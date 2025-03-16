A 10 legjobb AI eszköz startupok számára 2025-ben

Minden startup ugyanazzal a kihívással szembesül: kevesebből többet kihozni. A korlátozott erőforrások és az innovációra nehezedő állandó nyomás között úgy tűnhet, hogy soha nincs elég idő vagy munkaerő.

De a startupok számára megfelelő mesterséges intelligencia (AI) eszközök megváltoztathatják ezt, segítve a feladatok automatizálását, a termelékenység növelését és az élen maradásban.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk 10 olyan mesterséges intelligencia eszközt, amelyek jelentősen javíthatják vállalkozása működését.

Kezdjük el! 🏁

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb AI-eszközök listája a startupok számára a hatékonyság és az innováció javítása érdekében: ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és csapatmunka együttműködéshez) Jasper AI (A legjobb skálázható tartalomkészítéshez és marketing szövegek generálásához) GrammarlyGO (A legjobb AI-alapú üzleti kommunikációhoz és írási automatizáláshoz) Synthesia (A legjobb AI-alapú videóprodukció marketing és képzés céljára) Murf AI (A legjobb stúdióminőségű AI hangalámondás-generáláshoz) Notion AI (A legjobb AI-támogatott munkaterület-szervezéshez és dokumentumkészítéshez) Hugging Face (A legjobb egyedi AI-modell fejlesztéshez és gépi tanulás implementálásához) Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz és intelligens információszintézishez) Glean (A legjobb vállalati tudásfeltáráshoz és belső keresésoptimalizáláshoz) DALL-E (A legjobb AI-alapú vizuális tartalomkészítéshez és márkaeszközök létrehozásához)

Nem minden AI-eszköz egyforma, és a startupoknak olyan megoldásokra van szükségük, amelyek illeszkednek a gyorsan változó, erőforrás-tudatos környezetükhöz. A megfelelő eszköznek időt kell megtakarítania, csökkenteni kell a munkát, és meg kell könnyítenie a döntéshozatalt anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a folyamatokat.

Az AI-eszköz kiválasztásakor a következőket érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat: Válasszon olyan eszközöket, amelyek intuitív felületükkel és egyértelmű munkafolyamataikkal egyszerűsítik az Válasszon olyan eszközöket, amelyek intuitív felületükkel és egyértelmű munkafolyamataikkal egyszerűsítik az AI bevezetését a munkahelyen , így csökkentve a tanulási görbét.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy az eszközök képesek kezelni a növekvő üzleti igényeket anélkül, hogy folyamatos frissítésekre vagy módosításokra lenne szükség.

Költséghatékonyság: Fektessen be olyan AI-ba, amely növeli a termelékenységet, miközben a költségeket az elért értékhez igazítja.

Testreszabás: Használjon olyan AI-eszközöket, amelyek az egyedi startup-igényekhez igazodnak, állítható beállításokkal és testreszabott funkciókkal.

Integrációs képességek: Válasszon olyan AI-megoldásokat, amelyek illeszkednek a meglévő munkafolyamatokba, hogy elkerülje a zavarokat és maximalizálja a hatékonyságot.

🧠 Érdekesség: A marketing automatizálás a leggyakoribb AI-alkalmazás a korai fázisú startupok számára! Az AI-eszközök segítik a tartalomkészítés, a hirdetésoptimalizálás és az ügyfél-elkötelezettség racionalizálását, lehetővé téve a startupok számára, hogy kevesebb erőforrással gyorsabban bővüljenek.

A startupok számára fontos a sebesség, a hatékonyság és a skálázhatóság közötti egyensúly. Az AI-alapú eszközök segítenek a feladatok automatizálásában, a munkafolyamatok optimalizálásában és a startupok projektmenedzsmentjének fejlesztésében ( ) anélkül, hogy megnövelnék a működési költségeket.

Íme egy válogatott lista a legjobb AI eszközökről startupok számára, amelyek segítenek az intelligens bővítésben. 📑

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és csapatmunka)

A startupok az innováció, a rugalmasság és a gyors növekedés révén virágoznak, de a vállalkozás felépítése közben a szervezettség fenntartása kihívást jelenthet.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a projektmenedzsmentet, a dokumentációt és az együttműködést egyetlen, AI-alapú platformba egyesíti. Az automatizálás, a racionalizált munkafolyamatok és a valós idejű együttműködés révén ez a tökéletes eszköz a startupok fenntartható növekedéséhez.

