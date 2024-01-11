Hogyan működik a ChatGPT? Hozd ki a legtöbbet a ChatGPT-ből!

Térjünk vissza néhány lépéssel, hogy felidézzük a ChatGPT előtti korszakot.

Írás és kódolás a nulláról

Órákig tartó kutatás

Nehézségek egy rendkívül bonyolult, niche témákról szóló tudományos cikk megértésében

50 oldalas dokumentum elolvasása 10 mondatos összefoglaló írásához

Természetesen ez nem a legjobb időkihasználás, különösen akkor, ha több feladatot kell egyszerre végezni.

A ChatGPT-nek köszönhetően akár más dokumentumok összefoglalóját írja, akár egy blogbejegyzést hoz létre a semmiből, másodpercek alatt emberhez hasonló szöveget kap.

De hogyan működik a ChatGPT?

Milyen technológiát használ?

Akár AI-rajongó vagy, aki meg akarja ismerni a ChatGPT nyelvi modellezését, akár fejlesztő, aki ki akarja használni a természetes nyelvfeldolgozás előnyeit, akár üzleti felhasználó, aki a ChatGPT alternatíváját keresi, ebben a cikkben minden kérdésedre válaszolunk.

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT, más néven Chat Generative Pre-trained Transformer, egy mesterséges intelligencia eszköz, amelyet az OpenAI, a Microsoft által támogatott mesterséges intelligencia kutatócég fejlesztett ki.

A 2022 novemberében elindított ChatGPT egy intelligens csevegőrobot, amely emlékszik a korábbi beszélgetésekre, utánozza azokat, megfelelő válaszokat és új ötleteket generál, valamint továbbfejleszti a meglévő ötleteket.

Nézd meg az alábbi képet egy példáért.

via ChatGPT

Megkértük a ChatGPT-t, hogy osszon meg velünk három podcast-epizód ötletet a SaaS tartalommarketinggel kapcsolatban. A program tartalmi ötleteket és egy-egy epizód felépítésének vázlatos tervét is megadja.

A ChatGPT GPT nyelvi modelleket használ, hogy segítsen Önnek valós életbeli megoldásokban és komplex felhasználási esetekben, mint például:

Válaszoljon olyan bonyolult kérdésekre, amelyekre a keresőmotorok nem adnak könnyen megtalálható választ, és nem kell több weboldalról összegyűjtenie a szétszórt információkat, hogy összeállítsa ezeket az adatokat.

Brainstorming veled, hogy tartalmi ötleteket generáljunk egy adott témához (ahogy fent is tettük)

Különböző forrásokból származó adatok (pl. folyóiratok, weboldalak, híradások) összefoglalása a kutatási folyamat egyszerűsítése érdekében

Írj tartalmakat és szövegeket cikkeidhez, céloldalaidhoz, közösségi média bejegyzéseidhez, e-mailjeidhez és videó forgatókönyveidhez.

Kódok fordítása egyik programozási nyelvről a másikra

A ChatGPT jelenleg két modellel rendelkezik: a ChatGPT 3. 5 az ingyenesen elérhető béta verzió, a ChatGPT 4 pedig a prémium verzió, amely havi 20 dollárba kerül.

A ChatGPT mögött álló technológia megértése

Az OpenAI 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban adta ki a GPT sorozat első három modelljét, nevezetesen a GPT 1, 2 és 3 modelleket. Míg a GPT 1 csak 117 millió paramétert tartalmazott, a GPT 3 egy sokkal fejlettebb verzió volt, 175 milliárd paraméterrel, amely képes volt emberi szintű válaszokat adni különböző feladatokra.

Mindezek a GPT-modellek nagy nyelvi modell [LLM] technológiával és neurális hálózatokkal készültek.

Az LLM-et, mint bármely más mesterséges intelligencián alapuló rendszert, nagy mennyiségű adattal tanítják [gondolj csak a virtuális asszisztensekre, Alexára és Sirire, akik felismerik a hangodat, emlékeznek a születésnapodra és értesítenek a találkozóidról].

