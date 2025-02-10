A 11 legjobb WhatsApp-alternatíva üzleti felhasználásra 2025-ben

Gondolkodtál már azon, hogy a WhatsApp valóban a legjobb kommunikációs eszköz?

Sok csapat ismertségük és elterjedtségük miatt választja őket – különösen a globális csapatok –, de hamarosan olyan kihívásokkal szembesülnek, mint a biztonsági aggályok, a korlátozott munkavégzési funkciók és a személyes és szakmai csevegések szétválasztásának folyamatos nehézségei. Ha Ön is tapasztalta már ezt, akkor nincs egyedül.

Számos, pontosan ezekkel a problémákkal küzdő csapattal dolgoztam együtt, és segítettem nekik megtalálni az üzleti kommunikációhoz jobban illeszkedő eszközöket. Örömmel osztom meg veled a tapasztalataimat!

Csapatommal összeállítottunk egy listát a 11 legjobb WhatsApp-alternatíváról. Ezek az alternatívák erősebb biztonságot, zökkenőmentesebb fájlmegosztást és fejlett együttműködési funkciókat kínálnak, amelyek segítenek racionalizálni a munkádat és szervezetté tenni a kommunikációdat.

Akkor lássunk hozzá!

Mit kell keresni egy WhatsApp alternatívában?

Van-e olyan ideális üzleti üzenetküldő alkalmazás, amely hatékonyan elvégzi a feladatát?

Az üzenetküldő alkalmazások elsődleges célja a munkahelyi együttműködés javítása, különösen a távoli és elosztott csapatok esetében. Ugyanakkor olyan alapvető funkciókat is tartalmaznia kell, mint:

Végpontok közötti titkosítás : A választott csapatcsevegő alkalmazásnak végpontok közötti titkosítással kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy üzenetei biztonságban legyenek, és csak a címzettjei férhessenek hozzájuk.

Platformok közötti kompatibilitás : Az alkalmazásnak képesnek kell lennie a zökkenőmentes szinkronizálásra Android, iOS és asztali eszközök között.

Fájlmegosztás és média támogatás : Akár dokumentumokat oszt meg, akár fotókat és videókat küld el egy kollégának, az alkalmazásnak robusztus fájlmegosztási funkciókkal kell rendelkeznie.

Hang- és videohívások : Fontos, hogy hangüzenetekkel vagy gyors videohívásokkal elérhessük kollégáinkat, ha gyors megbeszélést vagy csapatfrissítést szeretnénk tartani.

Csoportos csevegések és együttműködés: Az adminisztrációs vezérlőkkel hatékonyan kell tudnia kezelni a csoportos csevegéseket és : Az adminisztrációs vezérlőkkel hatékonyan kell tudnia kezelni a csoportos csevegéseket és a csapatok közötti kommunikációt . Bár a legtöbb üzenetküldő szolgáltatás csoportos csevegési és videohívási funkciókat kínál, elengedhetetlen, hogy a platform felhasználóbarát legyen, és ahol lehetséges, támogassa a csapatok videokonferenciáit.

Olvassa el még: A 11 legjobb csapatmunkát támogató alkalmazás és eszköz

A 11 legjobb WhatsApp-alternatíva üzleti felhasználásra

Különböző üzenetküldő alkalmazásokat teszteltem, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és szolgáltatásokkal rendelkezik. Bár sokuknak megvannak a maga erősségei, nem mindegyik alkalmas zökkenőmentes üzleti kommunikációra vagy felhasználóbarát élményre. Ahhoz, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbb üzenetküldő szolgáltatást, elengedhetetlen, hogy tisztában legyen a sajátos igényeivel és kommunikációs céljaival.

Íme egy válogatott lista a 11 legjobb WhatsApp alternatív alkalmazásról. Akár jobb adatvédelmet, fejlettebb csoportos együttműködést, akár újszerű megközelítést keres az üzenetküldés terén, ezek az alternatívák egyedi előnyeikkel és funkcióikkal kiemelkednek a többi közül.

