10 ingyenes podcast-sablon, amelyet felhasználhatsz a következő epizódodhoz

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi teszi jóvá egy podcast sablont?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A jó podcast-sablon segít betartani a megegyezés szerinti podcast-formátumot, miközben teret ad a kreativitásnak is. " } } ] }

A podcastok témája az interjúktól és beszélgetésektől a nem fikciós történetmesélésig terjed. De még a legszabadabb formájú podcastok is rendelkeznek valamilyen podcast-forgatókönyvvel vagy vázlattal. A podcast-sablonok használata szabadságot ad Önnek a podcast hossza és szerkezete tekintetében, miközben továbbra is betartja a forma szabályait.

Bár a podcast forgatókönyv-sablonnak az első helyen kell állnia a listán, ugyanolyan fontos, hogy legyen terve a podcast egyéb aspektusaira is, például a marketing naptárra.

Ez a 10 ingyenes podcast-forgatókönyv-sablon biztosítja, hogy mindenre kiterjedjen, a tervezéstől és a felvételtől a saját podcastjának közzétételéig.

Mi az a podcast-sablon?

Ha egy tapasztalt podcast-műsorvezetőt hallgatunk, az egész podcast-készítés könnyednek tűnhet, igaz? Lehet, hogy ez egy egy személyes monológ, tökéletesen elhelyezett hanghatásokkal, vagy a műsorvezető és a társműsorvezető közötti beszélgetés, amely egyik témáról a másikra látszólag zökkenőmentesen áramlik.

De a podcastokhoz nem csak hangtervezés és tréfálkozás szükséges. Ott van még a podcast bevezetője és zárója, a szponzorált üzenetek, az audio klipek és még sok más. Még ha szabadon folyó beszélgetésről is van szó, nagy valószínűséggel a podcast műsorvezetőjének van egy listája a megvitatandó témákról és egy terve, hogyan térjen át az egyik fő témáról a következőre.

A podcast-sablon a sikeres epizódok felvételének kulcsa. A podcast-sablon segítségével felvázolhatja az egyes új epizódokat, leírást és jegyzeteket készíthet, részletes podcast-forgatókönyveket írhat, vagy akár interjúkat is szervezhet a közösségi média influencereivel. ?

A podcast-eszköz használatával biztosan minden elemet beépíthetsz egy professzionális podcast-műsorba, miközben bőven marad helyed a produkció személyre szabására is.

Ez a 10 podcast-sablon végigvezeti Önt a folyamat minden lépésén, az új podcast tervezésétől a posztprodukcióig.

Mi teszi jóvá egy podcast-sablont?

Egy jó podcast-sablon segít betartani a megegyezés szerinti podcast-formátumot, miközben teret ad a kreativitásnak is. Végül is egy podcast-forgatókönyv nem olyan, mint egy színdarab forgatókönyve, amelyben elvárják, hogy minden szót megtanulj.

Mint egy jó podcast bevezetője, egy remek podcast forgatókönyv is tartalmazhat helyet az ad-libbingnek és az improvizációnak.

A tapasztaltabb podcast-házigazdák megelégedhetnek a pontok felsorolásával, de a kezdőknek érdemes lehet egy részletesebb podcast-forgatókönyvet írni, legalábbis az első alkalommal. Ezzel elkerülhető az idegesség és az, hogy eltérjen a témától.

A podcast forgatókönyv vagy vázlat segítségével a vendégei is tudni fogják, mire számíthatnak: mikor kell bekapcsolódniuk a beszélgetésbe, és mikor kell helyet hagyniuk a cselekvésre ösztönző felhívásnak (CTA)?

A forgatókönyvek mellett a podcast-sablonokat a munkafolyamat bármely szakaszában felhasználhatja, hogy biztosítsa a podcast-gyártás következetes, szabványosított megközelítését. A közösségi média bejegyzéseinek ütemezésétől a következő heti epizód megtervezéséig, ez a 10 podcast-sablon segít Önnek a tervhez tartani magát.

10 podcast-sablon, amit érdemes használni

Akár új produktivitási podcastot indít, akár interjús podcastját szeretné egy új szintre emelni, használja az alábbi 10 podcast-sablon egyikét a kezdéshez:

1. ClickUp podcast-sablon

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja podcast-tervezési folyamatát a ClickUp Podcast sablon segítségével.

