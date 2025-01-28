A 20 legjobb marketing AI eszköz, hogy 2025-ben is produktív maradjon

Ha a filmek és a tévéműsorok egy dologban meggyőztek minket, az az, hogy mára már egy egész robotokból álló társadalomnak kellene elvégeznie a mi helyettünk a fárasztó munkát.

Elvileg robotok takarítják a házunkat, főzik a reggelit és veszik fel a telefonokat. És ezek közül néhány robotnak pimasznak kell lennie és brit akcentussal kell beszélnie. De sajnos, itt vagyunk a 21. században, és ma még egyszer sem láttunk pimasz brit robotot. ??‍♀️

Bár ez a jövő még messze van, a mesterséges intelligencia már ma is jelen van. Persze, nem fogja megfőzni a reggeli tojásunkat, de az AI technológia megkönnyítheti a munkánkat azáltal, hogy automatizálja néhány napi marketing feladatunkat. A marketing csapatok számára a megfelelő AI marketing eszközökkel a munka produktívabbá, kreatívabbá és szórakoztatóbbá válhat.

Íme a 20 legjobb AI marketingeszköz, amelyet az egész csapata imádni fog.

Az AI (mesterséges intelligencia) marketingeszközök a mesterséges intelligencia technológiák marketingstratégiákban és -tevékenységekben való alkalmazását jelentik. Ezek az eszközök gépi tanulást, marketingelemzéseket és prediktív algoritmusokat használnak különböző marketingfeladatok automatizálására, optimalizálására és kiegészítésére.

Mit kell keresnie egy AI marketingeszközben?

A különböző AI marketingeszközök különböző funkciókat látnak el, de minden eszköznek meg kell könnyítenie az életét, nem pedig megnehezítenie.

Tudjuk, mire gondol: ez nyilvánvaló! De néha, amikor eszközöket választunk, ez a követelmény könnyebb mondani, mint megtenni. Íme, mire kell figyelni, hogy biztosan jó eszközt válasszunk. ?

Intuitív felhasználói élmény: Ez a szoftver a marketingcsapatának szól, nem az IT-csapatának, ezért a felhasználói felületnek egyszerűen megtanulhatónak és használhatónak kell lennie. Mivel a marketingcsapata designorientált, a felület esztétikus kialakítása mindenki számára jobb felhasználói élményt biztosít.

Egyszerű automatizálás: A mesterséges intelligencia célja, hogy tehermentesítse Önt. Ezért egy A mesterséges intelligencia célja, hogy tehermentesítse Önt. Ezért egy AI eszköznek olyan marketing automatizálási funkciókat kell kínálnia, amelyekkel egyetlen gombnyomással elvégezheti az ismétlődő folyamatokat. A csapat tagjainak pedig nem kell programozási ismeretekkel rendelkezniük ahhoz, hogy beállítsák ezeket az automatizálási funkciókat.

Számos integráció: A legtöbb csapatnak több alkalmazásra van szüksége a munkájához, de az alkalmazások közötti váltás több munkát és frusztrációt jelenthet a csapat számára. Győződjön meg arról, hogy az Ön által választott AI-eszköz integrálható a már használt szoftverrel.

Nincs átfedés: Egyszerűsítheti marketingtechnológiai eszközeit úgy, hogy kevesebb, de több funkcióval rendelkező alkalmazást választ. Ügyeljen azonban arra, hogy ne válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek funkciói átfedik egymást, mert akkor előfordulhat, hogy a csapat egy része az egyik alkalmazásra, a többi pedig a másikra támaszkodik, ami a munkafolyamatok egyszerűsítése helyett inkább bonyolítja azokat.

Íme a 20 legjobb AI marketingeszköz. Noha egyikük sem rendelkezik brit akcentussal vagy pimasz visszavágásokkal, ezek az alkalmazások segítenek elérni a célközönségét, racionalizálni a marketinges munkafolyamatokat, javítani a marketingkampányok kezelését, SEO-optimalizált tartalmakat létrehozni és nyomon követni az eredményeket.

És ez csak a kezdet.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp AI írási asszisztensét a hatékony marketingtartalmak testreszabásához és létrehozásához.

A ClickUp az az alkalmazás, amely minden más alkalmazását felváltja. Az összes munkáját – a feladatkezeléstől és a célkövetéstől a csevegésekig és a dokumentumokig – egy helyre összegyűjti. És a világ egyetlen szerepköralapú AI asszisztensével rendelkezik.

A ClickUp mesterséges intelligencia funkcióit hangnem és kreativitás szerint testreszabhatja, és beépített tartalomszerkezetekkel rendelkezik, így marketingcsapata időt takaríthat meg a vázlatok és formázás elkészítésével. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon együtt másokkal a marketingfeladatokon a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp korlátai

Tanulási görbe: A ClickUp rengeteg funkciója első használatkor túlnyomó lehet, de az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a tanulást és a teljes testreszabást.

Költség: A ClickUp ugyan kínál egy örökre ingyenes árazási tervet, de ez a terv nem tartalmazza a mesterséges intelligencia funkciókhoz való hozzáférést.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 7 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Zapier

via Zapier

A Zapier egy kódolás nélküli automatizálási program, amely megkülönbözteti magát a listán szereplő többi AI marketingeszköztől. Lehetővé teszi, hogy bármilyen automatizálást megtervezzen, az if-then gépi tanulási logikát használva.

Például automatizálhatja e-mailes marketingstratégiáit úgy, hogy létrehoz egy „ha-akkor” feltételt, amely automatikusan üdvözlő e-mailt küld a potenciális ügyfeleknek, ha feliratkoznak az e-mailes listájára. Vagy növelheti az ügyfelek elkötelezettségét úgy, hogy a Facebook Messenger-en keresztül kapott üzeneteket továbbítja a Slack-re, így hamarabb láthatja őket, és gyorsabban beszélhet a célközönségével.

