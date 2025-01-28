A 20 legjobb marketing AI eszköz, hogy 2025-ben is produktív maradjon

Ha a filmek és a tévéműsorok egy dologban meggyőztek minket, az az, hogy mára már egy egész robotokból álló társadalomnak kellene elvégeznie a mi helyettünk a fárasztó munkát.
Elvileg robotok takarítják a házunkat, főzik a reggelit és veszik fel a telefonokat. És ezek közül néhány robotnak pimasznak kell lennie és brit akcentussal kell beszélnie. De sajnos, itt vagyunk a 21. században, és ma még egyszer sem láttunk pimasz brit robotot. ??♀️
Bár ez a jövő még messze van, a mesterséges intelligencia már ma is jelen van. Persze, nem fogja megfőzni a reggeli tojásunkat, de az AI technológia megkönnyítheti a munkánkat azáltal, hogy automatizálja néhány napi marketing feladatunkat. A marketing csapatok számára a megfelelő AI marketing eszközökkel a munka produktívabbá, kreatívabbá és szórakoztatóbbá válhat.
Íme a 20 legjobb AI marketingeszköz, amelyet az egész csapata imádni fog.
Mik azok az AI marketingeszközök?
Az AI (mesterséges intelligencia) marketingeszközök a mesterséges intelligencia technológiák marketingstratégiákban és -tevékenységekben való alkalmazását jelentik. Ezek az eszközök gépi tanulást, marketingelemzéseket és prediktív algoritmusokat használnak különböző marketingfeladatok automatizálására, optimalizálására és kiegészítésére.
Mit kell keresnie egy AI marketingeszközben?
A különböző AI marketingeszközök különböző funkciókat látnak el, de minden eszköznek meg kell könnyítenie az életét, nem pedig megnehezítenie.
Tudjuk, mire gondol: ez nyilvánvaló! De néha, amikor eszközöket választunk, ez a követelmény könnyebb mondani, mint megtenni. Íme, mire kell figyelni, hogy biztosan jó eszközt válasszunk. ?
- Intuitív felhasználói élmény: Ez a szoftver a marketingcsapatának szól, nem az IT-csapatának, ezért a felhasználói felületnek egyszerűen megtanulhatónak és használhatónak kell lennie. Mivel a marketingcsapata designorientált, a felület esztétikus kialakítása mindenki számára jobb felhasználói élményt biztosít.
- Egyszerű automatizálás: A mesterséges intelligencia célja, hogy tehermentesítse Önt. Ezért egy AI eszköznek olyan marketing automatizálási funkciókat kell kínálnia, amelyekkel egyetlen gombnyomással elvégezheti az ismétlődő folyamatokat. A csapat tagjainak pedig nem kell programozási ismeretekkel rendelkezniük ahhoz, hogy beállítsák ezeket az automatizálási funkciókat.
- Számos integráció: A legtöbb csapatnak több alkalmazásra van szüksége a munkájához, de az alkalmazások közötti váltás több munkát és frusztrációt jelenthet a csapat számára. Győződjön meg arról, hogy az Ön által választott AI-eszköz integrálható a már használt szoftverrel.
- Nincs átfedés: Egyszerűsítheti marketingtechnológiai eszközeit úgy, hogy kevesebb, de több funkcióval rendelkező alkalmazást választ. Ügyeljen azonban arra, hogy ne válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek funkciói átfedik egymást, mert akkor előfordulhat, hogy a csapat egy része az egyik alkalmazásra, a többi pedig a másikra támaszkodik, ami a munkafolyamatok egyszerűsítése helyett inkább bonyolítja azokat.
A 20 legjobb AI eszköz marketingcsapatok számára
Íme a 20 legjobb AI marketingeszköz. Noha egyikük sem rendelkezik brit akcentussal vagy pimasz visszavágásokkal, ezek az alkalmazások segítenek elérni a célközönségét, racionalizálni a marketinges munkafolyamatokat, javítani a marketingkampányok kezelését, SEO-optimalizált tartalmakat létrehozni és nyomon követni az eredményeket.
És ez csak a kezdet.
1. ClickUp
A ClickUp az az alkalmazás, amely minden más alkalmazását felváltja. Az összes munkáját – a feladatkezeléstől és a célkövetéstől a csevegésekig és a dokumentumokig – egy helyre összegyűjti. És a világ egyetlen szerepköralapú AI asszisztensével rendelkezik.
A ClickUp mesterséges intelligencia funkcióit hangnem és kreativitás szerint testreszabhatja, és beépített tartalomszerkezetekkel rendelkezik, így marketingcsapata időt takaríthat meg a vázlatok és formázás elkészítésével. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Szövegszerkesztés: A ClickUp Docs alkalmazásban jelölje ki a szöveg bármely részét, és használja az AI-alapú szerkesztési funkciókat a tartalom optimalizálásához, meghosszabbításához vagy rövidítéséhez, illetve az írás egyszerűsítéséhez.
- AI írás: Készítse el következő drip e-mailjét vagy közösségi média marketing kampányát, vagy vázolja fel blogját a keresőmotorok számára másodpercek alatt. A már formázott tartalmi sablonok, amelyek fejlécet, táblázatokat és egyebeket tartalmaznak, segítségével időt takaríthat meg a tartalommarketing terén.
- Összefoglalás: Használjon AI-alapú eszközöket, hogy bármely dokumentumból vagy utólagos elemzésből hasznosítható információkat nyerjen. A ClickUp AI-eszköze azonnali összefoglalót nyújt, és felvázolja a marketingnaptárba felveendő következő lépéseket, így mindenki rövidebb idő alatt áttekintheti a projektet vagy a marketingkampányokat.
- Brainstorming: Szerezzen inspirációt következő kreatív projektjéhez az AI által generált funkciónevek, marketing szlogenek, felmérési kérdések, marketingkampány-stratégiák és termékmarketing-sablonok segítségével.
- Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot más kedvenc marketing naptár eszközeihez – beleértve más AI marketing eszközöket is – több ezer integrációval.
