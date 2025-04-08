Teszteltük a legjobb ChatGPT alternatívákat és versenytársakat 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Manapság úgy tűnik, mindenki fel akar szállni az AI-vonatra!

A ChatGPT kiérdemelte a hírnevét – ez soha nem volt kétséges. De miután megismerkedtem a ChatGPT-vel és más generatív AI szoftverekkel, rájöttem, hogy pontosan miben jeleskedik a ChatGPT, és miben marad el.

Csapatunk más AI-rajongóinak segítségével összeállítottam egy listát a legjobb AI-eszközökről, hogy segítsem Önt eligazodni a bővülő AI-területen. Mindegyik eszköznek megvannak a maga egyedi felhasználási területei, előnyei és hátrányai. Olvassa el, és fedezze fel a legjobb ChatGPT-alternatívát!

A ChatGPT korlátai

Bár a ChatGPT tökéletesen működik a beszélgetési válaszok generálásában az utasítások és a profil alapján, néhány alapvető korlátozással küzd:

Korlátozott beépített eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a feladatok kezelésében vagy komplex munkafolyamatok létrehozásában.

Harmadik féltől származó alkalmazásokra van szükség a projektmenedzsment vagy tartalomkezelő eszközökkel való integráláshoz.

Ha nagyobb kontrollt szeretne az AI működése felett bizonyos munkafolyamatokban, akkor a ChatGPT korlátozónak tűnhet.

Ezek a korlátozások miatt lehet, hogy többet szeretne – projektek kezeléséhez, kódoláshoz vagy tartalomkészítéshez.

Mi teszi jóvá egy ChatGPT alternatívát?

Az egyes ChatGPT alternatívák értékelésekor arra koncentráltam, hogy melyik használati esetekhez illeszkednek legjobban. Ezután a következő szempontok alapján értékeltem őket:

Válaszok minősége : Pontosság és koherencia a kérdések megválaszolásában

Kontextusérzékenység : Képesség releváns, személyre szabott válaszok adására hallucinációk nélkül.

Testreszabás : lehetőségek a modellek finomhangolására vagy előre elkészített megoldások használatára konkrét feladatokhoz

Nyelvi és iparági támogatás : Több nyelv és bizonyos iparágak kezelésének képessége

Integrációk : Könnyű csatlakozás harmadik féltől származó eszközökhöz és robusztus API-hozzáférés

Biztonság és adatvédelem : GDPR vagy CCPA adatvédelmi szabályozásoknak való megfelelés

Mesterséges intelligencia alapú funkciók : automatizálás, tartalomgenerálás és multimodális támogatás

Felhasználói élmény : Intuitív felület testreszabási lehetőségekkel

Teljesítmény : Gyors válaszok és skálázhatóság a magasabb követelményekhez

Támogatás és közösség : Erős ügyfélszolgálat és aktív felhasználói közösség

Etikus használat : Előítéletek ellenőrzése és átláthatóság az etikai szempontok tekintetében

Árak: Megfizethető csomagok, használat alapú költségekkel és vállalati méretezhetőséggel.

A ChatGPT versenytársai egy pillantásra

Lehet, hogy a ChatGPT az Ön számára a legmegfelelőbb AI-asszisztens, de igényeitől függően lehet, hogy van ennél jobb megoldás is. Akár egyedi funkciókat szeretne, amelyek közvetlenül illeszkednek a meglévő munkafolyamatába, akár jobb integrációt, akár egyszerűen csak többet szeretne kapni a pénzéért, az alábbiakban bemutatjuk a ChatGPT-hez hasonló legjobb AI-eszközöket, amelyek megfelelhetnek az elvárásainak.

Olvassa el még: 25 ChatGPT-trükk, amelyek megváltoztatják a munkamódszereit

A 20 legjobb ChatGPT alternatíva, amelyet 2025-ben kipróbáltunk (ingyenes és fizetős)

Íme a kutatásom alapján összeállított részletes lista a 20 legjobb ChatGPT alternatíváról. A lista tartalmazza az összes funkciójukat, korlátaikat és áraikat, hogy Ön értékelhesse őket. Ez segít eldönteni, melyik eszköz a legmegfelelőbb az Ön számára.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú munkamenedzsmenthez)

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! A ClickUp Brain segítségével könnyedén elvégezheti, kezelheti és nyomon követheti feladatait.

A ClickUp egy AI projektmenedzsment eszköz, amelynek AI funkciója, a ClickUp Brain, minden szerepkörben elengedhetetlen. Mint sokan mások a ClickUpnál, én is megszerettem. Mivel a ClickUp csomagba integrálva van, többet nyújt, mint egyszerű feladat-automatizálás: AI képességeit kihasználva segít optimalizálni a projekttervezést és a munkafolyamatokat, tartalmakat generálni és szervezni, a vállalati tudást kezelni, valamint intelligens javaslatokat kínálni a termelékenység növelésére.

A ClickUp Brain legnagyobb előnye a ChatGPT-vel szemben, hogy a projektek kontextusában működik, ellentétben a ChatGPT-vel, amely függetlenül működik bármilyen konkrét munkafolyamat- vagy feladatkezelő rendszertől. Ezenkívül, míg a ChatGPT kiválóan alkalmas szövegalapú segítségnyújtásra és tartalomgenerálásra, nem nyújt projektvégrehajtási eszközöket.

A ClickUp tanul a csapatod egyedi igényeiből, és személyre szabottabb megközelítést kínál a munkamenedzsmenthez, amely a szervezeted céljaihoz igazodik.

A ClickUp legjobb funkciói

Használjon természetes nyelvű lekérdezéseket, hogy megtalálja a releváns dokumentumokat, feladatokat, említéseket és megjegyzéseket a munkaterületén.