1. ClickUp (A legjobb csapatmunkához, azonnali üzenetküldéshez és videomegosztáshoz)

Csapatom a ClickUp-ot használja, egy all-in-one üzenetküldő és termelékenységi platformot a hatékony kommunikáció és a projektek nyomon követése érdekében. A ClickUp több mint egy üzenetküldő alkalmazás; egy hatékony együttműködési platform , amely számos funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a projektek kezeléséhez.

Kezdés Használja a ClickUp Chat szolgáltatást, hogy kollégáival beszélgetéseket folytasson anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

A ClickUp Chat egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy minden üzenetküldési igényét egy helyen összegyűjtse. Például, amikor egy adott dokumentumon kell együttműködnöm a csapatommal, üzeneteket küldhetek nekik, vagy @mentions segítségével megjelölhetem őket, hogy megjegyzéseket rendeljek hozzájuk. Ezután valós időben dolgozhatnak a dokumentumon, miközben a csoportos csevegésekben folyamatosan tájékoztatnak engem.

Ha el szeretné kezdeni, használja a készen használható kommunikációs terv sablonokat a csoportos beszélgetések kezeléséhez és nyomon követéséhez. A ClickUp azonnali üzenet sablonjával könnyedén egy helyen központosíthatja a több platformon zajló beszélgetéseket. Ez segít:

Egyesítsd a csapat megbeszéléseit és beszélgetéseit egy helyen

Helyezd előtérbe a sürgős figyelmet igénylő beszélgetéseket

Győződjön meg róla, hogy egyetlen üzenet sem marad ki vagy feledésbe merül

A Clickup Whiteboards segítségével együttműködhetsz, ötleteket gyűjthetsz és rögzítheted a csapatod ötleteit.

A ClickUp hatékony együttműködési funkciókkal rendelkezik. A ClickUp Whiteboards segítségével azonnal csoportos brainstormingot tarthatok egy adott témáról vagy projektről. Ez lehetővé teszi számomra, hogy rögzítsem a csapat ötleteit, logikusan összekapcsoljam a kapcsolódó feladatokat, és ezeket a jegyzeteket feladatokká alakítsam át minden egyes csapattag számára.

Ezek a funkciók teszik a ClickUp-ot egy rendkívül megbízható WhatsApp-alternatívává és egy hatékony, mindenre kiterjedő belső kommunikációs szoftverré.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak a rendelkezésre álló funkciók nagy száma miatt nehézséget okozhat a megtanulásuk.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Telegram (legalkalmasabb nagy csoportos beszélgetésekhez és biztonságos fájlmegosztáshoz)

via Telegram

A Telegram egy WhatsApp alternatíva, amely a magánélet és a biztonság kiemelt fontosságáról ismert. A Telegramot leginkább fájlmegosztásra használják.

Biztonsági funkciói, mint például az önmegsemmisítő üzenetek és a titkos csevegések, különösen lenyűgözőek. Még a hagyományos üzenetküldés is fejlettebb adatvédelmi beállításokkal rendelkezik, amelyek meghaladják a WhatsApp által nyújtottakat.

Ráadásul nagy csoportos csevegéseket is támogat, így tökéletes közösségkezeléshez és a csoportos hívásokon és belső csapatmegbeszéléseken túlmutató, szélesebb körű interakciókhoz is alkalmas.

A Telegram legjobb funkciói

Szerezzen be egy rendkívül biztonságos üzenetküldő alkalmazást, amely végpontok közötti titkosítással, titkos csevegési funkciókkal és még sok más funkcióval rendelkezik, hogy csevegései magánjellegűek maradjanak.

Építs nagy közösségeket a Telegram segítségével, amely akár 200 000 tagú csoportos csevegéseket is támogat.

Tárolja üzeneteit és fájljait a felhőben; több eszközről is zökkenőmentesen hozzáférhet hozzájuk.

Testreszabhatja csoportját vagy csevegéseit témák és megjelenésbeállítások segítségével.

A Telegram korlátai

Bár a Telegram támogatja a videohívásokat, a funkciók nem annyira fejlettek, mint más alkalmazásoké.

A Telegram árai

Ingyenes

Telegram Premium: 4,99 dollár havonta

Telegram értékelés és vélemények

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

3. Wire (A legjobb vállalati szintű biztonsági funkciók)

via Wire

A Wire kiváló alternatíva a WhatsApp helyett azoknak a vállalkozásoknak, amelyek számára a titkosság és a szabályoknak való megfelelés elsődleges fontosságú.

