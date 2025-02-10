A 11 legjobb WhatsApp-alternatíva üzleti felhasználásra 2025-ben

Gondolkodtál már azon, hogy a WhatsApp valóban a legjobb kommunikációs eszköz?
Sok csapat ismertségük és elterjedtségük miatt választja őket – különösen a globális csapatok –, de hamarosan olyan kihívásokkal szembesülnek, mint a biztonsági aggályok, a korlátozott munkavégzési funkciók és a személyes és szakmai csevegések szétválasztásának folyamatos nehézségei. Ha Ön is tapasztalta már ezt, akkor nincs egyedül.
Számos, pontosan ezekkel a problémákkal küzdő csapattal dolgoztam együtt, és segítettem nekik megtalálni az üzleti kommunikációhoz jobban illeszkedő eszközöket. Örömmel osztom meg veled a tapasztalataimat!
Csapatommal összeállítottunk egy listát a 11 legjobb WhatsApp-alternatíváról. Ezek az alternatívák erősebb biztonságot, zökkenőmentesebb fájlmegosztást és fejlett együttműködési funkciókat kínálnak, amelyek segítenek racionalizálni a munkádat és szervezetté tenni a kommunikációdat.
Akkor lássunk hozzá!
Mit kell keresni egy WhatsApp alternatívában?
Van-e olyan ideális üzleti üzenetküldő alkalmazás, amely hatékonyan elvégzi a feladatát?
Az üzenetküldő alkalmazások elsődleges célja a munkahelyi együttműködés javítása, különösen a távoli és elosztott csapatok esetében. Ugyanakkor olyan alapvető funkciókat is tartalmaznia kell, mint:
- Végpontok közötti titkosítás: A választott csapatcsevegő alkalmazásnak végpontok közötti titkosítással kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy üzenetei biztonságban legyenek, és csak a címzettjei férhessenek hozzájuk.
- Platformok közötti kompatibilitás: Az alkalmazásnak képesnek kell lennie a zökkenőmentes szinkronizálásra Android, iOS és asztali eszközök között.
- Fájlmegosztás és média támogatás: Akár dokumentumokat oszt meg, akár fotókat és videókat küld el egy kollégának, az alkalmazásnak robusztus fájlmegosztási funkciókkal kell rendelkeznie.
- Hang- és videohívások: Fontos, hogy hangüzenetekkel vagy gyors videohívásokkal elérhessük kollégáinkat, ha gyors megbeszélést vagy csapatfrissítést szeretnénk tartani.
- Csoportos csevegések és együttműködés: Az adminisztrációs vezérlőkkel hatékonyan kell tudnia kezelni a csoportos csevegéseket és a csapatok közötti kommunikációt. Bár a legtöbb üzenetküldő szolgáltatás csoportos csevegési és videohívási funkciókat kínál, elengedhetetlen, hogy a platform felhasználóbarát legyen, és ahol lehetséges, támogassa a csapatok videokonferenciáit.
A 11 legjobb WhatsApp-alternatíva üzleti felhasználásra
Különböző üzenetküldő alkalmazásokat teszteltem, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és szolgáltatásokkal rendelkezik. Bár sokuknak megvannak a maga erősségei, nem mindegyik alkalmas zökkenőmentes üzleti kommunikációra vagy felhasználóbarát élményre. Ahhoz, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbb üzenetküldő szolgáltatást, elengedhetetlen, hogy tisztában legyen a sajátos igényeivel és kommunikációs céljaival.
Íme egy válogatott lista a 11 legjobb WhatsApp alternatív alkalmazásról. Akár jobb adatvédelmet, fejlettebb csoportos együttműködést, akár újszerű megközelítést keres az üzenetküldés terén, ezek az alternatívák egyedi előnyeikkel és funkcióikkal kiemelkednek a többi közül.
1. ClickUp (A legjobb csapatmunkához, azonnali üzenetküldéshez és videomegosztáshoz)
Csapatom a ClickUp-ot használja, egy all-in-one üzenetküldő és termelékenységi platformot a hatékony kommunikáció és a projektek nyomon követése érdekében. A ClickUp több mint egy üzenetküldő alkalmazás; egy hatékony együttműködési platform , amely számos funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a projektek kezeléséhez.
