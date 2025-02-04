A 10 legjobb Hemingway-alkalmazás alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Írói válsággal küzd? Szüksége van tartalommarketingjének vagy prózájának szigorítására? Nem biztos az írásjelek használatában?
Ez a legjobbakkal is megesik. ?
Szerencsére nem kell a legélesebb elméjű írónak lenned ahhoz, hogy meggyőző szöveget alkoss. Az AI írási eszközök, mint például a Hemingway alkalmazás – vagy a sok Hemingway alkalmazás alternatíva egyike – segíthetnek kiváló, hibátlan szövegek létrehozásában a mesterséges intelligencia segítségével.
Bár a Hemingway eszköz a bloggerek, szabadúszó írók, marketingesek és számtalan más tartalomalkotó számára elengedhetetlen, vannak bizonyos korlátai – és nem ez az egyetlen írási eszköz a piacon. ✍️
Fedezzük fel, mire kell figyelni egy AI szövegszerkesztőben, és nézzük meg a legjobb Hemingway-szerkesztő alternatívákat, amelyekkel írásod új szintre emelheted.
Mit kell keresned egy Hemingway App alternatívában?
A Hemingway alkalmazás alternatíváinak megtalálása egy kis kutatómunkát igényel. Végül is nem véletlenül népszerű.
A Hemingway szerkesztő nagyon hasznos AI-alapú korrektúraszerkesztő eszköz, amely elemzi a szövegét, és olvashatósági pontszámot generál, amely azt méri, hogy a szövege mennyire könnyen vagy nehezen olvasható. Emellett szóválasztási javaslatokat is kínál, hogy stílus-szerkesztőjével és fejlett nyelvtani ellenőrzőjével egyszerűsítse a bonyolult mondatszerkezeteket. ⚒️
A funkciói azonban meglehetősen alapszintűek, és lehet, hogy nem illenek az írásstílusodhoz. (Nem mindenki akar úgy írni, mint az alkalmazás névadó szerzője!)
Szerencsére léteznek kiváló alternatívák a Hemingway szerkesztőhöz, amelyek különböző funkciókkal segítik az írási folyamatot.
Keress olyan írói és nyelvtani ellenőrző eszközöket, amelyek képesek:
- Készítsen szöveget a megadott kulcsszavak és irányelvek alapján
- Ellenőrizze az alapvető helyesírási és nyelvtani hibákat
- Javasolj módszereket, amelyekkel a bonyolult mondatszerkezetek világosabbá és tömörebbé tehetők.
- Jelöld ki a rossz szóválasztásokat, és javasolj olyan szinonimákat, amelyek jobban illenek a szövegbe.
- Használj passzív hangnemet, és kínálj aktívabb alternatívákat!
- Írj szöveget a választott írásstílusban ✍️
Egyes íráshoz használt AI-eszközök még termelékenységet növelő trükköket is kínálnak, amelyek racionalizálják a munkafolyamatot, és órákat spórolnak meg neked – és a stresszt is. ⏳
A 10 legjobb Hemingway App alternatíva 2024-ben
Ha Hemingway szerkesztő alternatívákat keresel, gondold át, milyen funkciókra van szükséged a feladat elvégzéséhez, hogy eldöntsd, melyik alkalmazás felel meg leginkább az igényeidnek. Hogy elindulhass a legjobb AI írási alkalmazás és stílus szerkesztő keresésén, nézzük meg, mire képesek ezek a Hemingway alkalmazás alternatívák.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely segít jobb szövegeket írni – és még sok minden mást is. A ClickUp praktikus munkafolyamat-kezelő eszközei egyszerűsítik az ütemezést, racionalizálják a folyamatokat és a kommunikációt, és biztosítják, hogy minden időben elkészüljön.
Kezdje azzal, hogy egy tartalomnaptár-sablont használ a tartalomkészítés megtervezéséhez. Miután elkészítette az áttekintést és a menetrendet, ideje elkezdeni az írást.