- AI projektmenedzsment: Használja a ClickUp AI-t a projektmenedzsment folyamatok automatizálásához és a hatékonyság növeléséhez.
A ClickUp korlátai
- Tanulási görbe: A ClickUp rengeteg funkciója első használatkor túlnyomó lehet, de az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a tanulást és a teljes testreszabást.
- Költség: A ClickUp ugyan kínál egy örökre ingyenes árazási tervet, de ez a terv nem tartalmazza a mesterséges intelligencia funkciókhoz való hozzáférést.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 7 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Zapier
A Zapier egy kódolás nélküli automatizálási program, amely megkülönbözteti magát a listán szereplő többi AI marketingeszköztől. Lehetővé teszi, hogy bármilyen automatizálást megtervezzen, az if-then gépi tanulási logikát használva.
Például automatizálhatja e-mailes marketingstratégiáit úgy, hogy létrehoz egy „ha-akkor” feltételt, amely automatikusan üdvözlő e-mailt küld a potenciális ügyfeleknek, ha feliratkoznak az e-mailes listájára. Vagy növelheti az ügyfelek elkötelezettségét úgy, hogy a Facebook Messenger-en keresztül kapott üzeneteket továbbítja a Slack-re, így hamarabb láthatja őket, és gyorsabban beszélhet a célközönségével.
A Zapier segítségével automatizálhatja az egész ügyfélútvonalat, így amikor az ügyfél továbbhalad a vásárlási folyamatban, pontosan azt a kommunikációt kapja, amire szüksége van.
A Zapier legjobb funkciói
- Rugalmas automatizálás: Mivel saját automatizálásokat hozhat létre bármilyen elképzelhető „ha-akkor” helyzet alapján, a Zapier azonnal illeszkedik a munkafolyamatába.
- Integrációk: Több mint 5000 marketing szoftverrel integrálható, így az egyik alkalmazásból a másikba küldhet feladatokat. Ha tehát valami történik a CRM-ben, elküldheti azt a projektmenedzsment platformjára, AI e-mail marketing eszközeire stb.
A Zapier korlátai
- Korlátozott automatizálás az ingyenes csomagban: Míg a Zapier egyes árazási csomagjai lehetővé teszik több lépésből álló automatizálások beállítását (gondoljon rá úgy, mint „ha ez, akkor ez, aztán az, majd ez a másik dolog”), az ingyenes csomag csak egylépéses automatizálásokat engedélyez (csak egy „akkor” munkafolyamatonként).
- Egyes integrációk simábban működnek, mint mások: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Zap-pal integrált alkalmazások korlátozhatják annak funkcióit. Egyes alkalmazások API-ja simábban működik és több lehetőséget kínál.
Zapier árak
- Ingyenes: Nincs költsége, de csak egylépéses automatizálást tesz lehetővé.
- Starter: 29,99 USD/hó áron elérhető
- Profi: 73,50 dollártól/hó
- Csapat: 103,50 dollártól/hó
- Vállalat: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Zapier értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Zapier alternatívákat!
3. Jasper. ai
A Jasper egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely racionalizálja az összes tartalommarketing tevékenységét. A tartalom sablonok segítségével 80%-kal csökkentheti a csapata által az első vázlatok elkészítésére fordított időt, és akár a bejegyzéseihez kísérő illusztrációkat is készíthet.
Egyszerűen használható digitális marketing eszközként, amely feljavítja a közösségi média bejegyzéseit, céloldalait, e-mail marketing kampányait vagy általános blogtartalom-marketing stratégiáját, hogy javítsa a keresőmotorok rangsorolását. A Jasper gyorsan a legproduktívabb vállalatok számára elengedhetetlen AI marketing eszközzé válik.
A Jasper legjobb funkciói
- Chatbot: A Jasper chatbot kérdésekre válaszol, feladatokban segít és kutatást végez.
- AI írási sablonok: Több mint 50 sablonjával a Jasper képes megírni SEO-optimalizált blogok, Amazon termékleírások, Facebook-hirdetések címsorai, rövid közösségi média bejegyzések és még sok más első vázlatát.
- Művészeti alkotások: Készítsen kiváló minőségű illusztrációkat és képeket hirdetésekhez, blogbejegyzésekhez és céloldalakhoz. Csak annyit kell tennie, hogy beírja a kívánt kép leírását, és Jasper mesterséges intelligenciája elkészíti azt.
- Márka hangja: A Jasper gépi tanulást használ, hogy megértse a hangját, és biztosítsa, hogy minden marketinganyaga a márkának megfelelő legyen. Megtaníthatja neki a stílusútmutatót, a termékkatalógust és a vállalat történetét.
A Jasper korlátai
- Ténybeli hibák: Mint a legtöbb AI írási eszköz, a Jasper által a márkád számára írt szövegeket is első vázlatként kell kezelni. Szükséged lesz valakire, aki átnézi a szöveget, eltávolítja a ténybeli hibákat, és kiegészíti az alkalmazás által kihagyott fontos pontokkal.
- Költség: A Jasper nem kínál ingyenes csomagot, és egyes felhasználók panaszkodnak, hogy az ára sokkal magasabb, mint a versenytársaké.
Jasper árak
- Pro: 69 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
- Csapatok: 49 USD/hó 1 felhasználó számára
- Üzleti: Egyedi árak 10 vagy több fős marketingcsoportok számára
Jasper értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,7/5 (1000+ értékelés)
- Capterra értékelések: 4,8/5 (1000+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Jasper AI alternatívákat!
4. Grammarly
A Grammarly, amelyet régóta a legjobb szövegszerkesztő alkalmazásnak tartanak, mesterséges intelligenciával támogatott írási funkciókat is kínál. Ha tehát elakad a vázlat megírása közben, a Grammarly-t mesterséges intelligenciával támogatott asszisztensként használhatja, amely gépi tanulási képességeivel segít kitalálni a következő ötletet vagy bekezdést.
