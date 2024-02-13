5 sajtóközlemény-sablon és példa

A kommunikáció kulcsfontosságú – de nem az a fontos, mit mondasz, hanem hogyan mondod.

Akár barátokkal, befektetőkkel vagy a csapattal beszélget, a hangnem, a nyelv és a kommunikációs stílus mindig változik attól függően, hogy kivel áll kapcsolatban, hogy üzenetét a leghitelesebb és leghatékonyabb módon tudja átadni.

Ezért is olyan fontos egy jól megírt sajtóközlemény! Ezek egyértelműen közlik a márkájával kapcsolatos fontos híreket, és tükrözik, hogy Ön milyen vállalat, abban a reményben, hogy még több megfelelő embert érjen el.

Nem csak egyféle sajtóközlemény létezik. Egyes sajtóközlemények a szervezet kihívásait tisztázzák, míg mások az iparágra és a különböző piaci trendekre koncentrálnak. Mindkettő kiváló forrás lehet a célközönség számára!

De legyünk reálisak: egyes vállalkozások és kisebb szervezetek ritkán rendelkeznek olyan hírekkel, amelyek megérik a magas költségeket, hogy azokat újságírói hálózatokon terjesszék. Természetesen a sajtóközlemények organikusan is megoszthatók, de a nagy terjesztőkkel, mint például a PR Newswire, az eReleases, az Accesswire és a Newswire való együttműködés segít biztosítani, hogy hírei láthatóak legyenek.

Ez nagy nyomást gyakorol a sajtóközleményekre, hogy lenyűgözőek és konkrétak legyenek, ugyanakkor elég széles körűek ahhoz, hogy értékes beszélgetéseket generáljanak a vállalkozásáról. Szerencsére rengeteg sajtóközlemény-sablon és példa áll rendelkezésre, amelyek segítenek az indulásban – és mi ötöt is kínálunk Önnek!

Ha tehát készen áll arra, hogy olyan sajtóközleményt írjon, amely a márkája üzenetével magával ragadja az olvasókat, ne keressen tovább!

Mi az a sajtóközlemény?

A sajtóközlemény (vagy sajtónyilatkozat) egy hivatalos nyilatkozat vagy bejelentés, amelyet egy szervezet használ, hogy híreit megossza a nyilvánossággal. Ez a dokumentum hivatalos eszközként szolgál a vállalkozások számára, hogy információkat továbbítsanak széles körű közönségnek, beleértve az ügyfeleket, a befektetőket és a versenytársakat.

A sajtóközlemények fontos szerepet játszanak egy szervezet PR-tevékenységének alakításában. Segítenek kialakítani és fenntartani a vállalat általános imázsát, és komoly pozitív vagy negatív hatással lehetnek a vállalat eredményére. 💰

Általában a szervezetéről folyamatosan érkező pozitív hírek több ügyfelet vonzhatnak, és biztosíthatják, hogy neve releváns maradjon a piacon. Nincs előírás vagy szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen típusú információkat osszon meg sajtóközleményben, de azoknak mindig figyelemre méltónak és hírértékűnek kell lenniük. Ellenkező esetben a sajtóközlemény elveszíti értékét.

A jó hír az, hogy a napi üzleti hírek nagy része hírértékűnek tekinthető, és a sajtóközlemények mindet lefedhetik! Komolyan, bármilyen információt meg lehet említeni egy sajtóközleményben, legyen az pozitív vagy negatív, ünnepélyes vagy káros. A leggyakoribb sajtóközlemény-típusok közé tartoznak:

Új termékek bevezetése

Új vezérigazgatók bemutatása

Éves piaci frissítések

Fúziók és felvásárlások

Új beruházások

Új vagy véget érő partnerségek

Nyilvános nyilatkozatok (bocsánatkérés vagy állásfoglalás egy adott kérdésben)

A hatékony sajtóközlemények előnyei

A sajtóközlemények írása drága, munkaigényes és időigényes feladat lehet a szervezet számára. A befolyásos sajtóközlemények írásához ügyes emberre van szükség, mivel ezek jelentős előnyökkel járhatnak a vállalat számára, többek között:

Megnövekedett üzleti láthatóság

Médiamegjelenés

Proaktív hírnévkezelés

A webes forgalom megugrása

Hitelesség az iparágában mint véleményvezér

És még sok más. 🤯

Mit kell figyelni egy sajtóközlemény-sablonban?

