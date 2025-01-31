A 10 legjobb alkalmazás, amely esszéket ír neked 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Hamarosan be kell adnod egy nagy kutatási dolgozatot vagy esszét, és olyan módszert keresel, amellyel időt és energiát takaríthatsz meg, vagy javíthatod az írási stílusodat. Unod már, hogy egy üres lapra bámulsz, remélve, hogy varázslatos módon ez lesz a legjobb feladatod eddig.

Szükséged van egy alkalmazásra, amely esszéket ír neked.

Számos esszéírási eszköz áll rendelkezésre minden lehetséges felhasználási célra. Akár mesterséges intelligencia (AI) eszközre van szüksége, amely segít a vázlat megírásában, szöveg generálásában a különböző szakaszokhoz, vagy az esszé javításában, hogy az összességében jobban hangozzon, akkor szerencséje van.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb esszéíró alkalmazást, amely ma elérhető. Mindegyikük íróknak, diákoknak és mindenféle esszéíróknak jobb módszert kínál a feladat megkezdéséhez vagy befejezéséhez.

Fedezzük fel az esszéket író alkalmazások lehetőségeit, és kezdjünk el együtt jobb esszéket írni. ✔️

Mit kell keresni az esszéket író alkalmazásokban?

Mint minden esszéírási szolgáltatás vagy termék, ezek az alkalmazások sem mind egyformák. Egyes AI-tartalomkezelő eszközök kutatásra és vázlatkészítésre lettek tervezve, míg mások kiválóan alakítják át a szavaidat meggyőző gondolatokká, érvekké vagy állításokká.

Amikor eldönti, melyik esszéíró alkalmazás a legmegfelelőbb az Ön számára, vegye figyelembe a következőket.

Használati eset: Ez az alkalmazás esszéírásra lett tervezve? Vagy inkább egy általánosabb AI írási eszköz?

Funkciók: Az alkalmazás rendelkezik-e a szükséges kutatási, írási vagy lektorálási funkciókkal? További lehetőségeket is kínál?

Könnyű használat: Könnyen használható az alkalmazás? Milyen a felhasználói élmény?

Értékelések és vélemények: Mit gondolnak az alkalmazásról a valódi felhasználók?

Nyelv: Az alkalmazás csak angolul működik? Írhatok más nyelven, vagy lefordíthatom az esszémet?

Árak: Van-e ingyenes verziója az alkalmazásnak? Megfizethető vagy drága a havi előfizetési díja?

Finomítsd az eredményeket, hogy gyorsabban jobb tartalmakat érj el a ClickUp AI reprompting funkciójával.

Ezek a kérdések közelebb vihetnek Önhöz a legjobb alkalmazáshoz, amely esszéket vagy tudományos cikkeket ír Önnek. Gondolja át, mi a legfontosabb Önnek, mely funkciók nélkül tud meglenni, és mi az elsődleges prioritása ezzel az alkalmazással kapcsolatban – majd használja a top 10 listánkat, hogy megtalálja az ideális megoldást. ?

A 10 legjobb alkalmazás, amely esszéket ír Önnek

Az egyre növekvő számú AI írási eszközök megjelenésével nehéz lehet eldönteni, melyiket érdemes kipróbálni. Ezért állítottuk össze a 10 legjobb esszéírási alkalmazás listáját 2024-re.

Itt mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet – függetlenül attól, hogy egy dedikált esszéírási eszközt, minden típusú írásban segítséget nyújtó AI-eszközt vagy egy olyan all-in-one alkalmazást keres, amely sokkal többet tud, mint csak javítani az íráskészségét vagy optimalizálni a feladatát.

Használja a ClickUp AI-t, hogy egyszerű utasítások alapján blogbejegyzést hozzon létre a ClickUp Docs-ban, és adjon hozzá részleteket és egyéb fontos információkat.

A ClickUp ugyan elsősorban üzleti termelékenységi és projektmenedzsment eszközként ismert, de írók és diákok számára is kiválóan alkalmas. A ClickUp egy olyan hely, ahol ötleteit, kutatásait és írásait tárolhatja és feldolgozhatja, valamint olyan funkciókat is kínál, amelyekkel a folyamat során prioritásokat állíthat fel munkájához.

