10 ingyenes tartalomstratégiai sablon marketinghez

A tartalommarketingért való felelősség gyorsan túlterhelővé válhat.

Több csatornán keresztül, különböző közreműködőkkel, csapattagokkal, erőforrásokkal és határidőkkel kezeli a kampányokat. Szüksége van egy helyre, ahol a folyamat minden aspektusát megszervezheti, hogy minden lépésnél felkészültnek és magabiztosnak érezhesse magát.

Írja be a tartalommarketing stratégia sablont.

Itt megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő B2B (business-to-business) tartalommarketing stratégiai terv sablont. Bemutatjuk, mi teszi egy sablont jónak, majd megosztunk néhány kedvencünket, köztük számos sablont, amelyet máris használhat.

Kezdjük el!

Mi az a tartalommarketing stratégia sablon?

A tartalommarketing stratégia sablonok segítségével egyszerűsítheti folyamatait és hatékonyabban dolgozhat, mivel minden alkalommal egy keretrendszert biztosítanak, amelyből kiindulhat.

A tartalommarketing-folyamat szinte minden aspektusához létezik sablon, így megtalálhatja a legjobb megoldást a következőkre:

Rögzítse a vásárlói személyiségeket és a problémás pontokat

Mérje a márka ismertségét

Végezzen tartalomellenőrzést

Vezesse a potenciális ügyfelek generálását

Tartalom létrehozása

E-mail marketing kampányok tervezése

Mérje a webhely forgalmát, például a oldalnézeteket, az organikus forgalmat és a kilépési arányokat.

Tervezze meg a közösségi média tartalmát

Együttműködés influencerekkel és tartalomalkotókkal

Mérje a teljesítményt a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és a mérőszámok alapján.

Közös felismerés és szerkesztés, megjegyzések hozzáadása és linkek beágyazása a ClickUp Docs-ban

A bemutatott sablonok közül sok a ClickUp részét képezi. Teljesen logikus, hogy az összes marketing-, kampány- és feladatadatot egy helyen tárolja, különösen akkor, ha hatékonyabban szeretne dolgozni.

Ezek a sablonok könnyen létrehozhatók, testreszabhatók és megoszthatók, így csapata közösen dolgozhat a tartalommarketing-tevékenységeken. ?

Mi jellemzi a jó tartalommarketing-stratégia sablont?

Bármelyik sablon, amelyet használ, segítenie kell abban, hogy gyorsabban vagy hatékonyabban érje el célját. A tartalommarketing stratégiai sablonok jobb módszert kínálnak gondolatainak rendszerezéséhez, tartalmának kidolgozásához és munkájának másokkal való megosztásához. ?

A legjobb tartalommarketing-sablonok:

Rendszeresebb módszert kínálnak a problémák megoldására vagy az információk strukturálására.

Szabványosított keretrendszert biztosítanak, amelyet a csapat minden tagja követhet.

Gyorsítsa fel a tartalomkészítési folyamatot előre elkészített kitöltendő mezőkkel és algoritmusokkal.

Könnyítse meg a közreműködőkkel és az érdekelt felekkel való együttműködést, hogy jobban elérje a célközönséget.

Segítenek a legfontosabb mutatók és mérföldkövek alapján nyomon követni az előrehaladást.

Minden tartalomstratégiai sablon kissé eltérő, ezért összpontosítson arra, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Ha videoprojekten dolgozik, akkor hasznos lehet egy storyboard-sablon, amely segít a jelenetek vizualizálásában. Digitális kampányok esetén a közösségi média sablonok használata jelentős időmegtakarítást jelenthet.

Bármilyen marketingcélja vagy -folyamata is legyen, biztosan talál hozzá megfelelő sablont.

10 tartalomstratégiai sablon

Minden forgatókönyvhöz van sablon, és mi segítünk megtalálni a jelenlegi igényeinek leginkább megfelelőt. Fedezze fel tartalommarketing-stratégiai terv sablonjaink gyűjteményét.

1. ClickUp marketingkampány-sablon

Töltse le ezt a sablont Végezzen sikeres kampányokat a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával!

Minden hagyományos vagy digitális marketingkampány mögött egy sor kisebb feladat áll, és ezeket szervezetten tartani kihívásnak tűnhet. A marketingkampány-kezelési sablon segítségével jobban áttekintheti ezeket a feladatokat, így nem fog véletlenül semmit kihagyni.

