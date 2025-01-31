A 10 legjobb OpenAI Playground alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Az Open AI Playground egy prediktív nyelvi eszköz, amelynek mesterséges intelligenciája úgy reagál a parancsokra vagy kérdésekre, mint egy ember, de csak hatalmas tudásbázisával.

Ahogy a neve is sugallja, itt kísérletezhet a promptokkal és kérdésekkel, és futtathat kísérleteket.

Az OpenAI Playgroundnak vannak korlátai: hiányoznak belőle bizonyos funkciók, megbízhatatlan eredményeket ad, adatvédelmi aggályokat vet fel, és lassú a válaszideje. Ezek a korlátozások jelentősen lelassíthatják a nyelvi modell felfedezését, visszatartva a kutatást és fejlesztést.

Ha fejlettebb nyelvi kísérletek elvégzésére alkalmas OpenAI Playground alternatívát keres, akkor jó helyen jár.

Bemutatjuk az OpenAI Playground 10 legjobb alternatíváját, amelyek több funkcióval, jobb testreszabási lehetőségekkel rendelkeznek, és az adatvédelemre helyezik a hangsúlyt, hogy kísérleteivel jobb eredményeket érhessen el.

Mit kell keresnie az OpenAI Playground alternatíváiban?

Az OpenAI Playground jó alternatívája segíthet a tanulásban, a kísérletezésben és a kreativitásban. Az opciók összehasonlításakor keresse meg az alábbi funkciókat:

Intuitív felület: Keressen olyan platformokat, amelyek valós idejű interakciót és felhasználóbarát élményt nyújtanak. Ezek segítségével azonnali visszajelzést kaphat, miközben a modellekkel kísérletezik.

Testreszabási lehetőségek: Fontolja meg, hogy az alternatíva lehetővé teszi-e a paraméterek testreszabását. Ez segít konfigurálni a kísérlet követelményeinek megfelelő környezetet és finomhangolni a modelleket

Skálázhatóság: Fontolja meg, hogy az AI (mesterséges intelligencia) eszköz képes-e kezelni projektjeinek méretét, és képes-e különböző feladatokat ellátni, az egyszerű kódrészletektől a bonyolultabb kísérletekig.

Több programozási nyelv támogatása: Keressen olyan alternatívákat, amelyek különböző programozási nyelveket támogatnak, így különböző technológiákkal és AI eszközökkel kísérletezhet.

Közösség és támogatás: Értékelje a közösség vagy támogatási rendszer elérhetőségét, ahol segítséget kérhet, kérdéseket tehet fel és megoszthatja tudását más felhasználókkal. Az erős közösség értékes az együttműködés és a problémamegoldás szempontjából.

A 10 legjobb OpenAI Playground alternatíva

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely zökkenőmentesen egyesíti az összes feladatát, dokumentumát és csapatmunkáját egy helyen, így minden egyszerű és kényelmes lesz az Ön számára.

Az AI képességeit fejleszti a ClickUp AI – egy személyre szabott, AI-alapú asszisztens, amelyet gondosan úgy terveztek, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek. Egyszerűsítse projektmenedzsmentjét több mint 100 kézzel készített és kutatáson alapuló AI eszközzel, amelyek minden szerepkörhöz illeszkednek.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Írási segítség: Fokozza írási képességeit! Ezzel munkája világosabbá és vonzóbbá válik, és időt takaríthat meg a használatra kész fejlécek, táblázatok és egyéb elemek segítségével. Fokozza írási képességeit! Ezzel munkája világosabbá és vonzóbbá válik, és időt takaríthat meg a használatra kész fejlécek, táblázatok és egyéb elemek segítségével. A ClickUp írási segítségével tartalma nem csak jól megírt lesz, hanem megfelelő formázással professzionális megjelenést is kap.

Összefoglalók: Szerezze meg a legfontosabb pontokat és tanulságokat az írási projektjéhez kapcsolódó kommentekből és beszélgetésekből, miközben a ClickUp AI egyszerűsíti az összefoglalási folyamatot.