A Grammarly legjobb funkciói
- Írási fejlesztések: A Grammarly rendkívül hatékonyan javítja a nyelvtani és helyesírási hibákat, valamint az AI-alapú szerkesztőjével rámutat a szószaporító mondatokra.
- AI írás: Segítségével elkészítheti a tartalom első vázlatát, vagy folytathatja az írását, amikor eszébe jut, mit írjon tovább. Ön megadja a promptot, a Grammarly pedig elkészíti az első vázlatot.
- Hangnem kiválasztása: Kiválaszthatja, hogy írása formális vagy informális hangnemű legyen, és kiválaszthatja azokat a mellékneveket, amelyekkel részletesebben leírhatja a kívánt hangnemet.
- Böngészőbővítmény: A böngészőbővítmény lehetővé teszi a Grammarly funkcióinak használatát a Google Docs-ban, e-mailekben és olyan közösségi média platformokon, mint a LinkedIn és a Twitter.
A Grammarly korlátai
- Asztali számítógépen jobban működik, mint mobilon: Egyes felhasználók szerint a Grammarly funkciói nem integrálódnak olyan jól a digitális marketing mobilalkalmazásokba, mint az asztali böngészőkbe.
- Túlzottan formális lehet: A hangnemválasztási funkciók ellenére sok felhasználó szerint a Grammarly mesterséges intelligencia eszköze túl formálisra hangzó javításokat végez a tartalmakon.
A Grammarly árai
- Ingyenes
- Prémium: 12 USD/hó áron
- Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó áron kezdődik
Grammarly értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Grammarly alternatívákat!
5. Manychat
Számos olyan AI marketingeszközt megvizsgáltunk, amelyek segíthetnek blogbejegyzések és e-mailek létrehozásában, de ez az AI-eszköz valóban képes beszélgetni az ügyfeleivel. A Manychat interaktív ügyfélélményt nyújt, természetes nyelvfeldolgozást használva válaszol az ügyfeleinek az Instagram DM-ben, a Facebook Messengerben, SMS-ben és a WhatsAppban.
A Manychat legjobb funkciói
- Interaktív chatbot: A Manychat egyetlen céllal készült, és azt nagyon jól teljesíti. Ez a chatbot válaszol azoknak az ügyfeleknek, akik üzenetet küldenek Önnek a közösségi média platformokon vagy SMS-ben.
A Manychat korlátai
- Korlátozott elemzés: Bár a Manychat fizetős csomagjában elemzési funkciókat is kínál, sok felhasználó szerint ezek nem túl hasznosak és nem nyújtanak jó áttekintést az ügyféladatokról.
- Esetleges hibák: Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a Facebook Messenger API-ja néha késleltetést okoz, vagy nem töltődik be megfelelően, és újra kell tölteni.
Manychat árak
- Ingyenes: Nincs költség, de nem tartalmaz SMS-üzenetküldést.
- Pro: 15 USD/hó
- Prémium: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Manychat értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (50+ értékelés)
6. Evolv. ai
Az Evolv AI mesterséges intelligenciát és gépi tanulási algoritmusokat használ a valós idejű ügyfélélmény javítására. Folyamatosan alkalmazkodik az ügyfelek valós idejű viselkedéséhez különböző platformokon – az e-kereskedelmi webhelyétől a közösségi média platformokig.
Az AI szoftver valós idejű kísérleteket végez, hogy minden egyes ügyfelet a demográfiai csoportjában a leginkább megfelelő élmény felé irányítson, amely tovább vezeti őket a marketingcsatornában és közelebb hozza őket a vásárláshoz.
Az Evolv legjobb funkciói
- Automatizált ügyfélút: Az Evolv nemcsak valós időben tudja az ügyfélútat minden felhasználóhoz igazítani, hanem folyamatosan tanul a felhasználóktól és az ügyféladatokból, hogy idővel a leghatékonyabb utakat hozza létre.
- Kézi és automatikus célzás: Az Evolv segítségével saját maga végezheti el a közönség szegmentálását és futtathat CX-kísérleteket, de az AI-eszköz automatikusan is szegmentálja a felhasználókat, és azonosíthat és fejleszthet olyan új szegmenseket, amelyekről eddig talán nem is tudott.
- Elemzés: Az Evolv világos betekintést nyújt a végzett CX-kísérletekbe, így megértheti, mely elemei a legeredményesebbek az ügyfélélménynek, és megalapozottabb döntéseket hozhat a jövőben. Ez lehet a kedvenc webdesign-eszköze a webhely frissítéseinek megtervezéséhez.
Az Evolv korlátai
- Tanulási görbe: Az Evolv egy bonyolult mesterséges intelligencia technológia, ezért időbe telhet, mire rájön, hogyan integrálhatja az összes marketingcsatornájába, és hogyan kezdheti el sikeresen használni.
Evolv árak
- Egyedi: Mielőtt árajánlatot kaphatna, be kell ütemeznie egy bemutatót, és találkoznia kell az Evolv csapatának egyik tagjával.
Evolv értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 3,5/5 (1 értékelés)
- Capterra értékelések: Még nincs értékelés
Bónusz: AI közösségi média eszközök
7. Író
Egy másik generatív AI marketingeszköz a Writer. Ez az AI-eszköz tartalmat hozhat létre a szervezet bármely csapatának – a HR-es e-mailektől az operatív kézikönyvekig.
Író legjobb funkciói
- CoWrite: A program CoWrite funkciói lehetővé teszik, hogy megtanítsa az AI-alapú eszköznek a hangját, így minden tartalmában egységes márka hangnemet érhet el.
- Összefoglalók: A Recaps funkcióval több marketingcsatornára is felhasználhatja a tartalmakat. Egy gombnyomással podcastot vagy eseményt alakíthat blogbejegyzéssé és e-mailké.
- Stílusútiasítás: Ha a Writer programban készít stílusútiasítást a márkájához, az érvényesíteni fogja a stílus szabályait, amikor a csapata valamelyik tagja a programot használja íráshoz.