Ha vizuális módon szeretné megszervezni következő kampányát, akkor a ClickUp marketingkampány-sablonja pontosan az, amire szüksége van. Ez a sablon Kanban-stílusú listaformátumot használ a kampány feladatait különböző címsorok alatt, például Tervezés, Gyártás, Indítás, Értékelés és Megtartás.

Minden feladatnál gyorsan megtekintheti a címet, a határidőt, a kampány típusát, a kijelölt csapatot és a teljesítendő feladat típusát. ⚒️

Használja ezt az ingyenes tartalomstratégiai sablont, ha egy elfoglalt projektet kell szerveznie, és egyszerű módszert keres a termelékenység fenntartására és az előrehaladás nyomon követésére. Kiválóan alkalmas csapatmunkára és a felelősségre vonhatóságra, mivel könnyen láthatja, melyik csapattal kell kapcsolatba lépnie a frissítésekért.

2. ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával biztosíthatja a márka következetességét a közösségi médiában végzett marketingtevékenységeiben.

Ha több projekten és különböző típusú tartalmakon dolgozik, akkor elengedhetetlen egy szerkesztői naptár. A szerkesztői naptár segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a teljes tartalom-közzétételi naptárat, hogy lássa, mi várható, mi van folyamatban, és hol vannak tartalmi hiányosságok. ?

Használja a ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonját, hogy stratégiaibb képet kapjon a közelgő tartalmakról. Azonnal láthatja, hogy mi fog megjelenni és mikor, valamint a legfontosabb részleteket, mint például a tartalom pillére, a tartalom típusa, a promóció típusa és a tartalom címe. Ezek a mezők kategóriánként színkóddal vannak jelölve, így gyorsan ellenőrizheti, hogy a tartalom megfelelő egyensúlyban van-e.

Ez a marketingnaptár-sablon ideális, ha szervezettebb tartalom-közzétételi folyamatot szeretne. Ez egy hasznos tartalomstratégiai sablon, amelynek segítségével a tartalomcsapat dolgozhat, és amelyet megoszthat a kollaborátorokkal és az érdekelt felekkel.

Emellett a korábbi munkáid tartalmi adatbázisaként is szolgál, így a meglévő tartalmak kezelése sokkal egyszerűbbé válik, és a jövőbeni tartalomellenőrzés is könnyebb lesz.

3. ClickUp közösségi média tartalomterv sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze, kövesse nyomon és kezelje a közösségi oldalak összes tartalmát, és csatoljon kreatív eredményeket is, hogy elkerülje az ismétlődéseket a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonjával.

A közösségi média egy rendkívül kreatív és gyorsan változó terület. Ez azt jelenti, hogy néha nehéz a rendszerezettséget fenntartani. Használjon közösségi média tartalomterv sablont, hogy csapata jobban tudjon tervezni és produktív maradni – anélkül, hogy kreativitásukban kompromisszumot kellene kötniük. ?

Használja a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonját, hogy támogatást nyújtson közösségi média csapatának tagjainak. Ez a lista stílusú sablon könnyen használható, és áttekintést nyújt a következő feladatokról.

Láthatja a bejegyzés címét, a felelős menedzsert, a határidőt és a prioritási jelölést. Nyissa meg az egyes feladatokat, hogy megtekintse a közösségi média platformot, a tartalom előrehaladását és azt, hogy ki van kijelölve az egyes szerepekre a tartalomkészítési folyamatban.

Ez a közösségi média tartalomterv-sablon lehetővé teszi csapatának, hogy ötleteit tervezett tartalommá alakítsa. Dolgozzanak együtt a tartalomötletek véglegesítésén, jegyzetek hozzáadásán, fájlok csatolásán a tartalomkészítő alkalmazásokból, és egyszerűsítsék a közösségi média tartalomkészítési folyamatát.

4. ClickUp tartalom mátrix táblás sablon

Töltse le ezt a sablont Képzelje el a tervezett tartalmát, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt ezzel a ClickUp sablonnal.

Minden kiváló marketingcsapat tudja, hogy nem lehet csak egy típusú tartalomra támaszkodni ahhoz, hogy elérje a célközönséget és hatást gyakoroljon rá. Ha túlzottan az oktatásra koncentrál, és nem fordít elég figyelmet a meggyőzésre, az azt jelenti, hogy B2B tartalommarketing-stratégiája hasznos, de nem olyan jövedelmező, mint lehetne. ?

A megfelelő egyensúly elérése érdekében használja a ClickUp Content Matrix Whiteboard Template sablonját. A Post-it-stílusú jegyzetek segítségével helyezze el marketingtevékenységeit – például a közösségi médiában közzétett bejegyzéseket, infografikákat és podcastokat – a megfelelő négyzetbe.

