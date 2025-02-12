A 13 legjobb Grammarly alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az e-mail tökéletesnek tűnt – amíg egy kollégája nem mutatott rá egy szembetűnő elírásra a tárgy sorában. Ez egy klasszikus írói rémálom, amely a megfelelő eszközökkel elkerülhető.

Bár a Grammarly gyakran az első megoldás, ami az embereknek eszükbe jut, nem mindig felel meg tökéletesen az Ön igényeinek. Sok hasznos javaslatot kínál, de nem írja át az összes mondatát, csak az angol nyelvre koncentrál, és előfordulhat, hogy nem integrálható az Ön által használt eszközökkel.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 13 legjobb Grammarly alternatívát, hogy megtalálja az írási és szerkesztési igényeinek leginkább megfelelőt. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Válasszon a 13 legjobb Grammarly alternatíva közül, hogy tökéletesítse írási stílusát: ClickUp (A legjobb mesterséges intelligenciával támogatott tartalomkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez) (A legjobb mesterséges intelligenciával támogatott tartalomkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez) ProWritingAid (A legjobb mélyreható íráselemzéshez és átfogó visszajelzésekhez) Hemingway Editor (A legjobb az írás olvashatóságának és érthetőségének javításához) Slick Write (A legjobb választás költségtudatos felhasználók számára, akik ingyenes nyelvtani ellenőrzést keresnek) Writer (A legjobb megoldás a márka egységességének és a vállalati kommunikáció konzisztenciájának biztosításához) Ginger (A legjobb felhasználóbarát nyelvtani és helyesírás-ellenőrzéshez, tiszta felülettel) Quillbot (A legjobb a tartalom átfogalmazásához a világosság és a tömörség érdekében) PaperRater (A legjobb azoknak a diákoknak, akiknek nyelvtani ellenőrzésre és plágiumfelismerésre van szükségük) Reverso (A legjobb fordításhoz és kontextusalapú írási segítséghez) Sapling (Legalkalmasabb az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára, akiknek valós idejű írási javaslatokra van szükségük) LanguageTool (A legjobb a kiterjedt testreszabási lehetőségek és a többnyelvű támogatás szempontjából) Jasper (A legjobb AI-alapú kreatív íráshoz és tartalomgeneráláshoz) Wordtune (A legjobb az AI-vezérelt átírási javaslatokkal való interakció javításához)

Mit kell keresnie a Grammarly versenytársaiban?

Akár diák, szakember vagy tartalomkészítő vagy, az ideális Grammarly alternatíva többet kell kínáljon, mint csak alapvető AI nyelvtani ellenőrzéseket. Jobb olvashatóságot szeretnél? Fejlett testreszabási lehetőségeket? Többnyelvű támogatást?

Vessünk egy pillantást néhány fontos funkcióra, amelyet érdemes figyelembe venni a Grammarly versenytársainak vizsgálatakor. 📃

Nyelvtani és stilisztikai ellenőrzés: Győződjön meg arról, hogy az eszköz megbízható nyelvtani, stilisztikai és hangnembeli javaslatokat kínál a mondatszerkezet, a hangnem és a világosság tekintetében. A legjobb eszközök még a passzív hangnemet vagy a túl bonyolult mondatokat is kiemelik, hogy írása világosabb legyen.

Integrációk: Ellenőrizze a kompatibilitást a preferált platformokkal, mint például a Microsoft Word és a Google Docs. Néhány eszköz még böngészőbővítményekkel is rendelkezik, amelyek közvetlenül az e-mailben vagy a weboldalakon működnek, ezért ha ez megfelel az Ön igényeinek, akkor érdemes kihasználni ezt a lehetőséget.

Többnyelvű támogatás: Válasszon olyan eszközöket, amelyek több nyelven is támogatják az írást. Egy erős versenytársnak több nyelven is kínálnia kell nyelvtani ellenőrzést, és meg kell értenie a nyelvspecifikus árnyalatokat.

Extra funkciók: Fontolja meg a kiegészítő funkciók használatát, hogy írása még jobb legyen. Például a plágiumfelismerés biztosítja, hogy tartalma eredeti legyen, míg az olvashatósági pontszám segít felmérni, mennyire érthető az írása.

Ügyfélszolgálat: Válasszon olyan eszközöket, amelyek robusztus támogatási rendszerrel és részletes dokumentációval rendelkeznek, hogy szükség esetén segítséget nyújthassanak.

Fejlett AI-képességek: Válasszon mesterséges intelligenciával (AI) működő eszközöket, amelyek intelligens javaslatokkal, átfogalmazásokkal és hangnem-kiigazításokkal javítják az írás hatékonyságát.

🧠 Érdekesség: A Microsoft Word az 1990-es években vezette be a helyesírás-ellenőrző funkciót, amely az első széles körben használt eszközök közé tartozott, amely a helyesírás-ellenőrzést a nyelvtani javítással kombinálta.

A 13 legjobb Grammarly-versenytárs

Ha Grammarly alternatívát keres, rengeteg remek lehetőség közül választhat. Számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek különböző írásstílusokhoz, költségvetésekhez és célokhoz igazodnak.

Itt bemutatjuk a 13 legjobb Grammarly alternatívát, kiemelve azok kiemelkedő funkcióit, erősségeit, korlátait, és hogy miért felelhetnek meg az Ön igényeinek. 💁

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez)

Ismerje meg a ClickUp-ot( ), a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást. Itt találhatók meg az összes feladata, projektje, célja és még a csevegései is, hogy segítsen Önnek a szervezettség és a termelékenység megőrzésében. Egy helyen kezelheti a határidőket, együttműködhet a csapatával és nyomon követheti az előrehaladást.

De itt jön a legjobb rész: a ClickUp AI-alapú funkcióival megkönnyíti a tartalomkészítést és a munkafolyamat-kezelést is. Valós idejű javaslatokkal finomítja az írását, és gondoskodik arról, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.