A Zapier segítségével automatizálhatja az egész ügyfélútvonalat, így amikor az ügyfél továbbhalad a vásárlási folyamatban, pontosan azt a kommunikációt kapja, amire szüksége van.

A Zapier legjobb funkciói

Rugalmas automatizálás : Mivel saját automatizálásokat hozhat létre bármilyen elképzelhető „ha-akkor” helyzet alapján, a Zapier azonnal illeszkedik a munkafolyamatába.

Integrációk: Több mint 5000 Több mint 5000 marketing szoftverrel integrálható, így az egyik alkalmazásból a másikba küldhet feladatokat. Ha tehát valami történik a CRM-ben, elküldheti azt a projektmenedzsment platformjára, AI e-mail marketing eszközeire stb.

A Zapier korlátai

Korlátozott automatizálás az ingyenes csomagban: Míg a Zapier egyes árazási csomagjai lehetővé teszik több lépésből álló automatizálások beállítását (gondoljon rá úgy, mint „ha ez, akkor ez, aztán az, majd ez a másik dolog”), az ingyenes csomag csak egylépéses automatizálásokat engedélyez (csak egy „akkor” munkafolyamatonként).

Egyes integrációk simábban működnek, mint mások: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Zap-pal integrált alkalmazások korlátozhatják annak funkcióit. Egyes alkalmazások API-ja simábban működik és több lehetőséget kínál.

Zapier árak

Ingyenes: Nincs költsége, de csak egylépéses automatizálást tesz lehetővé.

Starter: 29,99 USD/hó áron elérhető

Profi: 73,50 dollártól/hó

Csapat: 103,50 dollártól/hó

Vállalat: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Zapier értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Zapier alternatívákat!

3. Jasper. ai

via Jasper

A Jasper egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely racionalizálja az összes tartalommarketing tevékenységét. A tartalom sablonok segítségével 80%-kal csökkentheti a csapata által az első vázlatok elkészítésére fordított időt, és akár a bejegyzéseihez kísérő illusztrációkat is készíthet.

Egyszerűen használható digitális marketing eszközként, amely feljavítja a közösségi média bejegyzéseit, céloldalait, e-mail marketing kampányait vagy általános blogtartalom-marketing stratégiáját, hogy javítsa a keresőmotorok rangsorolását. A Jasper gyorsan a legproduktívabb vállalatok számára elengedhetetlen AI marketing eszközzé válik.

A Jasper legjobb funkciói

Chatbot : A Jasper chatbot kérdésekre válaszol, feladatokban segít és kutatást végez.

AI írási sablonok: Több mint 50 sablonjával a Jasper képes megírni Több mint 50 sablonjával a Jasper képes megírni SEO-optimalizált blogok , Amazon termékleírások, Facebook-hirdetések címsorai, rövid közösségi média bejegyzések és még sok más első vázlatát.

Művészeti alkotások: Készítsen kiváló minőségű illusztrációkat és képeket hirdetésekhez, blogbejegyzésekhez és céloldalakhoz. Csak annyit kell tennie, hogy beírja a kívánt kép leírását, és Jasper mesterséges intelligenciája elkészíti azt.

Márka hangja: A Jasper gépi tanulást használ, hogy megértse a hangját, és biztosítsa, hogy minden marketinganyaga a márkának megfelelő legyen. Megtaníthatja neki a stílusútmutatót, a termékkatalógust és a vállalat történetét.

A Jasper korlátai

Ténybeli hibák: Mint a legtöbb AI írási eszköz, a Jasper által a márkád számára írt szövegeket is első vázlatként kell kezelni. Szükséged lesz valakire, aki átnézi a szöveget, eltávolítja a ténybeli hibákat, és kiegészíti az alkalmazás által kihagyott fontos pontokkal.

Költség: A Jasper nem kínál ingyenes csomagot, és egyes felhasználók panaszkodnak, hogy az ára sokkal magasabb, mint a versenytársaké.

Jasper árak

Pro: 69 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Csapatok: 49 USD/hó 1 felhasználó számára

Üzleti: Egyedi árak 10 vagy több fős marketingcsoportok számára

Jasper értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra értékelések: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Jasper AI alternatívákat!

4. Grammarly

via Grammarly

A Grammarly, amelyet régóta a legjobb szövegszerkesztő alkalmazásnak tartanak, mesterséges intelligenciával támogatott írási funkciókat is kínál. Ha tehát elakad a vázlat megírása közben, a Grammarly-t mesterséges intelligenciával támogatott asszisztensként használhatja, amely gépi tanulási képességeivel segít kitalálni a következő ötletet vagy bekezdést.

A Grammarly legjobb funkciói

Írási fejlesztések: A Grammarly rendkívül hatékonyan javítja a nyelvtani és helyesírási hibákat, valamint az AI-alapú szerkesztőjével rámutat a szószaporító mondatokra.

AI írás : Segítségével elkészítheti a tartalom első vázlatát, vagy folytathatja az írását, amikor eszébe jut, mit írjon tovább. Ön megadja a promptot, a Grammarly pedig elkészíti az első vázlatot.

Hangnem kiválasztása: Kiválaszthatja, hogy írása formális vagy informális hangnemű legyen, és kiválaszthatja azokat a mellékneveket, amelyekkel részletesebben leírhatja a kívánt hangnemet.

Böngészőbővítmény: A böngészőbővítmény lehetővé teszi a Grammarly funkcióinak használatát A böngészőbővítmény lehetővé teszi a Grammarly funkcióinak használatát a Google Docs-ban , e-mailekben és olyan közösségi média platformokon, mint a LinkedIn és a Twitter.

