11 marketingeszköz kisvállalkozások számára 2025-ben

A kisvállalkozások vezetése őrült mennyiségű elkötelezettséget és erőfeszítést igényel, hogy a kisvállalkozás sikeres maradjon.

A statisztikák szerint 2020-ban 31,7 millió kisvállalkozás működött az Egyesült Államokban. Ugyanakkor az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala szerint a kisvállalkozások 82%-a csak 1 évet él túl, 50%-uk éri meg az 5 évet, és csak 35%-uk marad fenn 10 évig vagy tovább.

Kisvállalkozás tulajdonosaként remélhetőleg növelheti sikerének esélyeit, ha digitális marketingeszközökkel fejleszti marketingtevékenységeit.

Ebben a cikkben megismerheti a kisvállalkozások számára készült marketingeszközök használatának előnyeit, a legfontosabb funkciókat, valamint tíz marketinges szoftvert, amelyek segítenek marketingstratégiáinak és kampányainak tervezésében, kezelésében és nyomon követésében.

Úgy tűnik, mintha minden héten megjelenne egy új marketingeszköz. A Statista adatai szerint a martech iparág világszerte 344,8 milliárd dollár értékű volt 2021-ben. Ezt tudva nem meglepő, hogy a marketingesek 96%-a használt már marketingautomatizálási platformot.

Kisvállalkozás tulajdonosaként mindig keressen új lehetőségeket vállalkozása fejlesztésére. Ahogyan kreatív módszerekkel keres új alkalmazottakat, úgy kell gondolkodnia a marketing fejlesztésén is.

És ha a legtöbb marketinges marketingautomatizálási platformokat használ, akkor biztosan van mit tanulni ebből. Nézzük meg, miért érdemes marketingeszközöket használni a kisvállalkozásában.

A folyamatos munka néha olyan érzést kelthet Önben és alkalmazottaiban, mintha egy végtelenül forgó kerékben futnának, és nem találnák a kiutat. És őszintén szólva? Lehet, hogy pontosan ez a helyzet.

Nehéz lehet visszalépni és áttekinteni a nagy képet, amikor különböző projektekkel van elfoglalva. Hatékonyak azok a stratégiák, amelyeket a marketing terén alkalmaz? Van valami, amit bevethet, hogy több időt nyerjen?

Hozzon létre egyedi vagy használjon előre elkészített automatizálási recepteket a ClickUp-ban a rutinmunkák automatizálásához és a komplex munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

A munkafolyamatokat automatizáló digitális marketingeszközök biztosan nagy segítséget jelentenek marketinges munkatársainak.

Ahelyett, hogy manuálisan végezné el a folyamat minden lépését, a munkafolyamatokat automatizáló jó digitális marketingeszközökkel időt takaríthat meg, amelyet nagyobb és jobb projektekre fordíthat. A munkafolyamatok automatizálásával az alkalmazottak élvezhetik a hatékonyabb kommunikáció, a magasabb minőségű munka előnyeit, mivel a folyamatok kevésbé lesznek hajlamosak az emberi hibákra, és nő a felelősségvállalás.

Mindezek az előnyök hozzájárulnak a részleg és ezáltal a vállalat általános növekedéséhez.

A marketing lényege az emberek összekapcsolása. Kisvállalkozás tulajdonosaként Ön is keresi a módját, hogy növelje követőinek számát és nagyobb közönséget érjen el.

A statisztikák szerint a Facebook, az Instagram és a Twitter vezetik a legnépszerűbb közösségi média platformok rangsorát, ezért marketingcsapatával biztosan meg akarja majd szólítani ezeket a közönségeket.

A megfelelő marketingeszközökkel csapata gyorsan kidolgozhat egy tervet, amelynek segítségével a közösségi médián keresztül növelheti kisvállalkozásának közönségét.

Próbálja ki az időkövető eszközöket kisvállalkozások számára!

A fogyasztók körülbelül 68%-a hajlandó többet fizetni azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyek jó ügyfélszolgálati élményt nyújtanak. A jó ügyfélszolgálati élmény megteremtésének egyetlen módja azonban az, ha figyelembe vesszük az ügyfelek visszajelzéseit.