Írói korlátozások
- Költség: Nincs ingyenes csomag, és a legalapvetőbb csomag drágább, mint sok versenytársé.
- Beállítási idő: Sok felhasználó panaszkodik arra, hogy a szoftvernek a hangod és a stílusod megtanítása sok időt vehet igénybe.
Írói árak
- Csapat: 18 USD/hó felhasználónként, maximum öt felhasználóig
- Vállalatok: Egyedi árak nagyobb szervezetek számára
Írói értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,6/5 (10+ értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (5+ értékelés)
8. SurferSEO
Ha egyetlen alkalmazásból szeretné kezelni tartalmi stratégiáját és tartalomkészítését, akkor ez az Ön számára szükséges all-in-one SEO eszköz. A Surfer keresőmotor-optimalizálási funkciókat és hasznos információkat nyújt a kulcsszó-kutatáshoz, így optimalizálhatja írási tevékenységét, és új vagy meglévő tartalmát magasabb rangsorolásra állíthatja be.
A SurferSEO legjobb funkciói
- Kulcsszó-kutatás: Végezzen kulcsszó-kutatást, és szerezzen be javaslatokat kapcsolódó kulcsszavakra, amelyek segítenek a tartalomcsoportok összeállításában.
- Tartalomszerkesztő: Tekintse meg a cikk részletes vázlatát, és kapjon javaslatokat a kulcsszavakra írás közben – legyen szó digitális marketing szövegről vagy bármilyen másról.
- SEO auditok: Javaslatokat kaphat a jelenlegi blogbejegyzések és weboldalak SEO-optimalizálásához.
A SurferSEO korlátai
- Nem kapcsolódó kulcsszavak: A felhasználók panaszkodnak, hogy a tartalomcsoportokhoz javasolt kulcsszavak egy része nem áll olyan szoros kapcsolatban az eredeti témával, mint szeretnék.
- Költség: Sok felhasználó túl magasnak tartja a költségeket, ezért ez a marketingeszköz kisvállalkozások számára nehezen megfizethető.
- Nem teljes értékű AI-eszköz: Valószínűleg nem lesz túl hasznos, ha kizárólag írásos tartalom létrehozására vagy szerkesztésére alkalmas AI-eszközt keres, de az egyik leghatékonyabb SEO-eszköz.
SurferSEO árak
- Alapvető: 89 USD/hó, maximum 30 cikk
- Ár: 129 USD/hó, maximum 100 cikkig
- Scale AI: 219 USD/hó 100 cikk és 10 AI-cikkig
- Vállalati: 399 USD/hó-tól. A csomagokról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
SurferSEO értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)
9. Smartly. io
Talán úgy gondolja, hogy az együttműködés nem automatizálható, de a Smartly.io bebizonyítja, hogy ez lehetséges. Ez a marketingeszköz kiválóan alkalmas tartalomkészítésre és kreatív szövegírásra a következő digitális marketingstratégiájához.
A Smartly.io legjobb funkciói
- Automatizált tervezés: A Smartly.io mesterséges intelligenciával működő marketingeszköze megtervezi az Ön marketingstratégiáját, majd automatizált funkciók segítségével racionalizálja a stratégia végrehajtásához szükséges munkafolyamatokat.
- Többcsatornás skálázás: Javítsa közösségi média menedzsmentjét. Tekintse át a teljes kampányt, hogy összehangolja közösségi média csapatait, és döntse el, hogyan fog kinézni stratégiája a különböző marketingcsatornákon az AI-alapú funkciók segítségével.
- Könnyebb együttműködés: egyetlen helyről tekintheti át, kommentálhatja, szerkesztheti és jóváhagyhatja összes kreatív anyagát.
A Smartly.io korlátai
- Tanulási görbe: Sok felhasználó szerint speciális képzésre van szükség ahhoz, hogy a csapat hatékonyan megtanulja használni a Smartly.io-t.
- Korlátozott integrációk: Több felhasználó szerint a Smartly.io jól integrálódik a Facebookkal, de más közösségi média platformokkal nem annyira hasznos.
Smartly. io árak
- Egyedi: Demót kell egyeztetnie és találkozni egy csapat tagjával, hogy megkapja az árat.
Smartly. io értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,4/5 (10+ értékelés)
10. Hetedik érzék
Ez az e-mail marketing program integrálódik a HubSpot és a Marketo programokkal, hogy e-mailjei hatékonyabbak legyenek, javuljon a megnyitási arányuk és növekedjen a konverziós arányuk. AI-t használ, hogy meghatározza a legjobb időzítést és gyakoriságot az egyes ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez, attól függően, hogy hol tartanak az ügyfélút során.
A Seventh Sense legjobb funkciói
- E-mail kézbesítés optimalizálása: A Seventh Sense a merev ütemtervek vagy az időzónák alapján történő ütemezés helyett mesterséges intelligenciát használ, hogy meghatározza az egyes felhasználóknak történő e-mail küldés ideális időpontját, ezzel segítve a megnyitási arányok növelését.
- A/B tesztelés: A beépített A/B tesztelési funkciók lehetővé teszik, hogy tesztelje a tárgy sorokat, és kiválassza a leghatékonyabbat, mielőtt a legtöbb e-mailt elküldené az optimalizált kézbesítési ütemtervvel.
- Kézbesíthetőségi ellenőrzés: A Seventh Sense segítségével nemcsak a visszapattanási arányt, hanem azt is ellenőrizheti, hogy hány e-mail érkezik aktív postaládákba, így mélyebb betekintést nyerhet a kézbesíthetőségbe.
A hetedik érzék korlátai
- Csak a HubSpot és a Marketo esetében elérhető: Sok marketingcsapat nem használja a Seventh Sense-t, mert ez az AI marketingeszköz nem kompatibilis a általuk preferált e-mail marketing szoftverrel.
- Bonyolult felhasználói felület: Egyes felhasználók szerint a Seventh Sense felhasználói felülete nem túl intuitív, ezért nehezen találják meg a használni kívánt funkciókat.
