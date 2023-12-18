10 figyelemre méltó AI-startup 2025-ben (vélemények és árak)

A mesterséges intelligencia (AI) megváltoztatja a munkavégzés módját. Azok a feladatok, amelyek manuálisan órákat vettek igénybe, most villámgyorsan elvégezhetők. ⚡

Nos, talán nem ennyire gyorsan, de érted, mire gondolunk.

Az OpenAI, egy AI-kutató cég, nagy port kavart a ChatGPT és a DALL·E programokkal, amelyek forradalmasították az írásos tartalmak és képek létrehozásának módját. De vannak más startupok is, amelyek generatív AI-technológiákat használnak különböző területeken és kreatív módon.

Összegyűjtöttünk 10 ilyen innovatív AI startup céget, amelyek mindegyike egyedi eszközöket kínál, amelyek megváltoztathatják a munkához való hozzáállását. A tervezéstől a pénzügyeken át a hulladékújrahasznosításig, ezek a cégek az AI-t használják, hogy megkönnyítsék a prediktív elemzéseket, okosabbá tegyék a döntéshozatalt és hatékonyabbá tegyék az általános működést.

Függetlenül attól, hogy milyen munkát végez és milyen iparágban dolgozik, ezen a listán biztosan talál olyan AI startupot, amely megoldja az Ön előtt álló problémát. Ha tehát kíváncsi arra, hogy mi vár Önre az AI világában, maradjon velünk a végéig – egy ingyenes bónusz eszköz várja Önt. ?

Mit kell keresnie az AI-startupokban?

Ha AI-termékek beépítését fontolgatja személyes és üzleti munkafolyamataiba, akkor az alábbiakra érdemes figyelnie:

Megoldja a problémáit: Először is, ez az AI startup megoldja-e azt a problémát, amellyel küzd? A Először is, ez az AI startup megoldja-e azt a problémát, amellyel küzd? A legjobb AI eszközök azok, amelyek megkönnyítik a mindennapjait.

Felhasználóbarát: Ha a használata fejfájást okoz, akkor nem éri meg. Keressen olyan megoldást, amely könnyen megtanulható és zökkenőmentesen illeszkedik a jelenlegi munkafolyamatába.

Költséghatékony: Gondoljon arra, hogy mit kap a befektetéséért cserébe. Az eszköznek illeszkednie kell a költségvetéséhez és hozzáadott értéket kell jelentenie, legyen szó időmegtakarításról vagy a termelékenység növeléséről.

Integráció: Az AI startup eszköze könnyen integrálható legyen az Ön által használt egyéb eszközökkel és rendszerekkel. A zökkenőmentes integráció biztosítja a simább munkafolyamatokat és csökkenti a tanulási görbét.

Támogatás: Ez különösen fontos, ha fejlett eszközöket használ. Keressen olyan AI startupokat, amelyek átfogó erőforrásokkal, erős közösségi fórumokkal és gyors ügyfélszolgálattal rendelkeznek.

A 10 legjobb AI-startup, amelyet 2024-ben érdemes használni

Íme egy összefoglaló a 10 legjobb mesterséges intelligencia startupról, amelyeket érdemes megnézni. Minden startup esetében bemutatjuk, mivel foglalkoznak, milyen problémákat oldanak meg, és termékeik kiemelkedő tulajdonságait.

Olvasson tovább, hogy megismerje ezeket az AI-startupokat, és megtudja, hogyan illeszkedhetnek termékeik a munkafolyamatába.

1. DeepL

via DeepL

Az egyik figyelemre méltó AI-startup a DeepL. Ez egy AI-fordítóeszköz, amely nagy nyelvi modelleket használ szövegek és fájlok (TXT, DOCX, PPTX és PDF) fordításához több mint 30 nyelven. Ha a fordítás előtt formázta a dokumentumokat, nem kell aggódnia – a DeepL nem változtatja meg őket.

A DeepL-t használhatja a weben, vagy letöltheti Windows, MacOS, ChromeOS, iOS vagy Android eszközére. A jobb böngészési élmény érdekében Chrome, Firefox és Edge kiterjesztések is rendelkezésre állnak. Ha fejlesztő, akkor az API-jukat használva fordítási funkciókat adhat hozzá alkalmazásaihoz, és növelheti azok kódhatékonyságát.

A DeepL legjobb funkciói

Sokkal pontosabb fordítást kap, mint más eszközökkel, például a Google, a Microsoft és az Amazon Translate esetében.

Készítsen több szótárat a szakzsargon és az iparág-specifikus kifejezések fordításához.