Prompt sablon: Javítsd írási tapasztalataidat Javítsd írási tapasztalataidat a ClickUp Prompt sablonokkal . Strukturált keretrendszert biztosít az ötletek generálásához, az írási stílusod javításához és a kreatív blokkok leküzdéséhez. Több mint 200 promptot érhetsz el, és kihasználhatod a fejlett természetes nyelvfeldolgozási (NLP) technológiát a kreatív folyamatban, valamint betekintést nyerhetsz írási stílusodba és preferenciáidba.

A sablon több mint 190 AI-utasítást tartalmaz ötletek és tartalom generálásához a Six Sigma projektmenedzsmenthez.

Egyedi nézetek: Vizualizálja munkáját úgy, ahogyan Ön szeretné, több mint 15 Vizualizálja munkáját úgy, ahogyan Ön szeretné, több mint 15 ClickUp testreszabható nézet közül választva, mint például Gantt, Lista, AI Naptár, Gondolattérkép és még sok más.

Kezelje kisvállalkozási projektjét minden lépésében sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

Dokumentumok készítése: Készítsen és rendszerezzen különböző típusú dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével. A /Slash parancsok segítségével hozzáférhet a ClickUp AI funkcióihoz, és minőségi tartalmakat generálhat a dokumentumokban.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást fontos dokumentumok kezelésére és a csapatmunka elősegítésére.

A ClickUp korlátai

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire teljes mértékben megérti a ClickUp által nyújtott kiterjedt funkciókban rejlő lehetőségeket.

A mobilalkalmazás nem biztos, hogy olyan zökkenőmentes, mint a desktop verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes demo verzió

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Promptsandbox. io

A Promptsandbox.io egy könnyen hozzáférhető platform, amelyen gyorsan tesztelheti és finomíthatja modelljeit – nem kell aggódnia az infrastruktúra vagy a beállítás miatt. Játsszon előre betanított GPT-modellekkel, és gond nélkül finomítsa és tökéletesítse mesterséges intelligencia alkotásait.

Használja a Promptsandbox.io oldalt, hogy kísérletezzen a GPT modellekkel, finomítsa mesterséges intelligencia projektjeit, vagy működjön együtt a közösségi fórummal.

Promptsandbox.io legjobb funkciói

Könnyű prototípus-készítés: Azonnali prototípus-készítés saját AI-modellekhez, anélkül, hogy infrastrukturális vagy beállítási problémákkal kellene foglalkoznia.

Előre betanított GPT-modellek: Hozzáférés és kísérletezés előre betanított GPT-modellekkel különböző alkalmazásokhoz és tesztelési forgatókönyvekhez.

Finomító eszközök: Finomítsa és tökéletesítse AI-modelleit a platformon belül, racionalizálva a fejlesztési folyamatot.

Közösségi fórum: Csatlakozzon egy élénk közösségi fórumhoz, ahol együttműködhet más felhasználókkal, megoszthatja ötleteit és értékes támogatást kaphat.

Promptsandbox.io korlátai

Lehet, hogy offline munkavégzés közben nehézségekbe ütközik, mivel a platform a modell végrehajtásához nagymértékben támaszkodik az internetre.

Lehet, hogy nem nyújt széleskörű lehetőségeket a modellek nulláról történő betanításához.

Promptsandbox. io árak

Az árak nem nyilvánosak a weboldalukon.

Promptsandbox. io értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. ChatGPT

via ChatGPT

A ChatGPT egy nyelvi modell/AI chatbot, amelyet az OpenAI fejlesztett ki, és amelyet kifejezetten a beszélgetős AI kontextusokban való jó teljesítményre hangoltak. Rendkívül személyre szabott, és ingyenes Chrome-bővítménye is van, bár nem rendelkezik olyan AI-karakterekkel, mint a Chatsonic vagy a Character AI.

