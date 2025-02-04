A 10 legjobb ProWritingAid alternatíva 2025-ben

Az írók aprólékosak. Számtalan órát töltünk mondatok megfogalmazásával, a szavak megválasztásával, hibák kijavításával és a bosszantó nyelvtani hibák kiküszöbölésével.

Itt jönnek képbe az olyan eszközök, mint a ProWritingAid, amelyek segítenek a hibák kiszűrésében és munkánk finomításában. De tudta, hogy egy egész világnyi helyesírás-ellenőrző alternatíva vár felfedezésre?

A ProWritingAid egy praktikus eszköz írók számára, de nem ez az egyetlen lehetőség. Akár olcsóbb alternatívát, akár speciális funkciókat, például AI írási segítséget, akár egy ingyenes eszközt keres, amely más írási stílushoz igazodik, biztosan megtalálja a tökéletes ProWritingAid alternatívát.

Mit kell keresnie egy ProWritingAid alternatívában?

Az ideális ProWritingAid alternatíva kizárólag az írási igényeitől függ. Íme néhány fontos funkció és szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Fejlett funkciók vs. alapvető igények: Keresse meg a sokféle funkciót, amelyekkel fejlesztheti írási készségeit. Sok eszköz integrálja a plágiumellenőrzőt az eredetiség biztosítása érdekében. Az AI írás egy praktikus funkció, és azok az eszközök, amelyek segítenek a kreatív ötletelésben, a mondatok átírásában és a különböző írásstílusok generálásában, hatalmas pluszpontot jelentenek.

Integráció: Válasszon olyan AI írási eszközt, amely integrálható a kedvenc írási szoftverével. Keressen olyan lehetőségeket, amelyek böngészőbővítményeket, asztali alkalmazásokat vagy integrációkat kínálnak népszerű írási platformokkal.

Ár: Döntse el, hogy elegendő-e az alapfunkciókat tartalmazó ingyenes csomag, vagy szüksége van-e a fizetős előfizetések által kínált fejlett funkciókra. Egyes eszközök egyszeri vásárlási lehetőséget is kínálnak.

Célközönség: Keressen olyan eszközöket, amelyek konkrét írásstílusokhoz vagy iparágakhoz igazodnak. Kiválaszthatja azokat a funkciókat és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek az Ön egyedi írási céljainak.

Ha megérti az írási folyamatát és prioritásait, szűkítheti a ProWritingAid alternatíváinak körét, és megtalálhatja azt az írási eszközt, amely tökéletesen kiegészíti az írási munkafolyamatát.

A 10 legjobb ProWritingAid alternatíva 2024-ben

Vessünk egy pillantást a 2024-es év 10 legjobb ProWritingAid alternatívájára, és fedezzük fel azok erősségeit és gyengeségeit, hogy megalapozott döntést hozhasson:

1. ClickUp

A legjobb AI-alapú íráshoz

Kövesse nyomon írási statisztikáit a ClickUp testreszabható irányítópultjával és Docs funkciójával

A ClickUp túllép a hagyományos projektmenedzsmenten, és olyan funkciókat kínál, amelyek célja a csapatok támogatása és a munkafolyamatok javítása. Kiemelkedő funkciója a ClickUp Docs, egy hatékony dokumentumkészítő és együttműködési eszköz. Segít a zökkenőmentes együttműködésben, így a csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek, nyomon követhetik a módosításokat, és biztosíthatják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Itt jön az izgalmas rész: a ClickUp Docs zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp Brain-nel, egy AI-alapú írási asszisztenssel, amely nyelvtani guru és stílus-coachként működik.

Gondoljon csak a brainstorming ülés jegyzetekre, projektjavaslatokra vagy marketing szövegekre, amelyek mind egy központi, könnyen elérhető platformon találhatók.

Kérdezze meg a ClickUp Brain AI íróját, és használja annak javaslatait a meglévő vázlatok finomításához vagy kreatív ötletek generálásához

Legyen szó nyelvtani javításról, stilisztikai finomításról vagy a szöveg érthetőségének javításáról, a ClickUp Brain virtuális szerkesztőként segít Önnek csiszolni írásait és biztosítani, hogy üzenete professzionális és hatékony legyen. A ClickUp Brain AI Writer funkcióját felhasználhatja e-mailek, dokumentumok vagy akár kreatív brainstorming-ülések tartalmának megírásához.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző dokumentumokat, wikiket és tudásbázisokat a sokféle előre elkészített sablon segítségével.