Fedezzük fel, hogyan képesek a ClickUp hatékony eszközei kezelni a Grammarly funkcióit és még többet.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Írjon és szerkesszen bármilyen típusú tartalmat együttműködve csapatával a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs egy sokoldalú dokumentumkezelő eszköz, amely egyszerűsíti az írás, a szerkesztés és a tartalomkészítés folyamatát. A projekttervek kidolgozásától, a tudásbázisban való együttműködésen át eg ig, a tartalomnaptár elkészítéséig számos funkcióval rendelkezik, amelyek kielégítik az Ön igényeit.

Beágyazott oldalak, táblázatok, sablonok és gazdag formázási lehetőségek segítségével részletes wikiket, ütemterveket és akár jól szervezett dokumentumokat is létrehozhat. A dokumentumok támogatják a valós idejű szerkesztést és együttműködést, így több felhasználó is egyszerre dolgozhat egy dokumentumon.

A ClickUp Assign Comments segítségével jelölje meg a konkrét csapattagokat a felelősségvállalás növelése érdekében.

Unod már, hogy nyomon kell követned a tartalomcsapat megbeszélésein elhangzott fontos visszajelzéseket? A ClickUp Assign Comments segítségével megjelölhetsz bizonyos csapattagokat, hogy fokozd a felelősségvállalást.

Javítsd írásod minőségét másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp-ba integrált ClickUp Brain egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a tartalom írását és szerkesztését. Szakemberek, diákok és alkotók számára készült AI Writer funkciója segít bármilyen tartalom megalkotásában és finomításában, valamint ötletek kidolgozásában.

Tegyük fel, hogy egy vállalati blogbejegyzést írsz a fejlesztőknek szóló AI-ről.

A ClickUp Brain segítségével elkészítheti az első vázlatot, átírhatja a szakaszokat az érthetőség érdekében, vagy összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat tömör összefoglalókba. Szerkesztési funkciói segítségével finomíthatja tartalmát és megváltoztathatja a hangnemet, ahogyan csak szeretné. Emellett módosíthatja a mondatszerkezetet, javíthatja a szóválasztást és biztosíthatja az írás egészének következetességét.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást blogbejegyzések vázlatának ötleteinek kidolgozásához és egyebekhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A tökéletes beállítás létrehozása időigényes lehet a ClickUp kiterjedt testreszabási lehetőségeivel.

Bár a ClickUp mobilalkalmazása funkcionális, lehet, hogy nem rendelkezik ugyanolyan mélységű funkciókkal, mint a desktop verzió.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok részletes adattal. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatra való együttműködésre rendkívül egyszerű. A harmadik féltől származó eszközökkel való integráció is lehetséges, számos alkalmazás áll rendelkezésre. A Datadog és a Clickup integrációk sokat segítenek a Clickupban az intézkedést igénylő eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, és a csapat ezután megkezdheti az incidensek kezelését. Az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész. Ez volt a leggyakrabban használt eszköz a projektünk során.

A ClickUp számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok részletes adattal. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatra való együttműködésre rendkívül egyszerű. A harmadik féltől származó eszközökkel való integráció is lehetséges, számos alkalmazás áll rendelkezésre. A Datadog és a Clickup integrációk sokat segítenek a Clickupban az intézkedést igénylő eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, és a csapat ezután megkezdheti az incidensek kezelését. Az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész. Ez volt a leggyakrabban használt eszköz a projektünk során.

⚙️Bónusz: Próbálja ki ezeket az AI írási tippeket, hogy javítsa írási folyamatát, új ötleteket generáljon és könnyedén készítsen kifinomult tartalmakat.

2. ProWritingAid (A legjobb mélyreható íráselemzéshez és átfogó visszajelzésekhez)

via ProWritingAid

A Grammarly erős versenytársaként a ProWritingAid robusztus nyelvtani és helyesírás-ellenőrzést, valamint stílusjavaslatokat kínál ingyenes verziójában.

Prémium csomagja még több részletes funkciót kínál, beleértve az alliterációelemzést és a párbeszédcímkék ellenőrzését – olyan eszközöket, amelyek a Grammarly-ban nem találhatók meg. A ProWritingAid böngészőbővítményeket és integrációkat is kínál olyan eszközökkel, mint a Scrivener.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Elemezze írásának különböző aspektusait, beleértve a stílust, az olvashatóságot, a nyelvtant és a túl gyakran használt szavakat, részletes jelentésekkel.

Javítsd írásodat az AI-vezérelt Rephrase funkcióval, amely alternatív megfogalmazásokat kínál.

Használjon különböző szerkesztési módokat, mint például a Sparks Edit és a Sparks Continue , hogy javítsa az olvashatóságot, és érzékszervi részleteket, valamint vonzó párbeszédeket vagy analógiákat adjon hozzá.

Használja a beépített szinonimaszótárt kontextusalapú szóajánlatokhoz, amelyek tökéletesen alkalmasak a klisék helyettesítésére vagy a pontosabb nyelvhasználatra.

A ProWritingAid korlátai

Hiányzik a fikciós íráshoz szükséges kontextus, ezért kevésbé alkalmas kreatív projektekhez.

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

Premium Pro: 36 USD/hó felhasználónként

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Mit mondanak a ProWritingAid-ről a valódi felhasználók?

Naponta használom a ProWritingAid alkalmazást a Chrome böngészőmben, és rájöttem, hogy zökkenőmentesen integrálódik a Chrome böngészőbe, amikor olyan weboldalakat használok, mint az X, vagy akár amikor e-mailt írok; aláhúzza és felismeri a gépelés közben elkövetett hibákat. Nem tetszik, hogy Firefox böngészőben való használatkor ki kell kapcsolnom, majd újra be kell kapcsolnom. Egyszer tapasztaltam ezt a problémát, ami szerintem egy hiba, és javítani kell.