A ClickUp Chat egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy minden üzenetküldési igényét egy helyen összegyűjtse. Például, amikor egy adott dokumentumon kell együttműködnöm a csapatommal, üzeneteket küldhetek nekik, vagy @mentions segítségével megjelölhetem őket, hogy megjegyzéseket rendeljek hozzájuk. Ezután valós időben dolgozhatnak a dokumentumon, miközben a csoportos csevegésekben folyamatosan tájékoztatnak engem.
Ha el szeretné kezdeni, használja a készen használható kommunikációs terv sablonokat a csoportos beszélgetések kezeléséhez és nyomon követéséhez. A ClickUp azonnali üzenet sablonjával könnyedén egy helyen központosíthatja a több platformon zajló beszélgetéseket. Ez segít:
- Egyesítsd a csapat megbeszéléseit és beszélgetéseit egy helyen
- Helyezd előtérbe a sürgős figyelmet igénylő beszélgetéseket
- Győződjön meg róla, hogy egyetlen üzenet sem marad ki vagy feledésbe merül
A ClickUp hatékony együttműködési funkciókkal rendelkezik. A ClickUp Whiteboards segítségével azonnal csoportos brainstormingot tarthatok egy adott témáról vagy projektről. Ez lehetővé teszi számomra, hogy rögzítsem a csapat ötleteit, logikusan összekapcsoljam a kapcsolódó feladatokat, és ezeket a jegyzeteket feladatokká alakítsam át minden egyes csapattag számára.
Ezek a funkciók teszik a ClickUp-ot egy rendkívül megbízható WhatsApp-alternatívává és egy hatékony, mindenre kiterjedő belső kommunikációs szoftverré.
A ClickUp legjobb funkciói
- Csatlakozz a csapatodhoz a ClickUp Chat segítségével. Küldj üzeneteket, ossz meg fájlokat, és akár hozz létre feladatokat közvetlenül a csevegésből.
- A ClickUp Clips segítségével könnyedén megoszthat videókat vagy részletes képernyőn megjelenő útmutatókat a csapatával. Ez az eszköz felveszi a képernyőjét, és gyors videóüzeneteket küldhet.
- Ossza meg fájljait és dokumentumait a ClickUp Docs biztonságos hozzáférés-vezérlő funkcióival, és működjön együtt valós időben!
- Használja a ClickUp Brain, az AI asszisztens erejét, hogy tartalomkészítését, együttműködését és kommunikációját új szintre emelje!
- Csatlakoztasd a ClickUp-ot több mint 1000 különböző munkaalkalmazáshoz, hogy minden megbeszélést és kommunikációt egy helyen összegyűjthess.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak a rendelkezésre álló funkciók nagy száma miatt nehézséget okozhat a megtanulásuk.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Telegram (legalkalmasabb nagy csoportos beszélgetésekhez és biztonságos fájlmegosztáshoz)
A Telegram egy WhatsApp alternatíva, amely a magánélet és a biztonság kiemelt fontosságáról ismert. A Telegramot leginkább fájlmegosztásra használják.
Biztonsági funkciói, mint például az önmegsemmisítő üzenetek és a titkos csevegések, különösen lenyűgözőek. Még a hagyományos üzenetküldés is fejlettebb adatvédelmi beállításokkal rendelkezik, amelyek meghaladják a WhatsApp által nyújtottakat.
Ráadásul nagy csoportos csevegéseket is támogat, így tökéletes közösségkezeléshez és a csoportos hívásokon és belső csapatmegbeszéléseken túlmutató, szélesebb körű interakciókhoz is alkalmas.
A Telegram legjobb funkciói
- Szerezzen be egy rendkívül biztonságos üzenetküldő alkalmazást, amely végpontok közötti titkosítással, titkos csevegési funkciókkal és még sok más funkcióval rendelkezik, hogy csevegései magánjellegűek maradjanak.
- Építs nagy közösségeket a Telegram segítségével, amely akár 200 000 tagú csoportos csevegéseket is támogat.
- Tárolja üzeneteit és fájljait a felhőben; több eszközről is zökkenőmentesen hozzáférhet hozzájuk.
- Testreszabhatja csoportját vagy csevegéseit témák és megjelenésbeállítások segítségével.
A Telegram korlátai
- Bár a Telegram támogatja a videohívásokat, a funkciók nem annyira fejlettek, mint más alkalmazásoké.
