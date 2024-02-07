Hogyan alakítsunk ki egyedi márkaidentitást 2025-ben?

Ha kedvenc márkájára gondol, valószínűleg eszébe jutnak annak jellegzetes tulajdonságai, mint például a színe, logója, reklámjainak hangzása és az azzal kapcsolatos képek. Ez a márkaidentitás működése.

Gondoljon a márkaidentitásra úgy, mint a márka arcára. Ez az, ami megkülönbözteti a márkáját a többi márkától.

A márka identitásának kialakítása időt, erőfeszítést és kreativitást igényel.

Használja ezt az útmutatót, hogy megtanulja, hogyan hozhat létre felejthetetlen márkaidentitást, amely tükrözi márkájának DNS-ét.

Mi az a márkaidentitás?

A márkaidentitás a márkastratégia fontos eleme. Lehetővé teszi, hogy a márkáját szövegekkel, képekkel és egyéb eszközökkel aktívan formálva a megfelelő képet mutassa be ügyfeleinek.

A márka identitásának különböző márkaelemeket kell tartalmaznia, például:

Márkaértékek, hitvallás és küldetés

A márka és a termék közötti kommunikáció módja (a márka hangja)

Hogyan érzik magukat a felhasználók, amikor kapcsolatba kerülnek a márkájával (a márka személyisége)?

Hogyan érzékelik az ügyfelek a márkáját (a márka megítélése és pozicionálása)

A márkaidentitás kialakításán való munka jó kiindulási pont a márka személyiségének bemutatásához.

Miért fontos a márkaidentitás az Ön vállalkozása számára?

Jól meghatározott márkaidentitás:

Összekapcsolja termékét/szolgáltatását a márkájával

A márkád azonnal felismerhetővé válik

Megszilárdítja a kitörölhetetlen képet az ügyfelek fejében

Szilárd alapot épít a márka megőrzésének javításához

Tegye egyedivé márkáját az egyformaság tengerében

A vállalatok egy márkastílus-útmutatót tartanak fenn, amelyben egyértelműen meghatározott irányelvek biztosítják az összes márkaelem közötti összhangot.

Tekintse ezt a grafikusok, szövegírók stb. számára szent grálnak.

4 példa az erős márkaidentitás kialakítására

A márkaidentitás az idők folyamán a szimbólumok vezérelte kezdetektől fejlődött tovább.

Ez már nem korlátozódik a pólókra, kávéscsészékre és egyéb márkaeszközökre helyezhető logó megalkotására.

Manapság a márkaidentitás kialakítása magában foglalja a márka személyiségének megteremtését és egy márkamenedzsment stratégia alkalmazását a márka történetének hangsúlyozására.

Vessünk egy pillantást négy példára, amelyek érdemesek a követésre.

Négy márkaidentitás-példa, amelyek inspirálhatják Önt

1. Glossier

A Glossier vizuális identitása egy egyszerű megközelítésen alapul, minimális színpalettával, amely fehér és halvány rózsaszínből áll.

A Glossier márkaidentitása minimalista betűtípusával őszinteséget és átláthatóságot sugároz.

A design esztétikája minden érintkezési ponton kellemes a szemnek, átgondolt és letisztult.

Minden márkaelem – a termék csomagolásától a blog hatalmáig – ösztönzi a őszinte párbeszédet az ügyfelekkel.

A márkastratégiájához legfontosabb tanulság:

Használja márkaidentitását, hogy segítsen célközönségének:

Képek, szavak és szövegek segítségével alakítson ki következetes márkaimázst.

Élvezze (figyelembe véve, hogy a márka a szépségápolási szektorban működik) a márkával való utazást!

2. Airbnb

Az Airbnb márkaidentitásának példáján keresztül megismerheti, hogyan lehet következetes márkaélményt kialakítani a Design Studio segítségével.

Az erős márkaidentitás minden interakció során sugározza a márka személyiségét – jó példa erre az Airbnb.

Az egységes színpaletta használatától a tipográfia tökéletes kivitelezéséig az Airbnb márkaépítése minden szempontból tökéletes. Valójában a márkával kapcsolatos minden elem megerősíti a „tartozás” koncepcióját, az egyedi „Belo” logótól és a valós életből vett képektől kezdve az egyszerű felhasználói felületig és az átlátható üzenetekig.