Tegyen fel kérdéseket, és kapjon világos, tömör válaszokat és elemzéseket feladatairól, dokumentumairól és embereiről az AI Knowledge Manager segítségével.

Az AI Project Manager segítségével egy kattintással frissítéseket, állapotjelentéseket és összefoglalókat kaphat a feladatokról, dokumentumokról és személyekről.

Készítsen nyelvtanilag hibátlan tartalmakat, műszaki dokumentációkat és marketinganyagokat az Ön egyedi hangvételével és stílusával az AI Writer for Work segítségével.

AI-alapú sablonokat generálhat, hogy gyorsítsa a gyakori munkahelyi kommunikációt, például a státuszfrissítéseket vagy a projektismertetőket.

Ha inkább vizuális típusú tanuló, nézze meg ezt a magyarázó videót a ClickUp Brainről.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a komplex munkafolyamatok beállítása nehezebb.

A mobil élmény nem feltétlenül egyenértékű a desktop verzióval.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egy magasan integrált projektmenedzsment platformot kínál. Egyszerű és összetett projektekhez egyaránt alkalmas. Magas szintű átláthatóságot biztosít mind a csapat tagjai, mind a vezetők számára a projekt eredményeiről és azok előrehaladásáról. Emellett AI-t (ClickUp Brain) is felhasznál, hogy csökkentse a projektek minden aspektusához szükséges adminisztrációs szintet. Könnyedén generálhat projektjelentéseket. A projekt minden tagjának átfogó áttekintést nyújt a projekt minden eleméről és arról, hogy ki mit csinál.

A ClickUp egy magasan integrált projektmenedzsment platformot kínál. Egyszerű és összetett projektekhez egyaránt alkalmas. Magas szintű átláthatóságot biztosít mind a csapat tagjai, mind a vezetők számára a projekt eredményeiről és azok előrehaladásáról. Emellett AI-t (ClickUp Brain) is felhasznál, hogy csökkentse a projektek minden aspektusához szükséges adminisztrációs szintet. Könnyedén generálhat projektjelentéseket. A projekt minden tagjának átfogó áttekintést nyújt a projekt minden eleméről és arról, hogy ki mit csinál.

További információra van szüksége? Itt talál egy részletes összehasonlítást a ClickUp és a ChatGPT között.

2. Google Gemini (a legjobb ingyenes ChatGPT alternatíva)

a Google Gemini segítségével

A Google Gemini valóban multimodális AI-élményt kínál, amely könnyedén integrálja a szöveg- és képanalízist. A Gemini mély integrációja a Google ökoszisztémájába kiemeli a többi közül, lehetővé téve számomra a Google Services és a Google Workspace eszközök, például a Google Docs és a Sheets hibátlan kihasználását.

A Gemini a Google saját keresési algoritmusait használja, így valós idejű webes adatokhoz biztosít hozzáférést. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb funkciókat és korlátozásokat, hogy segítsünk Önnek a Google Gemini és a ChatGPT közötti választásban.

A Google Gemini legjobb funkciói

Hozzáférés a Google keresőmotor által biztosított valós idejű webadatokhoz

Kreatív eredményeket hozhat létre tartalom (Google Docs), tervezés (Google Presentation) és elemzés (Google Sheets) területén az AI felületen belül.

Szerezzen gazdag adatokat a Google Tudásgráfjából

A Google Gemini korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak a korlátozott kontextusértelmezésre.

A felhasználók arról számoltak be, hogy komplex multimodális lekérdezések esetén néha lassú a válaszidő.

Egyes felhasználók számára a nem Google-szolgáltatásokkal való integráció korlátozottnak tűnhet más AI-eszközökhöz képest.

A Google Gemini árai

Ingyenes verzió elérhető

Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: 30 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

A Gemini teljesen átalakította az adatok használatának és kezelésének módját. Ez egy erős és rugalmas platform, amely lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, és mind a nagyvállalatok, mind az egyéni felhasználók igényeit kielégíti. Amikor először kezdtük használni a Gemini-t, azonnal láttuk, hogy a felhasználói termelékenység és hatékonyság volt a tervezés legfőbb prioritása. A Gemini egyik legfigyelemreméltóbb jellemzője a Google és a különböző adatforrások zökkenőmentes integrációja. Ezzel a kapcsolódással már nem kell többé több eszköz és adatbázis között navigálnunk, így egységes képet kapunk az adatainkról. Csapatunk termelékenysége nőtt, és ennek eredményeként munkafolyamataink is sokkal hatékonyabbá váltak.

A Gemini teljesen átalakította az adatok használatának és kezelésének módját. Ez egy erős és rugalmas platform, amely lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, és mind a nagyvállalatok, mind az egyéni felhasználók igényeit kielégíti. Amikor először kezdtük használni a Gemini-t, azonnal láttuk, hogy a felhasználói termelékenység és hatékonyság volt a tervezés legfőbb prioritása. A Gemini egyik legfigyelemreméltóbb jellemzője a Google és a különböző adatforrások zökkenőmentes integrációja. Ezzel a kapcsolódással már nem kell többé több eszköz és adatbázis között fáradságosan navigálnunk, így egységes képet kapunk adatairól. Csapatunk termelékenysége nőtt, és ennek eredményeként munkafolyamataink is sokkal hatékonyabbá váltak.

3. Microsoft Copilot (a legjobb AI-támogatott termelékenység a Microsoft Office-ban)

a Microsoft Copilot segítségével

Ha Ön a Microsoft 365 csomagot használja, akkor valószínűleg máris használja a Microsoft Copilot alkalmazást. Ez közvetlenül integrálva van olyan alkalmazásokba, mint a Word, az Excel és a PowerPoint, és mesterséges intelligenciával támogatott segítséget nyújt, valamint finomítja a dokumentumok szerkesztésétől az adatelemzésig minden folyamatot.