Szerezzen mesterséges intelligenciával támogatott betekintést a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez a ClickUp Brain segítségével.

Ahogy a startupod növekszik, úgy nő a munkafolyamatok komplexitása is. A ClickUp Brain nem csak automatizál, hanem előre jelzi a szűk keresztmetszeteket, segítve a menetrendek korai kiigazítását és a projekt ütemtervének betartását. Kiegészíti a ClickUp Docs-ot azáltal, hogy összefoglalja a hosszú jelentéseket, tartalmat generál és javítja az áttekinthetőséget, így hatékonyabbá téve a dokumentációt.

A ClickUp AI Notetaker alkalmazása a hosszú megbeszéléseket produktív, cselekvésre összpontosító ülésekké alakítja. Az AI automatikusan rögzíti a legfontosabb információkat – például a döntéseket, a megállapításokat és a teendőket –, és világos, tömör összefoglalókat készít, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a folyamatban lévő projektekbe.

Több projekt egyensúlyba hozása során a ClickUp Brain elemezheti a munkaterhelést, előre jelezheti az ütemtervet, és javaslatot tehet a feladatok legjobb elosztására. A csapatok világos képet kapnak arról, hogy ki áll rendelkezésre és mi sürgős, így a projektek a terv szerint haladnak.

A termékbevezetések tervezésétől a tartalomkezelésen át a határidők nyomon követéséig a ClickUp Startup projektmenedzsment szoftver biztosítja a munkádhoz szükséges struktúrát.

Állítson be triggereket a feladatkezelés egyszerűsítéséhez a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations lehetővé teszi a műveletek optimalizálását olyan szabályok beállításával, amelyek meghatározott műveleteket indítanak el, csökkentve ezzel a manuális munkát. Az automatizálás segítségével frissítheti a feladatok állapotát, kijelölheti a csapat tagjait, értesítéseket küldhet és még sok mást. Ez biztosítja a munka zökkenőmentes folytatását, miközben csökkenti az adminisztratív feladatok számát.

A nagy befektetői prezentációra való felkészülés során a csapat a ClickUp Knowledge Management segítségével egy központi helyen készítheti el a javaslatokat, vázolhatja a prezentációkat és tárolhatja a kutatási jegyzeteket, így zökkenőmentessé téve az együttműködést és kiküszöbölve a verziókezelési problémákat.

Ha strukturált módszert keres üzleti ötleteinek megtervezéséhez és megvalósításához, a ClickUp sablonokat is kínál.

A ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template 13 különálló szegmensből áll, amelyek a startup szinte minden aspektusát lefedik, és strukturált keretrendszert biztosítanak az üzleti elképzelések teljes megvalósításához.

Másrészt a ClickUp Business Startup Checklist Template (ClickUp üzleti startup ellenőrzőlista sab lon) egy helyen szervezi az összes szükséges lépést, így könnyen láthatja az előrehaladást és nyomon követheti a folyamatot, biztosítva, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos lépést sem.

A ClickUp legjobb funkciói

AI-alapú válaszok: Tegyen fel az AI-nak bármilyen kérdést a munkaterületével kapcsolatban, és a ClickUp Brain átkutatja az összes dokumentumot, feladatot és wikit, és gyors, pontos válaszokat ad.

Használja ki az egyedi wiki sablonokat: Könnyedén építheti fel tudásbázisát előre elkészített wiki sablonokkal, vagy bármely ClickUp Doc dokumentumot wikivé alakíthat, gazdag szövegformázással, beágyazott médiával és valós idejű együttműködéssel.

Javítsa a csapat együttműködését: Dolgozzon együtt a prezentációkon és stratégiákon élő szerkesztéssel, integrált megjegyzésekkel és videoklipekkel, biztosítva, hogy csapata finomíthassa ötleteit és döntéshozatalát.

Feladatok kiosztása: Használja a ClickUp-ot a feladatok kiosztásához, testreszabott prioritásokkal, határidőkkel és függőségekkel, így biztosítva, hogy a megfelelő feladatok a megfelelő időben legyenek elvégezve, mikromanagement nélkül.

Csatlakozzon a legfontosabb eszközökhöz: Integrálja a ClickUp-ot a Google Drive-ba, a Zoom-ba és más alkalmazásokba, így összekapcsolhatja meglévő eszközeit és javíthatja a munkafolyamatokat.