Kisvállalkozásként Önnek és marketingcsapatának olyan marketingeszközöket kell keresnie, amelyek segítenek összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit, hogy minden lépésnél javíthassa kisvállalkozását.

Kisvállalkozásként mérnie kell marketingeszközei és kampányai céljait, hogy tudni tudja, mi működik és mi nem. A megfelelő marketingeszközökkel nyomon követheti céljait, mérheti az előrehaladást és maximalizálhatja marketingtevékenységeit.

Amikor új marketingeszközöket vezet be kisvállalkozásában, győződjön meg arról, hogy a választott eszközök lehetővé teszik céljainak nyomon követését. Ha például végső célja a webhely forgalmának növelése, határozza meg, hogy mennyi forgalmat szeretne látni egy adott időtartam alatt.

Ezután minden új eszköz bevezetésekor állítson fel célokat és határidőket, hogy mérni tudja az eszköz sikerét a vállalkozásában.

Maradjon a tervnél, és érje el céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus előrehaladás-követéssel.

A kisvállalkozásához választott marketingeszközöknek lehetővé kell tenniük a haladás mérését is. Ehhez kiváló módszer a kisvállalkozás marketingjének legfontosabb eredményterületeinek meghatározása. A marketinges OKR-ek és a mutatók nyomon követése egy másik módszer a marketingtevékenységek és eszközök sikerességének mérésére.

A marketingeszközök segítségével számos dolgot mérhet és nyomon követhet:

Ügyfél-elkötelezettség

Konverziós arány

Kattintási arány (CTR)

Lead-onkénti költség (CPL)

Marketing minősített potenciális ügyfelek (MQL)

Könnyű beleesni a feladatok elvégzésének és a határidő előtt (vagy pontosan a határidőre) történő leadásának nyüzsgésébe. Kisvállalkozásként valószínűleg sok alkalmazottja van, akik több feladatot is ellátnak, hogy lépést tartsanak a vállalkozás növekvő igényeivel.

De mi történik, ha valaki a csapatból elfelejti egy projektet? Vagy mi van, ha a projektnek volt egy olyan fő eleme, amelynek elvégzésére a csapatnak nem is volt tudomása?

Kisvállalkozás tulajdonosaként érdemes olyan módszereket keresnie, amelyekkel javíthatja a termelékenységet és reálisabbá teheti a munkaterhelést. Ebben segít egy olyan marketingprojekt-kezelő eszköz, mint a ClickUp.

A ClickUp projektmenedzsment-felülvizsgálati sablonját felhasználhatja csapatának, hogy eldöntsék, folytatják-e a projektet vagy sem. Ez a sablon segít csapatának megítélni, hogy elérték-e a várt eredményeket, és lehetővé teszi számukra, hogy továbblépjenek a projekt következő szakaszába.

A ClickUp projektmenedzsment-áttekintési sablonja lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy felmérjék a projekt aktuális állapotát, és segíti a csapatokat annak eldöntésében, hogy érdemes-e folytatni a projektet.

Ahelyett, hogy a csapat megpróbálna minden elvégzendő feladatot megjegyezni, egy funkcionális projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, segíthet nekik a feladatok nyomon követésében, az előrehaladás mérésében és abban, hogy semmi ne maradjon ki. Ez biztosítja a zökkenőmentes üzleti működést és segít a projektköltségvetések hatékonyabb kezelésében.

A kisvállalkozásához legmegfelelőbb marketingeszközök kiválasztása kissé bonyolultnak tűnhet, de mi elvégeztük a kutatást, és megkönnyítettük a dolgát. Nézze meg ezt a 10 marketingeszközt, amelyet a kisvállalkozások nem hagyhatnak ki.

A legjobb projektmenedzsmenthez és csapatmunkához

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Szüksége van egy jobb módszerre a projektek kezeléséhez és a csapattal való kommunikációhoz?

Akkor ez az eszköz az Ön számára készült.