A márkastratégiájához fontos tanulságok:

Ismerje meg, mi a márkája „miértje”!

Használjon egyedi víziót (ebben az esetben a tartozás érzését) a márkaidentitás minden érintkezési pontján.

A víziónak tükröződnie kell a felhasználói élményben is, minden platformon, csatornán és kreatív megoldásban.

Figyeljen továbbra is ügyfelei visszajelzéseire, és ha releváns, vegye azokat figyelembe, hogy célközönsége érezze, hogy meghallgatják, és márkája jobban azonosulható legyen.

3. Oatly

Legyen merész, legyen játékos, mint az Oatly márkaidentitása!

Az Oatly egy olyan márka, amely a fenntarthatóság és az átláthatóság iránti elkötelezettségre épül.

A márka marketingkampányai gyakran humorral és kreativitással vonzzák a fogyasztókat a márka egyedi hangvételével. Az Oatly csomagolása és általános márkaarculata minimalista dizájnnal, tiszta vonalakkal, egyszerű tipográfiával és alapvető színpalettával jellemezhető.

Ez a tervezési megközelítés tükrözi a márka természetes összetevőkre és egyszerűségre való összpontosítását.

A márkastratégiájához fontos tanulságok:

Az Oatly nem kerüli a fenntartható élelmiszertermelés kihívásainak megvitatását, ami lehetővé teszi számára, hogy bizalmat építsen ki célközönségével.

A márka branding-megközelítése innováció-vezérelt; hajlandó kockázatot vállalni merész betűtípusokkal és egyedi csomagolással kihívni a konvenciókat.

Ha nem tudja, hogyan lehet merész, gondoljon bele: ha a márkája egy személy lenne, milyen személyisége lenne?

4. Headspace

A Headspace márkaidentitása szorosan kapcsolódik a tiszta és intuitív dizájnjához – Anna Charity

A Headspace márka személyisége a tudatosság és a boldogság érzését jellemzi a vezetett meditáció felhasználóiban.

Tiszta és modern tipográfiát használ, amely könnyen olvasható és tükrözi a márka egyszerűségre és egyértelműségre való összpontosítását. Ezenkívül a Headspace vizuális stílusát tiszta vonalak, egyszerű illusztrációk és minimalista esztétika jellemzi.

A Headspace márkaidentitásának legérdekesebb eleme azonban a színpalettája, amely sok fehér teret használ, amelyet színek (azaz energia) foltjai tarkítanak.

A márkastratégiájához fontos tanulságok:

A vizuális márkájának minden eleme jelentéssel kell bírjon – például a Headspace logójában szereplő narancssárga pont a központosság és a nyugalom érzését szimbolizálja, és a homlok templomát jelképezi.

A márka színekkel fejezi ki játékosságát, anélkül, hogy az zavaró lenne; az illusztrációk és a tipográfia lágy vonalakkal rendelkezik, ami lágy hangnemet és hangot jelképez.

Hogyan hozhat létre egyedi és emlékezetes márkaidentitást

Szeretne olyan márkaidentitást építeni, amely rezonál a célközönségével?

Kövesse az alábbi öt lépést:

1. lépés: Kutatás és reflexió

Az emlékezetes márkaidentitás kialakításának első lépése a megértés:

Kik a legelkötelezettebb közönsége, mit akarnak, mik a problémáik, és mit szeretnek mélyebb szinten?

A legjobban teljesítő közönség kihívásai

Saját értékajánlat és küldetés

Márkájának jellemzői és velejáró személyisége

Használja ki egy tapasztalt márkaidentitás-szakértő szolgáltatásait, hogy átfogó közönségelemzést végezzen, és beszéljen ügyfélszolgálatával, valamint értékesítési képviselőivel, hogy valós idejű adatokat szerezzen arról, mi tartja meg ügyfeleit.

Ez az információ segít Önnek a márkairányelvek kidolgozásában – ez egy olyan forrás, amelynek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a tervezők, a tartalomírók, a fejlesztők és mások számára.

