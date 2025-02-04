A 10 legjobb Hemingway-alkalmazás alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Írói válsággal küzd? Szüksége van tartalommarketingjének vagy prózájának szigorítására? Nem biztos az írásjelek használatában?

Ez a legjobbakkal is megesik. ?

Szerencsére nem kell a legélesebb elméjű írónak lenned ahhoz, hogy meggyőző szöveget alkoss. Az AI írási eszközök, mint például a Hemingway alkalmazás – vagy a sok Hemingway alkalmazás alternatíva egyike – segíthetnek kiváló, hibátlan szövegek létrehozásában a mesterséges intelligencia segítségével.

Bár a Hemingway eszköz a bloggerek, szabadúszó írók, marketingesek és számtalan más tartalomalkotó számára elengedhetetlen, vannak bizonyos korlátai – és nem ez az egyetlen írási eszköz a piacon. ✍️

Fedezzük fel, mire kell figyelni egy AI szövegszerkesztőben, és nézzük meg a legjobb Hemingway-szerkesztő alternatívákat, amelyekkel írásod új szintre emelheted.

Mit kell keresned egy Hemingway App alternatívában?

A Hemingway alkalmazás alternatíváinak megtalálása egy kis kutatómunkát igényel. Végül is nem véletlenül népszerű.

A Hemingway szerkesztő nagyon hasznos AI-alapú korrektúraszerkesztő eszköz, amely elemzi a szövegét, és olvashatósági pontszámot generál, amely azt méri, hogy a szövege mennyire könnyen vagy nehezen olvasható. Emellett szóválasztási javaslatokat is kínál, hogy stílus-szerkesztőjével és fejlett nyelvtani ellenőrzőjével egyszerűsítse a bonyolult mondatszerkezeteket. ⚒️

A funkciói azonban meglehetősen alapszintűek, és lehet, hogy nem illenek az írásstílusodhoz. (Nem mindenki akar úgy írni, mint az alkalmazás névadó szerzője!)

Szerencsére léteznek kiváló alternatívák a Hemingway szerkesztőhöz, amelyek különböző funkciókkal segítik az írási folyamatot.

Keress olyan írói és nyelvtani ellenőrző eszközöket, amelyek képesek:

Készítsen szöveget a megadott kulcsszavak és irányelvek alapján

Ellenőrizze az alapvető helyesírási és nyelvtani hibákat

Javasolj módszereket, amelyekkel a bonyolult mondatszerkezetek világosabbá és tömörebbé tehetők.

Jelöld ki a rossz szóválasztásokat, és javasolj olyan szinonimákat, amelyek jobban illenek a szövegbe.

Használj passzív hangnemet, és kínálj aktívabb alternatívákat!

Írj szöveget a választott írásstílusban ✍️

Egyes íráshoz használt AI-eszközök még termelékenységet növelő trükköket is kínálnak, amelyek racionalizálják a munkafolyamatot, és órákat spórolnak meg neked – és a stresszt is. ⏳

A 10 legjobb Hemingway App alternatíva 2024-ben

Ha Hemingway szerkesztő alternatívákat keresel, gondold át, milyen funkciókra van szükséged a feladat elvégzéséhez, hogy eldöntsd, melyik alkalmazás felel meg leginkább az igényeidnek. Hogy elindulhass a legjobb AI írási alkalmazás és stílus szerkesztő keresésén, nézzük meg, mire képesek ezek a Hemingway alkalmazás alternatívák.

Használja a ClickUp AI-t a Docs-ban található tartalom szerkesztéséhez, összefoglalásához, helyesírás-ellenőrzéséhez vagy hosszának módosításához.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely segít jobb szövegeket írni – és még sok minden mást is. A ClickUp praktikus munkafolyamat-kezelő eszközei egyszerűsítik az ütemezést, racionalizálják a folyamatokat és a kommunikációt, és biztosítják, hogy minden időben elkészüljön.