Nem kell minden alkalommal a nulláról kezdenie, amikor sajtóközleményt szeretne írni. Elég nehéz feladat már az is, hogy megossza azokat az összes újságíróval a névjegyzékében, és végül az egész világgal! Ehelyett időt takaríthat meg, csökkentheti a hibák számát és javíthatja sajtóközleménye minőségét egy sablon segítségével, amely az alapvető elemeket kezeli Ön helyett.

A sajtóközlemény-sablon nemcsak megkönnyíti az írási folyamatot, hanem segít kialakítani egy egységes megközelítést, amellyel minden alkalommal gyorsan és egységesen írhat sajtóközleményeket.

A sajtóközlemény-sablon segítségével máris rendelkezik egy meghatározott és könnyen követhető szerkezettel, amellyel elérheti a kívánt hatást. Csak be kell illesztenie a megosztani kívánt híreket, és voilá! A jól megírt sajtóközlemény készen áll a nyilvánosságra. 🤩

Számtalan ingyenes sajtóközlemény-sablon áll rendelkezésre, és ezek száma folyamatosan növekszik. Azonban nem minden sajtóközlemény-sablon egyformán értékes, könnyen használható, részletes vagy az Ön vállalkozásának arculatához illeszkedő.

A sajtóközlemény-sablon alapvető részletei

Mielőtt túl sok időt fektetne az első online talált sajtóközlemény-sablonba, gyorsan átnézze a dokumentumot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden alapvető és szükséges PR-elem benne van-e. Egy jó sajtóközlemény-sablonnak (legalább) a következő elemeket kell tartalmaznia:

A címsor : Ez a sajtóközlemény legfontosabb eleme, mert összefoglalja, amit a célközönséggel megosztani szeretne. A legjobb címsorok 10 szónál kevesebbben foglalják össze a teljes sajtóközleményt, mivel csak körülbelül 20% az embereknek olvassa el a teljes dokumentumot.

Dátum és helyszín : Naponta több tucat sajtóközlemény jelenik meg. Mivel a sajtóközlemények a aktuális és hírértékű információkra koncentrálnak, fontos megadni az esemény időpontját és helyszínét.

Támogató idézetek : A legtöbb sajtóközlemény tartalmaz támogató idézeteket a kapcsolódó részlegtől. Fontolja meg partnerek és ügyfelek idézeteinek beillesztését, hogy növelje bejelentése hitelességét.

Bevezető bekezdés : A sajtóközlemény-sablonnak azonnal ki kell emelnie a legfontosabb információkat. A bevezető bekezdés megválaszolja a dokumentum mögött álló ki , mi , mikor , hol és miért kérdéseket.

Felhívás cselekvésre : Mit szeretne, hogy az olvasók tegyenek a sajtóközlemény elolvasása után? Legyen az a termék megvásárlása, az információk megosztása vagy a weboldal meglátogatása, egy jó sajtóközlemény motiválja az embereket, hogy valamit tegyenek.

Szabványos szöveg : Minden sajtóközleménynek tartalmaznia kell egy rövid, de informatív leírást a vállalatáról és a dokumentumban szereplő szervezetekről. Ezáltal mindenki tisztában lesz azzal, hogy ki Ön és kivel dolgozik együtt.

Elérhetőségek: Adja meg elérhetőségét a sajtóközleményben, hogy a nyilvánosság vagy a hírügynökségek tudják, kihez fordulhatnak további információkért. Ez általában a kommunikációs vezető.

