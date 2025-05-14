A 15 legjobb ingyenes képernyőfelvevő eszköz vízjel nélkül 2025-ben

Épp most fejezte be egy fantasztikus oktatóanyag vagy egy fontos munkahelyi prezentáció felvételét, de amikor elindítja a lejátszást, ott van az a bosszantó vízjel a képernyő közepén.

Ez csalódást okoz mindenkinek, aki tartalmakat készít.

Az igazság az, hogy egy vízjel nélküli ingyenes képernyőfelvevő megtalálása nem kellene kincskeresésnek tűnnie.

Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttük a 15 legjobb ingyenes képernyőfelvevőt vízjel nélkül, hogy Ön a létrehozásra koncentrálhasson, és ne a nem kívánt logók elrejtésére. Kezdjük is! 😉

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 15 legjobb ingyenes képernyőfelvevő szoftver listája: ClickUp (A legjobb a zökkenőmentes képernyőfelvételhez és a munkafolyamatok termelékenységének növeléséhez) OBS Studio (A legjobb professzionális élő közvetítéshez és fejlett videóprodukcióhoz) ScreenRec (A legjobb az azonnali üzleti kommunikációhoz és a gyors megosztáshoz) ShareX (A legjobb fejlett képernyőképek és munkafolyamat-automatizáláshoz) Loom (A legjobb aszinkron üzleti kommunikációhoz és csapatmunkához) Free Cam (Legalkalmasabb oktatási tartalmak készítéséhez és hangfelvételekhez) Screen Pal (A legjobb gyors oktatóanyagok készítéséhez és alkalmi tartalomkészítőknek) ActivePresenter (A legjobb e-learning tartalomfejlesztéshez és szoftverszimulációhoz) Icecream Screen Recorder (A legjobb ütemezett felvételekhez és játékok rögzítéséhez) Bandicam (A legjobb nagy teljesítményű játékfelvételekhez és eszközök rögzítéséhez) MangoApps (A legjobb gyors vállalati kommunikációhoz és fájlmegosztáshoz) CamStudio (A legjobb alapvető képernyőfelvételekhez és régebbi rendszerekkel való kompatibilitáshoz) Monosnap (A legjobb gyors képernyőkép-javításhoz és azonnali megosztáshoz) Peek (A legjobb Linux képernyőfelvételhez és nyílt forráskódú fejlesztéshez) Recast Studio (A legjobb AI-támogatott tartalomkészítéshez és videók újrafelhasználásához)

Mit kell keresnie egy vízjel nélküli ingyenes képernyőfelvevő szoftverben?

A megfelelő, vízjel nélküli ingyenes képernyőfelvevő megtalálása nagy különbséget jelenthet a felvételek minőségében. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az eszközéből, itt vannak a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell:

Könnyen használható felület: Válasszon olyan szoftvert, amely egyszerűen kezelhető, így gyorsan elindíthatja a felvételt anélkül, hogy eltévedne a bonyolult beállítások között.

Kiváló felvételi minőség: Keressen olyan eszközöket, amelyek megőrzik a videó tisztaságát és a magas felbontást, így biztosítva, hogy felvételei élesek és professzionálisak maradjanak.

Platformok közötti kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz több operációs rendszeren és eszközön is működik, így korlátozások nélkül rögzíthet különböző platformokon.

Zökkenőmentes teljesítmény: Válasszon olyan alkalmazást, amely nem terheli a rendszer erőforrásait és nem okoz késleltetést a felvétel közben. A tapasztalatának zökkenőmentesnek kell lennie, még hosszabb munkamenetek esetén is.

Alapvető videószerkesztő eszközök: Válasszon egy olyan online Válasszon egy olyan online képernyőfelvevőt , amely olyan opciókkal rendelkezik, mint a vágás, a kivágás vagy a megjegyzések hozzáadása, hogy finomítsa tartalmát a megosztás előtt.

Ingyenes frissítések és támogatás: Győződjön meg arról, hogy a szoftver rendszeres frissítéseket és elérhető ügyfélszolgálatot kínál, így biztosítva, hogy bármilyen problémát gyorsan megoldhasson.

Megbízható hangrögzítés: Keressen olyan eszközt, amely a képernyő rögzítése mellett kiváló minőségű hangot is rögzít. A tiszta hang ugyanolyan fontos, mint a videó minősége a professzionális tartalom létrehozásához.

🔍 Tudta? A képernyőfelvétel széles körben használatos játékok streameléséhez és oktatóanyagokhoz, olyan platformokon, mint a Twitch és a YouTube, ahol több millió néző követi a játékosok játékát.

A 15 legjobb ingyenes képernyőfelvevő szoftver vízjel nélkül

Ebben a listában összeállítottuk a legjobb ingyenes képernyőfelvevőket, amelyekkel éles, vízjel nélküli videókat készíthet. ✅

1. ClickUp (A legjobb a zökkenőmentes képernyőfelvételhez és a munkafolyamatok termelékenységének növeléséhez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja, hogy összes projektjét, feladatát és csapatmunkáját egy központi, AI-alapú platformra összpontosítsa. Segít a munkafolyamatok egyszerűsítésében, a feladatok kezelésében, a határidők nyomon követésében és a hatékony kommunikációban – mindezt anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltania.

Kezdje el használni a ClickUp Clips alkalmazást Képernyőfelvételek rögzítése és megosztása a ClickUp Clips segítségével a zökkenőmentes együttműködés érdekében

Ez a hatékony platform számos termelékenységet növelő funkciót kínál, többek között a ClickUp Clips beépített képernyőfelvevő eszközt, amelynek segítségével a visszajelzések rögzítése, oktatóanyagok készítése vagy feladatok magyarázata könnyebb, mint valaha.

Készítsen és kezeljen képernyőfelvételeket közvetlenül a ClickUp Clips segítségével.

A 45 perces felvételi korláttal részletes bemutatókat, „ ” termékvideókat vagy visszajelzési üléseket hozhat létre megszakítás nélkül. A klipek automatikusan elmentésre kerülnek a munkaterületén, így azok hozzáférhetők és megoszthatók a csapat tagjai között.

Tegyük fel, hogy távoli csapattal dolgozik, és tisztáznia kell egy feladatot.

Helyett, hogy hosszú e-mailt írna, rögzítheti a képernyőjét, miközben a ClickUp-ban végigmegy a feladaton, és elmagyarázza annak követelményeit. Csatolja a klipet közvetlenül a feladathoz, hogy mindenki saját idejében átnézhesse.

