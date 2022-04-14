SEO projektmenedzsment – 8 tipp a munkafolyamat optimalizálásához [sablonokkal]

A ClickUp SEO-vezetőjeként és igazi termelékenység-rajongóként szinte ugyanolyan élvezetet nyújt számomra a munkafolyamatok optimalizálása, mint a keresés optimalizálása.

Örömmel vállalom a kihívást, hogy új módszereket találjak a feladatok automatizálására és a meglévő folyamatok fejlesztésére. Ez nemcsak hatékonyabbá teszi a csapatom munkáját, de több időt is biztosít a nap folyamán arra, amit a legjobban szeretünk: a SEO-ra! 🔎

Örömmel osztom meg véleményemet a SEO projektmenedzsmentről és 8 tippet, amelyek segíthetnek az ügynökségeknek, a SEO projektmenedzsereknek és a marketingcsapatoknak a munkafolyamatuk optimalizálásában.

Mi az a SEO projektmenedzsment?

A SEO projektmenedzsment magában foglalja a keresőmotor-optimalizálási tevékenységek tervezését, kommunikációját és végrehajtását.

A cél egy optimális munkafolyamat létrehozása a SEO-kampány minden szakaszának kezeléséhez. Ez magában foglalja a stratégia kidolgozásától kezdve az eredmények jelentéséig az érdekelt felek vagy ügyfelek számára.

Miért fontos a projektmenedzsment a SEO szempontjából?

Más marketingtevékenységekhez hasonlóan a SEO-kampányok is profitálnak a struktúra és a projektmenedzsment elveiből, de még mindig kevés csapat rendelkezik dedikált SEO-projektmenedzserrel.

Ehelyett a projektmenedzser feladatkörébe tartozó felelősségek a már így is teljes munkaidőben dolgozó SEO-csapat tagjaira hárulnak, ami kiégéshez vezethet és gátolhatja a termelékenységet. 😢

Ráadásul nem ritka, hogy a SEO-menedzserek ugyanazon a napon stratégiai, technikai és vezetői feladatokat is ellátnak.

Számos emberrel együttműködünk, például ügyfelekkel, tartalomírókkal, mérnökökkel, SEM szakemberekkel és ügyfélmenedzserekkel. SEO projektmenedzser nélkül Ön lehet az, aki ezeket a kapcsolatokat ápolja.

Elengedhetetlen a funkciók közötti kommunikáció és a különböző szakaszokban lévő több SEO-projekt kezelése. Projektmenedzsment nélkül a feladatok elvésznek, a csapatok nem működnek összehangoltan, és a kampányok túllépik az eredeti határokat.

Lássuk be, a SEO projektmenedzsmentet alábecsülik.

A projektmenedzsment szoftver a kulcs 🔑

A SEO világában rendelkezünk eszközökkel a kulcsszavak kutatásához, a tartalomelemzéshez, a rangsor követéséhez, az elemzéshez és még sok máshoz. Emellett a táblázatokban is ÉLÜNK. Az olyan eszközök, mint a Google Sheets vagy az Excel, gyakran a legjobb választás adat- és technikai felhasználási esetekben. És bár ezek az eszközök nem fognak eltűnni, nem ideálisak a SEO projektmenedzsmenthez.

A táblázatokból hiányoznak olyan fontos funkciók, mint az időkövetés, az automatizálás és a feladatok közötti kapcsolatok. Ráadásul a jelentések vizualizálása bonyolult és nem elég rugalmas. Próbált már projektütemtervet vagy Gantt-diagramot készíteni Excelben? Jajj.

Az utolsó dolog, amit szeretnénk, az az, hogy több szoftver kerüljön a technológiai eszközeink közé. A modern projekteszközök azonban úgy lettek kialakítva, hogy ezeket a problémákat megoldják azáltal, hogy az összes munkát egy helyen összegyűjtik. Mivel a megbeszélések száma 69,7%-kal nőtt, és az emberek egyre inkább elszigetelve érzik magukat a munkatársaiktól, most van a legjobb alkalom a munkamenedzsment megoldások frissítésére.