Egy olyan rugalmas és funkcionális projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp, marketingcsapata teljes mértékben fel lesz szerelve azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van a projektek, marketingkampányok és egyebek hatékony tervezéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez. Ahogy vállalkozása növekszik, szüksége lesz egy projektmenedzsment eszközre, amely segít marketingcsapatainak nyomon követni a marketingkezdeményezéseket és az alkalmazottak munkaterhelését, valamint magasabb szinten felügyelni a projekteket.

Ez teszi a ClickUp-ot az egyik legjobb eszközzé a vállalkozások számára – rugalmas, funkcionális és skálázható. Különböző iparágakban működő, különböző méretű egyének és csapatok számára készült, és több száz fejlett projektmenedzsment és együttműködési funkciót kínál, amelyek segítenek az egyszerűtől a komplexig terjedő munkafolyamatok kezelésében.

Mivel a platform teljesen testreszabható, Ön és csapata a ClickUp-ot a munkafolyamatukhoz, preferenciáikhoz és projektjeik igényeihez igazíthatják, és az üzleti tevékenységük növekedésével együtt módosíthatják. ?

Szeretné még tovább racionalizálni munkáját? Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 munkaalkalmazással és más alapvető marketingeszközökkel a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében, és hogy minden munkáját egy központi helyen tárolhassa.

Főbb jellemzők

Korlátozások

Néhány fejlett funkció csak a fizetős verzióban érhető el.

Árak

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 5 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Business Plus : 19 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,7 az 5-ből (5675+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3544+ értékelés)

2. Slack

A legjobb csapatkommunikációhoz

Küldjön azonnali üzeneteket, osszon meg fájlokat, és egyszerűsítse csapata kommunikációját a Slack segítségével.

A projektmenedzsmenthez szükség van a munkatársakkal való kommunikációra, és a Slack pont ebben segít. A Slack egy csoportos üzenetküldő és csapatmunkát támogató alkalmazás, amely egyszerűsíti az üzleti kommunikációt.

Ezzel az alkalmazással Ön és kisvállalkozása nyílt beszélgetéseket, zárt csoportokat és közvetlen üzenetküldést, valamint mély kontextuskeresést, üzenetarchívumot és fájlmegosztást is igénybe vehet. Ahelyett, hogy egymást hívnák, e-maileket küldenének vagy egymás irodájába ugranának, ez az üzenetküldő alkalmazás lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjenek egymásnak, és gyorsan megoldják a nap folyamán felmerülő problémákat.

Főbb jellemzők

Együttműködési eszközök

Audio konferencia

Videokonferencia

Fájlmegosztás

Webalkalmazás és számtalan integráció

Mobilalkalmazás

Korlátozások

A megfelelő kezelés nélkül az üzenetek rendezetlenek és kaotikusak lehetnek.

Árak

Ingyenes, bizonyos korlátozásokkal

Standard : 6,67 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Plusz : 12,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Enterprise Grid: testreszabható alapon elérhető

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,5 az 5-ből (több mint 30 820 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (22 806+ értékelés)

Bónusz: AI eszközök kisvállalkozások számára

3. Sendinblue

A legjobb all-in-one digitális marketingplatform

Készítsen és tervezzen elegáns e-mail üzeneteket a Sendinblue segítségével.

A Sendinblue egy marketingkommunikációs szoftver, amely marketingautomatizálás, e-mail kampányok, tranzakciós e-mailek és SMS-üzenetek kezelésével kapcsolatos feladatokat lát el.

Ez az eszköz segíthet a kisvállalkozásoknak hírlevelek és tömegkommunikáció digitális úton történő elküldésében.

A Sendinblue fejlett, valós idejű jelentéseket biztosít, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek kisvállalkozásának mutatóinak nyomon követéséhez.

Az adatbázishoz korlátlan számú névjegy hozzáadásának lehetőségével ez egy kiváló marketingkommunikációs eszköz, amely a vállalat növekedésével együtt bővül.

