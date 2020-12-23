A 30 leghatékonyabb termelékenységi blog (frissítve)

Ó, hová juthat el!

Ez a címe Dr. Seuss népszerű gyerekkönyvének. Arról szól, hogy megtaláljuk a saját utunkat, önmagunk legyünk, és továbbra is keményen dolgozzunk. A könyv egy félig híres mondattal zárul: „Gyerekem, te hegyeket fogsz megmozgatni.”

De hogyan lehet hegyeket mozgatni?

Dr. Seuss reményt adott nekünk, de nem azt, hogy hogyan.

Hol találhatja meg azt az előnyt, amely segít leküzdeni a munka, a célok és a személyes projektek hegyét?

Ebben a cikkben megnézzük, mi teszi a termelékenységi blogokat nagyszerűvé, és bemutatjuk a 30 legjobb termelékenységi blogot, amelyek segítenek Önnek a hegyek megmozgatásában.

Legyen produktív!

Mi teszi egy termelékenységi blogot nagyszerűvé?

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor kedvenc sorozatunk heti epizódja hamarosan kezdődik: az izgalommal teli, popcornnal teli arcú érzést. 🍿

Ugyanez vonatkozik a kedvenc termelékenységi blogjára is: a kiváló termelékenységi blogok rendszeresen közzétegyenek olyan bejegyzéseket, amelyeket alig vár.

Egy jó blognak inspirálónak és megbízhatónak is kell lennie. Az olvasóknak tudniuk kell, hogy az általuk talált életmódtippek valóban segítenek-e leküzdeni a nem produktív szokásaikat.

A kiváló termelékenységi blogok nemcsak személyes termelékenységi tippeket nyújtanak, hanem magas színvonalú betekintést is adnak abba, hogy miért is léteznek ezek a szokások.

A termelékenységi blogoknak gondolatébresztőnek is kell lenniük. Ha az olvasók még napokkal vagy hetekkel az elolvasás után is gondolkodnak egy blogon, akkor az egy remek blog.

Végül pedig egy remek termelékenységi blog inspirálja Önt arra, hogy termelékenyebb legyen, mert ez a lényeg! 😉

MEGJEGYZÉS: További termelékenységi tippekért olvassa el ezt az útmutatót hogyan lehetünk termelékenyebbek !

A 30 legjobb termelékenységi blogunk

A megfelelő termelékenységi blog nemcsak abban segít, hogy termelékenyebbé váljon, hanem javítja a kommunikációját, munkáját és életét is.

Hogy segítsünk kiválasztani a céljainak legmegfelelőbb blogot, íme a legjobb termelékenységi blogok listája:

1. ClickUp

Blogunk első osztályú jegy egy fantasztikus utazásra, amely összeköti Önt és csapatát a fontos munkával.

Blogjaink nemcsak viccesek (ha szabad így mondanunk 😉), hanem kiváló gyakorlati példákat is kínálnak arra, hogyan valósíthatja meg termelékenységi céljait.

A munkahelyi termelékenységről szóló blogoktól kezdve azokon a blogokon át, amelyek segítenek hetente egy napot megtakarítani, a ClickUp termelékenységi blogjai minden szükséges forrást megadnak ahhoz, hogy elérje céljait és személyes fejlődést érjen el.

Ha már van személyes blogja, olvassa el ezt a másik blogbejegyzést, hogy megtudja, hogyan segíthet a ClickUp a blogolás hatékonyságának növelésében.

Ha már az erőforrásokról beszélünk, a ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely minden értelemben segít Önnek a produktivitásban. Ez a tökéletes módszer az itt található összes termelékenységi tipp megvalósításához.

Miért ne próbálná ki még ma a ClickUp-ot? Ingyenes!

Ajánlott bejegyzés: 5 tulajdonság, amely a produktív emberekre jellemző

2. Dave Seah

Ahogy a ClickUp egyik munkatársa olyan találóan megfogalmazta: Ez a fickó AZ EMBER.

És nehéz ezzel nem egyetérteni.

Dave magát nyomozó tervezőnek nevezi, de mit is jelent ez?

Minden elképzelhető és elképzelhetetlen tervezési és termelékenységi trükköt felvonultat...

Dave a tervezésről és az információs technológiáról is ír, így ha ezeken a területeken dolgozik, akkor mindenképpen kövesse őt.