A Seventh Sense árai
- HubSpot-felhasználóknak szóló üzleti ajánlat: 80 USD/hó áron, akár 5000 marketingkapcsolatig.
- Enterprise for HubSpot felhasználók: Egyedi árak 150 000 vagy több marketingkapcsolat esetén
- Üzleti felhasználóknak: 450 USD/hó 50 000 potenciális ügyféltől
- Enterprise for Marketo felhasználók: Egyedi árak 300 000 vagy több potenciális ügyfél esetén
Seventh Sense értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,8/5 (15+ értékelés)
- Capterra értékelések: 5/5 (3 értékelés)
11. Copy. ai
A Copy. ai kezdetben az AI-alapú tartalomgenerálás úttörőjeként vívott ki magának helyet, és a technológiai fejlődéssel együtt folyamatosan fejlődik. Ez az AI-támogatott írási eszköz felbecsülhetetlen értékű forrás a marketingesek, bloggerek és tartalomalkotók számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy AI segítségével gyorsított ütemben kiváló minőségű tartalmakat állítsanak elő blogjaikhoz, Facebook- és Google-hirdetéseikhez, termékleírásaikhoz és céloldalaikhoz.
A Copy.ai legjobb funkciói:
- Felhasználóbarát felület
- Korlátlan szószám, hitelalapú rendszer nélkül
- Több mint 25 nyelvhez férhet hozzá fizetős előfizetéssel.
A Copy.ai korlátai:
- Egyes felhasználók szerint az eredmények néha nem elég kreatívak.
- Egyes felhasználók szeretnének egy jobb módszert a projektek és fájlok dokumentálására.
Copy. ai árak:
- Ingyenes csomag
- Pro: 49 USD/hó 5 felhasználó számára
- Csapat: 249 USD/hó 20 felhasználó számára
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Copy. ai értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)
Bónusz eszközök: Copy AI alternatívák & Writesonic alternatívák
12. 10Web
A 10Web AI Website Builder forradalmi eszközként emelkedik ki az AI-marketing területén, új mércét állítva a weboldalak létrehozásának egyszerűségét és hatékonyságát illetően. A fejlett AI-technológiát kihasználva automatizálja a tervezési folyamatot, lehetővé téve a vállalkozások és a marketingesek számára, hogy minimális erőfeszítéssel professzionális megjelenésű weboldalakat indítsanak el. A hagyományos weboldal-készítőktől eltérően a 10Web AI intelligens tervezési javaslatokkal, testreszabható sablonokkal és azonnali weboldal-generálási funkciókkal egyszerűsíti a fejlesztési folyamatot.
Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jobban összpontosítsanak marketingstratégiáikra és tartalmaikra, tudva, hogy online jelenlétük zökkenőmentesen létrehozható és elindítható. Azok számára, akik AI segítségével szeretnék felgyorsítani weboldaluk fejlesztését, a 10Web AI Website Builder vonzó megoldást kínál.
A 10Web legjobb funkciói:
- AI segítségével automatizálja a weboldalak létrehozását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan teljesen funkcionális weboldalakat indítsanak el.
- Széles körű tervezési sablonokat és testreszabási lehetőségeket kínál mesterséges intelligencia segítségével, így kiváló eszköz azoknak a marketingeseknek, akik kiterjedt webfejlesztési ismeretek nélkül szeretnének online jelenlétet kialakítani.
10Web korlátai:
- Bár ez egyszerűsíti a weboldal létrehozását, a speciális, komplex testreszabási igényekkel rendelkező felhasználóknak további kézi beállításokra lehet szükségük.
10Web árak:
Business AnnualAI Starter: 10 USD/hóAI Premium: 15 USD/hóAI Ultimate: 23 USD/hó
Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 USD/hóAI Ecommerce Premium: 23 USD/hóDedikált tárhely: 175 USD/hó
Agency AnnualAgency Starter: 24 USD/hóAI Premium: 60 USD/hóAgency Ultimate: egyedi árazás
10Web értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
13. Lexica. Art
Ha egyszerű módszert keres lenyűgöző képek létrehozására és marketingkampányaihoz, e-mail hírleveleihez vagy blogjaihoz való hozzáadására, akkor a Lexica. Art az Ön számára ideális AI marketingeszköz.
Kereshet képeket konkrét kulcsszavak alapján, vagy teljesen új képet generálhat a kép kinézetét leíró utasítások segítségével. Ez az AI-alapú képgeneráló eszköz kiválóan alkalmas közösségi média képek, blog borítóképek, sőt termékötletek generálására is.
Lexica. Az Art legjobb funkciói
- Aperture: fotórealisztikus képeket készít, amelyek úgy néznek ki, mintha a tárgyakat valós életben fényképeznék, mintha csak rákattintottak volna a fényképezőgépre.
- Keresősáv: Írja be a kívánt képhez kapcsolódó kulcsszavakat, és a szövegbevitele alapján pillanatok alatt számos kép közül válogathat.
- Képek testreszabása: Megjeleníti az egyes generált képek promptját, méretét és egyéb részleteit. Másolja a promptot, és módosítsa, hogy saját elképzelései szerint hasonló képeket hozzon létre. 3
Lexica. Művészeti korlátok
- Képalkotási korlátozások: Képeket ingyenesen kereshet, de a képek „alkotásához” előfizetnie kell a Lexica AI fizetős csomagjára.
- Ismétlődés: Mivel fejlesztés alatt áll, a képzési adatok sokféleségétől függ. Nagy a valószínűsége, hogy az eszköz egy idő után ismétlődő képeket generál, hacsak nem finomítja és hangolja össze a parancsokat.
Lexica. Művészeti árképzés
- Starter: 10 dollár havonta
- Pro: 30 dollár havonta
- Max: 60 dollár havonta
Lexica. Művészeti értékelések és kritikák
- G2 értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra értékelések: Nincs elég értékelés
14. Notion AI
Ha már használja a Notiont projektmenedzsmenthez, a Notion beépített AI asszisztense egy kiegészítő, amely segít gyorsabban elvégezni a munkát.