Az esszéírás egyik legjobb funkciója a ClickUp AI. Új, felhasználóbarát AI írási asszisztensünk az Ön szerepéhez igazodik, és az alkalmazás használatának módjától függően rengetegféle felhasználási lehetőséget, feladatot és funkciót kínál. Használja a ClickUp-ot esszé vagy kutatási dolgozat témájának ötleteinek kidolgozásához, esszéje összefoglalásához, hogy hatásos következtetést írjon, vagy bekezdések átírásához, hogy professzionálisabbnak tűnjön.

Az AI asszisztensünkkel generált összes ötlet és szó a ClickUp Docs-ban található. Ez a Microsoft Word és a Google Docs alternatívája nemcsak kiváló hely jegyzetek és ötletek tárolására, hanem személyes wikivé vagy tárházává is válhat minden esszéírási igényének kielégítésére – ez az egyik kedvenc termelékenységi trükkünk.

Tárolja ötleteit, jegyzeteket, idézeteket, esszé vázlatokat és interjú jegyzeteket egy helyen. Formázza dokumentumait, adjon hozzá képeket és színeket, és személyre szabhatja az élményt, hogy az esszéírás még szórakoztatóbb legyen.

Ha nem tudja, hol kezdje, a ClickUp írási útmutató sablonja segít megérteni, hogyan írhatja meg a legjobb tartalmat. A sablon tanácsokat tartalmaz a nyelv, a hangnem és a formázás következetességéről, így minden alkalommal hibátlan, koherens és pontos tartalmat készíthet.

A ClickUp AI, a ClickUp Docs és átfogó sablonkönyvtárunkkal a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy elkezdhesse írni eddigi legjobb esszéit. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Tárolja összes esszéjét, feladatjegyzeteit, vázlatait és fájljait egy helyen

Hívj meg mentorokat, hogy működjenek együtt veled, vagy ossz meg velük valós idejű visszajelzéseket a Docs-ban.

Használja a ClickUp AI-t, hogy kiváló minőségű ötleteket generáljon, mondatokat átfogalmazzon és szöveget hozzon létre esszéjéhez.

Egyszerűsítse a folyamatot és szerezzen inspirációt a releváns sablonokkal

Takarítson meg időt és dolgozzon gyorsabban a ClickUp segítségével, amely támogatja a kutatást, az írást, és fókuszáló alkalmazásként is szolgálhat munka közben.

A ClickUp korlátai

Annyi funkció és felhasználási lehetőség mellett egyes felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire felfedezik a ClickUp összes lehetőségét.

A ClickUp AI egy új funkció, ezért a funkcionalitás idővel bővülni és fejlődni fog.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Frase

via Frase

A Frase egy mesterséges intelligenciával működő tartalomkészítő eszköz, amely ötvözi az írást és a SEO-kutatást, hogy könnyen olvasható és a keresőmotorokban jó helyezést elérő szövegeket hozzon létre. Ez a mesterséges intelligenciával működő írószoftver háttérkutatásokat és statisztikákat tud lekérni a keresési eredményekből, a vázlatkészítő eszköz pedig megkönnyíti a gondolatok koherens esszébe rendezését. ?

A Frase legjobb funkciói

Forrásstatisztikák, kutatások és háttérinformációk közvetlenül a keresőmotorokból

Készítsen vázlatot strukturált címsorokkal és szakaszokkal

Használja az AI-t bevezetések, GYIK-ek, címsorok és egyebek létrehozásához

Írj, szerkessz és ossz meg dokumentumokat egyszerűen a Frase-ben

A Frase korlátai

A Frase-t SEO-szövegekkel foglalkozó magánszemélyek és ügynökségek számára tervezték, ezért egyes funkciói nem feltétlenül relevánsak esszéírás vagy tudományos írás esetén.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az esszéíró alkalmazás szövegkimenete néha ismétlődő lehet.

