20 mesterséges intelligencia podcast, hogy többet tudjon meg a mesterséges intelligenciáról

A mesterséges intelligencia mindenhol jelen van, a projektmenedzsment szoftverek automatizált feladataitól kezdve az intelligens írási asszisztensekig, amelyek megkönnyítik a tartalomkészítést. Vannak olyan technológiák is, amelyek zökkenőmentessé teszik a kódolást és a szoftverfejlesztést, valamint mesterséges intelligencia eszközök a munkavállalók fizetésének feldolgozásához.

Ahogy a technológia egyre jobbá válik, alkalmazkodnunk kell és meg kell tanulnunk, hogyan használhatjuk ezeket az eszközöket vállalkozásunk fejlesztésére. De kitalálni, hogyan lehet ezt megtenni a mesterséges intelligencia eszközök tengerében, nem mindig egyszerű. ?

Ebben segíthetnek az AI-podcastok. Az iparág vezetői, újságírók és AI-rajongók által vezetett műsorok betekintést nyújtanak az AI helyzetébe, működésébe és valós életbeli felhasználási eseteibe.

Szánjon időt a következő sétájára, autózására, edzésére vagy szabadnapjára, hogy meghallgassa ezeket az AI-podcastokat. Megismerheti a legújabb AI-fejlesztéseket, és hallhatja, hogyan használják az innovátorok az AI-t üzleti tevékenységük előmozdítására. ✨

A 20 legjobb AI-podcast, amely kielégíti mesterséges intelligencia iránti érdeklődését

Íme a 20 legjobb AI-podcast, amelyeket olyan oldalakon hallgathat meg, mint a Spotify, az Apple Podcasts és mások. Ismerje meg az iparágat, a kialakuló változásokat és a gépi tanulás legújabb trendjeit. ?

Ezekkel az ismeretekkel kihasználhatja a technológiát, hogy sikeresebb üzletet építsen. A SaaS-tól és a marketingtől a szoftverfejlesztésig és a termelékenységig számtalan módon növelheti hatékonyságát az AI.

1. AI az üzleti életben

Az Emerj, egy mesterséges intelligencia kutatócég, hetente podcastot sugároz, amelynek műsorvezetője és alapítója Daniel Faggella. Az AI podcast a robotika, a mélytanulás és az adattudomány területén vezető szerepet betöltő szakemberekkel készített interjúkra összpontosít.

Számos epizód arra összpontosít, hogy mely AI-eszközök kísérleti jellegűek, és melyek bizonyítottan kézzelfogható értéket nyújtanak a vállalkozások számára – legyen szó gépi tanulásról, adattudományról vagy gyakorlati AI-lehetőségekről.

Hallgassa meg ezt az AI-podcastot, hogy megismerje az iparági trendeket és az AI stratégiai tervezésben való alkalmazásának módjait. Ezenkívül megtudhatja, hogyan használhatja ki az AI által okozott változásokat üzleti tevékenységének fejlesztése érdekében, függetlenül attól, hogy SaaS-szolgáltatásokkal, szoftverfejlesztéssel vagy termékmenedzsmenttel foglalkozik.

2. Az AI Podcast

Via AI Podcast

Noah Kravitz vezeti az NVIDIA The AI Podcast című podcastját, amely az emberekre és sikertörténeteikre összpontosítva vizsgálja az AI hatását a minket körülvevő világra. A podcast az AI-t a művészetektől és a tudománytól az üzleti életig és az ökológiáig minden területen tárgyalja, és átfogó képet ad arról, hogyan használják ma a vállalkozók és a változás előmozdítói az AI-t.

A figyelemre méltó epizódok között szerepelnek interjúk a Google, az Oracle és a Deloitte technológiai szakértőivel. Hallgassa meg az összes podcast-epizódot, vagy merüljön el azokban, amelyek az Ön iparágában jelentősek.

Akár sportcég marketingvezetője, egyetemi oktató vagy logisztikai menedzser, aki az AI szállításban való felhasználásának lehetőségeit keresi, biztosan talál magának való AI podcast epizódot.

3. Eye on AI

Az Eye on AI egy kéthetente megjelenő AI-podcast, amely a számítástechnika és a mesterséges általános intelligencia (AGI) legújabb trendjeit mutatja be. A New York Times tudósítója, Craig S. Smith által vezetett podcast egyértelműen újságírói szemszögből közelíti meg az AI-t a valós világ kontextusában. ?️‍?️

Hallgassa meg, hogyan használják az üzleti vezetők az AI-t a termelékenység növelésére, az interaktív beszélgetések kialakítására az ügyfelekkel és a feladatok automatizálására. Ezenkívül több epizód is foglalkozik az AI egzisztenciális fenyegetésével, így megtudhatja, mit jelentenek a gépi tanulás változásai az Ön vállalkozása számára, és hogyan alkalmazkodhat hozzájuk.