Ez az a terület, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. Akár saját vállalkozásának, akár egy ügyfélének szeretne márkaidentitást létrehozni, a ClickUp Marketing Project Management eszközhöz hasonló szoftverek használata felgyorsítja a folyamatot, és mindenki számára átláthatóvá teszi a folyamatot.

A ClickUp projektmenedzsment eszköz segít a márkaidentitás kialakításának minden szakaszában.

Használja a ClickUp listanézetének szűrőit a feladatok státusz, prioritás és számos egyéb egyéni mező szerint történő rendezéséhez, hogy munkáját személyre szabottan tekintse át.

A márkaidentitás kialakítása több lépésből és összetevőből áll, ami megnehezíti a márkaépítési folyamat nyomon követését. Az erős márkaidentitás kialakításához figyelemmel kell kísérnie minden márkaelemet, például a vizuális elemeket, a szöveget és az animációkat, valamint nyomon kell követnie a különböző csapattagok által végzett különböző feladatokat.

A ClickUp összefogja az összes feladatot, erőforrást és eszközt, így a csapatok figyelemmel kísérhetik a márkairányelvek kidolgozásának minden lépését.

Továbbá a ClickUp feladatkezelő funkcióval elérhet egy elsődleges célt: a márkaidentitás-alkotási folyamatot különböző feladat típusok szerint szervezheti meg.

Egyszerűsítse feladatait a ClickUp Feladat nézet segítségével

Használja arra, hogy néhány kattintással testreszabja feladatait és alfeladatait a projekt és a célközönség igényeinek megfelelően.

2. lépés: Dolgozzon ki olyan kulcsfontosságú márkaelemeket, amelyekkel a közönsége azonosulni tud

Elvégezte a kutatást, hogy meghatározza, mit képvisel a márkája, és mit vár el a közönsége.

A következő lépés egy „hangulatlap” létrehozása a márka összes eleméről, például:

Olyan logó létrehozása, amely pontosan tükrözi márkád értékeit, küldetését és személyiségét

A színpaletta véglegesítése a választott színpaletta által a közönségben kiváltott érzelmek alapján

Válasszon olyan színpalettákat, amelyek tükrözik márkája személyiségét, például: elsődleges paletta másodlagos paletta háttérszín szövegszín

elsődleges paletta

másodlagos paletta

háttérszín

szöveg színe

Kísérletezzen a betűtípusokkal, hogy meglássa, melyik tükrözi legjobban márkájának hangulatát, majd válasszon ki egy betűtípus-készletet, amelyet következetesen használhat minden ügyfélkapcsolati ponton.

A hangnem és a stílus kialakításához összpontosítson a nyelvhasználat szabályaira és tilalmára, a tartalom stílusára és formázására, valamint olyan szavak használatára, amelyek a legjobban kiemelik márkájának lényegét.

A csomagolás és más imázzsal kapcsolatos designelemek megtervezése, hogy megadja a márka hangulatát

elsődleges paletta

másodlagos paletta

háttérszín

szöveg színe

Minden márkakapcsolatos feladat során ezeknek az elemeknek a betartása erőfeszítést igényel. A ClickUp Docs segít Önnek a márkaidentitás szervezésében.

Így kell csinálni:

A ClickUp Docs segít összegyűjteni az összes ötletét, beleértve a képeket, fájlokat, linkeket stb., egy helyen, és megosztani azokat a csapatával. A beágyazott oldalak, a beágyazott könyvjelzők, a táblázatok hozzáadása és a stílusbeállítások segítségével kényelmesen testreszabhatja a Docs alkalmazást.

Gondoskodjon arról, hogy megjegyzéseit mindenki láthassa, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a ClickUp feladatokhoz rendeli hozzá, és a hozzárendelt megjegyzéseket gyorsan áttekintheti a ellenőrzőlistán.

Ezenkívül ugyanazt a dokumentumot használhatja márkairányelveinek megírásához, valós időben történő szerkesztéshez, emberek megjelöléséhez a megjegyzésekben, a szükséges formázáshoz, valamint egy kattintással megoszthatja a csapattal. A Docs lehetővé teszi továbbá, hogy feladatokat rendeljen hozzá, közvetlenül csevegjen a csapattagokkal, és gyorsan megoldjon minden kétséget.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a ClickUp Docs-ban, hogy testreszabhassa a betűtípusokat, feladatok közötti kapcsolatokat adjon hozzá, vagy közvetlenül a dokumentumban hivatkozhasson a feladatokra.