Használja a ClickUp AI írási asszisztenst ötletek kidolgozásához, vázlat készítéséhez, vagy e-mailek, blogok, közösségi média bejegyzések vagy weboldalak írásához. A ClickUp AI-alapú írási asszisztens minden típusú szöveg írásában segítséget nyújt, a műszaki írásoktól a marketing szlogenekig.
Minden tartalmad a ClickUp Docs-ban kerül mentésre, amely a munkafolyamataidhoz kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy minden egy könnyen megtalálható helyen van. ?
Bónuszként a ClickUp olyan jó, hogy nincs szükséged a Grammarly-re a nyelvtani ellenőrzéshez. A ClickUp AI korrektúraszerkesztő eszköze felismeri a gépelési hibákat, helyesírási hibákat, nyelvtani hibákat és a melléknév túlzott használatát.
Ezután szerkeszti a szöveget, hogy az tömör és vonzó legyen, és még a formázást is elvégzi helyetted, így a kész dokumentum teljesen professzionális megjelenésű lesz. Íráskészséged mostantól sokkal jobb lesz!
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp Mind Maps vagy a ClickUp Whiteboards alkalmazást a tartalom ötleteléséhez, majd alakítsa a szöveget közvetlenül megvalósítható és nyomon követhető feladatokká.
- Kövesse nyomon a tartalomkészítési tervének előrehaladását a testreszabható ClickUp Dashboardon.
- A ClickUp SEO Research & Management Template segítségével azonnal elsajátíthatod a tartalmaid SEO-ját.
- Integrálja más eszközökkel, mint a Microsoft Office, a Gmail, a Google Docs, a LinkedIn és a WordPress.
- Használd a ClickUp alkalmazást Windows, Mac vagy Linux rendszeren, valamint mobil eszközödön is.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás még nem működik ugyanolyan magas szinten, mint a desktop alkalmazás.
- A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes verzióban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: Ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)
2. Grammarly
A Grammarly egy szuperhatékony helyesírás- és nyelvtani ellenőrző eszköz. Természetes nyelvfeldolgozást és mesterséges intelligenciát használ, hogy többek között hibákat, érthetetlen részeket és szószaporítást keressen. Az eszköz javaslatokat tesz az írásod javítására, hogy kifinomult, vonzó és hibátlan dokumentumot adhass át. ?
Ez az egyik legnépszerűbb Hemingway szerkesztő alternatíva mindenféle szakma képviselői számára. Használd jobb e-mailek, üzleti dokumentumok, technikai tartalmak és közösségi média bejegyzések készítéséhez.
A Grammarly legjobb funkciói
- Takaríts meg időt a Grammarly AI-vezérelt szöveggeneráló funkciójával!
- Ellenőrizze a hangnemét, hogy biztosan a kontextusnak megfelelően fogalmaz!
- Használja a plágiumellenőrzőt, hogy felismerje a más publikált szövegekhez túl hasonló szövegeket.
- Használd a Grammarly-t asztali számítógépeden, mobilodon vagy böngésződben, valamint számos más eszközön, beleértve a szövegszerkesztő alkalmazásokat, mint a Microsoft Word, és a kommunikációs alkalmazásokat, mint a Gmail vagy a Slack.
- A Grammarly Business fizetős csomagjai kiválóan alkalmasak marketingcsapatok számára a hibátlan írások elkészítéséhez.
A Grammarly korlátai
- Az online szerkesztő néha tévesen jelzi a helyes szöveget és az írásjeleket.
- A fejlett funkciókhoz, mint például a hangnem beállítása és a plágium ellenőrzése, az egyik fizetős verzióra lesz szükséged.
Grammarly árak
- Ingyenes
- Prémium: 30 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 75 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Grammarly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (5700+ értékelés) A Grammarly Business számára
- Capterra: 4,7/5 (6900+ értékelés) üzleti felhasználók számára
Hasonlítsd össze a Grammarly-t és a Wordtune-t!
3. PaperRater
A PaperRater lektorálja a kéziratodat, ellenőrzi a helyesírási, nyelvtani és írásjel-hibákat. Egyszerűen válaszd ki az írásod típusát és az oktatási szintedet, majd illeszd be a szöveget a böngészőbe, vagy tölts fel egy fájlt. Az AI eszköz azonnali visszajelzést ad – beleértve a várható osztályzatot is – és javaslatokat tesz az írásod javítására. ?
