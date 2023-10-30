9 bevált módszer a munkateljesítmény javítására

Szeretnéd javítani a munkád eredményességét? Ehhez meg kell tanulnod prioritásokat felállítani, feladatokat delegálni és irányítani a napirendedet. És a legjobb az egészben? Ezzel megakadályozhatod az időpazarlást, miközben megőrizheted a jó közérzetedet.

A FlexJobs 2020-as felmérése szerint a munkavállalók 75%-a tapasztalt már kiégést a munkahelyén.

A rettegett kiégés elkerülése nem csak a túlélésről szól, hanem a boldogulásról is. Ideje felfedezni, hogyan érhet el többet anélkül, hogy extra órákat töltene az íróasztalához láncolva.

Készen állsz arra, hogy elmélyülj a munkateljesítmény és az innovatív készségek világában, amelyek segíthetnek a munkahéted hatékonyabbá tételében? Induljunk együtt ezen az úton egy produktívabb, kiegyensúlyozottabb és teljesebb, egészséges munka-magánélet egyensúly felé. 👊

Mi a munkateljesítmény?

A munkateljesítmény azt méri, hogy mennyire hatékonyan teljesíted a munkádat és a feladataidat. A vezetők a munkavállalók munkateljesítményét a munka minőségével és mennyiségével, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges idővel értékelik. ⏰

A munkateljesítmény javítása egyéni és szervezeti szinten egyaránt erőfeszítéseket igényel. Szervezeti szinten a vállalat vezetésének a következőket kell tennie:

Állítson be ésszerű KPI-ket: A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) számszerűsíthető mérőszámok, amelyek segítségével meghatározott célok érhetők el. A KPI-k segítségével minden alkalmazott tudja, mit várnak tőle, és hogy feladata hogyan járul hozzá a vállalat általános céljainak eléréséhez.

Hozzon létre egy kommunikációs keretrendszert: A hatékony kommunikációs készségek elengedhetetlenek a szervezet sikeréhez. A vállalat vezetésének rendszeres teljes létszámú és egyéni megbeszéléseket kell szerveznie, hogy visszajelzést adjon és segítse a munkavállalókat a munkateljesítményük javításában.

Segítsen az alkalmazottaknak azonosítani a fejlesztendő területeket: Minden csapat tagjának megvannak a maga egyedi erősségei és gyengeségei. A kiváló vezetők befektetnek kollégáik szakmai és személyes fejlődésébe, megtanítják őket arra, hogyan használják ki erősségeiket és javítsák gyengeségeiket.

A feladatokat ossza meg méltányosan: A szakmai fejlődés lehetetlen, ha az alkalmazottak kimerültek. A vállalat vezetésének feladata A szakmai fejlődés lehetetlen, ha az alkalmazottak kimerültek. A vállalat vezetésének feladata a munkaterhelés méltányos elosztása , biztosítva, hogy minden csapattag kihívásnak érezze a feladatot, de képes legyen elvégezni a rábízott feladatokat.

Növelje termelékenységét a közös feladatkezeléssel: hozzárendelhet feladatokat, megjegyzéseket címkézhet és képernyőfelvételeket oszthat meg egy platformon.

Egyéni szinten a munkavállalóknak egyértelmű célokat kell kitűzniük, teendőlistákat kell írniuk, időgazdálkodási készségeiket kell kihasználniuk és naptáraikat rendezniük kell.

De mit tehetnek még a vezetők, hogy javítsák csapataik szakmai fejlődését és jobban befogadják a konstruktív visszajelzéseket? Az alábbiakban mindezt részletesen megvizsgáljuk!

9 módszer a munkateljesítmény javítására

Cselekvésre kész, egyszerű lépéseket keres a munkateljesítményének javításához? Használja ki ezeket a tippeket és trükköket a stressz csökkentésére, a mentális kapacitás felszabadítására, és végül a nap végére többet elérni. 🤩

1. Delegaálja a nagy projektek feladatait

Csapatként többet érhetsz el, mint egyedül. Fordítás: Ha javítani akarsz a munkád teljesítményén, meg kell tanulnod a feladatátadás művészetét.