Teljes körű titkosítást biztosít minden kommunikációs csatornán, beleértve az üzeneteket, a video- és hanghívásokat, valamint a fájlmegosztást. Ez kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek érzékeny információkat kezelnek, és nincs szükségük más csevegőszolgáltatások által nyújtott fejlett üzenetküldési funkciókra.

A Wire legjobb funkciói

Szerezzen be végpontok közötti titkosítást, amely minden kommunikációban alapértelmezett, így biztosítva az adatok védelmét minden lépésnél.

Használja ugyanazt a fiókot egyszerre több eszközön, így kényelmesen használhatja mind személyes, mind szakmai célokra.

Ossza meg fájljait biztonságosan csapattagjaival, számos fájltípus támogatásával.

Használja ki a nyílt forráskódú keretrendszer előnyeit, amelynek kódja nyilvánosan elérhető és ellenőrizhető, így további bizalmat és átláthatóságot biztosít.

Wire korlátai

A Wire nem kínál annyi harmadik féltől származó integrációt, mint egyes más üzenetküldő alkalmazások, ami korlátozhatja hatékonyságát összetettebb munkafolyamatokban.

Bár a Wire egy hatékony eszköz, kevésbé ismert, mint más üzenetküldő alkalmazások. Ez a kisebb ismertség miatt kevésbé kényelmes lehet az ügyfelekkel vagy külső üzleti kapcsolatokkal való kommunikációhoz.

Wire árak

Személyes : Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

Wire értékelés és vélemények

G2: 4,2/5 (54 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (69 értékelés)

4. Viber (a legjobb audio- és videohívásokhoz)

via Viber

A Viber egy népszerű üzenetküldő alkalmazás, amely kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál. Ideális azok számára, akik az egyszerű üzenetküldés helyett a virtuális szemtől szembeni kommunikációt részesítik előnyben.

Ez különösen akkor hasznos, ha csapata tagjai a világ különböző pontjain élnek, mivel a Viber segítségével akár nemzetközi hívásokat is kezdeményezhet. Emellett olyan népszerű üzenetküldési funkciókat is kínál, mint a matricák, GIF-ek, valamint linkek, videók, fotók és egyéb tartalmak küldése.

A Viber legjobb funkciói

Végezzen nemzetközi hang- és videohívásokat versenyképes áron

Csatlakozz vagy hozz létre nyilvános csoportos csevegéseket, hogy kapcsolatba lépj azokkal, akik osztják az érdeklődési körödet.

Szinkronizáld üzeneteidet és hívásaidat több eszközön, függetlenül attól, hogy Androidot, iOS-t vagy asztali számítógépet használsz.

Biztonságos kommunikáció az összes beszélgetés során, végpontok közötti titkosítással mind az üzenetek, mind a hívások esetében.

A Viber korlátai

A Viber ingyenes verziója hirdetéseket tartalmaz, amelyeket egyes felhasználók zavarónak találhatnak.

Nem rendelkezik a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazások által nyújtott hatékony csoportos üzenetküldési és együttműködési funkciókkal.

Viber árak

Ingyenes

Viber Out: Nemzetközi hívások használat alapján fizetendő

Viber értékelés és vélemények

G2: NA

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

5. Lark (a legjobb integrált termelékenységi funkciókhoz)

via Lark

A Lark nem csak alapvető kommunikációs funkciókat kínál, mint a Google Messages vagy a Facebook Messenger, hanem egy teljes értékű termelékenységi csomag, amelynek célja a csapatmenedzsment és az együttműködés javítása.

A csevegés, videokonferencia, felhőalapú tárolás és dokumentumok közös szerkesztése funkciókat ötvöző Lark kiváló alternatívája a WhatsAppnak azoknak a csapatoknak, amelyeknek egy all-in-one kommunikációs és termelékenységi megoldásra van szükségük.

