10 Screen Studio alternatíva a zökkenőmentes képernyőfelvételhez 2025-ben

A Screen Studio egy professzionális képernyőfelvétel-készítő eszköz, amellyel gyorsan és hatékonyan készíthetsz kiváló minőségű videotartalmakat. Egy ideig ez volt a kedvenc eszközöm.

Amikor elkezdtem használni a Screen Studio-t rövid bemutatók készítéséhez vagy videók megosztásához visszajelzésekkel a csapatommal, ez az eszköz forradalmasította a munkámat. Biztosabbá váltam a kamera előtt, és minimális erőfeszítéssel professzionális, kifinomult videókat tudtam készíteni.

Mostanra megjelentek olyan Screen Studio alternatívák, amelyek jobb munkát végeznek a videók készítésében. Így eljött az ideje a frissítésnek. Mielőtt azonban átálltam és hozzáadtam egy új eszközt a munkafolyamatomhoz, a csapatommal órákat töltöttünk alapos kutatással.

Örömmel osztom meg veled a kutatásunk eredményeit. Összeállítottam egy listát a Screen Studio alternatíváiról, amelyek jobb minőségű felvételt, felhasználóbarátabb felületet és újabb szerkesztési funkciókat kínálnak.

De ne feledje, hogy bár a kutatást mi végeztük, a választás az Öné. Olvassa tovább, és válasszon okosan!

Mit kell keresni a Screen Studio alternatíváiban?

Mielőtt belekezdenénk, íme azok a tényezők, amelyeket figyelembe kell vennie, amikor Screen Studio alternatívákat keres:

Könnyű használat: Válasszon olyan alternatívákat, amelyek felhasználóbarát felülettel rendelkeznek, így a felvétel és a szerkesztés nem igényel hosszú tanulási folyamatot. Keressen olyan eszközöket, amelyek egyszerű kezelést és navigációt biztosítanak.

Kiváló minőségű felvétel : Válasszon olyan eszközöket, amelyek professzionális minőségű videókhoz nagy felbontású felvételi lehetőségeket kínálnak, például 1080p vagy 4K felbontást 30 vagy 60 képkocka/másodperc sebességgel. Az eszköznek támogatnia kell a különböző formátumokban, például MP4, MOV és AVI formátumban történő felvételt, hogy az Ön igényeinek megfeleljen.

Valós idejű szerkesztés : Válasszon olyan eszközöket, amelyek valós idejű szerkesztési lehetőségeket kínálnak. Ez azt jelenti, hogy valós időben végezhet módosításokat, például megjegyzéseket, szöveget, átfedéseket, webkamerás felvételeket és hangbevitelt adhat hozzá, hogy a létrehozási folyamat hatékonyabb legyen.

Megosztási lehetőségek : Keressen olyan eszközöket, amelyek közvetlen feltöltést kínálnak a YouTube-ra és más közösségi média platformokra, valamint exportálást számos formátumban.

Hatékonyság : Gondold át, hogy az eszköz milyen hatással van a rendszer teljesítményére. Zökkenőmentesen kell működnie, anélkül, hogy túlzottan lelassítaná a számítógépet.

Ár: Hasonlítsa össze az árakkal kapcsolatos tervezeteket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz jó ár-érték arányt kínál-e; olvassa el a kisbetűs részt, hogy megismerje a fejlett funkciók vagy előfizetések további költségeit.

A 10 legjobb Screen Studio alternatíva 2024-ben

Íme a tíz legjobb Screen Studio alternatíva, amelyek közül választhatsz:

1. ClickUp (A legjobb képernyőfelvételhez és együttműködéshez)

A ClickUp egy termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a csapatmunka javítása. Már korábban is használtam a ClickUp-ot a projektjeim és feladataim kezeléséhez.

A Screen Studio alternatíváinak keresése azonban arra késztetett, hogy közelebb keressek, és nem csalódtam. A ClickUp Clips segítségével könnyedén készíthetek és oszthatok meg képernyőfelvételeket anélkül, hogy platformok között kellene váltanom.

Megnyomom a felvétel gombot, megosztom a képernyőmet, és azonnal világos utasításokat küldök a csapatomnak – mindez gyorsabban, mint egy hosszú válasz begépelése. Ezért ez egy remek alternatíva a Loomhoz, és promóciós videók készítésére is használhatja.