Naponta használom a ProWritingAid alkalmazást a Chrome böngészőmben, és rájöttem, hogy zökkenőmentesen integrálódik a Chrome böngészőbe, amikor olyan weboldalakat használok, mint az X, vagy akár amikor e-mailt írok; aláhúzza és felismeri a gépelés közben elkövetett hibákat. Nem tetszik, hogy Firefox böngészőben való használatkor ki kell kapcsolnom, majd újra be kell kapcsolnom. Egyszer tapasztaltam ezt a problémát, ami szerintem egy hiba, és javítani kell.

🧠 Érdekesség: Egyes nyelvek, például a finn és a magyar, különösen nagy kihívást jelentenek a nyelvtani ellenőrzők számára, mivel szabályaik bonyolultak és a szavak ragozása kiterjedt. Ezen nyelvekhez való eszközök fejlesztése bonyolult programozást igényel.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb ProWritingAid alternatíva

3. Hemingway Editor (a legjobb az írás olvashatóságának és érthetőségének javításához)

via Hemingway Editor

A Hemingway App segít a felesleges szavak kivágásában és a bonyolult mondatok egyszerűsítésében. Miután beillesztette a szöveget az ingyenes online szerkesztőbe, az kiemeli az adverbiumokat, a passzív hangnemet és a nehezen olvasható mondatokat. Frissített verziója mesterséges intelligencia alapú javaslatokat kínál a bonyolult mondatokhoz, és a stílusához igazodó mondatbefejezéssel segít leküzdeni az írói blokkot.

Még olvashatósági pontszámot is ad, hogy felmérje, mennyire érthető az írása. Ha olyan platformokon dolgozik, mint a WordPress vagy a Medium, a Hemingway asztali alkalmazással közvetlenül a szerkesztőből publikálhat.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

Színkódos rendszer segítségével azonosítsa a szövegében előforduló különböző problémákat, a hosszú mondatoktól a passzív hangnemig és az adverbiumokig.

Azonnali javaslatokat kaphat, amelyekkel egyszerűsítheti és javíthatja írását, hogy azonnal szerkeszthesse azt.

Különböző formázási stílusokat, például címsorokat, vastag betűket és dőlt betűket alkalmazhat közvetlenül a szerkesztőben.

Próbálja ki a Fókusz módot, hogy írás közben ne zavarják meg, és figyelmét a tartalomra összpontosíthassa.

Céljaidnak megfelelő olvashatóságot érhetsz el, ha ellenőrized tartalmad színvonalát, és azt a célközönségedhez igazítod.

A Hemingway Editor korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy nem segít fenntartani a beszélgető hangnemet.

Nem kínál megvalósítható javaslatokat a helyesírási hibák, nyelvtani hibák vagy mondatszerkezet javítására.

Hemingway Editor árak

Ingyenes

Egyéni 5K : 10 USD/hó

Egyéni 10K: 15 USD/hó

Team 10K: 15 USD/hó felhasználónként

Hemingway Editor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hemingway Editorról a valódi felhasználók?

Örömmel látnék több gyakorlatias ajánlást a tartalom javítására, de ingyenes eszközként ez egy jól átgondolt megoldás. Bár létezik asztali alkalmazás, a vásárlási mechanizmus bonyolult, mivel különálló kiadások jelennek meg, szemben az előfizetéses vagy folyamatos frissítési modellel.

Örömmel látnék több praktikus javaslatot a tartalom javítására, de ingyenes eszközként ez egy jól átgondolt megoldás. Bár létezik asztali alkalmazás, a vásárlási mechanizmus bonyolult, mivel különálló kiadások jelennek meg, szemben az előfizetéses vagy folyamatos frissítési modellel.

🔍 Tudta? Sok nyelvtani ellenőrző program hagyományos stílusú útmutatókból merít ihletet, mint például Strunk és White The Elements of Style című műve, és olyan szabályokat alkalmaz, amelyek jóval a digitális eszközök megjelenése előtt kerültek kodifikálásra.

4. Slick Write (A legjobb választás a költségtudatos felhasználók számára, akik ingyenes nyelvtani ellenőrzést keresnek)

via Slick Write

A Slick Write egy írási eszköz, amely segít rendezni a tartalmát azáltal, hogy kiszűri a nyelvtani hibákat, a mondatszerkezetbeli problémákat és a stilisztikai következetlenségeket. Világos képet ad az írásának folyékonyságáról, és javításokat javasol, hogy tartalma élesebb és vonzóbb legyen.

Kiemelkedőek a flow-ról, az olvashatóságról és a szókincsről szóló részletes jelentései, valamint a kontextushoz kapcsolódó hasznos linkek a Wikipédiára és az Urban Dictionary-ra.

A Slick Write legjobb funkciói

Kövesse nyomon a legfontosabb írási mutatókat a passzív hangnem index, az elöljárós szerkezetek index és az automatizált olvashatósági index segítségével.

Kapjon részletes kimutatást a tartalomban használt határozószók, névmások, funkciószavak és ritka szavak százalékos arányáról.

Értékelje írásstílusát és hangnemét, hogy javítsa a szöveg érthetőségét és vonzerejét; a program jelzi a felesleges határozószavakat és gyenge kifejezéseket is.

Készítsen átfogó jelentéseket, hogy azonosítsa írásának erősségeit és gyengeségeit.

Lépje túl az írói blokkot a szóasszociációs játékkal, ahol beírhat egy szót vagy kijelölhet egy szöveget, hogy új metaforákat és ötleteket fedezzen fel.

A Slick Write korlátai

A karakterkorlát 200 000 karakter, ezért a hosszabb szövegeket kisebb részekben kell benyújtani.

Néha pontatlan javaslatokat ad.

Slick Write árak

Ingyenes

Slick Write értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Slick Write-ról a valódi felhasználók?

Szerintem a legjobb tulajdonsága nem az, hogy „megítéli” a munkádat, hanem hogy több információt ad, amelyet eszközként felhasználhatsz a munkád javítására. Nevetséges lenne egy ilyen egyszerű programtól kritikát fogadni.