A ClickUp korlátai

A platform széles körű testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek teljes megértése és beállítása némi időt vehet igénybe.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a ClickUp-ot! Sok eszközt kipróbáltam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs. Hű, de élvezem a formázást ott.

Imádom a ClickUp-ot! Sok eszközt kipróbáltam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs. Hű, de élvezem a formázást ott.

2. Jasper AI (A legjobb skálázható tartalomkészítéshez és marketing szövegek generálásához)

via Jasper

A Jasper AI segít a startupoknak nagy mennyiségű, kiváló minőségű marketingtartalom létrehozásában, csökkentve ezzel a nulláról történő írásra fordított időt. Ahelyett, hogy általános, AI által generált szövegeket állítana elő, lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy az AI-t úgy képezzék, hogy az tükrözze az egyedi márka hangját, biztosítva ezzel a következetes üzenetküldést.

A blogoktól és e-mail kampányoktól a hirdetések szövegéig és a közösségi média bejegyzéseiig, ez az AI-alapú marketing asszisztens lehetővé teszi a csapatok számára, hogy perceken belül vonzó, konverzióra ösztönző szövegeket hozzanak létre. Tartalom-újrafelhasználási rendszere biztosítja, hogy egy adott tartalom több AI-eszközön is felhasználható legyen, így hatékonyabbá téve a tartalom-munkafolyamatokat.

A Jasper AI legjobb funkciói

Testreszabhatja a márka hangját az üzenetek konzisztenciája érdekében a különböző tartalomtípusok között.

Optimalizálja a tartalmat a SEO szempontjából, miközben megőrzi az olvashatóságot

Azonnali tartalmi ötletek és válaszok kérdéseire a Jasper Chat segítségével

Készítsen többnyelvű tartalmakat, amelyek kulturálisan igazodnak a célközönségéhez.

A Jasper AI korlátai

Az árak gyorsan skálázódnak a növekvő csapatok számára

Finomhangolás szükséges a finomabb témák esetében

Az API-korlátozások korlátozzák az integráció rugalmasságát

Küzdelem a nagyon technikai terminológiával

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

A Jasper több mint 50 sablonnal rendelkezik, így minden tartalomkészítési igényt lefed. Őszintén szólva, a sablonok a legjobb funkciók. Ha például blogbejegyzést kell írnia, a Jasper a megfelelő tartalommal és „nyelvjárással” áll rendelkezésre.

A Jasper több mint 50 sablonnal rendelkezik, így minden tartalomkészítési igényt lefed. Őszintén szólva, a sablonok a legjobb funkciók. Ha például blogbejegyzést kell írnia, a Jasper a megfelelő tartalommal és „nyelvjárással” áll rendelkezésre.

🔍 Tudta? A Jasper AI volt az első startup, amely teljes egészében AI-t használva vált egyszarvúvá. Ez a marketingeszköz az AI-t felhasználva milliárd dolláros vállalattá nőtte ki magát.

3. GrammarlyGO (A legjobb AI-alapú üzleti kommunikáció fejlesztéshez és írási munkafolyamatok automatizálásához)

via GrammarlyGO

A GrammarlyGO valós idejű javaslatokkal segíti a professzionális írásmód fejlesztését a világosság, a hangnem és a vonzerő tekintetében. Elemezi a kontextust az üzleti kommunikáció finomítása érdekében, biztosítva, hogy az üzenetek összhangban legyenek a márka víziójával és rezonáljanak a célpiaccal.

Mint AI-alapú írási asszisztens, optimalizálja az írási folyamatot és professzionális hangnemet biztosít minden interakcióban, például e-mailekben, jelentésekben és belső dokumentumokban.

Az AI különböző írásstílusokhoz is alkalmazkodik, így könnyebb gyorsan válaszokat megfogalmazni anélkül, hogy azok robotikusnak tűnnének. Azok a alapítók és vállalkozók, akik a világos és következetes kommunikációra támaszkodnak, hasznosnak fogják találni a hatékonyság növelése és a javításokra fordított idő csökkentése érdekében.