A Lark legjobb funkciói

Hozzáférhet a szokásos üzenetküldési funkciókhoz, valamint olyan együttműködési funkciókhoz, mint a dokumentumszerkesztés, a felhőalapú tárolás és a feladatkezelés, mindezt egyetlen platformon belül.

Fordítsd le üzeneteidet az alkalmazásokon belül, hogy áthidalhasd a nyelvi szakadékot!

Kiváló minőségű csoportos videohívások kezdeményezése képernyőmegosztási funkcióval

Kövesse nyomon az összes üzenetét és beszélgetését a korlátlan üzenetelőzményekkel.

A Lark korlátai

A Lark felülete a sokféle funkciója miatt túlterhelőnek tűnhet, különösen az új felhasználók számára.

Bár a Lark számos beépített eszközt kínál, nem támogatja annyira a harmadik féltől származó integrációkat, mint egyes más platformok.

A vállalati csomag kisebb vállalkozások számára drága lehet.

A Lark árai

Starter: Ingyenes

Pro : 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Lark értékelés és vélemények

G2: 4,6/5 (147 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30 értékelés)

6. Signal (A legjobb adatvédelemre fókuszáló üzenetküldő alkalmazás)

via Signal

A Signal széles körben elismert a magánélet és a biztonság iránti elkötelezettségéről, ami az egyik legmegbízhatóbb üzenetküldő alkalmazássá teszi.

A Signal alkalmazás nyílt forráskódú platformja mindenféle kommunikációhoz végpontok közötti titkosítást használ, így biztosítva üzeneteinek, hívásainak és még a metaadatoknak is a védelmét.

A Signal legjobb funkciói

Védd magad a jogosulatlan hozzáférésektől az összes kommunikációd végpontok közötti titkosításával, beleértve az üzeneteket, hanghívásokat és videohívásokat is.

A Signal teljesen reklámmentes felületével, amely nem követi nyomon a felhasználói adatokat, tiszta és biztonságos felhasználói élményt kapsz.

Állítsa be, hogy az üzenetek egy meghatározott idő után eltűnjenek, így további biztonsági réteget adva a beszélgetéseihez.

A Signal korlátai

A Signal a magánélet védelmére összpontosít, ezért más üzenetküldő alkalmazásokhoz képest kevesebb testreszabási lehetőséget kínál.

Mivel még viszonylag új, a Signal felhasználói bázisa még mindig kisebb, mint a WhatsApphoz hasonló, mainstream alkalmazásoké, ami korlátozhatja a használhatóságát.

A Signal árai

Ingyenes

Signal értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Element (A legjobb üzenetküldő alkalmazás decentralizált kommunikációs protokollal)

via G2

Az Element egy decentralizált üzenetküldő alkalmazás, amely a Matrix protokollon alapul. Elsődleges fontosságot tulajdonít a csapatok adatainak magánéletének, biztonságának és ellenőrzésének. A hagyományos üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben az Element lehetővé teszi, hogy kiválaszd, hol tárolják az adataidat, így jó választás azoknak a felhasználóknak, akik nagyobb ellenőrzést szeretnének gyakorolni a kommunikációjuk felett.

Az Element legjobb funkciói

Használja az Element decentralizált struktúráját az adatok szerveres tárolásához, vagy válasszon egy megbízható szolgáltatót, amely páratlan ellenőrzést és adatvédelmet kínál.

Végpontok közötti titkosítású biztonság az összes kommunikációjában

Az alkalmazást igényeidhez igazíthatod, így saját preferenciáidnak megfelelően módosíthatod.

Használhatja az összes főbb platformon, beleértve a mobilokat, asztali számítógépeket és a webet, így biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt.

Elemkorlátozások

Az ingyenes csomag csoportonként legfeljebb 200 felhasználó számára elérhető.

Az Element decentralizált jellege miatt a navigáció bonyolultabb lehet, különösen a nem technikai csapatok számára.