A ClickUp Clips Hub segítségével könnyedén hozzáférhet és kezelheti az összes felvételét.

Hasonlóképpen, az új munkatársak beillesztése során rögzítheti vállalatának munkafolyamatát bemutató demót, lépésről lépésre végigvezetheti az új munkatársakat a legfontosabb folyamatokon, és hozzáférhet hozzájuk a ClickUp Clips Hubon keresztül, ahol automatikusan elmentésre kerülnek a jövőbeni felhasználáshoz.

Emellett zökkenőmentesen integrálható a meglévő munkafolyamatába:

Közvetlenül a megjegyzésből vagy az eszköztárból rögzítsen, így kényelmesen megoldhatja a konkrét feladatokat vagy problémákat.

Válasszon a teljes képernyős, ablakos vagy böngészőfüles rögzítési lehetőségek közül, igényeinek megfelelően.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a felvételek átírásához és a betekintés gyors eléréséhez.

A ClickUp Brain integrált, AI-alapú asszisztens segítségével automatikusan leírhatja felvételeit, így csapata gyorsan megtekintheti a legfontosabb pontokat anélkül, hogy újra meg kellene nézniük az egész videót.

A klipekhez időbélyeggel ellátott megjegyzéseket is hozzáadhat, így pontos visszajelzést adhat a felvétel pontos pillanatáról. Például egy tervezési áttekintés során kiemelhet bizonyos részeket a videóból, és feladatokkal láthatja el a csapat tagjait.

A ClickUp legjobb funkciói

Videók és részletes képernyőfelvételek rögzítése: Legfeljebb 45 perces képernyőfelvételek készítése hanggal a csapat kommunikációjának egyszerűsítése érdekében.

Hozzáférés automatikus átírásokhoz: Használja az AI által generált átírásokat a keresések egyszerűsítéséhez és a felvételek részletes nyilvántartásához.

Hozzászólások időbélyeggel: Hagyjon konkrét visszajelzéseket közvetlenül a felvételen, javítva ezzel az érthetőséget és a csapatmunkát.

A klipek hatékony szervezése: Használja a Clips Hubot a felvételek egyszerű tárolásához, kezeléséhez és eléréséhez.

Ossza meg és ágyazza be a klipeket bárhol: Gyors megosztás linkeken keresztül, vagy a felvételek közvetlen beágyazása feladatokba, dokumentumokba vagy megjegyzésekbe.

ClickUp korlátozások

A klipfelvételek hozzájárulnak a Free Forever csomag tárolási korlátaihoz.

Nincs mobilalkalmazás-támogatás a képernyőfelvételekhez

Csak a böngésző verzióban elérhető, nem a desktop alkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek szinte mindenki számára alkalmasak és használhatók – én csak azokat használtam, amelyek számomra hasznosak voltak. A beépített képernyőfelvevő remek – különösen rövid oktatóanyagok készítéséhez, ha szükséges. A feladatkezeléstől és az időkövetéstől a célok kitűzésén, a dokumentumok megosztásán és az automatizáláson át minden megtalálható benne, amire szükség lehet. Ráadásul a platform rendszeresen frissül és új funkciókat ad hozzá a felhasználói visszajelzések alapján, ezért érdemes nyomon követni a fejlesztési tervet vagy feliratkozni a frissítésekre.

Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek szinte mindenki számára alkalmasak és használhatók – én csak azokat használtam, amelyek számomra hasznosak voltak. A beépített képernyőfelvevő remek – különösen rövid oktatóanyagok készítéséhez, ha szükséges. A feladatkezeléstől és az időkövetéstől a célok kitűzésén, a dokumentumok megosztásán és az automatizáláson át minden megtalálható benne, amire szükség lehet. Ráadásul a platform rendszeresen frissül és új funkciókat ad hozzá a felhasználói visszajelzések alapján, ezért érdemes nyomon követni a fejlesztési tervet vagy feliratkozni a frissítésekre.

💡 Profi tipp: A felvétel előtt rendezze el az asztalát. Zárjon be minden felesleges lapot és programot, hogy a képernyőfelvétel tiszta, professzionális és a feladatra koncentrált legyen.

2. OBS Studio (A legjobb professzionális élő közvetítéshez és fejlett videóprodukcióhoz)

az OBS Studio segítségével

Az OBS Studio egy robusztus megoldás azoknak a szakembereknek, akik fejlett élő videó- és képernyőfelvételi funkciókat keresnek. Stúdióhoz hasonló környezetet biztosít olyan hatékony eszközökkel, mint a jelenetkompozíció, a több forrás integrációja és a valós idejű audio/videó keverés.

Az OBS egyediségét a kiterjedt plugin-ökoszisztéma adja, amely rendkívül testreszabható beállításokat és továbbfejlesztett funkciókat tesz lehetővé. Azok számára készült, akiknek részletes ellenőrzésre van szükségük a felvételeik és élő közvetítéseik felett, biztosítva a professzionális minőségű eredményt.

Az OBS Studio legjobb funkciói

Készítsen komplex elrendezéseket videóforrások, szövegfeliratok és böngészőelemek kombinálásával.

Keverjen össze több hangforrást egyedi hangerő-szabályzókkal, szűrőkkel és effektekkel.

Több platformra is egyszerre streamelhet, állítható bitrátákkal és kódolási opciókkal.

Alkalmazzon valós idejű effektusokat, mint például kromakey, zajszűrés és képmaszkolás.

Rögzítsen korlátlan számú videót több formátumban, testreszabható felbontási és képkockasebesség-beállításokkal.

Az OBS Studio korlátai

Az interfész új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Jelentős rendszererőforrásokat fogyaszt.

Beépített felhőalapú tároló nem áll rendelkezésre.

OBS Studio árak

Ingyenes (nyílt forráskódú)

OBS Studio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak az OBS Studio-ról a valódi felhasználók?

Összességében ez a legjobb, de egyben az egyik legnehezebben használható program, semmi sem automatikus vagy egyszerű benne. Sok beállítást és tesztelést igényel, hogy megtalálja benne a kívánt funkciókat. Ez is része annak, hogy miért ez a legjobb, mert lehetővé teszi olyan dolgok megváltoztatását, amelyeket más programok még megnézni sem engednek.

