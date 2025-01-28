A 10 legjobb videomarketing szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A videomarketing olyan mértékben ösztönzi az elkötelezettséget, mint kevés más médium. A bejövő és kimenő marketingcéljaidhoz igazodó, jól megalkotott videók magával ragadják a közönségedet, javítják webhelyed keresőmotorokbeli rangsorolását, bizalmat és tekintélyt építenek, és magasabb konverziós arányokhoz vezetnek.
A videomarketing népszerűségének növekedésével egyre több olyan kampánykezelő szoftver jelenik meg a piacon, amely a videókkal kapcsolatos minden feladatot támogatja. A legtöbb opció segíthet a történetmesélésben, az audiofelvételek készítésében és a videószerkesztésben, de a legjobb eszközök olyan mutatókat is nyomon követnek, mint a megtekintések száma, a nézettség, az elkötelezettség és a konverziók, így mérhetővé válik marketingkampányainak hatékonysága.
Akár termékbemutatókat, vásárlói ajánlásokat vagy vírusvideókat készít a közösségi médiában való dominancia érdekében, ez a 10 legjobban értékelt videomarketing szoftverplatform hollywoodi szintű eredményeket biztosít Önnek.
Videomarketing szoftverek típusai
A legjobb videomarketing szoftverek széles körű funkcionalitást kínálnak, gyakran más tartalommarketing szoftverek megvalósítását vagy helyettesítését is magukban foglalják. A videomarketing alkalmazások leggyakoribb kategóriái a következők:
- Videó tárhely platformok: A tárhely elengedhetetlen része minden videomarketing stratégiának. Ezek a platformok tárhelyszolgáltatással elégítik ki ezt az igényt. A legtöbbjük videóelemzést is kínál, és néhányuk testreszabható videolejátszókkal is rendelkezik.
- Videokészítő és -szerkesztő eszközök: Kivágással, méretezéssel és átformázással készítsen kiváló minőségű videókat. A videószerkesztő funkciók mellett a videószerkesztők gyakran tartalmaznak előre rögzített videofelvételek könyvtárait is, amelyeket marketing célokra felhasználhat.
- Videóüzenetküldő és személyre szabott platformok: Ezek a speciális eszközök javítják a videomarketing hatékonyságát azáltal, hogy integrálódnak a CRM-rendszerekbe és a közösségi média platformokba, így célzottabb marketingstratégiát tesznek lehetővé.
- Animált videó szoftver: A szoftver automatizálja a videókészítési folyamatot, hogy vonzó animált videókat hozzon létre, amelyeket gyakran használnak magyarázó videókhoz vagy táblás videókhoz.
Mit kell keresnie a videomarketing szoftverekben?
A rendelkezésre álló eszközök sokféleségét tekintve a legjobb videomarketing eszköz az Ön igényeitől függ. Van azonban néhány általános követelmény, amelyre figyelnie kell a videomarketing platform kiválasztásakor:
- Könnyű használat: Egy könnyen használható eszközzel néhány kattintással professzionális videókat készíthet.
- Videókezelés: Ha videó tároló platformot keres, próbáljon olyan platformot találni, amely robusztus videókezelési funkciókkal rendelkezik.
- Elemzések és betekintés: A videóelemzések, például a nézők elkötelezettségének és a konverziók nyomon követése, megmutatják, hogy a közönséged milyen típusú videókra reagál a legjobban.
- Integráció: A videomarketing szoftvernek jól kell működnie más marketingeszközeivel és közösségi média csatornáival.
- Költség: Keressen olyan eszközt, amelynek fizetős verziójának havi díja megfizethető, és előnyben részesítse az ingyenes verzióval rendelkező eszközöket.
- Testreszabás: Ellenőrizze, milyen testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre, például márkás videolejátszók és sablonok, hogy azok összhangban legyenek vállalatának márkaidentitásával.