A Grammarly korlátai

Asztali számítógépen jobban működik, mint mobilon: Egyes felhasználók szerint a Grammarly funkciói nem integrálódnak olyan jól a digitális marketing mobilalkalmazásokba, mint az asztali böngészőkbe.

Túlzottan formális lehet: A hangnemválasztási funkciók ellenére sok felhasználó szerint a Grammarly mesterséges intelligencia eszköze túl formálisra hangzó javításokat végez a tartalmakon.

A Grammarly árai

Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó áron

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Grammarly értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Grammarly alternatívákat!

5. Manychat

via Manychat

Számos olyan AI marketingeszközt megvizsgáltunk, amelyek segíthetnek blogbejegyzések és e-mailek létrehozásában, de ez az AI-eszköz valóban képes beszélgetni az ügyfeleivel. A Manychat interaktív ügyfélélményt nyújt, természetes nyelvfeldolgozást használva válaszol az ügyfeleinek az Instagram DM-ben, a Facebook Messengerben, SMS-ben és a WhatsAppban.

A Manychat legjobb funkciói

Interaktív chatbot: A Manychat egyetlen céllal készült, és azt nagyon jól teljesíti. Ez a chatbot válaszol azoknak az ügyfeleknek, akik üzenetet küldenek Önnek a közösségi média platformokon vagy SMS-ben.

A Manychat korlátai

Korlátozott elemzés: Bár a Manychat fizetős csomagjában elemzési funkciókat is kínál, sok felhasználó szerint ezek nem túl hasznosak és nem nyújtanak jó áttekintést az ügyféladatokról.

Esetleges hibák: Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a Facebook Messenger API-ja néha késleltetést okoz, vagy nem töltődik be megfelelően, és újra kell tölteni.

Manychat árak

Ingyenes: Nincs költség, de nem tartalmaz SMS-üzenetküldést.

Pro: 15 USD/hó

Prémium: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Manychat értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (50+ értékelés)

6. Evolv. ai

Az Evolv AI mesterséges intelligenciát és gépi tanulási algoritmusokat használ a valós idejű ügyfélélmény javítására. Folyamatosan alkalmazkodik az ügyfelek valós idejű viselkedéséhez különböző platformokon – az e-kereskedelmi webhelyétől a közösségi média platformokig.

Az AI szoftver valós idejű kísérleteket végez, hogy minden egyes ügyfelet a demográfiai csoportjában a leginkább megfelelő élmény felé irányítson, amely tovább vezeti őket a marketingcsatornában és közelebb hozza őket a vásárláshoz.

Az Evolv legjobb funkciói

Automatizált ügyfélút: Az Evolv nemcsak valós időben tudja az ügyfélútat minden felhasználóhoz igazítani, hanem folyamatosan tanul a felhasználóktól és az ügyféladatokból, hogy idővel a leghatékonyabb utakat hozza létre.

Kézi és automatikus célzás: Az Evolv segítségével saját maga végezheti el a közönség szegmentálását és futtathat CX-kísérleteket, de az AI-eszköz automatikusan is szegmentálja a felhasználókat, és azonosíthat és fejleszthet olyan új szegmenseket, amelyekről eddig talán nem is tudott.

Elemzés: Az Evolv világos betekintést nyújt a végzett CX-kísérletekbe, így megértheti, mely elemei a legeredményesebbek az ügyfélélménynek, és megalapozottabb döntéseket hozhat a jövőben. Ez lehet Az Evolv világos betekintést nyújt a végzett CX-kísérletekbe, így megértheti, mely elemei a legeredményesebbek az ügyfélélménynek, és megalapozottabb döntéseket hozhat a jövőben. Ez lehet a kedvenc webdesign-eszköze a webhely frissítéseinek megtervezéséhez.

Az Evolv korlátai

Tanulási görbe: Az Evolv egy bonyolult mesterséges intelligencia technológia, ezért időbe telhet, mire rájön, hogyan integrálhatja az összes marketingcsatornájába, és hogyan kezdheti el sikeresen használni.

Evolv árak

Egyedi: Mielőtt árajánlatot kaphatna, be kell ütemeznie egy bemutatót, és találkoznia kell az Evolv csapatának egyik tagjával.

Evolv értékelések és vélemények

G2 értékelések: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra értékelések: Még nincs értékelés

Bónusz: AI közösségi média eszközök

7. Író

via Writer

Egy másik generatív AI marketingeszköz a Writer. Ez az AI-eszköz tartalmat hozhat létre a szervezet bármely csapatának – a HR-es e-mailektől az operatív kézikönyvekig.

Író legjobb funkciói

CoWrite: A program CoWrite funkciói lehetővé teszik, hogy megtanítsa az AI-alapú eszköznek a hangját, így minden tartalmában egységes márka hangnemet érhet el.

Összefoglalók: A Recaps funkcióval több marketingcsatornára is felhasználhatja a tartalmakat. Egy gombnyomással A Recaps funkcióval több marketingcsatornára is felhasználhatja a tartalmakat. Egy gombnyomással podcastot vagy eseményt alakíthat blogbejegyzéssé és e-mailké.

Stílusútiasítás: Ha a Writer programban készít stílusútiasítást a márkájához, az érvényesíteni fogja a stílus szabályait, amikor a csapata valamelyik tagja a programot használja íráshoz.

Írói korlátozások

Költség: Nincs ingyenes csomag, és a legalapvetőbb csomag drágább, mint sok versenytársé.

Beállítási idő: Sok felhasználó panaszkodik arra, hogy a szoftvernek a hangod és a stílusod megtanítása sok időt vehet igénybe.

