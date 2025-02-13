A 10 legjobb AI Chrome-bővítmény a termelékenység növeléséhez 2025-ben

Ha valaha is volt már olyan sok megnyitott lapja, hogy már nem tudta elolvasni a címeiket, akkor megérti, mi az az alkalmazás-túlterhelés. Amikor megpróbáljuk elvégezni a munkánkat – és folyamatosan váltunk egyik webalkalmazásról a másikra –, mind a böngészőink, mind az agyunk a határainak végére ér.

Szükségünk van olyan böngészőbővítményekkel rendelkező alkalmazásokra, amelyek félúton találkoznak velünk.

A Google Chrome kiterjesztések csökkentik a lapok terhelését, a beépített mesterséges intelligenciával rendelkező kiterjesztések pedig a mentális terhelést is.

Íme a 10 legjobb AI Chrome-bővítmény, amelyekkel kevesebb idő alatt (és kevesebb lapon) többet tudsz elvégezni.

Mit kell keresni egy AI Chrome-bővítményben?

Az AI-eszközök nem tudják átvenni a magas szintű munkádat. De egyszerűsíthetik a munkafolyamatodat azáltal, hogy ellenőriznek hibákat, írnak, összefoglalnak és más ismétlődő feladatokat végeznek. Ideális esetben ezek az eszközök leveszik a válladról a sok munkát.

Az Ön számára legjobb AI Chrome-bővítmény a szerepkörétől függ. A projektmenedzsereknek olyan AI-projektmenedzsment eszközökre lesz szükségük, amelyek jegyzetelési funkciókkal rendelkeznek. A fejlesztőknek szánt Chrome-bővítményeknek viszont AI-kódolási eszközöket kell tartalmazniuk. Keresse meg azokat a funkciókat, amelyek a leggyakrabban végzett feladatokhoz kapcsolódnak.

Ezenkívül keressd meg ezt a három kulcsfontosságú funkciót, hogy a Chrome-bővítményed megkönnyítse az életedet:

Természetes nyelvfeldolgozás : Az AI-eszközök sikere vagy bukása a természetes nyelvfeldolgozási képességeiken múlik – azon, hogy képesek-e megérteni a parancsokat és helyesen reagálni rájuk. A GPT-4-hez hasonló nagy nyelvi modelleken vagy gépi tanuláson alapuló eszközök biztosítják a legjobb természetes nyelvfeldolgozást.

Felugró csevegőablakok: Bármelyik weboldalon is tartózkodsz, fel tudod hívni az AI csevegőrobotodat, megadhatod neki a parancsot, megkaphatod a választ, és folytathatod a napodat.

Sebesség: A jó Chrome-bővítmények soha nem lassítják a böngészőt, és mindig időt takarítanak meg.

A 10 legjobb AI Chrome-bővítmény

Ezeket a nélkülözhetetlen funkciókat szem előtt tartva összeállítottuk a 10 legjobb Chrome-bővítményt a termelékenység növelése érdekében – mindegyik beépített mesterséges intelligenciával rendelkezik, hogy segítsen racionalizálni a munkafolyamatokat. Az eszközök legalkalmasabb feladattípusai szerint csoportosítottuk őket, hogy könnyebben megtalálja a számára legmegfelelőbb mesterséges intelligenciát. 👯

A legjobb jegyzetek összefoglalásához

Kezdés A Chrome-bővítmény segítségével mentse a webhelyeket közvetlenül a ClickUp Feladatok vagy Dokumentumok mappájába, hogy később gyorsan visszatérhessen hozzájuk.

A ClickUp az alkalmazások túlterheltségének gyógymódja. 🩺

Az együttműködéshez, íráshoz, ötleteléshez, tervezéshez és termelékenységhez szükséges sablonokkal ellátott eszközökkel ez az egy alkalmazás helyettesítheti az összes többi alkalmazását. A webalkalmazás és az iOS és Android mobilalkalmazások mellett a ClickUp Chrome-bővítményből is elérheti a ClickUp funkcióit.

Ez az egyik legjobb Chrome-bővítmény projektmenedzserek számára. Feladatokat hozhatsz létre, csatolhatsz e-maileket a Gmailből vagy az Outlookból, képernyőképeket készíthetsz és jelölhetsz meg, weboldalakat adhatsz hozzá a feladatokhoz, nyomon követheted az időt, és jegyzeteket készíthetsz bárhonnan az interneten.