Összességében ez a legjobb, de egyben az egyik legnehezebben használható program, semmi sem automatikus vagy egyszerű benne. Sok beállítást és tesztelést igényel, hogy megtalálja benne a kívánt funkciókat. Ez is része annak, hogy miért ez a legjobb, mert lehetővé teszi olyan dolgok megváltoztatását, amelyeket más programok még megnézni sem engednek.

📖 Olvassa el még: A legjobb Vimeo alternatívák az egyszerű képernyőfelvételhez

3. ScreenRec (A legjobb az azonnali üzleti kommunikációhoz és a gyors megosztáshoz)

via ScreenRec

A ScreenRec egyszerűsíti az üzleti kommunikációt az azonnali képernyőfelvételre és a biztonságos megosztásra való összpontosítással. A felvétel után automatikusan létrehoz privát megosztási linkeket, és titkosított felhőalapú tárolást is tartalmaz.

Könnyű kialakításával és a gyors funkcionalitás biztosítására helyezett hangsúlyt, a ScreenRec ideális a gyors, biztonságos vizuális kommunikációhoz. Beépített elemző funkciói és minimális rendszerigénye megkülönbözteti a több erőforrást igénylő eszközöktől, biztosítva a hatékonyságot mind a használhatóság, mind a teljesítmény terén.

A ScreenRec legjobb funkciói

A felvétel után azonnal hozzon létre biztonságos, privát megosztási linkeket, hogy gyorsan megoszthassa a tartalmat, miközben ellenőrzi a hozzáférést.

Tárolja a felvételeket titkosított felhőalapú tárhelyen, így biztosítva, hogy fájljai biztonságban legyenek, biztonsági másolatuk legyen, és bármilyen eszközről könnyen hozzáférhetők legyenek.

Részletes nézettségi statisztikákat kaphat, beleértve a nézettségi időt és az elkötelezettségi mutatókat, hogy mérni tudja, hogyan reagál a közönség a tartalmára.

Élvezze a több platformon való kompatibilitást, amely zökkenőmentes, konzisztens teljesítményt biztosít Windows, macOS, Linux és más eszközökön, minőségromlás nélkül.

A ScreenRec korlátai

A felhasználók az ingyenes verzióban csak öt percet rögzíthetnek.

Nincsenek alapvető videószerkesztő eszközök

Nincs támogatás streaminghez

Kevés exportformátum-opció

ScreenRec árak

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Prémium: 81 USD/hó

ScreenRec értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ScreenRec-ről a valódi felhasználók?

Több mint 9 hónapja használom, és úgy érzem, hogy nagyon könnyű használni, mivel nagyon egyszerű a felhasználói felülete, a felvétel minősége is kiváló, és nem tartalmaz vízjelet. A legjobb az, hogy az ezzel készített fájlok nagyon kis méretűek maradnak, és lehetőséget kínál a képernyőképek megosztására és másolására is.

Több mint 9 hónapja használom, és úgy érzem, hogy nagyon könnyű használni, mivel nagyon egyszerű a felhasználói felülete, a felvétel minősége is kiváló, és nem tartalmaz vízjelet. A legjobb az, hogy az ezzel készített fájlok nagyon kis méretűek maradnak, és lehetőséget kínál a képernyőképek megosztására és másolására is.

🧠 Érdekesség: A képernyő valós idejű rögzítésének képessége átalakította az ügyfélszolgálatot, lehetővé téve az ügyintézők számára, hogy videón keresztül végigvezessék a felhasználókat a hibaelhárítási lépéseken, javítva ezzel a problémamegoldás hatékonyságát.

4. ShareX (A legjobb fejlett képernyőképek és munkafolyamat-automatizáláshoz)

via ShareX

A ShareX a munkafolyamat-automatizálási és testreszabási funkcióival túlmutat az alapvető képernyőfelvételeken. Az egyszerű képernyőfelvételektől a komplex automatizált folyamatokig mindent támogat, így kiváló választás azoknak a szakembereknek, akik értékelik a pontosságot és a hatékonyságot.

Több mint 80 tárhelyszolgáltatással integrálva a ShareX egyszerűsíti a megosztást és növeli a haladó felhasználók termelékenységét.

A ShareX legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a rögzítések automatikus feldolgozásához, feltöltéséhez és megosztásához.

Több mint 80 fájltároló és URL-rövidítő szolgáltatással integrálható a rugalmas megosztás érdekében.

Készítsen képernyőképeket és felvételeket pontos területkiválasztással és gyorsbillentyű-támogatással.

A beépített OCR funkcióval szöveget vonhat ki a képekből a gyors szövegkonvertáláshoz.

Képek szerkesztése megjegyzésekkel, effektekkel és formázási eszközökkel a kifinomult vizuális megjelenés érdekében.

A ShareX korlátai

Csak Windows rendszeren érhető el, ami korlátozza a platformok közötti használatot.

Magas memóriahasználat több feladat egyidejű futtatásakor

Korlátozott videószerkesztési funkciók a dedikált videószerkesztőkhöz képest

ShareX árak

Ingyenes

ShareX értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (75+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ShareX-ről a valódi felhasználók?

A ShareX nem egy egyszerű képernyőképernyő-készítő program. Ez egy teljes eszközkészlet. Képnézegető, szerkesztő, kombináló, felosztó és feltöltő funkciókkal rendelkezik. Emellett QR-kód generátor, színválasztó, vonalzó és minialbum-készítő funkciókkal is rendelkezik. A ShareX átlátszó (üveghatású) ablakokat is rögzíthet anélkül, hogy a háttér látható lenne.

A ShareX nem egy egyszerű képernyőképernyő-készítő program. Ez egy teljes eszközkészlet. Képnézegető, szerkesztő, kombináló, felosztó és feltöltő funkciókkal rendelkezik. Emellett QR-kód generátor, színválasztó, vonalzó és minialbum-készítő funkciókkal is rendelkezik. A ShareX átlátszó (üveghatású) ablakokat is rögzíthet anélkül, hogy a háttér látható lenne.

📖 Olvassa el még: 10 Screen Studio alternatíva és versenytárs

5. Loom (A legjobb aszinkron üzleti kommunikációhoz és csapatmunkához)

via Loom

A Loom lehetővé teszi a csapatok számára, hogy élő találkozók nélkül is hatékonyan kommunikáljanak egymással. A hangsúlyt az aszinkron videofelvételre és az azonnali megosztásra helyezi. Kiemelkedő funkciói között szerepel a valós idejű nézői elemzés, az integrált visszajelzési eszközök és a csapatkönyvtárak.