Ez a négyes megközelítés segít vizualizálni minden közzétett tartalom típusának célját, így megértheti, hogy szükséges-e nagyobb hangsúlyt fektetnie egy másik irányra.

Ez a tartalom mátrix táblázat ideális a következő negyedév új tartalmának megtervezéséhez. Ez egy rendkívül vizuális módszer a jelenlegi vagy tervezett tartalomstratégiájának értékelésére, hogy biztosíthassa annak kiegyensúlyozottságát és összhangját az általános üzleti céljaival.

5. ClickUp tartalomírási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalomírási sablonjával a tartalomírás könnyebb, mint valaha.

Lehet, hogy egyre több AI-alapú tartalomkészítő eszköz áll rendelkezésre, de a legtöbb marketingcsapatnak továbbra is saját tartalmakat kell írnia. Ha van egy sablon, amely útmutatást nyújt, akkor nem kell minden alkalommal a nulláról kezdeni. Átugorhatja a félelmetes üres oldalt, és könnyedén belekezdhet az írásba.

A ClickUp tartalomírási sablonja kiváló alapot nyújt a tartalom írásához. Különböző oldalakkal segíti Önt a weboldal tartalmának, blogbejegyzéseknek, sajtóközleményeknek, esettanulmányoknak és cselekvésre ösztönző felhívásoknak (CTA-k) az írásában. Minden oldal hasznos felépítésű és hasznos útmutatásokat tartalmaz, amelyek segítenek csapattagjainak releváns, koherens tartalmak létrehozásában. ✍️

Használja ezt a tartalomírási sablont, hogy felgyorsítsa a folyamatot a csapatában. Segítsen nekik leküzdeni az írói blokkot, és nagyszerű dolgokat alkotni. A nagyobb hatás érdekében használja a ClickUp AI-t, hogy még gyorsabban eljusson az eredeti ötlettől a gyönyörűen optimalizált tartalomig.

6. ClickUp webes tartalomgyártási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp webtartalom-előállítási sablonja lehetővé teszi, hogy minden alkalommal pontosan kövesse az optimalizálási folyamatot.

A webhelyére szánt minőségi tartalom létrehozása és közzététele számos változó elemből áll. Végezze el minden alkalommal ugyanazt a folyamatot, és tartsa be a felelősségét egy erre a célra tervezett sablon segítségével.

Szervezze meg munkafolyamatát a ClickUp webes tartalomgyártási sablonjával. Ez a hasznos sablon lehetővé teszi, hogy minden feladatot és a folyamat minden lépését vizualizáljon, így pontosan láthatja, hol tart minden egyes tartalom. Láthatja a folyamat előrehaladását, kihez rendelték a feladatot, és hogy már elvégezték-e vagy sem. ✅

Ez a webtartalom-előállítási sablon kiváló eszköz a tartalommarketinggel és a keresőmotor-optimalizálással (SEO) foglalkozó csapatok számára, akik együtt dolgoznak a webhely tartalmának létrehozásán, közzétételén és hatásának figyelemmel kísérésén. Használja azt, hogy bevezessen egy szabványosított, megismételhető és produktívabb módszert a webhelyéhez való tartalom hozzáadására.

7. ClickUp tartalomnaptár sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalomnaptár-sablon segítségével szervezett és hatékony módon, marketingcéljaival összhangban hozhat létre tartalmakat.

A tartalmak szerkesztői naptárban való megjelenése remek módja annak, hogy megértsük, mi és mikor kerül közzétételre. De szükség van egy háttérben működő útitervre is, amely segít a csapatnak megérteni, hogy az egyes elemek hol tartanak a folyamatban. Itt jön be a tartalomnaptár.

A ClickUp tartalomnaptár-sablonjával szervezett maradhat és hatékonyabban dolgozhat. Ez a sablon kiválóan működik a tartalomkészítési folyamat központi elemeként. ✨

A tetején helyet kapott egy vizuális kulcs, a lista formátum pedig segít hetente szervezni a tartalomkészítési munkafolyamatot. Minden feladathoz látható a cím, az állapot, a tartalom pillére, a jóváhagyási állapot, a közzététel dátuma, az érték, a kapcsolódó fájlok és a megjegyzések.

Használja ezt a tartalomnaptár-sablont digitális otthonaiként az egész tartalomkészítési munkafolyamatnak. Ösztönözze csapattagjait, hogy frissítsék az állapotokat a feladatok elvégzése közben, és rendszeresen ellenőrizzék, hogy nincsenek-e potenciális akadályok vagy lehetőségek.