Fade-in: ✨ Projektmenedzsment szoftver ✨

Az egyszerű teendőlistáktól a komplex agilis munkafolyamatokig a projektmenedzsment szoftverek minden olyan funkciót biztosítanak, amelyre szüksége van a SEO-feladatok szervezéséhez, a csapatával való együttműködéshez és kampányai nyomon követéséhez.

Ezek az eszközök a toborzási tevékenységét is támogathatják. Készítsen bevezető feladat sablonokat, könnyen hozzáférhető SOP-kat, és hozzon létre egy egyértelmű kommunikációs csatornát az új munkatársak számára. Így az ideális SEO-csapat felépítésének fontosabb kihívásaira koncentrálhat.

Mi a legjobb projektmenedzsment szoftver a SEO-hoz?

Több száz projektmenedzsment eszköz létezik, de melyik a megfelelő Önnek?

A valódi válasz egy klasszikus, jól ismert mondat: attól függ.

Az ügyfeleket kezelő SEO ügynökségek számára előnyös a megosztott vendégnézeteket és testreszabható projekthierarchiát kínáló szoftver.

A fejlesztőkkel szorosan együttműködő csapatok számára hasznosak lehetnek az agilis munkafolyamatokhoz kifejlesztett eszközök.

Egy részmunkaidős SEO-tanácsadó egyszerű feladatkezelő szoftvert kereshet, hogy szervezett maradjon.

A nagyobb csapatoknak vállalati szintű megoldásokra van szükségük a tárolási és biztonsági követelmények kezeléséhez.

De mindenekelőtt a SEO-csapat tagjai a céljaik eléréséhez a funkciók közötti együttműködésre támaszkodnak.

A legjobb tanácsom az, hogy keressen egy olyan projektmenedzsment platformot, amely nemcsak Önnek, hanem a többi csapatnak is a legjobban megfelel. Ha nem mindenki elkötelezi magát, az új eszközök új szilókat hoznak létre, és semlegesítik az azok használatával járó működési előnyöket.

8 tipp a SEO projektmenedzsmenthez 📝

Most pedig jöjjenek a jó dolgok.

Íme a legfontosabb tippjeim azoknak az ügynökségeknek és házon belüli csapatoknak, amelyek projektmenedzsment szoftverrel kezelik munkafolyamatukat.

1. Hozzon létre adatbázist webhelye tartalmához

Az egyik első dolog, amit megteszek, amikor egy új weboldal SEO-jával foglalkozom, az egy webhelykönyvtár létrehozása – egy táblázat, amely a webhely minden oldalát alkönyvtárakba csoportosítja. Általában ezt az adatot egy olyan eszközből importálom, mint az Ahrefs vagy a Screaming Frog, és olyan attribútumokat is beleveszem, mint az URL, az oldal címe, a belső linkek stb.

Ennek számos előnye van, többek között azonosíthatja az átirányítási lehetőségeket, a belső linkekkel nem rendelkező oldalakat, vagy egyszerűen csak felismerheti azokat a tartalmakat, amelyekről eddig nem tudott! Ez nemcsak a SEO-csapat láthatóságát javíthatja, hanem a többi marketingcsapat-tag vagy osztály is profitálhat abból, hogy egy könnyen hozzáférhető táblázatban egy helyen megtalálható az összes tartalom.

De honnan tudjuk, hogy mi történik ezzel a sok tartalommal?

Számos előnye van annak, ha tartalomadatbázist hoz létre a projektmenedzsment eszközén belül. Ez láthatóságot biztosít az aktív munkáknak, megmutatja a korábbi frissítéseket, és minden oldalt gyorsan elérhetővé tesz. Amikor elkezdi kihasználni az automatizálást és a feladatok közötti kapcsolatokat a folyamatok egységesítéséhez, folyamatosan új módszereket fog találni a munkafolyamatok racionalizálására. Ez nem csak a SEO-csapatának, hanem az egész szervezetnek segít.

A ClickUpnál táblázatos nézetet és egyéni mezőket kombinálunk, hogy egy központi helyet hozzunk létre az összes tartalomelőzményünk és attribútumunk számára. Minden alkalommal, amikor egy cikk frissül, a hozzá kapcsolódó feladat tükrözi ezt a tevékenységet.

Íme egy lista azokról az attribútumokról, amelyeket tartalomadatbázisának egyéni mezőiként figyelembe vehet:

Az egyéni mezők segítségével SEO-csapata mindig naprakész lehet a ClickUp blogfrissítéseivel és feladataival kapcsolatban.

