt, például a megbízható piaci előrejelzések hiánya vagy a folyamatok szilárdulása. Az MDG Advertising statisztikái szerint a vállalatok 91%-a úgy véli, hogy a pontatlan adatok a fő okai a marketingben történő pazarlásnak.

Az átlagos marketing költségvetés a vállalat teljes bevételének csaknem 10%-át teszi ki, és egyetlen vállalat sem engedheti meg magának, hogy ilyen forrásokat pazaroljon egy olyan költségvetésre, amely túlköltekezés és gyenge ROI kockázatával jár. Szerencsére pontosan azokkal a tippekkel és stratégiákkal rendelkezünk, amelyek segíthetnek Önnek.

Marketing költségvetési útmutatónk segít felfedezni néhány alapvető fogalmat, hogy átfogó marketing befektetéseket tervezhessen és elkerülje a gyakori buktatókat.

Bónusz: Megvizsgáljuk azt is, hogyan lehet hatékonyan elosztani a marketing költségvetést a ClickUp segítségével, egy ingyenesen használható marketing és projektmenedzsment megoldással.

Mi az a marketing költségvetés?

Minden marketingterv célja a vállalat befektetési megtérülésének (ROI) javítása. Meg kell vizsgálnia, hogy a kampány elegendő bevételt eredményez-e ahhoz, hogy igazolja a marketingköltségeket. A marketingköltségvetés az a keretrendszer, amelyben gondosan felvázolhatja az összes marketinggel kapcsolatos pénzügyi allokációt az előre meghatározott szabványok szerint, biztosítva, hogy a pénzt meghatározott célokra fordítja.

Ez magában foglalja a marketingkiadások minden aspektusát, meghatározza az egyes várható kiadások szereplőit, tartalmát, okát és módját, és általában egy negyedévetől egy teljes pénzügyi évig terjed.

Ez a stratégiai erőforrás-elosztás biztosítja, hogy marketingstratégiái összhangban legyenek az átfogó üzleti célokkal – így a legmagasabb ROI-t hozó kampányokba fektetheti be forrásait, és elkerülheti a nem jövedelmező marketingbefektetéseket.

A javasolt marketing költségvetést általában alaposan megvizsgálják, jóváhagyják és elosztják, gyakran hónapokkal a célzott marketing kampány előtt. Ez azonban egy dinamikus dokumentum, amelyet mindig módosíthat a jelenlegi üzleti célok, a célközönség, a versenykörnyezet és a piaci trendek szerint. ⚡

Profi tipp: A marketingkiadásokra vonatkozó költségvetés elkészítése sokkal könnyebb, ha rendelkezik a megfelelő keretrendszerrel, azaz marketing költségvetési sablonokkal. Miért ne próbálná ki a ClickUp marketing költségvetési sablont?

Maximalizálja ROI-ját a ClickUp marketing költségvetési sablonjával. Jelezze előre a jövőbeli marketing kiadásokat, optimalizálja a költségeket, és tartsa teljes ellenőrzése alatt a költségvetési folyamatokat.

Segít a legbonyolultabb marketing költségvetési vázlatokat is könnyen követhető vizuális költségvetéssé alakítani. A marketing költségvetési sablon átfogó, egyoldalas áttekintése segít az előrejelzésben és a folyamatos kiigazításokban.

Miért fontos a marketing költségvetés, és érdemes-e elkészíteni?

Sok marketinges szerint a marketing költségvetés elkészítése és frissítése időigényes, mivel soha nem lehet 100%-osan pontos becsléseket készíteni. Azonban egy szilárd marketing költségvetési terv kidolgozása számos előnnyel jár, amelynek köszönhetően:

Tervezzen előre: több hónappal előre különítsen el forrásokat a projektekre, így biztosítva a zökkenőmentes végrehajtást.

Bővítse erőforrásait: Vegyen fel szabadúszókat és niche marketingeseket, hogy kreatív terét zökkenőmentessé tegye.

Értékelje a ROI-t: Számítsa ki marketing befektetési megtérülését (MROI), hogy Számítsa ki marketing befektetési megtérülését (MROI), hogy a vállalat céljaival összhangban lévő, megalapozott döntéseket hozhasson.