Írói árak

Csapat: 18 USD/hó felhasználónként, maximum öt felhasználóig

Vállalatok: Egyedi árak nagyobb szervezetek számára

Írói értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (5+ értékelés)

8. SurferSEO

via SurferSEO

Ha egyetlen alkalmazásból szeretné kezelni tartalmi stratégiáját és tartalomkészítését, akkor ez az Ön számára szükséges all-in-one SEO eszköz. A Surfer keresőmotor-optimalizálási funkciókat és hasznos információkat nyújt a kulcsszó-kutatáshoz, így optimalizálhatja írási tevékenységét, és új vagy meglévő tartalmát magasabb rangsorolásra állíthatja be.

A SurferSEO legjobb funkciói

Kulcsszó-kutatás: Végezzen kulcsszó-kutatást, és szerezzen be javaslatokat kapcsolódó kulcsszavakra, amelyek segítenek a tartalomcsoportok összeállításában.

Tartalomszerkesztő: Tekintse meg a cikk részletes vázlatát, és kapjon javaslatokat a kulcsszavakra írás közben – legyen szó digitális marketing szövegről vagy bármilyen másról.

SEO auditok: Javaslatokat kaphat a jelenlegi blogbejegyzések és weboldalak SEO-optimalizálásához.

A SurferSEO korlátai

Nem kapcsolódó kulcsszavak: A felhasználók panaszkodnak, hogy a tartalomcsoportokhoz javasolt kulcsszavak egy része nem áll olyan szoros kapcsolatban az eredeti témával, mint szeretnék.

Költség: Sok felhasználó túl magasnak tartja a költségeket, ezért ez a Sok felhasználó túl magasnak tartja a költségeket, ezért ez a marketingeszköz kisvállalkozások számára nehezen megfizethető.

Nem teljes értékű AI-eszköz: Valószínűleg nem lesz túl hasznos, ha kizárólag : Valószínűleg nem lesz túl hasznos, ha kizárólag írásos tartalom létrehozására vagy szerkesztésére alkalmas AI-eszközt keres, de az egyik leghatékonyabb SEO-eszköz.

SurferSEO árak

Alapvető: 89 USD/hó, maximum 30 cikk

Ár: 129 USD/hó, maximum 100 cikkig

Scale AI: 219 USD/hó 100 cikk és 10 AI-cikkig

Vállalati: 399 USD/hó-tól. A csomagokról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

SurferSEO értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra értékelések: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

9. Smartly. io

Talán úgy gondolja, hogy az együttműködés nem automatizálható, de a Smartly.io bebizonyítja, hogy ez lehetséges. Ez a marketingeszköz kiválóan alkalmas tartalomkészítésre és kreatív szövegírásra a következő digitális marketingstratégiájához.

A Smartly.io legjobb funkciói

Automatizált tervezés: A Smartly.io mesterséges intelligenciával működő marketingeszköze megtervezi az Ön marketingstratégiáját, majd automatizált funkciók segítségével racionalizálja a stratégia végrehajtásához szükséges munkafolyamatokat.

Többcsatornás skálázás: Javítsa közösségi média menedzsmentjét. Tekintse át a teljes kampányt, hogy összehangolja közösségi média csapatait, és döntse el, hogyan fog kinézni stratégiája a különböző marketingcsatornákon az AI-alapú funkciók segítségével.

Könnyebb együttműködés: egyetlen helyről tekintheti át, kommentálhatja, szerkesztheti és jóváhagyhatja összes kreatív anyagát.

A Smartly.io korlátai

Tanulási görbe: Sok felhasználó szerint speciális képzésre van szükség ahhoz, hogy a csapat hatékonyan megtanulja használni a Smartly.io-t.

Korlátozott integrációk: Több felhasználó szerint a Smartly.io jól integrálódik a Facebookkal, de más közösségi média platformokkal nem annyira hasznos.

Smartly. io árak

Egyedi: Demót kell egyeztetnie és találkozni egy csapat tagjával, hogy megkapja az árat.

Smartly. io értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra értékelések: 4,4/5 (10+ értékelés)

10. Hetedik érzék

via Seventh Sense

Ez az e-mail marketing program integrálódik a HubSpot és a Marketo programokkal, hogy e-mailjei hatékonyabbak legyenek, javuljon a megnyitási arányuk és növekedjen a konverziós arányuk. AI-t használ, hogy meghatározza a legjobb időzítést és gyakoriságot az egyes ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez, attól függően, hogy hol tartanak az ügyfélút során.

A Seventh Sense legjobb funkciói

E-mail kézbesítés optimalizálása : A Seventh Sense a merev ütemtervek vagy az időzónák alapján történő ütemezés helyett mesterséges intelligenciát használ, hogy meghatározza az egyes felhasználóknak történő e-mail küldés ideális időpontját, ezzel segítve a megnyitási arányok növelését.

A/B tesztelés: A beépített A/B tesztelési funkciók lehetővé teszik, hogy tesztelje a tárgy sorokat, és kiválassza a leghatékonyabbat, mielőtt a legtöbb e-mailt elküldené az optimalizált kézbesítési ütemtervvel.

Kézbesíthetőségi ellenőrzés: A Seventh Sense segítségével nemcsak a visszapattanási arányt, hanem azt is ellenőrizheti, hogy hány e-mail érkezik aktív postaládákba, így mélyebb betekintést nyerhet a kézbesíthetőségbe.

A hetedik érzék korlátai

Csak a HubSpot és a Marketo esetében elérhető: Sok marketingcsapat nem használja a Seventh Sense-t, mert ez az AI marketingeszköz nem kompatibilis a általuk preferált e-mail marketing szoftverrel.

Bonyolult felhasználói felület: Egyes felhasználók szerint a Seventh Sense felhasználói felülete nem túl intuitív, ezért nehezen találják meg a használni kívánt funkciókat.

A Seventh Sense árai

HubSpot-felhasználóknak szóló üzleti ajánlat: 80 USD/hó áron, akár 5000 marketingkapcsolatig.