Kezdje azzal, hogy egy tartalomnaptár-sablont használ a tartalomkészítés megtervezéséhez. Miután elkészítette az áttekintést és a menetrendet, ideje elkezdeni az írást.

Használja a ClickUp AI írási asszisztenst ötletek kidolgozásához, vázlat készítéséhez, vagy e-mailek, blogok, közösségi média bejegyzések vagy weboldalak írásához. A ClickUp AI-alapú írási asszisztens minden típusú szöveg írásában segítséget nyújt, a műszaki írásoktól a marketing szlogenekig.

Minden tartalmad a ClickUp Docs-ban kerül mentésre, amely a munkafolyamataidhoz kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy minden egy könnyen megtalálható helyen van. ?

Bónuszként a ClickUp olyan jó, hogy nincs szükséged a Grammarly-re a nyelvtani ellenőrzéshez. A ClickUp AI korrektúraszerkesztő eszköze felismeri a gépelési hibákat, helyesírási hibákat, nyelvtani hibákat és a melléknév túlzott használatát.

Ezután szerkeszti a szöveget, hogy az tömör és vonzó legyen, és még a formázást is elvégzi helyetted, így a kész dokumentum teljesen professzionális megjelenésű lesz. Íráskészséged mostantól sokkal jobb lesz!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás még nem működik ugyanolyan magas szinten, mint a desktop alkalmazás.

A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes verzióban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Grammarly

via Grammarly

A Grammarly egy szuperhatékony helyesírás- és nyelvtani ellenőrző eszköz. Természetes nyelvfeldolgozást és mesterséges intelligenciát használ, hogy többek között hibákat, érthetetlen részeket és szószaporítást keressen. Az eszköz javaslatokat tesz az írásod javítására, hogy kifinomult, vonzó és hibátlan dokumentumot adhass át. ?

Ez az egyik legnépszerűbb Hemingway szerkesztő alternatíva mindenféle szakma képviselői számára. Használd jobb e-mailek, üzleti dokumentumok, technikai tartalmak és közösségi média bejegyzések készítéséhez.

A Grammarly legjobb funkciói

Takaríts meg időt a Grammarly AI-vezérelt szöveggeneráló funkciójával!

Ellenőrizze a hangnemét, hogy biztosan a kontextusnak megfelelően fogalmaz!

Használja a plágiumellenőrzőt, hogy felismerje a más publikált szövegekhez túl hasonló szövegeket.

Használd a Grammarly-t asztali számítógépeden, mobilodon vagy böngésződben, valamint számos más eszközön, beleértve a szövegszerkesztő alkalmazásokat, mint a Microsoft Word, és a kommunikációs alkalmazásokat, mint a Gmail vagy a Slack.

A Grammarly Business fizetős csomagjai kiválóan alkalmasak marketingcsapatok számára a hibátlan írások elkészítéséhez.

A Grammarly korlátai

Az online szerkesztő néha tévesen jelzi a helyes szöveget és az írásjeleket.

A fejlett funkciókhoz, mint például a hangnem beállítása és a plágium ellenőrzése, az egyik fizetős verzióra lesz szükséged.

Grammarly árak

Ingyenes

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5700+ értékelés) A Grammarly Business számára

Capterra: 4,7/5 (6900+ értékelés) üzleti felhasználók számára

Hasonlítsd össze a Grammarly-t és a Wordtune-t!

3. PaperRater

via PaperRater

A PaperRater lektorálja a kéziratodat, ellenőrzi a helyesírási, nyelvtani és írásjel-hibákat. Egyszerűen válaszd ki az írásod típusát és az oktatási szintedet, majd illeszd be a szöveget a böngészőbe, vagy tölts fel egy fájlt. Az AI eszköz azonnali visszajelzést ad – beleértve a várható osztályzatot is – és javaslatokat tesz az írásod javítására. ?