Érték bemutatása: Mutassa be a marketingtevékenységek értékét és a projektekre szánt költségvetést a vállalat vezetői számára.

Mérje az előrehaladást: Hasonlítsa össze az előző évhez képest elért eredményeket, és Hasonlítsa össze az előző évhez képest elért eredményeket, és kövesse nyomon az egyes marketingprojektek hatékonyságát.

Hova kerül a marketing költségvetés?

A múltban a hagyományos marketingcsapatok a vállalat sikerének érdekében inkább a fizikai szórólapokat, bannereket és televíziós hirdetéseket részesítették előnyben. A helyzet a mai korban teljesen megfordult, köszönhetően a digitális marketingre fordított jelentősen nagyobb figyelemnek.

A Deloitte 2023-as felmérése szerint a vállalatok marketing költségvetésük több mint 50%-át digitális marketingre fordítják, ebből 19% mobil tevékenységekre, 17% pedig közösségi média hirdetésekre.

A legújabb trendek alapján egy standard marketingkampány költségközpontjai a következők:

Fizetett hirdetések, beleértve a PPC-t, a bannereket és a TV-hirdetéseket

Konferenciák, szakkiállítások vagy üzletben tartott kiállítások

Brosúrák, grafikai tervezés és termékcsomagolás

Tartalommarketing (blog és közösségi média bejegyzések)

Freelancerek, influencerek és ügynökségek PR-feladatokhoz

Felmérések, fókuszcsoportok és piackutatási tevékenységek

Szoftver, weboldal karbantartás és digitális infrastruktúra

Ajándékok és promóciós anyagok

Egyéb működési költségek

Mit tartalmaz egy írásos marketingkampány-költségvetés?

A költségvetés elkészítése tehát nem csak a pénzügyi információk feltüntetéséről szól. Az előrejelzésekhez kontextuselemeket is hozzá kell adnia, hogy azok, akik áttekintik őket, teljes képet kapjanak a kezdeményezésről.

Egy jól összeállított marketing költségvetés általában a következőket tartalmazza:

Pénzügyi célok: A marketingstratégiákhoz kapcsolódó pénzügyi célok egyértelmű vázlata

Pozicionálási stratégia : Meghatározza, hogyan pozicionálja magát a márka a piacon. Meghatározza, hogyan pozicionálja magát a márka a piacon.

Márkastratégia : A márka identitásának erősítését célzó átfogó stratégia A márka identitásának erősítését célzó átfogó stratégia

Termék- vagy szolgáltatásáttekintés: Átfogó részletek a termékekről és szolgáltatásokról, valamint azok Átfogó részletek a termékekről és szolgáltatásokról, valamint azok egyedi értékajánlatáról.

Konkrét költségvetési célok: Részletes célok termék, értékesítési csatorna vagy ügyfélszolgálat szerint

Értékesítési terv: Az értékesítés ösztönzésére kidolgozott stratégiák, összhangban a marketing tevékenységekkel.

Főbb kampányok: Jelentős marketingkampányok azonosítása és vázlatos leírása

A haladás felülvizsgálatának időpontjai: A költségvetés állapotának a meghatározott referenciaértékekhez viszonyított értékelésére előirányzott időpontok

Hogyan számolhatunk ki ésszerű marketing költségvetést: Általános megközelítések

Az amerikai kisvállalkozások adminisztrációjának irányelvei szerint a teljes bruttó bevétel körülbelül 7–8%-át érdemes marketingre fordítani. A bevételalapú marketing költségvetések azonban meglehetősen egydimenziósak lehetnek.

A bevételek 8%-ának marketingre fordítása csak akkor lehetséges, ha a haszonkulcsod kellően magas. Míg ez a már megalapozott vállalkozások számára könnyű, addig azok, akik éppen csak megélnek, vagy még rosszabb, veszteségesen működnek, nem tudnak elkötelezni magukat ez mellett a százalék mellett.

A célzott marketing költségvetés kiszámításához több más megközelítés is létezik, például:

Versenyhez igazodó költségvetés: Hajlandó annyi pénzt költeni, mint a versenytársai. Ez általában a digitális hirdetési kiadások kiszámításához használt elv.

