A 10 legjobb Vimeo-alternatíva képernyőfelvételhez 2025-ben

A tökéletes képernyőfelvevő szoftver megtalálása teljesen megváltoztathatja a videózási élményedet egy olyan világban, ahol minden kattintás és kurzor mozgás számít.
A videóplatform-szakértő Vimeo éppen erről híres.
Sok felhasználó azonban kihívásnak tartja a lejátszási problémák és a magas árak kezelését, ami arra készteti őket, hogy jobb alternatívákat keressenek.
Megértjük, hogy olyan videomegoldásra van szükséged, amely nem kerül egy vagyonba és nem rontja a minőséget.
Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb Vimeo alternatíváról, amelyek biztosan kielégítik az igényeidet.
Ezeket a képernyőfelvétel-készítő remekműveket funkcióik, kompatibilitásuk és áraik szerint bontjuk le, hogy megtalálhassa a magának vagy vállalkozásának legmegfelelőbbet.
Mit kell keresned egy Vimeo alternatívában?
Mielőtt választanál, tudnod kell, milyen funkciókra van szükséged a Vimeo alternatívájában.
Vedd figyelembe a következő elengedhetetlen tulajdonságokat:
- Felvételi lehetőségek: Válassz egy olyan Vimeo alternatívát, amely lehetővé teszi a képernyő, a webkamera, valamint a mikrofon és a rendszer hangjának felvételét.
- Szerkesztőeszközök: Válassz olyan alternatívát, amely szerkesztési funkciókkal rendelkezik, mint például vágás, hangerő-beállítás és némítás, hogy finomíthasd felvételeidet.
- Különböző kimeneti formátumok: Győződj meg róla, hogy a Vimeo alternatíva több fájlformátumot is támogat, például MP4, MOV és GIF.
- Magas felbontás: Válassz olyan szoftvert, amely nagy felbontású kimenetet biztosít, hogy videóid élesek és tiszták legyenek.
- Videók egyszerű megosztása: Keress olyan Vimeo alternatívát, amely lehetővé teszi a felvételek egyszerű feltöltését és megosztását, beleértve a megosztható linkek azonnali létrehozásának lehetőségét is.
- Nincs vízjel: Válassz olyan platformot, amely nem tartalmaz vízjeleket, mivel ezek ronthatják a szöveg láthatóságát és elvonhatják a figyelmet.
- Hangfelvételek és hanganyagok: Győződj meg róla, hogy hangfelvételeket tudsz rögzíteni, és narrációt és kontextust tudsz hozzáadni a felvételeidhez.
A 10 legjobb Vimeo alternatíva
Miután tisztában vagy azzal, hogy mire van szükséged és mit vársz el a képernyőfelvevő szoftvertől, böngészd át a 2024-re vonatkozó 10 legjobb Vimeo-alternatíva listánkat:
1. ClickUp
A ClickUp egy népszerű, all-in-one együttműködési és termelékenységi szoftver, amely mindenféle projektet képes kezelni. Tartalmaz egy hatékony képernyőfelvevő eszközt is, amely könnyen integrálható a munkafolyamatába.
Bármely ClickUp beszélgetésben egyszerű kattintással létrehozhatsz egy klipet. Ezenkívül a ClickUp Brain automatikusan leírja az összes klipet, így könnyen kiemelheted a fontos részeket és navigálhatsz a videóban.
A ClickUp Clips megosztása egyszerű: ágyazd be a videót a platformba, oszd meg a nyilvános linket, vagy töltsd le a videofájlt. A Clips-eket akár megvalósítható feladatokká is alakíthatod, így ötleteid rendezettek és megvalósíthatóak maradnak. És mivel az összes Clips-ed a Clips Hub-ban van tárolva, a rendezettség fenntartása soha nem volt ilyen egyszerű.