4. AI Today Podcast

Sok vállalkozó és technológiai rajongó számára az AI fogalma homályos. Az AI Today műsorvezetői, Kathleen Walch és Ronald Schmelzer az AI üzleti alkalmazásait gyakorlati példákkal szemléltetik. Hallgassa meg az AI Glossary Series sorozatot, hogy megismerje a különböző AI-szakkifejezéseket és azok jelentését a valós életben.

Ezekben az adásokban mesterséges intelligencia szakértőket és adatelemzőket is meginterjúvolnak, hogy mélyebben belemerülhessenek a mesterséges intelligencia működésébe és annak jelentőségébe az üzleti élet, a véleményvezérek és a technológiai vállalatok számára. Az egyik legjobb epizód Valerio de Stefano mesterséges intelligencia szakértővel készült, aki a mesterséges intelligencia munkaerőre gyakorolt hatásait tárgyalja.

5. Adat-szkeptikus

Forrás: Data Skeptic

Kyle Polich 2014-ben indította el a Data Skeptic podcastot. Célja, hogy átlássa a felhajtást, és tudományos megközelítéssel vizsgálja az AI-vel kapcsolatos állításokat. Így kiderítheti, mely AI-eszközök és trendek igazán fontosak az Ön vállalkozása számára.

Az epizódok minden témát felölelnek, a nyelvtanulási modellektől a neurális hálózatokon át az AI jövőjéig. Az egyik kedvenc epizódunk Dongho Kim-mel, a Prowler munkatársával készült, ahol az AI-ről és a döntéshozatalról beszélgetnek. Ez egy kötelező hallgatnivaló azoknak a vezetőknek, akik érdeklődnek a projektmenedzsment és az AI metszéspontja iránt.

6. Talking Machines

Forrás: Talking Machines

Katherine Gorman és Neil Lawrence vezetik a Talking Machines című podcastot, amely kéthetente, péntekenként új epizódokkal jelentkezik. A Talking Machines az egyik legjobb AI-podcast azok számára, akik érdeklődnek a gépi tanulás iránt. ?️

Bár a podcast az AI-eszközök mögött álló technológiára összpontosít, emellett emberi szemszögből is megközelíti a témát. Az epizódok olyan témákat fednek le, mint az AI sokszínűsége, a felelősség és a legújabb technológiát kihasználó vállalkozások munkaügyi szempontjai.

7. Mesterséges intelligencia podcast

Tony Hoang által vezetett Artificial Intelligence Podcast célja, hogy az AI-t könnyebben érthetővé téve emberközelibbé tegye. Az epizódok rövidek és tartalmasak, általában 10 percnél rövidebbek, így még a hektikus üzleti mindennapok közepette is meghallgathatja őket.

Az epizódok többsége a technológiai közösség legfrissebb híreire összpontosít. Emellett rövid összefoglalók is találhatók olyan témákról, mint a robotika működése, az AI-szabályok iparágára gyakorolt hatása, valamint az AI használatához szükséges adatelemzési készségek.

8. Hangok az AI-ban

Egy olyan világban, ahol a gépek egyre nagyobb szerepet kapnak – gondoljunk csak az önkiszolgáló pénztárakra és a strandtisztító robotokra –, a Voices in AI emberi arcot ad a technológiának.

A műsorvezető Byron Reese interjúkat készít a mesterséges intelligencia és a technológia területén vezető szakértőkkel. A startupok társalapítóitól a biztonsági szakértőkig és etikusokig, ez a podcast mindig érdekes beszélgetéseket kínál a mai világ aktuális témáiról.

9. Lex Fridman Podcast

A legjobb AI-podcastokat olyan technológiai szakértők vezetik, akik értik a gépi tanulás iparágában zajló legújabb változásokat. Ez az önmagáról elnevezett podcast a MIT AI-kutatója, Lex Fridman szakértelmének köszönhetően az egyik legjobb.

Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan és Jaron Lanier mellett más mesterséges intelligencia rajongókkal is készített interjúkat. Bár ez egy komoly gépi tanulási podcastnak tűnik, más témák is szóba kerülnek, például az adattudomány, a mesterséges intelligencia és más új technológiák.

10. A TWIML AI Podcast

A TWIML – más néven This Week in Machine Learning – minden hétfőn és csütörtökön új epizódot jelentet meg. Sam Charrington által vezetett TWIML AI Podcast célja, hogy a legújabb mesterséges intelligencia technológiákból hasznosítható ismereteket nyújtson.

Projektmenedzserként biztosan tetszeni fognak azok az epizódok, amelyek mélyebben foglalkoznak azzal, hogyan lehet az AI-t felhasználni a feladatok automatizálására és az adatok integrálására, hogy a folyamatok zökkenőmentessé váljanak. A szoftverfejlesztők hallgathatnak epizódokat a nyelvtanulási modellekről (LLM), a generatív AI-ről és a programozási mérnöki munkáról.