Valós időben együttműködhet csapatával, feladatokat és határidőket rendelhet a dokumentumokhoz.

Használja ki a ClickUp Doc robusztus formázási és szerkesztési funkcióit professzionális megjelenésű tartalom létrehozásához.

A ClickUp Brain átfogó nyelvtani javító funkcióival megszüntetheti a gépelési hibákat és a nyelvtani hibákat.

Finomítsd írásstílusodat a mondatszerkezetre, a szóválasztásra és az általános érthetőségre vonatkozó javaslatokkal.

Dolgozzon zökkenőmentesen a ClickUp-ban a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain egy kiegészítő funkció, amelynek használata többletköltséggel jár.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 dollárért, munkatársonként havonta.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Grammarly

A legjobb átfogó nyelvtani ellenőrző

via Grammarly

A Grammarly egy jól bevált és felhasználóbarát nyelvtani ellenőrző eszköz. A gépelés közben elemzi a szöveget, azonosítja és kiemeli a lehetséges nyelvtani, helyesírási és központozási hibákat. Ez az azonnali visszajelzés lehetővé teszi, hogy a írás közben kijavítsa a hibákat, így biztosítva, hogy üzenete kifogástalan és professzionális legyen.

Javaslatokat kínál a világosság és a tömörség érdekében, segítve a mondatszerkezet és a szóválasztás finomítását. A Grammarly számos írási stílushoz és célhoz alkalmazkodik. Akár hivatalos üzleti e-mailt, akár informális blogbejegyzést vagy kreatív írást készít, a Grammarly javaslatait úgy tudja módosítani, hogy írása összhangban legyen a kívánt hangnemmel és a célközönséggel.

A Grammarly legjobb funkciói

Végezzen valós idejű lektorálást , nyelvtani, helyesírási és központozási ellenőrzéseket.

Kapjon fejlett javaslatokat a világosság, a mondatszerkezet és a szókincs fejlesztése érdekében.

Találja meg a tökéletes szavakat a Grammarly szinonimaszótárának javaslataival, és bővítse szókincsét!

Biztosítsa az eredetiséget a Grammarly plágiumellenőrzőjével, amely hatalmas online adatbázisokat vizsgál át a potenciális tartalomduplikációk azonosítása érdekében.

Tartsa fenn a márka egységességét azáltal, hogy integrálja szervezetének stílusútmutatóját a Grammarly-vel, így automatikusan betartja a stíluspreferenciákat.

A Grammarly korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott funkciókat kínál, és nem tartalmaz plágiumellenőrzőt vagy fejlett stílusjavaslatokat.

Lehet, hogy nem mindig veszi észre a finom nyelvtani hibákat, a nyelvtani és írásjel-hibákat, vagy nem érti a bonyolult mondatszerkezeteket.

Korlátozott funkcionalitás kreatív írás esetén, ahol a nem hagyományos stílusok és a műszaki írás helyesírási hibaként jelölhetők meg.

A Grammarly árai

Ingyenes csomag

Prémium : 30 USD/hó

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

3. Slick Write

Összpontosítson a világosságra és a tömörségre

via Slick Write

A Slick Write elemzi a szövegét, és hasznos javaslatokat kínál az írásának javításához. Azonosítja és segít megszüntetni azokat a felesleges elemeket, amelyek elterelik a figyelmet az üzenetről. Ezenkívül ajánlásokat ad a mondatok folyékonyságának és az általános olvashatóságnak a javítására, biztosítva, hogy írása egyenes és érthető legyen, és hatást gyakoroljon a közönségre.

Az eszköz nem csak a nyelvtani hibák kijavítására összpontosít. Megérti, hogy a világos és tömör írás a hatékony kommunikáció kulcsa. Ez az ingyenes eszköz segít olyan mondatokat alkotni, amelyek könnyen érthetőek és tartós benyomást hagynak. Akár tapasztalt író vagy, akár csak most kezded, a Slick Write értékes eszköz lehet az írási eszköztárában.

A Slick Write legjobb funkciói

Elemezze mondatainak szerkezetét, és javasoljon javításokat a folyékonyság és a tömörség érdekében.