Küldj kiváló minőségű képernyőfelvételeket, és oszd meg őket azonnal a csapatoddal a ClickUp Clips segítségével

A Clipsben azonban a legjobban azt szeretem, hogy bármilyen információt egy klipből világos, végrehajtható feladattá alakíthatok a ClickUp Tasks alkalmazásban. Ezután kijelölhetek egy felelőst, és elhelyezhetem a feladatot a legmegfelelőbb projektterületen. Szüksége van a klipre a kontextushoz? Ágyazza be közvetlenül a feladat leírásába, hogy könnyen hivatkozhasson rá.

És ez még nem minden. A fejlett és felhasználóbarát AI asszisztens, a ClickUp Brain még szórakoztatóbbá teszi a munkát.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan leírom a klipeket, ami segít gyorsan elküldeni a bemutató videók összefoglaló dokumentumait. A részletes időbélyegekkel ellátott felvételeket áttekintve gyorsan eljuthat a kívánt szakaszokhoz. Kivonhat klipeket a felvételeiből, hogy kiemelje és terjessze a fontos információkat.

A ClickUp Brain megoldja azt az egyetlen lehetséges hátrányt is, ami a klipek csapatomnak való elküldésével jár: a videókból való konkrét információk megtalálását. Az automatikusan leírt klipek megkönnyítik a kulcsszavak keresését. A leirat alapján kérdéseket tehetsz fel a Brainnek a videó tartalmával kapcsolatban, így kiválaszthatod a szükséges információkat.

? Profi tipp: Írói válság esetén a ClickUp Brain AI Writer programját használom. Segít gyorsan megírni a leírásokat, szöveget hozzáadni és feliratokat készíteni azokhoz a videókhoz, amelyeket feltölteni szeretnék a YouTube-ra.

Az együttműködés a munkám fontos részét képezi, és a ClickUp több szempontból is hatékonnyá teszi azt. A sablonok az egyik kedvenc ClickUp-szolgáltatásom.

Töltse le ezt a sablont Szervezze meg műveleteit a ClickUp videóprodukciós sablonjával

Például a ClickUp videóprodukciós sablonja gyorsan és hatékonyan rendszerezi videóit. Az egyéni állapotok és listanézetek mindent strukturáltan tartanak, és minden projektrészlet könnyen elérhető. Az együttműködés gyerekjáték. Egyszerűen hívja meg csapatát és ügyfeleit, ossza ki a feladatokat, ossza meg a fájlokat, és beszélje meg mindent a platformon belül.

A ClickUp az egyik legjobb Screen Studio alternatíva, amely olyan funkciókat kínál, amelyek bővítik a videóprodukció és a képernyőfelvétel lehetőségeit.

A ClickUp legjobb funkciói

Gyorsan rögzítsen és osszon meg képernyővideókat a csapatán belül

Használja ki a ClickUp Brain és mesterséges intelligenciájának képességeit, hogy információkat keressen a Clipsben, könnyedén leírja azokat, vagy azonnal másolatokat készítsen.

Tökéletesítse munkafolyamatát az interfész különböző sablonokkal történő testreszabásával.

Használja a ClickUp Clips Chrome kiterjesztést a gyors felvételekhez.

A ClickUp Tasks segítségével még a legbonyolultabb videóprodukciós munkafolyamatokat is kezelheti.

A ClickUp korlátai

A legjobb sablonkonfiguráció kidolgozása némi kísérletezést igényel.

Az állítható nézetekhez egy kis időbe telik megszokni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Loom (a legjobb gyors videóüzenetekhez)

via Loom

A Loom egy népszerű képernyőfelvevő, amely AI-alapú videóüzenetek megosztására szolgál. Lehetővé teszi, hogy a rögzített videókat linkeken keresztül azonnal megosszam, így gyors és egyszerű kommunikációt biztosít. Emojik, megjegyzések, feladatok és CTA-k hozzáadhatók a videóüzenetekhez.

Az 50 nyelven elérhető átiratok és feliratok segítségével hatékonyabban tudok kommunikálni a távoli csapatommal az időzónák között. Ha hibázok, a Loom lehetővé teszi, hogy visszatekerjem a felvételt és újra felvegyem annak egy részét, így a lehető legjobb felvételt készíthetem el. Tökéletes videóüzenetek, oktatóanyagok és visszajelzések készítéséhez, anélkül, hogy hosszú feltöltési vagy bonyolult szerkesztési folyamatokkal kellene bajlódni.