Ez az eszköz felkerült a legjobb Hemingway-szerkesztő alternatívák listájára, mivel néhány hasznos írási forrást kínál. Például megtalálhatók benne a gyakran összetévesztett szavak listái, egy szókincsépítő, valamint a gyakran feltett helyesírási és nyelvtani kérdésekre adott válaszok.

A PaperRater legjobb funkciói

Használja a PaperRater online szolgáltatást, letöltés nélkül!

A felhőalapú rendszerből másodpercek alatt megkapod az eredményeket.

A beépített plágiumfelismerő eszközzel felismerheted a véletlen plágiumokat.

Olvasd el a PaperRater részletes statisztikáit, hogy felfedezd a hibáidat, és legközelebb jobban teljesíthess!

A PaperRater korlátai

Nincs mobilalkalmazás, ezért leginkább asztali számítógépen vagy laptopon használható.

Nem integrálható más eszközökkel – a végleges változatot máshová kell másolnia és beillesztenie, hogy formázhassa a benyújtáshoz.

PaperRater árak

Alap: Ingyenes

Prémium: 14,95 USD/hó

PaperRater értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (11 értékelés)

4. ProWritingAid

via ProWritingAid

Ez a Hemingway szerkesztő alternatíva népszerű a szövegírók, szerkesztők, diákok és professzionális üzletemberek körében. Valós időben ellenőrzi a dokumentumot, és gyors javításokat javasol a nyelvtani, helyesírási vagy írásstílusbeli problémákra, segítve Önt a tanulásban. ?

A ProWritingAid fejlett AI funkciókat kínál, például plágiumellenőrzőt és olyan eszközöket, mint a Rephrase. Ez utóbbi az utasításaidnak megfelelően alakítja át a szövegedet – hosszabbá vagy rövidebbé teheted, formálisabbá vagy kevésbé formálisabbá, vagy leíró részleteket adhatsz hozzá, hogy vonzóbbá tedd. Átírhatod a szövegedet, összefoglalhatod, vagy megkérheted az AI-t, hogy automatikusan folytassa helyetted.

ProWritingAid legjobb funkciói

Biztosítsd a csapatod egységességét egy házon belüli szótárral és márka stílus szabályokkal.

Válassz több mint 25 különböző típusú jelentés közül, amelyek visszajelzést adnak az írásodról.

Pluginek segítségével integrálhatja a ProWritingAid alkalmazást más alkalmazásokkal, például a Microsoft Office-szal, az Outlookkal, a WordPress-szel és a Google Docs-szal.

Legyen nyugodt, tudva, hogy adatai 100%-ban bizalmasak és biztonságban vannak.

A ProWritingAid korlátai

Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak, és egyszerre csak 500 szót lehet szerkeszteni.

A ProWritingAid még nem rendelkezik dedikált alkalmazásokkal iOS vagy Android mobil eszközökhöz.

ProWritingAid árak

Ingyenes: Ingyenes

Prémium: 30 USD/hó

Premium Pro: 36 USD/hó

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

5. Slick Write

via Slick Write

A Slick Write egy ingyenes és gyors online szerkesztő eszköz. Ellenőrzi a helyesírást, a nyelvtant és az írásstílusodat, és lehetővé teszi azok valós idejű javítását. Az olvashatósági index megmutatja, hogy írásod milyen szinten van, így biztosíthatsz róla, hogy az megfelelő legyen a közönséged számára.

Használd a Hemingway szerkesztő alternatívájának hasznos visszajelzéseit, hogy javítsd szókincsedet, mondataidat és szerkezetedet. És ha hálás vagy, nyugodtan hagyj nekik borravalót. ?

A Slick Write legjobb funkciói

Tanulj a statisztikákból, mint például a passzív hangnem index, a szókincs változatossága, valamint az adverbek és névmások használata.

Ha bármiben bizonytalan, tekintse meg a hasznos stílus tippek listáját.

Használja a testreszabási lehetőségeket a betűméret növeléséhez, hogy könnyebben olvasható legyen.