Váltson a formális és informális hangnemek között a fordítás során.

Használja a beépített szótárat, hogy szinonimák és példamondatok segítségével jobb kontextust kapjon egy kifejezésről.

A DeepL korlátai

A DeepL Pro jelenleg 36 országban működik.

A DeepL Pro megvásárlásával meghatározhatja a fordítások hangnemét és szerkesztheti a lefordított dokumentumokat.

DeepL árak

DeepL Translator: Ingyenes

DeepL Pro Starter: 10,49 USD/hó felhasználónként

DeepL Pro Advanced: 34,49 USD/hó felhasználónként

DeepL Pro Ultimate: 68,99 USD/hó felhasználónként

DeepL API Free: Ingyenes

DeepL API Pro: 5,49 USD/hó + használat alapú ár

DeepL API Business: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

DeepL értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 120 értékelés)

2. Synthesia

via Synthesia

A Synthesia egy AI videógenerátor, amely természetes nyelvfeldolgozási és mélytanulási modelleket használ, hogy szövegeket és forgatókönyveket vonzó videókká alakítson – anélkül, hogy kamerák előtt kellene állnia vagy bármilyen szerkesztési ismeretekkel kellene rendelkeznie. Ha nincs forgatókönyve, amivel elindulhatna, ne aggódjon. A Synthesia elkészítheti Önnek a forgatókönyvet, csak mondja meg neki a témát és a célközönséget.

Ha pedig azonnal belevetnéd magad a videókészítésbe, mindenki számára találsz sablonokat – az oktatási tartalmakat készíteni kívánó diákoktól a promóciós videókat készíteni kívánó marketingcsapatokig.

A videó testreszabása olyan egyszerű, mint egy diavetítés összeállítása. Szabadon hozzáadhat szövegeket, alakzatokat, képeket, képernyőfelvételeket és háttérzenét is! ?

A Synthesia legjobb funkciói

Kérje meg vendégeit, hogy hagyjanak megjegyzéseket és visszajelzéseket a videókról.

Exportálja a videókat MP4 fájlként, vagy ágyazza be őket webhelyére, hogy automatikusan frissüljenek az új verziókkal.

Kapcsolja be a feliratokat videók exportálásakor

Válasszon több száz emberhez hasonló avatár és természetes hang közül (több nyelven és akcentussal) videójához, vagy hozzon létre egyedi avatárokat és hangokat.

A Synthesia korlátai

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak.

Az avatarok szinkronizálása nem túl gördülékeny a nem angol nyelvek esetében.

Synthesia árak

Starter: 29 USD/hó (egy szerkesztő és három vendég)

Alkotó: 89 USD/hó (egy szerkesztő és öt vendég)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

3. Frame

via Frame

Képzelje el, hogy pontosan mérni tudja az ügyfelek elégedettségét és pontosan meghatározni az ügyfelek konkrét problémáit anélkül, hogy rengeteg kérdőívet küldene ki (és általános válaszokat kapna). A Frame AI-alapú ügyfél-információs platformja ezt lehetővé teszi.

Csatlakozik a meglévő jegykezelő és CRM szolgáltatójához, indexeli az összes beszélgetést, és prediktív algoritmusokat használ, hogy ezekből az interakciókból értékelje az ügyfelek hangulatát. Ha pedig úgy érzékeli, hogy egy ügyfél el akarja hagyni Önt, figyelmezteti Önt, hogy tegyen lépéseket és tartsa meg ügyfeleit. ?

A legjobb funkciók

Csatlakoztassa a Frame-et olyan népszerű szoftverekhez, mint a Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack és Salesforce.

Használja a költségjelentési eszközt az ügyféljegyekkel kapcsolatos kiadások nyomon követéséhez, és a változtatások végrehajtásakor automatikusan számolja ki a megtakarított költségeket.

Képzelje el a trend témákat, az ügyfél-elkötelezettséget és a csapat teljesítményét a műszerfalán.

Ha elakad és segítségre van szüksége, bármikor fordulhat a gyors reagálású és megbízható ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

Keretkorlátozások

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak.

A felhasználói felület új felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet.

Keretárak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Képkockák értékelése és véleményezése

G2: 4,5/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1+ értékelés)

4. Jasper

via Jasper

A Jasper egy AI eszköz affiliate marketingesek, marketingcsapatok és ügynökségek számára. Generatív AI-t használ blogok, hirdetések, e-mail kampányok, e-kereskedelmi oldalak és közösségi média oldalak szövegének létrehozásához. ?