Csoportosítsa a Kanban táblán lévő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblázati nézetében.

A munkateljesítmény valódi javításához azonban megfelelő eszközökre van szükség. A ClickUp Tasks segítségével a nagy projekteket apróbb feladatokra bonthatja.

A ClickUp segítségével könnyedén több csapattagot is hozzárendelhet feladatokhoz, megjegyzéseket fűzhet a teendőkhöz, vagy megelőzheti a félreértéseket a képernyőfelvételek segítségével. Ezenkívül különböző nézeteket használhat, hogy az összes feladatot és alfeladatot (azaz a projekt kezdetétől a végéig minden teendőt) egy helyen láthassa.

2. Állítson fel SMART célokat és kommunikáljon hatékonyan

A SMART célok olyan célok, amelyek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek – a ClickUp pedig segít Önnek mind az öt követelményt teljesíteni.

Válasszon a különböző célok közül, hogy pénznem, százalékok, számok és igaz/hamis értékek alapján mérje eredményeit.

A ClickUp Goals segítségével egyértelmű határidőket állíthat be, mérheti a heti eredményeket, és különböző csapatok feladatait egyetlen, elérhető célba egyesítheti. Ezenkívül numerikus, igaz/hamis és pénzügyi célokkal nyomon követheti az előrehaladását.

A csapat szervezettségének megőrzése érdekében fontolja meg, hogy minden célhoz és célkitűzéshez hozzáad egy leírást, így tudni fogja, melyik feladatot melyik kollégája végzi. A világos és elérhető célok segítenek a csapatoknak látni a célvonalat, ahelyett, hogy a végpontot láthatatlanná tennék. Ehhez világos kommunikációra van szükség a csapattal, így minimalizálhatja a stresszt, és megakadályozhatja, hogy egy izgalmas projekt teljes kimerültségbe torkolljon.

Semmi sem zavarja meg jobban a produktív munkanapot, mint a technológia, amely egyszerűen nem működik. Hogy ne pazarolja el értékes munkaidejét az IT-osztály felhívásával, használjon olyan eszközöket, amelyek növelik az alkalmazottak termelékenységét.

Nyissa meg az Action Toolbar eszköztárat a ClickUp 3. 0 List view nézetben, hogy gyorsan válthasson a nézetek, a dokumentumok és egyéb elemek között.

Például a ClickUpnál folyamatosan fejlesztjük infrastruktúránkat a megbízhatóság és a teljesítmény érdekében. A ClickUp 3.0-ban javult a feladatok és értesítések sebessége, átalakítottuk a Sprint Widgeteket, és 20%-kal javult az automatizálás.

Fordítás: Gyorsabban és megbízhatóbban férhet hozzá azokhoz az eszközökhöz, amelyeket megszerett.

4. Írja meg a teendőlistáját előző este, hogy koncentrált maradjon

Ha sikeresen szeretné megközelíteni a reggelét, akkor gondoskodjon arról, hogy már az asztalához üléskor tisztában legyen a legfontosabb prioritásaival. Hogyan teheti ezt meg? Ne várjon a reggelre a teendőlista megírásával. Ha el akarja kerülni a többfeladatos munkavégzést, akkor egy jó kiindulási pont, ha a napot egy teendőlistával kezdi, hogy korlátozza a figyelemelterelő tényezőket.

Ehelyett, amikor előző este bezárja az üzletet, írja le a következő három dolgot:

Mit sikerült elvégeznie aznap? Amit be akart fejezni, de nem sikerült A legfontosabb feladatok a következő reggelre

Állítson be ismétlődő feladatokat a ClickUp-ban, hogy egyszerűsítse az ismétlődő munkákat.

A siker érdekében használja a ClickUp számos teendőlista-sablonjának egyikét. A ClickUp segítségével megbízható teendőlista-rendszert hozhat létre a lista nézet, a feladatok színkódolása, az ismétlődő feladatok ütemezése, vagy akár automatizált munkafolyamatok beállítása segítségével, hogy a feladatokat gyorsan elvégezhesse.