Az integrált AI írási eszköz válaszolhat a munkaterületével kapcsolatos kérdésekre, brainstorming partnerként segíthet, javíthatja tartalmát, és az adatokat hasznosítható információkká alakíthatja.
A Notion AI marketing célú felhasználási esetei a következők:
- Magyarázza el a technikai szakszavakat mindenkinek
- Tartalom fordítása más nyelvekre
- Szerkessze marketinganyagainak hangvételét és stílusát
- Készítsen következő lépéseket a találkozók jegyzetéből, a teendők összefoglalójából, valamint az értékesítési beszélgetések és kutatási ülésekről szerzett információkból.
A Notion AI legjobb funkciói
- Kérdések és válaszok: Tegyen fel kérdéseket a Notion Workspace-ben található projektjeivel, wikijeivel, dokumentumaival és feladataival kapcsolatban, és a Notion AI marketingeszköze másodpercek alatt összefoglalót készít.
- Adatok automatikus kitöltése: Kivonja a legfontosabb mutatókat, betekintéseket, eredményeket és egyéb kritikus részleteket a projektjeiből és feladataiból, és alakítsa azokat értelmes, egyértelmű cselekvési tételekké.
- AI-sablonok: Hozzáférhet előre definiált keretekhez értékesítési prezentációkhoz, közösségi média naptárakhoz, videó forgatókönyvekhez és egyebekhez. A Notion AI segít előre kitölteni a tartalmat ezekben a sablonokban.
A Notion AI korlátai
- Pontatlanság: A felhasználók arról számolnak be, hogy az AI-asszisztens írási feladatok során véletlenül töröl vagy duplikál bizonyos bekezdéseket. Ez néha azt eredményezi, hogy az íróknak további időt kell fordítaniuk a tartalom újbóli létrehozására vagy szerkesztésére.
- Megtanulása időigényes: A Notion AI többféleképpen is felhasználható, de annak megértése, hogyan lehet a legjobban kihasználni, időigényes, hacsak nem vagy a Notion tapasztalt felhasználója.
Notion AI árak
- Ingyenes: 8 dollár/felhasználó/hónap
- Plusz: 22 dollár/hely/hónap
- Üzleti: 28 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Egyedi árazás
A Notion AI havi 8 dollárért hozzáadható a munkaterülethez, tagként.
Notion AI értékelések és vélemények
- G2 értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra értékelések: Nincs elég értékelés
15. Userbot. ai
A chatbotok számtalan előnnyel járnak az értékesítési, ügyfélszolgálati, operatív és marketing csapatok számára. Automatizálják a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat, szerkesztik a szöveget a márka hangjának és stílusának személyre szabása és fenntartása érdekében, valamint a nap 24 órájában válaszolnak a kérdésekre csevegés, hanghívások és digitális ügyfélszolgálati ügynökök segítségével.
A Userbot generatív AI platformja beszélgető AI megoldásokat kínál az ügyfelekkel való közvetlen kommunikáció valós idejű kezeléséhez minden csatornán.
A Userbot kiemelkedő funkciója a Digital Humans, egy fotórealisztikus avatar, amely minden ügyfélkapcsolatot emberibbé tesz. Integrálható digitális csatornáival, így omnichannel ügyfélélményt kínálhat.
Userbot. ai legjobb funkciói
- Személyre szabott beszélgetési folyamatok: egyszerű drag-and-drop építővel különböző beszélgetési útvonalakat hozhat létre az ügyfelek válaszaik alapján.
- Beszélgetéskezelés: Kezelje az összes ügyfélbeszélgetést egyetlen platformon, hogy semmi ne maradjon ki.
- Bot+AI: Kódolás nélküli AI-építő, amellyel gyorsan elkészítheti saját botját
Userbot. ai korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek: A felhasználóknak nehézséget okoz a részletes beszélgetési folyamatok kialakítása, mivel a csevegési élményt egyszerű kérdések és válaszok mellett nem lehet testreszabni.
- Pontatlanság: A jelentések szerint korlátozott tanulási képességekkel rendelkezik, ezért nem mindig reagál pontosan az ügyfelek kérdéseire.
Userbot. ai árak
- Egyedi árazás
Userbot. ai értékelések és vélemények
- G2 értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra értékelések: Nincs elég értékelés
16. Hemingway App
Ha marketinges, akkor biztosan használta már a Hemmingway App alkalmazást dokumentumai szerkesztéséhez, a nyelv stílusának tisztázásához és a nyelvtani hibák kiszűréséhez.
A Hemingway Editor Plus mesterséges intelligenciát használ a szövegben szereplő mondatok elemzésére, és azonnali javaslatokat ad a szószaporító mondatok, gyenge kifejezések és passzív szerkezetek átírására. Többet nyújt, mint egy egyszerű helyesírás-ellenőrző: illeszkedik a stílusához és a szóhasználatához, így az átírt mondatok nem robotikusak, hanem önhöz hasonlóak.
A Hemingway App legjobb funkciói
- Színkóddal jelölt kiemelt részek: A mondatok különböző színekkel vannak kiemelve, hogy jelezzék, mi javíthatna rajtuk.
- Hemingway Editor Plus: Fejlett, AI-integrált alkalmazás, amely a tartalmakat az Ön hangvételének és stílusának megfelelően átírja.
- Célolvasási szint beállítása: Az alkalmazás osztályozását a célnak megfelelően állítsa be írásához – például magasabb osztályozást adjon az akadémiai vagy műszaki írásokhoz, alacsonyabbat pedig a fiatalabb közönségnek szánt írásokhoz.
A Hemingway App korlátai
- Integráció hiánya: Az ingyenes Hemingway verzió nem integrálható más eszközökkel, például az e-mail programmal vagy a Google Docs-szal. A szerkesztett tartalmat át kell másolnia a Hemingway Editorból az írási alkalmazásba, ami időigényes.