Enterprise for HubSpot felhasználók: Egyedi árak 150 000 vagy több marketingkapcsolat esetén

Üzleti felhasználóknak: 450 USD/hó 50 000 potenciális ügyféltől

Enterprise for Marketo felhasználók: Egyedi árak 300 000 vagy több potenciális ügyfél esetén

Seventh Sense értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,8/5 (15+ értékelés)

Capterra értékelések: 5/5 (3 értékelés)

11. Copy. ai

A Copy. ai kezdetben az AI-alapú tartalomgenerálás úttörőjeként vívott ki magának helyet, és a technológiai fejlődéssel együtt folyamatosan fejlődik. Ez az AI-támogatott írási eszköz felbecsülhetetlen értékű forrás a marketingesek, bloggerek és tartalomalkotók számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy AI segítségével gyorsított ütemben kiváló minőségű tartalmakat állítsanak elő blogjaikhoz, Facebook- és Google-hirdetéseikhez, termékleírásaikhoz és céloldalaikhoz.

A Copy.ai legjobb funkciói:

Felhasználóbarát felület

Korlátlan szószám, hitelalapú rendszer nélkül

Több mint 25 nyelvhez férhet hozzá fizetős előfizetéssel.

A Copy.ai korlátai:

Egyes felhasználók szerint az eredmények néha nem elég kreatívak.

Egyes felhasználók szeretnének egy jobb módszert a projektek és fájlok dokumentálására

Copy. ai árak:

Ingyenes csomag

Pro: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Csapat: 249 USD/hó 20 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Bónusz eszközök: Copy AI alternatívák & Writesonic alternatívák

12. 10Web

A 10Web AI Website Builder forradalmi eszközként emelkedik ki az AI-marketing területén, új mércét állítva a weboldalak létrehozásának egyszerűségét és hatékonyságát illetően. A fejlett AI-technológiát kihasználva automatizálja a tervezési folyamatot, lehetővé téve a vállalkozások és a marketingesek számára, hogy minimális erőfeszítéssel professzionális megjelenésű weboldalakat indítsanak el. A hagyományos weboldal-készítőktől eltérően a 10Web AI intelligens tervezési javaslatokkal, testreszabható sablonokkal és azonnali weboldal-generálási funkciókkal egyszerűsíti a fejlesztési folyamatot.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jobban összpontosítsanak marketingstratégiáikra és tartalmaikra, tudva, hogy online jelenlétük zökkenőmentesen létrehozható és elindítható. Azok számára, akik AI segítségével szeretnék felgyorsítani weboldaluk fejlesztését, a 10Web AI Website Builder vonzó megoldást kínál.

A 10Web legjobb funkciói:

AI segítségével automatizálja a weboldalak létrehozását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan teljesen funkcionális weboldalakat indítsanak el.

Széles körű tervezési sablonokat és testreszabási lehetőségeket kínál mesterséges intelligencia segítségével, így kiváló eszköz azoknak a marketingeseknek, akik kiterjedt webfejlesztési ismeretek nélkül szeretnének online jelenlétet kialakítani.

10Web korlátai:

Bár ez egyszerűsíti a weboldal létrehozását, a speciális, komplex testreszabási igényekkel rendelkező felhasználóknak további kézi beállításokra lehet szükségük.

10Web árak:

Business AnnualAI Starter: 10 USD/hóAI Premium: 15 USD/hóAI Ultimate: 23 USD/hó

Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 USD/hóAI Ecommerce Premium: 23 USD/hóDedikált tárhely: 175 USD/hó

Agency AnnualAgency Starter: 24 USD/hóAI Premium: 60 USD/hóAgency Ultimate: egyedi árazás

10Web értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

13. Lexica. Art

Ha egyszerű módszert keres lenyűgöző képek létrehozására és marketingkampányaihoz, e-mail hírleveleihez vagy blogjaihoz való hozzáadására, akkor a Lexica. Art az Ön számára ideális AI marketingeszköz.

Kereshet képeket konkrét kulcsszavak alapján, vagy teljesen új képet generálhat a kép kinézetét leíró utasítások segítségével. Ez az AI-alapú képgeneráló eszköz kiválóan alkalmas közösségi média képek, blog borítóképek, sőt termékötletek generálására is.

Lexica. Az Art legjobb funkciói

Aperture : fotórealisztikus képeket készít, amelyek úgy néznek ki, mintha a tárgyakat valós életben fényképeznék, mintha csak rákattintottak volna a fényképezőgépre.

Keresősáv : Írja be a kívánt képhez kapcsolódó kulcsszavakat, és a szövegbevitele alapján pillanatok alatt számos kép közül válogathat.

Képek testreszabása: Megjeleníti az egyes generált képek promptját, méretét és egyéb részleteit. Másolja a promptot, és módosítsa, hogy saját elképzelései szerint hasonló képeket hozzon létre. 3

Lexica. Művészeti korlátok

Képalkotási korlátozások: Képeket ingyenesen kereshet, de a képek „alkotásához” előfizetnie kell a Lexica AI fizetős csomagjára.

Ismétlődés: Mivel fejlesztés alatt áll, a képzési adatok sokféleségétől függ. Nagy a valószínűsége, hogy az eszköz egy idő után ismétlődő képeket generál, hacsak nem finomítja és hangolja össze a parancsokat.

Lexica. Művészeti árképzés

Starter : 10 dollár havonta

Pro: 30 dollár havonta

Max: 60 dollár havonta

Lexica. Művészeti értékelések és kritikák

G2 értékelések : Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

14. Notion AI

via Notion

Ha már használja a Notiont projektmenedzsmenthez, a Notion beépített AI asszisztense egy kiegészítő, amely segít gyorsabban elvégezni a munkát.

