15 termelékenységi podcast, amelyek motiválnak

Kezdjük egy szöveges feladattal. 🤓

Ha besétálna egy forgalmas Starbucksba, és megkérdezné minden pulóveres vendéget, hogy szeretik-e a podcastokat, hányan válaszolnának igennel?

Válasz: Mindegyik.

A podcastok rendkívül népszerűek, és őszintén szólva, ezt valószínűleg már tudtad! De tudtad-e, hogy jelenleg több mint 2 millió műsor és 48 millió epizód létezik a podcastok világában?

Ez azt jelenti, hogy több podcast-epizód van, mint amennyi mérföld van a Földtől a Vénuszig. 👀

Szerencsére a ClickUp segít neked ezeket a számokat egy kezelhető, abszolút nyertesekből álló listára szűkíteni, amelyen 15 kedvenc podcastunk található – azok a műsorok, amelyek a bennünk rejlő vállalkozó szellemet, álmodozót, mérnököt és a falon ülő legyet szólítják meg. Még néhány más ClickUp-csapat tagok által kiválasztott, hírességek által készített felvételt is belevettünk!

Olyan, mintha a podcastok egyszerűen megértenének minket, érted?

Nem titok, miért szeretik az emberek a podcastokat. Legyen szó új ismeretek elsajátításáról, nevetésről vagy csak arról, hogy reggeli futás közben egy ismerős hangot hallgassunk, van valami különleges abban, amikor kedvenc podcastunkat hallgatjuk.

Peacock via GIPHY

A podcastok körülbelül 2004-ben jelentek meg, de elég egyetlen epizód, hogy a műsorvezetőt új legjobb barátodnak tekintsd. Az elmúlt évek hullámvasútja során sokan támaszkodnak ezekre a barátságos podcast-hangokra, amelyek nap mint nap megnyugvást és összetartozás érzését nyújtanak számukra.

Azok számára, akik örömüket lelik abban, hogy kipipálják a teendőlistájukon szereplő feladatokat, a podcastok remek lehetőséget nyújtanak a többfeladatos munkavégzésre.

Valójában a podcastok 43%-át edzőteremben, 37%-át munkahelyen, 37%-át pedig tömegközlekedési eszközökön hallgatják.

A produktív emberek nem csak szeretik teljesíteni az elvárásokat, hanem túlteljesíteni is akarják azokat. Az edények elmosogatása közben egy számodra fontos témáról szóló epizódot hallgatni az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy úgy érezd, valami értelmeset tettél aznap. Vagy talán ez adja meg neked azt az érzelmi lökést, amire szükséged volt ahhoz, hogy elkezdd azt a dolgot, amit valamilyen okból halogattál.

Ráadásul semmi sem hasonlítható ahhoz az izgalomhoz, amikor először hallgatunk meg egy igazán jó műsort, és alig várjuk, hogy elkezdődjön a következő epizód. Mindannyian szeretünk beleszeretni valamibe! A ClickUpnál is így vagyunk – imádjuk a jó podcastokat. Annyira, hogy mi is készítettünk egyet! De erről egy pillanat múlva bővebben. 🤓

Most pedig vegye fel az AirPods-t, és kényeztesse magát kedvenc podcastjainkkal.

15 podcast, amit érdemes ismétlésre beállítani

Tekintsd ezeket a termelékenységi podcastokat laza rangsorolásnak – kivéve persze az első helyet 😉 –, egyszerűen azért, mert minden műsor rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal, amelyek különlegessé és egyedivé teszik. Inkább használd ezt a listát arra, hogy új dolgokat fedezz fel, vagy tágítsd látókörödet!

Különösen, ha még soha nem hallottál róluk, minden epizódban találsz bölcsességet és inspirációt, és ez a lehetőséged, hogy rájöjj, mit jelenthet ez számodra. 💜

Kellemes hallgatást, podheads!

Iratkozz fel és hallgassd meg a When It Clicked podcastot, amelyben olyan vállalatokról hallhatsz, amelyekről soha nem gondoltad volna, hogy ilyen történeteik vannak.

A ClickUp egyik kedvenc kreatív projektje, a When It Clicked bemutatja azoknak a termékeknek a hátterében álló hangokat és elmék, amelyeket azt hiszed, hogy ismersz, és feltárja azok titkos történetét, hogyan jött létre mindez – egészen addig a pillanatig, amikor végül minden a helyére került. 💡

A When It Clicked egyik érdekessége, hogy olyan embereket mutat be, akik általában nem részesülnek dicsőségben, vagy akik nem hagyományos utat jártak be álmaik megvalósításához. A podcast olyan vállalatokat mutat be, amelyek néhány kudarcot és váratlan fordulatot is átéltek, miközben keresték a „hűha” pillanatokat.