A ClickUp AI megkönnyíti a jegyzetelést azáltal, hogy másodpercek alatt összefoglalókat készít és azonosítja a teendőket. Így gyorsabban juthat el a lényeghez. 😍

A legjobb funkciók

Szerezd be a TL;DR-t a találkozók jegyzetéhez, brainstorming üléseken és hosszú beszélgetésekhez automatikus összefoglalással.

Találd meg a hosszú jegyzetekben szereplő teendőket, és egy kattintással alakítsd őket feladatokká!

Adj kontextust a feladatokhoz és a jegyzetekhez e-mailek, képernyőképek vagy weboldalak csatolásával.

Korlátozások

Az AI funkciók nem szerepelnek az ingyenes csomagban.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 dollár/tag/hónap

Üzleti: 12 dollár/tag/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

AI kiegészítő: havi 7 dollár felár tagonként

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3750+ értékelés)

2. Seamless. ai

A legjobb jegyzetek összefoglalásához

A Seamless. ai az értékesítési csapatok számára készült, és az egyik olyan AI-alapú Chrome-bővítmény, amely forradalmasíthatja a potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatát. Magukat B2B értékesítési leadek keresőjeként írják le. Chrome-bővítményükkel alkalmazásuk integrálódik a kedvenc keresőjével. 🔍

A Seamless segítségével értékesítési leadeket gyűjthetsz a Salesforce, a LinkedIn, a Sales Navigator, a Recruiter vagy bármely más B2B webhelyről az interneten. Megtalálja a döntéshozók elérhetőségeit a B2B webhelyeken, vagy felhasználhatja egy személy LinkedIn közösségi média fiókját, hogy ellenőrzött telefonszámot és e-mail címet adjon meg.

Ez a program nemcsak a listák összeállításában segít, hanem értékes értékesítési információkat is nyújt, hogy hatékonyabbá tegye az ügyfélszerzést. Megtekintheti a szándékadatok, megismerheti potenciális ügyfelei jelenlegi technológiai eszközeit, és felfedezheti legégetőbb üzleti igényeiket.

Ezután egyetlen gombnyomással importálhatod a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos jegyzeteket a Salesforce-ba, a HubSpotba vagy a kedvenc CRM-edbe.

A legjobb funkciók

Készíts listákat ideális ügyfeleidről, hitelesített B2B kapcsolattartási adatokkal, beleértve a mobiltelefonszámokat és a közvetlen vonalszámokat.

Egyetlen kattintással importálhatod a potenciális ügyfelekről készült jegyzeteket a CRM-be.

Szerezzen további információkat potenciális ügyfeleiről, amelyekkel hatékonyabbá teheti ügyfélszerzését.

Korlátozások

Egyes ügyfelek arról számolnak be, hogy nem mindig kapnak pontos adatokat, ami magas kilépési arányhoz vezethet.

A Seamless.ai nem tünteti fel árait a weboldalán, és nem biztosít árak átláthatóságát, ezért sok meglévő ügyfél drágának tartja.

Árak

Ingyenes

Alapcsomag: Az árat a regisztráció után tekintheted meg.

Pro tervezet: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (135+ értékelés)

3. Jasper

A legjobb szöveggeneráláshoz

A Jasper nem helyettesíti a szövegíró csapatodat. A robotok és az emberek békésen megférnek egymás mellett! ✌️

De ez a program felgyorsíthatja marketing munkamenetét azzal, hogy AI által létrehozott hosszú és rövid formátumú, kiváló minőségű tartalmakat állít elő. Pillanatok alatt elkészíti az első vázlatot, így kreatív csapata komplexebb feladatokra koncentrálhat, például az emberi érintés hozzáadására.

Kiválaszthatod a tartalom hangvételét, és betaníthatod Jaspernek a márkád hangját, így az idővel egyre pontosabbá válik. Ráadásul az AI eszköz képes a meglévő tartalmaidat új formátumokba konvertálni, így egy blogbejegyzést írva azt azonnal podcasttá, YouTube-videóvá, közösségi média bejegyzéssé vagy e-mail hírlevéllé alakíthatod.

A Jasper AI-alapú Chrome-bővítményével ezeket az AI-eszközöket bárhol használhatod az interneten, ahol írsz, a Gmailtől a Google Docs-ig.

A legjobb funkciók

Használja az AI íróprogramot bármilyen típusú tartalom létrehozásához, a közösségi média bejegyzéseitől a blogokig és a podcast-forgatókönyvekig.

Írj mesterséges intelligenciával bármely webes szövegszerkesztőben

Válaszd ki a kívánt hangnemet minden tartalomhoz, és igazítsd azt a saját írási folyamatodhoz.