A GPT (Generative Pre-trained Transformer) architektúrán, konkrétan a gpt-3. 5-turbo verzión fut, és a kapott bemeneti adatok alapján olyan válaszokat ad, amelyek hangzása megegyezik az emberekével.

A ChatGPT legjobb funkciói

Mélyreható ismeretek: Használja ki a modell sokrétű szövegeken végzett kiterjedt képzésének előnyeit, amely rengeteg információval (hasonlóan egy intelligens keresőmotorhoz) és nyelvi árnyalatokkal látja el Önt.

Személyre szabott interakció: Próbáljon ki különböző utasításokat, hogy személyre szabhassa élményét, és kiválaszthassa a preferenciáinak leginkább megfelelő válaszokat.

Zökkenőmentes integráció: A ChatGPT-t a mellékelt API segítségével könnyedén integrálhatja alkalmazásaiba, így programozási úton kihasználhatja a nyelvgeneráló képességeit. A ChatGPT-t a mellékelt API segítségével könnyedén integrálhatja alkalmazásaiba, így programozási úton kihasználhatja a nyelvgeneráló képességeit.

A ChatGPT korlátai

Ha nem ad pontos adatokat, a ChatGPT helytelen információkat generálhat.

Az AI-modell eltéréseket mutathat, mert érzékeny a bemeneti adatok megfogalmazásának változásaira.

ChatGPT árak

GPT 3. 5 modell : Örökre ingyenes

GPT 4 modell: 20 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (32+ értékelés)

4. Sudowrite

via Sudowrite

A Sudowrite egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amelynek célja az írási folyamat javítása és egyszerűsítése. A ChatGPT-vel ellentétben ötleteket, mesterséges intelligenciával generált tartalmakat és számos egyéb funkciót kínál írási projektekhez és munkája minőségének javításához.

A Sudowrite legjobb funkciói

Írási funkciók: Integrálja a Sudowrite-ot alkalmazásaiba, webhelyeibe vagy kutatási projektjeibe, hogy kihasználhassa írási segédfunkcióit. Integrálja a Sudowrite-ot alkalmazásaiba, webhelyeibe vagy kutatási projektjeibe, hogy kihasználhassa írási segédfunkcióit. Készítsen szöveget és vázlatokat webhelyéhez, SEO-tartalmához vagy közösségi médiájához , kapjon visszajelzéseket, és férjen hozzá egyéb hasznos funkciókhoz.

Brainstorm: Használja ezt a funkciót, hogy kreatív ötleteket szerezzen kutatási cikkekhez, új funkciókat fejlesszen ki termékéhez és még sok minden máshoz.

A Sudowrite korlátai

A hatalmas eszközkészlet túlnyomó lehet, és megzavarhatja a munkafolyamatot.

Nincs beépített plágiumellenőrző

Nem kínál ingyenes krediteket.

Sudowrite árak

Hobbi és diákok: 10 USD/hó (30 000 AI-szó/hó)

Professzionális : 25 USD/hó (90 000 AI-szó/hó)

Max: 100 USD/hó (300 000 AI-szó/hó)

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Liner. ai

via Liner

A Liner egy hatékony AI eszköz, amely lehetővé teszi a gépi tanulási (ML) modellek egyszerű betanítását, így nincs szükség kódolási vagy ML szakértelemre.

Kihasználja az Ön képzési adatait, hogy könnyen integrálható, azonnal használható ML modellt hozzon létre.

A Liner.ai legjobb funkciói

Különböző felhasználási esetek: Fedezze fel a képeket, szövegeket, hangokat és videókat, valamint a pózok osztályozását lefedő sokféle projektsablont, amelyek széles körű gépi tanulási feladatokhoz használhatók.

Nincs szükség GPU-ra: Gyors eredményeket érhet el anélkül, hogy csúcskategóriás hardverre lenne szüksége – ez a platform zökkenőmentesen fut mind CPU-kon, mind GPU-kon.