Ez a praktikus ClickUp podcast-sablon segítségével könnyedén nyomon követheti az összes podcast-forgatókönyvét és epizódot egy helyen, és sorba rendezheti őket sorozat, évad vagy más egyéni kategóriák szerint.

Beillesztheti a közzététel dátumát, az epizódok linkjeit, hangfájlokat és még sok mást, így nem kell több dokumentumot átkutatnia, hogy megtalálja a keresett tartalmat. A könnyű navigálás érdekében egyszerűen váltson a Tábla és a Lista nézet között.

A „Kijelölt személy” mezőben rendeljen minden podcast-hoz egy műsorvezetőt vagy producert, a „Téma” mezőben pedig állítsa be az epizód témáját. Használhat olyan állapotcímkéket is, mint „Szerkesztve”, „Tervezve”, „Közzétéve” és „Felvéve”, hogy mindig tudja, hol tart az egyes epizódok a gyártási ciklusban.

Bár ez egy kezdőknek is megfelelő podcast-sablon, elég átfogó ahhoz, hogy nagyobb produkciókat is kezeljen, több epizóddal és több csapattaggal.

2. ClickUp podcast naptár sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg podcastjait a ClickUp Podcast Naptár Sablon segítségével.

A ClickUp Podcast Naptár Sablon segít előre megtervezni a podcast forgatókönyveket, és nyomon követni, hogy ki fog megjelenni, vagy hogy mi lesz a következő podcast címe. Válasszon 18 egyéni mező közül, beleértve a Szponzor, Költségvetés, Vendég portré, Podcast cím, Epizód link és Évad mezőket.

Színkódolt címkékkel jelölheti, hogy az egyes epizódok melyik fejlesztési szakaszban vannak, például koncepció, népszerűsítés, ütemezés, felvétel vagy átírás.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy hét különböző nézet típus között válthasson, beleértve az epizódokat, a podcast szponzorokat, a podcast show notes-t és a podcast stádiumot.

A felvétel előtt olvassa el a vendég életrajzát, hogy felkészülhessen a vendég bemutatására, és használja a „Transcript Status” (Átírási állapot) és „Due Date” (Határidő) mezőket, hogy az átírás a lehető leghamarabb felkerüljön a podcast weboldalára. ?

Akár iparági szakértőket, akár közösségi média influencereket interjúvol meg, ez a sablon segít podcastját új szintre emelni és szakmai céljait elérni.

3. ClickUp podcast-terv sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg az összes podcast tevékenységét a ClickUp Podcast terv sablon segítségével.

A ClickUp Podcast Plan Template egy középhaladó sablon, amely segít elmélyülni az egyes új podcast-epizódok tervezési folyamatában.

A szerkeszthető állapotmezők jelzik, hogy mely epizódok törölve, folyamatban vagy felfüggesztve vannak, míg a haladási állapot sáv vizuálisan mutatja, hogy mennyire közel állsz egy epizód befejezéséhez.

A Podcast típusa mezőben jelölje meg, hogy az epizód vendég vagy szóló podcast, a Téma mezőben pedig kategóriák szerint címkézze az epizódokat, például társadalmi kérdések vagy vizuális művészetek. Egyéb mezők: Epizód száma, Epizód címe és Felvétel dátuma.

Hat különböző nézetet használhatsz, köztük a Podcast epizódok és az Elemzések nézetet, és van még egy Téma űrlap is, amely segít rögzíteni az új podcast témákhoz kapcsolódó ötleteket.

Ez a téma segít önfegyelmezésében és előre tervezésében, hogy műsora a Spotify vagy az Apple Podcasts slágerlistájának élére kerüljön!

4. ClickUp podcast-tervezési sablon

Töltse le ezt a sablont Rendezze át podcastjait a ClickUp Podcast Planning Template segítségével.

A ClickUp Podcast Planning Template egy fejlett sablon, amely az összes podcast-epizódot könnyen használható mappákba rendezi. Hozzon létre egy egyszerű kártyát minden podcast-epizódhoz, és adjon hozzá további részleteket, ahogy halad az Ötletek, Tervezés, Ütemezés, Felvétel, Gyártás és Kiadás szakaszokban.