Elsőre ijesztőnek tűnhet a projekt megkezdése, de ha már létrehozott egy webhelykönyvtárat egy táblázatban, akkor a legtöbb projektmenedzsment platform CSV-import funkcióját kihasználva elvégezheti a munka egy részét!

Segítségre van szüksége a kezdéshez?

Olvassa el ezt az útmutatót a tartalomadatbázis létrehozásáról, vagy kezdjen el azonnal a blogadatbázis-sablonunkkal.

2. A szokásos munkákhoz támaszkodjon az ismétlődő feladatokra

Az ismétlődő feladatok a projektmenedzsment szoftverekben gyakori, de alulértékelt funkciók. Lehetővé teszik a feladatok automatikus újbóli létrehozását vagy megnyitását, miután azok befejeződtek vagy egy bizonyos dátumot túllépték.

A SEO-feladatok sokfélék, de számos ismétlődő művelet van, amelyeket ismétlődő feladatok elindításával lehet megkönnyíteni. Ezek javíthatják a felelősségvállalást, megakadályozhatják a duplikációkat, és ami a legfontosabb, időt takaríthatnak meg. Íme néhány példa az ismétlődő SEO-feladatokra, amelyeket a ClickUp-nál használunk:

Jelentések és adatok áttekintése

Műszaki ellenőrzések.

Csapatmegbeszélések

Új és elveszett linkek ellenőrzése

Privát 1:1 feladatok

Iparági erőforrások hozzájárulása

Az egyik kedvenc visszatérő feladatom a heti erőforrás-megbeszélés! A SEO-csapat minden tagjának feladata, hogy néhány fontos ponttal ellátott, releváns erőforrást mutasson be. Ez szinte bármi lehet – blogcikk, e-könyv, új eszköz, közelgő webinárium stb.

Természetesen hetente több mint egy forrást fogyasztunk, de ez segít kiválasztani a leghatásosabbat, amelyről párbeszédet kezdeményezhetünk. A SEO terén naprakésznek maradni elengedhetetlen a túlélésünkhöz, és ez a feladat segít fenntartani a folyamatos párbeszédet az oktatás és a stratégia témájában.

3. Használjon az egyes munkafolyamatokhoz igazodó egyéni állapotokat

Egyszerű feladatállapotok, mint például „teendő”, „folyamatban” és „elvégezve” beállítása kiváló kiindulási pont a projektmenedzsmenthez számos részlegen. Az SEO-csapatok számára azonban az egyszerű állapotbeállítások korlátozónak és nem elég egyértelműnek tűnnek, főleg mivel munkánk nagy része folyamatos és egyedi folyamatot igényel. Lehet, hogy egy céloldalt optimalizálunk, egy linkkampányt kezelünk vagy kulcsszókutatásokat végzünk, de minden feladat nagyon különböző munkafolyamatot igényel.

Képzelje el például egy linképítési kampányt, amely „Folyamatban” státusszal szerepel. Mit jelent ez? Jelenleg URL-eket keres ehhez a kampányhoz? Kapcsolatokat keres? Kapcsolatokat ápol a beérkező levelek között?

Az egyéni állapotmezők használata javítja a feladatokkal kapcsolatos áttekinthetőséget. Emellett megkönnyíti a szűrést, a prioritások meghatározását és az automatizálás kihasználását a munkájában!

Egyéni állapotok a ClickUp-ban

Számos projektmenedzsment eszköz kínál egyéni állapotfunkciót. Ha nem, akkor egy remek alternatíva az egyéni mezők használata a feladatok „állapotának” nyomon követésére.

Melyik a jobb megoldás?

Őszintén szólva, ez attól függ, hogy hogyan szeretné vizualizálni a projekteket, kik a résztvevő érdekelt felek, és mennyire támaszkodik az alfeladatokra.

Íme néhány különböző állapot-elrendezés, amelyeket a ClickUp munkafolyamataiból merítettünk.