Ez az eszköz felkerült a legjobb Hemingway-szerkesztő alternatívák listájára, mivel néhány hasznos írási forrást kínál. Például megtalálhatók benne a gyakran összetévesztett szavak listái, egy szókincsépítő, valamint a gyakran feltett helyesírási és nyelvtani kérdésekre adott válaszok.
A PaperRater legjobb funkciói
- Használja a PaperRater online szolgáltatást, letöltés nélkül!
- A felhőalapú rendszerből másodpercek alatt megkapod az eredményeket.
- A beépített plágiumfelismerő eszközzel felismerheted a véletlen plágiumokat.
- Olvasd el a PaperRater részletes statisztikáit, hogy felfedezd a hibáidat, és legközelebb jobban teljesíthess!
A PaperRater korlátai
- Nincs mobilalkalmazás, ezért leginkább asztali számítógépen vagy laptopon használható.
- Nem integrálható más eszközökkel – a végleges változatot máshová kell másolnia és beillesztenie, hogy formázhassa a benyújtáshoz.
PaperRater árak
- Alap: Ingyenes
- Prémium: 14,95 USD/hó
PaperRater értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (11 értékelés)
4. ProWritingAid
Ez a Hemingway szerkesztő alternatíva népszerű a szövegírók, szerkesztők, diákok és professzionális üzletemberek körében. Valós időben ellenőrzi a dokumentumot, és gyors javításokat javasol a nyelvtani, helyesírási vagy írásstílusbeli problémákra, segítve Önt a tanulásban. ?
A ProWritingAid fejlett AI funkciókat kínál, például plágiumellenőrzőt és olyan eszközöket, mint a Rephrase. Ez utóbbi az utasításaidnak megfelelően alakítja át a szövegedet – hosszabbá vagy rövidebbé teheted, formálisabbá vagy kevésbé formálisabbá, vagy leíró részleteket adhatsz hozzá, hogy vonzóbbá tedd. Átírhatod a szövegedet, összefoglalhatod, vagy megkérheted az AI-t, hogy automatikusan folytassa helyetted.
ProWritingAid legjobb funkciói
- Biztosítsd a csapatod egységességét egy házon belüli szótárral és márka stílus szabályokkal.
- Válassz több mint 25 különböző típusú jelentés közül, amelyek visszajelzést adnak az írásodról.
- Pluginek segítségével integrálhatja a ProWritingAid alkalmazást más alkalmazásokkal, például a Microsoft Office-szal, az Outlookkal, a WordPress-szel és a Google Docs-szal.
- Legyen nyugodt, tudva, hogy adatai 100%-ban bizalmasak és biztonságban vannak.
A ProWritingAid korlátai
- Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak, és egyszerre csak 500 szót lehet szerkeszteni.
- A ProWritingAid még nem rendelkezik dedikált alkalmazásokkal iOS vagy Android mobil eszközökhöz.
ProWritingAid árak
- Ingyenes: Ingyenes
- Prémium: 30 USD/hó
- Premium Pro: 36 USD/hó
ProWritingAid értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
5. Slick Write
A Slick Write egy ingyenes és gyors online szerkesztő eszköz. Ellenőrzi a helyesírást, a nyelvtant és az írásstílusodat, és lehetővé teszi azok valós idejű javítását. Az olvashatósági index megmutatja, hogy írásod milyen szinten van, így biztosíthatsz róla, hogy az megfelelő legyen a közönséged számára.
Használd a Hemingway szerkesztő alternatívájának hasznos visszajelzéseit, hogy javítsd szókincsedet, mondataidat és szerkezetedet. És ha hálás vagy, nyugodtan hagyj nekik borravalót. ?
A Slick Write legjobb funkciói
- Tanulj a statisztikákból, mint például a passzív hangnem index, a szókincs változatossága, valamint az adverbek és névmások használata.
- Ha bármiben bizonytalan, tekintse meg a hasznos stílus tippek listáját.