Ez a ChatGPT alternatíva nem csak egy újabb AI chatbot – kiválóan használja a nagy nyelvi modelleket a beszélgetési szövegek generálásához, és képes fejlett adatelemzések elvégzésére is.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Javaslatok adatelemzéshez, képletgeneráláshoz és tartalomkészítéshez

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, beleértve az e-mailek megírását az Outlookban.

Javítsa az együttműködést a Microsoft Teams integrációval

A Microsoft Copilot korlátai

Csak a Microsoft 365 előfizetők számára elérhető.

Az AI képességei alapszintűnek tűnhetnek a komplex eszközökkel ismerős, haladó felhasználók számára.

A korai jelentések szerint bizonyos Excel-képletek generálásakor alkalmanként pontatlanságok fordulnak elő.

A Microsoft Copilot árai

20 USD/hó felhasználónként

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók a Microsoft Copilotról?

A Copilot csökkenti a mindennapi unalmas feladatokat, mint például a találkozók napirendjének megírása vagy a virtuális találkozók eredményeinek összefoglalása. Minden nap használom. Segít egy téma kutatásában, sokkal pontosabb és célzottabb eredményekkel, mint ha ezt a keresőmotorra bíznánk. Vagy elindíthatok egy PowerPoint-prezentációt, hogy ötleteket kapjak, amikor dokumentumot vagy jelentést próbálok írni, de nem tudom, hogyan kezdjem. Ha megtanulod, hogyan kell jó promptokat írni, akkor nagyon könnyű használni, különösen, ha integrálva van az összes Office 365 eszközbe, és ha része a szervezetednek, és hozzáférése van az összes belső dokumentumhoz.

A Copilot csökkenti a mindennapi unalmas feladatokat, mint például a találkozók napirendjének megírása vagy a virtuális találkozók eredményeinek összefoglalása. Minden nap használom. Segít egy téma kutatásában, sokkal pontosabb és célzottabb eredményekkel, mint ha ezt a keresőmotorra bíznánk. Vagy elindíthatok egy PowerPoint-prezentációt, hogy ötleteket kapjak, amikor dokumentumot vagy jelentést próbálok írni, de nem tudom, hogyan kezdjem. Ha megtanulod, hogyan kell jó promptokat írni, akkor nagyon könnyű használni, különösen, ha integrálva van az összes Office 365 eszközbe, és ha része a szervezetednek, és hozzáférése van az összes belső dokumentumhoz.

4. Claude (A legjobb kreatív, beszélgetésszerű szövegek létrehozásához)

via Claude

A Claude egy másik beszélgetős AI eszköz, amelyet kipróbáltam, különösen hosszú szövegek generálására. Az Anthropic által fejlesztett Claude célja az AI biztonságának és használhatóságának javítása. A ChatGPT-hez képest ez az AI írási eszköz által generált eredmény intuitívabbnak tűnik.

Amikor megkértem, hogy foglalja össze a cikkeket vagy segítsen ötleteket gyűjteni, Claude következetesen részletes és koherens válaszokat adott, amelyek összhangban voltak az AI-parancsaim szándékával. Claude-ot kreatív feladatokra is használtam, például blogvázlatok írására és jelentések megfogalmazására, és mindkét esetben nagyon jól teljesített.

A Claude legjobb funkciói

Használja ki a mélyreható és kontextusérzékeny beszélgetések előnyeit!

Végezzen el egyszerű feladatokat és oldjon meg bonyolult kérdéseket ugyanolyan könnyedén

Minimalizálja a káros vagy elfogult eredményeket a továbbfejlesztett biztonsági funkciók és az etikus AI iránti elkötelezettség segítségével.

Claude korlátai

A felhasználók alkalmanként lassúságról számolnak be, amikor nagy mennyiségű adatot kell feldolgozniuk.

Nem képes képeket generálni vagy szövegen kívüli médiával dolgozni.

Claude árak

Ingyenes csomag elérhető

Előny: 20 dollár/fő/hónap

Csapat: 25 USD/fő/hó, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Claude értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (23 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók Claude-ról?

A Claude leghasznosabb tulajdonsága az AI természetesebb kommunikációs képessége. Tetszik, hogy a válaszok inkább emberi beszélgetéshez hasonlítanak. A Claude-ban az is tetszik, hogy a válaszok kontextusfüggőek és érdekesek. Tetszik továbbá, hogy pontos válaszokat próbál adni, és elismeri korlátait, ha valamit nem tud.

A Claude leghasznosabb tulajdonsága az AI természetesebb kommunikációs képessége. Tetszik, hogy a válaszok inkább emberi beszélgetéshez hasonlítanak. A Claude-ban az is tetszik, hogy a válaszok kontextusfüggőek és érdekesek. Tetszik továbbá, hogy pontos válaszokat próbál adni, és elismeri korlátait, ha valamit nem tud.

Olvassa el még: A 10 legjobb Claude AI alternatíva az AI-íráshoz

5. Perplexity AI (A legmegbízhatóbb adatforrások megtalálásához)

via Perplexity AI

A Perplexity AI használata olyan, mintha egy keresőmotor és egy beszélgető asszisztens kombinációjára támaszkodnánk a válaszok megtalálásához. Imádom, hogy több megbízható forrásból is képes információkat gyűjteni az internetről, hogy mélyreható és hallucinációktól mentes válaszokat adjon a kérdésekre.