Ajánlott bejegyzés: Szerezzen be fantasztikus termelékenységi eszközöket és táblázatokat

3. Lifehacker

A Lifehacker az összes közül a legrégebbi, a legnagyobb és a legismertebb, ezért természetesen fel kellett vennünk a legnépszerűbb termelékenységi blogok közé.

A nevük természetesen mindent elárul, és a tippektől és trükköktől a konyhai eszközökig, valamint a mosogatógépben lévő edények gyorsabb szárításáig terjednek.

Természetesen ez több, mint termelékenységi tanács, ez az élet hatékonysága is.

Egyik legérdekesebb rovata a How I Work (Hogyan dolgozom), amelyben különböző vállalkozók, üzleti vezetők, sportolók, szórakoztatóipari személyiségek és mások mesélnek a napi rutinjukról.

Ajánlott bejegyzés: Termelékenység 101: Bevezetés a Pomodoro technikába

4. Steve Pavlina

Steve a 90-es évek vége óta a termelékenység és a személyes fejlődés élvonalában áll, és 2010-ben még az összes munkájának szerzői jogait is feladta.

Fő témája az, hogy hogyan lehet kevesebb időt fordítani a vállalatok által diktált életmódra, és több időt szánni arra, hogy különböző módon értéket teremtsünk.

Ajánlott bejegyzés: A értesítésmentes kihívás

5. Dumb Little Man

Az Angel Hack Life-hoz hasonlóan a Jay White által írt Dumb Little Man is hasznos tippeket kínál, de emellett olyan átfogóbb témákkal is foglalkozik, mint az egészség, a párkapcsolatok és a boldogság.

A legjobb rész a Hogyan szakasz, amely mindenre kiterjedő bevezetőt nyújt, a lakáskereséstől a fényképezőgép tisztításáig.

Emellett folyamatosan remek termelékenységi tippeket is kínál, amelyekkel javíthatja napját és munkafolyamatát.

Nem is rossz egy butácska kis embernek, mi?

Ajánlott bejegyzés: 55 bombabiztos termelékenységi trükk

6. Zen Habits

Ez egy másik legendás termelékenységi blog. Leo Babauta a 2000-es évek vége óta üzemelteti ezt az oldalt, és nemcsak a tudatosságra, hanem a legjobb és legtermelékenyebb szokások kialakítására is összpontosít .

A blog a fokozatos változásra összpontosít, és valóban megnyugtató jelenlét a zsúfolt termelékenységi térben.

Ajánlott bejegyzés: Hogyan lehet elvégezni a feladatokat a Twitter segítségével

7. LifeDev

Egy kreatív emberek számára kifejezetten kialakított, fantasztikus termelékenységi webhely. Ezen fókusz miatt a termelékenység mellett rengeteg cikk található a kreativitásról is.

Ez egy bizonyos, jobb agyféltekés gondolkodásmódra utal, amely „kíméletesebb”, mint sok más, hatékonyságra törekvő blog.

Ajánlott bejegyzés: Ötletek rögzítésére szolgáló eszközök

8. Pick The Brain

Erin munkája inkább egy mentális pozitív gondolkodásmódról szóló blog, amely átfogja a termelékenység és az önfejlesztés területét, és arra összpontosít, hogy az emberek hogyan élhetnek összességében elégedettebb életet.

Ennek érdekében számos cikk foglalkozik a mentális egészséggel, a pszichológiával és az önképzéssel. Mert mindenkinek kedvesnek kell lennie a saját elméjéhez. 😊

Ajánlott bejegyzés: 6 lépés a mentális tavaszi nagytakarításhoz, amit mindenki meg tud csinálni

9. Rossz nyomon jár

Ha bizonyítékokon alapuló tippeket és tudományos kutatásokat keres a termelékenység és a teljesítmény témájában, akkor Eric Barker az a termelékenységi szakértő, akit keres.

Ez több, mint csak „én kipróbáltam, és nekem bevált, de neked talán nem fog”.

Ez valódi információ. Emellett számos lenyűgöző elemzést is készít vezető beosztásúakról és kiemelkedő teljesítményt nyújtókról.

Ajánlott bejegyzés: A legtermékenyebb emberek: 6 dolog, amit minden nap megtesznek

10. Tim Ferris

Ismerős a név? Tim Ferris a The 4 Hour Workweek című bestseller szerzője.

Igen, jól hallotta: ő rájött a titkos receptre, amellyel hetente maximum négy órát kell dolgozni.