Kövesse nyomon a felvétel dátumát, az epizód számát, a vendégeket, a podcast típusát és egyebeket. Válthat az epizódok, az áttekintés és a vendégek között, és a Mellékletek eszközzel dokumentumokat, hangfájlokat és egyéb releváns anyagokat csatolhat.

A podcast-sablon fejlett funkciói professzionális produkciókhoz is alkalmasak, de a kezdők is sokféleképpen felhasználhatják. Használja a következő epizódok tervezéséhez, ütemezéséhez, szervezéséhez és fontossági sorrendbe állításához, vagy hozzon létre egy teret a podcast vázlatához.

5. ClickUp videó podcast-készítési sablon az AskYvi-tól

Töltse le ezt a sablont Kezelje a podcast-gyártási folyamat minden lépését a ClickUp segítségével.

Ez a ClickUp podcast-gyártási sablon egy egyszerű vázlatot nyújt, amelyet kitölthet a saját podcastjának adataival. Kezdje a podcast nevével, a bevezető forgatókönyvvel, majd adja hozzá a műsorvezetőt, a felvétel dátumát, a forgatókönyv linkjét, a vendég nevét és a közzététel dátumát.

Ez a podcast-sablon tiszta és hatékony, így jó választás azoknak az új podcast-házigazdáknak, akik egyszerűen szeretnék tartani a dolgokat. Használja ugyanazt a sablont minden epizódhoz, vagy váltson át egy fejlettebb sablonra, ahogy podcastja növekszik.

6. ClickUp podcast leírás sablon

Készítsen szlogeneket podcastja népszerűsítéséhez ezzel a podcast leírás sablonnal.

Ez a ClickUp podcast leírás sablon segíthet a podcast epizódok leírásában és marketingjében a hallgatók számára. Itt nincs epizódtervezés vagy podcast forgatókönyv vázlat, csak a tömör és információkkal teli szlogen létrehozására koncentrálunk.

Kezdje azzal, hogy készít egy közösségi média tartalomtervet, hogy podcast-epizódjait a célközönség elé tárhassa. Összefoglalja podcast-témáját egy LinkedIn-bejegyzésben („A mai epizódban…”), vagy készítsen egy előzetest Instagram-sztorihoz vagy YouTube-csatornához.

A teendőlistád minden eleméhez saját felelős és határidő tartozik, valamint egy prioritási jelölés, amely segít a projekt prioritásainak meghatározásában.

Ha sablonokat használ a marketing anyagaihoz, kevesebb időt kell fordítania az egyes epizódok leírására, és több időt tud szánni a lehető legjobb podcast elkészítésére. ?

7. ClickUp podcast forgatókönyv sablon

Készítse előre podcast-epizódjainak vázlatát egy podcast-forgatókönyv-sablon segítségével.

Ez a ClickUp podcast forgatókönyv-sablon segít kidolgozni podcastod lényegét és lelkét. Ez egy egyszerű, kezdőknek is könnyen használható dokumentum, amelyet megoszthatsz az epizódban részt vevő összes személlyel: a műsorvezetővel, a vendéggel, a producerrel stb.

Kezdje azzal, hogy kitölti a táblázatot a podcast nevével, az epizód címével, a műsorvezető nevével, a vendég nevével és az epizód szponzorával. Ha szóló műsort rögzít, vagy nincs szponzora, akkor ezeket a mezőket üresen hagyhatja.

Ezután haladjon végig az epizódon időrendben, hozzáadva a szponzor üzenetét, a bevezető zenét vagy jingle-t, az epizód tartalmát és a záró zenét.

Ne feledje, hogy a cél nem egy szó szerinti forgatókönyv elkészítése, hanem az, hogy segítse Önt a beszélgető hangnem elérésében, miközben egyik témáról a másikra tér át. Készítsen listát a főbb pontokról, amelyekkel foglalkozni szeretne, az alátámasztó érvekről és az interjú kérdéseiről.

A podcast forgatókönyve az epizód útitervének kell lennie, ezért győződjön meg róla, hogy vendége vagy társműsorvezetője átnézheti azt, mielőtt megnyomná a felvétel gombot!