A Telegram árai
- Ingyenes
- Telegram Premium: 4,99 dollár havonta
Telegram értékelés és vélemények
- G2: NA
- Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
3. Wire (A legjobb vállalati szintű biztonsági funkciók)
A Wire kiváló alternatíva a WhatsApp helyett azoknak a vállalkozásoknak, amelyek számára a titkosság és a szabályoknak való megfelelés elsődleges fontosságú.
Teljes körű titkosítást biztosít minden kommunikációs csatornán, beleértve az üzeneteket, a video- és hanghívásokat, valamint a fájlmegosztást. Ez kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek érzékeny információkat kezelnek, és nincs szükségük más csevegőszolgáltatások által nyújtott fejlett üzenetküldési funkciókra.
A Wire legjobb funkciói
- Szerezzen be végpontok közötti titkosítást, amely minden kommunikációban alapértelmezett, így biztosítva az adatok védelmét minden lépésnél.
- Használja ugyanazt a fiókot egyszerre több eszközön, így kényelmesen használhatja mind személyes, mind szakmai célokra.
- Ossza meg fájljait biztonságosan csapattagjaival, számos fájltípus támogatásával.
- Használja ki a nyílt forráskódú keretrendszer előnyeit, amelynek kódja nyilvánosan elérhető és ellenőrizhető, így további bizalmat és átláthatóságot biztosít.
Wire korlátai
- A Wire nem kínál annyi harmadik féltől származó integrációt, mint egyes más üzenetküldő alkalmazások, ami korlátozhatja hatékonyságát összetettebb munkafolyamatokban.
- Bár a Wire egy hatékony eszköz, kevésbé ismert, mint más üzenetküldő alkalmazások. Ez a kisebb ismertség miatt kevésbé kényelmes lehet az ügyfelekkel vagy külső üzleti kapcsolatokkal való kommunikációhoz.
Wire árak
- Személyes: Ingyenes
- Vállalati: Egyedi árazás
Wire értékelés és vélemények
- G2: 4,2/5 (54 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (69 értékelés)
4. Viber (a legjobb audio- és videohívásokhoz)
A Viber egy népszerű üzenetküldő alkalmazás, amely kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál. Ideális azok számára, akik az egyszerű üzenetküldés helyett a virtuális szemtől szembeni kommunikációt részesítik előnyben.
Ez különösen akkor hasznos, ha csapata tagjai a világ különböző pontjain élnek, mivel a Viber segítségével akár nemzetközi hívásokat is kezdeményezhet. Emellett olyan népszerű üzenetküldési funkciókat is kínál, mint a matricák, GIF-ek, valamint linkek, videók, fotók és egyéb tartalmak küldése.
A Viber legjobb funkciói
- Végezzen nemzetközi hang- és videohívásokat versenyképes áron
- Csatlakozz vagy hozz létre nyilvános csoportos csevegéseket, hogy kapcsolatba lépj azokkal, akik osztják az érdeklődési körödet.
- Szinkronizáld üzeneteidet és hívásaidat több eszközön, függetlenül attól, hogy Androidot, iOS-t vagy asztali számítógépet használsz.
- Biztonságos kommunikáció az összes beszélgetés során, végpontok közötti titkosítással mind az üzenetek, mind a hívások esetében.
A Viber korlátai
- A Viber ingyenes verziója hirdetéseket tartalmaz, amelyeket egyes felhasználók zavarónak találhatnak.
- Nem rendelkezik a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazások által nyújtott hatékony csoportos üzenetküldési és együttműködési funkciókkal.
Viber árak
- Ingyenes
- Viber Out: Nemzetközi hívások használat alapján fizetendő
Viber értékelés és vélemények
- G2: NA
- Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)
5. Lark (a legjobb integrált termelékenységi funkciókhoz)
A Lark nem csak alapvető kommunikációs funkciókat kínál, mint a Google Messages vagy a Facebook Messenger, hanem egy teljes értékű termelékenységi csomag, amelynek célja a csapatmenedzsment és az együttműködés javítása.
A csevegés, videokonferencia, felhőalapú tárolás és dokumentumok közös szerkesztése funkciókat ötvöző Lark kiváló alternatívája a WhatsAppnak azoknak a csapatoknak, amelyeknek egy all-in-one kommunikációs és termelékenységi megoldásra van szükségük.