Tim Ferriss tartalma podcast-epizódokból áll, amelyek bemutatják gondolatait, történeteit, vendégszereplőit és interjúit. Ha vezetői és személyes termelékenységi tanácsokat keres, akkor Tim az Ön embere.

És személyes történetei is érdekesek lehetnek, tekintve, hogy öt nyelven beszél és kínai kickbox bajnok. 🏅

Ajánlott bejegyzés: Hogyan kezeljük az információtúlterhelést (és a közösségi médiát)

11. 99U

Ha technikai részletekbe szeretne belemenni (és ki ne szeretne?), akkor a 99U nem igazán termelékenységi blog. Inkább egy munkakultúrával foglalkozó blog.

De ez fantasztikus. Olyan, mint a legmenőbb, legstílusosabb barátod, akinek minden megvan.

Életre szóló tippeket adnak, és közben remekül is néznek ki. Az Adobe csapata állította össze őket, és imádom az összes könyvüket, amelyek kötelező olvasmányok.

A 99u mélyrehatóan bemutatja a művészetek világát, majd visszatér a valóságba, hogy megvitassa, hogyan használja az egyik kolléga az irodai hűtőszekrényt.

Mindannyian tudjuk, hogy az irodai konyha veszélyes háborús övezet lehet, ahol az ételed mások gyomrában végzi háborús fogságban.

Ajánlott bejegyzés: Hogyan lehet felépülni a kiégés után?

12. Mark Manson

Mark egy online vállalkozó, akit semmi sem érdekel. Nem, komolyan, írt is egy könyvet erről. És ez a New York Times bestsellere.

Bárki használhat trágár szavakat a művészetében, hogy felhívja magára a figyelmet, de Mark ezt egy olyan stílussal támasztja alá, amely egyfajta lusta guruvá tette őt.

A tanácsai nemcsak értelmesek, hanem ő maga is kiváló író, aki mindig azt gyakorolja, amit hirdet.

Minden bejegyzése több tízezer megosztást kap, így valószínűleg már olvasta Mark egyik cikkét anélkül, hogy tudta volna. Nézze meg Markot, ha nem hagyományos termelékenységi tippeket és személyes fejlődési tanácsokat keres.

Ajánlott bejegyzés: Az élet egy videojáték: íme a csalókódok

13. Exile Lifestyle

Colin Wright művész, marketinges és vállalkozó, aki minimalista életmódját és az út során megtanult tippeket dokumentálja.

Ő a digitális nomádok megtestesítője, aki még a podcastjának olvasóit és hallgatóit is szavazásra bocsátja, hogy hol legyen a következő otthona.

Reméljük, hogy rajongói kedvesek lesznek, és Colin nem kerül be a Jumanji újabb részébe:

Ajánlott bejegyzés: „Oktatási egyensúly”

14. Maradjon produktív

Ez az egyik új kedvenc webhelyünk, bár kissé eltér a hagyományos termelékenységi blogoktól.

Ehelyett ez egy áttekintő blog a legjobb termelékenységi alkalmazásokról.

Francesco részletesen bemutatja az összes rendelkezésre álló termelékenységi eszközt, és megosztja a saját munkafolyamatát is. Mielőtt új termelékenységi alkalmazást keresne, először olvassa el Francesco véleményét.

Remek gyakorlati áttekintéseket ad az összes legnépszerűbb alkalmazásról. Tudja, mit mondanak: nézze meg, mielőtt belevág, és Francesco megteheti ezt Ön helyett.

15. Minimalista életmód

Josh Becker panaszkodott a szomszédjának, hogy ki kell takarítania a garázsát.

„Talán nincs is szükséged mindezekre” – mondta a szomszédja.

Míg a legtöbb ember dühös lett volna, Becker elgondolkodott rajta.

Az inspiráció megérintette, és ő rendet rakó ember lett, blogjában pedig minimalista stílusát dokumentálta.

Ez egy kicsit eltér a szokásos termelékenységi tippektől, de nem kell átrágni magad a dolgokon, vagy újabb dolgokat vásárolni, ami egy nagyszerű életmód-tipp.

Ajánlott bejegyzés: 10 dolog, ami egyszerűbbé teszi az életét

16. Marie Forleo

Az életmód-tanácsadó és a termelékenység között lehet egy szürke zóna, és Marie mindkét oldalon mozog, mintegy termelékenységi tanácsadóként.