Az eszköz tökéletes tiszta videóüzenetek továbbítására, időkorlát nélkül. Rögzítsd a képernyődet, ablakodat vagy böngészőfüledet valós időben, rögzíts hangot, és oszd meg könnyedén. Ráadásul kezdőbarát, így komplex szerkesztőszoftverek használata nélkül is professzionális videókat készíthetsz.
Akár projekteket kezel, akár oktatási tartalmakat hoz létre, a ClickUp Clip segítségével hatékonyan és eredményesen kommunikálhat. A ClickUp projektmenedzsment eszközeinek segítségével minden rendelkezésére áll, amire szüksége van vállalkozása támogatásához – és kevés eszköz van ezen a listán, amely olyan költséghatékony lenne, mint a ClickUp.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rögzítsd a képernyődet időkorlát és vízjel nélkül, még az ingyenes verzióval is.
- Ossza meg és rögzítse videóit azonnal és biztonságosan, exportálás vagy feltöltés nélkül.
- Írd le videóidat automatikusan a ClickUp Brain segítségével
- Adj hangot videofelvételeidhez mikrofon segítségével
- Készítsen feladatokat közvetlenül a videofelvételekből, és rendelje hozzá őket csapattagjaihoz.
- Állíts be pontos kezdési dátumokat, határidőket és pontos időpontokat a határidők ütemezéséhez.
- Integrálható több mint 1000 más munkaeszközzel, például a Zoommal, a Slackkel, a Google Workspace-szel és a Microsoft Office-szal.
- Testreszabhatod a feladatok állapotát, hogy egy pillanat alatt áttekintheted a haladást.
A ClickUp korlátai
- Kis tanulási görbe
- Nincsenek fejlett videószerkesztő eszközök
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 10 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 19 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Loom
A Loom egy népszerű alternatíva a Vimeo-hoz, ha gyorsan szeretnél professzionális videókat készíteni. Könnyen használható, és egyetlen kattintással elindíthatod a felvételt.
Akár szoftvert mutat be, akár tanít valamit, a Loom lehetővé teszi, hogy vízjelek nélkül rögzítse a képernyőjét, így könnyen megoszthatja azt a csapatával különböző platformokon.
A szervezett mapparendszere megakadályozza a hibákat, mivel biztosítja, hogy a megfelelő videók csak a megfelelő személyek számára legyenek elérhetők. Akár Windowson, akár más eszközökön dolgozol, a Loom lehetővé teszi, hogy felvétel közben valós idejű jegyzeteket vagy rajzokat adj hozzá.
A Loom visszajelzési rendszere lehetővé teszi a nézőknek, hogy kommentekkel vagy hangulatjelekkel azonnali visszajelzést adjanak. Emellett integrált kommunikációs platformokon, például a Slacken és a Google Workspace-en keresztül is megoszthatod a fájlokat a csapataiddal.
Az alapszintű szerkesztőeszközök és a korlátozott ingyenes verzió azonban arra késztetheti az embereket, hogy Loom alternatívákat keressenek.
A Loom legjobb funkciói
- Rögzítsd vagy oszd meg számítógéped képernyőjét, böngészőjét és webkamerád képét!
- Kiemelje a nézők számára fontos információkat a képernyőn valós idejű megjegyzésekkel
- Szerezz átiratokat és feliratokat több mint 50 nyelven
- Csökkentsd a felesleges hangminőség-szűrőket
- Integrálható több száz eszközzel, például a Salesforce, a Jira, a Slack és a Zoom alkalmazásokkal.
- Fájlok megosztása közvetlen linkekkel és beágyazott videókkal
- Képernyőfelvétel Chrome-bővítmény, asztali alkalmazás vagy mobilalkalmazás segítségével
A Loom korlátai
- Korlátozott videószerkesztési lehetőségek
- Nagyon hibás
Loom árak
- Starter: Ingyenes
- Üzleti: 12,50 USD/alkotó havonta (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Loom értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1850+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
3. Vidyard
A Vidyard kiváló választás, ha egyetlen helyről szeretné feltölteni, rendszerezni és megosztani összes termékbemutatóját, márkavideóját és ügyfél történeteit. Ez a kiváló videomarketing szoftver AI-alapú eszközöket kínál a legjobb eredmények elérése érdekében, valamint videó tárolási funkciót, hogy összes videóját egy helyen tárolhassa.
