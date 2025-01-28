A 10 legjobb videomarketing szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A videomarketing olyan mértékben ösztönzi az elkötelezettséget, mint kevés más médium. A bejövő és kimenő marketingcéljaidhoz igazodó, jól megalkotott videók magával ragadják a közönségedet, javítják webhelyed keresőmotorokbeli rangsorolását, bizalmat és tekintélyt építenek, és magasabb konverziós arányokhoz vezetnek.

A videomarketing népszerűségének növekedésével egyre több olyan kampánykezelő szoftver jelenik meg a piacon, amely a videókkal kapcsolatos minden feladatot támogatja. A legtöbb opció segíthet a történetmesélésben, az audiofelvételek készítésében és a videószerkesztésben, de a legjobb eszközök olyan mutatókat is nyomon követnek, mint a megtekintések száma, a nézettség, az elkötelezettség és a konverziók, így mérhetővé válik marketingkampányainak hatékonysága.

Akár termékbemutatókat, vásárlói ajánlásokat vagy vírusvideókat készít a közösségi médiában való dominancia érdekében, ez a 10 legjobban értékelt videomarketing szoftverplatform hollywoodi szintű eredményeket biztosít Önnek.

Videomarketing szoftverek típusai

A legjobb videomarketing szoftverek széles körű funkcionalitást kínálnak, gyakran más tartalommarketing szoftverek megvalósítását vagy helyettesítését is magukban foglalják. A videomarketing alkalmazások leggyakoribb kategóriái a következők:

Videó tárhely platformok: A tárhely elengedhetetlen része minden videomarketing stratégiának. Ezek a platformok tárhelyszolgáltatással elégítik ki ezt az igényt. A legtöbbjük videóelemzést is kínál, és néhányuk testreszabható videolejátszókkal is rendelkezik.

Videokészítő és -szerkesztő eszközök: Kivágással, méretezéssel és átformázással készítsen kiváló minőségű videókat. A videószerkesztő funkciók mellett a videószerkesztők gyakran tartalmaznak előre rögzített videofelvételek könyvtárait is, amelyeket marketing célokra felhasználhat.

Videóüzenetküldő és személyre szabott platformok: Ezek a speciális eszközök javítják a videomarketing hatékonyságát azáltal, hogy integrálódnak a CRM-rendszerekbe és a közösségi média platformokba, így célzottabb marketingstratégiát tesznek lehetővé.

Animált videó szoftver: A szoftver automatizálja a videókészítési folyamatot, hogy vonzó animált videókat hozzon létre, amelyeket gyakran használnak magyarázó videókhoz vagy táblás videókhoz.

Mit kell keresnie a videomarketing szoftverekben?

A rendelkezésre álló eszközök sokféleségét tekintve a legjobb videomarketing eszköz az Ön igényeitől függ. Van azonban néhány általános követelmény, amelyre figyelnie kell a videomarketing platform kiválasztásakor:

Könnyű használat: Egy könnyen használható eszközzel néhány kattintással professzionális videókat készíthet.

Videókezelés: Ha videó tároló platformot keres, próbáljon olyan platformot találni, amely robusztus videókezelési funkciókkal rendelkezik.

Elemzések és betekintés: A videóelemzések, például a nézők elkötelezettségének és a konverziók nyomon követése, megmutatják, hogy a közönséged milyen típusú videókra reagál a legjobban.

Integráció: A videomarketing szoftvernek jól kell működnie más marketingeszközeivel és közösségi média csatornáival.

Költség: Keressen olyan eszközt, amelynek fizetős verziójának havi díja megfizethető, és előnyben részesítse az ingyenes verzióval rendelkező eszközöket.

Testreszabás: Ellenőrizze, milyen testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre, például márkás videolejátszók és sablonok, hogy azok összhangban legyenek vállalatának márkaidentitásával.

Támogatás és képzés: Keressen átfogó ügyfélszolgálatot, dokumentációt és képzési forrásokat, hogy könnyen elindulhasson.

A 10 legjobb videomarketing szoftver

A 2024-es év legjobb videomarketing-eszközei számos funkciót kínálnak. Néhányuk hostingplatform, mások inkább a videók rögzítésére és szerkesztésére összpontosítanak, míg mások átfogó, mindenre kiterjedő megoldásokat kínálnak az összes videomarketing-igényének kielégítésére.

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot kellene indítania vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely képernyőfelvételi funkcióval rendelkezik a videók egyszerű létrehozásához és megosztásához. A ClickUp Clip segítségével könnyedén készíthet képernyőfelvételeket, amelyeket széles körben megoszthat a platformon belül és kívül is. A ClickUp segítségével minden üzenetet pontosan és kontextusban közvetíthet.