A nagy nyelvi modell az összes képzési adatot (a képzésről bővebben a következő szakaszban) neurális hálózatok (az emberi agy szerkezetét utánozó számítógépes program) és mélytanulás segítségével dolgozza fel az adatgyűjtéshez. A ChatGPT egy kifinomult neurális hálózatot használ, amelyet transzformátornak és előképzésnek neveznek.

Transformer architektúra

Az OpenAI komplex transzformátor architektúrája hatalmas mennyiségű szöveget olvas, azonosítja a szövegek és kifejezések közötti összefüggéseket, és megjósolja a következő szót. A ChatGPT jól teljesít a szövegjóslás terén, és olyan válaszokat generál, amelyek hasonlítanak az emberi tudáshoz.

Ugyanakkor ugyanarra a kérdésre a ChatGPT mesterséges intelligencia modelljei személyre szabott válaszokat adnak, amelyek némileg hasonlóak, de nem azonosak.

Az írott kódban van némi véletlenszerűség, hogy az automatikus javítás funkciók működhessenek. Hamarosan az LLM modellek kemény versenyt fognak jelenteni a szupererős automatikus javító motoroknak, mert hatalmas mennyiségű adatot tudnak feldolgozni, amelyeket több millió felhasználói lekérdezés alapján gyűjtenek össze egy adott feladathoz.

Előzetes képzés

Az előzetes képzés kétféle megközelítést foglal magában: felügyelet nélküli és felügyelt.

A felügyelt megközelítésben az általános modellt úgy képezik, hogy megtanulja a leképezési funkciókat, amelyekkel a bemeneteket közvetlenül a kimenetekhez rendeli. A felügyelt tanulást osztályozási, regressziós és szekvencia-címkézési feladatokhoz használják.

Másrészt, a felügyelet nélküli tanulási megközelítésben az AI-modellt olyan adatokon képezik, ahol nincs konkrét kimenet kapcsolódik az egyes bemenetekhez. Ehelyett a modell konkrét feladatok nélkül tanulja meg a bemeneti adatok alapjául szolgáló struktúrát és mintákat.

A klaszterezés, az anomáliafelismerés és a dimenziócsökkentés ezt a képzési módszert használja.

A nyelvi modellezés tekintetében a nem felügyelt előzetes képzéssel a modellt arra tanítják, hogy megértse a természetes nyelv szintaxisát és szemantikáját. Így koherens és értelmes szöveget tud generálni egy beszélgetési kontextusban.

Mivel lehetetlen előre látni minden kérdést, amit a felhasználók feltehetnek, a ChatGPT-t nem lehetett felügyelt tanulási modellel képezni. Ehelyett nem felügyelt előzetes képzést használ, hogy a ChatGPT korlátlan tudását lehetővé tegye.

A következő részben bemutatjuk, hogyan működik a ChatGPT, hogyan képezi az OpenAI az AI-modelleket maszkolt nyelvi modellezéssel, következő token-előrejelzéssel és az OpenAI által a ChatGPT képzéséhez használt adatkészletekkel, hogy koherens szöveget generáljon.

Hogyan működik a ChatGPT?

Alapvetően a ChatGPT nem tud különbséget tenni a „helyes” és a „helytelen” között. A ChatGPT minden felhasználói lekérdezéskor a megvalósítható, koherens és a képzési és emberi visszajelzési adatokhoz legközelebb álló válaszokat keresi.

Az OpenAI négy adatkészletet használt a ChatGPT betanításához:

Crawl adatok: Az internetről gyűjtött szöveges adatok összeállítása. Míg a crawl adatok több milliárd weboldalt tartalmaztak, az OpenAI tovább szűrte ezeket az adatkészleteket és bemutató adatokat, hogy csak a megbízható weboldalakat válassza ki a ChatGPT képzési adatbázisába.