A Loom használata megbízható megoldás azoknak a távoli csapatoknak és szervezeteknek, amelyek javítani szeretnék kommunikációs folyamataikat. Az eszköz egyszerűsíti a frissítések megosztását, a komplex ötletek magyarázatát és az időzónák közötti együttműködés elősegítését.

A Loom legjobb funkciói

Készítsen azonnal megosztható videó linkeket opcionális jelszóvédelemmel.

Elemezze a nézők elkötelezettségét részletes mutatók, például a nézettségi idő és az interakciók segítségével.

Rendezze a tartalmakat kereshető könyvtárakba egyéni mappák és címkék segítségével.

Gyorsan szerkesztheti videóit vágással, egyesítéssel és miniatűrök testreszabásával.

A Loom korlátai

Az ingyenes csomagban a videók hossza korlátozott.

A prémium funkciók, mint például az elemzés, magasabb áron érhetők el.

A felvétel minősége nagyban függ az internet sebességétől.

A Loom árai

Starter: Ingyenes

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti + AI: 20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2080+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (460+ értékelés)

Mit mondanak a Loomról a valódi felhasználók?

Idén kezdtem el ezt csinálni, és az ügyfelek IMÁDJÁK. Komolyan, még soha nem kaptam ilyen jó visszajelzéseket semmire. Volt néhány alkalom, amikor a videó felvétele közben hibát vettem észre, ami átment a felülvizsgálaton, így még az ügyfélnek való elküldés előtt kijavíthattam. Számomra a legnagyobb probléma, hogy az internetem néha instabil. A Loom-nak a videó felvétele közben internetkapcsolatra van szüksége, így amikor az internetem megakad, a videó nem működik.

Idén kezdtem el ezt csinálni, és az ügyfelek IMÁDJÁK. Komolyan, még soha nem kaptam ilyen jó visszajelzéseket semmire. Volt néhány alkalom, amikor a videó felvétele közben hibát vettem észre, ami átment a felülvizsgálaton, így még az ügyfélnek való elküldés előtt kijavíthattam. A legnagyobb probléma számomra, hogy az internetem néha instabil. A Loomnak a videó felvétele közben internetkapcsolatra van szüksége, így amikor az internetem megakad, a videó nem működik.

🔍 Tudta? Egyes képernyőfelvevő szoftverek képesek érzékelni az egér mozgását, automatikusan a kurzorra fókuszálnak vagy effektusokat adnak hozzá a műveletek kiemeléséhez, így a nézők könnyebben követhetik a tartalmat.

6. Free Cam (legalkalmasabb oktatási tartalmak készítéséhez és hangfelvételekhez)

via Free Cam

A Free Cam a beépített zajcsökkentő és szerkesztő funkciók révén a hang tisztaságának javítására összpontosít. Zavaró tényezőktől mentes felülete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felvételeket készítsenek felesleges bonyodalmak nélkül, míg az audióra összpontosító megközelítése ideálisvá teszi oktatóanyagok és prezentációk készítéséhez.

A platform jó választás azok számára, akik az egyszerű funkcionalitást és a tiszta hangot tartják fontosnak. Intuitív felhasználói élményt kínál mind a kezdők, mind a tapasztalt felhasználók számára.

A Free Cam legjobb funkciói

Javítsa a videók hangminőségét zajcsökkentő és hangszerkesztő eszközökkel, hogy felvételei professzionálisabbak és vonzóbbak legyenek.

Készítsen kifinomult videó oktatóanyagokat a beépített vágási és elhalványítási effektusokkal, amelyek segítségével könnyedén kijavíthatja a hibákat vagy a felesleges részeket, és sima átmeneteket adhat hozzá.

Exportálja a felvételeket WMV formátumban, testreszabható minőségi beállításokkal, hogy a felbontást és a fájlméretet különböző platformokhoz és eszközökhöz igazítsa.

A Free Cam korlátai

Csak Windows-eszközökön működik.

Inkonzisztens rendszerhangfelvétel bizonyos Windows-verziókban

A Free Cam ára

Ingyenes

Cam Pro: 227 USD/év

Ingyenes Cam értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Free Cam-ről a valódi felhasználók?

A Free Cam szinte teljesen intuitív. 15 perc alatt sikerült telepítenem és elkészítenem egy egyszerű oktatóvideót. Rendkívül egyszerű szerkesztővel rendelkezik a nem kívánt tartalmak kivágásához. A lehető legkönnyebben használható.

A Free Cam szinte teljesen intuitív. 15 perc alatt sikerült telepítenem és elkészítenem egy egyszerű oktatóvideót. Rendkívül egyszerű szerkesztővel rendelkezik a nem kívánt tartalmak kivágásához. A lehető legkönnyebben használható.

💡 Profi tipp: Állítsa be a képernyőfelvétel képsebességét a simább videolejátszás érdekében, különösen a gyorsan változó tartalmak, például játékok vagy sok akcióval teli oktatóanyagok esetében.

7. Screen Pal (A legjobb gyors oktatóanyagok készítéséhez és alkalmi tartalomkészítőknek)

a Screen Pal segítségével

A Screen Pal egyszerűsíti a képernyőfelvételt az oktatók és az alkalmi felhasználók számára, akik könnyen használható eszközöket keresnek. A szkriptfunkciója lehetővé teszi a felhasználók számára a felvételek hatékony tervezését, míg a valós idejű feliratok biztosítják az akadálymentességet.

A felhőalapú tárolás és a mobil szinkronizálás integrációja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhonnan hozzáférjenek felvételeikhez. A Screen Pal azoknak a felhasználóknak ideális, akik egyszerű felvételi megoldásokat keresnek, kiegészítve kényelemmel és hozzáférhetőséggel.

A Screen Pal legjobb funkciói

Egyszerűsítse a felvételi folyamatot a beépített szkriptelési és teleprompter funkciók használatával.

Automatikusan generáljon feliratokat és végezzen valós idejű szerkesztéseket, hogy videói hozzáférhetők legyenek és pontosan illeszkedjenek a beszélt tartalomhoz.

Szinkronizálja felvételeit az eszközök között a mobilalkalmazás és a felhőalapú biztonsági mentés segítségével. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes átállást az eszközök között.