5. Állítson be időzítőt

Ült már le valaha egy rettegett feladat elvégzésére, csak hogy aztán több órán át bámulja a számítógépét?

Senki sem tökéletes, és a halogatás még a legtermékenyebb embereknél is előfordulhat. A halogatásból való kilábaláshoz próbálja ki ezt a trükköt: állítson be egy időzítőt.

Ha ésszerű időtartamra (legfeljebb 90 percre) állítod be az időzítőt, az megadja a szükséges motivációt a feladat elvégzéséhez. Ha pedig tényleg be kell fejezned a számítógépeddel való nézőversenyt, állítsd be az időzítőt, hogy emlékeztessen a rövid szünetekre a munkanap során.

Pontosan rögzítsd a feladatokra és projektekre fordított időt a ClickUp alkalmazásban.

A ClickUp Time Tracking segítségével bármilyen eszközről beállíthat időzítőt. A szervezettség és a rövid szünetek nyomon követése érdekében jegyzeteket, címkéket vagy szűrőket adhat hozzá az időkövetéshez. Ebben a tekintetben az időzítő beállítása nem csak sürgősségérzetet kelt, hanem segít a projektmenedzsment nyomon követésében, emlékeztetve Önt arra, hogyan töltötte a munkanapját.

6. Kérjen konstruktív visszajelzést feletteseitől

Ahogy a mondás tartja: ha te vagy a legokosabb ember a szobában, akkor rossz helyen vagy.

Mindenki egy vállalaton belül – még a vezetői csapat tagjai is – tanulhatnak valamit kollégáiktól. Ezért, ha csodálattal figyeli, ahogy csapattagjai egymás után teljesítik a feladatokat, kérjen tanácsot tőlük, hogy mit tesznek a teljesítményük javítása érdekében.

Minden kollégája rendelkezik saját, egyedi készségekkel, és tippeket és trükköket adhatnak arra vonatkozóan, hogyan lehet produktívabbá válni a munkanap során.

Ezt szem előtt tartva, tanuljon meg örülni a teljesítményértékeléseknek. Persze, a teljesítményértékelések ijesztőek lehetnek, de lehetőséget nyújtanak arra, hogy tanácsokat kapjon a vezetőségtől.

A ClickUp alkalmazott teljesítményértékelési sablonja segít a csapatoknak jobban megosztani a visszajelzéseket és a megvalósítható fejlesztéseket.

A ClickUp teljesítményértékelő eszközeivel és sablonjaival a felettesek célokat tűzhetnek ki és termelékenységi jelentéseket készíthetnek közvetlen beosztottaik számára, így az egész csapatot a helyes úton tartva. Ezenkívül egyéni teljesítményjavítási tervet is készíthetnek az alkalmazottak számára, hogy segítsék csapataikat céljaik elérésében.

A munkában nyújtott teljesítményének észrevehetőnek kell lennie, különösen, ha jelentős javulásra törekszik. A teljesítményértékelések segíthetnek abban, hogy ezt egyértelművé tegye.

7. Állítson be automatikus emlékeztetőket

Ahogy a munka halmozódik, egyre nehezebb megjegyezni mindazt, amit el kell végezni. Hogy felszabadítsd a mentális kapacitásodat, állíts be automatikus emlékeztetőket, így nem felejted el a sürgető feladatokat.

A ClickUp „R” parancsával könnyedén beállíthat emlékeztetőket.

A ClickUp Reminders segítségével gyakorlatilag bármilyen feladatot emlékeztetőként beállíthat bármilyen eszközről. Emlékeztetőket hozhat létre egy meglévő feladatból vagy értesítésből, vagy teljesen újat is létrehozhat. Az összes emlékeztetőt megtekintheti a kezdőképernyőn, majd elhalaszthatja, átütemezheti vagy delegálhatja őket, hogy biztosan ne vesszen el egyetlen feladat sem a sokaságban.