- Támogatás és képzés: Keressen átfogó ügyfélszolgálatot, dokumentációt és képzési forrásokat, hogy könnyen elindulhasson.
A 10 legjobb videomarketing szoftver
A 2024-es év legjobb videomarketing-eszközei számos funkciót kínálnak. Néhányuk hostingplatform, mások inkább a videók rögzítésére és szerkesztésére összpontosítanak, míg mások átfogó, mindenre kiterjedő megoldásokat kínálnak az összes videomarketing-igényének kielégítésére.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely képernyőfelvételi funkcióval rendelkezik a videók egyszerű létrehozásához és megosztásához. A ClickUp Clip segítségével könnyedén készíthet képernyőfelvételeket, amelyeket széles körben megoszthat a platformon belül és kívül is. A ClickUp segítségével minden üzenetet pontosan és kontextusban közvetíthet.
A ClickUp a marketingcsapatoknak nem csupán egy egyszerű módszert kínál a marketingvideók elkészítéséhez. A platform brainstorming, tervezés és bármilyen méretű marketingprogramok végrehajtására alkalmas funkciókkal rendelkezik. A ClickUp vizuális projektmenedzsment funkcióival a marketingcsapatok könnyedén tárolhatják és megtalálhatják a videomarketingeszközöket, így azok rendezettek és hozzáférhetők maradnak.
Ezenkívül a ClickUp AI forradalmi változást hoz a marketing szakemberek számára. Segít kampányötletek, tartalmi vázlatok, értékesítési e-mailek és egyebek létrehozásában, mindezt a ClickUp platformon belül.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rögzítsd a képernyődet azonnal és időkorlát nélkül. A felvételek tartalmazzák a mikrofonodból érkező hangbevitelt is.
- A videókat azonnal megoszthatja egy linkkel, amely közvetlenül a böngészőben lejátszik.
- Integrálható projektmenedzsment elemekkel, például tartalomnaptárakkal és kommunikációs tervekkel.
- Hozzon létre feladatot a felvételéből, hogy a videó egyértelműségét beépíthesse projektje és feladatkezelési folyamataiba.
- Használja az AI erejét, hogy vonzóbb tartalmakat hozzon létre videóforgatókönyvekhez és kapcsolódó tartalmakhoz, és ezzel támogassa közösségi média projektjeit.
- Használja a ClickUp számos funkciójában elérhető hatékony együttműködési funkciókat.
- Ötleteljen a táblás funkcióval!
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás nem annyira funkciókban gazdag, mint a desktop verzió.
- A funkciók száma miatt az interfész egyes új felhasználók számára zavaros lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Vidyard
A Vidyard egy vezető videomarketing szoftver, amely segít a marketingcsapatoknak kihasználni a videók erejét. A platform AI-alapú marketingeszközöket kínál a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. A videó tárolási funkció lehetővé teszi, hogy az összes videotartalmát egy helyen központosítsa, így létrehozva egy könnyen használható központot az összes videomarketing eszközéhez.
A fejlett elemzési funkciók lehetővé teszik a marketingesek számára, hogy nyomon kövessék a videó nézőit, és megértsék, hogyan reagál a közönség a tartalomra. A még nagyobb funkcionalitás érdekében a Vidyard több népszerű eszközzel is integrálható.
A Vidyard legjobb funkciói
- Használja a Vidyard Video Messages szolgáltatást, hogy kiemelkedjen a tömegből és jobb kapcsolatokat építsen ki a potenciális ügyfelekkel.
- Központosítsa videóit, dokumentumait és egyéb értékesítési erőforrásait egy helyen, hogy együttműködhessen az érdekelt felekkel.
- Automatizálja a kimenő értékesítést AI-alapú prospektáló eszközökkel
- Kezelje és optimalizálja videóit a Vidyard videó tárhely és fejlett videóelemző funkciói segítségével.