A kreatív válaszok generálására összpontosító ChatGPT-hez képest a Perplexity AI tényeken alapuló, kutatásokon alapuló válaszokat ad, amelyek pontosságát a hivatkozott források segítségével ellenőrizni lehet. Niche kérdésekre használtam, ahol hiteles adatokra volt szükségem, és nem okozott csalódást.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Minden válaszhoz megbízható forrásokat idézünk a nagyobb átláthatóság érdekében.

Hozzáférhet pontos adatokhoz kutatásokhoz és speciális kérdések megválaszolásához.

Élvezze a felhasználóbarát felületet, amely segít gyorsabban megtalálni és dekódolni a válaszokat.

A Perplexity AI korlátai

Más AI eszközökhöz képest korlátozott a kreatív vagy beszélgetési tartalom generálásában.

A válaszok néha túl tömörek lehetnek komplex kérdések esetén.

Esetenként kihagyja az újabb adatokat, ha azok nincsenek indexelve a forrásbázisában.

Perplexity AI árak

Az árak a token méretén és a kérések számán alapulnak.

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valódi felhasználók?

Kereshettem konkrét témákat forrásokkal. Ahelyett, hogy véletlenszerű információkat dobna fel, a Perplexity megmutatja, honnan származik az információ, és ellenőrizni tudom, hogy a forrás megbízható webhelyről származik-e. Írási tartalom keresése vagy bizonyos kutatási témákról való keresés során a források megtalálása szinte ugyanolyan fontos, és a Perplexity ezt jobban végzi. Könnyen használható PC-n és mobilon, és a felhasználói felülete nagyon felhasználóbarát. A Perplexity minden nap használható és megbízható kiterjedt kereséshez és íráshoz.

Kereshettem konkrét témákat forrásokkal. Ahelyett, hogy véletlenszerű információkat dobna fel, a Perplexity megmutatja, honnan származik az információ, és ellenőrizni tudom, hogy a forrás megbízható webhelyről származik-e. Írási tartalom keresése vagy bizonyos kutatási témákról való keresés során a források megtalálása szinte ugyanolyan fontos, és a Perplexity ezt jobban végzi. Könnyen használható PC-n és mobilon, és a felhasználói felülete nagyon felhasználóbarát. A Perplexity minden nap használható és megbízható kiterjedt kereséshez és íráshoz.

Olvassa el még: A 10 legjobb Perplexity AI alternatíva és versenytárs

6. Jasper AI (A legjobb nagy volumenű tartalomkészítéshez)

via Jasper AI

A Jasper egy mesterséges intelligenciával működő tartalomgenerátor, amelyet olyan marketingesek, tartalomkészítők és ügynökségek számára fejlesztettek ki, akiknek nagy mennyiségű tartalmat kell gyorsan előállítaniuk. Különösen hasznosnak találtam blogbejegyzések, e-mail szövegek, közösségi média tartalmak és termékleírások generálásához.

A ChatGPT-nél jobban megérti és alkalmazkodik a márkád hangvételéhez, így biztosítva, hogy a tartalom összhangban maradjon a vállalatod üzeneteivel.

A Jasper AI legjobb funkciói

Használja ki a sablonok kiterjedt könyvtárát, hogy gyorsan különböző típusú tartalmakat hozhasson létre.

Több hangszín opcióval testreszabhatja márkájának üzeneteit.

Optimalizálja a tartalmat a Google és a Bing keresőmotorok számára külső platformok nélkül.

A Jasper AI korlátai

Egyértelmű bemeneti irányelvek nélkül ismétlődő tartalmakat hozhat létre.

A platform fejlett funkcióinak elsajátítása meredek tanulási görbét jelenthet.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a tartalom pontossága romolhat, ha a promptok általánosak.

Jasper AI árak

Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

Nos, rengeteg AI-eszköz elérhető online, és miután kipróbáltam néhány fizetős AI-eszközt, végül az egyiket választottam, mégpedig a Jaspert. A tartalomgenerálás minősége és az egyedi tartalom biztosításának képessége a fő ok, amiért ezt a platformot választottam.

Nos, rengeteg AI-eszköz elérhető online, és miután kipróbáltam néhány fizetős AI-eszközt, végül az egyiket választottam, mégpedig a Jaspert. A tartalomgenerálás minősége és az egyedi tartalom biztosításának képessége a fő ok, amiért ezt a platformot választottam.

Olvassa el még: A 15 legjobb Jasper AI alternatíva és versenytárs

7. Meta AI (A legjobb a közösségi integráció és a vizuális AI terén)

via Meta AI

Én a Meta AI-t használom, és ez tökéletes a közösségi integrációhoz. Kreatív funkciókat kínál a Meta platformokon, mint a WhatsApp, a Facebook és az Instagram. Ez az ingyenes ChatGPT alternatíva segít nekem fotókat szerkeszteni, tárgyakat felismerni a képeken, és még okos feliratokat is generálni.

Az AI-modell lehetővé teszi, hogy a csevegésben szerkesszem a fényképeket, vagy hibátlanul betekintést nyerjek a képekbe. A Meta alkalmazásainak integrálása azt jelenti, hogy minden folyékonyan működik, a napi feladatoktól a kreatív tevékenységekig.

A Meta AI legjobb funkciói

Használja a hangvezérlést a kézmentes támogatáshoz AR-szemüvegek és mobil eszközök segítségével.

Integrálja a Meta platformokkal az AI-alapú képalkotási képességek és intelligens javaslatok érdekében.

Címkézd meg a @Meta AI-t a csoportos csevegésekben a dinamikus beszélgetések érdekében.

A Meta AI korlátai

Egyes fejlett szerkesztési funkciók komplex képeken nem biztos, hogy a kívánt módon működnek.

Korlátozott nyelvek és régiókban érhető el, ami korlátozza szélesebb körű használatát.