Ezenkívül hozzáadhat határidőket, mellékleteket és ismétlődő ütemezéseket az emlékeztetőhöz, hogy javítsa általános teljesítményét.

8. Vezessen be időblokkolást, hogy rendet tegyen a naptárában

Az egyik feladatról a másikra való állandó ugrálás felesleges mentális terhelést okoz, ami kiégéshez vezethet. Túl sok, egymással nem összefüggő feladatot egy munkanapba zsúfolni olyan, mintha 25 különböző gyakorlatot akarnál elvégezni az edzőteremben: gyorsan kimerít, de nem hoz a legjobb eredményeket.

Ha vissza szeretné szerezni az irányítást a naptára felett, próbálja ki az időblokkolást a munkateljesítmény javítása érdekében. Az időblokkolás egy időgazdálkodási technika, amelynek során hasonló feladatokat csoportosít össze. Például úgy dönthet, hogy az összes megbeszélését csak két napra, keddre és csütörtökre koncentrálja, hogy a maradék három napon szabadon használhassa az agyát.

Kezelje a munkahétjét és sajátítsa el az időbeosztást a ClickUp Schedule Blocking Template segítségével.

Vagy ha szolgáltatóiparban dolgozik (például marketingügynökségnél), akkor talán úgy dönt, hogy naponta csak egy ü gyfélnek dolgozik (ahelyett, hogy az összes ügyfelének). Nem tudja, hol kezdje?

A ClickUp számos időbeosztási sablont kínál, amelyek segítenek javítani a munka és a magánélet egyensúlyát.

9. Határozzon meg mérföldköveket, és ne felejtse el megünnepelni őket!

Miközben a munkateljesítmény javításán dolgozik, ne feledje: a tökéletesség elérhetetlen. Sőt, a tökéletességre való törekvés akár káros is lehet a termelékenységére.

Az energiaszinted megőrzése és a kimerültség elkerülése érdekében ne felejts el minden mérföldkövet megünnepelni. Az ünneplés lehet egyszerűen egy rövid szünet, amikor kinyújtóztathatod a lábaidat és sétálhatsz egyet a környéken. Vagy meghívhatod egy kollégádat egy kávézóba, hogy ott tartsatok megbeszélést, ahelyett, hogy a konferenciateremben beszélgetnétek.

A ClickUp Milestones segítségével könnyedén felismerheti projektje kritikus pontjait, és a vastag, gyémánt alakú ikonok segítségével mindenki a legfontosabb célokra koncentrálhat.

Amikor egy mérföldkövet ünnepel, és továbblép a következőre, ne feledje, hogy a ClickUp Milestones vizuálisan ábrázolja a projekt legfontosabb feladatait. Egyszerűen csoportosítsa a különböző feladatokat, majd testreszabhatja a nézetet, hogy áttekintést kapjon a projekt legfontosabb szakaszairól.

5 sablon, amely segít javítani a munkahelyi teljesítményét

Szeretne többet elérni, miközben prioritásként kezeli mentális kapacitását? Próbálja ki a ClickUp öt teljesítmény-sablonját, hogy javítsa általános munkateljesítményét. 📚

1. ClickUp KPI sablon

A ClickUp praktikus sablonjával áttekintést kaphat arról, hogy mely KPI-k teljesültek, melyek haladnak a terv szerint, és melyek vannak veszélyben.

Szeretné tudni, hogy az egyes részlegek jó úton haladnak-e a negyedéves célok eléréséhez? A ClickUp KPI sablonja részlegek szerint csoportosítva bontja le a vállalat minden KPI-jét.

Ezt követően használjon színkódos rendszert, hogy azonnal lássa, hogy a csapat elérte-e a célját, folyamatban van-e, vagy eltért-e a céljaitól. Ezenkívül jegyzeteket és alfeladatokat is hozzáadhat, hogy a csapata a terv szerint haladjon.