Edge optimalizálás: Integrálja a betanított modelleket mobil és edge eszközökkel, több platformot támogatva a rugalmas telepítés érdekében.

A Liner.ai korlátai

Korlátozott közösségi részvétel és támogatási források

Liner. ai árak

Örökre ingyenes

Liner. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Doxis intelligens tartalomautomatizálás

via Ser

A SERgroup Doxis intelligens tartalomautomatizálása egy vállalati tartalomkezelő platform.

Ez az AI-alapú eszköz összekapcsolja és automatizálja a tartalmakat a szervezeti ökoszisztémában, így átfogó, 360 fokos képet kaphat vállalkozásáról.

A Doxis intelligens tartalomautomatizálás legjobb funkciói

Üzleti integráció: Csatlakozzon számos vezető üzleti alkalmazáshoz, mint például az SAP, a Salesforce, a Microsoft stb., hogy elősegítse az interoperabilitást és a zökkenőmentes integrációt.

Megoldáscsomagok: Ossza meg értékes betekintéseit a szervezet különböző területein a stratégiailag megtervezett, felhőalapú megoldáscsomagokkal.

Következő generációs ECM: Növelje munkafolyamatainak hatékonyságát a teljes körű automatizálással, és kezelje tartalmait könnyedén a legjobb rendszerekkel

A Doxis intelligens tartalomautomatizálási korlátai

A mobil verzió korlátozott testreszabási lehetőségei megakadályozzák a szoftver teljes potenciáljának kihasználását.

A Doxis intelligens tartalomautomatizálás árazása

Az árak nem szerepelnek a weboldalon.

Doxis intelligens tartalomautomatizálás értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Google Colab

via Google Colab

A Google Colab egy interaktív platform, amelyet a Google fejlesztett ki. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Python kódot írjanak és futtassanak közvetlenül a webböngészőben.

Számos olyan funkciót kínál, amelyek a kódolást, az adatelemzést és a gépi tanulási feladatokat hozzáférhetőbbé és együttműködőbbé teszik.

A Google Colab legjobb funkciói

Interaktív oktatóanyagok: Vegyen részt interaktív oktatóanyagokban, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a gépi tanulás és a neurális hálózatok világába való belépést.

Ingyenes felhőszolgáltatások: Hozzáférés egy ingyenes felhőszolgáltatáshoz, amely GPU-kat és TPU-kat tartalmaz, és robusztus számítási erőforrásokkal látja el Önt.

GitHub interakció: Notebookokat importálhat vagy publikálhat közvetlenül a GitHubról és a GitHubra, így könnyedén együttműködhet és megoszthatja munkáját.

A Google Colab korlátai

A platform néhány általános AI eszközt kínál, de ezek nem feltétlenül alkalmasak speciális feladatokra.

Korlátozott környezetben kell működnie, és csak a benne előre beépített Python csomagokat futtathatja.

A Google Colab árai

Örökre ingyenes: Ingyenes, egyes funkciók korlátozásával

Colab pro: 11,79 USD/hó (100 számítási egység/hó)

Colab pro+: 58,99 USD/hó (500 számítási egység/hó)

Colab enterprise: Csak azért fizessen, amit használ

Google Colab értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Jupyter

a JupyterLab segítségével

A Jupyter egy nyílt forráskódú szoftver, amely webalapú interaktív számítástechnikai platformot biztosít. Lehetővé teszi élő kódokat, egyenleteket, vizualizációkat és narratív szövegeket tartalmazó dokumentumok létrehozását és megosztását.

A Jupyter legjobb funkciói

Nyelvi támogatás: Több mint 40 programozási nyelv támogatása, így használhatja kedvenc nyelvét, legyen az Python, Julia vagy R.

Együttműködés és megosztás: Könnyedén megoszthatja jegyzetfüzeteit másokkal reprodukálható módon e-mailen, Dropboxon, GitHubon és más platformokon keresztül.

