Hogyan építsünk tartalomadatbázist (sablonokkal)

A tartalomkészítés általában elég egyszerűen kezdődik: Önnek vagy cégének van közönsége, a közönségnek kérdései vannak, és Ön szeretne válaszolni ezekre a kérdésekre.

Talán egy bloggal, egy közösségi média bejegyzéssel vagy egy céloldallal kezdi. Aztán jön a következő, és a következő, és a következő. Mielőtt észbe kapna, máris rengeteg tartalommal rendelkezik.

De megszervezte már? És a szervezési rendszere skálázható?

Ha a válaszod ezekre a kérdésekre valahol a „nem igazán” és a „nem” között van, ne aggódj! Nem vagy egyedül! Végül is nehéz előre látni a szükségleteket, mielőtt azok felmerülnek, különösen egy olyan gyorsan változó és folyamatosan fejlődő területen, mint a tartalommarketing.

A ClickUp marketing- és kreatív csapata már régóta számol a tartalom, a csapat tagjai, a folyamatok és minden más terület gyors növekedésének mellékhatásaival. Természetesen a ClickUp segítségével hoztunk létre egy jobban szervezett rendszert. És ezt szeretnénk megosztani Önökkel!

Mi az a tartalomadatbázis?

A tartalomadatbázis egy olyan rendszert jelöl, amelynek segítségével egy személy vagy csapat egységesített módon összefogja a tartalmakat és azok kontextusát (pl. megjelenési dátum, állapot, elemzések). Ezzel megkönnyíthető a tartalomalapú kampányok létrehozása és karbantartása.

A legtöbb nagyobb csapat adatbázist tart fenn minden nyomon követendő tartalomtípushoz – céloldalak, blogok, hirdetések, közösségi média bejegyzések –, de a kisebb csapatok vagy egyének az összes tartalmukat egyetlen adatbázisban tárolhatják, típus szerint kategorizálva azokat.

Bár a blogban található információk és ingyenes sablonok általános iránymutatásként szolgálnak a saját adatbázis felépítéséhez és karbantartásához, mindig lesznek kísérletek és hibák, miközben eldönti, mely elemekre van szüksége ahhoz, hogy minden anyagát egy helyen nyomon követhesse.

Néhány szó az adatbázis-típusokról

Az adatbázisokról szóló beszélgetések során gyakran hallani a relációs és nem relációs adatbázisok közötti különbséget.

Egyszerűen fogalmazva: a relációs adatbázis táblázatokban tárolja az információkat, és összekapcsolja a kapcsolódó táblázatos információkat. A különböző táblákban található különböző adatpontok közötti kapcsolatokat sémának nevezzük. Az adatelemzők a relációs adatbázisban található információkat egy domain-specifikus nyelv, például az SQL segítségével keresik meg.

A nem relációs adatbázisok viszont nem feltétlenül táblázatokban vannak strukturálva. Ezek az adatbázisok a tárolt tartalom típusához vannak optimalizálva, és egy nem relációs adatbázis többféle módon is képes az információk megjelenítésére, címkézésére és keresésére.

Mivel a ClickUp lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül relációs adatbázisokat hozzon létre munkájához, a kész tartalomadatbázis inkább hasonlítani fog egy hagyományos relációs adatbázisra: a címkék és kategóriák egységesek lesznek, és az információk táblázatokban jelennek meg. Azonban a blogban semmi sem igényel SQL vagy más programozási nyelv ismeretét.

Miután ezt a rövid figyelmeztetést elintéztük, kezdjük is!

Ki használ tartalomadatbázisokat?

Mielőtt órákat töltene az adatbázis tervezésével, szervezésével és felépítésével, érdemes megbizonyosodni arról, hogy Ön és csapata valóban profitálni fog belőle.

Talán felmerül Önben a kérdés: „Milyen csapatok használnak valójában tartalomadatbázisokat?”

A válasz egyszerű: gyakorlatilag bárki vagy bármely csapat, amelynek nagy mennyiségű tartalmat kell rendszereznie, nyomon követnie és frissítenie – különös tekintettel a nyomon követés és frissítés részekre. Egy jó adatbázis nem csak a tartalom megtalálásában segít, hanem lehetővé teszi, hogy mutatókat, állapotokat és minőségi információkat is hozzáadjon a tartalomhoz, így meghatározhatja:

Mit kell frissíteni?

Mi működik jól?

Miért lehet, hogy bizonyos tartalmak jobban teljesítenek, mint mások?

Hol vannak lehetőségek új tartalmakra?

Hogyan teljesít a tartalom hosszú távon?