- Használja a testreszabási lehetőségeket a betűméret növeléséhez, hogy könnyebben olvasható legyen.
- Használd a beépített szóasszociációs játékot, hogy áttörj az írói blokkon, és új ötleteket meríts.
A Slick Write korlátai
- A Slick Write funkcionalitása meglehetősen korlátozott.
- Nincs asztali vagy mobil alkalmazás, ezért online állapotban kell lennie, hogy használhassa.
Slick Write árak
- Ingyenes
Slick Write értékelések és vélemények
- G2: Még nincs vélemény
- Capterra: 4,4/5 (5 értékelés)
6. Ginger
A Ginger célja, hogy segítsen Önnek jobban és gyorsabban írni, növelve ezzel a termelékenységét. Ez a Hemingway szerkesztő alternatívája egy AI-alapú, webes eszköz, amely ellenőrzi a helyesírást, a nyelvtant és az írásjeleket, és javításokat javasol, miközben Ön gépel. Emellett szavakat jósol és átfogalmazásokat kínál Önnek.
Az AI-eszköz alapváltozata ingyenes, de ha olyan eszközökkel szeretnéd integrálni, mint a Facebook, a WordPress, a Gmail és az X, akkor fizetős változat is rendelkezésre áll.
A Ginger legjobb funkciói
- A „Javítás” gombbal megtalálhatod a nyelvtani hibákat, a „Átfogalmazás” gombbal pedig másképp írhatod meg a tartalmat.
- Kattints duplán bármelyik szóra, és megjelenik egy hasznos szinonimák listája.
- Fordítsd le angol szövegedet több mint 40 nyelvre ?
- Töltsd le az alkalmazást Windows vagy Mac asztali számítógépre, illetve iOS vagy Android mobil eszközre.
Ginger korlátai
- A platform nem rendelkezik plágiumellenőrzővel.
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Ginger javaslatai nem mindig helyesek.
Ginger árak
- Ingyenes: Ingyenes
- Ginger Premium: 13,99 USD/hó felhasználónként
- Ginger Business: 29,97 USD/hó 3 felhasználó számára
Ginger értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (80+ értékelés)
7. PerfectIt
Ez a Hemingway szerkesztő alternatívája egy professzionálisoknak szánt korrektúrazási és szerkesztési eszköz. Különösen hasznos technikai jellegű írásokhoz, például jelentésekhez, szerződésekhez, ajánlatokhoz, cikkekhez és könyvekhez. ?
A PerfectIt a dokumentum egészében a szavak használatának következetességére összpontosít. Emellett kiemeli a meghatározatlan rövidítéseket, és gondoskodik arról, hogy a stílusúti útmutató az egész dokumentumban alkalmazásra kerüljön.
A PerfectIt legjobb funkciói
- Ellenőrizze a helyesírás, a nagybetűk és az írásjelek következetességét.
- Alkalmazza saját vagy ügyfele stílusútmutatóját, vagy a beépített Chicago Manual of Style-t.
- Könnyedén megoszthatod a stíluslapokat kollégáiddal
- Választhat, hogy brit, amerikai, kanadai vagy ausztrál angol nyelven szeretne dolgozni.
A PerfectIt korlátai
- A PerfectIt nem végez nyelvtani ellenőrzést.
- Az árak átlagos felhasználók számára kissé magasak lehetnek.
PerfectIt árak
- Professzionális: 90 USD/év felhasználónként
- Elite: 119 USD/év felhasználónként
- Csapat: 129 USD/év felhasználónként
- Vállalati: 149 USD/év felhasználónként
PerfectIt értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (370+ értékelés)
8. Linguix
A Linguix egy AI-alapú írási alkalmazás, amely ellenőrzi a nyelvtanodat és biztosítja, hogy írásod világos és hatékony legyen. A tartalomminőségi pontszám méri az olvashatóságot, az érdekességet és a stílusúti útmutató betartását. ?
Használd ezt a Hemingway-alkalmazás alternatíváját a Linguix weboldalon vagy számos alkalmazásban, többek között a WordPressben, a Google Docsban és a Mailchimpben.