Meta AI árak

Ingyenes verzió elérhető

Meta AI értékelések és vélemények

A Meta platformokba való integráció miatt nem széles körben elérhető.

8. Chatsonic (A legjobb hangcsevegéshez)

via Chatsonic

A Chatsonic használata során úgy érzem, mintha egy baráttal csevegnék, nem pedig egy géppel. Ez az egyik ingyenes ChatGPT alternatíva, amely integrációt kínál különböző platformokkal, így könnyen beépítheti az AI chatbotokat projektjeibe vagy alkalmazásaiba.

Összességében, ha olyan AI eszközt keres, amely a beszélgetést hangos válaszadási képességekkel ötvözi, akkor a Chatsonic jó választás.

A Chatsonic legjobb funkciói

Valós időben érheted el az internetet, hogy naprakész információkat és kontextust kapj.

Testreszabhatja a promptokat, hogy a felhasználói igényeknek megfelelően alakítsa a beszélgetéseket.

A Chatsonic korlátai

A hangfunkciók további beállításokat vagy integrációs munkákat igényelhetnek.

Az AI-csevegés válaszait néha eltérhetnek a témától, ha a kérdések nem elég konkrétak.

Chatsonic árak

Ingyenes hozzáférés elérhető

Chatsonic értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Writesonic (A legjobb AI-alapú szövegíráshoz)

via Writesonic

A Writesonic marketing szövegek, hirdetések és hosszú formátumú tartalmak létrehozására specializálódott, lenyűgöző sebességgel és kreativitással. A beszélgetési feladatokra inkább összpontosító ChatGPT-vel ellentétben a Writesonic meggyőző szövegeket generál, amelyek ösztönzik az elkötelezettséget és a konverziókat.

A Writesonic felhasználói leginkább az intuitív felületét és a felhasználóbarát élményt értékelik.

A Writesonic legjobb funkciói

Használja ki a mesterséges intelligencia prompt sablonjait különböző típusú szövegíráshoz

Készítsen többféle kimeneti változatot, hogy kiválaszthassa a legvonzóbb tartalmat.

Optimalizálja a tartalmat a keresőmotorok számára a beépített SEO funkciók segítségével.

A Writesonic korlátai

Néha a nyelv és a kontextus finom árnyalatainak kiemelése érdekében szerkesztésre van szükség.

Az árak gyorsan emelkedhetnek, ha túllépi a használati korlátokat.

Writesonic árak

Ingyenes hozzáférés elérhető

Egyéni : 16 USD/hó, éves számlázással

Standard : 79 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árak nagyobb csapatok számára

Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

A Writesonic hasznos eszköznek bizonyult a blogbejegyzésem alapjainak gyors létrehozásához. Időt takarított meg azzal, hogy strukturált vázlatot és releváns tartalmat biztosított. Az eredményt azonban még mindig át kellett nézni és szerkeszteni, hogy pontos legyen, és személyesebbé tegye az írást.

A Writesonic hasznos eszköznek bizonyult a blogbejegyzésem alapjainak gyors létrehozásához. Időt takarított meg azzal, hogy strukturált vázlatot és releváns tartalmat biztosított. Az eredményt azonban még mindig át kellett nézni és szerkeszteni, hogy pontos legyen, és személyesebbé tegyük az írást.

10. Semrush ContentShake AI (a legjobb SEO-tartalomoptimalizáláshoz)

via Semrush ContentShake AI

A Semrush ContentShake AI segít a marketingeseknek és a tartalomkészítőknek optimalizálni tartalmaikat a keresőmotorok számára, miközben kiváló minőségű cikkeket generál. Lehetővé teszi a tartalomcsapatok számára, hogy elemezzék a kulcsszavak teljesítményét, és olyan tartalmakat generáljanak, amelyek jól rangsorolhatók.

A Semrush ContentShake AI legjobb funkciói

Integrálja a Semrush SEO eszközkészletével az adatközpontú tartalomstratégiák létrehozásához.

Részletes tartalmi összefoglalók és vázlatok gyors létrehozása

Kapjon valós idejű ajánlásokat kulcsszavak és közönségelemzések alapján

Semrush ContentShake AI korlátai

Hatékonyabb azoknak a felhasználóknak, akik ismerik a SEO-t és a Semrush ökoszisztémáját.

Egyes funkciókhoz előfizetés szükséges a Semrush szélesebb körű szolgáltatásaira.

Semrush ContentShake AI árak

Semrush előfizetés szükséges; az árak 60 dollártól kezdődnek havonta.

Semrush ContentShake AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. OpenAI Playground (a legjobb mesterséges intelligencia modellekkel való kísérletezéshez)

via OpenAI Playground

Az OpenAI Playground lehetővé teszi, hogy felhasználóbarát környezetben különböző OpenAI modellekkel interakcióba lépjek. Míg a ChatGPT nem engedi a felhasználóknak, hogy kísérletezzenek a parancsokkal, beállításokkal és paraméterekkel, az OpenAI Playground igen. Ez ideális eszközzé teszi a fejlesztők és kutatók számára, akik finomítani szeretnék mesterséges intelligencia interakcióikat.

Az OpenAI Playground legjobb funkciói

Hozzáférés különböző alkalmazásokhoz készült AI-modellekhez

Testreszabhatja a beállításokat, hogy kipróbálja, hogyan befolyásolják a bemeneti paraméterek változásai az AI válaszokat.

Kísérletezzen könnyedén a parancsokkal egy egyszerű, intuitív felületen keresztül.

Az OpenAI Playground korlátai

A potenciál maximális kihasználásához az AI-koncepciók jó ismerete szükséges.

Egyes fejlett funkciók integrálásához technikai szakértelemre lehet szükség.