Főbb jellemzők

Marketing automatizálás

SMS üzenetek

Fejlett, valós idejű jelentések

E-mailes és telefonos ügyfélszolgálat

Kampányok előre ütemezése

Korlátlan számú névjegy

Korlátozások

Korlátozott számú integráció

Árak

Ingyenes : Ingyenes, korlátlan számú kapcsolattal

Starter : 25 dollártól havonta

Üzleti : 65 dollártól havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,5 az 5-ből (1541+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (1549+ értékelés)

4. Mailchimp

A legjobb marketing, automatizálás és e-mail platformokhoz

Példa a Mailchimp közönség-dashboardjára

A Mailchimp egy átfogó marketingplatform, amely segít a kisvállalkozásoknak hatékonyabban marketingezni és gyorsabban növekedni.

Ez az eszköz kiválóan alkalmas kisvállalkozások számára, mivel segít automatizálni a marketingosztályon belüli munkafolyamatokat.

Az eszköz mesterséges intelligenciával működik, és segítségével marketing e-maileket és automatizált üzeneteket küldhet, célzott hirdetési kampányokat hozhat létre, céloldalakat építhet, képeslapokat küldhet, jelentéseket és elemzéseket készíthet, valamint online értékesíthet.

Főbb jellemzők

Sablonokat biztosít

WYSIWYG e-mail szerkesztővel rendelkezik

Dinamikus tartalom tesztelési lehetőséggel

Mobil optimalizálás

E-mail kézbesíthetőségi jelentések

Lista kezelése

Kiváltott csepegtető sorozatok

Korlátozások

A ingyenes verzió használata esetén bizonyos funkciók és dizájnok korlátozottak.

Árak

Ingyenes: 500 névjegy alapján ingyenes

Essentials : havi 13 dollártól

Standard : havi 20 dollártól

Prémium: havi 350 dollártól

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,3 az 5-ből (12 204+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (15 822+ értékelés)

5. Hootsuite

A legjobb a közösségi média marketinghez

Kövesse nyomon a legfontosabb témákkal kapcsolatos beszélgetéseket, nyomon kövesse bejegyzései és márkájának említéseinek teljesítményét, és figyelje a versenytársak tevékenységét a Hootsuite segítségével.

A Hootsuite egy közösségi média és marketingkezelő eszköz. Ez az alkalmazás kiválóan alkalmas kisvállalkozások számára, mivel sok kézi munkát helyettesít a közösségi médiában való posztolással kapcsolatban.

Ezzel az alkalmazással több közösségi hálózaton is bejegyzéseket ütemezhet, organikus és fizetett közösségi tartalmakat kezelhet, nyomon követheti az ügyfelek beszélgetéseit, és valós idejű, hasznos információkat szerezhet a közösségi médiából, hogy kisvállalkozása számára fontos marketingdöntéseket hozhasson, mindezt egy helyen.

Főbb jellemzők

Bejegyzések ütemezése

Automatizált közzététel

Több fiók kezelése

Kapcsolatkezelés

Tartalomkezelés

Jelentések és elemzések

Ügyfélszegmentálás

Korlátozások

Az analitika még mindig javításra szorul

Árak

Professzionális : 49 dollár havonta

Csapat : 249 USD havonta

Üzleti : 739 USD havonta

Vállalati: testreszabható alapon elérhető

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,1 az 5-ből (3778+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (3349+ értékelés)

6. Canva

A legjobb grafikai tervezéshez, valamint fotó- és videószerkesztéshez

A Canva segítségével könnyedén készíthet terveket, marketinganyagokat és még sok mást.

A Canva egy grafikai tervező eszköz, amely megkönnyíti a grafikák létrehozását.

Ha Ön és kisvállalkozásának marketingcsapata még nem jártas a grafikák készítésében, ez a program könnyen használható és minden szükséges vizuális elemet tartalmaz, amit csak létrehozhat.

Ezzel az alkalmazással egyedi tartalmakat hozhat létre többek között közösségi médiához, prezentációkhoz, meghívókhoz, poszterekhez, brosúrákhoz és névjegykártyákhoz. Ahelyett, hogy minden vizuális elemhez több különböző alkalmazás lenne szükséges, minden egy helyen található, így ez egy kiváló eszköz kisvállalkozásához.