Ha Ön vagy csapata már feltette magának ezeket a kérdéseket, akkor érdemes legalább megfontolnia egy tartalomadatbázis létrehozását.

A tartalomadatbázisok bármilyen típusú csapat számára hasznosak az eszközök szervezéséhez, de általában a következő információkat követik nyomon:

Bár ez a bejegyzés az adatbázisokat a tartalommarketing-csapat kontextusában magyarázza el, az információk bárkire alkalmazhatók, aki nagy mennyiségű tartalmat próbál kezelni.

Szervezze meg marketingcsapatának minden tagját együttműködési munkafolyamatok és dokumentummegosztás segítségével.

Ahogy a csapatok egyre szétszórtabbá és nagyobbá válnak, egyre nehezebb a vállalkozás középpontjában maradni, mivel a folyamatok bármilyen hibája vagy zavara felerősödik. A ClickUp Marketing Teams Template megoldást kínál a jobb együttműködésre azáltal, hogy összesíti az összes marketingfeladatot, javítja a marketingosztály átláthatóságát és gyors reagálást tesz lehetővé.

Miért érdemes tartalomadatbázist létrehozni?

Akár egyfős, akár százfős csapatról van szó, a tartalomadatbázis létrehozásának okai valószínűleg az alábbi kategóriák egyikébe vagy többébe sorolhatók:

Eszközök szervezése A legfontosabb mutatók nyomon követése Az eszközök terjesztésének összeállítása és ellenőrzése Az eszközök és a teljesítmény összefüggései

Bár ezek a tényezők mind szerepet játszottak a ClickUp Marketing csapatának döntésében, hogy blog- és céloldal-adatbázisokat építsenek, a legnagyobb igényünk a skálázhatóság volt.

Mivel minden csapat gyorsan növekedett, szükségünk volt egy módszerre, amellyel a néhány ember fejében lévő hatalmas mennyiségű információt elérhetővé tehettük egy teljesen új csapat számára, amely nem volt ismerős a ClickUp-specifikus folyamatokkal és programokkal.

De a skálázhatóság csak egyike a jól karbantartott tartalomadatbázis előnyeinek. Nézzük meg a többit is:

1. Az adatbázisok időt takarítanak meg a csapatának.

A ClickUp fő célja, hogy hetente egy napot megtakarítson Önnek, szóval legyünk őszinték, a „időmegtakarítás” mindig is az első számú célunk volt. De ez nem jelenti azt, hogy kevésbé igaz lenne! Végül is, ha a tartalmakat nem szabványosított módon csoportosítják, az azt jelenti, hogy vagy:

Nem szabványosított módon csoportosítva (ami miatt a keresés olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban)

Szétszórva egy egész platformon vagy platformok sorozatán (ami olyan, mintha tűt keresne a szénakazalban)

Valaki fejében tárolva, vagy ami még rosszabb, a számítógép merevlemezén tárolva (ami szerintem olyan, mintha egy farmert kérdeznének meg, hogy emlékszik-e, melyik szénakazalba tette a tűt).

Ha viszont mindent egy adatbázisban tárol, az olyan, mintha az összes tűjét egy „tűk” feliratú fiókban tartaná, így nem kell a szénakazalban turkálnia, hogy befejezze a hímzőprojektjét.

Egyszerűen fogalmazva: ha kevesebb időt töltesz a dolgok keresésével, több időd marad azok kiépítésére és fejlesztésére.

Ha mindenki tudja, hol találhat meg valamit, akkor biztos lehet benne, hogy csapata nem fogja megkettőzni a munkát azzal, hogy a már létezőt a semmiből hozza létre, mert nem találta meg. Legyünk őszinték, mindannyian előfordult már velünk, hogy egyszerűen újra létrehoztunk egy tartalmat, mert az könnyebb volt, mint keresgélni utána.

Ráadásul a tartalom adatbázisban – különösen felhőalapú adatbázisban – történő tárolása biztosítja, hogy mindenki tudja, hol találja meg a legfrissebb verziót.

2. Az adatbázisok lehetővé teszik a skálázhatóságot.

Ha mindenki a saját eszközére hagyatkozik, akkor szinte mindenki kitalálja a saját szervezési rendszerét.

Ha csak Önnak kell használnia, akkor nincs gond. Ha egy-két másik személynek is meg kell tanulnia a rendszerét, akkor is, ha az kissé véletlenszerű, általában nincs ezzel probléma.

De amikor egy csapat annyira megnő, hogy tíz, majd húsz, majd száz embernek kell alkalmazkodnia egy olyan rögtönzött rendszerhez, amelyet egy személy készített, és gyakran egy személy számára, akkor problémája van.