5 ingyenes sajtóközlemény-sablon, hogy azonnal elkezdhesse a munkát

Most, hogy áttekintettük az alapokat, jöhet a jó rész!

Elvégeztük a házi feladatunkat, és átkutattuk az internetet, hogy öt ingyenes és hatékony sajtóközlemény-sablont kínálhassunk Önnek, amelyekkel javíthatja írási és publikálási folyamatát:

1. Sajtóközlemény-sablon a ClickUp-tól

A ClickUp szabványos sajtóközlemény-sablonja segít a tartalom szervezésében és az üzenet közvetítésében.

A sajtóközleménynek nemcsak a célközönséget és a versenytársakat kell tájékoztatnia a vállalat legújabb fontosabb fejleményeiről, hanem természetes érdeklődést és izgalmat is kell keltenie a vállalat körül. A cél egy olyan sajtóközlemény megírása, amely felkelti a média érdeklődését, így azok szívesen újraközlik a sajtóközleményt, pozitív képet festenek a vállalatról, és növelik a márka ismertségét.

Rendkívül fontos, hogy szervezete releváns és figyelemfelkeltő maradjon, és egyértelműen közölje a híreket a nyilvánossággal – a ClickUp sajtóközlemény-sablonja pedig ideális eszköz ennek a célnak az eléréséhez. Ez a dinamikus és testreszabható sablon részletes és intuitív szerkezetben foglalja össze a sajtóközleményekkel kapcsolatos összes fontos követelményt. Ez a sajtóközlemény-sablon tanulási segédanyagként is használható, és elsősorban abban segít, hogy olyan sajtóközleményt készítsen, amely a közönséget és a közzétevő médiát egyaránt lenyűgözi.

2. Kiadási megjegyzések sablon a ClickUp-tól

Vizuális elemek hozzáadása a ClickUp kiadási megjegyzések sablonjához

Bár a sajtóközlemény-sablon kissé megkönnyíti az írási folyamatot, ez még mindig egy olyan kihívás, amely stratégiai tervezést, kreativitást és részletességet igényel.

A ClickUp Release Notes Template (Kiadási megjegyzések sablon ) minden publicista virtuális eszköztárának elengedhetetlen része. Ez a ClickUp Docs számára előre elkészített sablon végigvezeti Önt a kiadási megjegyzések írásának folyamatán – ez elengedhetetlen eszköz a belső és külső kommunikáció összehangolásához és egy sikeres sajtóközlemény elkészítéséhez.

3. Termékbejelentés sajtóközlemény sablon Microsoft Wordhoz

A Microsofton keresztül

A szoftvercégek folyamatosan azon dolgoznak, hogy segítsék a szervezeteket termékeik használatában, hogy azok gyorsabban és hatékonyabban végezhessék munkájukat. A Microsoft Word Press egyike ezeknek az eszközöknek, amely segít a vállalatoknak zökkenőmentes sajtóközleményeket írni, hogy hatást gyakoroljanak a piacra.

A Microsoft Word termékbejelentési és sajtóközlemény-sablon gyors megoldást jelenthet azoknak a csapatoknak, amelyek már használnak Microsoft-termékeket, és a Wordot használják dokumentumszerkesztőként. Ez az egyedi sajtóközlemény-sablon előre formázott, így a vállalatok könnyebben testreszabhatják a dokumentumot a termék részleteivel, elérhetőségével, értékeléseivel és a vállalati információkkal.

4. Klasszikus sajtóközlemény-sablon a GooDocs-tól

A GooDocs segítségével

A GooDocs Classic sajtóközlemény-sablon egy könnyen használható, Google Docs formátumú sajtóközlemény-sablon. Egyszerű, de hatékony, és elég rugalmas ahhoz, hogy bármely szervezet igényeihez igazíthassa. Ez a sajtóközlemény-sablon segít elkészíteni egy szabványos, de vonzó sajtóközleményt, ugyanakkor hagy helyet arra is, hogy mélyebben bemutassa a szervezet egyéb termékeit és szolgáltatásait.