Frase árak

Solo: 14,99 USD/hó felhasználónként

Alap: 44,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 114,99 USD/hó három felhasználó számára

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Bónusz: Nézd meg a 7 ingyenes tartalomírási sablont a gyorsabb tartalomkészítéshez

3. Writesonic

via Whitesonic

A Writesonic egy átfogó szövegírási és átfogalmazási eszköz, amely lehetővé teszi a tartalomírás – beleértve az esszéket is – írását, szerkesztését, optimalizálását és javítását. A Writesonic funkciói között szerepel egy AI író, átfogalmazási eszköz, szövegbővítő, cikkösszefoglaló és ötletgenerátor. ?

A Writesonic legjobb funkciói

Szerezzen tényeken alapuló tartalmat a legnépszerűbb keresési eredményekből származó adatokkal, hogy megtalálja a legjobb esszéket és tudományos cikkeket.

Töltsön fel dokumentumokat, hogy az eszköz az Ön egyedi stílusához igazodjon, és így személyre szabottabb írásmóddal rendelkezzen.

Egy kattintással átfogalmazhatja szövegét vagy összefoglalót kaphat esszéjéről.

Ellenőrizze esszéjét a beépített helyesírás-ellenőrző, nyelvtani ellenőrző és plágiumellenőrző segítségével, mielőtt benyújtaná.

A Writesonic korlátai

Egyes felhasználóknak problémáik adódhatnak a szószámkorlátozásokkal, különösen esszék és hosszabb feladatok írásakor.

Lehet, hogy többször kell megkérdeznie, hogy hosszabb válaszokat kapjon, egyes felhasználók szerint.

A Writesonic árai

Korlátlan: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

4. EssayAiLab

via EssayAiLab

Az EssayAiLab egy ingyenes, mesterséges intelligenciával működő esszéíró alkalmazás, amely segít a felhasználóknak ötleteket találni, esszéket írni és a benyújtás előtt nyelvtanilag szerkeszteni azokat. Ez a speciális, esszéket író alkalmazás számos speciális funkcióval rendelkezik, többek között a Modern Language Association (MLA) és az American Psychological Association (APA) hivatkozási rendszerével, valamint egy rendkívül érzékeny plágiumellenőrzővel. ?

EssayAiLab legjobb funkciói

Több millió hiteles eredmény között kereshet, hogy az esszéíráshoz a legrelevánsabb információkat találja meg.

Találj új módszereket a mondatok összeállítására automatikus javaslatokkal, hogy felgyorsítsd az írási folyamatot.

Ellenőrizze a beépített nyelvtani és plágiumellenőrzővel, hogy nincs-e probléma.

Egy kattintással automatikusan generál MLA és APA hivatkozásokat az egész esszében.

EssayAiLab korlátai

Az EssayAiLab-ról nem sok felhasználói vélemény található, ezért nehéz képet alkotni arról, hogy más felhasználók mit gondolnak erről az ingyenes alkalmazásról.

Ez az esszéíró alkalmazás kifejezetten esszéírásra lett tervezve, ezért érdemes megnéznie más esszéalkalmazásokat is más típusú tudományos írásokhoz.

EssayAiLab árak

Ingyenes

EssayAiLab értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jasper

via Jasper

A Jasper az egyik legismertebb, ma elérhető AI-alapú tartalomírási eszköz. Ez a népszerű eszköz rövid és hosszú szövegek generálására specializálódott, amelyek összhangban vannak a márkáddal – ami előnyös azoknak a felhasználóknak, akik több, a márkájukhoz illő esszét szeretnének írni.

A Jasper funkciói között szerepel egy AI író, egy chatbot és egy sablonkönyvtár. Könnyedén tehetsz javaslatokat a szószámra vagy az akadémiai írás optimalizálására egy adott stílusban vagy hangnemben.

A Jasper legjobb funkciói

Ossza meg dokumentumait, hogy az AI-t személyes íráskészségére és stílusára tanítsa

Hozzáférhet a legutóbbi keresési adatokhoz, hogy ellenőrizze a tényeket és növelje a hitelességet.

Szerkessze és optimalizálja esszéit, hogy professzionálisnak tűnjenek

Ellenőrizze a beépített plágiumellenőrzővel, hogy nincs-e probléma.

A Jasper korlátai

Egyes felhasználók, különösen a diákok, az ármodellt megfizethetetlennek találhatják.