A jól felépített tartalomadatbázis célja, hogy megelőzze a problémát, mielőtt az felmerülne. Tehát még ha jelenleg csak egyfős csapatban dolgozik, és a tartalmakat úgy szervezi, ahogyan az Önnek megfelel, fontolja meg, hogy ez a rendszer akkor is működni fog-e, ha több tucat másik embernek is használnia kell.

Ha a válasza „talán” vagy „😬”, akkor talán itt az ideje, hogy tartalomkövetését egy kicsit strukturáltabbá és stratégiaibbá tegye.

3. Az adatbázisok lehetővé teszik a tartalom elemzését és fejlesztését.

A jól felépített adatbázis egyik legnagyobb előnye, hogy nem csak a keresést teszi lehetővé (ha csak erről lenne szó, akkor egyszerűen csak egy tartalom könyvtár lenne), hanem a tartalom kontextusát is megadja. Ez azt jelenti, hogy olyan mennyiségi adatokat láthat, mint a forgalom, az elkötelezettség, az állapot és a történet, amelyek segíthetnek bizonyos tartalmak fejlesztésében és az általános tartalomfejlesztés javításában.

Ha mindenki hozzáfér az adatbázishoz, akkor mindenki ugyanazon a kontextuson alapuló ötleteket hozhat létre, ami új, éleslátó megközelítéseket eredményezhet a tartalom kezelésében.

Például egy közösségi média audit során egy szakember megnézhet egy nagy forgalmú, nagy érdeklődést kiváltó blogbejegyzést egy tartalomadatbázisban, és rájöhet, hogy az olyan statisztikákat tartalmaz, amelyek felhasználhatók egy sor LinkedIn-bejegyzés elkészítéséhez. Egy e-mailes marketinges megnézheti ugyanazt a bejegyzést, és rájöhet, hogy az tartalmaz egy folyamatleírást, amely kiváló infografikát adna egy közelgő hírlevélhez.

A tartalom egyszerű kontextusba helyezése és mindenki számára elérhetővé tétele nagyobb csoportos betekintést tesz lehetővé, és ösztönzi a legjobban teljesítő tartalmak atomizálását.

Az összes elem egyetlen helyen történő szervezése és nyomon követése megkönnyíti a adatkezelő csapatok számára a tartalmak teljesítményének összehasonlítását, így értékelhetik, mi működik és mi nem, és megfelelő változtatásokat hajthatnak végre a fizetett vagy organikus tartalmi stratégiákban.

Mit kell tartalmaznia egy tartalomadatbázisnak?

Az, hogy milyen információkat vegyen fel a tartalomadatbázisába, attól függ, hogy milyen típusú tartalmakat követ nyomon és miért, de itt van néhány hasznos irányelv, amelyet érdemes követni:

1. Kezdje az alapokkal!

Először is meg kell határoznia, hogy milyen típusú eszközöket – weboldalakat, közösségi média bejegyzéseket, blogokat vagy mindet – kell rendszereznie és nyomon követnie. Ezután el kell döntenie, hogy hogyan fogja nyomon követni ezeket az eszközöket.

Ha a nyomon követett tartalom egy gyűjteménynek tekinthető, akkor a „nyomon követés módja” az a tárolóedény, amelyet a anyagok szervezéséhez használ. Olyan tárolóedényt kell választania, amely könnyen csomagolható, minden szükséges információt befogad, és később könnyen címkézhető és megtalálható.

Ha a ClickUp alkalmazást használja adatbázis létrehozásához, javasoljuk, hogy a feladatok funkciót használja az egyes tartalmi elemek tárolásához. Erről azonban a következő szakaszban részletesebben is beszélünk.

Blogadatbázis-feladat a ClickUp-ban

2. Döntse el, hogyan fogja kategorizálni a tartalmakat.

Miután eldöntötte, hogy milyen típusú (vagy típusú) tartalmakat követ nyomon és hogyan tárolja azokat, el kell döntenie, hogy hogyan kategorizálja azokat.

A ClickUp esetében külön adatbázist tartunk fenn a blogok és a céloldalak számára, és mindegyiket kategóriákba soroljuk.

A blogok témák szerint vannak csoportosítva, ezért egy egyéni mezőt is beépítettünk, amelyben olyan opciók találhatók, mint Agile, CRM, Tools, Work/Life stb.

A céloldalak típus szerint vannak csoportosítva, így egy céloldal feladat ugyanazon egyéni mezője olyan opciókat tartalmaz, mint Jellemző, Versenytárs, Csapat, stb.

Amikor saját címkéket hoz létre, függetlenül attól, hogy témák szerint kategorizálja-e azokat, ne feledje, hogy a legfontosabb a címkék következetes használata. Győződjön meg arról, hogy Ön és csapata megérti az egyes címkék jelentését, és ügyeljen arra, hogy a címkék írásmódja és nagybetűk használata következetes legyen.