Zéró alapú költségvetés: Nem támaszkodik a korábbi adatokra, hanem a nulláról kezdi a költségvetést, és minden kiadást indokolnia kell, hogy jóváhagyást kapjon. A következőket kell tennie: Határozza meg aktuális marketingcéljait! Rangsorolja, mely marketingstratégiákhoz szükséges több forrás! Figyelje minden allokációt, hogy elkerülje a túlköltekezést!

Határozza meg jelenlegi marketingcéljait

Határozza meg, mely marketingstratégiákhoz szükséges több erőforrás

Figyelje minden allokációt, hogy elkerülje a túlköltekezést.

Célalapú költségvetés: A költségvetést a célkitűzés alapján állítja össze, alig vagy egyáltalán nem korlátozva a költségeket.

Határozza meg jelenlegi marketingcéljait

Határozza meg, mely marketingstratégiákhoz szükséges több erőforrás

Figyelje minden allokációt, hogy elkerülje a túlköltekezést.

6 lépés a sikeres marketing költségvetés elkészítéséhez

A marketing költségvetés a vállalat pénzügyi vezetői, marketingcsapatai és programvezetői közös munkájának eredménye. A hatékony marketing költségvetés elkészítése azonban nem csupán emberekről és számokról szól, hanem a növekedés és a stratégiai lépések útjának felvázolásáról is.

Íme egy rövid összefoglaló a marketing költségvetés elkészítésének hat fontos lépéséről. A folyamat egyszerűsítése érdekében a ClickUp Marketing Suite funkcióival bemutattuk az egyes lépéseket. 🌟

1. lépés: Határozza meg marketingstílusát és céljait

A marketing költségvetés elkészítésének első lépése az azt indokoló célok felvázolása. Például fontolóra vehet olyan célok kitűzését, amelyek a következőkre összpontosítanak:

Az értékesítés növelése

A potenciális ügyfelek generálásának felgyorsítása

A márka ismertségének növelése

Márka újrapozícionálás

A pontosság azonban elengedhetetlen. Az olyan homályos heti célok, mint a „értékesítés növelése”, nem elég egyértelműek és iránymutatóak. Íme egy gyakorlat, amit elvégezhet:

Jegyezze fel átfogó üzleti céljait Határozza meg a rövid és hosszú távú marketingcélokat: A rövid távú célok az azonnali fejlesztésekre összpontosítanak, például a weboldal elhagyási arányának csökkentésére vagy az online reklámozás előmozdítására. A hosszú távú célok szélesebb körű eredményeket foglalnak magukban, például a keresőmotorok optimalizálását vagy a hatékony marketing automatizálást. A rövid távú célok az azonnali fejlesztésekre koncentrálnak, például a weboldal elhagyási arányának csökkentésére vagy az online reklámozás előmozdítására. A hosszú távú célok szélesebb körű eredményeket foglalnak magukban, mint például a keresőmotorok optimalizálása vagy a hatékony marketing automatizálás. Határozzon meg kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) – ezek később segítenek a költségvetésen belüli részletek számszerűsítésében.

A rövid távú célok az azonnali fejlesztésekre koncentrálnak, például a weboldal elhagyási arányának csökkentésére vagy az online reklámozás előmozdítására. A hosszú távú célok szélesebb körű eredményeket foglalnak magukban, mint például a keresőmotorok optimalizálása vagy a hatékony marketing automatizálás.

Használja a ClickUp Goals funkciót, hogy mérhető KPI-kkel állítsa be marketingcéljait. Heti, havi, negyedéves és éves szinten kövesse nyomon céljait, közvetlenül összekapcsolva azokat konkrét feladatokkal vagy projektekkel, elősegítve ezzel marketingtevékenységeinek folyamatos fejlesztését.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

Tipp: Ha nehezen tudja megfogalmazni marketingcéljait, tartsa be a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) kritériumokat a célok meghatározásához. Ez a keretrendszer lehetővé teszi, hogy céljai reálisak és megvalósíthatók legyenek.

2. lépés: Kutassa fel, hogy versenytársai mennyit költenek

Miután meghatároztad a céljaidat, kezdj el kutatni a versenytársak marketingkiadásait. Kezdésként tedd fel magadnak a következő két kérdést:

Ki teljesít jól az iparágban? Milyen marketingstratégiákat és költségvetési allokációkat alkalmaznak?