Hallgassa meg, ahogy a műsorvezető Ilana Strauss összefűzi az egyes történeteket olyan vendégekkel, mint a Shopify első marketingigazgatója, Craig Miller; a Scratchpad társalapítói, Pouyan Salehi és Cyrus Karbassiyoon; valamint Parker Conrad, a Rippling vezérigazgatója és háromszoros startup-alapító. Ráadásul már most elkezdheti hallgatni a When It Clicked podcastot! Az egyes epizódok 20-30 perc hosszúak, így tökéletesen illeszkednek a reggeli utazáshoz.

Hallgassa meg és iratkozzon fel, hogy ne maradjon le az első évad további meglepő történeteiről. 💜

via How I Built This

A közönség kérésére – mert annyira jó – a How I Built This a második helyen végzett! Több ClickUp-alkalmazott, köztük Zeb Evans, a vezérigazgatónk is nagy rajongója ennek az NPR-podcastnak, és ajánlotta, hogy kerüljön fel erre a listára!

Ahogy Deal Desk vezető elemzőnk, George Reed fogalmaz: „A Power Rangers-től a Slack-ig – tudd meg, mi történt a csúcsra vezető útjuk során. Nem hiszem, hogy bármit is tudnod kell az üzleti életről, hogy élvezd a Guy-jal töltött időt. Sőt, szerintem mindenkinek, foglalkozástól függetlenül, meg kellene hallgatnia legalább néhány epizódot.”

Jól mondod, George, és mi is egyetértünk! Az átlagosan 30-60 perces epizódokból álló, évek óta futó How I Built This archívumban mindenki talál magának valót, de kedvenc epizódjaink között szerepel Sara Blakely a Spanx-tól, Yvon Chouinard a Patagonia-tól és Jonah Peretti a BuzzFeed-től.

Bónusz: Indítsa el saját podcastját podcast sablonokkal!

via Gimlet Media

A StartUp alapötlete nagyon klassz.

A műsor 2014-ben indult korlátozott sorozatként, melynek műsorvezetője, Alex Blumberg dokumentálta a podcast-cég létrehozásának teljes folyamatát, amely végül a Gimlet Media lett. Valójában Blumberg még mindig azon dolgozik, hogy a Gimletet talpra állítsa, miközben felveszi az első epizódot, így a műsor kezdettől fogva izgalmas, ismeretlen elemekkel teli. Innen azonnal követjük őt a kockázati tőke befektetőkkel való találkozóira.

Néhány kivételtől eltekintve a StartUp epizódok többsége szigorúan betartja a 30 perces időkorlátot, de az eredetileg korlátozott sorozat mára már nyolc évadot számlál. Az egyes évadok témája kissé változik, de gyakran visszatér a Gimlethez, amikor az jelentős mérföldköveket ér el, egészen addig, amíg 2019-ben a Spotify meg nem vásárolta. 🫖

via Business Casual

Ez az ajánlás a vállalati támogatás részlegünk munkatársától, Ana Verduzco-tól származik! Ana üzenete:

„Imádom a Morning Brew Business Casual podcastját! Különösen tetszik, hogy ők (a Morning Brew) is olyan startupok, mint mi, és relevanciájukkal és humorukkal váltak sikeressé.”

Tegye jobbá a reggeli rutinját! Ha a nap első 10 percét a legújabb Morning Brew hírlevél elolvasásával tölti, de az ebédszünet egy részét nem a Business Casual hallgatásával tölti, akkor itt az ideje változtatni.

Oké, nem ennyire extrém, de a Business Casual biztosan megmozgatja a gondolkodási izmaidat.

via GIPHY

Az epizódok témái igen széles skálán mozognak, a nagy technológiai cégek belső informátorain át a társkereső alkalmazásokig. Alapvetően, ha egy ötletből valamilyen üzletet lehet csinálni, akkor valószínűleg hallani fogsz róla a Business Casualban.

via The Tim Ferriss Show

Tim Ferriss-t talán a bestseller könyvéből, a The 4-Hour Workweek-ből, vagy ebből a podcastból ismered, amely egyben az Apple Podcasts összes podcastja közül az első helyen áll. 👀

Szerkesztői koordinátorunk, Leila Cruz is lelkes hallgatója a podcastnak, amelynek minden epizódjában Tim Ferriss és vendégei elemzik a világszínvonalú sikereket elért emberek taktikáit olyan sokszínű területeken, mint a befektetés, a sport, az üzleti élet és a művészet, hogy felfedjék azokat a gyakorlati eszközöket és tippeket, amelyeket saját életünkben is alkalmazhatunk.

via Masters of Scale

Újabb kiegészítés George-tól a ClickUp Deal Desk-en!