- Egyszerűsítse a videótervezést azzal, hogy az AI szkriptgenerátor személyre szabott szkripteket készít minden potenciális ügyfél számára, így méretezheti a tartalomgyártást.
A Vidyard korlátai
- A felhasználók kifejezték azt a kívánságukat, hogy a szoftverbe több videószerkesztő funkciót építsenek be.
- A tanulási görbe megnehezítheti a szoftver teljes körű használatát.
- Egyes felhasználóknak problémáik voltak a Vidyard és más értékesítési eszközeik integrálásával.
Vidyard árak
- Ingyenes
- Pro: 19 USD/hó
- Plusz: 59 USD/hó
- Vállalkozás: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Vidyard értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
3. Loom
A Loom egy másik vezető videomarketing szoftver, amelynek fő jellemzője az egy kattintással történő képernyőfelvétel. A Loom az egyik legnépszerűbb videomarketing eszköz a digitális eszközök bemutatásához vagy oktatóanyagok megosztásához. Könnyen használható felülettel és egyszerű kialakítással rendelkezik, amely megkönnyíti a professzionális online videók készítését.
A Loom legjobb funkciói
- Rögzítsen és osszon meg AI-alapú videóüzeneteket a termelékenység növelése érdekében.
- Dolgozzon gyorsabban olyan funkciók segítségével, mint az automatikus címek, az automatikus összefoglalók és a töltelékszavak eltávolítása.
- Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Workspace és a Slack.
- Készíts interaktív videókat feladatokkal és CTA-kkal a még vonzóbb élmény érdekében.
- Helyezze előtérbe a biztonságot olyan funkciókkal, mint az SSO, az SCIM és az egyedi adatmegőrzési irányelvek.
A Loom korlátai
- Egyes felhasználók alkalmanként problémákat tapasztaltak a videó tárolásával kapcsolatban.
- A videoklipek böngészésével kapcsolatos felhasználói élmény javítható lenne.
- A videószerkesztő eszköz a vágáshoz nem mindig intuitív.
A Loom árai
- Starter: Ingyenes
- Üzleti: 12,50 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Loom értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)
4. Wistia
A Wistia egy kiváló minőségű, testreszabható videolejátszót kínál, amely könnyen beágyazható egy weboldalba. Ez a Wistia-t ideális marketingeszközzé teszi azok számára, akik videotartalmakat szeretnének használni, miközben a lehető legtöbbet megőrzik saját márkájukat.
A részletes elemzések értékes betekintést nyújtanak a videónézők viselkedésébe, és a csapatok ezeket a betekintéseket felhasználhatják marketingtevékenységeik javítására. A videószerkesztési funkciók és a potenciális ügyfelek generálására szolgáló eszközök teszik teljessé a funkciókészletet.
A Wistia legjobb funkciói
- A Wistia egy holisztikus platformot kínál a videomarketingesek számára videók készítéséhez, kezeléséhez és teljesítményük méréséhez.
- Az intuitív videószerkesztő segítségével a felhasználók termékvideókat, magyarázó videókat, útmutató videókat és még sok mást készíthetnek közvetlenül a platformon belül.
- A gyors és biztonságos videó tárolás garantálja, hogy a videók reklámmentesek és zavaró tényezőktől mentesek maradjanak.
- Videón belüli kapcsolatfelvételi űrlapok és CTA-k, amelyek segítségével a nézők könnyebben potenciális ügyfelekké válnak.
- A részletes videóadatok másodpercenkénti bontásban mutatják a nézők interakcióit, és integrálhatók a CRM-rendszerekkel.
- A videolejátszó segít a márka identitásának kialakításában, és számos akadálymentesítési funkcióval rendelkezik.
A Wistia korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az exportálási funkciók jobban működnének.
- Az adatelemzés nem olyan teljes körű, mint egyes versenytársaknál.