Szerintem a legjobb tulajdonsága nem az, hogy „megítéli” a munkádat, hanem hogy több információt ad, amelyet eszközként felhasználhatsz a munkád javítására. Nevetséges lenne egy ilyen egyszerű programtól kritikát fogadni.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Bár a nyelvtani ellenőrzők sok hibát képesek kiszűrni, nem minden hibát vesznek észre. Bízzon az ösztöneiben és írásbeli tudásában, hogy kiegészítse az eszköz javaslatait.

5. Writer (A legjobb a márka egységességének és a vállalati kommunikáció konzisztenciájának biztosításához)

via Writer

Ask Writer by Writer ellenőrzi írását a márka stílusú útmutató alapján, és biztosítja a tartalom egységességét. Az inkluzivitás-ellenőrző funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy újrafelhasználható szövegrészleteket osszanak meg, nyomon kövessék az egyéni teljesítményt, és elkerüljék a negatív vagy sértő nyelvhasználatot.

Ráadásul a Writer egy AI szöveggenerátort is kínál, amely rövid szövegektől hosszú cikkekig képes tartalmakat létrehozni, növelve ezzel a termelékenységet.

A Writer legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott stílusú útmutatókat, hogy a különböző típusú tartalmakban is megőrizze a márka hangjának következetességét.

Használja a különböző integrált alkalmazásokat, beleértve a Blog Builder alkalmazást, amely blogbejegyzéseket generál a címsorokból, és a Recaps alkalmazást, amely összefoglalja a felvételeket.

Pontos eredményeket kaphat, ha feltölt fontos fájlokat, megbízható URL-eket hivatkozik, vagy a vállalat belső adatait keresve biztosítja a kimenetek megbízhatóságát.

Válasszon az igényeinek megfelelő különböző módok közül: Általános ötleteléshez, Dokumentum konkrét fájlokhoz, vagy Tudásgráf vállalati adatokhoz.

Írói korlátozások

A Blog Builder olyan nyelvet használ, amely nem illik a márka hangvételéhez.

A bővítmények szoftverenként érhetők el, vagyis minden használt alkalmazáshoz külön bővítményt kell keresnie és telepítenie.

Írói árak

Csapat: 18 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 5 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Írói értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Writerről a valódi felhasználók?

A Writer legtöbb funkciója tetszik. Szeretném, ha bővítenék a prompt könyvtárat, hogy több marketinggel foglalkozó ügyfélnek is segítséget nyújtson. Sok olyan funkciója van, amely jól használható termékmarketinghez és termékfejlesztéshez, de kevesebb van a kereslet generáláshoz, ABM-hez stb. Ezekhez a csevegési funkciót használom, ami jól működik, de jó lenne, ha több beépített prompt/alkalmazás lenne.

A Writer legtöbb funkciója tetszik. Szeretném, ha bővítenék a prompt könyvtárat, hogy több marketinggel foglalkozó ügyfélnek is segítséget nyújtson. Sok olyan funkciója van, amely jól használható termékmarketinghez és termékfejlesztéshez, de kevesebb van a kereslet generáláshoz, ABM-hez stb. Ezekhez a csevegési funkciót használom, ami jól működik, de jó lenne, ha több beépített prompt/alkalmazás lenne.

💡 Profi tipp: Ha konkrét célok érdekében ír (például SEO, akadémiai szabványok vagy olvashatóság), állítsa be a nyelvtani ellenőrzőt úgy, hogy az ezekre a területekre összpontosítson, így célzottabb ellenőrzést kap.

6. Ginger (A legjobb felhasználóbarát nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés tiszta felülettel)

via Ginger

A Ginger Software egy mesterséges intelligenciával működő korrektúrakészítő eszköz és írási asszisztens, amely diákok, szakemberek és nyelvtanulók számára egyaránt alkalmas. Javítja az írás világosságát és hatékonyságát a legkülönbözőbb igényeknek megfelelően, míg a szabadalmaztatott esszéellenőrző finomítja a hosszú formátumú tartalmakat.

2007-es indulása óta a felhasználóknak fejlett, kontextusalapú javításokat, a hangnem és stílus finomítására szolgáló mondatátalakító eszközt, valamint több mint 40 nyelvet támogató fordítóeszközt kínál.

Ráadásul GDPR-kompatibilis, szigorú adatvédelmi protokollokkal biztosítva a felhasználói adatok biztonságát.

A Ginger legjobb funkciói

Szerezzen magának egy személyi edzőt, aki személyre szabott visszajelzéseket ad a nyelvtani és mondatszerkezeti javítás érdekében.

Integrálja webalkalmazásként, asztali alkalmazásként és mobilalkalmazásként olyan eszközökkel együtt, mint a Microsoft Word, a webböngészők és más belső rendszerek.

Adjon hozzá egyéni szavakat a személyes szótárához, hogy a Ginger felismerje az iparágra jellemző kifejezéseket vagy az Ön által gyakran használt egyedi neveket.

Változatossá teheti szókincsét a kontextusnak megfelelő szinonimajavaslatok segítségével, így elkerülheti az ismétléseket.

A Ginger korlátai

Nincs beépített plágiumdetektor

A felhasználók szerint néha pontatlan fordításokat ad.

A felhasználói felület kissé elavultnak tűnhet.

Ginger árak

Ingyenes

2 év : 3,99 USD/hó felhasználónként

Éves: 4,99 USD/hó felhasználónként

Negyedéves: 6,99 USD/hó felhasználónként

Havi díj: 9,99 USD/hó felhasználónként

Ginger Teams: 4,99 USD/hó felhasználónként

Ginger értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Gingerről a valódi felhasználók?

A Gingerben legjobban az tetszett, hogy minden hibához magyarázatot ad, így a felhasználók megérthetik, miért követték el a hibát, és hogyan kerülhetik el a jövőben. A Ginger széles körű írási és szerkesztési eszközöket kínál, amelyek segítenek a felhasználóknak tökéletesíteni írásukat. Nagyon elégedett vagyok a Ginger által kínált szolgáltatásokkal. A Gingernek frissítenie kell az MS Office csomaghoz és a Ginger Desktop alkalmazáshoz tartozó kiegészítőjét, mivel ez egy régi típusú alkalmazás, amelynek felhasználói felületét fejleszteni kell.