8. ClickUp SEO tartalomösszefoglaló sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp SEO tartalom-összefoglaló sablon segítségével áthidalhatja a különbséget a tájékoztató csapat és az írók között.

Mindannyian szeretnénk, ha tartalmunk a keresési eredmények élén szerepelne, de ehhez stratégiai erőfeszítésekre van szükség. Adjon tartalmának a lehető legjobb esélyt a keresőmotorok rangsorában való előrelépésre egy kiváló SEO-tartalom-összefoglalóval. ?

Használja a ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablonját, amely segít a tartalom írásában és optimalizálásában a keresési forgalom érdekében. Ez a részletes sablon mindent tartalmaz, amire szüksége van a marketing- és SEO-csapat tagjainak vagy alvállalkozóinak irányításához.

Az első oldalon található egy áttekintés, amelyet a célközönség, az üzenetek, a kulcsszavak, a vázlat, a beillesztendő linkek és a versenytársak cikkei követnek. Részletezze a tartalmi ötleteket, vagy linkeljen meglévő tartalmakra a blogbejegyzés frissítése vagy új blogbejegyzés létrehozása érdekében.

Akár kezdő vagy a keresőmotorok számára történő tartalomírásban, akár tapasztalt profi, ez a SEO stratégiai sablon segít megszervezni a munkádat és létrehozni egy megismételhető folyamatot, amelynek segítségével minden alkalommal kiváló minőségű tartalmat hozhatsz létre, miközben javítod az organikus forgalmat.

9. Word tartalommarketing terv sablon a Template.Net -től

Amikor eljön az ideje, hogy összegyűjtse gondolatait és megtervezze a következő szezont, a tartalommarketing-terv a legjobb megoldás. Ha rendelkezik egy sablonnal, akkor minden részt lefedhet és átfogó tervet készíthet.

Ez a tartalomstratégia-sablon jó kiindulási pont, ha Microsoft Word felhasználó. Több oldalas, kitöltő szöveggel, amely segít Önnek egy fókuszált és hatékony tartalommarketing-terv megírásában.

Használjon ilyen tartalmi stratégiai sablont, ha központi stratégiai útmutatót szeretne készíteni marketingcsapatának, amelyet a projektek és kampányok során követhetnek. Ez a dokumentum hasznos lehet az érdekelt felek számára is, hogy tájékoztathassa őket munkájáról.

10. Excel tartalommarketing-sablon a Vertex42-től

Egy olyan funkciókban gazdag platform, mint a ClickUp, minden tartalommarketing-igényét kielégítheti. De tisztában vagyunk azzal, hogy egyesek inkább az Excel programot részesítik előnyben (vagy kénytelenek azt használni). Ha Ön is közéjük tartozik, akkor ez az Excel tartalommarketing-sablon kiváló választás lehet.

Használja ezt a sablont, hogy vizuális útmutatót készítsen a tartalomkészítési folyamatról. Adja hozzá tartalmi feladatait és projektjeit, állítsa be a prioritásokat, adjon hozzá megjegyzéseket, ossza ki a csapat tagjai között, és állítsa be a közzététel dátumait. Ezeket aztán egy szerkesztői tartalomnaptárban láthatja, színekkel jelölt állapotokkal együtt.

Ez a tartalomstratégiai sablon nem tartalmaz bonyolult makrókat vagy képleteket, ezért kiválóan alkalmas kezdőknek vagy azoknak, akik nem akarnak túlzottan belemélyülni a tartalommarketing munkafolyamat technikai részleteibe.

Dolgozzon hatékonyabban ezekkel a tartalommarketing stratégiai sablonokkal

Ne válassza a hosszú és bonyolult utat a tartalommarketing sikerei felé. Használja ezeket a B2B tartalommarketing stratégiai terv sablonokat, hogy eltávolítsa az akadályokat, növelje a termelékenységet és összességében megkönnyítse munkáját.

Ha készen állsz a tartalommarketing megközelítésed fejlesztésére, próbáld ki ingyen a ClickUp-ot.

All-in-one termelékenységi platformunk ideális hely nemcsak marketingprojekteinek, hanem munkája minden aspektusának kezeléséhez. Használja ki ezeket a tartalommarketing stratégiai sablonokat és még sok más lehetőséget.

Szabadon testreszabhatja őket, hogy pontosan megfeleljenek az Ön igényeinek.