A Vidyard interaktív videóeszközei között ingyenes képernyőfelvevő is található. Használd a böngésződből vagy asztali számítógépedről videók készítéséhez, majd oszd meg azokat kollégáiddal és ügyfeleiddel.
A Vidyard Chrome-bővítményen vagy asztali alkalmazáson keresztül érhető el, amelyek mindegyike kényelmes, beépített videószerkesztővel és videóüzenetküldő funkcióval rendelkezik.
A platformon te döntheted el, hogy ki láthatja a közzétett videóidat. Szeretnéd, hogy egy videó privát maradjon? Védd jelszóval! Szeretnéd megosztani a világgal? Állítsd a hozzáférési beállításokat „Nyilvános” vagy „Bárki, aki rendelkezik a linkkel” értékre.
Nézd meg ezeket a Vidyard alternatívákat, hogy megtaláld a legmegfelelőbbet!
A Vidyard legjobb funkciói
- Gyűjtsd össze az összes videódat, dokumentumodat és értékesítési erőforrásodat az együttműködéshez
- Rögzítsd a képernyődet vagy a böngésző lapját, webkamerával vagy anélkül.
- Kezelje és javítsa videóit a Vidyard tárhelyszolgáltatásával és elemzéseivel
- Egyszerűsítsd a videótervezést AI-generált, személyre szabott szkriptekkel
- Értesítést kapsz, ha valaki megtekinti a videóüzenetedet
- Tölts fel videókat különböző formátumokban (MP4, MOV stb.)
- Testreszabhatod a videolejátszót miniatűrökkel, fejezetekkel és személyre szabott útmutatókkal.
A Vidyard korlátai
- A bonyolult felhasználói felület zavaró lehet az új felhasználók számára.
- Egyes felhasználók drágának tartják az árak, tekintettel a szerszám funkcióinak sokszínűségére.
- Korlátozott videószerkesztési lehetőségek
Vidyard árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó
- Plus: 89 USD/hó
- Üzleti: Egyedi árazás
Vidyard értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (950+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
4. Wistia
A Wistia egy remek eszköz, amellyel kiváló minőségű, testreszabható videolejátszókat ágyazhatsz be a weboldaladba. Tökéletes azoknak a marketingeseknek, akik erős márkaelemeket tartalmazó videókat használnak.
Videofelvételi opcióval is rendelkezik, más néven Soapbox, amely egy csapatok és marketingesek számára tervezett képernyő- és webkamerás felvevő. Könnyen használható, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint a beágyazás, a megosztás és az elemzés.
Az elemzések rendkívül részletesek, így megértheted, hogyan reagálnak az emberek a videóidra, ami segít javítani a marketingtevékenységeidet. Ráadásul videószerkesztő funkciókkal és potenciális ügyfelek generálására szolgáló eszközökkel is rendelkezik.
A Wistia legjobb funkciói
- Készíts termékbemutatókat, oktatóanyagokat és egyebeket képernyő- és webkamerás felvevőkkel
- Gyorsan és biztonságosan tárolhatod videóidat, reklámok és zavaró tényezők nélkül.
- Gyűjtsd össze a nézők adatait és ösztönözd őket cselekvésre a videóban elhelyezett űrlapokkal és CTA-kkal.
- Használj natív elemzési eszközöket az elkötelezettség és a ROI optimalizálásához
- Építsd fel márkádat egy testreszabható videolejátszóval és akadálymentesítési funkciókkal!
- A Channel Content Management (CCM) segítségével egyetlen helyen kezelheted a videókat a különböző csatornákon és platformokon.
- Több mint 30 eszközzel integrálható, többek között a Drip, a HubSpot, a YouTube és a Zoom szolgáltatással.