2. ClickUp kiegyensúlyozott eredménymutató sablon

Ismerje meg, hogyan járul hozzá minden egyes kezdeményezés a vállalat átfogó víziójához és stratégiájához a ClickUp egyszerűen használható sablonjával.

Érhető célokat szeretne kitűzni a csapatának? Gondoskodjon arról, hogy a csapat tagjai tisztában legyenek azzal, hogy az egyes kezdeményezések hogyan járulnak hozzá a vállalat általános sikeréhez.

A ClickUp egyszerűen követhető Balanced Scorecard sablonjával megtekintheti a vállalat négy területének – ügyfelek, tanulás és növekedés, pénzügyek és belső üzleti folyamatok – céljait, kezdeményezéseit, célkitűzéseit és ösztönzőit.

Kezdje el az együttműködést a ClickUp Whiteboardon, majd a Naptár vagy Lista nézet segítségével dolgozza végig a teendőlistáját.

3. ClickUp feladatkezelési sablon

Állítson be napi, heti vagy havi prioritásokat ezzel a világos sablonnal a ClickUp-tól.

Az egyik legjobb teljesítménymenedzsment eszköz, amely a rendelkezésére áll, a prioritások meghatározásának elsajátítása. A ClickUp feladatkezelési sablonjával minden csapattag könnyen láthatja, mely feladatok sürgősek, melyek magas prioritásúak és melyek alacsony prioritásúak.

A sablont színkódokkal láthatja el, alfeladatokat adhat hozzá és határidőket rendelhet hozzá, hogy kollégái is elsajátítsák a feladatkezelést.

4. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon

Készítsd el a heti teendőlistádat ezzel a részletes sablonnal a ClickUp-tól.

Nehézséget okoz a magánélet és a karrierfejlesztés közötti egyensúly megteremtése? A ClickUp időgazdálkodási sablon segítségével áttekintheti heti teendőit, és csoportosíthatja azokat munka, magánélet, utazás vagy egyéb kategóriák szerint.

Használja a színkódos rendszert, hogy minden feladatnak prioritási szintet rendeljen, kezdési és befejezési dátumokat állítson be, és megjegyzéseket fűzzön hozzájuk, hogy produktív hetet tudjon magának biztosítani. Mindez jobb hangulatot és több energiát eredményez, anélkül, hogy elveszítené a koncentrációját vagy új készségeket kellene elsajátítania.

5. ClickUp teljesítményjelentés sablon

Részletes értékelést készíthet az alkalmazottak vagy a programok teljesítményéről ezzel a ClickUp sablonnal.

A jelenlegi projekt hatékonyságát méri? Teljesítményjavítási tervet dolgoz ki az alkalmazottak elkötelezettségének növelése érdekében? A ClickUp részletes teljesítményjelentés-sablonja grafikonokat, beépített számításokat és számos szakaszt tartalmaz a teljesítmény méréséhez.

Használja az „Index pontszám” részt, hogy megjegyezze, mely tételek haladnak a terv szerint, melyek sürgősek, melyek késnek, és melyek teljesen le vannak fagyasztva, hogy előre mozdítsa a projekteket és a csapat munkájának teljesítményét.

Javítsd a munkád teljesítményét a ClickUp segítségével

A munkahelyi teljesítmény javítása érdekében használd a fenti tippeket, például állíts fel SMART célokat, határozd meg előre a prioritásaidat, ünnepelj meg minden egyes mérföldkövet, és oszd be az idődet a naptárban. Ezzel többet tudsz elérni a munkahét során, miközben megőrzöd a mentális energiádat. 🙌

Szerencsére a ClickUp rendelkezik minden eszközzel, amire szükséged van a munkateljesítmény javításához, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához és a projektek megvalósítható munkaterhelésre bontásához. Ha hozzáférést szeretnél kapni a teljesítmény sablonokhoz, több ezer integrációt szeretnél kihasználni és testreszabható nézeteket szeretnél használni a naptárad kezeléséhez, csatlakozz még ma a ClickUp-hoz.