Közvetlenül tegye közzé videóit olyan platformokon, mint a YouTube, egyetlen kattintással, így elkerülve a manuális feltöltés fáradalmait.

A Screen Pal korlátai

A Full HD felvételhez fizetős előfizetés szükséges.

A korlátozott exportformátumok csökkentik a rugalmasságot a haladó felhasználók számára.

Csak legfeljebb 15 perces videókat rögzíthet.

Screen Pal árak

Üzleti

Solo Deluxe: 3 USD/hó (éves számlázás)

Solo Premier: 6 USD/hó (éves számlázás)

Solo Max: 10 USD/hó (éves számlázás)

Csapat üzleti: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Oktatás

Solo Deluxe Edu: 2 USD/hó (éves számlázás)

Solo Premier Edu: 4 USD/hó (éves számlázás)

Solo Max Edu: 6 USD/hó (éves számlázás)

Team Edu: 2 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Screen Pal értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a Screen Palról a valódi felhasználók?

Már nagyon régóta használom a ScreenPal-t. Elsősorban ügyfeleim számára készítek vele képzési videókat. A fájlok letöltése és a felhőbe feltöltött linkek megkönnyítik a megosztást és a hosszú távú tárolást. Az eszköz nagyon könnyen használható, és rendelkezik az összes szerkesztéshez szükséges alapvető funkcióval […]. ”

Már nagyon régóta használom a ScreenPal-t. Elsősorban ügyfeleim számára készítek vele képzési videókat. A fájlok letöltése és a felhőbe feltöltött linkek megkönnyítik a megosztást és a hosszú távú tárolást. Az eszköz nagyon könnyen használható, és rendelkezik az összes szerkesztéshez szükséges alapvető funkcióval […]. ”

🤝 Barátságos emlékeztető: Rendezze felvételeit mappákba, hogy könnyen hozzáférhessenek és gyorsan megoszthassa őket csapattagjaival vagy ügyfeleivel.

8. ActivePresenter (A legjobb e-learning tartalomfejlesztéshez és szoftverszimulációhoz)

via Atomi

Az ActivePresenter a képernyőfelvétel és az interaktív tanfolyamkészítő eszközök kombinációjával átalakítja az e-learning tartalomkészítést. Kifejezetten szoftverszimulációk és oktatóvideók készítésére lett tervezve.

A platform lépésről lépésre bemutatókat és értékeléseket generál a rögzített műveletekből, ami megkülönbözteti az általános célú rögzítőktől. Kifejezetten oktatási tervezőknek és vállalati trénereknek készült, professzionális tartalomfejlesztési funkciókat kínálva.

Az ActivePresenter legjobb funkciói

Készítsen interaktív szoftverszimulációkat automatikus lépésfelismeréssel a pontos és strukturált eredmények érdekében.

Készítsen SCORM-kompatibilis e-learning tartalmakat közvetlenül a felvételekből, hogy egyszerűsítse a tanfolyamok létrehozását.

Használja a fejlett intelligens rögzítést, amely automatikusan megjegyzéseket és feliratokat ad a rögzített tartalomhoz.

Videókat szerkeszthet többrétegű idővonallal, amely rugalmasságot biztosít komplex és részletes projektekhez.

Készítsen kvízeket és értékeléseket a tanulási környezethez igazított, változatos sablonok segítségével.

Az ActivePresenter korlátai

Magas rendszerkövetelmények az egyszerűbb eszközökhöz képest

Korlátozott lehetőségek a felhőintegrációra

A nagy fájlok renderelése lelassíthatja a rendszereket.

ActivePresenter árak

Standard: 199 USD/licenc

Pro: 399 USD/licenc

Pro Edu: 199 USD/licenc

ActivePresenter értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (65+ értékelés)

Mit mondanak az ActivePresenterről a valódi felhasználók?

Az ActivePresenter eddigi rövid használata során rendkívül lenyűgözött az a funkcionalitás, amelyet ezzel az eszközzel lehet kifejleszteni. Míg egyesek inkább a kezdőknek szóló, egyszerűbb felhasználói élményt részesítik előnyben, én inkább a tiszta lapot kedvelem, és nagyra értékelem, hogy ez a szerzői eszköz remekül egyensúlyba hozza az új és a tapasztalt felhasználók élményét.

Az ActivePresenter eddigi rövid használata során rendkívül lenyűgözött az a funkcionalitás, amelyet ezzel az eszközzel lehet kifejleszteni. Míg egyesek inkább a kezdőknek szóló, egyszerűbb felhasználói élményt részesítik előnyben, én inkább a tiszta lapot kedvelem, és nagyra értékelem, hogy ez a szerzői eszköz remekül egyensúlyba hozza az új és a tapasztalt felhasználók élményét.

💡 Profi tipp: Tervezze meg előre a képernyőfelvételeket forgatókönyv vagy vázlat segítségével, hogy a videó tömör legyen és a témánál maradjon.

9. Icecream Screen Recorder (A legjobb ütemezett felvételekhez és játékok rögzítéséhez)

az Icecream Apps segítségével

Az Icecream Screen Recorder a tervezett felvételekre és az optimalizált játékfelvételekre specializálódott. Pontos ellenőrzést biztosít a felvételi ütemtervek és a játék teljesítménye felett.

Az eszköz támogatja azokat a tartalomkészítőket, akik hatékony, problémamentes lehetőségeket igényelnek a játékmenetek rögzítéséhez vagy a felvételek automatizálásához. A testreszabható gyorsbillentyűk, rajzeszközök és webkamera-overlay funkciók tovább javítják a felvételi élményt.

Az Icecream Screen Recorder legjobb funkciói

Állítson be egyéni kezdési és befejezési időpontokat a tervezett felvételekhez, ezzel automatizálva a munkafolyamatokat manuális beavatkozás nélkül.

Testreszabhatja a felvétel vezérlőit gyorsbillentyűkkel a gyors hozzáférés és a zökkenőmentes működés érdekében élő munkamenetek során.

Kezelje a felvételi előzményeket szervezett projektek segítségével, így könnyebben nyomon követheti és szerkesztheti a korábbi fájlokat.

Közvetlenül az élő felvétel közben rajzoljon megjegyzéseket a legfontosabb pontok kiemeléséhez vagy vizuális utasítások hozzáadásához.