A Wistia korlátai
- Drága árazási struktúra
- A videóelemzés új felhasználók számára zavaros lehet.
- Nincs automatikus hangalámondás-fordítás
Íme néhány Wistia alternatíva, amelyet érdemes megfontolnod, ha el akarod kerülni ezeket a korlátozásokat.
Wistia árak
- Ingyenes
- Plusz: 24 dollár/hó
- Pro: 99 dollár/hó
- Haladó: 399 USD/hó
- Prémium: Egyedi árazás
Wistia értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)
5. Synthesia
A Synthesia egy mesterséges intelligenciával működő videokészítő platform, amely lehetővé teszi professzionális videók készítését mikrofon, kamera, színész vagy stúdió használata nélkül. Mesterséges intelligenciát használ avatarok létrehozásához, amelyek hanggal tudják előadni a forgatókönyveket, így a videók emberibbek és interaktívabbak lesznek.
Ha egyszerű funkciókra van szükséged, a Synthesia mindet biztosítja. Rendelkezik egy képernyőfelvevővel, amelyhez nincs szükség külön eszközökre, zárt feliratokkal, így feliratokat is hozzáadhatsz, valamint különböző képarányokkal, hogy mindenféle platformra készíthess videókat.
A Synthesia különböző AI-avatárokat, sablonokat, egyedi háttérképeket és olyan funkciókat is kínál, mint a feliratok és a hangklónozás, hogy a videók készítése mindenki számára egyszerű és vonzó legyen.
A Synthesia legjobb funkciói
- Rögzítsd a képernyődet, adj hozzá feliratokat, és méretezd át a megfelelő képarány használatával.
- Készíts vonzó videókat több mint 160 különböző, testreszabható AI avatárral!
- Különböző típusú professzionális AI hangalámondások hozzáadása
- Videóid automatikus fordítása több mint 120 nyelvre
- Másold le a hangodat, és add hozzá a személyre szabott avatárodhoz!
- Válassz több mint 300 sablon közül különböző felhasználási esetekhez
- Dolgozz együtt csapatoddal közös munkaterületek létrehozásával
- Ágyazd be a videókat oda, ahol szükséged van rájuk
A Synthesia korlátai
- Meredek tanulási görbe
- A böngésző verzió lassan reagál
- Az Avatar könyvtár korlátozott
Nézd meg ezeket a Synthesia alternatívákat, amelyeknek nincsenek ilyen hátrányai
Synthesia árak
- Starter: 29 USD/hó
- Creator: 89 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Synthesia értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
6. Brightcove
A Brightcove egy videomegosztó platform, amely segít a vállalkozásoknak videóik kezelésében, megosztásában és streamelésében. Sok nagyvállalat bízik benne, mert skálázható, megbízható és biztonságos.
A médiavállalatok a Brightcove-ot használják videóik bevételszerzésére, elérhetőségük növelésére, a közönség figyelmének felkeltésére és többnyelvű videók kínálására. A nagyvállalatok pedig új ügyfelek vonzására, több termék eladására, alkalmazottaik motiválására és márkájuk építésére használják a videókkal történő digitális marketinget.
Bár nincs beépített képernyőfelvevője, a Brightcove olyan eszközöket kínál, mint a munkafolyamatok javítása és a tartalomkezelés. Integrálhatod harmadik féltől származó CMS platformokkal, például az Adobe Experience Managerrel is, hogy rögzítsd a képernyődet.
A Brightcove legjobb funkciói
- Videókat tárolhatsz, megoszthatsz, kezelhetsz és közzétehetsz a Video Cloud segítségével.
- Használd a lejátszót, hogy gyors, kiváló minőségű videólejátszást élvezhess minden eszközön.
- Hozzon létre márkás portálokat, céloldalakat és élő közvetítési webhelyeket
- Javítsd a videó lejátszási minőségét az alapértelmezett beállítások és kódolási tippek segítségével.