Néha az eredmények nem mindig tűnnek relevánsnak, egyes felhasználók szerint

Nincs valódi ingyenes verzió, összehasonlítva más AI esszéíró alkalmazásokkal.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 99 USD/hó három felhasználó számára

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

6. Sudowrite

via Sudowrite

A Sudowrite egy AI íróeszköz, amely írói társnak hirdeti magát. Ez az eszköz kreatív írók és szerzők számára készült, akik történeteken és forgatókönyveken dolgoznak, de számos funkciója – például az automatikus kiegészítés és az átírás – jól alkalmazható az akadémiai írásban is.

Ez az esszéírási szoftver segít abban is, hogy finomítsd a saját írásstílusodat, hogy az egyértelműbb és olvasmányosabb legyen, így a lehető legjobb esszét tudd megírni.

A Sudowrite legjobb funkciói

Az írási alkalmazás automatikusan kiegészíti a mondatokat és bekezdéseket.

Használja az átírás funkciót, hogy változatossá tegye esszéje nyelvezete és javítsa olvashatóságát.

Kapj javaslatokat helyettesítő szavakra, hogy növeld mondataid hatását

Az alkalmazáson belül visszajelzést kaphat arról, hogyan javíthatja esszéjét.

A Sudowrite korlátai

A Sudowrite kreatív írásra lett kifejlesztve, ezért lehet, hogy nem a legjobb választás professzionális esszéírók vagy üzleti felhasználók számára.

Mivel ez egy viszonylag új eszköz, még nincs sok vélemény valódi felhasználóktól.

Az írási alkalmazásnak nincs valódi ingyenes verziója.

Sudowrite árak

Hobbi és diákok: 10 dollár/hónap 30 000 szóért

Professzionális: 25 dollár/hónap 90 000 szóért

Max: 100 dollár/hó 300 000 szóért

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Rytr

via Rytr

A Rytr egy mesterséges intelligenciával működő tartalomíró és írási asszisztens, amely ideális számos felhasználási területre, beleértve üzleti ötleteket, e-maileket, motivációs leveleket és esszéket. A platform megkér, hogy válasszon egy felhasználási esetet és adjon hozzá kontextust, majd a céljai és utasításai alapján létrehozza a tartalmat. ✏️

A Rytr legjobb funkciói

Válasszon több mint 40 beépített felhasználási eset és sablon közül

Használj tudományos szövegírási formulákat, hogy esszéid meggyőzőbbek legyenek.

Bővítsd, fogalmazz át és csiszold a mondatokat, hogy jobban olvashatók legyenek.

A beépített plágiumellenőrzőnek köszönhetően gond nélkül beküldheted esszéidet.

A Rytr korlátai

Egyes felhasználók szerint a megadott tények alapvetőnek vagy ismétlődőnek tűnhetnek más esszéíró alkalmazásokhoz képest.

Az AI író félbeszakíthatja a mondatot, ha elfogynak a kreditjeid, ami váratlanul bekövetkezhet.

A Rytr árai

Ingyenes

Megtakarítás: 9 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 29 USD/hó felhasználónként

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

8. HyperWrite. ai

via HyperWrite

A HyperWrite. ai egy mesterséges intelligenciával működő szövegíró eszköz, amely ötvözi a kutatást, az írást és a személyes mesterséges intelligencia segítségét, hogy hasznos eszközt hozzon létre az írók számára. Funkciói között megtalálható egy összefoglaló eszköz, egy bevezető generátor, egy beszédíró és egy univerzális fordító. ?

HyperWrite. ai legjobb funkciói

Használja az AI-t, hogy segítsen esszét írni bármilyen témáról

Készítsen egy listát esszé témákról, mielőtt elkezdené az írást.

Írja át a tartalmat úgy, hogy erőteljesebbnek hangozzon, és javítsa íráskészségét.

Összefoglalja a szöveget, hogy automatikusan összefoglalásokat és következtetéseket hozzon létre

HyperWrite. ai korlátai

Nincs beépített plágiumellenőrző, ezért ehhez egy másik alkalmazást kell használnod.

Mivel ez egy viszonylag új eszköz, kevés társadalmi bizonyíték és kevés vélemény található a HyperWrite-ról.