A Jasper előnye, hogy gépi tanulási modelljeit úgy képezheti, hogy azok a márkája hangján írjanak – ehhez csak a webhelyéről vagy a vállalati dokumentumaiból kell tartalmat táplálnia a rendszerbe. Ha pedig szeretne néhány látványos képet a szövegéhez, a natív AI képgenerátor gondoskodik róla.

A Jasper legjobb funkciói

Tartalom újrafelhasználása több platformon

Telepítse a Jasper Chrome-bővítményt, hogy pontosan ott használhassa, ahol szüksége van rá.

Érje el a globális közönséget több mint 30 nyelven, többek között angolul, franciául és spanyolul készített tartalmakkal.

Használja a natív AI chatbotot témák kutatásához és ötletek kidolgozásához.

Jasper korlátai

Egy kis időbe telik, mire megtanulja a használatát.

A generált tartalomban néha pontatlanságok fordulnak elő.

A dokumentumok közös szerkesztése és a stílusútiasítás funkciók csak az üzleti csomagban érhetők el.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó (egy felhasználói fiók és egy márka hangja)

Pro: 69 USD/hó (öt felhasználói hely és három hang)

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Uizard

via Uizard

Az Uizard egy AI tervezőeszköz, amely lehetővé teszi wireframe-ek, céloldalak, valamint webes és mobilalkalmazások létrehozását anélkül, hogy tervezési tapasztalattal rendelkezne. Számos módon kezdheti el a munkát. Indulhat egy üres lapról, használhatja az egyik UI sablonjukat, szerkeszthető terveket készíthet a képernyőképekből, vagy hagyhatja, hogy az Autodesigner automatikusan szavakat UI tervekké alakítsa. ✨

A drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén testreszabhatja terveit szöveggel, ikonokkal, képekkel, gombokkal és űrlapokkal. Ezenkívül összekapcsolhatja a képernyőket, hogy megalkossa a felhasználói utakat. Ha pedig meg szeretné nézni, hogyan működik a terve, csak ugorjon át az Előnézet módba, és nézze meg működés közben.

Az Uizard legjobb funkciói

Importáljon képernyőket a Figma, Sketch és Adobe XD programokból.

Tervezéseket SVG, JPG, PNG és PDF fájlokba exportálhat.

Szerezzen be képeket a makettjeihez a számítógépéről, a natív Unsplash könyvtárból vagy AI által generált képekből.

Hívja meg a csapat tagjait e-mailben, és adjon nekik alkotói vagy nézői hozzáférést.

Az Uizard korlátai

Az ingyenes csomag két projektre, projektenként öt képernyőre és 10 ingyenes sablonra korlátozódik.

Az Autodesigner néha kihagy vagy félreértelmez bizonyos kulcsszavakat a felhasználói utasításokban, amikor a végső eredményt generálja.

Uizard árak

Ingyenes

Előny: 19 USD/hó alkotónként

Üzleti: 49 USD/hó alkotónként (csak éves számlázással)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Uizard értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

6. Adept

via Adept

Képzelje el, hogy vannak olyan botok, amelyek tudják, hogyan kell használni a számítógépén lévő szoftvereket. Így ahelyett, hogy maga végezné el a feladatokat, egyszerűen csak megmondja a botnak, mit kell tennie. Ez az ötlet talán a jövőből származónak tűnik, de pontosan ezt próbálja megvalósítani a san francisco-i AI startup, az Adept. ?

Az Adept első termékén dolgozik: egy AI-alapú platformon, amely automatizálja a webalkalmazások munkafolyamatait. Ezek a munkafolyamatok egy sor lépésből állnak, mint például URL-re navigálás, kattintás, gépelés, görgetés és kód futtatása. A munkafolyamatokat úgy futtathatja, hogy először a semmiből építi fel őket, vagy testreszabja az Adept előre elkészített munkafolyamatait.

Adept legjobb funkciói

Használja a kész munkafolyamatokat olyan feladatok elvégzéséhez, mint a kempingek elérhetőségének ellenőrzése, nyilvános társaságok pénzügyi kimutatásainak keresése és ingatlanpiaci felmérések elvégzése.

A minimalista munkafolyamat-szerkesztőben könnyedén eligazodhat, még akkor is, ha kezdő.

Hozzon létre munkafolyamatokat a lépések természetes nyelven történő felsorolásával.

Adept korlátai

Csak néhány kész munkafolyamat áll rendelkezésre.

Az automatizált munkafolyamatok nem mindig működnek a várt módon.

Még nem elérhető a nyilvánosság számára, ezért fel kell iratkoznia a várólistára.