A Lark legjobb funkciói
- Hozzáférhet a szokásos üzenetküldési funkciókhoz, valamint olyan együttműködési funkciókhoz, mint a dokumentumszerkesztés, a felhőalapú tárolás és a feladatkezelés, mindezt egyetlen platformon belül.
- Fordítsd le üzeneteidet az alkalmazásokon belül, hogy áthidalhasd a nyelvi szakadékot!
- Kiváló minőségű csoportos videohívások kezdeményezése képernyőmegosztási funkcióval
- Kövesse nyomon az összes üzenetét és beszélgetését a korlátlan üzenetelőzményekkel.
A Lark korlátai
- A Lark felülete a sokféle funkciója miatt túlterhelőnek tűnhet, különösen az új felhasználók számára.
- Bár a Lark számos beépített eszközt kínál, nem támogatja annyira a harmadik féltől származó integrációkat, mint egyes más platformok.
- A vállalati csomag kisebb vállalkozások számára drága lehet.
A Lark árai
- Starter: Ingyenes
- Pro: 12 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Lark értékelés és vélemények
- G2: 4,6/5 (147 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (30 értékelés)
6. Signal (A legjobb adatvédelemre fókuszáló üzenetküldő alkalmazás)
A Signal széles körben elismert a magánélet és a biztonság iránti elkötelezettségéről, ami az egyik legmegbízhatóbb üzenetküldő alkalmazássá teszi.
A Signal alkalmazás nyílt forráskódú platformja mindenféle kommunikációhoz végpontok közötti titkosítást használ, így biztosítva üzeneteinek, hívásainak és még a metaadatoknak is a védelmét.
A Signal legjobb funkciói
- Védd magad a jogosulatlan hozzáférésektől az összes kommunikációd végpontok közötti titkosításával, beleértve az üzeneteket, hanghívásokat és videohívásokat is.
- A Signal teljesen reklámmentes felületével, amely nem követi nyomon a felhasználói adatokat, tiszta és biztonságos felhasználói élményt kapsz.
- Állítsa be, hogy az üzenetek egy meghatározott idő után eltűnjenek, így további biztonsági réteget adva a beszélgetéseihez.
A Signal korlátai
- A Signal a magánélet védelmére összpontosít, ezért más üzenetküldő alkalmazásokhoz képest kevesebb testreszabási lehetőséget kínál.
- Mivel még viszonylag új, a Signal felhasználói bázisa még mindig kisebb, mint a WhatsApphoz hasonló, mainstream alkalmazásoké, ami korlátozhatja a használhatóságát.
A Signal árai
- Ingyenes
Signal értékelés és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Element (A legjobb üzenetküldő alkalmazás decentralizált kommunikációs protokollal)
Az Element egy decentralizált üzenetküldő alkalmazás, amely a Matrix protokollon alapul. Elsődleges fontosságot tulajdonít a csapatok adatainak magánéletének, biztonságának és ellenőrzésének. A hagyományos üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben az Element lehetővé teszi, hogy kiválaszd, hol tárolják az adataidat, így jó választás azoknak a felhasználóknak, akik nagyobb ellenőrzést szeretnének gyakorolni a kommunikációjuk felett.
Az Element legjobb funkciói
- Használja az Element decentralizált struktúráját az adatok szerveres tárolásához, vagy válasszon egy megbízható szolgáltatót, amely páratlan ellenőrzést és adatvédelmet kínál.
- Végpontok közötti titkosítású biztonság az összes kommunikációjában
- Az alkalmazást igényeidhez igazíthatod, így saját preferenciáidnak megfelelően módosíthatod.
- Használhatja az összes főbb platformon, beleértve a mobilokat, asztali számítógépeket és a webet, így biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt.
Elemkorlátozások
- Az ingyenes csomag csoportonként legfeljebb 200 felhasználó számára elérhető.
- Az Element decentralizált jellege miatt a navigáció bonyolultabb lehet, különösen a nem technikai csapatok számára.