A Gingerben legjobban az tetszett, hogy minden hibához magyarázatot ad, így a felhasználók megérthetik, miért követték el a hibát, és hogyan kerülhetik el a jövőben. A Ginger széles körű írási és szerkesztési eszközöket kínál, amelyek segítenek a felhasználóknak tökéletesíteni írásukat. Nagyon elégedett vagyok a Ginger által kínált szolgáltatásokkal. A Gingernek frissítenie kell az MS Office csomaghoz és a Ginger Desktop alkalmazáshoz tartozó kiegészítőjét, mivel ez egy régi típusú alkalmazás, amelynek felhasználói felületét fejleszteni kell.

🔍 Tudta? A történészek gyakran Marcus Tullius Tirót, az ókori Róma rabszolgáját és Cicero titkárát tartják az egyik legkorábbi szerkesztőnek. Ő írta le Cicero beszédeit, fejlesztette ki a gyorsírási rendszereket és finomította gazdája szövegeit.

7. QuillBot (A legjobb a tartalom átfogalmazásához a világosság és a tömörség érdekében)

via QuillBot

A QuillBot egy átfogó, AI-alapú írási asszisztens, amely több eszközt egyesít egyetlen platformon. A beépített összefoglaló hatékonyan tömöríti a hosszú szövegeket tömör összefoglalókba, míg a nyelvtani és plágiumellenőrző biztosítja az eredeti írásokat.

Ezenkívül a fordító több mint 45 nyelvet támogat, lehetővé téve a felhasználók számára a fordítások zökkenőmentes finomítását és átfogalmazását. AI-alapú testreszabási funkciója megtanulja a felhasználói preferenciákat, hogy javítsa a javaslatok relevanciáját, és integrált eszközöket kínál a hangnemelemzéshez, a folyékonysághoz és a formális írásbeli módosításokhoz.

A QuillBot legjobb funkciói

Ellenőrizze szövegét egy hatalmas adatbázis segítségével, hogy azonosítsa a potenciális plágiumokat és megőrizze az eredetiséget.

Készítsen hivatkozásokat különböző forrásokból a megfelelő tudományos és szakmai hivatkozásokhoz.

Használjon különböző írásmódokat, mint például Standard, Fluency, Formal, és Creative , hogy a parafrazálás stílusát az egyedi igényekhez igazítsa.

A QuillBot Flow segítségével, egy mesterséges intelligenciával működő szövegszerkesztővel, egy helyen érheti el az összes QuillBot eszközt.

Integrálja a QuillBotot az írási munkafolyamatába a Google Chrome, a Microsoft Word és a Google Docs kiterjesztéseivel, vagy használja a macOS alkalmazást.

A QuillBot korlátai

Az ingyenes verzió használata napi öt kísérletre korlátozódik.

Korlátozott számú szót fogalmaz át, és nem ad javaslatokat a mondatok felépítésére.

Az eszköz nem garantálja az egyedi tartalmat, amikor átfogalmaz.

Az ingyenes csomagban az átírásra 700 karakteres korlát vonatkozik; ez arra kényszeríti a felhasználókat, hogy egyszerre csak kisebb szövegrészeket írjanak át, ami hosszabb tartalmak esetén hatékonytalan lehet.

QuillBot árak

Ingyenes

Havi díj: 9,95 USD/hó felhasználónként

Féléves: 6,66 USD/hó felhasználónként

Éves: 2,50 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a QuillBotról a valódi felhasználók?

Eddig két fejezetben használtam. Sokkal, de sokkal jobb, mint a Grammarly, amit már megutáltam. Eleinte nem vettem észre, hogy a jobb oldalon egyszerűen rákattinthatok a változtatásokra. Átnéztem a szöveget, és ez túl lassú volt. Ha a jobb oldalt használja, amit egyébként is kellene, a bal oldal nem tart lépést. Ha fikciót írsz, akkor a szleng stb. miatt semmiképpen sem fogadhatod el az összeset. Nem fikciós művek esetében szerintem nem lenne gond. De még így is mindig a legjobb, ha újra és újra elolvasod a munkádat. Bárcsak szűrhetném az összes elfogadását, például a szóközöknél nem is kell gondolkodni. Azokat mind el akarom fogadni.

Eddig két fejezetben használtam. Sokkal, de sokkal jobb, mint a Grammarly, amit már megutáltam. Eleinte nem vettem észre, hogy a jobb oldalon egyszerűen rákattinthatok a változtatásokra. Átnéztem a szöveget, és ez túl lassú volt. Ha a jobb oldalt használja, amit egyébként is kellene, a bal oldal nem tart lépést. Ha fikciót írsz, akkor a szleng stb. miatt semmiképpen sem fogadhatod el az összeset. Nem fikciós művek esetében szerintem nem lenne gond. De még így is mindig a legjobb, ha újra és újra elolvasod a munkádat. Bárcsak szűrhetném az összes elfogadását, például a szóközöknél nem is kell gondolkodni. Azokat mind el akarom fogadni.

🤝 Barátkozó emlékeztető: A nyelvtani ellenőrzők elnézhetnek olyan hibákat, mint a „their” és a „there” vagy az „its” és az „it’s” közötti különbség, ezért ezeket gondosan ellenőrizze.

8. PaperRater (A legjobb azoknak a diákoknak, akiknek nyelvtani ellenőrzésre és plágiumfelismerésre van szükségük)

via PaperRater

A PaperRater nyelvtani ellenőrzést és plágiumfelismerést kínál, így kiváló eszköz diákok számára. A plágiumellenőrző több mint 20 milliárd online forrással összehasonlítja a tartalmát, és felsorolja a hasonló tartalmú URL-eket.