3. Döntse el, milyen egyéb információkat kell tárolnia.

Miután eldöntötte, hogy mit tárol az adatbázisában és hogyan szervezi azt, elkezdheti kitölteni a részleteket. Ebben a szakaszban néhány fontos kérdést érdemes átgondolnia:

Hol található a tartalmam? Milyen „állapotban” vannak a tartalmaim? (Frissítésre szorulnak? Felülvizsgálat alatt állnak?) Ki felelős ennek a tartalomnak a karbantartásáért? Hogyan teljesít a tartalmam?

Ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek eldönteni, hogy milyen információkat kell felvennie az adatbázis-feladatai közé. (Vagy, ha nem a ClickUp-ot használja, akkor bármilyen „tárolót”, amelyet a tartalommal kapcsolatos információk tárolására használ. )

A következő részben megvizsgáljuk az adatbázisunkban nyomon követett néhány konkrét részletet.

4. Tervezze meg az adatbázisában kezelendő folyamatokat.

Az adatbázis csak akkor hasznos, ha segít Önnek és csapatának az információk konszolidálásában és a meglévő munkafolyamatok racionalizálásában.

Végül is, ha nem akar semmit sem kezdeni a tartalmával, miért vesződne azzal, hogy adatbázisba rögzítse?

Amikor eldönti, hogy mely részleteket szeretné nyomon követni, vegye figyelembe azt is, hogy azok hogyan segíthetik Önt és csapatát abban, hogy az adatbázist összekapcsolják a tartalommal kapcsolatos meglévő folyamatokkal.

Tegyük fel, hogy létrehozott egy adatbázist az összes weboldalához, és szüksége van valakire a csapatában, aki hat hónaponként ellenőrzi a bejegyzéseket a közzétételük dátumától számítva, hogy az információk pontosak-e. Biztosítani szeretné, hogy minden weboldal-feladat tartalmazza a „Felülvizsgálat szükséges” vagy „Frissítés szükséges” státuszt és a határidőt. Akár a felülvizsgálót is hozzáadhatja a feladat felelőseként, hogy egyértelműen jelezze a felelősségi körét.

Egyedi állapotok a ClickUp feladatokban

Ha gondoskodik arról, hogy tartalma könnyen megtalálható és beépíthető legyen a munkafolyamatokba, csapata időt takaríthat meg, és sokkal könnyebb lesz az új csapattagokat betanítani az adatbázis használatára és a belső folyamatok elsajátítására.

Ezenkívül a státuszok, címkék és mutatók következetes nyomon követése lehetővé teszi automatizálások beállítását az adatbázis karbantartása és a folyamatok megkönnyítése érdekében. Az automatizálásról hamarosan bővebben is beszámolunk.

Hogyan építsünk tartalomadatbázist?

Amikor úgy dönt, hogy tartalomadatbázist hoz létre magának és csapatának, először győződjön meg arról, hogy a projektben részt vevő mindenki tisztában van azzal, hogy milyen problémákat fog megoldani ez az adatbázis. Ehhez elegendő egy egyszerű lista, mint például az alábbi blogadatbázisra vonatkozó lista:

A blogtartalom problémás pontjai:

A blog feladatok és információk nem egy helyen találhatók A blog mutatói és KPI-jei következetlenül kerülnek nyomon követésre A közösségi média és a fizetett média csapatok nem látják a rendelkezésre álló blogokat

Ezekből a problémás pontokból készítsen egy-két mondatos leírást az adatbázishoz:

„Ez a blogadatbázis a ClickUp blogok központi referenciaforrásaként szolgál. Kérjük, ne hozzon létre blogfeladatokat a ClickUp más részein, tároljon minden releváns bloginformációt a megfelelő feladatban, és frissítse a feladat információit, ha bármilyen szövegszerkesztést vagy SEO-t végez.”

Ez a jelenlegi és új csapat tagoknak egy kis kontextust ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell használni az adatbázist. Például a fenti példában azt mondjuk, hogy minden bloginformációnak az adatbázisban kell lennie.

A fenti problémákat felhasználhatja annak eldöntéséhez is, hogy milyen információkat vegyen fel az adatbázisba, és hogyan tárolja és szervezze azokat. Ehhez vázolja fel, hogyan szándékozik az adatbázist felhasználni az egyes problémák megoldására:

Probléma : A blog feladatok és információk nem egy helyen találhatók

Megoldások : Készítsen listát az összes aktív blogoldalról, és gondoskodjon arról, hogy minden blogot felvegyenek az adatbázisba, akár a meglévő blogfeladatok áthelyezésével, akár teljesen új feladatok létrehozásával. A folyamat során törölje az esetleges duplikátumokat. Hozzon létre egy világos és következetes névadási és címkézési rendszert a blogfeladatokhoz, hogy megkönnyítse a kereshetőséget. Gondoskodjon arról, hogy a blog SOP-jai frissüljenek, és tartalmazzák a fenti információkat.