A Linguix legjobb funkciói
- Védd márkád hírnevét azáltal, hogy stílusútimutatódat minden kommunikációra alkalmazod.
- Használd a böngésző kiterjesztést a mondatok átírásához, bővítéséhez vagy rövidítéséhez.
- Mérje fel csapata írásbeli teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket.
- Ellenőrizze angol, német, francia, olasz, portugál, spanyol vagy lengyel nyelvű dokumentumokat.
A Linguix korlátai
- A helyesírási és nyelvtani javaslatok nem mindig helyesek.
- A Linguix nem kínál plágiumellenőrzőt.
Linguix árak
- Személyes ingyenes: Ingyenes
- Personal Pro: 15 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 100 dollár/hó 2 felhasználó számára
Linguix értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (120+ értékelés) Üzleti felhasználóknak
- Capterra: 4,5/5 (90 értékelés)
9. INK
Az INK egy mesterséges intelligenciával működő tartalommarketing-asszisztens. Fókuszában a releváns, magas minőségű, a közönségedre optimalizált tartalom létrehozása áll.
Használja ezt a Hemingway Editor alternatívát kulcsszó-kutatáshoz és kulcsszó-csoportok létrehozásához. Ezután egyszerűen utasítsa az AI írót, hogy ezeket a kulcsszavakat felhasználva írjon SEO-optimalizált címsorokat és szövegeket.
Az INK legjobb funkciói
- Gyorsan és egyszerűen hozd létre SEO-optimalizált szövegeket és vizuális elemeket ?️
- Jobb helyezést érj el és növeld a kattintási arányt az INK szemantikus AI tartalom pontszámával.
- Védje digitális márkáját az összes tartalmán keresztül
- Használja ki az ingyenes tartalommarketing videókat és a közösségi támogatást!
INK korlátai
- Az első alkalommal generált tartalom nem mindig teljesen releváns.
- Az INK kisvállalkozások számára nem könnyen megfizethető.
INK árak
- Professzionális: 39 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó 3 felhasználó számára
INK értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)
10. WhiteSmoke
A WhiteSmoke egy online korrektúraszerkesztő eszköz, amely természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével felismeri a korábban észrevétlen nyelvtani hibákat, és javításokat javasol a szöveg javítása érdekében.
A WhiteSmoke legjobb funkciói
- Egy kattintással fogadja el a javasolt javításokat ?️
- Használd a plágiumellenes eszközt, hogy megbizonyosodj arról, hogy szöveged egyedi.
- Fordítson szöveget több mint 50 nyelvre
- Használd ezt a Hemingway-alkalmazás alternatíváját Windows vagy MacOS rendszeren, valamint olyan böngészőkben, mint a Firefox, Safari, Opera és Microsoft Edge.
A WhiteSmoke korlátai
- Néha a fordítások nem teljesen pontosak
- Nincs ingyenes verzió, amit kipróbálhatnál.
WhiteSmoke árak
- Web: 10 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 13,33 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 22,99 USD/hó 3 felhasználó esetén
WhiteSmoke értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (10 értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (20+ értékelés)
Tökéletesítsd írásodat a legjobb lektorálási és szerkesztési eszközökkel
Akár technikai dokumentumokat, akár marketing szövegeket írsz, a szerkesztőeszközök időt takarítanak meg és javítják a szöveg minőségét.
A legtöbb eszköz legalább a helyesírást és a nyelvtant ellenőrzi, de sokuk ennél sokkal többet is tud. Például biztosíthatják a dokumentum egészének következetességét, vagy plágiumellenőrzővel dolgozhatnak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy szöveged eredeti. ✅
Bár a Hemingway alkalmazás a legnépszerűbb, számos más lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyik legjobb Hemingway szerkesztő alternatíva a ClickUp. Ez a felhőalapú alkalmazás nemcsak javítja szövegeidet, hanem egyszerűsíti a munkafolyamatot, növeli a termelékenységet és javítja a csapat kommunikációját – mindezt egy kényelmes, könnyen használható helyen.
Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, hogy szövegeid minden szempontból jobban megfeleljenek az igényeidnek. ✨