Blog fejlesztés Kulcsszó-kutatás Linképítés Blog adatbázis Megnyitás Megnyitás Megnyitás Tervezett Folyamatban Folyamatban URL-keresés Fejlesztés alatt Kezdeti áttekintés Áttekintés E-mailes ügyfélszerzés Monitoring Szerkesztői vélemény Tartalom összefoglaló Aktív kapcsolattartás Auditálás Tervezés Készen áll Folyamatban lévő kampány Frissítés szükséges Készen áll Zárt A kampány lezárult Ütemezés Közzététel

4. Használjon gondolattérképeket a témakörök vizualizálásához

A tartalomközpontok létrehozása egy népszerű SEO-stratégia, amelynek célja a témakörök köré épülő keresési tekintély megteremtése. Számunkra gyakran hasznos kutatni és vizuálisan feltérképezni a központjainkat, hogy lássuk, hogyan vannak szervezve a pilléreink és a témakörök.

Van néhány fantasztikus SEO eszköz, mint például a Screaming Frog, amely lehetővé teszi a webhely architektúrájának létrehozását és a feltérképezés vizualizálását. Sajnos ezek a típusú eszközök még mindig nem segítenek a tervezett tartalom és annak élő oldalakhoz való kapcsolódásának vizualizálásában.

A gondolattérképek vagy virtuális táblák remek megoldást kínálnak erre a problémára. Minden csomópontot tartalmi oldalnak, a csomópontok közötti kapcsolatokat pedig belső linkeknek tekinthet. Számos gondolattérkép-eszköz segíthet ezeknek a vizualizációknak a létrehozásában.

A ClickUp Whiteboards segítségével nemcsak gondolattérképeket hozhat létre, hanem minden csomópontot visszakapcsolhat az adott oldalhoz tartozó feladathoz. Hozzon létre kétirányú kapcsolatot a tartalomadatbázis és a klaszterek között, így mindig csak egy kattintásra van attól, hogy megnézze, hol illeszkedik az egyes oldalak a témakörök ökoszisztémájába.

Hozzon létre kétirányú hozzáférési pontot a tartalomadatbázis és a klaszterek között úgy, hogy a Mind Map-et közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal a ClickUp Whiteboards segítségével.

Bónusz: AI SEO eszközök

5. Használja ki a feladatok automatizálásának előnyeit

Beszéljünk még az automatizálásról. A kulcsszavak rangsorának nyomon követésétől a technikai ellenőrzésekig a stratégák számos automatizálási eszközt használnak a SEO-hoz.

De használja-e az automatizálást a projekt munkafolyamatában?

Ha szabványosított folyamatokkal rendelkezik, akkor a feladat automatizálása legyen az a segédeszköz, amely biztosítja SEO-projektjeinek zökkenőmentes lebonyolítását.

Nézze meg a munkafolyamatát, és tegye fel magának a következő kérdéseket:

Vannak-e ismétlődő lépések a SEO munkafolyamatában?

Kézzel módosítja a határidőket, ha valami késedelmes lesz?

Vannak olyan feladatok, amelyeket minden alkalommal ugyanazoknak a személyeknek osztanak ki?

Szükségét érzed megjegyzések, emlékeztetők és nyomon követések hagyásának?

Alapvető példák arra, hogyan automatizálhatják a projektmenedzserek a feladatokat

Trigger Cselekvés Amikor egy feladat állapota megváltozik A kijelölt csapat tagjainak módosítása Amikor eljön a határidő A feladat prioritásának módosítása Amikor egy feladat egy adott állapotba kerül Alfeladat létrehozása és hozzárendelése valakihez Amikor egy egyéni mező megváltozik A feladat állapotának frissítése Amikor egy feladat késedelmes lesz Címkézze vagy rendelje hozzá egy menedzserhez Amikor egy feladat lezárul Jelölje meg egy vezetőt vagy vendéget (például ügyfelet)

Ez nemcsak a manuális munkát egyszerűsíti, hanem csökkenti a működési időt, korlátozza a kockázatokat, és akár a prioritások meghatározását is javíthatja.

SEO-feladatok automatizálásának példái, amelyeket a ClickUp-nál használunk

Amikor új blogbejegyzés jelenik meg ➡️ automatikusan rendeljen hozzá egy alfeladatot az SEO-csapat egyik tagjához, hogy belső linkeket adjon hozzá.