Használd a beépített szóasszociációs játékot, hogy áttörj az írói blokkon, és új ötleteket meríts.

A Slick Write korlátai

A Slick Write funkcionalitása meglehetősen korlátozott.

Nincs asztali vagy mobil alkalmazás, ezért online állapotban kell lennie, hogy használhassa.

Slick Write árak

Ingyenes

Slick Write értékelések és vélemények

G2: Még nincs vélemény

Capterra: 4,4/5 (5 értékelés)

6. Ginger

via Ginger

A Ginger célja, hogy segítsen Önnek jobban és gyorsabban írni, növelve ezzel a termelékenységét. Ez a Hemingway szerkesztő alternatívája egy AI-alapú, webes eszköz, amely ellenőrzi a helyesírást, a nyelvtant és az írásjeleket, és javításokat javasol, miközben Ön gépel. Emellett szavakat jósol és átfogalmazásokat kínál Önnek.

Az AI-eszköz alapváltozata ingyenes, de ha olyan eszközökkel szeretnéd integrálni, mint a Facebook, a WordPress, a Gmail és az X, akkor fizetős változat is rendelkezésre áll.

A Ginger legjobb funkciói

A „Javítás” gombbal megtalálhatod a nyelvtani hibákat, a „Átfogalmazás” gombbal pedig másképp írhatod meg a tartalmat.

Kattints duplán bármelyik szóra, és megjelenik egy hasznos szinonimák listája.

Fordítsd le angol szövegedet több mint 40 nyelvre ?

Töltsd le az alkalmazást Windows vagy Mac asztali számítógépre, illetve iOS vagy Android mobil eszközre.

Ginger korlátai

A platform nem rendelkezik plágiumellenőrzővel.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Ginger javaslatai nem mindig helyesek.

Ginger árak

Ingyenes: Ingyenes

Ginger Premium: 13,99 USD/hó felhasználónként

Ginger Business: 29,97 USD/hó 3 felhasználó számára

Ginger értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (80+ értékelés)

7. PerfectIt

via PerfectIt

Ez a Hemingway szerkesztő alternatívája egy professzionálisoknak szánt korrektúrazási és szerkesztési eszköz. Különösen hasznos technikai jellegű írásokhoz, például jelentésekhez, szerződésekhez, ajánlatokhoz, cikkekhez és könyvekhez. ?

A PerfectIt a dokumentum egészében a szavak használatának következetességére összpontosít. Emellett kiemeli a meghatározatlan rövidítéseket, és gondoskodik arról, hogy a stílusúti útmutató az egész dokumentumban alkalmazásra kerüljön.

A PerfectIt legjobb funkciói

Ellenőrizze a helyesírás, a nagybetűk és az írásjelek következetességét.

Alkalmazza saját vagy ügyfele stílusútmutatóját, vagy a beépített Chicago Manual of Style-t.

Könnyedén megoszthatod a stíluslapokat kollégáiddal

Választhat, hogy brit, amerikai, kanadai vagy ausztrál angol nyelven szeretne dolgozni.

A PerfectIt korlátai

A PerfectIt nem végez nyelvtani ellenőrzést.

Az árak átlagos felhasználók számára kissé magasak lehetnek.

PerfectIt árak

Professzionális: 90 USD/év felhasználónként

Elite: 119 USD/év felhasználónként

Csapat: 129 USD/év felhasználónként

Vállalati: 149 USD/év felhasználónként

PerfectIt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (370+ értékelés)

8. Linguix

via Linguix

A Linguix egy AI-alapú írási alkalmazás, amely ellenőrzi a nyelvtanodat és biztosítja, hogy írásod világos és hatékony legyen. A tartalomminőségi pontszám méri az olvashatóságot, az érdekességet és a stílusúti útmutató betartását. ?

Használd ezt a Hemingway-alkalmazás alternatíváját a Linguix weboldalon vagy számos alkalmazásban, többek között a WordPressben, a Google Docsban és a Mailchimpben.