5. Termékbemutató sajtóközlemény sablon Google Docs-hoz

A GooDocs segítségével

Az új termékek vagy szolgáltatások bemutatása az ügyfeleknek nem könnyű feladat, különösen azoknak a kisebb vállalatoknak, amelyek még próbálnak megvetni a lábukat az iparágban. Általában olyan magas színvonalú prezentációra van szükség, amely megragadja az ügyfelek fantáziáját.

A Google Docs termékbemutató sajtósablon célja, hogy segítsen Önnek a piaci hírnevének építésében az eladások növelése révén. Ez az ingyenes sajtóközlemény-sablon elérhető a Google Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokban, így kiválaszthatja a szervezetének leginkább megfelelő formátumot.

Nézze meg ezeket a hírlevél sablonokat!

Hogyan tegyük közzé és osszuk meg a sajtóközleményt?

A munka nem ér véget a sajtóközlemény megírásával – bizonyos értelemben ez az, amikor a valódi munka elkezdődik. A publicista legfontosabb feladata az, hogy megtalálja a módját a sajtóközlemény közzétételének és megosztásának, hogy elérje a célközönséget. Ahogy mondani szokták, minden attól függ, hogy kiket ismersz!

A sajtóközlemény közzétételének és elküldésének helyszíne a niche-től, azaz az Ön egyedi értékajánlatától függ. A sajtóközlemény terjesztésének általános kiindulási pontja azonban az üzleti újságírók, újságok, közösségi média influencerek, bloggerek és partnerek megkeresése.

Ez könnyűnek tűnhet, de ezek a médiumok naponta elárasztják a sajtóközleményekkel kapcsolatos kérések. Ahhoz, hogy a folyamat kevésbé legyen ijesztő és hitelesebb legyen, kezdje azzal, hogy belehelyezi magát a hálózatába. Először építsen ki szoros munkakapcsolatot valakivel a kívánt kiadványoknál, majd kérdezze meg tőlük, mire van szükségük ahhoz, hogy kérését teljesítsék.

Olvassa el az alábbi tippeket, hogy sajtóközleménye könnyebben olvasható, megosztható és közzétehető legyen:

Dolgozzon neves kiadókkal

Küldje el sajtóközleményét mindig időben!

Fontolja meg a munkaidőn túli kiadók lehetőségét

Dolgozzon együtt konkrét újságírókkal, hogy kiépítse kapcsolati hálóját.

Multimédiás tartalom beillesztése

Ossza meg sajtóközleményeit a közösségi média platformjain

Testreszabhatja sajtóközlemény-sablonját még ma

A sajtóközlemény hatalmát nem lehet alábecsülni!

Ez egy fontos kommunikációs csatorna, amely nemcsak az információk nyilvánosságra hozatalában segít, hanem egy szervezet piaci befolyásának növelésében is szerepet játszhat.

Sajtóközlemény írásakor összpontosítson olyan riportok és hírek készítésére, amelyek tükrözik és építik márkáját. Használja a legjobb sajtóközlemény-példákat és sablonokat, amelyek célja a termelékenység növelése, a sajtóközlemények javítása és az üzleti tevékenység bővítése – mindezt úgy, hogy közben naponta időt takarít meg.

Hozzáférés ezekhez a testreszabható ClickUp sablonokhoz és több száz további sablonhoz minden más felhasználási esethez, teljesen ingyen! Ráadásul a ClickUp bármilyen folyamatot egyszerűsíthet és központosíthatja munkáját az alkalmazások között, gazdag funkciókészletével , több mint 1000 integrációjával és elérhető árazási terveivel.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és ezekkel az ingyenes sajtóközlemény-sablonokkal még ma tegye márkáját az iparág vezetőjévé! 📈