A belső linkek fontossága nem titok. Elengedhetetlen, hogy a meglévő tartalmakat összekapcsolja az új tartalmakkal, de ezt a poszt megjelenésekor kell összehangolnia. Ha rengeteg cikket publikál, ez könnyen elkerülheti a figyelmét. Használja az automatizálást, hogy ezt a lépést pontosan időzíthesse. 👌

Ha a link prioritás egyéni mező be van állítva ➡️ add hozzá a blogot vagy a céloldalt a link prioritási listához, hozz létre egy alfeladatot, és rendelj hozzá egy SEO-csapat tagot.

A linképítési tevékenységünket házon belül kezeljük. Figyelembe véve a értékes partnerségek kiépítésébe és az eredmények nyomon követésébe fektetett beruházást, oda kell figyelnünk az időnk felhasználására.

Ha megállapítjuk, hogy a tartalom a linkek tekintélye miatt háttérbe szorul, akkor dönthetünk úgy, hogy prioritást adunk neki.

Egy egyszerű legördülő menüből kiválasztott opció automatikusan létrehoz egy feladatot, amelynek segítségével nyomon követhetőek és ellenőrizhetőek ezek a tevékenységek. Ezenkívül hozzáadja azt egy nyilvánosan megosztott nézetben található konkrét listához.

Mit jelent ez?

Ez azt jelenti, hogy minden olyan közös marketing linkpartnerünk, aki hozzáfér a listánkhoz, valós időben láthatja annak frissítését. 👏

A határidő lejártával ➡️ állítsa a feladat állapotát auditra, alkalmazza az optimalizálási ellenőrzőlistát, és rendelje hozzá egy SEO-csapat tagjához.

Ez a két automatizálás összekapcsolása. A SEO-ban fontos, hogy gyakran ellenőrizzük, teszteljük és frissítsük a tartalmunkat. Néha ez a teljesítmény romlása miatt szükséges, vagy talán egy teljes webhely átalakítását tervezi. Nem azt javaslom, hogy adja fel ezeket az erőfeszítéseket, és kizárólag a fenti automatizálásra támaszkodjon, de egy ilyen automatizálás mindenre kiterjedő megoldás lehet a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez.

Természetesen nem minden tartalom egyforma.

Az örökzöld cikkek esetében nem feltétlenül szükséges a meghatározott ütemezés szerinti ellenőrzés. Hozzáadhat egy egyéni mezőt vagy címkét, amelyben a feladatot „örökzöldnek” jelöli, és létrehozhat egy szabályt, amely megakadályozza az automatizálás elindítását.

Hozzon létre egyedi szabályokat minden tartalomtípushoz!

Hozzon létre egyedi szabályokat minden tartalomtípushoz a ClickUp egyéni mező automatizálási funkciójával.

6. Hozzon létre adatbázist linképítéshez és marketingpartnerségekhez

A SEO-hatékonyság javításának módszerei folyamatosan fejlődnek. Ez egyre nehezebb, egyre inkább a párbeszédre épül, és egyre több kreativitást igényel. Tagadhatatlanok azok az előnyök, amelyekkel jár, ha márkád jelenlétét minden csatornán növeled, és az a hatása, amelyet ez a Google-ra gyakorolhat.

A SEO szakemberek ezt a növekedést a közösségi média, a PR és a tartalomkezelők szem előtt tartásával közelítik meg. Az egyik legjobb módszer, hogy csapatként javulást érjünk el ezen a területen, az, ha adatbázist hozunk létre az összes közös marketingkapcsolatunkról!

Fontos kapcsolatok a közös marketing adatbázisához

A közös marketing adatbázis egy központi hub, amely minden fontos személyt és márkát tartalmaz, akikkel együttműködik. Ez lehet bármi, a vendégposzt-hozzájárulóktól a webinárium-partnerekig.

Vendég szerzők

Ahogy a Google folyamatosan fejleszti a keresési eredmények szakértelmének felismerését és értékelését, egyre több marketingcsapat veszi figyelembe az E-A-T-t a tartalomkészítés során. Amikor elkezdi kiépíteni a vendégszerzők és véleményvezérek hálózatát, lehetőség nyílik hiteles tartalom létrehozására. Íme néhány példa:

Hozzászólók idézetei

Vendégposztok

Adatvizsgálat résztvevői

Tartalom visszajelzés

Esettanulmányok

Podcast és közösségi média együttműködés

Webináriumok

Linképítés

Számos hagyományos linképítési kampány még mindig hatékony.