Wikipedia: A ChatGPT betanításához és finomhangolásához a Wikipedia teljes adatbázisát használták fel.

Személyes csevegés: Az OpenAI adatbázisa több millió csevegési adatsort tartalmaz.

WebText2: Az OpenAI olyan online közösségeket is átkutatta, mint a Reddit, és a Reddit-szálakban említett webhelyeket összekapcsolta, hogy létrehozza ezt a WebText2 nevű adatbázist.

Most pedig nézzük meg közelebbről a képzési folyamatot, amely két lépésből áll: tokenizálás és a modell képzése megerősítő tanulás módszerével.

Tokenizálás

Mielőtt a képzési adatok áthaladnak a neurális hálózatokon, egy másik folyamaton mennek keresztül, az úgynevezett tokenizáción, amelynek során a nagy adathalmazokat apróbb adatokra, vagy tokenekre bontják.

a ChatGPT Tokenizer segítségével

A tokenizációs folyamat segít az LLM modelleknek az adatok gyorsabb elemzésében.

Neurális hálózatok fejlesztése

Miután a tokenek karakterekre vannak bontva és egész számhoz rendelve, az OpenAI transzformátora ezeket az adatkészleteket értelmes szöveggé alakítja.

Mielőtt a képzési folyamat hivatalosan elindulna, van egy rövid szakasz, az úgynevezett „előképzés”. Ebben a szakaszban a neurális hálózat azonosítja a tokenek közötti kapcsolatot, és megjósolja a hiányzó szavakat és kifejezéseket.

Például a ChatGPT megtanulhatja, hogy az emberi nyelvben a „have” mindig a „they” szóval, a „has” pedig mindig a „he” és „she” szóval használatos. A ChatGPT rögzíti és tárolja ezeket a paramétereket, hogy a jövőbeli forgatókönyvekben relevánsabb előrejelzéseket tudjon készíteni.

Az utolsó fázisban az OpenAI a gépi tanulás során a Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) megközelítést alkalmazta mindkét modell kiképzéséhez.

via ChatGPT

A humán visszajelzésekből történő megerősítő tanulás modellje három különálló lépésből áll:

A fenti kép túl technikai? Hadd magyarázzuk el neked a gépi tanulási modellek egyszerűbb értelmezésével.

1. lépés: A nagy nyelvi modell képzése számos emberi beszélgetés adatbázisával. Ez a megerősítéses tanuláson alapuló képzés segít a ChatGPT modelleknek abban, hogy tudásbázisuk és a meglévő adatminták alapján emberhez hasonló válaszokat generáljanak.

2. lépés: Emberi tréner kijelölése az összehasonlító adatokhoz. Ez a személy összehasonlítja a GPT válaszokat az emberi válaszokkal, és olvasási értés alapján rangsorolja őket a legjobbtól a legrosszabbig. Az OpenAI később ezt az emberi visszajelzési adatot használja a jutalmazási modell kiképzéséhez.

3. lépés: A jutalommodellek újratréningezése a válaszok finomhangolása érdekében a Proximal Policy Optimization (PPO) algoritmus segítségével, amely komplex döntéshozatalra tanítja a számítógépeket az emberi visszajelzések kiaknázásával.

A ChatGPT előnyei és hátrányai

„Életem során két olyan technológiai bemutatót láttam, amelyek forradalminak tűntek számomra. Az első 1980-ban volt, amikor megismerkedtem a grafikus felhasználói felülettel. A második nagy meglepetés tavaly történt. Egy nem tudományos kérdést tettünk fel a ChatGPT-nek: „Mit mondasz egy beteg gyermekkel rendelkező apának?” A program egy átgondolt választ írt, amely valószínűleg jobb volt, mint amit a teremben lévők többsége adott volna. Az egész élmény lenyűgöző volt. Tudtam, hogy a grafikus felhasználói felület óta a legfontosabb technológiai áttörést láttam. Ez arra inspirált, hogy elgondolkodjak azon, mit tud elérni az AI az elkövetkező öt-tíz évben.” – Bill Gates a GatesNotes-ban írt a ChatGPT-ről.