Vizsgálja meg a weboldal-marketing, a közösségi média, a videomarketing és a PPC-hirdetések csatornáit. Tanulmányozza a versenytársak marketingstratégiáit, üzeneteik gyakoriságát és sikeres modelleket. Azonosítsa a saját stratégiájával való hasonlóságokat és különbségeket, hogy kialakíthassa egyedi értékesítési ajánlatát.

Gyors összehasonlító eszközre van szüksége? Használja a ClickUp versenyképességi elemzési sablont, hogy feltérképezze az összes iparági vezető és versenytárs helyzetét. Interaktív nézetet kínál, amely rugalmas márkamódosítást és pozícionálást tesz lehetővé. Értékelheti a költségvetésük teljesítményét előre beállított mutatók alapján, vagy azonosíthatja erősségeiket és gyengeségeiket, és okosabb stratégiákat dolgozhat ki.

Miután megvannak a számok, azonnal elkezdheti dokumentálni a költségvetését a ClickUp Docs segítségével. Hozzon létre beágyazott oldalakat, testreszabhatja a stílust, táblázatokat, és valós időben szerkesztheti a marketinges kollégáival, hogy kidolgozzák a javasolt költségvetést. 🧮

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a ClickUp Docs-ban, hogy testreszabhassa a betűtípusokat, feladatok közötti kapcsolatokat adjon hozzá, vagy közvetlenül a dokumentumban linkeljen feladatokhoz.

Ha nem akar időt pazarolni kutatási jelentések írására, használja a ClickUp AI piackutatási felmérési generátorát, amellyel másodpercek alatt jól strukturált marketing dokumentumokat készíthet.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

3. lépés: Határozza meg a marketingkiadások prioritásait

A marketingcsapatoknak meg kell különböztetniük a szükséges kiadásokat és a felesleges kiegészítőket. A költségvetés megszervezésével és a kiadások és az eredmények összevetésével meghatározhatja, hol érdemes befektetni és hol kell spórolni.

Vegyük például a PR-kampányokat: itt olyan eszközökre kell összpontosítania, amelyek hatékonyan vonzzák a célközönséget, ami igazolja az eszközök megvásárlására fordított összeget.

A teljesítményadatok elemzésével azonosíthatja a legmagasabb ROI-val rendelkező marketingcsatornákat, és a csatornák hatása és potenciális hozama alapján oszthatja el a költségvetést.

A ClickUp Priority Matrix Template egyszerűsíti a folyamatot egy sürgősség és fontosság alapján kialakított 2×2-es mátrix segítségével. Színkódolt öntapadós jegyzetekkel jelenítheti meg a marketing kezdeményezéseket az általuk generált ROI alapján. Például, ha blogbejegyzés-kampánya generálja a legmagasabb ROI-t, akkor a sablonban High Importance (Nagy fontosságú) címkével jelölheti meg.

Használjon előre elkészített prioritási mátrixot, hogy munkatársaival együtt rangsorolhassa a költségvetés elosztását.

4. lépés: Készítsen készpénztartalékot a váratlan költségekre

Legyen nagyon pontos a költségvetés elosztásakor – tartsa átláthatóvá az olyan elemeket, mint a várható hozamok és a finanszírozási ütemterv. Azonban még a legrészletesebb költségvetési tervezés sem garantálja mindig a tényleges kiadásokat. Mi történik akkor, ha később pénzhiányba kerül?

A költségvetés egy részét tartalékalapként különítsd el váratlan kiadásokra, például agresszív versenytársak lépéseinek megakadályozására vagy hirtelen felmerülő lehetőségek kiaknázására. Ez a tartalék általában a teljes költségvetés 10%-át kell, hogy kiteszi. Biztonsági hálóként szolgál, és rugalmasságot biztosít a váratlan eseményekre való reagáláshoz.