A ClickUp a marketingcsapatoknak nem csupán egy egyszerű módszert kínál a marketingvideók elkészítéséhez. A platform brainstorming, tervezés és bármilyen méretű marketingprogramok végrehajtására alkalmas funkciókkal rendelkezik. A ClickUp vizuális projektmenedzsment funkcióival a marketingcsapatok könnyedén tárolhatják és megtalálhatják a videomarketingeszközöket, így azok rendezettek és hozzáférhetők maradnak.

Ezenkívül a ClickUp AI forradalmi változást hoz a marketing szakemberek számára. Segít kampányötletek, tartalmi vázlatok, értékesítési e-mailek és egyebek létrehozásában, mindezt a ClickUp platformon belül.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítsd a képernyődet azonnal és időkorlát nélkül. A felvételek tartalmazzák a mikrofonodból érkező hangbevitelt is.

A videókat azonnal megoszthatja egy linkkel, amely közvetlenül a böngészőben lejátszik.

Integrálható projektmenedzsment elemekkel, például tartalomnaptárakkal és kommunikációs tervekkel

Hozzon létre feladatot a felvételéből, hogy a videó egyértelműségét beépíthesse projektje és feladatkezelési folyamataiba.

Használja az AI erejét, hogy vonzóbb tartalmakat hozzon létre videóforgatókönyvekhez és kapcsolódó tartalmakhoz, és ezzel támogassa közösségi média projektjeit.

Használja a ClickUp számos funkciójában elérhető hatékony együttműködési funkciókat.

Ötleteljen a táblás funkcióval!

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás nem annyira funkciókban gazdag, mint a desktop verzió.

A funkciók száma miatt az interfész egyes új felhasználók számára zavaros lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Vidyard

Via Vidyard

A Vidyard egy vezető videomarketing szoftver, amely segít a marketingcsapatoknak kihasználni a videók erejét. A platform AI-alapú marketingeszközöket kínál a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. A videó tárolási funkció lehetővé teszi, hogy az összes videotartalmát egy helyen központosítsa, így létrehozva egy könnyen használható központot az összes videomarketing eszközéhez.

A fejlett elemzési funkciók lehetővé teszik a marketingesek számára, hogy nyomon kövessék a videó nézőit, és megértsék, hogyan reagál a közönség a tartalomra. A még nagyobb funkcionalitás érdekében a Vidyard több népszerű eszközzel is integrálható.

A Vidyard legjobb funkciói

Használja a Vidyard Video Messages szolgáltatást, hogy kiemelkedjen a tömegből és jobb kapcsolatokat építsen ki a potenciális ügyfelekkel.

Központosítsa videóit, dokumentumait és egyéb értékesítési erőforrásait egy helyen, hogy együttműködhessen az érdekelt felekkel.

Automatizálja a kimenő értékesítést AI-alapú prospektáló eszközökkel

Kezelje és optimalizálja videóit a Vidyard videó tárhely és fejlett videóelemző funkciói segítségével.

Egyszerűsítse a videótervezést azzal, hogy az AI szkriptgenerátor személyre szabott szkripteket készít minden potenciális ügyfél számára, így méretezheti a tartalomgyártást.

A Vidyard korlátai

A felhasználók kifejezték azt a kívánságukat, hogy a szoftverbe több videószerkesztő funkciót építsenek be.

A tanulási görbe megnehezítheti a szoftver teljes körű használatát.

Egyes felhasználóknak problémáik voltak a Vidyard és más értékesítési eszközeik integrálásával.

Vidyard árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Vállalkozás: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Vidyard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

3. Loom

Via Loom

A Loom egy másik vezető videomarketing szoftver, amelynek fő jellemzője az egy kattintással történő képernyőfelvétel. A Loom az egyik legnépszerűbb videomarketing eszköz a digitális eszközök bemutatásához vagy oktatóanyagok megosztásához. Könnyen használható felülettel és egyszerű kialakítással rendelkezik, amely megkönnyíti a professzionális online videók készítését.

A Loom legjobb funkciói

Rögzítsen és osszon meg AI-alapú videóüzeneteket a termelékenység növelése érdekében.

Dolgozzon gyorsabban olyan funkciók segítségével, mint az automatikus címek, az automatikus összefoglalók és a töltelékszavak eltávolítása.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Workspace és a Slack.

Készíts interaktív videókat feladatokkal és CTA-kkal a még vonzóbb élmény érdekében.