Emellett automatikus pontszámot kaphat a dolgozatához, valamint betekintést a szókincs használatába és az osztályszinthez való megfelelőségbe.

A PaperRater legjobb funkciói

Használja a szókincsépítőjét, hogy javítsa íráskészségét, megismerje a szavak kontextusát, és asszociációk segítségével tanuljon.

Töltse ki a gyakran összetévesztett szavak kvízt, hogy javítsa nyelvtani és szókincsét!

Azonnali visszajelzést kaphat írásáról, beleértve a szókincs bővítését, a stílus javítását, a nyelvtani hibákat és a mondatszerkezetet.

Értékelje írási teljesítményét automatizált pontozással, amely olyan tényezőkön alapul, mint a szóválasztás, a helyesírás és a nyelvtan.

A PaperRater korlátai

A felhasználók hibákra, általánosan spamszerű felületre és félrevezető hirdetésekre panaszkodnak.

Csak angol nyelvű felhasználók számára elérhető.

PaperRater árak

Ingyenes

Prémium: 11,21 USD/hó felhasználónként

PaperRater értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a PaperRaterről a valódi felhasználók?

Hasznos tippeket és tanácsokat ad, hogy kissé javítsd az írásodat anélkül, hogy túl sokat áldoznál a stílusodból. Az értékelés arra is ösztönöz, hogy keményebben dolgozzak, és esetleg jobb eredményeket érjek el. Nem vagyok rajongója az értékelési rendszernek. Megmutatja, hogy az írásod milyen szintű, és milyen osztályzatot kapnál.

Hasznos tippeket és tanácsokat ad, hogy kissé javítsd az írásodat anélkül, hogy túl sokat áldoznál a stílusodból. Az értékelés arra is ösztönöz, hogy keményebben dolgozzak, és esetleg jobb eredményeket érjek el. Nem vagyok rajongója az értékelési rendszernek. Megmutatja, hogy az írásod milyen szintű, és milyen osztályzatot kapnál.

🧠 Érdekesség: A irodalom leghosszabb mondata Victor Hugo Les Misérables című művében található. Több mint 800 szóból áll, és a waterlooi csatát tárgyalja – bizonyítva, hogy a valóban kreatív, úttörő műalkotások nem mindig tartják be a nyelvtani szabályokat.

9. Reverso (A legjobb fordításhoz és kontextusalapú írási segítséghez)

via Reverso

A Reverso elsősorban egy fordítóeszköz, amely 14 nyelvet támogat, és kontextusfüggő fordításokat, szinonimaszavakat és nyelvtani ellenőrzéseket kínál. Értékes forrás azoknak a tanulóknak, akik szeretnék hallani a natív kiejtést és látni az igei ragozásokat.

Míg az ingyenes verzió korlátozott funkciókkal rendelkezik, a Premium csomag robusztusabb funkciókat kínál, beleértve a kiterjesztett szövegellenőrzést és a mondatok átírását.

A Reverso legjobb funkciói

Fordítsa le szövegét 25 nyelvre, és kapjon részletes konjugációs útmutatókat a különböző nyelvekhez.

Használja a szinonimaszótárt szókincsének bővítéséhez, és szóközösségi példákat kapjon a szavak és kifejezések használatához.

Készítsen és ellenőrizzen flashcardokat a keresési előzményei alapján a hatékony tanulás érdekében.

Használja a böngésző kiterjesztést gyors fordításokhoz és meghatározásokhoz, miközben az interneten böngészik.

A Reverso korlátai

Pontatlan, zavaros és félrevezető fordítások

Minden használatkor be kell jelentkeznie az asztali eszközbe.

Reverso árak

Ingyenes

Prémium: 6,49 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23,39 USD/hó felhasználónként

Reverso értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Reverso-ról a valódi felhasználók?

Ez egy jó alkalmazás, és a legkiemelkedőbb funkciója a nyelvtani javítás, mert kijavítja azokat a hibákat, amelyek nem tűnnek fel a nem anyanyelvűek számára, de az anyanyelvűek számára szembetűnőek. Az egyetlen hátrány, amit eddig találtam az alkalmazásban, az a szókincs hiánya, mert bár ez egy jó alkalmazás, hiányzik belőle a szókincs, és a karakterek száma is nagyon korlátozott.

Ez egy jó alkalmazás, és a legkiemelkedőbb funkciója a nyelvtani javítás, mert kijavítja azokat a hibákat, amelyek nem tűnnek fel a nem anyanyelvűek számára, de az anyanyelvűek számára szembetűnőek. Az egyetlen hátrány, amit eddig találtam az alkalmazásban, az a szókincs hiánya, mert bár ez egy jó alkalmazás, hiányzik belőle a szókincs, és a karakterek száma is nagyon korlátozott.

10. Sapling (A legjobb megoldás az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára, akiknek valós idejű írási javaslatokra van szükségük)

via Sapling

A Sapling zökkenőmentesen integrálódik a CRM-ekbe és az üzenetküldő platformokba, segítve az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatokat a személyre szabott válaszok megfogalmazásában. A nyelvtani javítások mellett lehetővé teszi a gyakran használt kifejezések gyors beillesztését, javítva ezzel a válaszadási időket.

A vezetők írási pontszámok és hibajelentések segítségével figyelemmel kísérhetik a csapat teljesítményét. Ezenkívül átfogalmazási funkcióval is rendelkezik, amely javítja a mondatok érthetőségét és olvashatóságát.

A Sapling legjobb funkciói

Kapjon javaslatokat a hangnem és a stílus javítására, hogy megfeleljen a célközönségének.

Írjon üzeneteket hatékonyabban az Autocomplete Everywhere™ funkcióval különböző platformokon.

Az AI által generált tartalmak felismerésével biztosíthatja kommunikációjának hitelességét.

Kapjon értékes elemzéseket és minőségi értékeléseket valós beszélgetési adatok alapján a teljesítmény javítása érdekében.

Zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a ServiceNow, a Salesforce, a Zendesk, az Amazon Connect és a Twilio Flex.