11. Gyakorlati mesterséges intelligencia

A Practical AI műsorvezetője Chris Benson és Daniel Whitenack, akik mesterséges intelligencia szakértőket interjúznak meg, és valós helyzeteket mutatnak be a legújabb technológiákkal kapcsolatban. A élénk beszélgetések olyan témákat fednek le, mint a menő alkalmazások, a vektor adatbázisok és a mesterséges intelligencia használatának jogi következményei.

A marketingesek élvezni fogják azokat a podcast-epizódokat, amelyek az AI tartalomgyártást gyorsító képességeire és az LLM-ek képességeiről szóló vitákra összpontosítanak. A szoftverrajongók pedig a végpontok közötti felhőalapú számítástechnikáról és a szerver nélküli GPU-król szóló epizódokat hallgathatják meg.

12. Hard Fork

A Hard Fork egy New York Times podcast, melynek műsorvezetői Kevin Roose és Casey Newton. A podcast célja, hogy értelmet adjon a mesterséges intelligencia legújabb fejleményeinek. Tekintse ezt a podcastot az AI világában zajló események, valamint a gépi tanulás és az adattudomány minden területén zajló események legfrissebb híreinek forrásaként. ?️

Marketingmenedzserként többet megtudhat arról, hogyan működik együtt a Google kereső és a mesterséges intelligencia. Emellett betekintést nyerhet abba is, hogyan változik a közösségi média a mesterséges intelligencia algoritmusainak hatására.

A vállalkozók számára az új trendeket, híreket és jogszabályokat bemutató epizódok alapul szolgálhatnak a stratégiai tervezéshez.

13. DeepMind: A podcast

A Google segítségével

A DeepMind a Google leányvállalata, podcastjukban pedig azt vizsgálják, hogyan változtatja meg a világot a mesterséges intelligencia. A podcast interjúkból áll, amelyekben a mesterséges intelligencia iparágának legkiválóbb szakértői vesznek részt, valamint a technológia mélyreható elemzéséből.

Hallgassa meg, és tudjon meg többet arról, hogyan küzdenek azért, hogy az AI mindenki számára méltányos legyen, és arról, hogyan alkalmazzák az üzleti vezetők az AI-t a nagy kihívások megoldására. Genomika, természetvédelem, marketing és robotika területén vezető szakemberek véleményét hallhatja.

14. Intel az AI-ról

Az Intel AI podcast különböző nézőpontokat mutat be az AI ígéretével és jelenlegi sikerével kapcsolatban. Néhány epizód az idegtudományba és abba merül el, hogy az AI hogyan teheti a munkavállalókat produktívabbá.

Mások a mesterséges intelligenciát a kormányzatban, a biomedicinában és a közpolitikában tárgyalják. Hallgassa meg őket, hogy többet tudjon meg a mesterséges intelligencia méltányosságáról, a mesterséges intelligencia adatkezelésben való felhasználásának módjairól és a technológia jobb folyamatok kialakítására való felhasználásának technikáiról.

15. A mesterséges intelligencia és a munka jövője

Dan Turchin, a PeopleReign vezérigazgatója AI és a munka jövője című podcastjában a legújabb fejlesztéseket és a technológia munkahelyekre gyakorolt hatását tárgyalja. A podcast különösen érdekes lehet a humánerőforrás- és informatikai szakemberek számára, mivel olyan témákat érint, mint a vezetés, a szabályozás és az innováció.

A podcast egyensúlyt teremt a mesterséges intelligencia előnyei és a csapatokra gyakorolt hatások között. Hallgassa meg, hogy jobban megértse, hogyan befolyásolhatja a mesterséges intelligencia az alkalmazottait, és hogyan alkalmazkodhat a vállalata a kockázatok csökkentése érdekében. ?‍?

16. The Bot Canon

A Bot Canon egy másfajta AI-podcast. Ahelyett, hogy az AI-vel kapcsolatos hírekről és trendekről szólna, ez a podcast az AI-t használja arra, hogy megnézze, hogyan írták volna meg a klasszikus irodalmi művek egy gép. Ez egy lenyűgöző betekintés az AI működésébe, amelyet a tartalomírók és az irodalomrajongók egyaránt élvezni fognak.

Minden epizód egy-egy irodalmi műre összpontosít. Néhány népszerű epizód az AI-változatai a „Hobbitnak”, a „Csokoládégyárnak” és a „Karamazov testvéreknek”. Ez a szórakoztató, rövid podcast elgondolkodtatja Önt az AI és az emberi kreativitás érdemeiről.