Távolítsa el az ismétlődő kifejezéseket és a túlzottan hosszú mondatokat a Slick Write redundancia-felismerő funkciójával.

Használja a javasolt szinonimákat és alternatívákat, hogy írása hatását fokozza.

A Slick Write olvashatósági pontszámával világos képet kaphat írása komplexitásáról.

A Slick Write korlátai

Korlátozott funkciókészlet a fizetős nyelvtani ellenőrzőkhöz képest (alapvető hibákon túl nem végez nyelvtani ellenőrzést)

A visszajelzések ismétlődőek lehetnek, különösen hosszabb írások esetében.

Nincsenek olyan fejlett funkciói, mint a plágiumellenőrzés vagy a műfajspecifikus javaslatok.

Korlátozott integrációs lehetőségek (elsősorban webalapú eszközök)

Slick Write árak

Ingyenesen használható

Slick Write értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Linguix

AI-alapú írási asszisztens

via Linguix

A Linguix a mesterséges intelligencia erejét használja fel az írásstílus elemzésére, a fejlesztendő területek azonosítására és olyan éleslátó javaslatok megfogalmazására, amelyek javítják az üzenet általános hatását. Bár a nyelvtan alapvető fontosságú, a Linguix felismeri, hogy ez csak egy darab a kirakósból.

A stílusra, az érthetőségre, a folyékonyságra és még a többnyelvű támogatásra is összpontosítva a Linguix átfogó megoldást kínál mindenkinek, aki javítani szeretne írási készségein. Akár tapasztalt író vagy, akár csak most kezded pályafutásodat, a Linguix útmutatást nyújthat neked.

A Linguix legjobb funkciói

Elemezze írási stílusát, és kapjon javaslatokat nyelvhasználatának finomításához, hogy üzenete világos, tömör és a kívánt hatást érje el.

Szüntesse meg a felesleges bonyolultságot, és alkosson könnyedén áramló mondatokat.

Hozzáférés többnyelvű támogatáshoz angol, francia, német, spanyol, lengyel és portugál nyelven.

Kapjon nyelvtani és érthetőségi javaslatokat több nyelven, hogy üzenete határokon átnyúlóan érthető és hatékony legyen.

A parafrazáló funkcióval átfogalmazhatja a mondat szerkezetét, miközben megőrzi a jelentését.

Intelligens javaslatokat kaphat szinonimákra és alternatív megfogalmazásokra.

Integrálható különböző platformokkal, például a Google Docs-szal, a Gmail-lel és a webböngészőkkel.

A Linguix korlátai

Az AI-javaslatok néha túlságosan óvatosak lehetnek, vagy elvéthetik az írás szándékolt hangvételét.

A dedikált plágiumellenőrzőkhöz képest korlátozott visszajelzés a plágiummal kapcsolatban

Linguix árak

Ingyenes csomag

Personal Pro: 15 USD/hó

Üzleti: 40 USD/hó

Linguix értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

5. PaperRater

Akadémiai íráshoz szabva

via PaperRater

A PaperRater megérti az akadémiai írás egyedi kihívásait, és olyan funkciókat kínál, amelyek közvetlenül ezt a közönséget szolgálják. Ez egy nyelvtani ellenőrző, amelyet kifejezetten diákok és akadémikusok támogatására terveztek, hibákat jelölve és javítási javaslatokat kínálva az akadémiai dolgozatokban.

Akár szakdolgozatot ír, kutatási javaslatot készít, vagy disszertációját véglegesíti, a PaperRater a legjobb segítségére lehet. Használja ki funkcióit a nyelvtani hibák azonosításához és kijavításához, a szókincs bővítéséhez és a hivatkozások megfelelő formázásához.

A PaperRater legjobb funkciói

A speciálisan képzett algoritmusok segítségével azonosítsa az akadémiai írásokban gyakori nyelvtani hibákat.

Gondoskodjon arról, hogy esszéi, kutatási dolgozatai és egyéb dokumentumai kifogástalanok és hibamentesek legyenek.

Szerezzen be szinonimákat és alternatív kifejezéseket, amelyeket gyakran használnak az akadémiai írásban, és emelje kommunikációját egy új szintre!

Kapjon útmutatást a hivatkozásokhoz, amely segít elkerülni a gyakori formázási hibákat, és biztosítja, hogy hivatkozásai világosak és pontosak legyenek.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack és a HubSpot.