A Hemingway App árai
- Ingyenes
- Egyéni 5K: 10 dollár havonta
- Egyéni 10K: 15 dollár havonta
- Team 10K: 15 dollár felhasználónként havonta
Hemingway App értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra értékelések: Nincs elég értékelés
17. Albert. ai
Az Albert mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a marketingeseknek és ügynökségeknek olyan hirdetéseket készíteni, amelyek optimalizálják a kampányok teljesítményét. Ez magában foglalja a kulcsszavak kutatását, a platform közönségének elemzését, az eszközök kiválasztását és a licitálást a keresőmotorokban, a közösségi médiában, a display hirdetésekben és a csatornák között.
Ha szeretné lebontani az egyes potenciális paramétereket, amelyek befolyásolják a teljesítményt, egyenként tesztelni és optimalizálni őket, az Albert. ai segít ebben. Használja a konkrét betekintés megszerzéséhez és hirdetései hatékonyságának növeléséhez.
Ezenkívül, amikor frissíti vagy kicseréli egy hirdetés kreatív elemét, a találgatások helyett használja az Albert AI marketingeszközét, hogy adat alapú döntést hozzon, amelynek segítségével túlteljesítheti az ügyfelek KPI-jait és elvárásait.
Albert. ai legjobb funkciói
- Csatornák közötti végrehajtás: Az Albert. ai bármely fizetett kampányban bevethető a piacon elérhető licitáló platformok 90%-án (pl. Display és Video 360, valamint Bing Ads). Ezzel kiderítheti, melyik csatorna a leghatékonyabb a hirdetései számára.
- A/B tesztelés: Tesztelje a kulcsszavak, költségvetések, érdeklődési körök, régiók és egyéb paraméterek többféle változatát, hogy folyamatosan javítsa kampányait.
- Fejlett jelentéskészítés: Részletes, hasznosítható ügyfél-információkhoz juthat, amelyek segítségével megértheti, hogyan alakítsa ki kreatív anyagaidat és üzeneteidet.
Albert. ai korlátai
- Bizonyos döntések korlátozott magyarázata: Az Albert. ai nem nyújt részletes magyarázatot a kampány teljesítményéről. Például, ha egy adott hirdetéskészlet jobban teljesít, mint mások, nem tud magyarázatot adni arra, hogy miért van ez így.
Albert. ai árak
- Egyedi árazás
Albert. ai értékelések és vélemények
- G2 értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra értékelések: Nincs elég értékelés
18. Browse. ai
A Browse.ai robotját „a legegyszerűbb” módszernek nevezi az adatok kinyerésére bármely weboldalról.
Megtaníthatja a robotot, hogy az Ön adataival jelentkezzen be egy weboldalra. A bot átkutatja a weboldalt, és az összes összegyűjtött adatot egy táblázatba viszi. Ez lehetővé teszi az adatgyűjtés automatizálását – beleértve a termékadatokat, az árak részleteit, az álláshirdetéseket és egyéb információkat bármelyik weboldalról, amelyet kiválaszt.
Válassza ki a szükséges információkat, jelölje meg őket, majd nyomja meg a letöltés gombot. Pár perc múlva megkapja a szükséges információkat.
A Browse AI marketingeszköze előre elkészített robotokkal rendelkezik a leggyakoribb felhasználási esetekhez, és több mint 7000 eszközzel integrálható a marketinges technológiai eszköztárában, beleértve a Zapier, Airtable, Google Sheets stb. alkalmazásokat.
Böngésszen. ai legjobb funkciók
- Adatkinyerés: Bármilyen információt lekérhet bármely weboldalról egyetlen sor kód írása nélkül. Az adatokat táblázatkezelő programban készítheti elő, és akár meg is oszthatja azokat a csapatával.
- Weboldalak figyelése: Állítsa be a Browse. ai robotját, hogy folyamatosan figyelje a weboldalon található meghatározott információkat, és értesítést kapjon, ha valami változik. Ha például Ön egy gyártó, akkor a Browse. ai segítségével valós időben figyelheti kiskereskedői készletadatait, hogy proaktívan pótolhassa termékeit.
- Bármely weboldalt API-vá alakíthat: Bármely weboldalhoz egyedi API-t generálhat, még akkor is, ha az nem rendelkezik meglévő API-val a folyamatos adatkinyeréshez.
Böngésszen. ai korlátozások
- A kezdeti beállítás bonyolult: A Browse. ai számos hasznos funkcióval rendelkezik, de az eszköz kissé bonyolult, ami azt jelenti, hogy a beállítása és a teljes potenciáljának kihasználása némi időt vehet igénybe.
Böngésszen. ai árak
- Ingyenes: 0 dollár havonta
- Kezdő csomag: 48,75 USD/hó
- Professzionális: 123,75 USD havonta
- Csapat: 311 dollár havonta
- Vállalat: Egyedi árazás
Böngésszen az ai értékelések és vélemények között
- G2 értékelések: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50 értékelés)
19. Algolia
Az Algolia segítségével AI-alapú keresést adhat hozzá webhelyéhez. Ezzel egyszerűsítheti a felhasználói élményt, mivel a vásárlók másodpercek alatt megtalálhatják pontosan azt, amit keresnek.
Az alkalmazás nagy adathalmazokat tud elemezni, hogy valós idejű eredményeket nyújtson, így értékes eszközzé válik a marketingesek számára, hogy javítsák a vásárlók weboldalaikkal való interakcióját és elkötelezettségét.
Az Algolia legjobb funkciói
- Keresési kategóriák: Az Algolia mesterséges intelligencia algoritmusai értelmezik a keresés kontextusát, és a legközelebbi kategória eredményeit jelenítik meg, javítva az eredmények relevanciáját. Például a „burgundy” kulcsszó jelenthet színt, italt vagy rúzst.
- Dinamikus újrarangsorolás: Az Algolia mesterséges intelligenciát használ annak azonosítására, hogy mi a trend egy adott kategóriában, és prioritást ad a legfrissebb információknak, amelyeket megmutat az ügyfeleknek.