A ChatGPT minden idők leggyorsabban növekvő alkalmazása. Míg az Instagramnak több mint két évbe telt, hogy elérje a 100 millió felhasználót, a ChatGPT ezt mindössze két hónap alatt tette meg.

Így egyszerűsítik az életedet a ChatGPT nyelvi modelljei.

Előnyök

Időt takarít meg

Kifogyóban van a kreativitásod? A ChatGPT lesz a brainstorming partnered.

Tegyük fel, hogy Ön egy értékesítési képviselő, aki e-mailben tájékoztatja a potenciális ügyfeleket az új termékek funkcióiról. A ChatGPT nélkül az e-mail írásának teljes folyamatát manuálisan kellene elvégeznie. Megírná az e-mailt, majd a marketingcsapattól kérne egy finomított változatot. Ez időt, erőfeszítést és erőforrásokat igényel.

A ChatGPT segítségével automatizálhatja az olyan feladatokat, mint az e-mailek írása, így növelheti termelékenységét anélkül, hogy más részlegek segítségére lenne szüksége.

Csak annyit kell tenned, hogy megkéred a ChatGPT-t, hogy hozzon létre egy e-mail sorozatot, amely tovább sablonizálható. Az alapvető struktúrát és a modell kimenetét az igényeidnek megfelelően módosíthatod az egyes feladatokhoz.

Számos ingyenes AI prompt sablon áll rendelkezésre, amelyek az Ön felhasználási esetéhez illeszkednek.

Könnyedén hozhatsz létre szegmentált kampányokat, gyűjthetsz betekintést és adatokat az ügyféltípusok azonosításához, valamint ötleteket generálhatsz tartalmakhoz és promóciókhoz, hogy növeld az elkötelezettséget és a konverziókat a ClickUp Chat GPT Prompts for Marketing Template segítségével.

Ráadásul a beépített beszédfelismerő funkcióknak köszönhetően a ChatGPT lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy interakcióba lépjenek az AI asszisztenssel.

A ChatGPT integrálható

Az olyan alkalmazásokkal, mint a Zapier, összekapcsolhatja a ChatGPT-t kedvenc eszközeivel, például a Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion és Microsoft Teams programokkal.

A projektmenedzserek, ügynökségek, fejlesztők és B2B szakembereknek integrálniuk kell a ChatGPT-t a munkaterületükbe, hogy automatizálják a rutin tevékenységeket, gyorsabban dolgozhassanak és személyre szabott munkafolyamatokat fejlesszenek ki anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltaniuk.

Napról napra fejlődik

A ChatGPT jelenleg is új adatokkal tanul, és napról napra fejlődik. A legjobb az egészben, hogy felhasználóként Ön is hozzájárulhat a ChatGPT fejlesztéséhez.

Minden alkalommal, amikor a ChatGPT válaszol a kérdésedre, lehetőséged van arra, hogy pozitívan vagy negatívan értékeljed a választ. Így adhatsz emberi visszajelzést a ChatGPT-nek a teljesítményéről, és finomíthatsz rajta, hogy a GPT modell képességei tovább javuljanak.

A ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modelleknek azonban még hosszú utat kell megtenniük.

Mielőtt túlságosan támaszkodnál erre az eszközre, vedd figyelembe néhány korlátozását.

Hátrányok

A válaszok nem mindig felelnek meg a keresési szándéknak

A ChatGPT elolvassa a kérdéseidet, és a képzési adataihoz legközelebb álló válaszokat generálja. A felhasználói szándékra összpontosító keresőmotorokkal ellentétben a természetes nyelvfeldolgozás gyakran nem felel meg a keresési szándéknak, elsősorban azért, mert nincs információja rólad, a szakmádról, életkorodról, tartózkodási helyedről vagy más demográfiai adatokról.