Adept árazás

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adept értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

7. Moveworks

via Moveworks

Több tucat üzleti alkalmazás között ugrálva az információkhoz való hozzáférés és a feladatok végrehajtása időigényes, és lassítja csapata termelékenységét. Ismerje meg a Moveworks-ot! Ez egy beszélgetős AI-platform, amely összekapcsolódik üzleti rendszereivel, és segít csapatának felgyorsítani munkafolyamatait.

Tudásbázis cikket keres? Szabadságot szeretne kivennie? Kérelmet szeretne kitölteni? Vagy jóváhagyni egy módosítási kérelmet? Csak kérje meg a Moveworks-ot egyszerű nyelven, és az elvégzi ezeket a feladatokat Ön helyett. ?

A Moveworks legjobb funkciói

Hozzáférhet az információkhoz és elvégezheti a feladatokat a több mint 100 támogatott nyelv bármelyikén.

Fontos értesítéseket kaphat minden üzleti alkalmazásáról közvetlenül a csevegőjében.

Közzéteheti a frissítéseket bizonyos részlegek vagy az egész vállalat számára.

Csatlakoztassa a Moveworks-ot több mint 150 SaaS alkalmazáshoz, mint például a Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp és Slack.

A Moveworks korlátai

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak.

Egyes felhasználók szerint a támogató csapat néha lassan reagál.

Moveworks árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Moveworks értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

8. AlphaSense

via AlphaSense

A piackutatás végzése nagyon megterhelő lehet, különösen akkor, ha át kell kutatnia a keresőmotorokat, több forrásból kell információkat gyűjtenie, és össze kell állítania a fragmentált információkat. Az AlphaSense egy technológiai vállalat, amely felvállalta ezt a feladatot.

Ez egy piaci információkhoz és kereséshez kapcsolódó eszköz, amelynek segítségével a vállalati és pénzügyi szolgáltatások szakemberei rövid idő alatt mélyreható piackutatást végezhetnek. A platform mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen felfedezni, összefoglalni és kivonni a kutatásához szükséges releváns információkat.

Az AlphaSense legjobb funkciói

Naponta friss híreket kaphat a vállalatokról, témákról és érdeklődési körökről a vezérlőpulton.

Hozzáférés több mint 10 000 nyilvános és magánforráshoz, beleértve brókerjelentéseket, eredményeket és szakértői véleményeket, valamint elemzői jelentéseket.

Fedezze fel a nyilvános és magántőke-társaságokról szóló részletes információkat, beleértve finanszírozásukat, tőzsdei bevezetésüket, befektetéseiket, felvásárlásaikat és értékelésüket ?

Szűrje a keresési eredményeket, hogy csak a vállalat belső dokumentumai, hírei vagy meghatározott forrásokból származó adatok jelenjenek meg.

Az AlphaSense korlátai

A natív integrációk száma korlátozott.

A platform kissé lassú a legfrissebb piaci hírek és kutatási jelentések frissítésében.

Nincs ingyenes csomag, és a két hetes próbaidőszakhoz be kell nyújtania üzleti adatait.

AlphaSense árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AlphaSense értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

9. Tome

via Tome

A Tome AI-alapú prezentációs szoftvere megkönnyíti a diák készítését. Kezdje egy sablonnal, vagy még jobb, csak írja le, miről szól a prezentációja, és hagyja, hogy a Tome egyedi diákcsomagot állítson össze Önnek, releváns szövegekkel és képekkel.

Ha nem vagy elégedett az eredménnyel, ne aggódj – beszélgethetsz a Tome-mal, hogy finomítsd és módosítsd a dolgokat, amíg tökéletesek nem lesznek. Ráadásul feldobhatod a diáidat témák megváltoztatásával, táblázatok hozzáadásával és tartalom behívásával külső alkalmazásokból, mint például a Figma, Airtable, Twitter, YouTube és Miro.

A Tome Now legjobb funkciói

Használja a Tome-ot 10 nyelven, többek között angolul, franciául, spanyolul, hollandul és olaszul.

Konvertálja a dokumentumokat illusztrált prezentációkká

Ossza meg a Tome prezentációihoz vezető linkeket, és kövesse nyomon, hányan nézték meg azokat.

Hívja meg csapattagjait, és működjön együtt velük a diákészleteken.

A Tome korlátai

A Tome nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint a diktálás, a diagramok és az animációk.

Az ingyenes csomag nem teszi lehetővé a Tome diák exportálását PDF fájlként.