A PaperRater korlátai

A ingyenes csomagban korlátozott funkciók állnak rendelkezésre, a plágiumellenőrzés és az idézetekhez kapcsolódó javaslatok csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A visszajelzések formális akadémiai stílusra irányulhatnak, ami nem minden típusú íráshoz megfelelő.

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint az AI-alapú írási javaslatok vagy a műfajspecifikus visszajelzések.

A PaperRater árai

Ingyenes csomag

Prémium: 14,95 USD/hó

PaperRater értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

6. Ginger

Nyelvtani ellenőrzés egy kis csavarral

via Ginger

A Ginger hatékony nyelvtani és helyesírás-ellenőrzőként lép fel, de képességei messze túlmutatnak az alapvető hibajelzésen. Ez az innovatív eszköz segít Önnek világos, tömör, vonzó tartalmakat készíteni, amelyek rezonálnak a közönségével.

Robusztus javító motorja azonosítja és kijavítja a hibákat, a helyesírási és írásjel-hibáktól kezdve a bonyolultabb nyelvtani problémákig. Ezenkívül a Ginger olyan funkciókat is kínál, amelyek célja az írásstílus és a világosság javítása.

A Ginger legjobb funkciói

A Ginger beépített átfogalmazó eszközével hasznos javaslatokat kaphat, amelyek segítenek a mondatok átfogalmazásában a jobb érthetőség és tömörség érdekében.

Használja a beépített szótárat szinonimák és alternatív kifejezések kereséséhez.

Hallgassa meg írását hangosan a szöveg-beszéd funkcióval!

A fizetős csomagokban elérhető többnyelvű támogatás segítségével globális közönséget is megcélozhat. Így hatékonyan kommunikálhat.

Integrálható különböző platformokkal, többek között a Microsoft Worddel, a Gmail-lel és a webböngészőkkel.

A Ginger korlátai

A mondatok átfogalmazására vonatkozó javaslatok néha természetellenesek vagy furcsák lehetnek.

A szöveg-beszéd funkciók nem mindig tudják tökéletesen visszaadni a kívánt hangnemet.

A Ginger árai

Ingyenes csomag

Prémium: 7,99 USD/hó

Ginger értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4/5 (80+ értékelés)

7. Quillbot

A átfogalmazás mestere

via Quillbot

A Quillbot egy átfogalmazó eszköz, amelynek célja, hogy segítsen átírni a mondatokat, miközben megőrzi azok eredeti jelentését. Kiváló választás azok számára, akik el akarják kerülni a plágiumot, vagy egyszerűen csak átfogalmazni szeretnék a meglévő szöveget a jobb érthetőség vagy változatosság érdekében.

Ez az Ön egyedi megoldása a kreatív átfogalmazáshoz és az írás átfogó finomításához. Ez az innovatív eszköz túlmutat az alapvető szinonima-cserén. Számos átfogalmazási módot kínál, hogy kielégítse az Ön egyedi igényeit.

A Quillbot legjobb funkciói

Válasszon többféle átfogalmazási mód közül, beleértve a finom változtatásokhoz alkalmas „Standard” és a kreatívabb átírásokhoz alkalmas „Fluency” módot.

Írjon kifinomult parafrázisokat a Standard Mode segítségével, amelyek megőrzik az eredeti szöveg lényegét.

A Fluency Mode segítségével kreatívabb átírásokat készíthet, és új módszereket fedezhet fel ötletei kifejezésére.

A Formal Mode segítségével biztosíthatja, hogy átfogalmazott szövege kifinomult és csiszolt hangnemet tartson fenn.

Hozzáférés egyedi és eredeti átfogalmazásokhoz kreatív módban, tökéletes brainstorminghoz vagy új tartalmi ötletek generálásához.

Állítsa be a szinonimák szintjét a személyre szabott átfogalmazáshoz

A Quillbot korlátai

Az ingyenes verzióban korlátozott a parafrazálás, és nincs nyelvtani ellenőrzés.

A szinonimák túlzott használata néha természetellenes kifejezésekhez vezethet, ami kézi szerkesztést igényel.

Korlátozott funkcionalitás komplex szövegek vagy kreatív írások esetében, amelyek speciális hangnemet igényelnek.