HyperWrite. ai árak

Ingyenes

Prémium: 19,99 USD/hó felhasználónként

Ultra: 44,99 USD/hó felhasználónként

HyperWrite. ai értékelések és vélemények

G2: 5/5 (2 értékelés)

Capterra: N/A

9. AI-Writer

Az AI-Writer egy új AI-írási eszköz, amely „az egyetlen megbízható AI-szöveggenerátorként” hirdeti magát. Ez az alkalmazás nagy hangsúlyt fektet a hivatkozásokra és az átláthatóságra, ami előnyös azok számára, akik esszéket vagy feladatokat írnak. Az AI-Writer funkciói között szerepel a kutatás, az AI-írás, a ellenőrizhető hivatkozások és a szöveg átfogalmazása. ?

Az AI-Writer legjobb funkciói

Automatikusan generáljon teljes cikkvázlatot vagy teljes esszévázlatot perceken belül

Szerezzen be hivatkozásokat minden forrásra, amelyből az AI-Writer adatokat vagy tényeket merít.

Átfogalmazza szövegét, hogy professzionálisabbnak vagy meggyőzőbbnek hangozzon.

Automatikusan generál egy hivatkozások listáját, amelyet beilleszthetsz az esszéd benyújtásakor.

Az AI-Writer korlátai

Sok más AI esszéírási alkalmazáshoz hasonlóan ez is SEO-szövegek írására lett tervezve, így a munkafolyamat esszéírók számára nem feltétlenül releváns.

Azok, akik hosszabb feladatokat kapnak, túl kicsinek találhatják az egy cikkre vonatkozó szószámkorlátot (különösen azok, akik rendszeresen írnak esszéket).

AI-Writer árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 49 USD/hó három felhasználó számára

Teljesítmény: 375 USD/hó 10 felhasználó számára

AI-Writer értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

10. StoryLab. ai

A StoryLab. ai egy átfogó AI tartalommarketing eszközkészlet, amelyet olyan marketingcsapatok és ügynökségek számára terveztek, akik tartalomnaptárukba nagy mennyiségű tartalmat szeretnének létrehozni az elkötelezettség és a bevétel növelése érdekében. Ennek részeként a platform számos szöveggenerátorral rendelkezik, amelyek segítenek Önnek erős esszécímek, esszé szövegek és egyebek létrehozásában. ?

StoryLab. ai legjobb funkciói

Bevezetések, címek, tartalmi ötletek és még sok más generálása

Minden alkalommal egyedi eredményeket kapsz, amikor elindítod a generátort.

Kísérletezz 13 különböző írásstílussal

17+ nyelven elérhető

StoryLab. ai korlátai

A StoryLab. ai marketingcsapatok számára készült, ezért az esszé- és feladatírók számára a funkciók sokasága zavaró vagy felesleges lehet.

A termék nem annyira részletesen van leírva, mint más AI írók, de van egy ingyenes csomag, amit kipróbálhatsz.

StoryLab. ai árak

Ingyenes

Előny: 15 dollár/hó felhasználónként

Korlátlan: 19 USD/hó felhasználónként

StoryLab. ai értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Legyen a legjobb a következő feladatod a legjobb esszéírási alkalmazásokkal

Számos esszéíró alkalmazás állítja magáról, hogy a legjobb, de mi úgy véljük, hogy a mi listánkra felkerült alkalmazások méltán viselik ezt a címet. Fedezze fel ezeket az esszéíró alkalmazásokat, próbáljon ki néhányat, és találjon új módszert, amellyel megkönnyítheti az esszéírás folyamatát.

A fenti alkalmazások közül a ClickUp-ot javasoljuk elsőként kipróbálni. Az all-in-one alkalmazásunk nem csak egy AI írási eszközzel rendelkezik, hanem az esszéírási folyamat során minden jegyzetét, vázlatát, feladatát, interjúját és fájlját is tárolja.

Gyűjtsd össze gondolataidat, írd meg esszédet, javítsd ki, és még sok minden mást – mindezt egyetlen alkalmazásban.

Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy megértsd, miért kedvelik annyira az írók és a diákok. ✨