Az integrált AI írási eszköz válaszolhat a munkaterületével kapcsolatos kérdésekre, brainstorming partnerként segíthet, javíthatja tartalmát, és az adatokat hasznosítható információkká alakíthatja.

A Notion AI marketing célú felhasználási esetei a következők:

Magyarázza el a technikai szakszavakat mindenkinek

Tartalom fordítása más nyelvekre

Szerkessze marketinganyagainak hangvételét és stílusát

Készítsen következő lépéseket a találkozók jegyzetéből, a teendők összefoglalójából, valamint az értékesítési beszélgetések és kutatási ülésekről szerzett információkból.

A Notion AI legjobb funkciói

Kérdések és válaszok: Tegyen fel kérdéseket a Notion Workspace-ben található projektjeivel, wikijeivel, dokumentumaival és feladataival kapcsolatban, és a Notion AI marketingeszköze másodpercek alatt összefoglalót készít.

Adatok automatikus kitöltése: Kivonja a legfontosabb mutatókat, betekintéseket, eredményeket és egyéb kritikus részleteket a projektjeiből és feladataiból, és alakítsa azokat értelmes, egyértelmű cselekvési tételekké.

AI-sablonok: Hozzáférhet előre definiált keretekhez értékesítési prezentációkhoz, közösségi média naptárakhoz, videó forgatókönyvekhez és egyebekhez. A Notion AI segít előre kitölteni a tartalmat ezekben a sablonokban.

A Notion AI korlátai

Pontatlanság: A felhasználók arról számolnak be, hogy az AI-asszisztens írási feladatok során véletlenül töröl vagy duplikál bizonyos bekezdéseket. Ez néha azt eredményezi, hogy az íróknak további időt kell fordítaniuk a tartalom újbóli létrehozására vagy szerkesztésére.

Megtanulása időigényes: A Notion AI többféleképpen is felhasználható, de annak megértése, hogyan lehet a legjobban kihasználni, időigényes, hacsak nem vagy a Notion tapasztalt felhasználója.

Notion AI árak

Ingyenes: 8 dollár/felhasználó/hónap

Plusz: 22 dollár/hely/hónap

Üzleti : 28 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

A Notion AI havi 8 dollárért hozzáadható a munkaterülethez, tagként.

Notion AI értékelések és vélemények

G2 értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

15. Userbot. ai

A chatbotok számtalan előnnyel járnak az értékesítési, ügyfélszolgálati, operatív és marketing csapatok számára. Automatizálják a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat, szerkesztik a szöveget a márka hangjának és stílusának személyre szabása és fenntartása érdekében, valamint a nap 24 órájában válaszolnak a kérdésekre csevegés, hanghívások és digitális ügyfélszolgálati ügynökök segítségével.

A Userbot generatív AI platformja beszélgető AI megoldásokat kínál az ügyfelekkel való közvetlen kommunikáció valós idejű kezeléséhez minden csatornán.

A Userbot kiemelkedő funkciója a Digital Humans, egy fotórealisztikus avatar, amely minden ügyfélkapcsolatot emberibbé tesz. Integrálható digitális csatornáival, így omnichannel ügyfélélményt kínálhat.

Userbot. ai legjobb funkciói

Személyre szabott beszélgetési folyamatok : egyszerű drag-and-drop építővel különböző beszélgetési útvonalakat hozhat létre az ügyfelek válaszaik alapján.

Beszélgetéskezelés: Kezelje az összes ügyfélbeszélgetést egyetlen platformon, hogy semmi ne maradjon ki.

Bot+AI: Kódolás nélküli AI-építő, amellyel gyorsan elkészítheti saját botját

Userbot. ai korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A felhasználóknak nehézséget okoz a részletes beszélgetési folyamatok kialakítása, mivel a csevegési élményt egyszerű kérdések és válaszok mellett nem lehet testreszabni.

Pontatlanság: A jelentések szerint korlátozott tanulási képességekkel rendelkezik, ezért nem mindig reagál pontosan az ügyfelek kérdéseire.

Userbot. ai árak

Egyedi árazás

Userbot. ai értékelések és vélemények

G2 értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

16. Hemingway App

via Hemingway

Ha marketinges, akkor biztosan használta már a Hemmingway App alkalmazást dokumentumai szerkesztéséhez, a nyelv stílusának tisztázásához és a nyelvtani hibák kiszűréséhez.

A Hemingway Editor Plus mesterséges intelligenciát használ a szövegben szereplő mondatok elemzésére, és azonnali javaslatokat ad a szószaporító mondatok, gyenge kifejezések és passzív szerkezetek átírására. Többet nyújt, mint egy egyszerű helyesírás-ellenőrző: illeszkedik a stílusához és a szóhasználatához, így az átírt mondatok nem robotikusak, hanem önhöz hasonlóak.

A Hemingway App legjobb funkciói

Színkóddal jelölt kiemelt részek: A mondatok különböző színekkel vannak kiemelve, hogy jelezzék, mi javíthatna rajtuk.

Hemingway Editor Plus : Fejlett, AI-integrált alkalmazás, amely a tartalmakat az Ön hangvételének és stílusának megfelelően átírja.

Célolvasási szint beállítása: Az alkalmazás osztályozását a célnak megfelelően állítsa be írásához – például magasabb osztályozást adjon az akadémiai vagy műszaki írásokhoz, alacsonyabbat pedig a fiatalabb közönségnek szánt írásokhoz.

A Hemingway App korlátai

Integráció hiánya: Az ingyenes Hemingway verzió nem integrálható más eszközökkel, például az e-mail programmal vagy a Google Docs-szal. A szerkesztett tartalmat át kell másolnia a Hemingway Editorból az írási alkalmazásba, ami időigényes.