Ez az elengedhetetlen eszköz időt takarít meg azzal, hogy megtanítja, hogyan írjon a márkád hangján és kövesse az írásstílusodat.

Korlátozások

Sok felhasználó jelenti, hogy a tartalom ténybeli hibákat tartalmaz, ezért továbbra is szükség van emberi tényellenőrökre, hogy ez a bot megbízható maradjon.

Nincsenek beépített SEO eszközök, ezért ha optimalizálni szeretnéd a tartalmadat a keresőmotorok rangsorában, akkor egy második eszközre lesz szükséged.

Árak

Alkotó: 39 dollár havonta

Csapatok: 99 dollár havonta

Üzleti: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Bónusz: Jasper AI alternatívák!

4. Compose AI

A legjobb szöveggeneráláshoz

via Compose AI

Ez az AI írási asszisztens kifejezetten a Chrome böngészőhöz készült. Míg a listán szereplő többi alkalmazás közül sok a Chrome-bővítményeken kívül webes és mobilalkalmazásokat is kínál, a Compose AI kizárólag bővítmény.

Ha tehát teljesen odavagy az egyszerűségért, a Compose AI várja, hogy megfogjon. 💘

Ez a program öt AI írási funkciót kínál: bármit megírhat, könnyen válaszolhat e-mailekre, e-maileket írhat, automatikusan kiegészítheti a szöveget, és átfogalmazhatja azt. Egyetlen parancs alapján több bekezdést is megírhat, vagy automatikus kiegészítési opciókkal segíthet gyorsabban írni, valós időben kiegészítve a mondataidat. Írj e-maileket feleannyi idő alatt ezzel a Google Chrome-ba zökkenőmentesen integrált kiegészítővel.

A legjobb funkciók

Írj és válaszolj gyorsan az e-mailekre az egyszerű e-mail válasz funkcióval, amely a korábbi e-mail szál alapján teljes választ ír, és csak néhány további szót kell hozzáadnod.

Átfogalmazhatod írásaidat, hogy azok professzionálisabbak, barátságosabbak vagy szórakoztatóbbak legyenek.

Kérd meg a Compose AI-t, hogy segítsen teljesen új tartalmat írni a megadott utasítások alapján.

Korlátozások

Ez a program viszonylag új és még nem tesztelt, összehasonlítva a listán szereplő többi AI írási asszisztenssel.

A Chrome Web Store-on sok felhasználó arról számol be, hogy nehézséget okozott a fizetett előfizetés lemondása a regisztráció után.

Árak

Ingyenes

Prémium: 9,99 USD havonta

Ultimate: 29,99 USD havonta

Értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

5. ChatGPT a Google számára

A legjobb szöveggeneráláshoz

via ChatGPT

A legismertebb AI-csevegőrobot talán az OpenAI ChatGPT-je. Az OpenAI GPT-4 nyelvi modelljére van programozva, amely az egyik legjobb nagy nyelvi modell a piacon. Sok különböző AI-csevegőrobot alapját képezi, így ezek a botok mintha hasonló DNS-sel rendelkeznének. 🧬

A ChatGPT mindig is ingyenesen elérhető volt, mivel az OpenAI küldetése az egész emberiség javát szolgáló AI létrehozása. Ezért ingyenes Chrome-bővítményként is elérhető.

A ChatGPT Chrome-bővítmény segítségével a ChatGPT eredményeit a keresési eredményeiddel együtt láthatod. A ChatGPT for Google-t bármelyik Chrome-on használt keresőmotorban használhatod, beleértve a Google Search, Bing, Yahoo és Duck, Duck, Go keresőket is.

A legjobb funkciók

Kérd meg a ChatGPT-t, hogy írjon neked eredeti tartalmat a megadott utasítások és irányelvek alapján.

A ChatGPT segítségével átfogalmazhatod, összefoglalhatod vagy egyszerűsítheted a már megírt tartalmakat.

Használd a ChatGPT-t írásod kutatása során, és tegyél fel neki kérdéseket a keresési eredményekkel kapcsolatban.

Korlátozások

A legtöbb chatbothoz hasonlóan a ChatGPT is gyakran téves információkat tartalmaz írásos tartalmaiban, ezért minden, amit ír, tényellenőrzésre szorul.

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a ChatGPT által írt tartalom általánosnak vagy eredetinek tűnhet.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Bónusz: ChatGPT alternatívák!