Főbb jellemzők

Sablonkészítés

Tervezés és szerkesztés

Hirdetéskezelés

Fájltárolás

Történelmi pillanatképek

Korlátozások

Korlátozott funkciók és testreszabási lehetőségek

Árak

Ingyenes, bizonyos korlátozásokkal

Pro : 12,99 USD havonta egy személy számára

Csapatok: 30 dollár havonta az első öt fő számára

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,5 az 5-ből (3787+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (10 873+ értékelés)

7. KWfinder

Végezzen kulcsszó-kutatást és -elemzést a Mangools KWFinder segítségével.

A KWFinder egy kulcsszó-kutató eszköz a keresőmarketinghez.

Megtalálja a hosszú farkú, alacsony SEO-nehézségű kulcsszavakat. Különböző rangsorolási tényezők alapján indexértéket ad a SEO-nehézségre vonatkozóan, és betekintést nyújt a kattintásonkénti fizetéses hirdetésekbe. Ahogy kisvállalkozása növekszik, érdemes lesz nyomon követni a SEO szempontjából legjobb kulcsszavakat, ezért ez az eszköz kiváló választás lehet.

A KWfinder kiválóan alkalmas új ötletek és friss inspirációk generálására új projektekhez. Tehát, ha Ön vagy marketingcsapata stagnálást érez, ez az eszköz gyorsan új ötleteket hozhat.

Főbb jellemzők

Kulcsszavak értékelése

Kattintásonkénti költség (CPC)

Alternatív kulcsszó javaslatok

Kulcsszó nehézség

SERP-elemzés

Korlátozások

Korlátozott oldalminőségi statisztikák

Árak

Ingyenes : 10 napos próba

Alap : 29,90 USD havonta

Prémium : 44,90 USD havonta

Ügynökség: 89,90 dollár havonta

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,5 az 5-ből (5+ értékelés)

TrustRadius: 9,9 pont a 10-ből (10+ értékelés)

8. AnswerThePublic

Az AnswerThePublic segítségével olyan fogyasztói információkhoz juthat, amelyek felhasználásával friss, rendkívül hasznos tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat hozhat létre.

Az AnswerThePublic egy olyan eszköz, amely automatikus kiegészítési adatokat szolgáltat olyan keresőmotorokból, mint a Google, majd hasznos kifejezéseket és kérdéseket ad meg, amelyeket az emberek a kulcsszava körül tesznek fel.

Ez egy remek módja annak, hogy kisvállalkozásának marketingcsapata betekintést nyerjen abba, mit keresnek az olvasók, majd ezt felhasználva friss és hasznos tartalmakat és termékeket hozzon létre.

Ha Önnek vagy csapatának kifogynak az ötletek, ez a keresőfunkció remek inspirációs forrás lehet. Az ingyenes verzió napi három ingyenes keresést kínál, így könnyedén kipróbálhatja és megnézheti, miről is van szó.

Főbb jellemzők

Könnyen használható

Segít leküzdeni az írói blokkot

Kulcsszó-rangsor követés

Kulcsszó-kutatási eszközök

Versenyelemzés és összehasonlító táblázatok

Korlátozások

Az ingyenes verzió napi három keresésre korlátozza Önt.

Árak

Ingyenes, bizonyos korlátozásokkal

Havi : 99 dollár havonta

Éves : 79 USD havonta, éves számlázással

Szakértő: 199 dollár havonta

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,5 az 5-ből (24+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (9+ értékelés)

9. Google Analytics

A legjobb webhelyforgalom nyomon követéséhez és kampányteljesítmények méréséhez

Mérje meg hirdetései megtérülését, és kövesse nyomon Flash-, videó- és közösségi oldalakon és alkalmazásokban a Google Analytics segítségével.

A Google Analytics egy elemzési szolgáltatás, amely statisztikákat és eszközöket biztosít a keresőmotorok optimalizálása és marketing célokra. Ez az eszköz ingyenes mindenki számára, aki rendelkezik Google-fiókkal.