Sapling korlátai

Néha az ember által írt szöveget is AI-generáltként jelöli meg.

A beállítás és a funkciók integrálása technikailag kihívást jelent és időigényes.

Sapling árak

Ingyenes

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sapling értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Saplingről a valódi felhasználók?

Az első dolog, ami feltűnik, az a meglehetősen egyszerű és lapos weboldal. Az a benyomásom, hogy a szoftver kissé megbízhatatlan, de ezt csak egy teszt futtatás után lehet megmondani... Az ingyenes verzió csak 2000 karaktert engedélyez, de ha regisztrálsz egy ingyenes próbaidőszakra, 30 napig használhatod a Pro csomagot... A felhasználói felület nem tűnik túl barátságosnak vagy kényelmesnek. Megnéztem az AI írási asszisztens használatáról szóló oktatóvideójukat, de nem tudom, hol találom az AI detektorukat a fiókomban.

Az első dolog, ami feltűnik, az a meglehetősen egyszerű és lapos weboldal. Az a benyomásom, hogy a szoftver kissé megbízhatatlan, de ezt csak egy teszt futtatás után lehet megmondani... Az ingyenes verzió csak 2000 karaktert engedélyez, de ha regisztrálsz egy ingyenes próbaidőszakra, 30 napig használhatod a Pro csomagot... A felhasználói felület nem tűnik túl barátságosnak vagy kényelmesnek. Megnéztem az AI írási asszisztens használatáról szóló oktatóvideójukat, de nem tudom, hol találom az AI detektorukat a fiókomban.

🔍 Tudta? A szerkesztés mint hivatalos szakma csak a 19. században vált általánossá, amikor az újságok és a tömeges kiadói tevékenység felvirágzása minőség-ellenőrzési igényt teremtett.

11. LanguageTool (A legjobb a kiterjedt testreszabási lehetőségek és a többnyelvű támogatás szempontjából)

via LanguageTool

A LanguageTool nyelvtani, helyesírási és központozási ellenőrzést, valamint stílusbeli javaslatokat kínál a szöveg érthetőségének és hangvételének javítása érdekében. A Premium verzió további kritikai megjegyzéseket, szinonimajavaslatokat és hibajelzéseket kínál, például helyesírási hibákat vagy helytelen számokat. Kiváló többnyelvű támogatással rendelkezik, több mint 30 nyelvet és nyelvjárást fed le.

Ráadásul zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű irodai programokkal, mint a Google Docs és a Microsoft Word, valamint böngésző-kiegészítőket is kínál, így biztosítva a különböző platformokon való hozzáférhetőséget.

A LanguageTool legjobb funkciói

Használja a Picky mode funkciót íráskészségének finomításához, összpontosítva a stílus és a hangnem korrekciójára.

Adjon hozzá konkrét szavakat a személyes szótárhoz, hogy azok ne kerüljenek ismételt jelölésre, így megkönnyítve a személyre szabott korrektúrákat.

Az AI funkciók segítségével átfogalmazhatja szövegét, hogy az formálisabb, folyékonyabb és tömörebb legyen.

A LanguageTool korlátai

A ingyenes verzióban a többi eszközhöz képest korlátozott számú nyelvtani javaslat található.

Az automatikus nyelvfelismerés pontatlan, ha két nyelvet használnak ugyanabban a dokumentumban.

LanguageTool árak

2 év: 4,99 USD/hó felhasználónként

Éves: 5,83 USD/hó felhasználónként

Negyedéves: 14,97 USD/hó felhasználónként

Havi díj: 24,90 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 11,07 USD/hó felhasználónként

LanguageTool értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a LanguageToolról a valódi felhasználók?

A LanguageTool lehetővé teszi, hogy új szavakat adjak hozzá a személyes szótáramhoz, de nem engedi, hogy osztályozzam a szavakat, így a LanguageTool elfogadja a szótárból származó szavakat, de letiltja a nyelvtani ellenőrzést. Sőt, ami még rosszabb, hogy a hozzáadott szavak nyelvfüggetlenek, pedig én ezeket a szavakat egy adott nyelven írt szövegből vettem át.

A LanguageTool lehetővé teszi, hogy új szavakat adjak hozzá a személyes szótáramhoz, de nem engedi, hogy osztályozzam a szavakat, így a LanguageTool elfogadja a szótárból származó szavakat, de letiltja a nyelvtani ellenőrzést. Sőt, ami még rosszabb, hogy a hozzáadott szavak nyelvfüggetlenek, pedig én ezeket a szavakat egy adott nyelven írt szövegből vettem át.

⚙️Bónusz: Tanulja meg, hogyan lehet humanizálni a tartalmat, hogy az AI által generált tartalom hitelesebb, szimpatikusabb és vonzóbb legyen.

12. Jasper (A legjobb mesterséges intelligenciával támogatott kreatív íráshoz és tartalomgeneráláshoz)

via Jasper

A Jasper egy AI-vezérelt írási asszisztens, amely marketingesek és tartalomkészítők számára készült. Tartalomírási folyamatot egyszerűsítő eszközöket kínál, köztük 50 sablont különböző felhasználási esetekhez, például közösségi média bejegyzésekhez és blogcikkekhez.

Ezenkívül a Brand Voice funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az AI-t úgy tanítsák, hogy utánozza az egyedi hangnemüket és stílusukat, biztosítva ezzel az összes tartalom kimenetének konzisztenciáját.

A Jasper legjobb funkciói

A csevegési funkcióval Jasperrel úgy kommunikálhat, mint egy munkatárssal: utasításokat adhat neki, és azonnali tartalmi javaslatokat kaphat beszélgetés formájában.

Javítsd SEO-d a kulcsszó-beviteli funkciókkal és az integrált Surfer SEO stratégiákkal.

Figyelje a tartalom teljesítményét, és szerezzen hasznos információkat a fejlesztéshez a felhasználói aktivitás mutatói alapján.