A Hemingway App árai

Ingyenes

Egyéni 5K: 10 dollár havonta

Egyéni 10K: 15 dollár havonta

Team 10K: 15 dollár felhasználónként havonta

Hemingway App értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

17. Albert. ai

Az Albert mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a marketingeseknek és ügynökségeknek olyan hirdetéseket készíteni, amelyek optimalizálják a kampányok teljesítményét. Ez magában foglalja a kulcsszavak kutatását, a platform közönségének elemzését, az eszközök kiválasztását és a licitálást a keresőmotorokban, a közösségi médiában, a display hirdetésekben és a csatornák között.

Ha szeretné lebontani az egyes potenciális paramétereket, amelyek befolyásolják a teljesítményt, egyenként tesztelni és optimalizálni őket, az Albert. ai segít ebben. Használja a konkrét betekintés megszerzéséhez és hirdetései hatékonyságának növeléséhez.

Ezenkívül, amikor frissíti vagy kicseréli egy hirdetés kreatív elemét, a találgatások helyett használja az Albert AI marketingeszközét, hogy adat alapú döntést hozzon, amelynek segítségével túlteljesítheti az ügyfelek KPI-jait és elvárásait.

Albert. ai legjobb funkciói

Csatornák közötti végrehajtás: Az Albert. ai bármely fizetett kampányban bevethető a piacon elérhető licitáló platformok 90%-án (pl. Display és Video 360, valamint Bing Ads). Ezzel kiderítheti, melyik csatorna a leghatékonyabb a hirdetései számára.

A/B tesztelés: Tesztelje a kulcsszavak, költségvetések, érdeklődési körök, régiók és egyéb paraméterek többféle változatát, hogy folyamatosan javítsa kampányait.

Fejlett jelentéskészítés: Részletes, hasznosítható ügyfél-információkhoz juthat, amelyek segítségével megértheti, hogyan alakítsa ki kreatív anyagaidat és üzeneteidet.

Albert. ai korlátai

Bizonyos döntések korlátozott magyarázata: Az Albert. ai nem nyújt részletes magyarázatot a kampány teljesítményéről. Például, ha egy adott hirdetéskészlet jobban teljesít, mint mások, nem tud magyarázatot adni arra, hogy miért van ez így.

Albert. ai árak

Egyedi árazás

Albert. ai értékelések és vélemények

G2 értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

18. Browse. ai

A Browse.ai robotját „a legegyszerűbb” módszernek nevezi az adatok kinyerésére bármely weboldalról.

Megtaníthatja a robotot, hogy az Ön adataival jelentkezzen be egy weboldalra. A bot átkutatja a weboldalt, és az összes összegyűjtött adatot egy táblázatba viszi. Ez lehetővé teszi az adatgyűjtés automatizálását – beleértve a termékadatokat, az árak részleteit, az álláshirdetéseket és egyéb információkat bármelyik weboldalról, amelyet kiválaszt.

Válassza ki a szükséges információkat, jelölje meg őket, majd nyomja meg a letöltés gombot. Pár perc múlva megkapja a szükséges információkat.

A Browse AI marketingeszköze előre elkészített robotokkal rendelkezik a leggyakoribb felhasználási esetekhez, és több mint 7000 eszközzel integrálható a marketinges technológiai eszköztárában, beleértve a Zapier, Airtable, Google Sheets stb. alkalmazásokat.

Böngésszen. ai legjobb funkciók

Adatkinyerés: Bármilyen információt lekérhet bármely weboldalról egyetlen sor kód írása nélkül. Az adatokat táblázatkezelő programban készítheti elő, és akár meg is oszthatja azokat a csapatával.

Weboldalak figyelése : Állítsa be a Browse. ai robotját, hogy folyamatosan figyelje a weboldalon található meghatározott információkat, és értesítést kapjon, ha valami változik. Ha például Ön egy gyártó, akkor a Browse. ai segítségével valós időben figyelheti kiskereskedői készletadatait, hogy proaktívan pótolhassa termékeit.

Bármely weboldalt API-vá alakíthat: Bármely weboldalhoz egyedi API-t generálhat, még akkor is, ha az nem rendelkezik meglévő API-val a folyamatos adatkinyeréshez.

Böngésszen. ai korlátozások

A kezdeti beállítás bonyolult: A Browse. ai számos hasznos funkcióval rendelkezik, de az eszköz kissé bonyolult, ami azt jelenti, hogy a beállítása és a teljes potenciáljának kihasználása némi időt vehet igénybe.

Böngésszen. ai árak

Ingyenes: 0 dollár havonta

Kezdő csomag: 48,75 USD/hó

Professzionális: 123,75 USD havonta

Csapat: 311 dollár havonta

Vállalat: Egyedi árazás

Böngésszen az ai értékelések és vélemények között

G2 értékelések: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50 értékelés)

19. Algolia

via Algolia

Az Algolia segítségével AI-alapú keresést adhat hozzá webhelyéhez. Ezzel egyszerűsítheti a felhasználói élményt, mivel a vásárlók másodpercek alatt megtalálhatják pontosan azt, amit keresnek.

Az alkalmazás nagy adathalmazokat tud elemezni, hogy valós idejű eredményeket nyújtson, így értékes eszközzé válik a marketingesek számára, hogy javítsák a vásárlók weboldalaikkal való interakcióját és elkötelezettségét.

Az Algolia legjobb funkciói

Keresési kategóriák: Az Algolia mesterséges intelligencia algoritmusai értelmezik a keresés kontextusát, és a legközelebbi kategória eredményeit jelenítik meg, javítva az eredmények relevanciáját. Például a „burgundy” kulcsszó jelenthet színt, italt vagy rúzst.

Dinamikus újrarangsorolás: Az Algolia mesterséges intelligenciát használ annak azonosítására, hogy mi a trend egy adott kategóriában, és prioritást ad a legfrissebb információknak, amelyeket megmutat az ügyfeleknek.