A Loom legjobb funkciói

Rögzítsd a képernyődet, és oszd meg azonnal egy linkkel!

Tekerd vissza a felvételt, hogy a legjobb felvételt készíthesd el

Elemezze, kik nézték meg videóit és mennyi ideig

A Loom korlátai

Az ingyenes csomagban a videofelvételek tárolási kapacitása korlátozott.

A videószerkesztési funkciók más eszközökhöz képest korlátozottak.

A Loom árai

Starter: Ingyenes

Üzleti: 15 USD/hó alkotónként

Vállalati: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

3. Tella (a legjobb személyre szabott videók készítéséhez)

via Tella

A Tella lehetővé teszi egyedi és lenyűgöző képernyőfelvételek készítését. Számos sablonnal és szerkesztési funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével professzionális megjelenésű videókat készíthetek, mindezt a testreszabás erős hangsúlyozásával. Különböző effektusokat és átmeneteket is beépíthetek, testreszabott háttérképeket adhatok hozzá, és beépíthetem a márkámat is.

A Tella lehetővé teszi, hogy kis, jól kezelhető szegmenseket hozzak létre, majd a végén zökkenőmentesen szerkesszem őket. A Speaker Notes funkció segít abban, hogy a felvétel közben ne térjek el a témától. A Tella felhasználóbarát felülete kiváló választás videók személyre szabásához.

A Tella legjobb funkciói

Sablonok és egyedi háttérképek segítségével személyre szabhatja képernyőfelvételeit.

Használja az intuitív szerkesztőeszközöket a vágáshoz, kivágáshoz és effektusok hozzáadásához.

Készíts videószegmenseket, és később szerkeszd össze őket

Tella korlátai

Egyes versenytársakhoz képest kevesebb integrációs lehetőséget kínál.

Csak korlátozott próbaidőszakot kínál.

Még nem kínál részletes elemzéseket.

Tella árak

Pro: 19 USD/hó

Prémium: 49 USD/hó

Csapat: Egyedi árazás

Tella értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. CleanShot (A legjobb kiváló minőségű képernyőképek és felvételek készítéséhez)

via CleanShot

A CleanShot rugalmas megoldás azoknak a szakembereknek, akiknek gyorsan kell pontos vizuális információkat előállítaniuk és terjeszteniük. Fantasztikus GIF-felvételi funkciókat és zökkenőmentes felhőkapcsolatot kínál.

Imádom a beépített szerkesztőt, amellyel hozzáadhatom a szükséges megjegyzéseket, és kiemelhetem vagy elrejthetem a képernyőképek bizonyos részeit. A CleanShot erős versenyző, ha könnyedén szeretnél lenyűgöző termékvideókat készíteni.

A háttér eszköz rendkívül hasznos több képernyőkép kombinálásához, háttér hozzáadásához és olyan tulajdonságok beállításához, mint a képarány, a kitöltés és az igazítás. Mivel nagyra értékelem a képernyőképek pontosságát, a CleanShot számomra kiváló eszköz.

A CleanShot legjobb funkciói

Készítsen nagy felbontású képernyőképeket és felvételeket

Háttér hozzáadása és különböző tulajdonságok, például a képarány beállítása

Gyorsan elérheti az eszközöket a képernyőn megjelenő kis átfedésről.

A CleanShot korlátai

Csak macOS rendszeren érhető el.

Nincsenek fejlett videószerkesztő eszközök

CleanShot árak

Egyszeri vásárlás: 29,99 USD

CleanShot Cloud Pro: 10 dollár/hónap

CleanShot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Descript (A legjobb videó- és hangszerkesztéshez)

via Descript

A Descript egy robusztus eszköz, amely kreatív szerkesztési módszereivel tűnik ki, különösen a leírási és Overdub eszközeivel. A Descript segítségével úgy szerkeszthetem az audio- és videofájljaimat, mint egy szöveges dokumentumot, mivel automatikusan leírja a felvételeimet. Az Overdub funkció lehetővé teszi, hogy kijavítsam a felvételeim hibáit anélkül, hogy újra kellene rögzítenem az egész munkamenetet.