A ClickUp Accounting segítségével mostantól sokoldalú táblázatokban követheti nyomon marketing költségvetésének elosztását. Ez a funkciócsomag segít a pénzügyi feladatok egyszerűsítésében, a marketing kiadások nyomon követésében és a jelentések elkészítésében. A saját mezők és címkék segítségével kategorizálhatja pénzeszközeit (például Készpénz tartalék vagy Google Ads kiadások), hogy könnyebb legyen nyomon követni őket.

Kereshet a korábban létrehozott címkék között, új címkéket hozhat létre, és több címkét is hozzáadhat közvetlenül egy feladathoz.

Beállíthatja a ClickUp Automations szolgáltatást is, hogy figyelemmel kísérje, mikor költött túl sokat, és mikor kell módosítania a költségvetést. A ClickUp automatizálási funkciói kódolás nélkül, testreszabhatóak.

Bónusz: Kövesse nyomon marketing költségvetését a ClickUp számviteli sablon segítségével, és felügyelje a számlákat, a pénzeszközök állapotát, az értékesítési adatokat, a bevételeket és a bevételi előrejelzéseket.

5. lépés: Küldje el a költségvetést jóváhagyásra

Miután meghatározta a költségeket és létrehozta a készpénztartalékokat, adjon végső simításokat a marketing költségvetésnek, és küldje jóváhagyásra. Hogy kinek küldi el, az a csapat hierarchiájától és a jóváhagyási hálózattól függ.

A ClickUp több kommunikációs funkcióval is rendelkezik, amelyek segítenek Önnek naprakész maradni vagy tisztázni a kérdéseket a jóváhagyási folyamatok során. A platform csevegőablaka értékes eszköz a kulcsfontosságú információk cseréjéhez a költségvetés jóváhagyása és a speciális projektfrissítések során. Ha Ön a jóváhagyó, akkor a ClickUp Proofing segítségével visszajelzést is hagyhat a költségvetés egyes szakaszairól.

A ClickUp Chat segítségével egyesítse a csapat kommunikációját egy helyen, és ossza meg a frissítéseket, linkeljen forrásokat, és együttműködjön könnyedén.

6. lépés: Végrehajtja a költségvetést és rendszeresen gyűjti a visszajelzéseket

Ne csak végrehajtsa a költségvetést, majd felejtse el! A marketingterv és a költségvetés rendszeres felülvizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy lépést tartson a változó üzleti igényekkel.

Használja marketing szoftverének elemzési funkcióit a ROI értékeléséhez, és a piaci változások vagy a kampány hatékonysága alapján módosítsa költségvetését. Mérje meg az egyes kampányok és csatornák KPI-jeit a költségvetés elosztásának optimalizálása érdekében.

A marketing költségvetés figyelemmel kísérésének okos módja, ha pénzügyi kördiagramokat és grafikonokat állít be a ClickUp Dashboards alkalmazásban. A prioritások meghatározásától és a prioritások visszaszorításától a haladás nyomon követéséig és a csapat teljesítményének értékeléséig ez a hely a legjobb, ha madártávlatból szeretné áttekinteni projektjeit. 📈

Használja a ClickUp Dashboards drill-down funkcióját a diagramon belüli feladatok módosításához vagy frissítéséhez, hogy zökkenőmentesen szerkeszthesse azokat.

Havonta vagy negyedévente vizsgálja meg a tényleges kiadásokat a teljesítménymutatókhoz viszonyítva, és valós időben módosítsa az allokációkat – a változások azonnal megjelennek a munkaterületén.

A ClickUp segítségével könnyedén megoszthatja frissített üzleti stratégiáját, értékesítési naptárát, termékbevezetéseit és célcsoportra vonatkozó dokumentumait marketingcsapatával. Ha szeretné, testreszabott ClickUp űrlapok segítségével kérheti visszajelzésüket.

Hozza létre álmai űrlapját, és javítsa felvételi folyamatát a ClickUp testreszabható űrlapfunkciójával.

Ha új költségvetés-optimalizálási feladatokkal kell megbirkóznia, szervezze meg azokat a platform Naptár nézetében, hogy ne maradjon le egyetlen határidőről sem.

Szervezze meg a projekteket, tervezze meg az ütemterveket, és vizualizálja csapata munkáját egy rugalmas naptárban a ClickUp segítségével.