„Be kell vallanom, hogy kicsit rajongok Reid Hoffmanért, és ez talán megmutatkozik a véleményemben. Reid nemcsak általában öröm hallgatni, hanem véletlenül ő is az egyik legsikeresebb ember a Szilícium-völgyben. Ha nem tudtad, ő volt a PayPal ügyvezető alelnöke, amikor a céget eladták az eBay-nek, majd megalapította a LinkedIn-t. Nem minden nap van lehetőséged egy milliárdos agyát feldolgozni, de itt megteheted. Reid interjúkat készít az üzleti világ legfontosabb személyiségeivel, és személyes kapcsolatait sokukkal felhasználva egyedülálló élményt teremt.”

A Masters of Scale epizódjai általában 30 perc és egy óra közöttiek, és hihetetlen vendégeket vonultatnak fel! Tanulj üzleti tanácsokat, időgazdálkodási tippeket és érdekes beszélgetéseket olyan ismert nevekkel, mint Barack Obama. 👀

via Dare to Lead

Ezt a podcastot a ClickUp Blog saját szerkesztője, Erica Chappell ajánlja! 🥳

„Bár nem feltétlenül technológiai témájú, nagy rajongója vagyok a Dare to Lead with Brene Brown podcastnak. Imádom a különböző üzleti vezetőkkel folytatott őszinte beszélgetéseket arról, mi teszi nagyszerűvé a vezetést, hogyan lehet másokat felemelni, megtalálni a célt, és hogyan lehet néha kényelmetlen beszélgetéseket/helyzeteket magabiztosan és sebezhetőséget mutatva kezelni.”

És ki ne szeretné Brene Brownt?

via Spotify

Technikailag ez nem feltétlenül egy üzleti vagy termelékenységi podcast, de olyan fontos témákat érint, amelyek befolyásolják szakmai életünket, mint a munka és a magánélet egyensúlyának megtalálása, a mindennapi aggodalmak és minden, ami ezek között van. Tippeket, stratégiákat tár fel, és olyan emberek történeteit osztja meg, akik céltudatosan élnek, köztük Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant és Will Smith.

CBS via GIPHY

Az epizódok hossza kissé kiszámíthatatlan, néhány 25 perc körül van, mások pedig jóval több mint egy órásak, de amikor meghallja Shetty hangját, az időtartam már nem is számít. Hangja hihetetlenül lágy és könnyen hallgatható. Ebben az esetben örömmel fogja venni, hogy új epizódok hetente kétszer jelennek meg.

via Spotify

Ez a heti podcast a híres szilícium-völgyi kockázati tőke társaság, az Andreesen Horowitz készíti, és mélyrehatóan foglalkozik a technológia, a kultúra és a hírek jövőjével kapcsolatos széles körű kérdésekkel.

Olyan témákba merülve, mint a ransomware, az audio jövője, az NFT-k és a GenZ, minden epizód biztosan olyan érdekességekkel lát el, amelyekkel lenyűgözheti barátait a következő happy hour alkalmával.

via Vox

A ClickUp egyik ügyfélszolgálati szakértője, Paola Lopez, hétfőtől péntekig minden nap hallgatja a Vox Today, Explained című hírműsorát, mert „a releváns történetek mélyreható elemzése lenyűgöző, és perspektívát és kontextust ad a nap legnagyobb vagy akár legkisebb híreihez is!”

Sean Rameswaram és Noel King által vezetett, 30 perces műsor minden epizódjában egy aktuális témát dolgoz fel – általában egy szójátékos címmel, hogy felkeltsék az érdeklődésedet. Most épp az 1000. epizódot ünnepelték, úgyhogy gratulálunk, Today, Explained! 🎉

via Spotify

Andrew Warner interjúkat készít nagy és kis vállalatok alapítóival, akik közül sokakat talán még nem is hallottál!