OpenAI Playground árak

Használat alapú árazás a fejlettebb funkciók és a magasabb korlátok esetében

OpenAI Playground értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Character. AI (A legjobb szerepjátékokhoz és interaktív beszélgetésekhez)

Nagyon élveztem a Character. AI használatát, különösen szerepjátékok és interaktív történetmesélés esetén. A Character. AI ingyenes verziójával egyedi személyiségeket hozhatok létre, amelyekkel játékos tréfálkozástól mély filozófiai vitákig terjedő párbeszédeket folytathatok.

Kiválóan alkalmas íróknak, akik ötleteket szeretnének gyűjteni, vagy bárkinek, aki kreatív beszélgetésekbe szeretne belemerülni.

Character. AI legjobb funkciói

Készítsen és testreszabjon egyedi karaktereket a beszélgetésekhez

Vegyen részt szerepjátékos forgatókönyvekben a magával ragadó történetmesélés érdekében

Számíthatsz a karakterválaszok folyamatos javulására, mivel a rendszer folyamatosan tanul a felhasználói interakciókból.

Karakter. AI korlátai

Egyes karakterek személyisége korlátozott lehet, ami befolyásolhatja a beszélgetés minőségét.

A felhasználóknak nagyobb kreativitásra lehet szükségük a bonyolultabb párbeszédek kezdeményezéséhez.

Character. AI árak

Ingyenes csomag elérhető

Prémium: 9,99 USD/hó/felhasználó

Karakter. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Elicit (A legjobb kutatáshoz és adatgyűjtéshez)

via Elicit

Az Elicit rendkívül hasznos alternatíva, ha a ChatGPT-t kutatáshoz és adatgyűjtés hez használja. Ez az eszköz kifejezetten tudósok és kutatók számára készült, és megkönnyíti az információk hatékony szervezését és elemzését.

Az Elicitben azt értékelem a legjobban, hogy könnyedén megoszthatom kutatásaimat kollégáimmal.

A legjobb funkciók kiemelése

Szervezze meg irodalmi áttekintéseit és kutatási adatait strukturált sablonokkal

Ossza meg sablonjait és kapjon visszajelzéseket a kiterjedt együttműködési funkciók segítségével.

Kérdéseket generál a meglévő irodalom alapján a mélyebb elemzés érdekében.

Korlátozások feltárása

A fejlett funkciók használatának elsajátításához tanulási folyamat szükséges.

Árak megkérdezése

Ingyenes verzió elérhető

Plusz: 10 dollár havonta

Előny: 42 dollár havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

14. Surfer AI (a legjobb SEO-tartalom-munkafolyamat létrehozásához)

via Surfer AI

A Surfer AI segít a keresőmotorokhoz optimalizált tartalom létrehozásában. A kulcsszó-kutatás és az oldalon belüli optimalizálás integrálásával az eszköz segítségével olyan cikkeket írhat, amelyek nemcsak informatívak, hanem SEO-barátok is. A SEO-elemzések nélküli tartalomgenerálásra összpontosító ChatGPT-vel ellentétben a Surfer AI ötvözi a kreativitást az adatközpontú optimalizálással.

A Surfer AI kiemelkedő eszköz, mivel képes finomítani a tartalomkészítés munkafolyamatát. Ez időt takarít meg nekem, és növeli az esélyét, hogy cikkeim jól teljesítsenek az interneten. Ez egy all-in-one megoldás azok számára, akik egyszerre szeretnének minőségi tartalmat és SEO-optimalizálást.

A Surfer AI legjobb funkciói

Integrálja a kulcsszó-kutatást és a SEO-elemzéseket közvetlenül a tartalomkészítésbe

Optimalizálja a tartalmi javaslatokat a legjobban rangsorolt versenytársak elemzése alapján

Készítsen strukturált vázlatokat a SEO-optimalizált cikkek gyors létrehozásához

A Surfer AI korlátai

Erősen támaszkodik a SEO trendekre, amelyek csak néha egyeznek meg a kreatív tartalom céljaival.

Ez túlnyomó lehet azoknak a kezdőknek, akik még nem ismerik a SEO-t.

Surfer AI árak

179 USD/hó, éves számlázással

Surfer AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. HuggingChat (A legjobb nyílt forráskódú AI projektekhez)

via HuggingChat

A HuggingChat örömteli élménnyé teszi a nyílt forráskódú AI-projektekben való munkát. A Hugging Face által fejlesztett HuggingChat lehetővé teszi a rajongók számára, hogy kihasználják a előre betanított AI-modellek kiterjedt könyvtárát AI-alapú alkalmazások építéséhez, teszteléséhez és telepítéséhez.

A HuggingChat egyedisége a rugalmasságában rejlik: a szöveggenerálástól a fordításig mindenben segítséget nyújt, anélkül, hogy egyetlen platformhoz, például a ChatGPT-hez kötne.

A HuggingChat legjobb funkciói

Hozzáférés egy kiterjedt, nyílt forráskódú AI-modellekből álló könyvtárhoz, amely különböző alkalmazásokhoz használható.

Az AI modellek testreszabása az egyedi igényekhez és projektekhez

Támogatás és együttműködés érdekében támaszkodjon egy aktív fejlesztői közösségre.

A HuggingChat korlátai

A funkciók teljes kihasználásához némi technikai szakértelemre van szükség.