- Térítsd meg a tartalmakat hirdetésalapú, előfizetésalapú vagy hibrid modellekkel, lead generálásra és globális elérésre alkalmas marketingeszközökkel.
A Brightcove korlátai
- Meredek tanulási görbe
- Videó- és hangelemzési adatok hiánya
- Élő közvetítési mutatók hiánya
Brightcove árak
- Egyedi árazás
Brightcove értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (17+ értékelés)
7. Office 365 Video
Ha vállalkozása nagyrészt a Microsoft ökoszisztémára támaszkodik, akkor az Office 365 Video vagy a Microsoft Stream ideális megoldás minden videóval kapcsolatos feladatához.
A Stream segítségével magyarázó videókat készíthetsz a képernyőd vagy magad rögzítésével, és szöveg, rajzok vagy effektek hozzáadásával testreszabhatod őket. Közvetlenül rögzítheted a Teams-en lebonyolított értekezleteket, részletes elemzésekkel nyomon követheted az elkötelezettséget, és mindehhez bármilyen eszközről hozzáférhetsz.
Mint minden más Microsoft-fájl, a videóid is a SharePointban, a Teamsben és az OneDrive-ban vannak tárolva. Ez megkönnyíti a csapatod számára a videók megosztását és az azokhoz való közös munkát.
Az Office 365 Video legjobb funkciói
- Vedd fel magad vagy a képernyődet az igényeidnek megfelelően
- Jegyzeteljen és testreszabjon videókat szövegek és effektek segítségével
- Mérje az elkötelezettséget az elemzési funkció segítségével
- Közvetlenül rögzítsd a Teams-en tartott értekezleteket
- Videók megosztása a Microsoft 365 rendszer különböző alkalmazásain keresztül
Office 365 Video korlátozások
- Inkonzisztens videolejátszási minőség
- Nem lehet fájlokat megosztani a szervezeten kívüli vendégekkel
- Hajlamos a pufferelési problémákra
- Inkább vállalkozásoknak, mint magánszemélyeknek készült
Office 365 Video árak
- Személyes: 69,99 USD/év
- Családi: 99,99 USD/év
- Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap
- Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta
- Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap
Office 365 Video értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
- Capterra: NA
8. Adobe Experience Manager
A felhőalapú Adobe Experience Manager (AEM) eszközzel a vállalkozások kezelhetik digitális tartalmaikat és fájljaikat, valamint létrehozhatnak, rendszerezhetnek és megoszthatnak tartalmakat különböző online platformokon.
A Brightcove-hoz hasonlóan az AEM sem rendelkezik beépített képernyőfelvevővel. Azonban az Adobe LMS-ével, az Adobe Learning Managerrel (ALM) együtt használhatod. Az ALM segítségével a felhasználók rögzíthetik, szerkeszthetik és megoszthatják a képernyőképeket, webkamerás videókat és hangklipeket, és ezeket a fájlokat egy irányítópult segítségével közvetlenül a készülékeikről feltölthetik.
Használhatod az Adobe Captivate képernyőfelvevő szoftvert is, amely egy reszponzív felvevő szoftver, amely automatizálja a teljes mozgású képernyőfelvételt, és segít a képzési videók és értékelési modulok elkészítésében.
Az Adobe Experience Manager legjobb funkciói
- Készíts vonzó tartalmakat könnyedén az ALM és egyszerű kialakításának segítségével!
- Weboldalak létrehozása és eszközök kezelése a CMS-ben
- Integrálj olyan eszközöket, mint a Captivate, hogy interaktív képernyőfelvételeket készíthess.
- Személyre szabott tartalom a felhasználói viselkedés és preferenciák alapján
- Hozzáférés az AEM Assetshez közvetlenül az Adobe Creative Cloudból
- Kövesse nyomon az előrehaladását egyetlen irányítópulton
Az Adobe Experience Manager korlátai
- A bonyolult felület megnehezíti a navigációt.