Ennek eredményeként a ChatGPT segítségével generált tartalom gyakran felszínesnek tűnik. Feltétlenül végezzen minőség-ellenőrzést, és szerkessze az AI által generált szöveget, hogy az megfeleljen az Ön szándékának.

Korlátozott képességek

A 2022 novemberében elindított ChatGPT 3. 5 hozzáférhet a 2022 januárjáig terjedő információkhoz és eseményekhez. A frissebb lekérdezésekhez továbbra is a keresőmotorokra kell támaszkodnia.

Az etikai aggályok elkerülhetetlenek

A ChatGPT elfogult a képzési adatokkal szemben, és nem képes pártatlanul megfogalmazni az eseményeket és információkat. Ezért nem lehet teljes mértékben megbízni a ChatGPT modell kimeneteiben.

Számos oktatási intézmény megtiltotta a diákoknak ennek az eszköznek a használatát, mivel ez befolyásolhatja tanulási élményüket.

Egy másik komoly aggodalomra okot adó kérdés a ChatGPT nyelvi modelljének használata a válaszok generálásához. Számos magas biztonsági szintű iparág, például a kormányzati biztonsági és katonai berendezések gyártása, betiltotta a ChatGPT használatát, mivel nem szeretnék, hogy a belső működésükkel kapcsolatos érzékeny adatok bekerüljenek a nagy nyelvi modellekbe.

Hasonlóképpen, ha a ChatGPT-t ügyfél- vagy alkalmazotti szolgáltatások kezelésére használod, akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy pontatlan, elfogult információkat adsz.

A ChatGPT általános felhasználási területei

A ChatGPT lehet a leghatékonyabb digitális asszisztensed vagy a legrosszabb rémálmod – attól függően, hogyan használod ezt az eszközt.

Íme néhány példa a ChatGPT használatára, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle.

Projektmenedzsment

Készítsen projektdokumentációt, például projektütemtervet, SOP-kat, projektterületet, munkaterhelési terveket, valamint erőforrás- és költségvetés-elosztási terveket a ChatGPT segítségével néhány másodperc alatt.

Ossza meg a nyers találkozói jegyzeteket a ChatGPT4-gyel, és alakítsa át őket profi módon MOM-okká.

A ChatGPT döntéshozatali támogatást nyújt a projektmenedzsereknek azáltal, hogy különböző perspektívákat oszt meg a helyzet megítéléséhez.

Marketing ügynökségek

Segít a tartalomíróknak a kutatási folyamatban és a cikkvázlatok elkészítésében a szövegírási eszközökkel

Optimalizáld a tartalmakat a keresőmotorok számára a SEO legjobb gyakorlataival

Készítsen ügyfél-felmérési kérdéseket és űrlapokat a felhasználói elégedettség felméréséhez

Fejlesztők

Kód generálása egy alkalmazáshoz a semmiből, vagy a bevitt mondat keresztellenőrzése kódolás közben

Optimalizáld a meglévő kódot a jobb teljesítmény érdekében

Hatékony hibakeresés és hibajavítás gyorsan és egyszerűen

Alternatívák a ChatGPT-hez

Vessünk egy pillantást az egyik legjobb ChatGPT alternatívára, a ClickUp AI-ra, és arra, hogy mi különbözteti meg a többi AI írási asszisztenstől.

A ClickUp AI segítségével írásaidat világossá, tömörré és vonzóvá alakíthatod.

A ChatGPT általános válaszaival ellentétben a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense kifejezetten az Ön üzleti igényeire lett kialakítva.

Profi írási asszisztens

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense segít friss, jól formázott tartalmak és szövegek létrehozásában. A ClickUp beépített, mesterséges intelligenciára fókuszáló írási asszisztense a következőket segíti:

Készítsen kiváló minőségű blogokat olyan konkrét adatok felhasználásával, mint a téma, a kulcsszavak és az új szavak, amelyek relevánsak a közönségének, a márka hangvételének és a kreativitás szintjének.