Wistia árak
- Ingyenes
- Plusz: 24 USD/hó
- Pro: 99 USD/hó
- Haladó: 399 USD/hó
- Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wistia értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
5. Vyond
A Vyond videomarketing szoftvere lehetővé teszi animált videók készítését, még akkor is, ha nincs animációs tapasztalata. A platform kiterjedt könyvtárat tartalmaz kész sablonokkal és egyéb tartalmakkal, beleértve rajzfilmfigurákat, kellékeket és háttérképeket.
A platform olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek mind a videóprodukciók projektmenedzsmentjével most kezdő, mind a tapasztalt szakemberek számára hasznosak. Függetlenül a készségeitől, kiváló minőségű videotartalmakat hozhat létre videomarketing, képzés vagy történetmesélés céljára.
A Vyond legjobb funkciói
- Készíts professzionális minőségű animációs videókat, amelyek magával ragadják a nézőket, tájékoztatják őket és kézzelfogható eredményeket hoznak!
- Készítsen videókat különböző célokra, például termékbemutatókhoz, magyarázó videókhoz, értékesítési prezentációkhoz és egyebekhez.
- Használja a Vyondot az elkötelezettség, a ROI, a márkaismertség és a konverziók növelésére könnyedén elkészíthető marketingvideók segítségével.
- Tervezzen személyre szabott videós bemutatókat és utánkövetéseket, amelyek hatást gyakorolnak a potenciális ügyfelekre.
A Vyond korlátai
- A szoftver időnként lassú, különösen lassú internetkapcsolat esetén.
- Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének a karakterek mozgásai és arckifejezései tekintetében.
- A nagy videoklipekkel való munka nehézkes lehet, ezért rövidebb videotartalmakra van szükség.
A Vyond árai
- Alapvető: 49 USD/hó
- Prémium: 89 USD/hó
- Profi: 179 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Vyond értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
6. Sendspark
A Sendspark egy videóüzenetküldő platform személyre szabott videós elérhetőség és marketing célokra. Ez a szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy-egy vagy egy-több videóüzenetet hozzanak létre, és azokat könnyedén megosszák több csatornán keresztül, például e-mailben, közösségi médián vagy weboldalakon.
A platform számos személyre szabási funkciót kínál, például egyedi miniatűröket és interaktív cselekvésre ösztönző elemeket. A vállalkozások ezeket a testreszabott videókat felhasználva vonzó és hiteles kapcsolatokat építhetnek ki az egyes ügyfélszegmensekkel.
A Sendspark legjobb funkciói
- Szűrje ki a zajt, és személyre szabott videóüzenetekkel lépjen kapcsolatba nagy léptékben.
- Tapasztalja meg a képekhez vagy szöveges üzenetekhez képest magasabb megtartási arányt!
- Használjon aszinkron videót, hogy elkerülje a valós idejű videokonferenciák monotonitását, és lehetővé tegye a több időbeosztáson átívelő munkavégzést.
- Könnyedén rögzítsen egyedi videókat, hogy személyre szabott szakaszokat hozzon létre az egyes ügyfelek számára, és kombinálja őket nagyobb videókkal.
A Sendspark korlátai
- A videószerkesztő funkciók alapszintűbbek, mint más platformoké.
- Egyes felhasználók az árakat kissé drágának tartják.
- Az egyéb marketingeszközökkel való integráció néha nehézségekbe ütközhet.
Sendspark árak
- Ingyenes
- Starter: 15 USD/hó
- Rapid: 49 USD/hó
- Csapat: 149 USD/hó (minimum öt felhasználói hely)
Sendspark értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (81 értékelés)
7. Powtoon
Ez a felhasználóbarát videóanimációs platform animált prezentációk és marketingvideók készítésére specializálódott. A sablonok, karakterek és átmenetek könyvtára segítségével gyorsan elindulhat, függetlenül a tapasztalati szintjétől. Például a drag-and-drop felület egyszerűvé és egyértelművé teszi az animációk hozzáadását és mozgatását.