Sok olyan apró részletre is kitér, amire nem számítanál, például elemzi azokat a „szerencsés fordulatokat”, amelyeket az emberek egy vállalkozás kezdeti sikerének tulajdoníthatnak. Warner azt szeretné, ha pontosan meg lehetne határozni azokat a pillanatokat, kapcsolatokat és problémákat, amelyek a startupokat sújtják, és ezeket tippek formájában megosztani más új alapítókkal.

via Entrepreneurs on Fire

Ezt a podcastot barátunk, George javasolta a Deal Desk-ről.

„A már elérhető 2041 epizód alapján tudhatjuk, hogy John Lee Dumas biztosan jól csinál valamit. A ragályos energiájával és a folyamatos információáradattal nehéz unatkozni. Ez egy újabb podcast, amely a bevált interjúalany-interjúkészítő formátumot használja, de JLD valóban a sajátjává teszi. Az a mód, ahogyan azonnali kapcsolatot teremt vendégeivel, szinte ugyanolyan fontos, mint az információ, amit tőlük kap. Azt gondoltam volna, hogy 2000+ epizód után a minőség romlani fog, de ez nem is lehetne távolabb az igazságtól. Ez egy jól kidolgozott podcast, amely elejétől végéig szórakoztató.”

via Freakonomics

Ügyfélsiker-vezetőnk, Sophia Kaminski, a Freakonomics nagy rajongója, és őszintén szólva mi is azok vagyunk! Sophia szerint:

„Ahogy a podcastban is mondják, ez a műsor „mindennek a rejtett oldalát tárja fel”. Bár rengeteg gondolatébresztő epizódot találsz, amelyek széles témakört ölelnek fel, a Freakonomics sorozata, „The Secret Life of a C. E. O.” (A vezérigazgató titkos élete) különösen remek. Hallgassa meg az olyan emberekkel folytatott beszélgetéseket, mint Indra Nooyi, a PepsiCo vezérigazgatója, és Mark Zuckerburg, akik arról beszélgetnek, hogy mi szükséges egy nagy globális franchise vezetéséhez.”

via Something You Should Know

Wes Brummette, a ClickUp People Programs Architectje ajánlja nekünk ezt a podcastot! Azt mondja:

„Ez nem szigorúan üzleti témájú, de érint üzleti kérdéseket, és hatással lehet az üzleti tevékenységedre. A Something You Should Know című műsorban a műsorvezető, Mike számos gyakori kérdést vizsgál, és mindennapi, praktikus tippeket ad, például hogyan lehet maximálisan kihasználni az időt a repülőgépen, mit tegyünk a figyelemelterelő tényezőkkel, vagy hogyan adjunk kritikát. Praktikus, és egy kicsit másképp gondolkodhatsz a mindennapi tevékenységeidről.”

via Quote of the Day Show

A lista kiegészítéseként Wes Brummette megosztja velünk egy másik kedvencét: „A műsorvezető Sean Sean Croxton minden nap megoszt egy idézetet, majd bemutat egy különleges vendéget, aki beszédet, előadást vagy interjút tart az idézet témájához kapcsolódóan. Ez egyszerre motiváló és tanulságos, és sok új hangot és perspektívát mutat be, amelyeket önmagában talán nem fedezett volna fel.”

További termelékenységi tartalmakat keres? Nézze meg a 30 legjobb termelékenységi blogról szóló útmutatónkat!

A mi fülünkről a tiédre 💜

Röviden: az audio történetmesélés nagyon menő.

A hallás olyan élénk érzék, hogy az audio a vártnál is nagyobb mértékben képes életre kelteni a történetet, még akkor is, ha ez csak azt jelenti, hogy egy órán át hallgatod két ember beszélgetését.

PeacockTV via GIPHY

A When It Clicked létrehozásának oka valószínűleg nagyon hasonló ahhoz, amiért Ön kedveli kedvenc podcastjait: hogy új dolgokat tanuljon. Ez a podcast a mi módszerünk arra, hogy elérjük Önöket, abban a reményben, hogy új beszélgetéseket indítunk el, és talán még új kreativitást is felébresztünk.

Reméljük, hogy ez a lista örömet okoz Önnek, és gondolkodnivalót ad, miközben saját szakmai történetét alakítja. Ha pedig nem tudja, hol kezdje, soha nem rossz ötlet a csúcson kezdeni. 😉

Hallgassa meg a When It Clicked podcastot, bárhol is szerezte be, és ossza meg velünk véleményét egy értékelésben!