- Sok gyakorlást igényel a kezdők számára
Az Adobe Experience Manager árai
- Egyedi árazás
Adobe Experience Manager értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (280+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)
9. Dacast
A Dacast egy videóplatform vállalkozások, nonprofit szervezetek és rendezvények számára, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy irányítópulton keresztül élőben és igény szerint videókat streameljenek. Biztonságos tárhelyszolgáltatással és 24 órás ügyfélszolgálattal több mint 10 éve több mint 15 000 ügyfelet szolgál ki.
A platform segítségével láthatod, hogyan reagál a közönséged a tartalmaidra, elemezheted a legnépszerűbb videókat, és nyomon követheted a bevételeket és a nézők helyszíneit. A videóeszköz segítségével élő közvetítéseket tehetsz közzé, rögzíthetsz és oszthatsz meg, így a nézők bármikor megnézhetik őket.
A Dacast legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen streamelj és rögzíts élő eseményeket a legjobb CDN-ek segítségével
- Csatlakoztasd az élő videókat és az on-demand tartalmakat API-kkal
- Nézz videókat bármilyen eszközön HTML5 lejátszóval
- Testreszabás, pénzkeresés és statisztikák nyomon követése
- Ossza meg az információkat és oktasson egy biztonságos online portál segítségével
- Élvezd a kiváló minőségű, alacsony késleltetésű sportesemény-közvetítéseket!
A Dacast korlátai
- Gyenge ügyfélszolgálat
- Nincs élő csevegés és reakciók
- Az analitika gyakran zavaros
A Dacast árai
- Starter: 39 USD/hó (éves számlázás)
- Esemény: 63 USD/hó (éves számlázás)
- Ár: 250 USD/hó
- Egyedi: Egyedi árazás
Dacast értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
10. Flowplayer
A kiadók és a médiavállalatok a Flowplayer online videóplatformot használják professzionális minőségű videók kezelésére és sugárzására.
Segít a felhasználóknak kezelni az élő közvetítéseket, és megoldja a videokészítéssel kapcsolatos kihívásokat mind a nagy médiavállalatok, mind a kisvállalkozások számára. Élő videókat közvetíthetsz és rögzíthetsz mindenki számára, és bevételt szerezhetsz a monetizációs megoldások segítségével.
A Flowplayer videóelemzője valós idejű betekintést nyújt a tartalmába és a közönségébe, segítve megérteni a videók iránti érdeklődést és a teljesítmény trendeket.
A Flowplayer legjobb funkciói
- Élő események streamelése és rögzítése, vagy előre rögzített videók streamelése
- A videó után megjelenő felugró ablakban testreszabható tartalmakat, például linkeket és képeket jeleníthetsz meg.
- Könnyedén oszd meg videóidat a közösségi médiában
- Támogatja a különböző video- és audioformátumokat, mint például az MP4, FLV és HLS streameket.
- Testreszabhatod a lejátszási beállításokat, például az automatikus lejátszást és a feliratokat.
A Flowplayer korlátai
- A platform hajlamos a hibákra.
- A felület nem annyira intuitív, mint néhány más, ebben a cikkben felsorolt alternatíva.
A Flowplayer árai
- Egyedi árazás
Flowplayer értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Készíts kiváló minőségű képernyőfelvételeket a ClickUp segítségével!
Egy megbízható képernyőfelvevő eszközzel kiemelkedhet a tartalmad, ha webináriumot vagy üzleti prezentációt tervezel.
A ClickUp funkciókban gazdag képernyőfelvevő eszközével néhány gyors kattintással rögzítheted a tartalmaidat – vízjelek, romló videominőség vagy rejtett díjak nélkül.
A valódi előny azonban az, hogy a ClickUp könnyedén integrálja a feladat létrehozását a képernyőfelvételbe. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabban kezelheti projektjeit és együttműködhet csapatával minden olyan feladatban, amely videókat és képernyőfelvételeket igényel. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és készítsen kiváló minőségű képernyőfelvételeket!