Element árak

Starter : Ingyenes

Üzleti : 5 € havonta felhasználónként

Vállalati : 10 € felhasználónként havonta

Sovereign: Egyedi árazás

Element értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (23 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Threema (A legjobb üzenetküldő alkalmazás magas szintű adatvédelmi funkciókkal)

via Threema

A Threema egy rendkívül biztonságos üzenetküldő alkalmazás, amelyet úgy terveztek, hogy minimális felhasználói adatokkal maximális adatvédelmet biztosítson. Az alkalmazásnak az tetszett, hogy a legtöbb üzenetküldő alkalmazással ellentétben a Threema nem igényel telefonszámot vagy e-mail címet a regisztrációhoz. Ezért kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akik névtelenek szeretnének maradni.

A Threema-n minden kommunikáció végpontok közötti titkosítású, beleértve a szöveges üzeneteket, a hanghívásokat, a videohívásokat és a fájlmegosztást.

A Threema legjobb funkciói

Regisztrálj és használd a Threema alkalmazást anélkül, hogy személyes adatokat, például telefonszámot vagy e-mail címet adnál meg.

Biztonságos végpontok közötti titkosítás az összes kommunikációjában, így adatai bizalmasak maradnak.

Hozzon létre névtelen szavazásokat és felméréseket csapata számára a csevegésekben

Használja ki a szigorú adatvédelmi szabályozások előnyeit, amelyek ideálisak az európai régióban való használatra, mivel megfelelnek a szigorú GDPR előírásoknak.

A Threema korlátai

A Threema egyszeri vásárlást igényel, ami elriaszthatja azokat a felhasználókat, akik az ingyenes alkalmazásokat részesítik előnyben.

Más adatvédelemre fókuszáló alkalmazásokhoz hasonlóan a Threema-ból hiányoznak a ingyenes üzenetküldő alkalmazásokban megtalálható fejlett funkciók.

A Threema árai

Essential : 2 dollár felhasználónként havonta

Advanced : 2,50 USD/felhasználó/hónap

Professional: 3,50 USD/felhasználó/hónap

Threema értékelés és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Discord (A legjobb közösségépítő alkalmazás)

via Discord

A Discord egy népszerű kommunikációs platform, amely a játékosok és az NFT-közösség számára készült. Közösségépítő funkciói és klasszikus üzenetküldő funkciói, beleértve a szöveges, hang- és videokommunikációt, ideális platformmá teszik csapatok, közösségek és akár vállalkozások számára is.

Az alkalmazás emellett kiterjedt támogatást nyújt a testreszabáshoz és a csevegőrobotokhoz, így ideális választás a legkülönbözőbb igényekhez. A Discord személyes üzenetküldő funkciója lehetővé teszi, hogy egyénileg lépj kapcsolatba a közösség tagjaival, segítve ezzel egy szilárd hálózat kiépítését a választott üzleti területen.

A Discord legjobb funkciói

Szervezze és kezelje a nagy csoportok vagy közösségek közötti valós idejű kommunikációt dedikált hang- és videócsatornák segítségével.

Hozzon létre több szöveges csatornát egy szerveren belül, rendeljen hozzá különböző jogosultságokkal rendelkező szerepköröket, és hatékonyan kezelje a beszélgetéseket.

Integrálja különböző eszközökkel és szolgáltatásokkal, például a Spotify-val és a Twitch-csel, hogy javítsa közösségi élményét.

Ossza meg képernyőjét hang- vagy videohívások során

A Discord korlátai

A funkciók és testreszabási lehetőségek sokasága túlnyomó lehet az új felhasználók számára, különösen azok számára, akik nem ismerik a közösségkezelő eszközöket.

Egyes felhasználók teljesítményproblémákról számolnak be az alkalmazással kapcsolatban, különösen nagy, sok aktív felhasználóval rendelkező szerverek kezelése esetén.

Discord árak

Ingyenes

Discord Nitro Basic : 2,99 dollár havonta

Discord Nitro: 9,99 dollár havonta

Discord értékelés és vélemények

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

10. KIK Messenger (A legjobb ingyenes üzenetküldő alkalmazás közösségek és nyilvános csoportok számára)

via Google Play

A KIK Messenger egy webalkalmazás, amely egyszerű felületéről és a felhasználók anonimitásának biztosításáról ismert. Sok más üzenetküldő alkalmazással ellentétben a KIK nem igényel telefonszámot a regisztrációhoz, így a felhasználók csak egy e-mail címmel vagy felhasználónévvel regisztrálhatnak és kommunikálhatnak.