A Descript AI-alapú videószerkesztőjével precízen szerkeszthetek, a videó formátumát különböző képernyőkhöz igazíthatom, és effekteket, például hangokat, képeket és feliratokat adhatok hozzá. Ez egy hihetetlenül hatékony eszköz a tartalomkészítéshez.

A Descript legjobb funkciói

A rögzített videók automatikus átírása

Használja az AI-alapú hangklónozást az egyszerű hangjavításokhoz

Videó- és hangsávok egyidejű szerkesztése

A Descript korlátai

A fejlett funkciók elsajátítása időt igényelhet.

Magasabb költségek az alapvető képernyőfelvétel-eszközökhöz képest

Descript árak

Ingyenes

Hobbiból: 19 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (160+ értékelés)

6. Movavi (a legjobb egyszerű videószerkesztéshez)

via Movavi

A Movavi intuitív felhasználói felületének köszönhetően kiváló választás azok számára, akik még nem ismerik a képernyőfelvételt és a videószerkesztést. Drag-and-drop szerkesztési funkciója, széles körű speciális effektjei és gyors exportálási lehetőségei rendkívül egyszerűvé teszik a videók készítését.

A felvétel közben akár rajzolhat is a videóra, hogy még érdekesebbé tegye. Az egérkurzor és a billentyűleütések kiemelése a felvételeimben javítja a képernyőn történő kommunikációt. A Movavi tökéletes választás azoknak a kezdőknek, akiknek nincs szükségük fejlett funkciókra.

A Movavi legjobb funkciói

Használjon egyszerű drag-and-drop felületet a videószerkesztéshez

Az egér kurzor és a billentyűleütések kiemelése

Képernyő és webkamera egyidejű rögzítése

A Movavi korlátai

Az ingyenes verzió vízjeleket tartalmaz és korlátozott funkciókkal rendelkezik.

Egyes felhasználók szerkesztés közben késleltetést jelentenek.

Movavi árak

Screen Recorder: 19,95 USD/hó

Screen Recorder + Video Editor: 133,95 dollár (1 éves előfizetés)

Video Suite: 164,95 dollár (1 éves előfizetés)

Movavi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

7. ShareX (A legjobb a haladó felhasználók számára)

via ShareX

A ShareX egy nyílt forráskódú képernyőfelvétel-készítő eszköz, kifinomult szerkesztési lehetőségekkel, testreszabható munkafolyamatokkal és számos felvételi opcióval. Mivel nyílt forráskódú, vízjelek nélkül, ingyenesen használhatja. Imádom, hogy a ShareX milyen könnyű; nem terheli a számítógépem erőforrásait felvétel vagy szerkesztés közben.

Egész weboldalakat vagy dokumentumokat rögzíthetek úgy, hogy görgethető képernyőképeket készítek, amelyek zökkenőmentesen kombinálják a különböző képeket. Bár a felülete kissé bonyolultabb, a kiterjedt funkciók miatt megéri.

A ShareX legjobb funkciói

Használja ki a fejlett egyéni feltöltő támogatás előnyeit

Készíts görgethető képernyőképeket a teljes weboldalak rögzítéséhez

Egyedi munkafolyamatok tervezése automatizált feladatokhoz

A ShareX korlátai

Kezdők számára nem túl felhasználóbarát

Csak Windows rendszerre elérhető.

ShareX árak

Ingyenes

ShareX értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

8. Flashback (a legjobb prezentációk rögzítéséhez)

via Flashback

A Flashback egy oktatóvideó-szoftver, amelynek funkciói oktatók és trénerek számára lettek kifejlesztve, és amely ideális prezentációk és oktatóvideók rögzítésére. A Flashback egy hatékony eszköz alapos oktatási tartalmak kidolgozásához, mivel egyszerre rögzíti a webkamera felvételeit, a mikrofon hangjait és a képernyőn zajló tevékenységeket.

Egyszerre több képernyőt is rögzíthetek, és a korlátlan felvételi idő lehetővé teszi, hogy hosszú képzéseket vagy prezentációkat is megszakítás nélkül rögzíthessek.