- AI szinonimák: A különböző felhasználói bevitelek elemzésekor az Algolia AI-je képes felismerni egy adott kulcsszó szinonimáit, és azokat későbbi felhasználás céljából tárolni. Ez bővíti az alkalmazás szókincsét, így az AI több lekérdezést tud azonosítani.
Az Algolia korlátai
- Beállítási nehézség: A felhasználóknak segítségre lehet szükségük az Algolia helyes beállításához. Ez hibákhoz vezethet a keresőmotorban, ami azt eredményezi, hogy helytelen információk jelennek meg az ügyfelek számára.
Algolia árak
- Építés: 0 dollár
- Grow: 0 dollár havi 10 000 keresési kérésig, 0,50 dollár minden további 1000 kérésért
- Prémium: Egyedi árazás
- Elevate: Egyedi árazás
Algolia értékelések és vélemények
- G2 értékelés: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (60+ értékelés)
20. Reply. io
Egyszerűsítse több csatornán történő elérhetőségét, és szerezzen új ügyfeleket gyorsabban a Reply.io mesterséges intelligenciával működő értékesítési platformjával. Az eszközzel részletes sorozatokat hozhat létre a felhasználók WhatsApp, LinkedIn és e-mail csatornákon történő megszólításához.
A Reply. io automatizálhatja olyan feladatokat, mint például kapcsolatfelvételi kérelem küldése valakinek a LinkedIn-en, vagy az üzenetek szűrése az „irodán kívül” vagy „nem érdekli” válaszok eltávolítása érdekében, hogy időt takarítson meg.
A Reply.io legjobb funkciói
- Többcsatornás sorozat: Hozzon létre automatizált e-mailek, LinkedIn-üzenetek, WhatsApp-üzenetek és SMS-értesítések sorozatát, hogy hatékonyan elérje a potenciális ügyfeleket az általuk preferált csatornán.
- AI csevegés: Integrálja a Reply.io csevegőjét a tudásbázisába, hogy a potenciális ügyfelek gyorsan megtalálják a keresett információkat. Ez egy remek funkció arra is, hogy a felhasználókat bizonyos műveletek végrehajtására ösztönözze, például ingyenes próba vagy bemutató regisztrációjára, hogy továbbhaladjanak az értékesítési csatornában.
- Kapcsolatkezelés: Szegmentálja ügyfeleit és potenciális ügyfeleit különböző kritériumok alapján, hogy pontosan tudja, kiket kell megkeresnie.
Reply.io korlátai
- Tutorialok hiánya: A felhasználóknak nehézséget okozhat a Reply.io átfogó funkcióinak használata, és nincsenek részletes felhasználói útmutatók vagy tutorialok, amelyek segítenék őket.
- Korlátozott lehetőség fontos információk importálására: Jelenleg a Reply. io nem tudja importálni az olyan adatokat, mint például a vállalati információk. A felhasználóknak egyedi mezőket kell létrehozniuk a konkrét adatok rögzítéséhez, mivel a Pipedrive-hoz hasonló értékesítési eszközökkel való integráció korlátozott.
Reply. io árak
- E-mail mennyiség: 59 dollár havonta
- Multichannel: 99 dollár felhasználónként havonta
- Ügynökség: 166 dollár havonta
Reply.io értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra értékelések: 4,6/5 (90+ értékelés)
Hogyan javíthatják az AI-eszközök a marketingstratégiáját?
Az AI-eszközök javíthatják a marketinget azáltal, hogy elemzik a vásárlói viselkedést, azonosítják a piaci hiányosságokat és személyre szabják a kommunikációt.
Ezek az eszközök hatékonyan szegmentálják az ügyfeleket, automatizálják az ismétlődő feladatokat és növelik a hatékonyságot. Az AI valós idejű betekintést nyújt a nagy mennyiségű fogyasztói adatba, lehetővé téve a piaci trendekre való gyors reagálást. Az AI különböző marketingtevékenységek támogatásával javíthatja a kampányok teljesítményét.
Az AI jelentős lehetőséget kínál a vállalkozásoknak marketingstratégiáik optimalizálására.
Dolgozzon okosabban, ne keményebben az AI-eszközökkel a marketingcsapatok számára
Akár tartalmát, e-mailjeit vagy közösségi média marketingjét szeretné javítani, a megfelelő AI-alapú marketingeszközökkel kampányai sikeresebbé válnak. Használhatja őket hibátlan szövegek írásához, a legjobb tárgymezők kiválasztásához vagy a konverziós arányok valós idejű nyomon követéséhez.
Hamarosan marketingtevékenységei kevesebb erőfeszítést igényelnek majd. Így csapata több agyerejét fordíthatja a következő kreatív brainstorming ülésre.
A ClickUp AI kifejezetten bizonyos csapatok számára készült – legyen szó marketing-, termék-, szoftverfejlesztő vagy értékesítési csapatokról. Előre elkészített sablonjai növelik a csapatok termelékenységét olyan dedikált utasításokkal, amelyeket a szervezeten belüli adott csapatok valóban használnak.
Például mennyivel gyorsabbá válna marketing munkája, ha AI-sablonokat használna e-mail kampányokhoz, márkamenedzsment dokumentumokhoz vagy tartalomkészítéshez?
Mi lenne, ha ugyanaz az eszköz segítene az értékesítési csapatoknak abban, hogy a beépített szerkesztő segítségével jobb e-maileket küldjenek, így mindenki javíthatna általános kommunikációs készségein?
A ClickUp segítségével ez lehetséges!
Fedezze fel a ClickUp további AI funkcióit, és hozza létre első munkaterületét ingyenesen. AI asszisztensünk ugyan nem beszél brit akcentussal, de segít a csapat minden tagjának elvégezni a szerepéhez tartozó feladatokat, bizonyítva, hogy a barátságos robotok közelebb vannak, mint gondolná. ?