Helyezze előtérbe a biztonságot olyan funkciókkal, mint az SSO, az SCIM és az egyedi adatmegőrzési irányelvek.

A Loom korlátai

Egyes felhasználók alkalmanként problémákat tapasztaltak a videó tárolásával kapcsolatban.

A videoklipek böngészésével kapcsolatos felhasználói élmény javítható lenne.

A videószerkesztő eszköz a vágáshoz nem mindig intuitív.

A Loom árai

Starter: Ingyenes

Üzleti: 12,50 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

4. Wistia

Via Wistia

A Wistia egy kiváló minőségű, testreszabható videolejátszót kínál, amely könnyen beágyazható egy weboldalba. Ez a Wistia-t ideális marketingeszközzé teszi azok számára, akik videotartalmakat szeretnének használni, miközben a lehető legtöbbet megőrzik saját márkájukat.

A részletes elemzések értékes betekintést nyújtanak a videónézők viselkedésébe, és a csapatok ezeket a betekintéseket felhasználhatják marketingtevékenységeik javítására. A videószerkesztési funkciók és a potenciális ügyfelek generálására szolgáló eszközök teszik teljessé a funkciókészletet.

A Wistia legjobb funkciói

A Wistia egy holisztikus platformot kínál a videomarketingesek számára videók készítéséhez, kezeléséhez és teljesítményük méréséhez.

Az intuitív videószerkesztő segítségével a felhasználók termékvideókat, magyarázó videókat, útmutató videókat és még sok mást készíthetnek közvetlenül a platformon belül.

A gyors és biztonságos videó tárolás garantálja, hogy a videók reklámmentesek és zavaró tényezőktől mentesek maradjanak.

Videón belüli kapcsolatfelvételi űrlapok és CTA-k, amelyek segítségével a nézők könnyebben potenciális ügyfelekké válnak.

A részletes videóadatok másodpercenkénti bontásban mutatják a nézők interakcióit, és integrálhatók a CRM-rendszerekkel.

A videolejátszó segít a márka identitásának kialakításában, és számos akadálymentesítési funkcióval rendelkezik.

A Wistia korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha az exportálási funkciók jobban működnének.

Az adatelemzés nem olyan teljes körű, mint egyes versenytársaknál.

Wistia árak

Ingyenes

Plusz: 24 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wistia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

5. Vyond

Via Vyond

A Vyond videomarketing szoftvere lehetővé teszi animált videók készítését, még akkor is, ha nincs animációs tapasztalata. A platform kiterjedt könyvtárat tartalmaz kész sablonokkal és egyéb tartalmakkal, beleértve rajzfilmfigurákat, kellékeket és háttérképeket.

A platform olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek mind a videóprodukciók projektmenedzsmentjével most kezdő, mind a tapasztalt szakemberek számára hasznosak. Függetlenül a készségeitől, kiváló minőségű videotartalmakat hozhat létre videomarketing, képzés vagy történetmesélés céljára.

A Vyond legjobb funkciói

Készíts professzionális minőségű animációs videókat, amelyek magával ragadják a nézőket, tájékoztatják őket és kézzelfogható eredményeket hoznak!

Készítsen videókat különböző célokra, például termékbemutatókhoz, magyarázó videókhoz, értékesítési prezentációkhoz és egyebekhez.

Használja a Vyondot az elkötelezettség, a ROI, a márkaismertség és a konverziók növelésére könnyedén elkészíthető marketingvideók segítségével.

Tervezzen személyre szabott videós bemutatókat és utánkövetéseket, amelyek hatást gyakorolnak a potenciális ügyfelekre.

A Vyond korlátai

A szoftver időnként lassú, különösen lassú internetkapcsolat esetén.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének a karakterek mozgásai és arckifejezései tekintetében.

A nagy videoklipekkel való munka nehézkes lehet, ezért rövidebb videotartalmakra van szükség.

A Vyond árai

Alapvető: 49 USD/hó

Prémium: 89 USD/hó

Profi: 179 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Vyond értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

6. Sendspark

A Sendspark segítségével

A Sendspark egy videóüzenetküldő platform személyre szabott videós elérhetőség és marketing célokra. Ez a szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy-egy vagy egy-több videóüzenetet hozzanak létre, és azokat könnyedén megosszák több csatornán keresztül, például e-mailben, közösségi médián vagy weboldalakon.

A platform számos személyre szabási funkciót kínál, például egyedi miniatűröket és interaktív cselekvésre ösztönző elemeket. A vállalkozások ezeket a testreszabott videókat felhasználva vonzó és hiteles kapcsolatokat építhetnek ki az egyes ügyfélszegmensekkel.