Készítsen listát az összes aktív blogoldalról, és gondoskodjon arról, hogy minden blog felkerüljön az adatbázisba feladatként, akár a meglévő blogfeladatokat áthelyezve, akár teljesen új feladatokat létrehozva. A folyamat során törölje az esetleges duplikátumokat.

Hozzon létre egy világos és következetes névadási és címkézési rendszert a blogfeladatokhoz, hogy megkönnyítse a kereshetőséget

Győződjön meg arról, hogy a blog SOP-jai frissítve vannak, és tartalmazzák a fenti információkat.

Készítsen listát az összes aktív blogoldalról, és gondoskodjon arról, hogy minden blog felkerüljön az adatbázisba feladatként, akár a meglévő blogfeladatokat áthelyezve, akár teljesen új feladatokat létrehozva. A folyamat során törölje az esetleges duplikátumokat.

Hozzon létre egy világos és következetes névadási és címkézési rendszert a blogfeladatokhoz, hogy megkönnyítse a kereshetőséget

Győződjön meg arról, hogy a blog SOP-jai frissítve vannak, és tartalmazzák a fenti információkat.

Ha ezt a folyamatot minden fontos problémapontra megismétli, biztos lehet benne, hogy adatbázisa a megfelelő problémákat oldja meg.

Hogy lássuk, mi az eredménye ennek a folyamatnak, vegyünk górcső alá az egyik feladatot a ClickUp blogadatbázisában:

Blogadatbázis-feladat lebontása a ClickUp alkalmazásban

Állapot és felelősök: Megmutatja, hogy a blog hol tart az ötletelés, létrehozás és felülvizsgálat folyamatában, és ki dolgozik (vagy dolgozott legutóbb) a blogon. Feladat neve: Egységes és könnyen megjegyezhető címkézési rendszer a szervezés és a kereshetőség megkönnyítése érdekében. Egyéni mezők: Kövesse nyomon és tárolja azokat a kulcsfontosságú információkat, amelyek megmutatják, hol találhatók a tartalmak (a fenti képen „Post URL”) és mit kell velük tenni („Database Status”). Ezeket az adatokat és címkéket minden eszközön következetesen kell alkalmazni, és azoknak könnyen megtalálhatónak és hivatkozhatónak kell lenniük mindenki számára. Idővonal információk: Mindig kövesse nyomon, mikor készült egy eszköz, és mikor kell frissíteni vagy felülvizsgálni (a fenti példában a „Határidő” mezőben követhető nyomon). Ha alvállalkozókkal vagy órabérben foglalkoztatott alkalmazottakkal dolgozik, az adatbázisban nyomon követheti az időt is, hogy kiszámítsa a számlázható órákat. Kommentelő történet: Ösztönözze csapatát, hogy egy adott tartalommal kapcsolatos összes kommunikációt egy helyen tárolják. Így, ha új érdekelt fél csatlakozik a folyamathoz, hozzáférhet a korábbi kontextushoz anélkül, hogy mindenkit megkérdeznie kellene, aki a blogon dolgozott. A ClickUp feladatokban a kommentek remek módszerek arra, hogy az összes kommunikáció egy helyen legyen, miközben az egyes blogokkal kapcsolatos beszélgetések külön maradnak.

Használja a ClickUp tartalomkezelési sablont, hogy több csatornán áttekintse az egyéni naptárakat.

Bár a saját adatbázisa eltérő módon lehet konfigurálva, és más információkat tartalmazhat, mint a fenti példa, ez jó kiindulási pontot jelenthet Önnek és csapatának. A ClickUp tartalomkezelési sablon segítségével könnyedén megtervezheti és végrehajthatja a több marketingcsatornán történő terjesztést. Emellett áttekinthető képet ad a tartalomterjesztési tervről is.

Egy másik fontos szempont, hogy hogyan szeretné áttekinteni ezeket az információkat magas szinten. Noha fontos, hogy egy adott tartalomhoz kapcsolódó összes információ egy helyen legyen összevonva, ugyanolyan fontos, hogy gyorsan és egyszerűen tudjon több tartalmat rendezni, szűrni, csoportosítani és keresni. Itt jönnek képbe a ClickUp nézetek.