Az Icecream Screen Recorder korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a felvételi időt és az exportálási formátumokat.

Korlátozott felhőalapú tároló integrációk

Egyes felhasználók hangproblémákat jelentettek a szüneteltetési funkcióval kapcsolatban.

Icecream Screen Recorder árak

1 éves licenc: 29,95 USD (éves számlázás)

Életre szóló licenc: 59,95 $ (egyszeri fizetés)

Video PRO csomag: 78 dollár (egyszeri fizetés)

Icecream Screen Recorder értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az Icecream Screen Recorderről a valódi felhasználók?

Tetszik az icecream felhasználói felülete, amely könnyű és egyszerűen használható, az ember számára olvasható szöveg pedig könnyen érthető. A legjobban az a funkció tetszik, hogy a felvevő be van kapcsolva, és a prezentációt a kamerával is rögzítheti, ami személyre szabottabbá teszi a termék összes funkciójának megosztását a potenciális ügyfelekkel.

Tetszik az icecream felhasználói felülete, amely könnyű és egyszerűen használható, az ember számára olvasható szöveg pedig könnyen érthető. A legjobban az a funkció tetszik, hogy a felvevő be van kapcsolva, és a prezentációt a kamerával is rögzítheti, ami személyre szabottabbá teszi a termék összes funkciójának megosztását a potenciális ügyfelekkel.

💡 Profi tipp: Ha szoftveres oktatóanyagot rögzít, próbálja meg szakaszokban rögzíteni, majd később összefűzni őket, hogy megőrizze a figyelmet és csökkentsék a hibalehetőségeket egy hosszú munkamenet során.

10. Bandicam (A legjobb nagy teljesítményű játékfelvételekhez és eszközök rögzítéséhez)

a Bandicam segítségével

A Bandicam felesleges bonyodalmak nélkül rögzíti a képernyőket és a külső eszközöket, például a webkamerákat vagy a játékkonzolokat. Tömörítési technológiája csökkenti a fájlok méretét, miközben megőrzi a videók tisztaságát.

A játékosok és a tartalomkészítők megbízhatnak a funkcióiban, hogy kiváló minőségű felvételeket készítsenek, valós időben jegyzeteket fűzzenek hozzájuk, vagy kényelmesen beprogramozzák a felvételeket.

A Bandicam legjobb funkciói

Rögzítsd a játékmenetet minimális teljesítménycsökkenés mellett, így még intenzív feladatok végzése közben is zökkenőmentes működést biztosít.

Rögzítsen videót külső eszközökről, például webkamerákról és játékkonzolokról HDMI-n keresztül, valós idejű előnézettel a pontos beállításokhoz.

Automatizálja a felvételeket az ütemező funkcióval, így biztosítva, hogy még manuális beavatkozás nélkül sem maradjon le egyetlen fontos pillanat sem.

Emelje ki a tevékenységeket egérkattintás-effektusokkal és billentyűleütések vizualizációjával, hogy javítsa az oktatóvideók érthetőségét és vonzerejét.

A Bandicam korlátai

Csak Windows rendszeren érhető el.

Nincs beépített élő közvetítési funkció

Az ingyenes csomagban a felvételek hossza 10 percre korlátozódik.

Bandicam árak

Személyes licenc: 2,78 USD/hó (éves számlázás) vagy 44,96 USD (életre szóló)

Üzleti és oktatási licenc: 49,46 USD (éves számlázás)

Bandicam értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (110+ értékelés)

Mit mondanak a Bandicamról a valódi felhasználók?

A legcsodálatosabb dolog ebben a funkcióban szerintem az, hogy több mint 8 órán át tudtam rögzíteni a képernyőmet, és nagyon könnyű használni, mert a felvétel után automatikusan elmenti a fájlt a kívánt mappába, amely könnyen elérhető. Ajánlottam a barátaimnak, és megtudtam, hogy nem támogat más operációs rendszereket, és nincs widget funkciója, amelyet könnyen használhat, amikor felvételt szeretne készíteni, mint egy másik felvevő.

A legcsodálatosabb dolog ebben a funkcióban szerintem az, hogy több mint 8 órán át tudtam rögzíteni a képernyőmet, és nagyon könnyű használni, mert a felvétel után automatikusan elmenti a fájlt a kívánt mappába, amely könnyen elérhető. Ajánlottam a barátaimnak, és megtudtam, hogy nem támogat más operációs rendszereket, és nincs widget funkciója, amelyet könnyen használhat, amikor felvételt szeretne készíteni, mint egy másik felvevő.

💡 Profi tipp: Ha jegyzeteket kell készítenie egy videóból, keressen olyan képernyőfelvevőt, amely lehetővé teszi a videó meghatározott részeinek rögzítését, miközben szövegalapú jegyzetelési funkciókat is kínál. Így könnyedén feljegyezheti a fontos részleteket a felvétel közben.

11. MangoApps (A legjobb gyors vállalati kommunikációhoz és fájlmegosztáshoz)

a MangoApps segítségével

A MangoApps célja, hogy a vállalati kommunikáció zökkenőmentes és hatékony legyen, ezért a képernyőfelvétel funkciót biztonságos fájlmegosztási és csapatmunkát segítő eszközökkel kombinálja. Kiválóan alkalmas azoknak a szervezeteknek, amelyek a munkafolyamatok racionalizálására, a kommunikáció javítására és a felvételek csapatok közötti biztonságos megosztására törekednek.

A platform integrálható vállalati kommunikációs rendszerekkel is, így rugalmasságot biztosít nagyméretű műveletekhez.

A MangoApps legjobb funkciói

Biztonságosan ossza meg vállalati fájljait titkosítással, hogy megvédje az érzékeny információkat és biztosítsa adatai védelmét.

Lehetővé teszi a csapatok számára a hatékony együttműködést a felvételekhez fűzött kommentekkel, ami szervezett megbeszéléseket és a kontextushoz kapcsolódó visszajelzések könnyű nyomon követését teszi lehetővé.

Tárolja az összes felvételt a felhőben, a csapat hozzáférésének és jogosultságainak kezelési lehetőségeivel, így teljes ellenőrzést kaphat felett, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg a tartalmat.

Integrálja olyan vállalati platformokkal, mint a Microsoft Teams vagy a Slack, a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

MangoApps korlátozások

A nagyobb csapatok vagy projektek számára az ingyenes tárhely nem biztos, hogy elegendő.