A ClickUp Docs segítségével a szöveget közvetlenül nyomon követhető feladatokká alakíthatja. Ezenkívül összekapcsolhatja őket és a feladatokat, hogy ne kelljen újra elvégeznie ugyanazokat a módosításokat.

3. lépés: Gyűjtsd össze a márka elemeit

A nehezét már elvégezte.

Most itt az ideje, hogy összes márkaelemét egy helyen összegyűjtse – márkairányelvek, sablonok és márkatervezési készlet formájában.

Tegyük fel, hogy szeretné, ha márkaidentitása a közösségi médiában és más marketinganyagokban is következetes lenne. Ebben az esetben minden csapatának – az ügyfélszolgálattól és az értékesítéstől a marketingig és a termékig – segítenie kell, hogy egy kattintással hozzáférjenek a márkairányelvekhez és a márkakészlethez.

Tegyük fel, hogy márka-maketteket szeretne készíteni ügyfele számára. Ehhez nem elég, ha csak a marketing- és márkázási csapatok vesznek részt a munkában.

Szüksége van arra, hogy tervezőcsapata, fejlesztői és tartalomírói valós időben láthassák, mi történik.

Ebben a beállításban fontolja meg a ClickUp Whiteboards használatát – ez egy együttműködésen alapuló módszer olyan termékmakettek létrehozására, amelyek elég jók ahhoz, hogy sikeres marketing együttműködéseket hozzanak létre :

Használja ezt a táblát Kössön össze alakzatokat a ClickUp Whiteboards segítségével

Ne feledje, hogy a márka identitásának kialakítása és a márka hangja egymással összefügg.

Ha a végtermék nem felel meg a márka személyiségének, akkor befektetései hiábavalóak lesznek. Annak érdekében, hogy minden csapata ugyanazon az állásponton legyen, javasoljuk, hogy készítsen egy márkakönyvet, amelyet mindenki követhet, és használjon gondolattérkép-szoftvert a közös ötleteléshez.

Ösztönözze csapatát az együttműködésre, és hozzon létre márkairányelveket a semmiből – a könyvben szereplő összes márkaelemmel – a ClickUp Brand Guidelines Whiteboard segítségével:

Használja ezt a táblát Indítsa el tervezési megbeszéléseit a ClickUp Whiteboards segítségével!

4. lépés: Határozza meg és hajtsa végre márkastratégiáját

Már majdnem elérted a márkaépítési folyamat utolsó szakaszát – a negyedik lépés annak biztosítása, hogy márkád minden érintkezési ponton – weboldaladon, közösségi médiában, e-mailekben stb. – következetesen jelenjen meg.

Íme néhány tipp, amelyet érdemes követni a márkastratégia megvalósításakor:

Gondoljon arra, hogyan fog fejlődni a márkája – vizuálisan.

A márkastratégiáját az adott csatornához (például reklám, közösségi média, e-mail marketing, belső kommunikáció stb.) igazítsa.

Gondolja át, hogy tartalma hogyan illeszkedik majd márkája vizuális identitásához a hangnem, valamint a megjelenés és a hangulat tekintetében.

Készítsen márkastílus-útmutatót, figyelembe véve a következőket: hogyan érzékelik ügyfelei a márkáját, szervezetének erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei, milyen a márka imázsa, mik a márka legfontosabb üzleti céljai, mi a márka egyedi hangja, milyen típusú termékeket/szolgáltatásokat kínál.

hogyan érzékelik ügyfelei a márkáját

szervezetének erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei

Hogyan néz ki a márka imázsa?

melyek a márkád legfontosabb üzleti céljai

Mi a márkád egyedi hangja?

az Ön által kínált termék/szolgáltatás típusa

hogyan érzékelik ügyfelei a márkáját

szervezetének erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei

Hogyan néz ki a márka imázsa?

melyek a márkád legfontosabb üzleti céljai

Mi a márkád egyedi hangja?

az Ön által kínált termék/szolgáltatás típusa

A ClickUp márkairányelv-sablonjait is felhasználhatja egy erős márka felépítéséhez.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp márkaépítési sablonját a következő márkaépítési kezdeményezésének kezeléséhez.