Element árak
- Starter: Ingyenes
- Üzleti: 5 € havonta felhasználónként
- Vállalati: 10 € felhasználónként havonta
- Sovereign: Egyedi árazás
Element értékelés és vélemények
- G2: 4,3/5 (23 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Threema (A legjobb üzenetküldő alkalmazás magas szintű adatvédelmi funkciókkal)
A Threema egy rendkívül biztonságos üzenetküldő alkalmazás, amelyet úgy terveztek, hogy minimális felhasználói adatokkal maximális adatvédelmet biztosítson. Az alkalmazásnak az tetszett, hogy a legtöbb üzenetküldő alkalmazással ellentétben a Threema nem igényel telefonszámot vagy e-mail címet a regisztrációhoz. Ezért kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akik névtelenek szeretnének maradni.
A Threema-n minden kommunikáció végpontok közötti titkosítású, beleértve a szöveges üzeneteket, a hanghívásokat, a videohívásokat és a fájlmegosztást.
A Threema legjobb funkciói
- Regisztrálj és használd a Threema alkalmazást anélkül, hogy személyes adatokat, például telefonszámot vagy e-mail címet adnál meg.
- Biztonságos végpontok közötti titkosítás az összes kommunikációjában, így adatai bizalmasak maradnak.
- Hozzon létre névtelen szavazásokat és felméréseket csapata számára a csevegésekben
- Használja ki a szigorú adatvédelmi szabályozások előnyeit, amelyek ideálisak az európai régióban való használatra, mivel megfelelnek a szigorú GDPR előírásoknak.
A Threema korlátai
- A Threema egyszeri vásárlást igényel, ami elriaszthatja azokat a felhasználókat, akik az ingyenes alkalmazásokat részesítik előnyben.
- Más adatvédelemre fókuszáló alkalmazásokhoz hasonlóan a Threema-ból hiányoznak a ingyenes üzenetküldő alkalmazásokban megtalálható fejlett funkciók.
A Threema árai
- Essential: 2 dollár felhasználónként havonta
- Advanced: 2,50 USD/felhasználó/hónap
- Professional: 3,50 USD/felhasználó/hónap
Threema értékelés és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Discord (A legjobb közösségépítő alkalmazás)
A Discord egy népszerű kommunikációs platform, amely a játékosok és az NFT-közösség számára készült. Közösségépítő funkciói és klasszikus üzenetküldő funkciói, beleértve a szöveges, hang- és videokommunikációt, ideális platformmá teszik csapatok, közösségek és akár vállalkozások számára is.
Az alkalmazás emellett kiterjedt támogatást nyújt a testreszabáshoz és a csevegőrobotokhoz, így ideális választás a legkülönbözőbb igényekhez. A Discord személyes üzenetküldő funkciója lehetővé teszi, hogy egyénileg lépj kapcsolatba a közösség tagjaival, segítve ezzel egy szilárd hálózat kiépítését a választott üzleti területen.
A Discord legjobb funkciói
- Szervezze és kezelje a nagy csoportok vagy közösségek közötti valós idejű kommunikációt dedikált hang- és videócsatornák segítségével.
- Hozzon létre több szöveges csatornát egy szerveren belül, rendeljen hozzá különböző jogosultságokkal rendelkező szerepköröket, és hatékonyan kezelje a beszélgetéseket.
- Integrálja különböző eszközökkel és szolgáltatásokkal, például a Spotify-val és a Twitch-csel, hogy javítsa közösségi élményét.
- Ossza meg képernyőjét hang- vagy videohívások során
A Discord korlátai
- A funkciók és testreszabási lehetőségek sokasága túlnyomó lehet az új felhasználók számára, különösen azok számára, akik nem ismerik a közösségkezelő eszközöket.
- Egyes felhasználók teljesítményproblémákról számolnak be az alkalmazással kapcsolatban, különösen nagy, sok aktív felhasználóval rendelkező szerverek kezelése esetén.
Discord árak
- Ingyenes
- Discord Nitro Basic: 2,99 dollár havonta
- Discord Nitro: 9,99 dollár havonta
Discord értékelés és vélemények
- G2: NA
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
10. KIK Messenger (A legjobb ingyenes üzenetküldő alkalmazás közösségek és nyilvános csoportok számára)
A KIK Messenger egy webalkalmazás, amely egyszerű felületéről és a felhasználók anonimitásának biztosításáról ismert. Sok más üzenetküldő alkalmazással ellentétben a KIK nem igényel telefonszámot a regisztrációhoz, így a felhasználók csak egy e-mail címmel vagy felhasználónévvel regisztrálhatnak és kommunikálhatnak.