Ha linképítéssel foglalkozik, akkor érdemes rendezni a kapcsolatait. Akár nagy léptékű kampányokat irányít, linképítési szolgáltatással dolgozik, vagy egyszerűen csak hasonló márkákkal együttműködik, készítsen ezekről a tevékenységekről történeti feljegyzéseket a projektmenedzsment eszközében!

Közösségi média influencerek

Az Ön által képviselt márkától függően a közösségi média influencereivel való kapcsolatok a társadalmi bizonyíték és a hatások erősítésének marketinges motorjai lehetnek. Van-e más módja is az együttműködésnek ezekkel a támogatókkal? Látják-e a többi csapattag is ezeket a kapcsolatokat, hogy tartalmi lehetőségeket javasolhassanak? Adja hozzá őket a marketing CRM-nézetéhez!

Ügyfelek

Remélhetőleg cége már rendelkezik ügyféladatbázissal. A legelégedettebb és legsikeresebb ügyfelei lesznek a legnagyobb támogatói. Kulcsfontosságú közreműködőt keres a tartalommarketing-kezdeményezéshez? Ne hagyja figyelmen kívül ezt a hálózatot!

Hogyan állítsd be a közös marketing listádat?

Csapatától és a fókuszterületeitől függően valószínűleg nem lesz szüksége teljes körű CRM eszközre ehhez az adatbázishoz. A táblázatos nézetekkel és egyéni mezőkkel rendelkező projektmenedzsment szoftverek egyszerű módszert kínálnak marketingkapcsolatainak szervezésére és azok egész csapat számára elérhetővé tételére.

A ClickUp táblázatos nézet és egyéni mezők funkciói megkönnyítik az egész csapat számára a marketingkapcsolatok szervezését és elérését.

A vállalat méretétől függően dönthet úgy, hogy egyszerűen táblázatban rendezi ezeket az információkat – és később bármikor importálhatja a táblázatot a projektmenedzsment eszközébe!

Alternatív megoldásként, ha nem bánja, hogy újabb platformot ad hozzá technológiai eszköztárához, használhat egy olyan eszközt, mint a Buzzstream, amely végpontok közötti kapcsolattartási platformként szolgálhat linképítési tevékenységéhez. Ha azonban nem az egész marketingcsapata használja a platformot, akkor nem fogja kihasználni az együttműködés előnyeit és a láthatóságot.

A legfontosabb tanulság: Ne szeparálja el a közös marketingtevékenységeit!

7. Ossza meg projektjeit vendég és nyilvános nézetekkel

Akár ügyfeleket kezel, akár kiszervezett munkákat, a projektmenedzsment szoftver biztonságos kapcsolatot teremthet a szervezeten kívüli személyekkel. Számtalan módon kihasználhatja a vendégfunkciókat és a megosztott nézeteket SEO-kampányaihoz.

Íme két fontos felhasználási eset, amelyekben külső felhasználókat és projekteket hozhat össze egy helyen.

SEO-tevékenységek bemutatása ügyfeleinek

A SEO a digitális marketing stratégia egyik leginkább megfoghatatlan eleme. Annak ellenére, hogy ügyfelei megértik a SEO értékét, mégis hasznos, ha világosan láthatják, mi történik.

Ha szerencsés vagy, és rendelkezésedre állnak elkötelezett SEO projektmenedzserek, akkor valószínűleg máris van egy jó rendszered arra, hogy ügyfeleidet folyamatosan tájékoztasd. De tapasztalatból mondhatom, hogy még akkor is, ha időt szánsz ezekre a frissítésekre, a zsúfolt ütemtervek és az eltérő időzónák miatt nehéz fenntartani a folyamatos kommunikációt.

A projektmenedzsment szoftverek segíthetnek Önnek ebben a munkában. Ha ügyfeleinek hozzáférést biztosít a projekt ütemtervéhez vagy bizonyos feladatokhoz, ők bármikor betekintést nyerhetnek a folyamatban lévő munkákba és az elért eredményekbe.