Az erős márka jellemzője a vizuális megjelenés, mivel az emberek a vizuális információkat 60 000-szer gyorsabban dolgozzák fel, mint a szöveget. A mindennapi feladatok rohanásában azonban előfordulhat, hogy márkád története rossz irányba fordul – rosszul szerkesztett kép, pontatlan illusztráció, tapintatlan szöveg stb. formájában.

A ClickUp márkaépítési sablon segít kidolgozni egy könnyen követhető folyamatot, amely segít kézben tartani a munkát és a csapatot. Használja ezt a sablont, hogy időveszteség és bonyodalmak nélkül kommunikálja márkájának történetét, értékeit és küldetését.

Egy másik remek sablon a ClickUp márkairányelvek sablonja. Használja ezt az összes elem, például a logó, a színek, a márka hangja, a betűtípusok stb. részletezéséhez, és biztosítsa a márka értékeinek, identitásának és üzeneteinek következetességét a folyamat során.

Töltse le ezt a sablont Használja a márkakönyv sablont, hogy minden ötletét egy helyen rendszerezze.

Ha valami átfogóbbat keres, amellyel egységes identitást hozhat létre minden csatornán, használja a ClickUp Brand Book sablonját. Ez a sablon segít az ötletek rendszerezésében, az eszközök vizualizálásában és a haladás nyomon követésében.

5. lépés: Figyelje, elemezze és ismételje

A szilárd márkaidentitás kialakításának utolsó lépése a márka felhasználókra gyakorolt hatásának folyamatos figyelemmel kísérése és nyomon követése.

Ahhoz, hogy a közönség pozitívan fogadja a márka identitását, kövesse az alábbi tippeket:

Kövesse nyomon a közösségi médiában zajló beszélgetéseket és említéseket

Vegyen fel kérdőívet az ügyfelek körében

Használja az elemzéseket, hogy megnézze, hogyan interagálnak a felhasználók a márkájával.

Ha már nehézséget okoz a márka céljainak nyomon követése, használja a ClickUp Goals alkalmazást a saját előnyére.

Egy olyan emlékezetes márka létrehozása, amelyre a célközönség emlékezni fog, a márka identitásának céljainak nyomon követésével kezdődik – ebben a ClickUp Goals rengeteget segít:

Ne hagyja, hogy a csapat eltérjen a márka identitásától a ClickUp Goals segítségével

Használja ezt a ClickUp funkciót, hogy nyomon követhető célokat állítson fel csapatának, segítve őket a pályán maradni és gyorsabban elérni az eredményeket a minőség romlása nélkül.

A hét elem szerepe a márka identitásában

A márka identitása a márka imázsa, vagyis a márka pozicionálásában van egy vizuális aspektus, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynia.

Általában hét kulcsfontosságú elem alkotja a márka vizuális identitását, nevezetesen:

1. Logó

A Pixar logója a logók közül a legikonikusabb

A márkaidentitás egy egyszerű logótervezéssel kezdődik.

Ha meg akarja érteni a vizuális márka logó erejét, vegye figyelembe a következőket:

Ha valaki egy swoosh-t említ, akkor Önnek a Nike márka jut eszébe. És ki ne ismerné a McDonald's ikonikus aranyívét?

Ez a márka személyiségének a márka identitásába való integrálásának ereje.

A stratégiailag megtervezett logó örökre megmarad a vásárló emlékezetében. Így lehet jól csinálni:

Érzelmeket kell kiváltania

Egyszerűnek és minimalistának kell lennie

Stratégiai megközelítésre van szükség

A létrehozásához időre van szükség, és folyamatos iterációkat kell tartalmaznia.

2. Márka színpaletta

A márka színei is jelentős hatással vannak a márka identitására. Az ügyfelek pszichológiailag kapcsolódnak a különböző színekhez.

Például a sárga szín a boldogság érzését, a piros a szenvedélyt, a zöld a természetet stb. jelenti.