Tome árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Tome értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

10. AMP Robotics

via AMP Robotics

Eddig olyan technológiai vállalatokról és AI-asszisztensekről beszéltünk, amelyek egyszerű mindennapi feladatokat oldanak meg. Az AMP Robotics viszont az AI-technológia erejét valami nagyobb feladat megoldására használja: a hulladék újrahasznosítására. Az AMP Robotics középpontjában az AMP Neuron nevű AI-eszköz áll, amelyet a hulladékáramokban található különböző típusú újrahasznosítható anyagok azonosítására terveztek.

Az AMP Neuron az AMP Robotics látásérzékelő eszközével és robotkarjaival működik. A számítógépes látásérzékelő eszköz képeket készít a hulladékról, a Neuron azonosítja az egyes anyagfajtákat, és utasítja a robotkarokat a hulladék szétválogatására.

AMP Robotics legjobb funkciói

Optimalizálja a teljesítményt egy gyorsabb és pontosabb válogatási rendszerrel.

Hosszú távú költségmegtakarítást eredményez a munkaerő-költségek csökkentésével és a válogatott anyagok értékének növelésével.

Dolgozzon közvetlenül az AMP csapattal, hogy a termék mindig a maximális hatékonysággal működjön.

AMP Robotics korlátai

Az AMP Robotics AI-technológiájának bevezetése jelentős kezdeti beruházást igényel?

A technológia rendszeres karbantartása és javítása növelheti a működési költségeket.

AMP Robotics árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AMP Robotics értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

A bemutatott vezető AI-vállalatok mellett érdemes megemlíteni olyan eszközöket is, mint a ClickUp. Bár ez nem egy kifejezetten AI-ra specializálódott startup, néhány remek AI-funkcióval rendelkezik, amelyek jelentősen megkönnyítik a projektek és feladatok kezelését.

Akár csapatot vezet, akár személyes projekteket szervez, a ClickUp AI-képességeinek megértése értékes kiegészítője lehet eszköztárának. Nézzük meg közelebbről, mit kínál a ClickUp! ?

A ClickUp AI egy AI írási eszköz, amelynek célja, hogy írási folyamatát zökkenőmentesebbé tegye. Az Ön által megadott utasítások alapján készíti el az első vázlatokat. Ha azonban nem szeretne teljesen új utasításokat létrehozni, használja a ClickUp AI több mint 100 szerepkörön alapuló utasítását, amelyek segítenek Önnek.

Tegyük fel, hogy marketinggel foglalkozik. A ClickUp kész promptjai megkönnyítik a blogcímek és -bejegyzések, promóciós e-mailek, rendezvénytervek és még sok más létrehozását. A tartalom generálása mellett használhatja írási hibák kijavítására, a hangnem módosítására, hosszú szövegek összefoglalására, sőt akár feladatokká is alakíthatja őket.

A ClickUp robusztus projektmenedzsment funkcióival könnyedén kezelheti ezeket a feladatokat – függetlenül attól, hogy az építőiparban, az egészségügy ben vagy a jogi szolgáltatások területén dolgozik. Rendeljen feladatokat a csapat tagjainak, állítsa be a prioritási szinteket és adjon hozzá határidőket. Ha pedig nem szeretné minden alkalommal végigcsinálni ezeket a lépéseket, állítsa be a ClickUp automatizálási funkcióit, hogy azok elvégezzék Ön helyett... gyerekjáték!

A ClickUp legjobb funkciói

Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazáshoz

Ábrázolja feladatainak előrehaladását és csapata munkaterhelését diagramokkal és grafikonokkal ?

Kommunikáljon csapatával a natív csevegőn és a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben szöveggel, hanggal és képernyőfelvételekkel.

A ClickUp whiteboardok és a ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet ötleteken és dokumentumokon.

Kezdje el projektjeinek kezelését a több mint 1000 sablon egyikével!

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a ClickUp AI hozzáférését.

A webes és asztali verziók egyes funkciói mobil eszközökön nem érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

Az AI ereje az Ön ujjhegyein

Az AI-alapú megoldások erejének kihasználásával egyszerűsítheti a feladatokat, kevesebb idő alatt többet érhet el, és adat alapú döntéseket hozhat, amelyek közelebb viszik céljaihoz.

Ha egy all-in-one megoldást keres a személyes és csapat termelékenységének növelésére, nézze meg a ClickUp-ot. Az AI-vezérelt projektmenedzsment platformjával sokkal könnyebb és szórakoztatóbb lesz nyomon követni a személyes és csapat feladatait.

Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg első kézből, hogyan forradalmasíthatja az AI a munkamódszereit. ?