A KIK Messenger legjobb funkciói
- Regisztrálj és használd az alkalmazást telefonszám megadása nélkül; őrizd meg magánéletedet és anonimitásodat!
- Könnyen kezelhető felületen navigálhat
- Hozzáférhet interaktív funkciókhoz, például chatbotokhoz szórakozás, információk és hasznos funkciók céljából.
- Könnyedén hozhat létre és kezelhet csoportos csevegéseket; támogatja a több felhasználó közötti beszélgetéseket.
A KIK Messenger korlátai
- Bár a KIK nem igényel telefonszámot, az alkalmazás a múltban kritika tárgyát képezte adatvédelmi és biztonsági kérdések miatt.
- A KIK nem feltétlenül ideális professzionális használatra, mivel elsősorban a fiatalabb korosztálynak szól, csoportos beszélgetések és közösségek létrehozására.
A KIK Messenger árai
- Ingyenes
KIK Messenger értékelés és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
11. Skype (a legjobb integrált videohívásokhoz globális lefedettséggel)
A 2003 óta létező Skype az egyik legrégebbi azonnali üzenetküldő alkalmazás. Robusztus üzenetküldő funkcióinak és hang- és videohívási képességeinek köszönhetően időről időre visszatérek ehhez az alkalmazáshoz.
A Skype az eredeti üzenetküldési és videohívási funkciók óta sokat fejlődött. Különösen hasznos nemzetközi kommunikációhoz, mivel támogatja az alacsony költségű nemzetközi hívásokat és integrálható más Microsoft termékekkel.
A Skype legjobb funkciói
- Szerezzen be egy megbízható üzenetküldő alkalmazást, amely kiváló minőségű videohívási funkciókkal rendelkezik!
- Hívj nemzetközi számokat havi előfizetéssel vagy előre fizetett modellel!
- Fájlok és dokumentumok zökkenőmentes megosztása a csevegésekben; számos fájltípus támogatása
- Integrálja a beszélgetéseket és csevegéseket más Microsoft-szolgáltatásokkal, például az Outlookkal és az Office 365-tel.
A Skype korlátai
- A Skype-ot adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kritikák érték, különösen az adatkezelés és a Microsoft szélesebb ökoszisztémájával való integráció terén.
- A felhasználók néha teljesítményproblémákról, például késleltetésről vagy kapcsolódási problémákról számolnak be, különösen videohívások során.
Skype árak
- Ingyenes
- Skype Credit: Fizessen csak a ténylegesen felhasznált szolgáltatásokért, ha vezetékes és mobiltelefonokra hív.
- Skype előfizetések: havi csomagok korlátlan hívásokhoz bizonyos országokba
Skype értékelés és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 23 000 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (450+ értékelés)
Változtassa meg kommunikációs stratégiáját a ClickUp segítségével
Annyi üzenetküldő alkalmazás közül a legmegfelelőbbet választani az igényeidnek és a költségvetésednek megfelelően nagyon fontos. Gondosan értékeld a legfontosabb funkciókat, az integrációs lehetőségeket és a könnyű használhatóságot, hogy megtaláld a csapatodnak leginkább megfelelőt.
Ha olyan üzenetküldő alkalmazást keresel, amely nem csak csoportos csevegésre és videohívásokra korlátozódik, hanem tökéletesen integrálható a munkádba, projektjeidbe és csapataidba, akkor érdemes megnézned a ClickUp alkalmazást.
Az all-in-one alkalmazásként működő ClickUp átfogó funkciókészletet kínál, beleértve az azonnali üzenetküldést, a videohívásokat, a képernyőmegosztást és a robusztus harmadik féltől származó integrációkat, amelyek mind a munkafolyamatok egyszerűsítését szolgálják.
A legjobb rész? Kezdheted a ClickUp örökre ingyenes csomagjával, és zökkenőmentesen frissíthetsz fejlettebb opciókra, ahogy a csapatod és a vállalkozásod növekszik.
Fedezze fel, hogyan tudja a ClickUp átalakítani csapata kommunikációját és termelékenységét még ma. Kezdje el most, és tapasztalja meg a ClickUp különbségét!