Az Ön által választott színpaletta tehát lehetővé teszi, hogy ügyfelei azonnal kapcsolatba kerüljenek márkája imázsával. Például a sárga és piros színpaletta automatikusan a McDonald's-ra emlékeztet.

A vizuálisan legvonzóbb márkák a következő márka színekkel kapcsolatos tippeket követik marketing anyagaikban és kampányaikban:

Gondoskodjon a színek egységességéről a képeken, grafikai terveken és márka betűtípusokon.

Használjon színpalettát, hogy meghatározza a márka hangulatát – bizonyos színek (például meleg, élénk színek) pozitívan hatnak a néző érzelmeire, boldogságot és energiát váltanak ki.

Használjon kiegészítő színpalettát, hogy az identitás könnyebben felismerhető legyen.

Válasszon legfeljebb négy kiegészítő színt, amelyek pontosan tükrözik márkája személyiségét.

3. Márka betűtípusok

Ha a márka színei a márka vizuális identitását jelentik, akkor a betűtípusok a hangját jelentik.

A szöveg segítségével alakíthatja ki márkája hangvételét és stílusát. A tipográfia terén kétféle betűtípust kell választania: logóbetűtípusokat és márkabetűtípusokat.

Például a Coca-Cola logója klasszikus példája a logó betűtípusoknak. A Coca-Cola egyedi, írott betűtípusa azonnal felismerhető, és kizárólag a vállalat logójában használják.

A Coca Cola logójának betűtípusa jól felismerhető via ThoughtCo

A Google márka betűtípusa, a „Product Sans” jó példa egy márka betűtípusra. Bár a Google-nak megkülönböztető logója is van, a „Product Sans” betűtípust a márka vizuális identitásának különböző elemeiben használják, beleértve a weboldal fejlécét, a marketing anyagokat és a termékeiket.

A márka tipográfiájának optimális kihasználása:

Győződjön meg arról, hogy csapata betartja a betűtípusok használatára vonatkozó konkrét márkairányelveket.

Használjon olyan betűtípust, amely kapcsolódik ügyfelei gondolkodásmódjához és hangulatához.

Válasszon olyan betűtípust, amely illeszkedik márkája személyiségéhez; például a kortárs sans serif betűtípusok leginkább a modern jellegű márkákhoz illenek, míg a kézírásos betűtípusok kiválóan alkalmasak a játékos, fiatalos személyiségű márkákhoz.

4. Márkaimázs

Az erős márkaidentitás a nézőben kiváltott érzelmeken alapul. Az erős képek ennek fontos részét képezik.

Ahhoz, hogy márkaidentitás-tervezése sikeres legyen, vegye figyelembe az alábbi tippeket:

Minden általad használt kép, illusztráció és fotó szándékosnak és következetesnek kell lennie az általa közvetített üzenet tekintetében.

Hangolja össze a márka arculatát a tartalom hangvételével és a márka személyiségével

Használjon tiszta, kiváló minőségű és professzionális képeket, hogy növelje a márka vonzerejét és javítsa a márkához fűződő kapcsolatot.

5. Márka tipográfia

A márka tipográfiája, amely betűtípusokból és betűkészletekből áll, szövegeken keresztül közvetíti a márka személyiségét. Csakúgy, mint a logó és a színpaletta, a tipográfia választása is összhangban kell álljon a márka identitásával.

A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi tipográfiai tippeket:

Értsd meg, miért akarsz egy adott tipográfiát használni; például a kézírásos betűtípusok személyesebb hatást keltenek.

Ne használjon túl sokféle betűtípust és méretet.

Az olyan dolgok eldöntésekor, mint a sorhossz és a szóköz, vegye figyelembe az olvashatóságot.

Győződjön meg arról, hogy a tipográfia olvasható és könnyen érthető, hogy a felhasználói élmény pozitív legyen. Ezt úgy teheti meg, hogy különböző képernyőméreteken teszteli.