Kizárólag a nyílt forráskódú keretrendszerekkel ismerős fejlesztők számára

HuggingChat árak

Ingyenes verzió elérhető

Fizetős csomagok: Starter: 59 USD/hó Pro: 249 USD/hó Enterprise: egyedi árazás nagy volumenű használat esetén

Starter: 59 USD/hó

Pro: 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak nagy léptékű használatra

Modellspecifikus árak Kis: 100 000 kérés havonta (minden modellben) 12,90 USD/hó áron Közepes: 1 millió kérés havonta (minden modellben) 59 USD/hó áron Nagy: 5 millió kérés havonta (minden modellben) 249 USD/hó áron

Kicsi: 100 000 kérés havonta (minden modellben) 12,90 dollár/hó áron.

Közepes: 1 millió kérés havonta (az összes modellre) 59 dollár/hó áron

Nagy: 5 millió kérés havonta (minden modell esetében) 249 USD/hó áron

Starter: 59 USD/hó

Pro: 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak nagy léptékű használatra

Kicsi: 100 000 kérés havonta (minden modell esetében) 12,90 dollár/hó áron.

Közepes: 1 millió kérés havonta (az összes modellre) 59 dollár/hó áron

Nagy: 5 millió kérés havonta (minden modell esetében) 249 USD/hó áron

HuggingChat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

16. Socratic (A legjobb prediktív mérnöki menedzsmenthez)

via Socratic

A Socratic egy áldás azoknak a mérnöki csapatoknak, akik a manuális projektmenedzsmentről a prediktív mérnöki menedzsmentre szeretnének átállni. A platform szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a GitHub, így a csapatok valós időben betekintést nyerhetnek a projekt előrehaladásába, miközben egyszerűsítik a munkafolyamatukat.

A Socratic mesterséges intelligenciát használ az ütemtervek és a munkaterhelés szűk keresztmetszeteinek előrejelzésére, így a csapatok világos képet kapnak a előttük álló feladatokról. Emellett testreszabható nézeteket és jelentéseket kínál, amelyek az egyedi csapatcélokhoz igazodnak, így a teljesítmény nyomon követése sokkal könnyebben megvalósíthatóvá válik.

A Socratic legjobb funkciói

A valós idejű AI-előrejelzés segítségével világos képet kaphat a projekt ütemtervéről és a munkaterhelés elosztásáról.

A munkafolyamat-kezelés segítségével hatékonyan oszthatja el a feladatokat és fenntarthatja a csapat kiegyensúlyozott hatékonyságát.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy testreszabható nézetekkel nyomon követhesse a projektjeihez és csapata teljesítményéhez kapcsolódó konkrét mutatókat.

Sokratikus korlátok

Nem integrálható más projektmenedzsment eszközökkel a Jira és a GitHubon kívül.

A rendszer beállítása és konfigurálása kezdetben időigényes.

Sokratikus árazás

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sokratikus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

17. Amazon CodeWhisperer (A legjobb AI-alapú kódolási segítség)

az Amazon CodeWhisperer segítségével

Az Amazon CodeWhisperer finomítja a fejlesztői kódolási folyamatot. Ez az AI-alapú eszköz intelligens kódjavaslatokat kínál beszélgetésszerűen, hogy segítsen Önnek a kód írásában, hibakeresésében és optimalizálásában, gyorsabban, mint valaha.

Az Amazon CodeWhisperer legjobb funkciói

Integrálja az AI kódjavaslatokat közvetlenül a népszerű integrált fejlesztői környezetekbe (IDE-k)

Hozzon létre AWS szolgáltatásokra optimalizált, felhőalapú alkalmazásokat

Több programozási nyelv támogatása a projektek sokoldalúsága érdekében

Az Amazon CodeWhisperer korlátai

Kizárólag az AWS ökoszisztémában dolgozó fejlesztők számára elérhető.

Különösen a fejlett felhasználási esetekben előfordulhat, hogy nem optimális kódot generál.

Amazon CodeWhisperer árak

Ingyenes verzió elérhető egyéni AWS-felhasználók számára

Vállalati szintű használatra fizetős csomagok is rendelkezésre állnak.

Amazon CodeWhisperer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

18. YouChat AI (A legjobb személyes asszisztens és internetes böngészéshez)

via YouChat AI

A YouChat AI kiváló választás AI-alapú személyi asszisztensként és gyors internetes böngészéshez. Úgy tervezték, hogy valós idejű válaszokat adjon általános ismeretekkel kapcsolatos kérdésekre. Hasznosnak találom aktuális információk lekéréséhez, különösen időérzékeny témákban. Akár egy közelmúltbeli eseményt kell megkeresnem, javaslatokat kell kapnom személyes feladatokhoz, vagy hosszú cikkeket kell összefoglalnom, a YouChat megkönnyíti a dolgomat.

A YouChat AI egyik kedvenc tulajdonsága, hogy tömör válaszokat ad, anélkül, hogy felesleges részletekkel terhelne.

A YouChat AI legjobb funkciói

Valós idejű webes böngészési eredmények pontos és naprakész válaszokért

Integrálja a releváns forrásokat és hivatkozásokat a válaszokba

A YouChat AI korlátai

A webes böngészés lassíthatja a válaszidőket más AI modellekhez képest.

Néha hiányzik belőle a komplex, árnyalt beszélgetésekhez szükséges mélység vagy kreativitás.

YouChat AI árak

Ingyenes verzió elérhető

Pro: 15 USD/hó, éves számlázással

Csapat: 25 USD/hó, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

YouChat AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

19. Undetectable. ai (A legjobb emberhez hasonló tartalom létrehozásához)

Amikor természetes és hiteles, magas minőségű tartalmat kellett létrehoznom, az Undetectable.ai jelentősen megváltoztatta a helyzetet. Ez a ChatGPT alternatíva kiválóan alkalmas vonzó, emberhez hasonló írások létrehozására, amelyek tökéletesen megfelelnek esszék, blogbejegyzések vagy bármilyen személyes hangvételű tartalom írásához.