A Sendspark legjobb funkciói

Szűrje ki a zajt, és személyre szabott videóüzenetekkel lépjen kapcsolatba nagy léptékben.

Tapasztalja meg a képekhez vagy szöveges üzenetekhez képest magasabb megtartási arányt!

Használjon aszinkron videót, hogy elkerülje a valós idejű videokonferenciák monotonitását, és lehetővé tegye a több időbeosztáson átívelő munkavégzést.

Könnyedén rögzítsen egyedi videókat, hogy személyre szabott szakaszokat hozzon létre az egyes ügyfelek számára, és kombinálja őket nagyobb videókkal.

A Sendspark korlátai

A videószerkesztő funkciók alapszintűbbek, mint más platformoké.

Egyes felhasználók az árakat kissé drágának tartják.

Az egyéb marketingeszközökkel való integráció néha nehézségekbe ütközhet.

Sendspark árak

Ingyenes

Starter: 15 USD/hó

Rapid: 49 USD/hó

Csapat: 149 USD/hó (minimum öt felhasználói hely)

Sendspark értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (81 értékelés)

7. Powtoon

Via Powtoon

Ez a felhasználóbarát videóanimációs platform animált prezentációk és marketingvideók készítésére specializálódott. A sablonok, karakterek és átmenetek könyvtára segítségével gyorsan elindulhat, függetlenül a tapasztalati szintjétől. Például a drag-and-drop felület egyszerűvé és egyértelművé teszi az animációk hozzáadását és mozgatását.

A Powtoon legjobb funkciói

Kommunikáljon vizuálisan rövid videókkal és animációkkal a kommunikáció egyértelműségének javítása érdekében minden munkatípusban.

Speciális megoldások HR, képzés és fejlesztés, belső kommunikáció, marketing és oktatás területén.

Készítsen saját videókat a könnyen használható animációs eszközökkel, függetlenül a tervezési vagy technikai ismereteitől.

Több száz animált karakter, sablon, háttér és hangfelvétel található benne.

A Powtoon korlátai

Egyes felhasználók a kezdeti tanulási folyamatot nehéznek találják.

A funkciókészlet nem annyira fejlett, mint más lehetőségeké.

Powtoon árak

Lite: 50 USD/hó

Professzionális: 190 USD/hó

Ügynökség: 117 USD/hó (csak éves előfizetéssel)

Powtoon értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

8. Renderforest

Via Renderforest

A Renderforest széles körű videósablonokat és videószerkesztő eszközöket kínál promóciós videók, magyarázó animációk és marketingtartalmak készítéséhez. A platform könnyen használható online videószerkesztőjével egyetlen kattintással közvetlenül videókat is közzétehet videómegosztó platformokon, például a Facebookon és a YouTube-on.

A szoftverhez nagy sablon-, stock felvétel- és kereskedelmi licenccel rendelkező zenei galéria tartozik, hogy gyorsabbá tegye a videóprodukciót és fokozza a kreativitást.

A Renderforest legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző videókat, animációkat és egyebeket tervezési vagy produkciós tapasztalat nélkül.

Használjon broadcast minőségű introkat, outrokat és zenei vizualizációkat a kiváló minőségű eredmények elérése érdekében.

Hozzon létre reszponzív, nagy sebességű és professzionálisan optimalizált weboldalakat, hogy vonzza és növelje a forgalmat.

Készítsen terveket csúcskategóriás prezentációkhoz, logókhoz, makettekhez, közösségi média marketing grafikákhoz és promóciós grafikákhoz.

A Renderforest korlátai

Az ingyenes csomagot használó felhasználók úgy érzik, hogy a funkciók korlátozottabbak, mint kellene.

A felhasználók az árstruktúrát, különösen a magasabb árkategóriában, drágának tartják.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének a sablonokhoz.

Renderforest árak

Ingyenes

Lite: 14,99 USD/hó

Pro: 29,99 USD/hó

Üzleti: 49,99 USD/hó

Renderforest értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

9. Animoto

Via Animoto

Az Animoto fotókat és videoklipeket vonzó marketingvideókká alakít. Számos sablon, zenei lehetőség és testreszabási funkcióval az Animoto egyszerűvé teszi a kiváló minőségű videotartalmak létrehozását.

Ez az egyedülálló videokészítő platform felhasználóbarát felületének köszönhetően még azok is, akiknek nincs videószerkesztési tapasztalatuk, vonzó közösségi média tartalmakat és promóciós videókat készíthetnek. A felhőalapú architektúra lehetővé teszi, hogy bárhonnan dolgozzon a projektekben, ami rugalmasságot és kényelmet biztosít.