A legfontosabb, hogy egyszerű legyen. Ha ügyfelei máris hozzáférnek mindenhez, vagy túlterheltek az e-mailben érkező értesítésekkel, akkor ezek a további hozzáférési pontok több kárt okoznak, mint hasznot.

Kevés ügyfele fogja megvizsgálni az egyes feladatokat, hogy megismerje a részleteket. Ehelyett adjon nekik egy átfogó áttekintést a folyamatokról egy URL-en keresztül elérhető nézet segítségével. Ez megnyugtatja őket, mert tudják, hogy könnyen és egyszerűen megtekinthetik, min dolgozunk, különösen, ha csak egy-két kattintásra van tőlük.

Nagyobb vagy aktívabb ügyfelek esetében fontolja meg, hogy vendégként felveszi őket a munkaterületére. De még így is korlátozza és testreszabja a látómezőjüket.

Még jobb, ha a projekt kezdetétől fogva átlátható feladatkezelési környezetet hoz létre. Ez már a kezdetektől fogva további bizalmat kölcsönöz, és lehetővé teszi, hogy több időt fordítson ügyfelei céljainak elérésére.

Kezdje el kezelni a kiszervezett feladatait

A legjobb kampányok egy része a belső és külső marketingesek munkájának eredménye. Ezek a csapatok nem lennének ennyire sikeresek SEO projektmenedzsment és együttműködési eszközök nélkül. Akár külső tartalomírókkal, akár linképítő ügynökséggel dolgozik együtt, a belső csapattal ugyanazon a platformon való kommunikáció rengeteg fejfájástól kíméli meg.

Hasonlóan az ügyfelekkel való együttműködéshez, létrehozhat egy együttműködési környezetet, amelyben kiválasztott projektek láthatók. Így továbbra is élvezheti a legjobb projektmenedzsment szoftverek összes előnyét anélkül, hogy veszélybe sodorná a vállalat érzékeny adatait.

A legjobb projektnézetek a munkák megosztásához

Az alapvető teendőlisták mellett itt talál néhány kiváló projektvizualizációt, amelyet megoszthat a szervezeten kívüli személyekkel.

Gantt-diagramok: Kiválóan alkalmasak idővonalon futó kampányokhoz vagy projektekhez. Az ügyfelek és a vállalkozók a Gantt-diagramok segítségével könnyen ellenőrizhetik, hogy a jelenlegi kezdeményezések haladnak-e és megfelelnek-e az elvárásoknak.

Kanban táblák: A tábla nézet egyszerűsége és népszerűsége miatt kiváló. Az ügyfeleknek gyakran csak annyi kell, hogy lássák a sorban álló, folyamatban lévő és befejezett feladatokat. Ez gyorsan megnyugtatja őket, hogy a munka halad, anélkül, hogy mindig az egyes feladatokba kellene belemélyülniük.

Dashboardok: Bonyolultabb kampányok esetén a dashboard funkció segítségével különböző projektek feladatait és adatait egyetlen nézetben jelenítheti meg. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, akár a Google Data Studio jelentéseit és táblázatait is beágyazhatja ugyanabba a dashboardba!

Dokumentumok: A SEO stratégiai tervektől az új tartalmakig a csapatok sok időt töltenek a Dokumentumokban. Ügyfelei vagy kiszervezett csapata jobban ismeri a megosztott dokumentumokat, így ezek nyilvánvalóan alkalmasak az együttműködésre. Akár külön szoftvert használ, mint például a Google Dokumentumok, akár a projektmenedzsment szoftvere rendelkezik natív Dokumentumokkal, minden bizonnyal támaszkodni fog erre a hasznos eszközre.

8. Gondolkodjon át alaposan, mielőtt kommunikál, és válassza ki a megfelelő médiumot

Egy napról napra egyre távoliabbá és aszinkronabbá váló világban a kommunikációs módszer kiválasztása ijesztő feladat lehet. A csapatoknak gyakran meg kell tanulniuk hatékonyan kommunikálni e-maileken, közvetlen üzeneteken, feladatkommenteken, virtuális értekezleteken, képernyőfelvételeken keresztül, és a lista még folytatódik. 🥵

A SEO projektmenedzsmentben rengeteg funkcióközi kommunikáció zajlik, ezért minden nap szembesülünk ezzel a kihívással. Akár ügyfelekkel, akár belső csapattagokkal kommunikál, a megfelelő időben a legjobb kommunikációs forma kiválasztása megelőzheti a felesleges frusztrációkat és baklövéseket.