A kisvállalkozások számára a Google Analytics hasznos eszköz a weboldal teljesítményének nyomon követéséhez és a látogatóktól származó adatok gyűjtéséhez. Segítségével mérhető, hogy a marketingkampányok sikeresek voltak-e, és megfigyelhetők a felhasználói aktivitás különböző mintái.

Ha úgy dönt, hogy elemző eszközöket vezet be marketingeszközei közé, akkor ez az egyik legjobb választás lehet kisvállalkozásának növekedéséhez.

Főbb jellemzők

Ingyenes mindenki számára, aki rendelkezik Google-fiókkal.

Adatok vizualizálása

Felügyeleti eszközök

Prediktív elemzés

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy akár 200 mutatószámot is nyomon kövessenek a weboldal teljesítményéről.

Korlátozások

A Google Analytics cookie-kat blokkoló felhasználók ronthatják az adatok pontosságát.

Árak

Ingyenes verzió : Kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások számára

360 verzió: Változó árak, havi 12 500 dollártól kezdődően

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,5 az 5-ből (5995+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (7332+ értékelés)

10. Buzzsumo

A legjobb tartalomkutatáshoz

A BuzzSumo segítségével azonnal hozzáférhet a világszerte népszerű történetekhez, és felfedezheti a legjobban teljesítő tartalmakat.

A BuzzSumo egy olyan platform, amely segít felfedezni a legjobb interakciós, tartalmi és elérési lehetőségeket a közösségi médiában és a keresőmotorokban. Ezzel az eszközzel új kulcsszavakat, trendeket, ügyfélkérdéseket és sikeres tartalmakat fedezhet fel.

Ez egy megbízható módszer arra, hogy kiderítse, mi népszerű vagy mi lesz hamarosan a legfrissebb téma a közösségi médiában, így beépítheti azt kisvállalkozásának marketingstratégiájába. Ezeknek a funkcióknak a nyomon követése fontos, mert további betekintést nyújt abba, hogy mi működik és mi nem működik a márkájának, ezért ne hagyja ki ezt az eszközt kisvállalkozása számára.

Főbb jellemzők

Konverziókövetés

Kulcsszószűrés

Jelentések/elemzések

Tartalomkezelés

Lehetőségek a közösségi médiában jelenleg népszerű trendek megtekintésére

Valós idejű nyomon követés

Korlátozások

A platform optimális használata bonyolult lehet a sok funkció miatt.

Árak

Ingyenes, bizonyos korlátozásokkal

Pro : 99 USD/felhasználó/hónap

Plusz : 179 USD felhasználónként/hónap

Nagyvállalatok: 299 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,5 az 5-ből (95+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (136+ értékelés)

11. Narrato

Központosítsa összes tartalomkezelő rendszerét és eljárását a Narrato Workspace segítségével.

A Narrato Workspace egy tartalomkészítő, együttműködési, munkafolyamat- és projektkezelő eszköz. Emellett tartalomírási platformként is szolgál weboldalak, blogok és SEO-tartalmak megrendelésére. Ezen a platformon álláshirdetéseket tehet közzé, és minőségileg ellenőrzött szabadúszó szövegírókat és tartalomírókat vehet fel kisvállalkozása igényeinek megfelelően.

Ha tehát nehézségekbe ütközik a tartalomkészítés során, érdemes kipróbálnia ezt az eszközt. Az ötletkezelő rendszer, a testreszabható sablonok és a szabadúszókkal való kapcsolatfelvétel lehetősége révén kisvállalkozása biztosan profitálni fog ebből az eszközből.

Főbb jellemzők

Együttműködési eszközök

Testreszabható sablonok

Gantt/idővonal nézet

Ötletkezelés

Tartalomnaptár

Korlátozások

Hasznos lenne a platformon történő jobb integráció.