6. Márkaformák és minták

A márka formái és szimbólumai olyan alapvető vizuális elemek, amelyek előnyt biztosítanak a márkának. Használja ezeket a tippeket, hogy olyan formákat és mintákat válasszon, amelyek esztétikailag illeszkednek a márkájához:

Válasszon olyan formákat és mintákat, amelyek: reagálnak a közönség változó igényeire, relevánsak a jelenlegi igényeikhez, összhangban vannak a márka üzenetével és víziójával.

Reagáljon a közönség változó igényeire

Releváns a jelenlegi igényeikhez

A márka üzenetével és víziójával összhangban

Reagáljon a közönség változó igényeire

Releváns a jelenlegi igényeikhez

A márka üzenetével és víziójával összhangban

Válasszon sokoldalú formákat és mintákat, amelyek könnyebben alkalmazkodnak a különböző képernyőkhöz és platformokhoz.

Ne feledkezzen meg márkája színpalettájáról, amikor a formákat és mintákat választja.

Győződjön meg arról, hogy az alakzatok méretezhetők.

Tesztelje és kísérletezzen a mintákkal, amíg meg nem találja a megfelelőt.

7. Szlogenek és mottók

A szlogenek és a mottók is nagyban növelik márkájának vonzerejét. A mottó általában kevesebb mint hét szóból áll, míg a szlogen kilenc vagy több szóból.

Mindkét szöveges elemnek szavakkal kell összefoglalnia a márkáját. Egyszerűnek és rövidnek kell lenniük.

Míg a szlogenek változhatnak a forgalmazott termék/szolgáltatás függvényében, a mottó inkább állandó. Mindaddig, amíg mindkettő ütős és fülbemászó, és pontosan leírja a márkát, akkor jó úton jár.

Kommunikálja márkája célját – és javítsa a márkaélményt – a ClickUp segítségével

A jó márka márkaimázst teremt, a kiváló márka pedig az üzleti identitás fejlesztésére összpontosít. A kiváló márkaidentitás nem véletlenül jön létre, hanem szándékosan építik fel, mindig szem előtt tartva a márka tulajdonságait.

Adjon új arculatot vizuális márkájának – használja a ClickUp-ot, és tegye márkáját láthatóvá és emlékezetessé.

Gyakori kérdések

1. Melyek a márkaidentitás legfontosabb elemei?

A márka identitásának alapvető elemei közé tartozik a vállalati logó, a színpaletta (beleértve az elsődleges és másodlagos színeket), a márka betűtípusai, a márka hangja, hangszíne és még sok más.

2. Hogyan lehet sikeres márkaidentitást létrehozni?

A sikeres márkaidentitás létrehozása egy 5 lépésből álló folyamat:

Végezzen célpiaci kutatást, hogy jobban megértse célközönségét, valamint értékajánlatát és márka jellemzőit.

Fejlessze ki márkájának különböző elemeit – a logótól és a színektől a betűtípusig és a hangnemig – a márka személyiségének megfelelően.

Gyűjtse össze az összes márkaelemet egy helyen, márkairányelvek, sablonok és márkatervezési készlet formájában.

Határozza meg és hajtsa végre márkastratégiáját, hogy márkája minden érintkezési ponton – például a weboldalon, a közösségi médiában, az e-mailekben stb. – következetesen jelenjen meg.

Figyelje és kövesse nyomon márkájának hatását a közösségi médiában zajló beszélgetésekben és említésekben ügyfél-felmérések, elemzések stb. segítségével, hogy felmérje, hogyan interagálnak a felhasználók márkájával.

3. Hogyan segít a ClickUp egy erős márkaidentitás kialakításában?

A ClickUp márkamenedzsment szoftver megkönnyíti a márkaidentitás kialakítását. A következő funkciókat kínálja:

Tárolja márka stílusútmutatóját a ClickUp Docs segítségével.

Kezelje a márkaeszközöket és egyéb vizuális elemeket a ClickUp Tasks segítségével.

Készítsen marketinganyagokat rekordidő alatt a semmiből a kész ClickUp márkaépítési sablonok segítségével.

Dolgozzon együtt a márka küldetésének és a márka arculatának kidolgozásában a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kövesse nyomon a márkaidentitás céljait a ClickUp Goals segítségével.

Ha márkaidentitásának minden eleme egyszerűsítve van, akkor sokkal könnyebb lesz egy erős márkaimázs létrehozása.