Szerezzen több szponzort podcastjához egy professzionális szponzori ajánlattal!

Ez a ClickUp podcast szponzorációs sablon úgy lett kialakítva, hogy segítsen szponzorokat szerezni azáltal, hogy rövid, de informatív áttekintést nyújt podcast műsoráról.

A szponzorálási ajánlatkérésnek tartalmaznia kell információkat a célközönségről, a lehetőség nagyságrendjéről (azaz a hallgatói statisztikákról) és a kampány részleteiről. Ne felejtse el feltüntetni elérhetőségi adatait, valamint logóját vagy podcast borítóját, hogy szponzorálási ajánlatkérése professzionálisabb megjelenést kapjon.

Azáltal, hogy olyan vállalatokat keres fel, amelyek összhangban vannak a podcast értékeivel, bevételt generálhat a műsorához, és olyan márkákat népszerűsíthet, amelyekről a hallgatói szívesen hallanak. Ez mind a műsorának, mind az új szponzorának előnyös! ?

9. Beszélgetés/interjú műsor podcast sablon a Riverside-tól

via Riverside

A Riverside által kínált beszélgetés/interjú műsor podcast sablonja egy praktikus vázlatot kínál, amelyet felhasználhatsz interjú stílusú műsorok forgatókönyvének megírásához. Ez csak egy a Riverside által kínált néhány podcast forgatókönyv-példa közül, amelyek között minimalista forgatókönyv és szóló műsor is található.

A beszélgetés/interjú sablon tartalmaz egy bevezetőt, egy szponzori üzenetet és egy témához illő zenét, majd ezt követi a vendég bemutatása és egy sor interjúkérdés. A műsor egy zárószóval, egy összefoglalóval és egy cselekvésre ösztönző felhívással zárul.

Több pontnál is van egy üres hely a időtartam megadására, ahová beírhatja az egyes szegmensek hosszát. Ez egyszerű, ha vannak előre felvett szegmensei, például a témazene és a szponzor üzenete; ellenkező esetben csak becsülje meg, és frissítse az információt, miután felvette a műsort.

Célja, hogy minden epizódban egyenletes legyen a műsor tempója, például 60 másodperces bevezető és záró rész, közöttük 30 perc beszélgetés.

10. Nonfiction Storytelling Template (Nonfiction történetmesélő sablon) az Ausha-tól

via Ausha

Ez az Ausha által készített, nem fikciós történetmesélő sablon azoknak a podcast-műsorvezetőknek szól, akik egy epizód során egy történetet szeretnének elmesélni a hallgatóknak. Ez lehet bármi, egy valódi bűnügyi podcasttól egy történelmi esemény vagy tudományos felfedezés mélyreható elemzéséig.

A vázlat az intro zenével és az epizód útitervével vagy áttekintésével kezdődik. Ezt három témaszegmens, egy szponzori üzenet és egy összefoglaló követi. Végül egy outro következik, amely felhívást tartalmaz és előzetest ad a következő epizódhoz.

Ahelyett, hogy szó szerinti forgatókönyvet írna, ez a sablon arra ösztönzi, hogy írjon le a legfontosabb információkat tartalmazó pontokat, így beszélgetősebb hangnemet tud megütni. Ne felejtse el feljegyzni az egyik témáról a másikra való átmenetet, hogy ne térjen el a témától!

Egyszerűsítse történetmesélését ezekkel az ingyenes podcast-sablonokkal

A témák kitalálásától a forgatókönyv megírásáig sok minden beletartozik egy-egy podcast-epizód elkészítésébe. Szerencsére ezekkel a praktikus sablonokkal, amelyek a tervezéstől a marketingig mindenre kiterjednek, egyszerűsítheti a folyamatot.

A podcast-sablonok időt takarítanak meg azzal, hogy megmutatják, milyen információkat kell előre összegyűjtenie – például a vendég nevét és életrajzát –, és mit kell tennie az epizód felvétele után, például szlogen és átirat készítését.

Ráadásul, ha a ClickUp együttműködési sablonjait használja, megoszthatja podcast forgatókönyvét és jegyzeteket társ-műsorvezetőjével vagy podcast vendégeivel. Látogasson el a ClickUp sablonkönyvtárba, és találja meg következő podcast sablonját!