AI szinonimák: A különböző felhasználói bevitelek elemzésekor az Algolia AI-je képes felismerni egy adott kulcsszó szinonimáit, és azokat későbbi felhasználás céljából tárolni. Ez bővíti az alkalmazás szókincsét, így az AI több lekérdezést tud azonosítani.

Az Algolia korlátai

Beállítási nehézség: A felhasználóknak segítségre lehet szükségük az Algolia helyes beállításához. Ez hibákhoz vezethet a keresőmotorban, ami azt eredményezi, hogy helytelen információk jelennek meg az ügyfelek számára.

Algolia árak

Építés: 0 dollár

Grow : 0 dollár havi 10 000 keresési kérésig, 0,50 dollár minden további 1000 kérésért

Prémium : Egyedi árazás

Elevate: Egyedi árazás

Algolia értékelések és vélemények

G2 értékelés: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (60+ értékelés)

20. Reply. io

Egyszerűsítse több csatornán történő elérhetőségét, és szerezzen új ügyfeleket gyorsabban a Reply.io mesterséges intelligenciával működő értékesítési platformjával. Az eszközzel részletes sorozatokat hozhat létre a felhasználók WhatsApp, LinkedIn és e-mail csatornákon történő megszólításához.

A Reply. io automatizálhatja olyan feladatokat, mint például kapcsolatfelvételi kérelem küldése valakinek a LinkedIn-en, vagy az üzenetek szűrése az „irodán kívül” vagy „nem érdekli” válaszok eltávolítása érdekében, hogy időt takarítson meg.

A Reply.io legjobb funkciói

Többcsatornás sorozat: Hozzon létre automatizált e-mailek, LinkedIn-üzenetek, WhatsApp-üzenetek és SMS-értesítések sorozatát, hogy hatékonyan elérje a potenciális ügyfeleket az általuk preferált csatornán.

AI csevegés: Integrálja a Reply.io csevegőjét a tudásbázisába, hogy a potenciális ügyfelek gyorsan megtalálják a keresett információkat. Ez egy remek funkció arra is, hogy a felhasználókat bizonyos műveletek végrehajtására ösztönözze, például ingyenes próba vagy bemutató regisztrációjára, hogy továbbhaladjanak az értékesítési csatornában.

Kapcsolatkezelés: Szegmentálja ügyfeleit és potenciális ügyfeleit különböző kritériumok alapján, hogy pontosan tudja, kiket kell megkeresnie.

Reply.io korlátai

Tutorialok hiánya: A felhasználóknak nehézséget okozhat a Reply.io átfogó funkcióinak használata, és nincsenek részletes felhasználói útmutatók vagy tutorialok, amelyek segítenék őket.

Korlátozott lehetőség fontos információk importálására: Jelenleg a Reply. io nem tudja importálni az olyan adatokat, mint például a vállalati információk. A felhasználóknak egyedi mezőket kell létrehozniuk a konkrét adatok rögzítéséhez, mivel a Pipedrive-hoz hasonló értékesítési eszközökkel való integráció korlátozott.

Reply. io árak

E-mail mennyiség: 59 dollár havonta

Multichannel : 99 dollár felhasználónként havonta

Ügynökség: 166 dollár havonta

Reply.io értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra értékelések: 4,6/5 (90+ értékelés)

Az AI-eszközök javíthatják a marketinget azáltal, hogy elemzik a vásárlói viselkedést, azonosítják a piaci hiányosságokat és személyre szabják a kommunikációt.

Ezek az eszközök hatékonyan szegmentálják az ügyfeleket, automatizálják az ismétlődő feladatokat és növelik a hatékonyságot. Az AI valós idejű betekintést nyújt a nagy mennyiségű fogyasztói adatba, lehetővé téve a piaci trendekre való gyors reagálást. Az AI különböző marketingtevékenységek támogatásával javíthatja a kampányok teljesítményét.

Az AI jelentős lehetőséget kínál a vállalkozásoknak marketingstratégiáik optimalizálására.

Akár tartalmát, e-mailjeit vagy közösségi média marketingjét szeretné javítani, a megfelelő AI-alapú marketingeszközökkel kampányai sikeresebbé válnak. Használhatja őket hibátlan szövegek írásához, a legjobb tárgymezők kiválasztásához vagy a konverziós arányok valós idejű nyomon követéséhez.

Hamarosan marketingtevékenységei kevesebb erőfeszítést igényelnek majd. Így csapata több agyerejét fordíthatja a következő kreatív brainstorming ülésre.

A ClickUp AI kifejezetten bizonyos csapatok számára készült – legyen szó marketing-, termék-, szoftverfejlesztő vagy értékesítési csapatokról. Előre elkészített sablonjai növelik a csapatok termelékenységét olyan dedikált utasításokkal, amelyeket a szervezeten belüli adott csapatok valóban használnak.

A ClickUp mesterséges intelligenciával ellátott funkciói megkönnyítik a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Például mennyivel gyorsabbá válna marketing munkája, ha AI-sablonokat használna e-mail kampányokhoz, márkamenedzsment dokumentumokhoz vagy tartalomkészítéshez?

Mi lenne, ha ugyanaz az eszköz segítene az értékesítési csapatoknak abban, hogy a beépített szerkesztő segítségével jobb e-maileket küldjenek, így mindenki javíthatna általános kommunikációs készségein?

A ClickUp segítségével ez lehetséges!

Fedezze fel a ClickUp további AI funkcióit, és hozza létre első munkaterületét ingyenesen. AI asszisztensünk ugyan nem beszél brit akcentussal, de segít a csapat minden tagjának elvégezni a szerepéhez tartozó feladatokat, bizonyítva, hogy a barátságos robotok közelebb vannak, mint gondolná. ?