Árak

Ingyenes, bizonyos korlátozásokkal

Pro : 9 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 19 USD/felhasználó/hónap

Egyedi: Testreszabható alapon elérhető

Vásárlói vélemények és értékelések

G2 : 4,8 az 5-ből (22+ értékelés)

Capterra: 4,9 az 5-ből (11+ értékelés)

Bónusz: Nézze meg a 7 ingyenes tartalomírási sablont a gyorsabb tartalomkészítéshez

Annyi lehetőség közül nehéz eldönteni, melyekbe érdemes időt és pénzt fektetni, és melyeket érdemes kihagyni. Ha kisvállalkozásoknak szóló marketingeszközöket keres, itt van néhány alapvető funkció, amellyel minden marketingeszköznek rendelkeznie kell.

Felhasználóbarát és funkcionális ?‍?

Egy program lehet látványos és sok remek funkcióval rendelkezik, de ha nem felhasználóbarát, akkor valószínűleg nem érdemes megvásárolni.

Függetlenül attól, hogy mit ígér az eszköz, Önnek hozzá kell tudnia férni ahhoz, és könnyen meg kell tudnia tanulni az alkalmazás vagy a weboldal használatát. Ezen felül, ha egy eszköz kiváló útmutatókat és oktatóanyagokat kínál a navigáció pillanatképeivel, az nagy előny.

Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy befektessen egy eszközbe, csak azért, hogy aztán rájöjjön, mennyi időt kell fordítania annak megtanulására, hogyan működik.

Praktikusság vagy költség?

Bármelyik programot is választja, annak praktikusnak kell lennie.

Mindig mérlegelje az eszköz praktikumát Ön és csapata számára, és hasonlítsa össze a költségekkel. Döntse el, hogy a funkciókat valóban használni fogja-e, vagy csak egy felesleges extra funkciók, amelyekre nincs szüksége, vagy nem relevánsak az Ön igényei szempontjából.

Ha a praktikum és a használat nem haladja meg a költségeket, akkor folytassa a keresést olyan marketingeszközök után, amelyek jól használhatók az Ön számára.

Skálázhatóság és rugalmasság?

Marketingeszközei legyenek elég rugalmasak ahhoz, hogy megfeleljenek az aktuális igényeinek, és alkalmazkodjanak vállalkozásának növekedéséhez. Ha tehát csúcstechnológiás eszközöket keres, olyanokat válasszon, amelyek testreszabási lehetőségeket és széles körű funkciókat kínálnak, amelyek segítségével egyszerű és összetett feladatok is elvégezhetők.

Más szavakkal, ne fektessen be olyan eszközbe, amely csak a jelenlegi problémáit oldja meg. Ehelyett keressen olyan hosszú távú megoldást, amely támogatja jelenlegi és jövőbeli üzleti igényeit.

A marketingeszközök minden kisvállalkozás számára elengedhetetlenek. Szabadítson fel időt marketingcsapatának, hogy nagyobb és jelentősebb projektekre koncentrálhasson.

Ha valamit ki szeretne választani ebből a listából, alaposan mérlegelje az egyes eszközök funkcióit, és próbáljon meg olyan eszközt találni, amely a legtöbb követelménynek megfelel, így csapata kevesebb eszközre lesz szüksége. Ha még mindig hiányoznak néhány fontos funkciók, győződjön meg arról, hogy az eszköz legalább zökkenőmentesen integrálható a preferált platformjába.

A ClickUp a Zapier segítségével több mint 1000 különböző alkalmazással integrálható. Ezenkívül a Zapier kezeli az adatok automatikus átvitelét, így nem kell aggódnia az egyes apró lépések miatt.

Válassza ki a megfelelő marketingeszközt, hogy új ügyfeleket szerezzen, elérje és túlteljesítse marketingcéljait, és kisvállalkozását egy új, hatékonyabb világba vezesse.

Vendégszerző:

Freya Laskowski SEO-tanácsadó, aki tartalomkészítéssel és -terjesztéssel segíti a márkákat organikus forgalmuk növelésében.

Számos online kiadványban idézik, többek között a Business Insider, a Fox Business, a Yahoo Finance és a Huffington Post. Emellett tulajdonosa a CollectingCents nevű személyes pénzügyi blognak, amelyet a semmiből épített fel.