Az Undetectable. ai fejlett funkciói a zökkenőmentes, professzionális írásra helyezik a hangsúlyt, így kiváló eszköz azoknak a diákoknak, íróknak és tartalommarketingeseknek, akik munkájukat szeretnék fejleszteni.

Undetectable. ai legjobb funkciói

Hozzon létre emberhez hasonló szöveget, amely vonzza a közönségét

Az írás stílusának testreszabása különböző hangnemekhez és komplexitásokhoz

Azonnali visszajelzést kap a tartalom olvashatóságáról és hitelességéről.

Észrevehetetlen. ai korlátai

Más AI eszközökhöz képest korlátozott kreatív írási képességek

A tartalom továbbra is felismerhető lehet a legfejlettebb AI-felismerő rendszerek számára.

Undetectable. ai árak

Ingyenes verzió elérhető

Fizetős: 5,00 USD/hó, éves számlázással

Undetectable. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Undetectable. ai-ről a valódi felhasználók?

Megkönnyítette a munkámat az AI által generált tartalmak azonosításában. Szinte az összes AI-felismerési valószínűséget megvizsgálja, amelyeken keresztül bárki létrehozhatja a szükséges tartalmat, ahelyett, hogy azt a semmiből írná meg, ami időigényes feladat.

Megkönnyítette a munkámat az AI által generált tartalmak azonosításában. Szinte az összes AI-felismerési valószínűséget megvizsgálja, amelyeken keresztül bárki létrehozhatja a szükséges tartalmat, ahelyett, hogy azt a semmiből írná meg, ami időigényes feladat.

20. GitHub Copilot (A legjobb szoftverkódolási támogatáshoz)

a GitHub Copilot segítségével

A GitHub és az OpenAI együttműködéséből született GitHub Copilot valós idejű kódjavaslatokkal segíti a fejlesztőket a gépelés közben. Csapatunk különösen hasznosnak találta komplex szoftverfejlesztési projektekben, mivel a kontextus alapján automatikusan generál teljes sorokat vagy kódblokkokat, segítve ezzel a tisztább és hatékonyabb kód írását.

Ez az AI-modell felismeri a kódszerkezetben lévő mintákat, hogy megoldásokat javasoljon, átalakítsa a kódot, és akár megjegyzéseket is fűzzön hozzá, ami időt takarít meg és csökkenti a hibák számát. Ha ismétlődő feladatokkal küszködik, például módszerek átnevezésével vagy hasonló logika több helyen történő implementálásával, a Copilot pontos javaslatokkal segít.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Valós idejű kódkiegészítési állapotot kaphat különböző programozási nyelvekhez és keretrendszerekhez.

A GitHub-tárolókból származó egyedi tudásbázisokkal biztosíthatja a projektek közötti konzisztenciát.

Használja ki a meglévő kódszerkezeten és mintákon alapuló kontextusfüggő javaslatok előnyeit, amelyek alkalmazkodnak a fejlesztési stílusához.

Integrálja IDE-kkel, GitHub Mobile-lal és CLI-vel a sokoldalú fejlesztési élmény érdekében.

A GitHub Copilot korlátai

Esetenként olyan kódot javasol, amely nem felel meg a projekt igényeinek, ezért manuális beavatkozás szükséges.

Ha nem vizsgálják meg alaposan, biztonsági réseket eredményezhet, különösen érzékeny vagy tulajdonosi projektek esetében.

A GitHub Copilot árai

Copilot Individual : 10 USD/hó felhasználónként

Copilot Business : 19 USD/hó felhasználónként

Copilot Enterprise: 39 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?

A Github copilot az egyik legjobb kódolási asszisztens volt a kódolási karrierem során. A kódolási stílusod alapján generál kódot. A Copilot sokat segített nekem időt megtakarítani, mivel ismétlődő kódot generál. Csak a tab gomb megnyomásával befejezhetem az egész kódot. Az olyan funkciók, mint a fix with copilot, szintén sokat segítettek, mivel nem kell az interneten keresnem a megoldást. Ezenkívül könnyen integrálható a Visual Studio Code-ba.

A Github copilot az egyik legjobb kódolási asszisztens volt a kódolási karrierem során. A kódolási stílusod alapján generál kódot. A Copilot sokat segített nekem időt megtakarítani, mivel ismétlődő kódot generál. Csak a tab gomb megnyomásával befejezhetem az egész kódot. Az olyan funkciók, mint a fix with copilot, szintén sokat segítettek, mivel nem kell az interneten keresnem a megoldást. Ezenkívül könnyen integrálható a Visual Studio Code-ba.

Hozza be az AI-t a munkaterületére a ClickUp Brain segítségével

Mivel az AI folyamatosan fejlődik, mindig érdemes megvizsgálni a ChatGPT alternatíváit, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek. Összegyűjtöttünk néhány remek lehetőséget a válaszok minősége, a testreszabhatóság, az ár és egyéb szempontok alapján. A legtöbbjük azonban önálló eszközként létezik, amelyek megkövetelik, hogy módosítsa a munkafolyamatát, hogy AI-képességeket építhessen be a projektjeibe.

Ezek közül a ClickUp kiemelkedik, mint egy all-in-one munkamenedzsment eszköz, amely nem zavarja meg a meglévő munkamódszereit, hanem a ClickUp Brain páratlan intelligenciájával továbbfejleszti azokat. Ha egy olyan hatékony platformra van szüksége, amely mindent megcsinál – a feladatok automatizálásától a dokumentumkezelésig és a projektkövetésig –, akkor nagyon ajánlom, hogy próbálja ki a ClickUp-ot.

Regisztrálj itt egy ingyenes ClickUp fiókra!