A Copy Editor javítja az írásodat azáltal, hogy nyelvtani és helyesírási ellenőrzéseket végez, rövidíti a hosszú mondatokat és kiszűri a felesleges elemeket. Ezáltal a tartalmad tömör és vonzó lesz.

A ClickUp tökéletesen formázott és optimalizált tartalmat generál, így nem kell extra időt fordítanod H1, H2, H3, táblázatok és kulcsszavak hozzáadására.

Használd a ClickUp AI-t a wikik összefoglalásához vagy különböző nyelvekre történő lefordításához, hogy könnyebben olvashatók legyenek.

Adj hozzá egy csipetnyi kreativitást (vagy sokat!)

Így ad kreatív hozzáadott értéket a ClickUp a tartalmi stratégiádhoz, mint brainstorming partner:

Válaszolj a ClickUp felhasználók kérdéseire, hogy személyre szabott kampánystratégiát készíthess a következő marketingkezdeményezésedhez.

Írj rövid és kattintható marketing szlogeneket, generálj kampánynév-ötleteket, és válaszd ki a legmegfelelőbbeket!

Intuitív kérdéseket generálhatsz következő marketingfelmérésedhez, hogy megismerd a közönséged igényeinek mélységét.

Időt takaríthat meg és gyorsabban dolgozhat

A ClickUp mesterséges intelligencián alapuló projektmenedzsment eszköze másodpercek alatt elvégzi a 30 perces feladatokat. Íme, hogyan:

Készítsen megbeszélések jegyzeteket, összefoglalókat, feladatkövetőket és frissítéseket nyers tartalmakból, nagy mennyiségű tartalmakból, hangfájlokból és videó átiratokból néhány másodperc alatt.

Hozzon létre egy projekthez kapcsolódó teendőket a projektleírások és a megbeszélések jegyzetai alapján, bontsa ezeket a teendőket feladatokra és alfeladatokra, majd ossza ki őket a megfelelő csapattagoknak, hogy megkönnyítse az együttműködést a projektmenedzsment eszközön belül.

Még mindig azon tűnődik, miért a ClickUp a ChatGPT helyett? Nézze meg az alábbi összefoglalót:

Funkciók ClickUp ChatGPT 3. 5 és 4 Jobb írás ✅ ✅ Tartalomösszefoglaló ✅ ✅ Együttműködés a csapattagokkal ✅ ❌ Projektösszefoglalók ✅ ❌ Feladatok és alfeladatok generálása ✅ ❌ Hozzáférés több eszközről ✅ ❌

Készen állsz a ChatGPT alternatívájának használatára?

Azok számára, akik a projektmenedzsment és a ChatGPT funkciók integrálásával szeretnék maximalizálni a termelékenységet, a ClickUp AI a legjobb választás.

A ClickUp legjobb funkciói elfoglalt szakemberek és vállalkozók számára:

Használja a ClickUp AI és a Docs alkalmazásokat, hogy egy üres oldalt értékes tartalommal és betekintéssel ellátott vázlattá alakítson az automatizálás segítségével.

Összefoglalja a tartalmat, hogy elkerülje a felesleges részleteket, és a dokumentum típusától függetlenül a lényegre koncentrálhasson.

Javítsd ki a nyelvtani és helyesírási hibáidat, és a célnak megfelelően rövidítsd vagy hosszabbítsd meg a tartalmat.

A ClickUp AI automatikusan kivonja azokat a feladatokat, amelyeket a csapatának el kell végeznie, anélkül, hogy azokat manuálisan kellene elvégeznie.

A ClickUp Whiteboard segít a feladatok adatainak vizualizálásában , hogy részletes betekintést nyerhess a projektedbe.

A ClickUp AI feladatlistát hoz létre, és megosztja azt a csapatoddal az együttműködés érdekében.

Több mint 1000 előre elkészített ClickUp sablon segítségével gyorsan elindulhatsz.

A ClickUp AI segítségével legyőzheti a ChatGPT korlátait.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.