A Linguix legjobb funkciói

Védd márkád hírnevét azáltal, hogy stílusútimutatódat minden kommunikációra alkalmazod.

Használd a böngésző kiterjesztést a mondatok átírásához, bővítéséhez vagy rövidítéséhez.

Mérje fel csapata írásbeli teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Ellenőrizze angol, német, francia, olasz, portugál, spanyol vagy lengyel nyelvű dokumentumokat.

A Linguix korlátai

A helyesírási és nyelvtani javaslatok nem mindig helyesek.

A Linguix nem kínál plágiumellenőrzőt.

Linguix árak

Személyes ingyenes: Ingyenes

Personal Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 100 dollár/hó 2 felhasználó számára

Linguix értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (120+ értékelés) Üzleti felhasználóknak

Capterra: 4,5/5 (90 értékelés)

9. INK

via INK

Az INK egy mesterséges intelligenciával működő tartalommarketing-asszisztens. Fókuszában a releváns, magas minőségű, a közönségedre optimalizált tartalom létrehozása áll.

Használja ezt a Hemingway Editor alternatívát kulcsszó-kutatáshoz és kulcsszó-csoportok létrehozásához. Ezután egyszerűen utasítsa az AI írót, hogy ezeket a kulcsszavakat felhasználva írjon SEO-optimalizált címsorokat és szövegeket.

Az INK legjobb funkciói

Gyorsan és egyszerűen hozd létre SEO-optimalizált szövegeket és vizuális elemeket ?️

Jobb helyezést érj el és növeld a kattintási arányt az INK szemantikus AI tartalom pontszámával.

Védje digitális márkáját az összes tartalmán keresztül

Használja ki az ingyenes tartalommarketing videókat és a közösségi támogatást!

INK korlátai

Az első alkalommal generált tartalom nem mindig teljesen releváns.

Az INK kisvállalkozások számára nem könnyen megfizethető.

INK árak

Professzionális: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó 3 felhasználó számára

INK értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)

10. WhiteSmoke

via WhiteSmoke

A WhiteSmoke egy online korrektúraszerkesztő eszköz, amely természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével felismeri a korábban észrevétlen nyelvtani hibákat, és javításokat javasol a szöveg javítása érdekében.

A WhiteSmoke legjobb funkciói

Egy kattintással fogadja el a javasolt javításokat ?️

Használd a plágiumellenes eszközt, hogy megbizonyosodj arról, hogy szöveged egyedi.

Fordítson szöveget több mint 50 nyelvre

Használd ezt a Hemingway-alkalmazás alternatíváját Windows vagy MacOS rendszeren, valamint olyan böngészőkben, mint a Firefox, Safari, Opera és Microsoft Edge.

A WhiteSmoke korlátai

Néha a fordítások nem teljesen pontosak

Nincs ingyenes verzió, amit kipróbálhatnál.

WhiteSmoke árak

Web: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 13,33 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 22,99 USD/hó 3 felhasználó esetén

WhiteSmoke értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (10 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (20+ értékelés)

Akár technikai dokumentumokat, akár marketing szövegeket írsz, a szerkesztőeszközök időt takarítanak meg és javítják a szöveg minőségét.

A legtöbb eszköz legalább a helyesírást és a nyelvtant ellenőrzi, de sokuk ennél sokkal többet is tud. Például biztosíthatják a dokumentum egészének következetességét, vagy plágiumellenőrzővel dolgozhatnak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy szöveged eredeti. ✅

Bár a Hemingway alkalmazás a legnépszerűbb, számos más lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyik legjobb Hemingway szerkesztő alternatíva a ClickUp. Ez a felhőalapú alkalmazás nemcsak javítja szövegeidet, hanem egyszerűsíti a munkafolyamatot, növeli a termelékenységet és javítja a csapat kommunikációját – mindezt egy kényelmes, könnyen használható helyen.

Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, hogy szövegeid minden szempontból jobban megfeleljenek az igényeidnek. ✨