A Powtoon legjobb funkciói
- Kommunikáljon vizuálisan rövid videókkal és animációkkal a kommunikáció egyértelműségének javítása érdekében minden munkatípusban.
- Speciális megoldások HR, képzés és fejlesztés, belső kommunikáció, marketing és oktatás területén.
- Készítsen saját videókat a könnyen használható animációs eszközökkel, függetlenül a tervezési vagy technikai ismereteitől.
- Több száz animált karakter, sablon, háttér és hangfelvétel található benne.
A Powtoon korlátai
- Egyes felhasználók a kezdeti tanulási folyamatot nehéznek találják.
- A funkciókészlet nem annyira fejlett, mint más lehetőségeké.
Powtoon árak
- Lite: 50 USD/hó
- Professzionális: 190 USD/hó
- Ügynökség: 117 USD/hó (csak éves előfizetéssel)
Powtoon értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)
8. Renderforest
A Renderforest széles körű videósablonokat és videószerkesztő eszközöket kínál promóciós videók, magyarázó animációk és marketingtartalmak készítéséhez. A platform könnyen használható online videószerkesztőjével egyetlen kattintással közvetlenül videókat is közzétehet videómegosztó platformokon, például a Facebookon és a YouTube-on.
A szoftverhez nagy sablon-, stock felvétel- és kereskedelmi licenccel rendelkező zenei galéria tartozik, hogy gyorsabbá tegye a videóprodukciót és fokozza a kreativitást.
A Renderforest legjobb funkciói
- Készítsen lenyűgöző videókat, animációkat és egyebeket tervezési vagy produkciós tapasztalat nélkül.
- Használjon broadcast minőségű introkat, outrokat és zenei vizualizációkat a kiváló minőségű eredmények elérése érdekében.
- Hozzon létre reszponzív, nagy sebességű és professzionálisan optimalizált weboldalakat, hogy vonzza és növelje a forgalmat.
- Készítsen terveket csúcskategóriás prezentációkhoz, logókhoz, makettekhez, közösségi média marketing grafikákhoz és promóciós grafikákhoz.
A Renderforest korlátai
- Az ingyenes csomagot használó felhasználók úgy érzik, hogy a funkciók korlátozottabbak, mint kellene.
- A felhasználók az árstruktúrát, különösen a magasabb árkategóriában, drágának tartják.
- Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének a sablonokhoz.
Renderforest árak
- Ingyenes
- Lite: 14,99 USD/hó
- Pro: 29,99 USD/hó
- Üzleti: 49,99 USD/hó
Renderforest értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
9. Animoto
Az Animoto fotókat és videoklipeket vonzó marketingvideókká alakít. Számos sablon, zenei lehetőség és testreszabási funkcióval az Animoto egyszerűvé teszi a kiváló minőségű videotartalmak létrehozását.
Ez az egyedülálló videokészítő platform felhasználóbarát felületének köszönhetően még azok is, akiknek nincs videószerkesztési tapasztalatuk, vonzó közösségi média tartalmakat és promóciós videókat készíthetnek. A felhőalapú architektúra lehetővé teszi, hogy bárhonnan dolgozzon a projektekben, ami rugalmasságot és kényelmet biztosít.
Az Animoto legjobb funkciói
- Készítsen könnyedén professzionális videókat a drag-and-drop szerkesztőeszközökkel és vizuális effektusokkal.
- Előre elkészített sablonok ünnepi, munkahelyi, marketing, személyes és oktatási témákhoz.
- Könnyedén töltsön fel médiát a számítógépéről, vagy importáljon a felhőalapú tárhelyről.
- Alkalmazza márkáját és testreszabhatja videóit színekkel, betűtípusokkal, logókkal, effektekkel, animációkkal és átmenetekkel.
- Gyűjts visszajelzéseket közvetlenül a videóra, időbélyeggel ellátott megjegyzésekkel.
- Ossza meg videóit az integrált közösségi megosztási, beágyazási és e-mail eszközökkel.