Bár a ClickUp-ban számos módon megjelenítheti adatbázisát, itt két, az adatbázisokhoz leginkább „barátságos” nézetet fogunk közelebbről megvizsgálni:

1. Lista nézet

A lista nézet rendkívül hasznos a tartalmak gyors csoportosításához és szűréséhez különböző módokon, hogy jobb betekintést nyerjen és összehasonlíthassa a tartalomtípusokat. Alapértelmezés szerint a lista nézet az információkat állapot szerint csoportosítja, de a ClickUp részletes szűrő- és rendezési opciói lehetővé teszik a tartalom bármely változó alapján történő megjelenítését.

Csoportosítási lehetőségek a ClickUp listanézetében

Mint fentebb jeleztük, gyakran tartalomkategória szerint csoportosítunk, de az adatbázis ugyanolyan könnyen csoportosítható adatbázisállapot, megbízott, határidő és egyéb szempontok szerint is.

Ahhoz, hogy a lista nézetben (többek között) elérhető számos csoportosítási, szűrési és rendezési lehetőséget megfelelően kihasználhassa, elengedhetetlen, hogy az adatbázis egészében egyértelmű és következetes névadási konvenciókat alakítson ki és tartson fenn.

A ClickUp lista nézetében a céloldalak egységes elnevezése

2. Táblázatos nézet

A táblázatos nézet átfogó képet ad az adatbázis tartalmáról. Ez a nézet ideális a tartalomelemzések (például forgalom, kattintási arányok és konverziós arányok) tárolásához és áttekintéséhez, valamint az egyes tartalmak állapotának gyors megtekintéséhez.

A Táblázat nézet rendkívül hasznos, ha kódolás nélküli relációs adatbázist hoz létre a tartalmához. Ehhez egyszerűen csak adjon hozzá olyan egyéni mezőket, amelyek lehetővé teszik linkek beillesztését, amelyekhez aztán a Táblázat nézetből hozzáférhet, így a felhasználók egyetlen kattintással eljuthatnak a kapcsolódó információkhoz.

Hasonlóképpen, használja a kapcsolat és függőség funkciókat a feladatokon belül, hogy egy világos, kódolás nélküli relációs adatbázist szervezzen.

A ClickUp táblázatos nézetében megjelenített céloldal-adatbázis

Bár ezek a két nézet a ClickUp csapat által leggyakrabban használt nézetek az adatbázis-tartalom felépítéséhez és karbantartásához, ezek korántsem az egyetlen hasznos nézetek erre a célra.

Egy kisebb, erősen munkafolyamat-orientált adatbázis számára előnyös lehet a ClickUp Kanban Board nézetének használata.

A közösségi média tartalomadatbázis a ClickUp Naptár nézetén keresztül tartalomnaptárként is használható.

Ne ragaszkodjon tehát egy adott nézethez a tartalomadatbázis tervezése és felépítése során – csak ügyeljen arra, hogy a kategóriák és címkék konzisztensek legyenek, így később bármelyik nézetben könnyen szűrhetők és csoportosíthatók lesznek.

Hogyan tartsuk karban a tartalomadatbázist?

Tehát az adatbázisa elkészült! Az összes tartalma szépen rendszerezve van feladatokba, amelyek könnyen áttekinthető nézetekbe vannak rendezve. A munkája ezzel befejeződött, igaz?

Nem egészen.

Most, hogy már rendelkezik egy teljes mértékben működőképes tartalomadatbázissal, itt az ideje, hogy munkába állítsa! Végül is az adatbázis célja, hogy megkönnyítse a tartalom nyomon követését, elemzését és frissítését. De ez azt jelenti, hogy Önnek és csapatának továbbra is el kell végeznie a nyomon követést, az elemzést és a frissítést.

Mielőtt belemennénk a folyamatokba és a munkafolyamatokba, nézzünk át néhány egyszerű alapszabályt, amelyek hosszú távon lehetővé teszik az adatbázis karbantartását.

1. Gondoskodjon a láthatóságról.

Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy gondoskodnia kell arról, hogy mindenki, akinek szüksége van az adatbázisra, hozzáférjen ahhoz, tudja, hol található, hogyan lehet benne navigálni, és hogyan (és mikor) kell megfelelően frissíteni a benne található tartalmat.

Ha az új alkalmazottaknak hozzáférésre van szükségük az adatbázishoz, akkor a képzés egyszerűsítése érdekében feltétlenül vegye fel az adatbázis használatára vonatkozó utasításokat a bevezető anyagokba.