A GrammarlyGO legjobb funkciói

Javítsa írásának érthetőségét valós idejű kontextusfüggő javaslatokkal

A hangnem dinamikus beállítása a professzionális kommunikáció érdekében

Automatizálja a válaszokat az e-mailek és dokumentumok gyorsabb létrehozása érdekében

Tartsa fenn a márka egységességét AI-alapú stílusú útmutatók segítségével

Egyszerűsítse az e-mailek kezelését az AI segítségével, amely összefoglalja az üzeneteket és személyre szabott válaszokat javasol.

A GrammarlyGO korlátai

A fejlett funkciók csak a vállalati csomagokban érhetők el.

A mobil verzió korlátozott funkcionalitást kínál.

A testreszabáshoz szakértelemre van szükség a stílusúti útmutató beállításában.

GrammarlyGO árak

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

GrammarlyGO értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9800+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7150+ értékelés)

💡 Profi tipp: Használja az AI-t befektetői prezentációk készítéséhez! Néhány startup még finanszírozást is szerzett AI-generált prezentációkkal – emberi beavatkozás nélkül.

4. Synthesia (A legjobb skálázható videóprodukcióhoz és professzionális képzési tartalom létrehozásához)

via Synthesia

A Synthesia egyszerűsíti a videóprodukciót az AI által generált avatarok és hangszintézis felhasználásával, így nincs szükség drága filmeszközökre vagy produkciós csapatokra. Lehetővé teszi, hogy szöveget konvertáljon kiváló minőségű videóprezentációkká, amelyek realisztikus AI avatarokkal természetes módon közvetítik a tartalmat.

Ez különösen hasznos a startupok számára, hogy kiváló minőségű marketinganyagokat, képzési dokumentumokat, termékismertetőket és interaktív videókat készítsenek a hagyományos videóprodukcióval járó többletköltségek nélkül.

A Synthesia legjobb funkciói

Professzionális videók készítése AI-alapú avatarok segítségével

Konvertálja a szöveges szkripteket szinkronizált hang- és mozgássorozattá

Avatárok testreszabása a márkás tartalom konzisztenciájának érdekében

Videotartalmak fordítása több nyelvre

Hozzáférés iparág-specifikus videósablonokhoz a gyors produkcióhoz

A Synthesia korlátai

Az egyéni avatar beállítása további konfigurációt igényel.

Korlátozott kamera mozgási lehetőségek dinamikus felvételekhez

A nagy felbontású videók renderelési ideje megnő

Synthesia árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 89 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1880+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (225+ értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valódi felhasználók?

Már egy ideje használom az AI és az AI Avatars videóplatformokat üzleti projektekhez. Megerősíthetem, hogy a Synthesia rendelkezik a legjobb videóminőséggel és a legrealisztikusabb avatarokkal az iparágban. A Synthesia rendelkezik a legjobb videószerkesztővel és a legproduktívabb munkafolyamattal is.

Már egy ideje használom az AI és az AI Avatars videóplatformokat üzleti projektekhez. Megerősíthetem, hogy a Synthesia rendelkezik a legjobb videóminőséggel és a legrealisztikusabb avatarokkal az iparágban. A Synthesia rendelkezik a legjobb videószerkesztővel és a legproduktívabb munkafolyamattal is.

5. Murf AI (A legjobb professzionális hangalámondás-előállításhoz és hangtartalom-generáláshoz)

via Murf AI

A Murf AI segít a startupoknak stúdióminőségű hangfelvételeket készíteni anélkül, hogy hangszereplőket kellene felvenniük, így ideális podcastokat, képzési modulokat és termékbemutatókat készítő vállalkozások számára. A platform természetes hangzású AI-hangokat kínál több nyelven, több mint 133 hanggal és testreszabási lehetőségekkel a hangszín, a sebesség és a hangsúly tekintetében.

Ez a startupok számára készült eszköz videószerkesztő eszközökkel is integrálható, lehetővé téve az audio és a vizuális elemek zökkenőmentes szinkronizálását.

A Murf AI legjobb funkciói

Adjon élethű AI hangalámondást alkalmazásaihoz, webhelyeihez és szolgáltatásaihoz a Text-to-Speech API segítségével.

Testreszabhatja a hangszínt, a hangmagasságot és a tempót a professzionális előadás érdekében.