Az Animoto korlátai
- A testreszabási lehetőségek korlátozottabbak, mint más termékeknél.
- Az integráció más marketingeszközökkel vagy platformokkal nehéz lehet.
- Egyes felhasználók időnként lassú videorenderelést tapasztalnak.
Animoto árak
- Ingyenes
- Alap: 16 USD/hó
- Profi: 29 USD/hó
- Csapatok: 79 USD/hó
Animoto értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (91 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)
10. Vimeo
A Vimeo egy jól bevált videomegosztó platform, amely kiváló minőségű videolejátszásáról és professzionális funkcióiról ismert. Elsősorban egy megosztó és tároló platform. A Vimeo azonban robusztus adatvédelmi beállításokkal, testreszabási lehetőségekkel és elemzési funkciókkal emelkedik ki a versenytársak közül.
Ez egy népszerű választás azoknak a szakembereknek, akik kifinomult videó prezentációt szeretnének készíteni a közönségük számára. A marketingesek gyakran használják promóciós tartalmak vagy oktatási anyagok tárolására.
A Vimeo legjobb funkciói
- Gyorsan hozhat létre, szerkeszthet és megoszthat tartalmakat, függetlenül a költségvetésétől vagy szakértelmétől.
- Videók streamelése és tárolása 4k, 8k HDR és Dolby Vision felbontásban
- Testreszabhatja videolejátszóját, hogy jobban illeszkedjen márkájához és preferenciáihoz.
- Automatikusan hozzon létre fejezeteket, alkalmazza márkakészletét, és optimalizálja videóit a SEO számára.
- Rögzítsen, töltsön fel, vágjon, kivágjon, rövidítsen, készítsen GIF-eket és még sok mást az AI szkriptgenerátorral és az AI-alapú szerkesztővel.
A Vimeo korlátai
- Egyes felhasználók úgy találják, hogy az árazási tervek nem mindig felelnek meg igényeiknek, és olyan funkciókért kell fizetniük, amelyeket nem használnak.
- Egyes felhasználók a videókezelő felületet kevésbé intuitívnak találják, mint más tárhelyplatformokét.
- A felhasználók néha úgy érzik, hogy videóikat igazságtalanul távolítják el a homályos, de szigorúan alkalmazott tartalomra vonatkozó irányelvek miatt.
A Vimeo árai
- Ingyenes
- Starter: 20 USD/hó
- Standard: 33 USD/hó
- Haladó: 108 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Vimeo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)
Készítsen lenyűgöző videókat a megfelelő felvételi eszközökkel és projektmenedzsment funkciókkal
A videomarketing szoftverek fejlődése forradalmasította az olyan vállalkozások, mint az Öné, ügyfeleikkel való kapcsolattartását. A rendelkezésre álló eszközök sokasága kielégíti a legkülönbözőbb igényeket, a létrehozástól és szerkesztéstől a terjesztésig és elemzésig, lehetővé téve Önnek, hogy olyan vonzó videotartalmakat készítsen, amelyek rezonálnak a célközönségével.
Sajnos sok videomarketing-eszköz nem integrálható közvetlenül a projektmenedzsment és az általános marketingplatformokba. Próbálja ki a ClickUp-ot, és kerülje el a felesleges marketing-szilókat, a széttagolt kommunikációt és a videoprojekt előrehaladásának rossz nyomon követését a különböző eszközökön.
A képernyőfelvétel funkciótól a projekt mérföldkövekig és a csapatmunkát segítő eszközökig, a ClickUp tele van olyan funkciókkal, amelyeket imádni fog a videókészítéshez és azon túl is. Az all-in-one platform helyettesítheti a technológiai eszköztárában található számos eszközt, és egységes megoldássá válhat minden termelékenységi igényének kielégítésére. A Free Forever csomagunkkal pedig ma ingyenesen kipróbálhatja, hogyan működik a ClickUp.