A többsávos szerkesztési idővonal segítségével könnyedén készíthetek kifinomult és vonzó videókat. A Flashback sokoldalú exportálási lehetőségeket is kínál, így videóimat különböző formátumokban menthetem, vagy közvetlenül megoszthatom a FlashBack Connecten vagy a YouTube-on.

A Flashback legjobb funkciói

Rögzítsen annyit, amennyit csak akar, korlátozások nélkül.

Webkamera és mikrofon hangjának egyidejű rögzítése

A felvételek időzítése meghatározott időpontokra

A Flashback korlátai

Kevesebb exportformátum, mint más eszközöknél

Csak Windows rendszerre elérhető.

Flashback árak

Flashback Express: 29 dollár (1 PC)

Flashback Pro: 49 dollár (egyszeri fizetés)

FlashbackPro + Video Converter: 68 dollár (egyszeri fizetés)

Flashback értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Camtasia (a legjobb interaktív videók készítéséhez)

via TechSmith

A Camtasia jól ismert hatékony szerkesztési funkcióiról, amelyek segítségével a felhasználók egyszerűen készíthetnek kiváló minőségű videókat. Videomarketing szoftverként népszerű a szakemberek és az oktatók körében. A Rev, az új, videokészítést gyorsító munkafolyamat segítségével könnyedén javíthatom videóimat dinamikus feliratokkal, háttérrel és interaktív elemekkel.

Akár beépített, akár külső kamerával készített felvételeket használok, dinamikusabbá tehetem a tartalmamat. A Rev segítségével gyorsan szerkeszthetem a méretet, az elrendezést, a hátteret, az effektusokat és a szűrőket, így felgyorsítva a videó készítésének folyamatát. Lehetővé teszi továbbá az egérmozgások rögzítését és különböző effektusok alkalmazását a képernyőn való láthatóság javítása érdekében.

A Camtasia legjobb funkciói

Használja a fejlett szerkesztési funkciókat professzionális minőségű videók készítéséhez

Dinamikus feliratok és háttérképek hozzáadása különböző effektekkel

Háttér eltávolítása és egyedi jelenetek hozzáadása

A Camtasia korlátai

A fejlett funkciók elsajátítása időbe telhet.

A zökkenőmentes működéshez jelentős rendszererőforrásokra van szükség.

Camtasia árak

Camtasia Essentials: 179,88 dollár/év

Camtasia Create: 249 USD/év

Camtasia Pro: 599 USD/év

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

10. Icecream (a legjobb egyszerű és gyors felvételekhez)

via Icecream

A gyors képernyőfelvételekhez az Icecream a legnépszerűbb választás. Tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik egyszerűséget és hatékonyságot keresnek, mivel olyan alapvető funkciókat kínál, mint a jegyzetelési eszközök, a felvétel ütemezője és a különböző fájlformátumok támogatása.

Könnyedén rajzolhatok, írhatok, nyilakat adhatok hozzá és megjegyzéseket fűzhetek a képernyőképeimhez. Az Icecream videószerkesztő funkciói lehetővé teszik, hogy egyetlen kattintással kivágjak, beállítsam a lejátszási sebességet, elnémítsam a hangot és még sok mást, mielőtt feltöltöm a felvételeimet.

Az Icecream legjobb funkciói

Jegyzeteket, szöveget és nyilakat adhat felvételeihez

A felvételeket különböző formátumokban, például MP4 és AVI formátumban mentheti.

Egyedi vízjeleket adhat felvételeihez

Az Icecream korlátai

Nincsenek benne más eszközökben megtalálható fejlett szerkesztési funkciók.

Egyes felhasználók alkalmi hibákról és összeomlásokról számolnak be.

Icecream árak

Ingyenes

Pro: 59,95 $ (egyszeri fizetés)

Icecream értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (30+ értékelés)

Fejlett képernyőfelvétel a ClickUp segítségével

Ez a tíz legjobb Screen Studio alternatíva tökéletes megoldás a képernyőfelvételek rögzítésére és megosztására a szervezeten belül, különböző forrásokból.

Ha olyan képernyőfelvételi platformot keres, amely túlmutat az alapvető funkciókon, akkor a ClickUp a tökéletes választás. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek növelik a termelékenységet és egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal, vagy regisztráljon ingyenesen, hogy megtudja, hogyan hozhat ki sokkal többet a ClickUp-fiókjából.