Győződjön meg arról, hogy minden belső kézikönyve és szabványos működési eljárása (SOP) frissítve van, és tartalmazza az adatbázis megfelelő használatára vonatkozó egyértelmű utasításokat. Ellenkező esetben kockáztatja, hogy fontos információk eltorzulnak, mivel az SOP-k szóban vagy egyszeri e-mailekben és Slack üzenetekben kerülnek továbbításra.

Végül, a megfelelő láthatóság biztosítása csökkenti annak esélyét, hogy Ön és csapata többszörös munkát végezzenek azzal, hogy ugyanazt a tartalmat több feladatban vagy listában is létrehozzák.

2. Teremtsen felelősségvállalást.

Győződjön meg arról, hogy mindenki tisztában van a adatbázis karbantartásában betöltött szerepével. Ezzel elkerülhetővé válnak a felesleges munkák, vagy ami még rosszabb, a huzavona, amikor az egyik személy megcsinál valamit, a másik pedig visszacsinálja, és így tovább.

Mindez azt jelenti, hogy a tartalomadatbázis karbantartása csapatmunka kell, hogy legyen. Ha például egy technológiai vállalat blogadatbázisának karbantartásán dolgozik, a felelősségeket a következőképpen oszthatja meg:

Tartalomkezelő: Felelős az adatbázis tervezésének és létrehozásának felügyeletéért; rendszeresen ellenőrzi, hogy az összes tartalom és kapcsolódó információ naprakész-e

SEO szakértő : Rendszeresen ellenőrzi a blogokat, hogy a linkek működőképesek legyenek. További linképítési lehetőségeket keres

Szövegíró : Frissíti a blog tartalmát a versenytársak kínálatának változásai vagy új funkciók megjelenése alapján

Tervező: Bevonásra kerül a folyamatba, hogy frissítse a blog képeit, amelyek a funkciók vagy a platform változásai miatt elavulttá válnak

Miután meghatározta, ki miért felelős, a következő lépés annak kitalálása, hogy az egyes érdekelt felek hogyan fogják tudni, mikor mit kell tenniük.

3. Automatizálja az emlékeztetőket és az átadásokat.

Az automatizálás rendkívül hasznos lehet, mert időt takarít meg a csapatának és minimalizálja az emberi hibákat. De mielőtt bármit automatizálna, tegye fel magának a kérdést: „Mi kell történnie minden alkalommal, amikor a csapatommal egy bizonyos tartalmat hozunk létre?”

Ez egy fontos kérdés, mert a folyamat számos lépése változó, így azok a tartalom típusától és kontextusától függően változhatnak. A változó lépéseket és folyamatokat általában manuálisan kell végrehajtani, mivel az automatizálás ilyen esetekben több problémát okozhat, mint amennyit megold.

Ha egy folyamat lépései rögzítettek és minden alkalommal megtörténnek, amikor tartalmat hoz létre, akkor azok kiválóan alkalmasak az automatizálásra.

Bemutatunk néhány automatizálási megoldást, amelyet a ClickUp csapata használ blogadatbázisának karbantartásához, de ne feledje, hogy ezek leíró jellegűek, nem előíró jellegűek, ezért inkább általános példaként használja őket, ne pedig pontos útmutatóként saját automatizálási megoldásainak beállításához.

A ClickUp blog adatbázisának számos automatizálási funkciója több héten vagy hónapon át tartó folyamatok kezelésére szolgál. Végül is az emberek idővel elfelejtenek dolgokat, de a helyesen konfigurált automatizálási funkciók nem. Nézzünk meg egy gyakorlati példát erre:

Az egyik legfontosabb automatizálásunk egyszerűsíti a blog különböző feladatállapotait, hogy azok könnyen elérhetők legyenek a blog adatbázisában a Database Status Custom Field (Adatbázis állapot egyéni mező) segítségével:

Amikor egy blog feladatának állapota Nyitottról Folyamatbanra változik, az Adatbázis állapota egyéni mező Tervezettről Fejlesztés alattra változik.

ClickUp Automation, ahol a státusz megváltozása a Custom Fields frissítését eredményezi

Az adatbázis állapotának egyéni mezője Fejlesztés alatt marad, amíg a blogbejegyzés meg nem készül, közzé nem kerül és SEO-csapatunk nem ellenőrzi.

Amikor a blogbejegyzés feladatállapota Zárt -ra változik, miután a SEO-csapat áttekintette , az több automatizált folyamatot indít el:

Az adatbázis állapotának egyéni mezője Monitoring (Figyelés) értékre változik.

Az összes hozzárendelt személy eltávolításra kerül a feladatból.

A feladat határideje hat hónappal a jövőbe tolódik.

Készítsen egyedi, kódolás nélküli ClickUp automatizálásokat másodpercek alatt.