Hozzon létre márkás AI hangokat a hangklónozási technológia segítségével

Automatizálja a nagyméretű hangprodukciót kötegelt feldolgozással

Zökkenőmentes integráció videó- és e-learning platformokkal

A Murf AI korlátai

Komplex kiejtések esetén manuális finomhangolás szükséges

Tárolási korlátozások az alacsonyabb szintű csomagokban

Korlátozott testreszabási lehetőségek a valós idejű hangmódosításhoz

Murf AI árak

Ingyenes

Creator Lite: 29 USD/hó felhasználónként

Creator Plus+: 49 USD/hó felhasználónként

Business Lite: 99 USD/hó felhasználónként

Business Plus+: 199 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Murf AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1320+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az Egyesült Államok 20 legjelentősebb AI-vállalatából 11 székhelye San Franciscóban található, azonban 2008 óta 15,7 milliárd dollár finanszírozás ellenére csak 3400 embert foglalkoztatnak a városban.

6. Notion AI (A legjobb intelligens munkaterület-szervezéshez és dokumentumkészítéshez)

via Notion

A Notion AI automatizálja a dokumentációt és strukturálja a munkaterület tartalmát, így segítve a startupok számára az információk kézi erőfeszítés nélküli szervezését. A szétszórt jegyzetek helyett a Notion AI segít kategorizálni, összefoglalni és optimalizálási javaslatokat tenni a dokumentumokhoz, biztosítva ezzel a jobb tudásmenedzsmentet.

Segít a jegyzetek készítésében is, kivonva a legfontosabb pontokat és teendőket, így csökkentve a találkozó utáni dokumentáláshoz szükséges időt. Strukturált tartalom létrehozására való képessége miatt hasznos azoknak a startupoknak, amelyek nagy mennyiségű belső információt kezelnek.

A Notion AI legjobb funkciói

Automatizálja a tartalom szervezését AI-alapú strukturálással

Elemezze a PDF-eket, képeket és adatbázisokat, hogy kivonja a legfontosabb tanulságokat és teendőket.

Optimalizálja a munkafolyamatok hatékonyságát intelligens feladatkezeléssel

Tartson fenn összekapcsolt tudásbázist AI-vezérelt kategorizálással

Írjon és fordítson tartalmakat több nyelven, többek között japánul, spanyolul és németül.

A Notion AI korlátai

A komplex adatbázis-kezelés lassíthatja a teljesítményt

Korlátozott offline funkcionalitás az AI-vezérelt funkciók esetében

Az API-korlátozások hatással vannak az egyéni automatizálási beállításokra

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5950+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2460+ értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ről a valódi felhasználók?

Egységes munkaterületként szolgál, ahol különböző elemeket, például szöveget, képeket, táblázatokat, adatbázisokat és multimédiás tartalmakat zökkenőmentesen kombinálhat. Akár projektet tervez, feladatokat kezel, jegyzeteket készít, vagy személyes wikit hoz létre, a Notion az Ön egyedi igényeinek megfelelően testreszabható.

Egységes munkaterületként szolgál, ahol különböző elemeket, például szöveget, képeket, táblázatokat, adatbázisokat és multimédiás tartalmakat zökkenőmentesen kombinálhat. Akár projektet tervez, feladatokat kezel, jegyzeteket készít, vagy személyes wikit hoz létre, a Notion az Ön egyedi igényeinek megfelelően testreszabható.

7. Hugging Face (A legjobb egyedi AI-modell fejlesztéshez és gépi tanulás implementálásához)

via Hugging Face

A Hugging Face olyan AI-eszközök ökoszisztémáját kínálja, amelyek felhasználhatók AI-modellek fejlesztésére, betanítására és bevezetésére, hogy elősegítsék startup vállalkozásának innovációját. Előre betanított modellek állnak rendelkezésre olyan feladatokhoz, mint a nyelvfeldolgozás, a képfelismerés és az adatelemzés. A vállalkozás tulajdonosai finomhangolhatják a meglévő modelleket, vagy igényeiknek megfelelő egyedi megoldásokat építhetnek.

A Hub segítségével csapata gyorsan hozzáférhet és megoszthatja a legmodernebb NLP, számítógépes látás és audio modelleket. A startupok kihasználhatják ezt a kiterjedt könyvtárat prototípusok készítéséhez anélkül, hogy újra kellene feltalálniuk a kereket.

A Hugging Face legjobb funkciói

Hozzáférés egy nagy, előre betanított AI-modellekből álló adattárhoz, valamint az AI-munkafolyamatok kezelése beépített verziókezeléssel.