Milyen lépéseket tehetünk a javítás érdekében?

1. Vállalati szintű irányelvek meghatározása

Készítsen olyan belső kommunikációs stratégiát, amely az egész szervezetben megvalósítható. Ez segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és megkönnyíti az új csapattagok beilleszkedését.

2. Készítsen „Velem való együttműködés” dokumentumokat

Bár a szervezeti irányelvek nagyon hasznosak, nem vagyunk robotok. Mindenkinek megvan a maga preferenciája a munkavégzés és a kommunikáció terén. Készítsen kézikönyvet arról, hogyan kell veled együtt dolgozni, ez rendkívül értékes lehet, különösen a vezetők számára.

3. Használjon projektmenedzsment szoftvert

Használjon olyan projektmenedzsment eszközöket, amelyek natív kommunikációs funkciókkal rendelkeznek. Ezek megkönnyítik a csapatával való együttműködést, anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnia. A ClickUp például natív feladatokkal, csevegéssel, e-mailekkel, képernyőfelvétellel és több mint 1000 integrációval rendelkezik. 🤩

Kedvenc kommunikációs funkcióim a SEO projektmenedzsmenthez

Imádom a képernyőfelvétel-készítő eszközöket.

És nem csak azért, mert megfelel a személyiségtípusomnak .

A SEO-t gyakran... félreértik. Az a képességünk, hogy oktató jellegű visszajelzéseket fogalmazzunk meg vezetőknek vagy ügyfeleknek, egy olyan készség, amelyet idővel fejlesztünk. Mégis, sok egyszerű kérdésre nincs egyszerű válasz, és néha ezek eleve rossz kérdések!

Ilyen helyzetekben én a képernyőfelvételre támaszkodom. Ez a legjobb megoldás a rengeteg szöveg elküldése és a virtuális hívás között. Íme néhány fontos felhasználási eset:

Visszajelzés a csapatának vagy más részlegeknek

Adatok áttekintése az ügyfelekkel

Visszajelzés a vezetőknek és a vezetőknek

SOP-k létrehozása

Számos ingyenes képernyőfelvétel-készítő eszköz segíthet ebben. Hacsak a projektmenedzsment szoftvere nem rendelkezik már ezzel a funkcióval. 😉

A Clip by ClickUp segítségével közvetlenül a feladatból vagy az eszköztárból indíthat felvételt, anélkül, hogy újabb Chrome-bővítményt kellene letöltenie. Emellett létrehozhat egy linket is, amelyen keresztül közvetlenül elküldheti videóját.

Bónusz tipp: A videó elküldésekor feltüntesse a videó hosszát és egy TL;DR vagy pontokba szedett összefoglalót a tartalmáról. Ez meghatározza az elvárásokat, és a címzett is értékelni fogja!

Alkalmazzon saját módszertant!

Reméljük, hogy ezek a SEO projektmenedzsment tippek segítenek időt megtakarítani! Nincs olyan megoldás, amely minden SEO feladat kezelésére egyformán alkalmas lenne. Használja ki a testreszabható projektmenedzsment szoftverek előnyeit, és alakítson ki olyan folyamatokat, amelyek a leginkább megfelelnek a csapatának. A legfontosabb, hogy folyamatosan optimalizálja a munkafolyamatát, ahogyan azt egy SEO kampány esetében tenné.

2018 óta használom a ClickUp-ot SEO-projektek kezelésére. Annyira megszerettem, hogy 2020-ban csatlakoztam a céghez! Küldetésünk, hogy a világot produktívabbá tegyük a munkahelyeken. Szeretnéd megnézni, hogyan lehet ezt megvalósítani a platformunkon? Próbáld ki ingyenesen, és kezdd el a SEO-projektmenedzsment sablonunkkal!

Ha már megvan a kedvenc szoftvere, akkor a felsorolt tippek közül néhányat alkalmazhat a jelenlegi eszközökkel is. Ne aggódjon, később bármikor importálhatja őket! 😉

Szeretném megismerni a SEO projektmenedzsmenthez való saját megközelítését! Keressen meg a Linkedin vagy a Twitter oldalon.