Quillbot árak

Ingyenes csomag (korlátozott számú parafrázis)

Havi díj: 9,95 USD/hó

Féléves: 6,66 USD/hó

Éves: 4,99 USD/hó (éves számlázás)

Quillbot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (130+ értékelés)

8. Wordtune

Írjon át stílusosan

via Wordtune

A Quillbothoz hasonlóan a Wordtune is a nyelvtani hibákra koncentrál, segítve Önt a mondatok átírásában, miközben megőrzi azok eredeti jelentését. A Wordtune azonban a világosság mellett az írás hangnemének és stílusának megőrzését is hangsúlyozza.

A Wordtune tudja, hogy a hangnem döntő szerepet játszik a hatékony kommunikációban. Akár humoros blogbejegyzést, akár hivatalos üzleti ajánlatot ír, a Wordtune hangnemfelismerő és -megőrző funkciói biztosítják, hogy a kívánt hangnem az átírási folyamat során is konzisztens maradjon.

A Wordtune legjobb funkciói

Használja ki a többféle átírási módot: az olyan opciók, mint a „Casual” (alkalmi), „Formal” (hivatalos) és „Short” (rövid) különböző stilisztikai igényeket elégítenek ki.

Színonima-javaslatokat kaphat, amelyekkel a mondatok változatosságát növelheti anélkül, hogy azok jelentése megváltozna.

Használja az összefoglaló erejét azonnali összefoglalók készítéséhez, és ezzel rengeteg időt és erőforrást takaríthat meg.

A hangnemfelismerő funkció segítségével az átírás során is megőrizheti a kívánt hangnemet (pl. humoros, komoly).

Fedezze fel az alternatív megfogalmazásokat, fedezze fel új módszereket ötletei kifejezésére, és új energiát csempészzen írásába!

Lépjen be az AI Answers oldalra, hogy útközben is többet tudjon meg és tanuljon a hiteles forrásokból származó szakértői betekintésekből.

A Wordtune korlátai

Más átfogalmazó eszközökhöz hasonlóan a bonyolult mondatok átírás után szerkesztést igényelhetnek a pontosság biztosítása érdekében.

Korlátozott funkcionalitás a plágium felismerésében (inkább átfogalmazáshoz alkalmas, mint eredeti tartalom létrehozásához)

Wordtune árak

Ingyenes csomag (naponta korlátozott számú átírás)

Prémium : 24,99 USD/hó

Korlátlan : 37,50 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás (további funkciók csapatok számára)

Wordtune értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

9. Copy. ai

A kreatív tartalomkészítő gépe

A Copy. ai nem egy szokványos helyesírás- és nyelvtani ellenőrző. Ez egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amelynek célja, hogy segítsen kreatív szövegformátumokat létrehozni marketing, közösségi média bejegyzések és egyéb tartalmi igényekhez. Nem csak előre elkészített tartalmakról van szó. Brainstorming és ötletgeneráló eszközöket is kínál, amelyekkel beindíthatja kreatív folyamatát.

Azok számára, akik több tartalomgenerálási lehetőséget, kiterjesztett funkciókat és magasabb kimeneti limiteket keresnek, a fizetős csomagok kielégítik a növekvő vállalkozások, tartalomkészítők és marketingügynökségek igényeit. Akár egyéni vállalkozó, tartalommarketing-menedzser vagy kreatív ügynökség tulajdonosa, a Copy. ai átalakíthatja tartalomkészítési folyamatát.

A Copy.ai legjobb funkciói

Készítsen blogbejegyzések bevezetőit, közösségi média feliratokat, termékleírásokat és még sok mást!

Készítsen magával ragadó bevezetőket és strukturált vázlatokat, amelyek segítenek a blogírásban és biztosítják az olvasók érdeklődését.

Készítsen figyelemfelkeltő közösségi média feliratokat, amelyek vonzzák a figyelmet és növelik profiljai látogatottságát.

Használjon sablonokat, amelyek e-mailes marketing szövegeket, hirdetési variációkat és akár kreatív fikciós ötleteket is tartalmaznak.

Válasszon többféle szövegírói hangnem közül, például meggyőző vagy informatív.

Integrálja néhány marketing- és tartalomkezelő platformmal

Szerezzen be egy korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes csomagot, míg a fizetős csomagok több tartalomgenerálási lehetőséget és funkciót kínálnak.