A Due Date automatizálás biztosítja, hogy a blogbejegyzés teljesítményét a következő hat hónapban valamikor elemezzék.

További automatizálás van beállítva, amely biztosítja, hogy a hat hónap letelte után az adatbázis állapotának egyéni mezője Audit értékre változzon. Ez pedig egy automatizált folyamatot indít el, amelynek eredményeként egy új teljesítményértékelési alfeladat jön létre, amelyben a SEO-csapat elemzi a blog teljesítményét, és eldönti, hogy szükséges-e frissítés.

Egyedi ClickUp automatizálás alfeladatok létrehozásához

Összefoglalva: az automatizálás segíthet biztosítani a folyamatok szabványosítását és a hosszadalmas munkafolyamatok elfeledésének elkerülését.

4. Tartsa egyszerűnek!

Próbáljon mindent a lehető legegyszerűbbé tenni, a névadási konvencióktól az automatizálásig. Ez mérhetetlenül megkönnyíti a dolgok megtalálását, és sokkal egyszerűbbé teszi a csapat (és a jövőbeni alkalmazottak) megismertetését az adatbázissal és az abban szereplő munkafolyamatokkal.

Készítsen teljes munkafolyamatot kreatív és tervező csapatai számára ezzel a hasznos ClickUp sablonnal.

Ha segítségre van szüksége a munkafolyamat egyszerűsítéséhez, használja a ClickUp Creative and Design Template sablont, hogy világos áttekintést kapjon marketing munkafolyamatáról. Ez a sablon támogatja a marketing általános területeit, mint például a felvételi űrlapok, a tartalmi rövid leírások és az eszközkönyvtárak kezelése, így egyenes út vezet a tartalommarketing folyamatának működéséhez.

Kezdés

Az ilyen projektek legnehezebb része a kezdés lehet. Végül is egy tartalomadatbázis létrehozása hatalmas feladat, amely elemzési bénulást okozhat.

Ha az adatbázisát a nulláról építi fel, akár a ClickUp, akár egy másik feladat- vagy projektkezelő eszköz segítségével, kezdje el az adatbázis tervezését a blogban ismertetett alapvető lépések segítségével:

Döntse el, mit kell nyomon követnie, és hogyan fogja azt nyomon követni. Határozza meg, hogyan fogja kategorizálni a tartalmát Határozza meg, hogy milyen adatokat (például dátumokat, megbízottakat vagy adatokat és elemzéseket) kell tárolnia az adatbázisában. Határozza meg az adatbázisban kezelendő alapvető tartalmi munkafolyamatokat (például tartalomfrissítések, forgalom és konverziós arányok, valamint SEO). Győződjön meg arról, hogy adatbázisa konfigurálható ezeknek a munkafolyamatoknak a nyomon követésére.

Mivel még ezeknek az első lépéseknek a felvázolása és nyomon követése is kissé nyomasztó lehet, különösen ha nagy mennyiségű vagy többféle tartalommal foglalkozik, próbálja meg a ClickUp Mind Maps segítségével rendszerezni gondolatait.

Ez lehetővé teszi, hogy magas szinten vázolja fel adatbázisát, miközben láthatóvá válik, hogy az egyes elemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A ClickUp blog feladatok közötti kapcsolatok vizualizálására szolgáló gondolattérkép

A ClickUp Docs funkcióját is felhasználhatja jegyzetek tárolására és valós idejű együttműködésre a csapatával az adatbázis felépítését és megvalósítását illetően. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és megkönnyíti a feladatok kiosztását, amikor készen áll a felépítés megkezdésére.

Valós idejű együttműködés a ClickUp Docs-ban

Ha előre szeretne lépni a tervezésben, töltse le ingyenes blogadatbázisunkat és landing page adatbázis sablonjainkat. Ezek a tartalmi sablonok a ClickUp saját marketingcsapatának blog- és landing page adatbázisain alapulnak, így már beváltak a gyakorlatban.

Egy utolsó tanács, amelyet érdemes figyelembe venni a tartalomadatbázis tervezése, felépítése és karbantartása során: vonja be az egész csapatot.

Ha az egész csapatot bevonja a kezdetektől fogva, az biztosítja, hogy:

A tervezés során minden szempontot figyelembe vesz

Felosztja a tartalomépítés unalmas munkáját

A jövőben Ön is részt vesz az adatbázis karbantartásában és frissítésében.

Ha olyan kiváló együttműködési eszközre van szüksége, amely tökéletes tartalomadatbázis-eszközként is funkcionál, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. Kezdje el csapatával az örökre ingyenes csomagunkat, és hozza össze csapatának együttműködését, adatbázis-eszközeit és munkamenedzsmentjét egy helyen.