Állítson be szabályokat és formázási beállításokat a kifejezések használatára, a nyelvtanra és az írásjelekre vonatkozóan a Stílusúti útmutató segítségével.

Fedezze fel az AI App Library több mint 90 alkalmazásból álló könyvtárát, amelyek mindegyike kifejezetten marketingkampányai különböző aspektusainak támogatására készült.

Jasper korlátai

Az eredmény állítólag gyakran általános és pontatlan, kreativitás és árnyalatok nélkül.

A különböző nyelveken, különösen németül történő fordítás gyakran pontatlan.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

Jaspert használom az írásom fejlesztésére, ötleteket ad és megakadályozza, hogy írói blokkba kerüljek. Nem feltétlenül ellenszenv, de jól kell tudni írni a promptokat, hogy átlag feletti válaszokat kapjunk. Ha a promptok nem jól vannak megírva, Jasper sem ír jól.

Jaspert használom az írásom fejlesztésére, ötleteket ad és megakadályozza, hogy írói blokkba kerüljek. Nem feltétlenül ellenszenv, de jól kell tudni írni a promptokat, hogy átlag feletti válaszokat kapjunk. Ha a promptok nem jól vannak megírva, Jasper sem ír jól.

🔍 Tudta? Az oxfordi vessző, vagy annak hiánya évek óta heves vitákat vált ki. 2018-ban egy jogi vita a vessző kihagyása miatt 5 millió dollárba került egy tejipari vállalatnak, ami bizonyítja, hogy az írásjelek nagy tétet jelenthetnek!

13. Wordtune (A legjobb az AI-vezérelt átírási javaslatokkal való interakció javításához)

via Wordtune

A hagyományos korrektúraszerkesztő eszközöktől eltérően a WordTune teljes mondatok átdolgozására összpontosít. Ha az egérmutatót bármelyik mondatra helyezi, a program több javítási javaslatot is kínál. A Premium verzió még több stílusbeli javaslatot ad, és írását több mint 40 nyelvre lefordíthatja.

Ezen funkciókon túlmenően a Continue Writing funkciója kiemeli a Wordtune és a Grammarly összehasonlításában. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy olyan tartalmat generáljon, amely illeszkedik a meglévő szövegéhez, amikor elakad. Ráadásul az összefoglaló funkcióval rövidítheti a hosszú cikkeket vagy dokumentumokat.

A Wordtune legjobb funkciói

Gazdagítsa írásait magyarázatokkal, példákkal, ellenérvekkel és analógiákkal a Spices eszközzel.

Állítsa be a szöveg hosszát, hogy megfeleljen a konkrét szószám követelményeknek, beleértve a tömör összefoglalásokat vagy a részletes kiegészítéseket.

Szerezzen kontextusnak megfelelő szinonimákat, hogy változatossá tegye szókincsét.

Módosítsa szövegének érzelmi hangvételét a különböző kontextusokhoz igazodva, függetlenül attól, hogy formális, kötetlen vagy meggyőző hangvételre van szüksége.

Készítsen tartalmat üzenetekhez, szövegekhez, közösségi média bejegyzésekhez és egyebekhez, egyszerűsítve ezzel a tartalomkészítési folyamatot.

A Wordtune korlátai

Az ingyenes verzió napi 10 AI-generációra korlátozza a használatot.

Wordtune árak

Alap: Ingyenes

Haladó: 13,99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 19,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 15,99 USD/hó felhasználónként

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Wordtune-ról a valódi felhasználók?

Emellett hibásan működik, néha egyszerűen nem működik, vagy ha egy bekezdés opciót választok, akkor csak mondatonként elemzi. Volt egy pár hetes időszak, amikor folyamatosan hibásan működött, de úgy tűnik, ez már megszűnt. Nincs nonprofit árazás, mint egyes versenytársaknál – valamilyen kedvezmény hasznos lenne. Valószínűleg csak emiatt fogok váltani (bár én a Wordtune-t preferálom).

Emellett hibásan működik, néha egyszerűen nem működik, vagy ha egy bekezdés opciót választok, akkor csak mondatonként elemzi. Volt egy pár hetes időszak, amikor folyamatosan hibásan működött, de úgy tűnik, ez már megszűnt. Nincs nonprofit árazás, mint egyes versenytársaknál – valamilyen kedvezmény hasznos lenne. Valószínűleg csak emiatt fogok váltani (bár én a Wordtune-t preferálom).

🔍 Tudta? A globális nyelvtani ellenőrző szoftverek piaca 2024 és 2032 között várhatóan 9,5%-os éves átlagos növekedési ütemmel fog bővülni. 2032-re várhatóan eléri a 3,2 milliárd dollárt. Ez a robusztus növekedés elsősorban a professzionális és személyes környezetben egyaránt növekvő igénynek köszönhető a fejlett írási eszközök iránt.

Válassza a „Write” opciót a ClickUp segítségével

A megfelelő írási asszisztens megtalálása, amely minden igényét kielégíti, ijesztő feladat lehet, különösen, ha ennyi lehetőség közül kell választani. Az általunk bemutatott eszközök számos funkciót kínálnak, a fejlett nyelvtani ellenőrzéstől az AI-alapú tartalomkészítésig, így rengeteg lehetőséget biztosítanak írási készségeinek fejlesztéséhez.

De miért állna meg csak az írásnál? A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a legjobb platform, amely összefogja az írás, a szervezés és az együttműködés terén felmerülő összes igényét.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén elkészítheti a projekttervektől a blogbejegyzésekig bármit. Együttműködés? Csak jelölje meg csapatát az Assign Comments segítségével, így a nyomon követések nem vesznek el a kavarodásban.

Segítségre van szüksége az írásban? A ClickUp Brain segít Önnek, és pillanatok alatt csiszolt művekké alakítja a vázlatokat. Feladatokra is felbonthatja a munkát, a ClickUp Chat segítségével összekapcsolhatja a csapatot, és több mint 1000 alkalmazáshoz csatlakozhat, hogy még könnyebbé tegye az életét.

Miért várna? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