Interaktív kimenet: Nézze meg, ahogy kóddokumentációja életre kel a gazdag interaktív kimenettel, beleértve a HTML-t, képeket, videókat, LaTeX-et és egyéni MIME-típusokat

A Jupyter korlátai

A kezdőknek egy kis tanulási görbe lehet, amikor alkalmazkodnak a Jupyter Notebooks cellalapú jellegéhez.

Jupyter árak

Örökre ingyenes

Jupyter értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

9. Fast. ai

Fast. ai

A Fast. ai egy mélytanulási könyvtár, amelyet kódolási tapasztalattal rendelkező felhasználók számára készítettek, és amely magas szintű komponenseket kínál a legfontosabb mélytanulási területeken a legjobb eredmények elérése érdekében.

Emellett lehetővé teszi a kutatók számára, hogy alacsony szintű komponenseket használjanak innovatív módszerek kidolgozásához, és a PyTorch könyvtár mellett a Python dinamikáját is kihasználják.

Fast. ai legjobb funkciói

Kétirányú visszahívási rendszer: Az innovatív kétirányú visszahívási rendszer segítségével bármely képzési szakaszban dinamikus változtatásokat hajthat végre, hozzáférést biztosítva az adatok, modellek vagy optimalizálók bármely részéhez.

Fejlett optimalizáló: Egyszerűsítse optimalizálási feladatait, és mindössze 4-5 sor kóddal valósítsa meg az optimalizálási algoritmusokat.

Fast. ai korlátai

Ez az AI eszköz nem támogatja a Mac OS rendszert, telepítéséhez Linux vagy Windows szükséges.

Fast. ai árak

Örökre ingyenes

Fast. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Transformers by Hugging Face

via Transformers

A Hugging Face nyílt forráskódú könyvtára, a Transformers, széles körű előre betanított modelleket és eszközöket kínál NLP- és gépi tanulási feladatokhoz. A Hugging Face gépi tanulási és természetes nyelvfeldolgozási (NLP) technológiákra specializálódott.

Ezeknek az előre betanított modelleknek a használata segít csökkenteni a számítástechnikai költségeket, csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, valamint időt és erőforrásokat megtakarítani. Elkerüli a modellek teljes körű, nulláról történő betanításának gondját.

A Transformer legjobb funkciói

Előre betanított modellek: Fedezze fel az előre betanított modellek széles skáláját, amelyek különböző NLP-feladatokhoz alkalmasak, például nyelvi modellezés, fordítás, szöveg- és képbesorolás, és még sok más.

Keretek közötti interoperabilitás: Váltson a keretek között a modell életciklusa során. Integrálja olyan tanulási keretekkel, mint a PyTorch, a TensorFlow és a JAX.

Gyors tokenizálás: Növelje a sebességet a hagyományos tokenizálási módszerekhez képest a Tokenizers könyvtár által támogatott gyors tokenizálók használatával.

A transzformerek korlátai

A modellek finomhangolása és a nagy nyelvi modellekkel (LLM), például a GPT-3. 5-tel való munka erőforrás-igényes lehet.

Egyes fájlok túl nagyok ahhoz, hogy betöltsék őket, ami befolyásolhatja a felhasználói élményt.

Transformers árak

Hugging Face hub: Örökre ingyenes

Előny: 9 USD/hó

Vállalatok: 20 USD/hó

Transformers értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (19+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő OpenAI Playground alternatívát

Az AI felhasználási lehetőségei végtelenek – minél többet kísérletezik, annál nagyobb az esélye, hogy új felhasználási lehetőségeket vagy alkalmazásokat talál az üzleti tevékenységéhez.

Ahogy túllép az OpenAI Playground korlátain, ez a tíz alternatíva nagy lehetőséget kínál, egyszerűséget és sokszínűséget hozva a gépi tanulás és az AI alkalmazásába.

Ha pedig személyes AI-asszisztenst szeretne a zökkenőmentes munkavégzéshez, nézze meg a ClickUp AI-t – az első szerepköralapú AI-asszisztenst.