Mutassa be az AI-alapú alkalmazásokat a Spaces segítségével, interaktív bemutatókat készítve az ügyfelek visszajelzéseinek elemzéséhez.

Kezelje az AI munkafolyamatokat a beépített verziókezeléssel

Integrálja a fejlett NLP-t a Transformers Library segítségével, amely olyan modelleket tartalmaz, mint a BERT, a GPT-2 és a BLOOM.

Az Inference Endpoints segítségével könnyedén méretezheti az AI-bevezetéseket, biztosítva az alacsony késleltetésű teljesítményt.

A Hugging Face korlátai

A modelloptimalizálás nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet.

Az egyéni adatkészletek kezelése további beállításokat igényel.

Hugging Face árak

Ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 20 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Hugging Face értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (980+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Mika, a világ első AI vezérigazgatója, a lengyel italgyártó Dictador kinevezte, hogy vezesse a kulcsfontosságú projekteket és ösztönözze a növekedést. Bár hatása még nem teljesen látható, ez a lépés jól mutatja az AI növekvő szerepét az üzleti vezetésben.

8. Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz és intelligens információszintézishez)

via Perplexity

A Perplexity AI egy beszélgetésalapú keresőmotor, amely kontextusba helyezett, hivatkozott válaszokat ad valós időben. Lehetővé teszi a startupok számára, hogy komplex információkat gyűjtsenek, elemezzék és összefoglaljanak valós idejű frissítésekkel. Ez az AI eszköz feldolgozza a lekérdezéseket és forrásokkal alátámasztott válaszokat ad, így a kutatás gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Segít a vállalkozásoknak több forrásból származó adatok összeállításában, összefoglalók készítésében és a legfontosabb eredmények rendszerezésében. A beépített tudásbázis lehetővé teszi a csapatok számára, hogy értékes információkat tároljanak és visszakeressenek a folyamatban lévő projektekhez.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Használja a természetes nyelvet a beépített ellenőrző eszközökkel ellenőrzött információk lekéréséhez.

Készítsen kutatási összefoglalókat a gyors és hasznosítható betekintés érdekében

Gyűjtsen iparág-specifikus üzleti adatokat, elemezze a trendeket és javítsa stratégiai tervezését.

Használja a nyomon követési interakciókat, hogy új kérdések felmerülésekor mélyebben belemerülhessen a témákba.

A Perplexity AI korlátai

Az iparág-specifikus adatok elérhetősége változó.

A részletes piackutatási jelentések exportálásához manuális formázás szükséges.

Az API használatának korlátai befolyásolhatják a külső eszközökkel való integrációt.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Perplexity AI-ról a valódi felhasználók?

Csodálatos munkát végez a megadott kontextus és a külső webes keresések felhasználásával. Innovációs sebességük elképesztő. Képesek beépíteni a legújabb modelleket, ami a Perplexity-t olyan tartós AI-termékké teszi, és megkönnyíti a legjobb modellek használatát.

Csodálatos munkát végez a megadott kontextus és a külső webes keresések felhasználásával. Innovációs sebességük elképesztő. Képesek beépíteni a legújabb modelleket, ami a Perplexity-t olyan tartós AI-termékké teszi, és megkönnyíti a legjobb modellek használatát.

📖 Olvassa el még: Hogyan segíthet az AI a kisvállalkozásoknak?

9. Glean (A legjobb vállalati tudásfeltáráshoz és belső keresésoptimalizáláshoz)

via Glean

A Glean javítja a tudásmenedzsmentet azáltal, hogy segíti a csapatokat a vállalat egészére kiterjedő információk keresésében, rendszerezésében és visszakeresésében. A központosított rendszer feldolgozza a belső dokumentumokat, e-maileket és erőforrásokat, hogy a releváns tartalmak könnyen megtalálhatók legyenek.

A keresési eredmények a szerepeid és hozzáférési szintjeid alapján alkalmazkodnak, így biztosítva, hogy a megfelelő információk a megfelelő emberek számára elérhetők legyenek. A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) megkönnyíti a komplex lekérdezéseket, míg a valós idejű indexelés biztosítja, hogy a tartalom mindig naprakész legyen.

A legjobb funkciók

Használja a Vector természetes nyelvű lekérdezéseit, amelyek személyre szabott eredményeket nyújtanak a szerepe és projektjei alapján.