A Copy.ai korlátai

A generált tartalom szerkesztést és finomhangolást igényelhet, hogy tökéletesen illeszkedjen márkád hangjához és egyedi igényeihez.

Az eredmények néha nem elég eredetiek, vagy ténybeli ellentmondásokat tartalmaznak, ezért gondos áttekintést igényelnek.

Korlátozott nyelvtani ellenőrzési és szerkesztési lehetőségek (inkább tartalomgeneráláshoz alkalmas, mint lektoráláshoz)

Copy. ai árak

Ingyenes csomag

Pro: 36 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

10. Jasper

AI-alapú hosszú formátumú tartalomkészítés

A Jasper egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amely nem csak nyelvtani ellenőrzést és szerkesztést végez. Kiválóan alkalmas hosszú formátumú tartalmak létrehozására, így értékes eszköz bloggerek, marketingesek és mások számára. Mondja el Jaspernek, mire van szüksége, és nézze meg, ahogy kiváló minőségű, releváns tartalmat generál, amely tökéletesen illeszkedik az elképzeléseihez.

Az eszköz az AI-társ pilótaként lép be, és átfogó funkciókat kínál a tartalomkészítési folyamat egyszerűsítéséhez, az írás javításához és a tartalommarketingben való dominancia eléréséhez. Segít magas színvonalú, hosszú formátumú tartalmakat létrehozni a semmiből vagy előre elkészített sablonok felhasználásával.

A Jasper legjobb funkciói

Hosszú formátumú tartalmak létrehozása: blogbejegyzések, weboldal szövegek, cikkek és még sok más létrehozása a semmiből vagy sablonok felhasználásával.

Egyszerű parancsok és utasítások megadásával hozzon létre tartalmakat „Boss Mode” módban.

Használja fel újra a régi blogbejegyzéseket, újítsa meg webhelyének szövegeit, és gondoskodjon arról, hogy tartalomkönyvtára mindig friss és vonzó maradjon.

Optimalizálja tartalmát a keresőmotorok számára, és érjen el sikereket a tartalommarketing terén!

Válasszon a sokféle tartalmi stílus és hangnem közül!

Írja át és javítsa meg a meglévő tartalmakat a tartalomjavító eszközzel.

Válasszon többféle tartalmi stílus és hangnem közül

A Jasper korlátai

A kezdőknek tanulási görbe van.

A generált tartalom szerkesztést igényelhet a pontosság, a tényszerűség és a márka hangvételével való tökéletes összhang biztosítása érdekében.

Korlátozott nyelvtani ellenőrzési és szerkesztési lehetőségek (inkább tartalomgeneráláshoz alkalmas, mint lektoráláshoz)

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó (éves számlázás)

Csapatok: 99 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Találja meg a tökéletes ProWritingAid alternatívát

Mint láthatja, nincs egyetlen, mindenki számára megfelelő válasz a ProWritingAid alternatíváira vonatkozóan. Az ideális eszközválasztás az Ön egyedi igényeitől és írásstílusától függ. Akár mélyreható nyelvtani elemzésre, AI-alapú írási javaslatokra, akár a mondatok érthetőségét javító eszközre vágyik, biztosan talál olyan lehetőséget, amely javíthat írási készségein.

Javasoljuk, hogy próbálja ki az ingyenes próbaverziókat és demókat, amelyeket ezek az eszközök kínálnak. Így kipróbálhatja és felfedezheti, melyik platform illik legjobban a munkamenetéhez. A legfontosabb tényező az, hogy olyan írási eszközt vagy segédeszközt találjon, amely lehetővé teszi, hogy világosan, magabiztosan és hatékonyan fejezze ki magát. Lényegében a ClickUp mindezt és még többet is megtesz. A ClickUp valódi ereje a funkciói szinergiájában rejlik.

A ClickUp Docs egy együttműködési platformot biztosít a tartalom elkészítéséhez, míg a ClickUp Brain valós idejű útmutatást nyújt a minőség javításához. A ClickUp robusztus projektmenedzsment funkcióival, kommunikációs eszközeivel és feladatkezelési képességeivel átfogó megoldást kap a munkafolyamatok racionalizálásához és a célok eléréséhez.

Szóval, mire vár még?

Kezdje el még ma felfedezni a ClickUp-ot!