6. Grammarly

A legjobb korrektúrához

via Grammarly

Képzeld el, hogy a középiskolai angol házi feladatodat piros tollal javították ki, és azonnal megérted a Grammarly értékét. ✍️

Ez a korrektúrás plugin kijavítja a nyelvtani hibákat és javaslatokat tesz az írási folyamat egyszerűsítésére munka közben. Plagizálás-ellenőrző funkcióval is rendelkezik, így biztos lehetsz benne, hogy minden munkád szabályszerű – mert még akkor is, ha saját tartalmat írsz, véletlenül plagizálás csúszhat be.

A Grammarly Chrome-bővítmény segít abban, hogy őszinte maradj, és írásod világosabb legyen. A GrammarlyGO-val, a Grammarly mesterséges intelligenciával működő asszisztensével pedig segítséget kérhetsz nagy szakaszok átírásához, vagy megkérheted a mesterséges intelligencia chatbotot, hogy írjon neked új szöveget – bárhol is írsz a Chrome böngészőben.

A GrammarlyGO-t még az ingyenes csomagban is használhatod, de havonta csak korlátozott számú promptra.

A legjobb funkciók

Írásod hibátlan maradjon a valós idejű nyelvtani javításokkal

Egyszerűsítsd az írásodat és tedd világosabbá az ötleteidet a mondataid átfogalmazására vonatkozó javaslatokkal.

Ellenőrizd, hogy a szöveg nem tartalmaz véletlen plágiumot, mielőtt közzéteszed vagy elküldöd.

Korlátozások

Egyes felhasználók szerint a Grammarly átfogalmazási javaslatai túl formális hangzást kölcsönöznek írásaiknak.

A plágiumellenőrző és a fejlettebb javítások csak fizető előfizetők számára elérhetők.

Árak

Ingyenes

Prémium: 12 dollár havonta

Üzleti: 15 dollár/tag/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6900+ értékelés)

7. Speak AI

A legjobb audio konvertáláshoz

via Speak AI

Akár előadáson veszel részt, podcastodhoz készítesz átiratot, vagy YouTube-oktatóvideóból próbálsz jegyzeteket készíteni, a Speak AI elvégzi helyetted a nehéz munkát. 🏋️‍♀️

Ez az alkalmazás hanganyagokat írásos átiratokká alakít. A Chrome-bővítmény segítségével pedig bármely weboldalról rögzíthetsz hanganyagot. Ezután a beépített AI-alapú csevegőrobot, a Speak Magic Prompts segítségével átnézheted az átiratot, és gyors válaszokat kaphatsz. 🧙

Így azokon a napokon, amikor a napirended tele van, és nincs időd meghallgatni az audiót vagy elolvasni a leiratot, a Speak AI segítségével magas szintű összefoglalót kaphatsz.

A legjobb funkciók

Készíts átiratokat bármilyen hanganyagról, a csapatértekezletektől a podcastokon át a YouTube-videókig.

Kérdezd meg az AI chatbotot a leiratról, hogy magas szintű összefoglalót kapj, vagy gyorsan megtaláld az információkat a hosszú tartalmakban.

Automatikus elemzések, grafikonok és táblázatok segítségével automatikusan nyerj ki adat alapú betekintést a leiratokból.

Korlátozások

A hosszú hangfájlok átírása továbbra is sok időt vesz igénybe, szinte annyit, mint maga a hangfájl.

Egyes felhasználók a leírások áttekintésének formázását nehezen olvashatónak és vizuálisan nem vonzónak találták.

Árak

Pay-as-You-Go: 0 dollár előre, fizetés a használt funkciók után

Kezdő csomag: 57 dollár havonta

Egyedi: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 5/5 (9+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

8. Otter. ai

A legjobb audio konvertáláshoz

Az Otter egy másik, beépített AI-csevegőrobotot tartalmazó átírási alkalmazás, amelyet kifejezetten találkozókhoz terveztek. 👥

Meghívhatod ezt az alkalmazást egy Zoom vagy Google Teams találkozóra, vagy használhatod hangfelvételek készítésére előadások, ügyfélhívások vagy személyes találkozók során. A résztvevők listáján megjelenik, akárcsak egy másik csapattag.

Az Otter. ai egy olyan csevegőrobotot is kínál, amely a megbeszélések során kérdésekre tud válaszolni. Így ha valaki lemaradt fontos információkról, azonnal bepótolhatja azokat. Mintha mindig ott lenne veled a legjobb barátod az irodából a megbeszéléseken.

A legjobb funkciók

Írd le a csapatértekezletek hanganyagát, hogy gyorsan elkészíthesd az értekezlet jegyzőkönyvét.