17. Az agy ihlette

Forrás: Brain Inspired

A Brain Inspired egy másik intellektuális podcast, amely az idegtudomány és a mesterséges intelligencia közötti kapcsolatokat vizsgálja. Ha Ön egy mesterséges intelligenciát alkalmazó iparág szakembere, használja ezt a podcastot, hogy jobb algoritmusokat írjon, és új termékeket vagy projekteket álmodjon meg.

A podcast epizódjai minden témát lefednek, a korai nyelv és kognitív képességektől a pszichológiáig és a memória filozófiájáig. Tanulja meg, hogyan lehet jobb vezető, hogyan hozhat létre jobb tanulási rendszereket a vállalatánál, és hogyan támogathatja a csapatában a különböző típusú tanulókat.

18. In Machines We Trust

Az In Machines We Trust egy podcast, amelyet a MIT Technology Review hoz el Önnek. Az AI következményeibe mélyedve ez a podcast több tucat területen vizsgálja a technológiát, beleértve a chatbotokat, a természetes nyelvfeldolgozó eszközöket és az AI Chrome-bővítményeket.

Az érdekes epizódok között szerepel egy, amely arról szól, hogyan használja egy szőlőültetvény a mesterséges intelligenciát borai minőségének javítására, és egy másik, amelyben kiskereskedelmi üzletek mesterséges intelligenciát alkalmaznak a csalások megelőzésére.

Az epizódok a mindennapi felhasználási eseteket vizsgálják, így a technológia kézzelfoghatóbbá válik, és Önnek, mint üzleti vezetőnek, könnyebb lesz megtalálni a saját felhasználási lehetőségeit. ?️

19. A ChatGPT-jelentés

A ChatGPT report egy podcast, amely rövid, 10 perces epizódokban mutatja be a chatbotok világának legfrissebb híreit. Ryan Collier és Ben Meyerhoeffer műsorvezetésével többet tudhat meg az OpenAI kezdeményezéseiről, a ChatGPT alternatíváiról és az AI területén zajló eseményekről.

20. Én, magam és az AI

Forrás: MIT Sloan Management Review

A Me, Myself, and AI egy másik MIT-podcast, amelyet ezúttal a MIT Sloan Management Review készített. Az audiosorozat célja annak kiderítése, hogy miért csak az AI-t használó vállalatok 10%-a lesz végül sikeres.

Ez a mesterséges intelligencia podcast olyan nagy változások előidézőivel készített interjúkra összpontosít, mint az Airbnb, a Duolingo és a Pinterest vezetői.

Az epizódok között megtalálhatók a döntéshozatalról, az adatbiztonságról és a tehetséggondozásról szóló beszélgetések. A széles körű témaválasztéknak köszönhetően minden iparágban megtalálható valami érdekes, függetlenül attól, hogy marketinggel, HR-rel, IT-vel vagy menedzsmenttel foglalkozik.

Kezdje el a ClickUp AI használatát!

A ClickUp AI használata projektleírás készítéséhez

Keresi a módját, hogy hogyan használhatná az AI-t az üzleti tevékenységében? Próbálja ki a ClickUp AI-t, egy digitális asszisztenst, amelyet úgy terveztek, hogy mindent megkönnyítsen – függetlenül attól, hogy projektmenedzsmenttel, szoftverfejlesztéssel, marketinggel vagy más területen dolgozik.

Több száz bevált eszközzel különböző felhasználási esetekhez, a ClickUp AI-t sokféleképpen lehet használni.

Az asszisztens segítségével az értékesítési csapatok gyorsabban írhatnak hírleveleket, e-maileket és prezentációkat. A marketingcsapatok az AI Writing Assistant segítségével a szokásosnál sokkal rövidebb idő alatt készíthetnek közösségi média bejegyzéseket, blogcikkeket és esettanulmányokat.

A termék- és mérnöki csapatok az AI eszközt használják felhasználói tesztelések tervezéséhez és olyan dokumentumok írásához, mint a termékigény-dokumentumok (PRD-k). A projektmenedzserek pedig feladatok automatizálására, ütemtervek kezelésére és a teljes csapat számára átláthatóság biztosítására használják. ?

Használja ki az AI előnyeit üzleti tevékenységében

A gépi tanulásról szóló podcastoktól kezdve az AI trendjeit és az innovátorok legújabb technológiák üzleti célokra való felhasználását bemutató műsorokig a tanulási lehetőségek végtelenek. Ezekkel az AI-podcastokkal biztosan új ismereteket és módszereket találhat az AI céljai eléréséhez való felhasználására.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan viheti az AI vállalkozását új magasságokba. A ClickUp AI funkcióival automatizálhatja a feladatokat, másodpercek alatt új tartalmakat írhat, és egyszerűsített folyamatokat dolgozhat ki.

Akár marketinggel, értékesítéssel, fejlesztéssel vagy más területen dolgozik, biztosan talál olyan felhasználási példát, amely segít új szintre emelni sikereit. ?