Marketing költségvetés készítése: gyakori hibák

A marketing költségvetés összeállítása számos bonyolult elemet tartalmaz, ami sok hibalehetőséget rejt magában. A kisvállalkozások tulajdonosai gyakran küszködnek a marketing költségvetés elosztásával, mivel nem engedhetik meg maguknak, hogy szakemberek segítsék őket.

Figyeljen ezekre a gyakori költségvetés-tervezési hibákra.

A tavalyi marketing költségvetésre támaszkodás

A piac folyamatos változásokon megy keresztül, ahogy a fogyasztók prioritásai is változnak. Ami egy évben hatékonyan működött, a következőben már elveszítheti hatását.

Alaposan értékelje újra piaci költségvetését, hogy megértse, hogyan befolyásolták a technológiai fejlődés, a politikai változások, a kialakuló társadalmi mozgalmak és egyéb tényezők a fogyasztói magatartást. Az időszerű ügyfél-elemzések segítenek azonosítani a marketinglehetőségeket, vagy kivonni a rossz befektetéseket, mielőtt azok hatalmas veszteségekhez vezetnének.

A hagyományos reklámozás és az alternatív marketing közötti rossz egyensúly

A vállalkozásoknak egyensúlyt kell teremteniük a bevált és az új stratégiákba történő befektetések között, hogy rugalmasak maradjanak.

A tökéletes marketingstratégia megtalálása gyakran kísérletezéssel jár. Ritkán találunk ideális megközelítést az első próbálkozásnál. Ne vigyük azonban túlzásba a kísérletezést! A véletlenszerű, fókuszálatlan megközelítések helyett válasszunk olyan marketingkezdeményezéseket, amelyek már bizonyítottan megbízhatóan működnek.

Még mindig nem biztos az ideális marketing költségvetés elosztásában? A 70-20-10 szabály segíthet egy kiegyensúlyozott keretrendszer kialakításában. Így működik:

Költségvetésének 70%-a olyan bevált stratégiákra fordítódik, amelyek már bizonyítottak. 20% új stratégiák feltárására A fennmaradó 10% kísérleti megközelítésekre marad, így teret engedve az innovációnak és a kockázatvállalásnak.

Az új ügyfelek megszerzésének túlzott prioritása

Bár a marketingben gyakran nagy hangsúlyt fektetnek az új fizető ügyfelek megszerzésére, a meglévő ügyfelek ápolása is jelentős értéket képvisel.

Kutatások szerint egy új ügyfél megszerzése körülbelül ötször többe kerülhet, mint egy meglévő ügyfél megtartása. Ezenkívül a Bain & Company Frederick Reichheld által végzett tanulmányai azt mutatják, hogy a megtartási arány mindössze 5%-os növekedése akár 95%-kal is jelentősen növelheti a nyereséget.

A meglévő ügyfélkör hűségének megteremtése nemcsak költséghatékony, hanem erősebb és tartósabb ügyfélkapcsolatokat is elősegít, ami jelentősen hozzájárul a hosszú távú sikerhez.

Pontatlan adatokra támaszkodás

Az analitikai adatok megkönnyítik a tájékozott döntéshozatalt, lehetővé téve a kockázatok kiszámítását, néha az ösztönökre vagy az intuícióra támaszkodva. A pontatlan vagy megbízhatatlan adatok felhasználása jelentősen befolyásolhatja a költségvetés-tervezési folyamatot.

Azonban a nagy mennyiségű adat nem garantálja automatikusan annak minőségét. Fontos, hogy hatékony adat-tisztítási stratégiákat alkalmazzon a duplikátumok, pontatlanságok és más rossz adatok kiküszöbölésére.

Élvezze a zökkenőmentes marketingkommunikációt és költségvetés-tervezést a ClickUp segítségével!

Unod már a sikertelen marketing költségvetéseket? Egy átfogó marketing költségvetés elkészítése olyan lehet, mint a cirkuszban a táblázatokkal való zsonglőrködés. 🤹

De egy olyan all-in-one megoldással, mint a ClickUp, a brainstorming, a tervezés és a végrehajtás gyerekjáték. Ráadásul az AI Assistant segítségével csapata idővel egyre hatékonyabbá válhat. Regisztráljon ingyen, és tudjon meg többet!