A KIK Messenger legjobb funkciói

Regisztrálj és használd az alkalmazást telefonszám megadása nélkül; őrizd meg magánéletedet és anonimitásodat!

Könnyen kezelhető felületen navigálhat

Hozzáférhet interaktív funkciókhoz, például chatbotokhoz szórakozás, információk és hasznos funkciók céljából.

Könnyedén hozhat létre és kezelhet csoportos csevegéseket; támogatja a több felhasználó közötti beszélgetéseket.

A KIK Messenger korlátai

Bár a KIK nem igényel telefonszámot, az alkalmazás a múltban kritika tárgyát képezte adatvédelmi és biztonsági kérdések miatt.

A KIK nem feltétlenül ideális professzionális használatra, mivel elsősorban a fiatalabb korosztálynak szól, csoportos beszélgetések és közösségek létrehozására.

A KIK Messenger árai

Ingyenes

KIK Messenger értékelés és vélemények

G2 : NA

Capterra: NA

11. Skype (a legjobb integrált videohívásokhoz globális lefedettséggel)

via Microsoft

A 2003 óta létező Skype az egyik legrégebbi azonnali üzenetküldő alkalmazás. Robusztus üzenetküldő funkcióinak és hang- és videohívási képességeinek köszönhetően időről időre visszatérek ehhez az alkalmazáshoz.

A Skype az eredeti üzenetküldési és videohívási funkciók óta sokat fejlődött. Különösen hasznos nemzetközi kommunikációhoz, mivel támogatja az alacsony költségű nemzetközi hívásokat és integrálható más Microsoft termékekkel.

A Skype legjobb funkciói

Szerezzen be egy megbízható üzenetküldő alkalmazást, amely kiváló minőségű videohívási funkciókkal rendelkezik!

Hívj nemzetközi számokat havi előfizetéssel vagy előre fizetett modellel!

Fájlok és dokumentumok zökkenőmentes megosztása a csevegésekben; számos fájltípus támogatása

Integrálja a beszélgetéseket és csevegéseket más Microsoft-szolgáltatásokkal, például az Outlookkal és az Office 365-tel.

A Skype korlátai

A Skype-ot adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kritikák érték, különösen az adatkezelés és a Microsoft szélesebb ökoszisztémájával való integráció terén.

A felhasználók néha teljesítményproblémákról, például késleltetésről vagy kapcsolódási problémákról számolnak be, különösen videohívások során.

Skype árak

Ingyenes

Skype Credit : Fizessen csak a ténylegesen felhasznált szolgáltatásokért, ha vezetékes és mobiltelefonokra hív.

Skype előfizetések: havi csomagok korlátlan hívásokhoz bizonyos országokba

Skype értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (450+ értékelés)

Változtassa meg kommunikációs stratégiáját a ClickUp segítségével

Annyi üzenetküldő alkalmazás közül a legmegfelelőbbet választani az igényeidnek és a költségvetésednek megfelelően nagyon fontos. Gondosan értékeld a legfontosabb funkciókat, az integrációs lehetőségeket és a könnyű használhatóságot, hogy megtaláld a csapatodnak leginkább megfelelőt.

Ha olyan üzenetküldő alkalmazást keresel, amely nem csak csoportos csevegésre és videohívásokra korlátozódik, hanem tökéletesen integrálható a munkádba, projektjeidbe és csapataidba, akkor érdemes megnézned a ClickUp alkalmazást.

Az all-in-one alkalmazásként működő ClickUp átfogó funkciókészletet kínál, beleértve az azonnali üzenetküldést, a videohívásokat, a képernyőmegosztást és a robusztus harmadik féltől származó integrációkat, amelyek mind a munkafolyamatok egyszerűsítését szolgálják.

A legjobb rész? Kezdheted a ClickUp örökre ingyenes csomagjával, és zökkenőmentesen frissíthetsz fejlettebb opciókra, ahogy a csapatod és a vállalkozásod növekszik.

Fedezze fel, hogyan tudja a ClickUp átalakítani csapata kommunikációját és termelékenységét még ma. Kezdje el most, és tapasztalja meg a ClickUp különbségét!