Nem támogatja az offline használatot, ezért kevésbé alkalmas távoli környezetekben.

A felhasználók szerint a felület meglehetősen elavult, és intuitívabb is lehetne.

MangoApps árak

Egyedi árazás

MangoApps értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (125+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (145+ értékelés)

Mit mondanak a MangoApps-ról a valódi felhasználók?

A bevezető anyagok jól megtervezettek, és a támogatás bármilyen kérdésben vagy útmutatásban személyre szabott és kiváló. A Brown Bag és a funkciókat bemutató videósorozatuk remek forrás. Adminisztrátorként és szerkesztőként hetente néhányszor használjuk a felületet, míg a munkatársak naponta, az egész vállalatban. A platform nagyon stabilnak bizonyult.

A bevezető anyagok jól megtervezettek, és a támogatás bármilyen kérdésben vagy útmutatásban személyre szabott és kiváló. A Brown Bag és a funkciókat bemutató videósorozatuk remek forrás. Adminisztrátorként és szerkesztőként hetente néhányszor használjuk a felületet, míg a munkatársak naponta, az egész vállalatban. A platform nagyon stabilnak bizonyult.

🔍 Tudta? A képernyőfelvevő piac értéke 2023-ban 1,2 milliárd dollár volt, és 2031-re várhatóan eléri a 2,1 milliárd dollárt, 2024 és 2031 között évente 6,5%-os növekedéssel.

12. CamStudio (A legjobb alapvető képernyőfelvételekhez és régebbi rendszerekkel való kompatibilitáshoz)

a CamStudio segítségével

A CamStudio egy egyszerű eszköz, amelyet régebbi hardverrel vagy minimális rendszererőforrásokkal rendelkező felhasználók számára terveztek. Alapvető képernyőfelvételi funkciókat kínál, amelyek segítségével a felhasználók fejlett technológia nélkül is rögzíthetik a képernyőt.

Az eszköz az egyszerűségre összpontosít, és egyszerű funkciókat kínál az alapvető felvételi igényekhez és kis projektekhez.

A CamStudio legjobb funkciói

Válassza ki a rögzíteni kívánt területeket vagy ablakokat a fókuszáltabb és tisztább eredmény érdekében, anélkül, hogy a képernyő más részei feleslegesen elvonják a figyelmet.

Adjon hozzá szöveget vagy megjegyzéseket a felvétel közben, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat és irányítsa a közönség figyelmét.

Testreszabhatja a kurzorhatásokat, hogy lejátszás közben felhívja a figyelmet a fontos területekre, és így a kritikus elemek jobban kiemelkedjenek, ami egyértelműbb kommunikációt eredményez.

Konvertálja a felvételeket SWF fájlokká a webes platformokkal való kompatibilitás érdekében, így egyszerűbbé válik a tartalom megosztása különböző online környezetekben.

A CamStudio korlátai

A fejlesztés ritka, ami kevesebb frissítést és új funkciót jelent.

A felvételi lehetőségek az alapvető funkciókra korlátozódnak, modern fejlesztések nélkül.

A nagyobb rugalmasság érdekében nem támogatja az MP4 vagy MOV fájlformátumokat.

CamStudio árak

Ingyenes

CamStudio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CamStudaio-ról a valódi felhasználók?

Kipróbáltam a CamStudio-t, az open source + ingyenes alternatívát, amely szerintem a Camtasia után kapta a nevét és lett megtervezve, és a teljesítménye nem olyan jó – ugyanazon intenzív animáció esetén csupán 5 fps-t ér el –, de úgy gondolom, hogy használható, ha egyszerű, nem túl gyakran frissülő alkalmazásokat rögzít.

Kipróbáltam a CamStudio-t, az open source + ingyenes alternatívát, amely szerintem a Camtasia után kapta a nevét és lett megtervezve, és a teljesítménye nem olyan jó – ugyanazon intenzív animáció esetén csupán 5 fps-t ér el –, de úgy gondolom, hogy használható, ha egyszerű, nem túl gyakran frissülő alkalmazásokat rögzít.

🤝 Barátságos emlékeztető: Figyeljen az időre a felvétel közben. Ha oktatóanyagot készít, legyen tömör, hogy megőrizze a közönség figyelmét.

13. Monosnap (A legjobb gyors képernyőkép-javításhoz és azonnali megosztáshoz)

via Monosnap

A Monosnap megkönnyíti a vizuális kommunikációt a képernyőképek szerkesztésére, a képernyőfelvételre és a gyors megosztásra szolgáló eszközökkel. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek vizuális eszközöket használnak ötleteik vagy folyamatok magyarázatához, és olyan funkciókat kínál, mint a megjegyzéses eszközök és a felhőalapú tárolás, amelyek elősegítik az együttműködést.

Képernyőképeket vagy felvételeket rögzíthet és szerkeszthet, majd megoszthatja azokat a csapattal, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon. Ez segít a csapatoknak hatékonyabban dolgozni, egyszerűvé téve a vizuális elemek frissítését és az információk valós idejű megosztását.

A Monosnap legjobb funkciói

Az integrált felhőalapú tároló és a biztonságos fájlmegosztási lehetőségek segítségével azonnal megoszthatja a felvételeket.

Fejleszd a képernyőképeket fejlett szerkesztőeszközökkel, például megjegyzésekkel és kiemelésekkel.

Tárolja a képeket a beépített szervereken, és hozzon létre rövid URL-eket a könnyű megosztáshoz.

Rövid videoklipeket rögzíthet és közvetlenül a platformon szerkesztheti őket, így gyorsan elkészülhetnek.

Homályosítsa el vagy pixelálja a képernyőképeken szereplő érzékeny adatokat, hogy a kommunikáció során megőrizze a magánélet védelmét.

A Monosnap korlátai

A felvételi funkciók alapszintűek, és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a haladó felhasználók igényeinek.

Az ingyenes csomag korlátozott tárhelykapacitást tartalmaz, ami nagy csapatok számára kihívást jelenthet.

A szervezési eszközök minimálisak, ami megnehezíti a nagy számú fájl kezelését.

Monosnap árak

Ingyenes

Nem kereskedelmi célú: 3 USD/hó

Kereskedelmi: 10 USD/hó

Monosnap értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Monosnapról a valódi felhasználók?