A diák automatikus rögzítése a találkozó jegyzetekhez való hozzáadáshoz

Használd az Otter. ai chatbotot a kérdések megválaszolásához és az egyes csapattagok felzárkóztatásához anélkül, hogy meg kellene szakítanod a megbeszélést.

Korlátozások

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a leírás nem működik jól, ha háttérzaj van, vagy az emberek egymás szavába vágnak.

Nincs lehetőség a felvétel leállításának időpontját vagy emlékeztetőjét beállítani, ezért egyes felhasználók arról számolnak be, hogy elfelejtik kikapcsolni az audiót, és túl sok információt rögzítenek, amelyet aztán nehéz eltávolítani a leiratokból.

Árak

Ingyenes

Pro: 8,33 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 20 dollár felhasználónként havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

9. AnyPicker

A legjobb adatgyűjtéshez

via AnyPicker

A saját adatgyűjtő programok készítésének ideje lejárt! Már nincs szükséged programozási ismeretekre ahhoz, hogy azonosítsd, letöltsd és rendszerezd a weboldalakról származó információkat, amelyeket be akarsz gyűjteni.

Az AnyPicker mesterséges intelligenciával működik, és automatikusan felismeri az adatmintákat. A felhasználóbarát felületen megadhatod azokat az információkat, amelyeket a programnak keresnie kell, és miután ez megtörtént, letöltheted az információkat XLS vagy CSV formátumban. Még a képleteidet is elmentheted, így a jövőben gyorsabban kereshetsz ugyanazokat az információkat a weboldalakon.

Használhatod árak összehasonlítására, értékesítési leadek gyűjtésére vagy piackutatásra. Az Anypicker még a bejelentkezési oldalak mögött is működik. Ezzel a scraperrel tehát csak a csillagos ég a határ. 🏙️

A legjobb funkciók

Több weboldalt is egyszerre bejárhatsz, hogy gyorsítsd az adatok lekérését.

Képek automatikus letöltése

Kerüld ki az anti-scraping felismerő programokat, mint például a CAPTCHA

Korlátozások

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az alkalmazás az adatok lekérése közben összeomlik.

A platformhoz való hozzáféréshez Google-fiókra van szükség.

Árak

Ingyenes

Professzionális: 39 dollár havonta

Üzleti: 99 dollár havonta

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

10. Perplexity AI

A legjobb weboldalak összefoglalásához

Képzeld el, hogy van egy okos társad a böngésződben, aki mindig készen áll, hogy segítsen neked – ez a Perplexity AI. Ez a Chrome-bővítmény olyan, mint egy mindig készen álló tanár, aki válaszol a kérdéseidre, miközben komplex információk összefoglalását készíti el a pillanatban.

Könnyű hozzáféréssel és portálkeresési linkekkel átfésüli az internetet, hogy friss, jól hivatkozott válaszokat nyújtson neked, gazdagítva a webes felfedező utazásodat és időt takarítva meg neked.

A legjobb funkciók

Ez a hatékony eszköz azonnali összefoglalót készít a weboldalakról.

Könnyedén tehetsz fel kérdéseket a domainről, a céloldalról és egyebekről, hogy gyors összefoglalót kapj.

Korlátozások

Egyes felhasználók szerint a Chrome-bővítmény végtelenül forog, anélkül, hogy összefoglalót generálna.

Korlátozhatja az összefoglalni kívánt oldalak típusait.

Árak

Ingyenes

Pro verzió: 20 dollár havonta vagy 200 dollár évente

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Próbáld ki ezeket a Perplexity AI alternatívákat!

Növeld termelékenységedet az AI Chrome-bővítményekkel

Az AI és a Chrome-bővítmények olyan jól illenek egymáshoz, mint a sült krumpli és a turmix. 🍟🥤

Mindkettő célja, hogy könnyebbé és jobbá tegye az életedet. A bővítmények lehetővé teszik, hogy kedvenc alkalmazásaidat használhasd anélkül, hogy elhagynád a weboldalt, amelyen dolgozol. Az AI pedig lehetővé teszi, hogy a ismétlődő feladatokat gyorsabban végezd el.

Ha ezt a két dolgot kombinálod az AI Chrome-bővítményekben, akkor a termelékenységed jelentősen megnő.

A termelékenység növelése érdekében töltsd le a ClickUp Chrome-bővítményt, és kezdd el összekapcsolni webalapú munkádat jegyzetekkel, feladatokkal és projektekkel.