Személyre szabott eredmények lekérése a hozzáférési szintek alapján

Indexelje a tartalmat valós időben, hogy biztosítsa az adatok frissességét.

Automatizálja a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat a Next-Gen Prompting segítségével, amely zökkenőmentes munkafolyamatot tesz lehetővé.

Korlátozások

A kezdeti beállítás jelentős konfigurációt igényel.

A nagyméretű indexelés további számítástechnikai erőforrásokat igényel

A régebbi rendszerekkel való integrációhoz egyedi fejlesztés szükséges lehet.

Glean árak

Ingyenes

Pro: 14,49 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2: 4,6/5 (950+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (730+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Glean alternatívákat!

🔍 Tudta? Az EU AI törvény, a világ első átfogó AI törvénye, 2023 decemberében került elfogadásra annak érdekében, hogy az AI fejlesztése összhangban legyen az EU értékeivel és szabályozásával.

10. DALL-E (A legjobb AI-alapú vizuális tartalomkészítéshez és márkaeszközök létrehozásához)

via OpenAI

A DALL-E szöveges leírásokból generál képeket, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy hagyományos tervezőeszközök nélkül hozzanak létre egyedi vizuális elemeket. Meghatározhat stílusokat, módosíthat kompozíciókat és egyetlen parancsból több variációt is létrehozhat. Nagy felbontású kimenetet biztosít, valamint eszközöket kínál a háttér eltávolításához, objektumok manipulálásához és formátumkonverzióhoz.

A generált képekbe egyedi márkajelzések is beépíthetők a vizuális egységesség fenntartása érdekében. A rendszer támogatja a kötegelt feldolgozást, így a nagy volumenű tartalomkészítés hatékonyabbá válik.

A DALL-E legjobb funkciói

Képek létrehozása részletes szöveges utasítások alapján

A stílus testreszabásával biztosíthatja a márka egységességét

Készítsen többféle kévváltozatot egyetlen bemeneti adatból

Vizuális elemek szerkesztése és manipulálása beépített eszközökkel

Képek tömeges feldolgozása a skálázható tartalomkészítés érdekében

A DALL-E korlátai

Egyes parancsok következetlen képadatokat eredményeznek

A komplex kompozíciók többszöri finomítást igényelnek

A generációs kreditekre felhasználási korlátozások vonatkoznak.

DALL-E árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

DALL-E értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (675+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a DALL-E-ről a valódi felhasználók?

A DALL-E a leggyorsabb és legnagyobb AI-modell, amely kiváló minőségű képeket generál a mi utasításaink alapján. Nagyon egyszerű és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével simán generálhatjuk a képeket. Nagyon komplex utasításokat is megért, és nagy pontossággal generálja a képeket. Minden böngészőnkkel és eszközünkkel kompatibilis.

A DALL-E a leggyorsabb és legnagyobb AI-modell, amely kiváló minőségű képeket generál a mi utasításaink alapján. Nagyon egyszerű és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével simán generálhatjuk a képeket. Nagyon komplex utasításokat is megért, és nagy pontossággal generálja a képeket. Minden böngészőnkkel és eszközünkkel kompatibilis.

⚙️ Bónusz: Fedezze fel a startupok számára készült AI-podcastokat, hogy naprakész legyen az iparági trendekkel kapcsolatban, innovatív felhasználási példákat fedezzen fel, és értékes betekintést nyerjen a szakértőktől az AI növekedéshez való felhasználásáról.

Induljon okosan, növekedjen a ClickUp segítségével

A startupoknak olyan AI-eszközökre van szükségük, amelyek valóban növelik a csapat termelékenységét. Bár sok eszköz értékes funkciókat kínál, a projektek kezelése, a tudás szervezése és a zökkenőmentes együttműködés elősegítése nem jelenthet állandó kihívást. A startupok számára készült AI-eszközöknek egyszerűsíteniük kell a méretezést, nem pedig bonyolítaniuk.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

Az AI-alapú automatizálás kezeli az ismétlődő feladatokat, így csapata a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhat. Az intelligens tudásmenedzsment mindent rendszerez, míg a ClickUp Brain előrejelző betekintést nyújt, amely segít a tervezésben és a tartalomkészítésben.

Akkor miért várna a manuális folyamatokra?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