Van még egy Monosnap nevű program is, amit én is használtam. Szép, kicsi mp4 fájlokat készít, és lehetővé teszi a teljes képernyő vagy a kijelölt terület (választható) rögzítését, valamint a mikrofon használatát is.

Van még egy Monosnap nevű program is, amit én is használtam. Szép, kicsi mp4 fájlokat készít, és lehetővé teszi a teljes képernyő vagy a kijelölt terület (választható) rögzítését, valamint a mikrofon használatát is.

💡 Profi tipp: Ha problémamentes felvételi élményt keres, válasszon egy Chrome-bővítményes képernyőfelvevőt. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül a böngészőjéből indítsa el a felvételt, anélkül, hogy külön alkalmazást kellene telepítenie vagy elindítania, így tökéletes online oktatóanyagok, értekezletek vagy webináriumok rögzítéséhez útközben.

14. Peek (a legjobb Linux képernyőfelvételhez és nyílt forráskódú fejlesztéshez)

a GitHubon keresztül

A Peek azoknak a Linux-felhasználóknak készült, akik egyszerű módszert keresnek kis méretű, kiváló minőségű GIF-ek rögzítéséhez. Egyszerűen működik, és a hagyományos képernyőfelvevő eszközök bonyolultsága nélkül a gyors, hatékony rögzítésre összpontosít.

Az eszköz minimalista felületet kínál, amely kevés beállítással könnyen használható. A képkockasebességet és a minőséget az igényeinek megfelelően állíthatja be, és gyorsan megoszthatja a GIF-eket.

A legjobb funkciók áttekintése

Készítsen kis méretű GIF-felvételeket, amelyek kis fájlméretre vannak optimalizálva és gyorsan betöltődnek különböző platformokon.

Használja a Linux natív teljesítményét a lag és megszakítások nélküli, sima és megbízható felvételek elkészítéséhez.

Állítsa be a képkockasebességet és a képminőséget az egyedi igényeinek megfelelően, hogy optimalizálja tartalmát attól függően, hogy nagyobb részletességet vagy gyorsabb fájlbetöltést szeretne elérni.

A beépített exportálási opciók segítségével gyorsan megoszthatja a felvételeket, így egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

Rögzítsen meghatározott területeket vagy ablakokat egyedi beállításokkal a nagyobb pontosság érdekében.

Peek korlátozások

Csak Linux rendszeren működik, így csak az operációs rendszer felhasználói számára elérhető.

A felvételi lehetőségek GIF-ekre korlátozódnak, videó- vagy hangfelvételi funkciók nélkül.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. Recast Studio (A legjobb AI-támogatott tartalomkészítéshez és videók újrafelhasználásához)

via BetaList

A Recast Studio az AI videó-újrafelhasználás segítségével segít egyszerűsíteni a tartalomkészítési folyamatot.

A kézi szerkesztés helyett ezzel az eszközzel automatikusan létrehozhat különböző platformokra alkalmas klipeket. Feliratokat is hozzáad, és önállóan generál átiratokat. Az eszköz célja, hogy egyszerűsítse a tartalom különböző közösségi média platformokra való adaptálásának folyamatát, ezzel időt takarítva meg a tartalomkészítőknek.

Beépített sablonokkal és a közönség elkötelezettségét mérő elemzésekkel támogatja a tartalom optimalizálását különböző csatornákon.

A Recast Studio legjobb funkciói

Alkalmazzon AI eszközöket a felvételek különböző közönségek és platformok számára megfelelő formátumokká alakításához.

Automatikusan generáljon feliratokat és átiratokat a jobb hozzáférhetőség és az elkötelezettség érdekében.

Készítsen gyorsan közösségi médiára alkalmas videoklipeket előre megtervezett sablonokkal.

Optimalizálja a tartalmat a közönségelemzés segítségével, hogy megértse, mi működik a legjobban.

A meglévő videókat többféle formátumba konvertálhatja olyan platformokhoz, mint a YouTube vagy az Instagram.

A Recast Studio korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott AI-feldolgozási időt kínál, ezért kevésbé alkalmas intenzív használatra.

Nem kínál fejlett felvételi funkciókat, inkább a szerkesztésre és az újrafelhasználásra összpontosít.

Recast Studio árak

Starter: 17 USD/hó

Prémium: 57 USD/hó

Professzionális: 37 USD/hó

Recast Studio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Recast Studio-ról a valódi felhasználók?

Annyira örülök, hogy rátaláltam erre az oldalra! A Recast annyira megkönnyítette az életemet a podcastom adminisztrációjával kapcsolatban. Sok helyet megnéztem, de nem találtam semmit, ami ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezett volna, mint a Recast Studio. Nagyon elégedett vagyok a tapasztalataimmal. Azonban örülnék, ha IOS-alkalmazásként vagy Mac-re letölthető szoftverként is elérhetővé tennék, hogy még könnyebb legyen a használata.

Annyira örülök, hogy rátaláltam erre az oldalra! A Recast annyira megkönnyítette az életemet a podcastom adminisztrációjával kapcsolatban. Sok helyet megnéztem, de nem találtam semmit, ami ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezett volna, mint a Recast Studio. Nagyon elégedett vagyok a tapasztalataimmal. Azonban örülnék, ha IOS-alkalmazásként vagy Mac-re letölthető szoftverként is elérhetővé tennék, hogy még könnyebb legyen a használata.

💡 Profi tipp: Hosszabb képernyőfelvételek esetén használjon szüneteket és szüneteket, hogy elkerülje a technikai problémákat, és megkönnyítse a szerkesztést azáltal, hogy természetes megállási pontokat biztosít magának.

Kattintson a ClickUp Clips-re

És ennyi! Összefoglalás azokról az eszközökről, amelyekkel a képernyőt felveheti anélkül, hogy azok a bosszantó vízjelek zavarnák. Az egyszerű, könnyen kezelhető opcióktól a funkciókban gazdag platformokig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Ha olyan eszközt keres, amely többet tud, mint a képernyőfelvétel, akkor a ClickUp lehet az új legjobb barátja.

A ClickUp Clips segítségével közvetlenül a munkaterületén rögzítheti visszajelzéseit, oktatóanyagait vagy feladatmagyarázatait. A felvételeket rendezett, hozzáférhető és könnyen megosztható formában tárolja, így Ön a feladatok elvégzésére koncentrálhat.

Ha ez az Ön stílusa, miért ne próbálná ki? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