Az Animoto legjobb funkciói

Készítsen könnyedén professzionális videókat a drag-and-drop szerkesztőeszközökkel és vizuális effektusokkal.

Előre elkészített sablonok ünnepi, munkahelyi, marketing, személyes és oktatási témákhoz.

Könnyedén töltsön fel médiát a számítógépéről, vagy importáljon a felhőalapú tárhelyről.

Alkalmazza márkáját és testreszabhatja videóit színekkel, betűtípusokkal, logókkal, effektekkel, animációkkal és átmenetekkel.

Gyűjts visszajelzéseket közvetlenül a videóra, időbélyeggel ellátott megjegyzésekkel.

Ossza meg videóit az integrált közösségi megosztási, beágyazási és e-mail eszközökkel.

Az Animoto korlátai

A testreszabási lehetőségek korlátozottabbak, mint más termékeknél.

Az integráció más marketingeszközökkel vagy platformokkal nehéz lehet.

Egyes felhasználók időnként lassú videorenderelést tapasztalnak.

Animoto árak

Ingyenes

Alap: 16 USD/hó

Profi: 29 USD/hó

Csapatok: 79 USD/hó

Animoto értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (91 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

10. Vimeo

Via Vimeo

A Vimeo egy jól bevált videomegosztó platform, amely kiváló minőségű videolejátszásáról és professzionális funkcióiról ismert. Elsősorban egy megosztó és tároló platform. A Vimeo azonban robusztus adatvédelmi beállításokkal, testreszabási lehetőségekkel és elemzési funkciókkal emelkedik ki a versenytársak közül.

Ez egy népszerű választás azoknak a szakembereknek, akik kifinomult videó prezentációt szeretnének készíteni a közönségük számára. A marketingesek gyakran használják promóciós tartalmak vagy oktatási anyagok tárolására.

A Vimeo legjobb funkciói

Gyorsan hozhat létre, szerkeszthet és megoszthat tartalmakat, függetlenül a költségvetésétől vagy szakértelmétől.

Videók streamelése és tárolása 4k, 8k HDR és Dolby Vision felbontásban

Testreszabhatja videolejátszóját, hogy jobban illeszkedjen márkájához és preferenciáihoz.

Automatikusan hozzon létre fejezeteket, alkalmazza márkakészletét, és optimalizálja videóit a SEO számára.

Rögzítsen, töltsön fel, vágjon, kivágjon, rövidítsen, készítsen GIF-eket és még sok mást az AI szkriptgenerátorral és az AI-alapú szerkesztővel.

A Vimeo korlátai

Egyes felhasználók úgy találják, hogy az árazási tervek nem mindig felelnek meg igényeiknek, és olyan funkciókért kell fizetniük, amelyeket nem használnak.

Egyes felhasználók a videókezelő felületet kevésbé intuitívnak találják, mint más tárhelyplatformokét.

A felhasználók néha úgy érzik, hogy videóikat igazságtalanul távolítják el a homályos, de szigorúan alkalmazott tartalomra vonatkozó irányelvek miatt.

A Vimeo árai

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó

Standard: 33 USD/hó

Haladó: 108 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Vimeo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)

A videomarketing szoftverek fejlődése forradalmasította az olyan vállalkozások, mint az Öné, ügyfeleikkel való kapcsolattartását. A rendelkezésre álló eszközök sokasága kielégíti a legkülönbözőbb igényeket, a létrehozástól és szerkesztéstől a terjesztésig és elemzésig, lehetővé téve Önnek, hogy olyan vonzó videotartalmakat készítsen, amelyek rezonálnak a célközönségével.

Sajnos sok videomarketing-eszköz nem integrálható közvetlenül a projektmenedzsment és az általános marketingplatformokba. Próbálja ki a ClickUp-ot, és kerülje el a felesleges marketing-szilókat, a széttagolt kommunikációt és a videoprojekt előrehaladásának rossz nyomon követését a különböző eszközökön.

A képernyőfelvétel funkciótól a projekt mérföldkövekig és a csapatmunkát segítő eszközökig, a ClickUp tele van olyan funkciókkal, amelyeket imádni fog a videókészítéshez és azon túl is. Az all-in-one platform helyettesítheti a technológiai eszköztárában található számos eszközt, és egységes megoldássá válhat minden termelékenységi igényének kielégítésére. A Free Forever csomagunkkal pedig ma ingyenesen kipróbálhatja, hogyan működik a ClickUp.