Ugyanakkor úgy véli, hogy egyes stratégiák mind az életben, mind a munkában működhetnek, és elmagyarázza, hogyan lehet célkitűzésekkel javítani az üzleti és személyes fejlődésen.

Bárki, aki követi Marie-t, tanúsíthatja, hogy milyen inspirációt és motivációt kap tőle.

A hírességekkel, trenddiktátorokkal és a szcénát meghatározó személyiségekkel készített mélyreható interjúi szórakoztatóak és hasznosak.

Ahelyett, hogy mindent leírna, energiáját mindenféle tartalomba fekteti: írásokba és remek videókba.

Ajánlott bejegyzés: A Facebook-marketingje bosszantja az embereket?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy egy kicsit más, mert a Mediumon tette magának nevet, kihasználva a platform elkötelezett közönségét, hogy megvizsgálja a világ legsikeresebb embereinek szokásait.

Erre építve egyedi keveréket alkotott elemzésből, motivációból és kísérletezésből.

Hardy azonban több, mint az üzenete. Úgy tűnik, hogy valóban mindent meg is valósít, amiről beszél.

Doktorátusi tanulmányokat folytat és rendkívül termékeny író.

Ő és felesége nevelőszülői feladatokat látnak el, ami rendkívül nehéz feladat.

Hasonlóan a Productivityisthez, amely a figyelem és a szándék egyensúlyára összpontosít, Benjamin tartalma is jó hely, ahol életmódtippeket találhat az egyensúly megteremtéséhez!

Így képzeljük el Benjamin életét:

Ajánlott bejegyzés: Kobe Bryant 2 pszichológiai kulcsa a sikerhez

18. Darius Foroux

Mi lenne, ha a prioritásait a termelékenység helyett a hasznosság szempontjából határozná meg?

Hogyan változna ez a gondolkodásmódod? Még mindig elérnéd a céljaidat? Ez a blogger, Darius Foroux elméletének lényege.

Emellett innovatív író is, aki ugyanolyan ügyesen foglalkozik a halogatás és a kreativitás témáival.

Ó, és a vonalrajzai is szórakoztatóak.

Ajánlott bejegyzés: Hogyan lehet legyőzni a halogatás szokását (tudományos alapokon)

19. Tynan

Tynan egyfajta legenda. Ő az egyik pickup művész, aki szerepel Neil Strauss mára már klasszikussá vált könyvében, The Game. Tynan feladta azt az életet, és most epikus küldetésekre és utazási kalandokra indul, miközben kiépíti a SETT blogplatformot.

2000-ben abbahagyta az egyetemet, és soha nem nézett vissza.

Ha már az egyetemről van szó, a Lifehack.org magát az élet egyetemének nevezi . Nézze meg őket, ha tanácsra van szüksége az élethez.

Visszatérve Tynanra, tanácsai egy kis kalandot, gyakorlatiasságot és egy jó adag önbizalmat ötvöznek, hogy segítsenek Önnek tisztábban gondolkodni, miközben önbizalmat adnak ahhoz, hogy egy másfajta életet éljen.

Ajánlott bejegyzés: A Hustler MBA-ja

20. MakeUseOf

A MakeUseOf egyértelműen egy hírekkel és technológiával foglalkozó webhely, de emellett egy remek rovatot is szentelnek az eszközöknek és a termelékenységi technikáknak.

Itt megtalálja a várt életmód-tippeket és eszközöket, de rengeteg hasznos tippet és képzési programot is talál az Excel, a Microsoft Word vagy a Google Naptár használatához, amelyeket MakeUseOf 😉

Ajánlott bejegyzés: Hogyan lehetünk produktívabbak to-do lista nélkül?

21. Todd Henry

Ami Todd Henryben jobban tetszik, mint sok más egyéni vállalkozóban , az az, hogy fontos tanácsokat ad az együttműködésről.

Sok olyan vállalkozó, aki a világot járja, megtalálja a módját, hogy saját magának dolgozzon (biztosan jó lehet).

De sokunknak csapatokban kell dolgoznunk, sokféle funkcióval és készséggel.

És sok félreértésen keresztül...

Todd Henry lép be, hogy kitöltse ezt a hiányt. Nem csak a csapatokról blogol, hanem a kreatív csapatokról, amelyeknek brainstormingot kell végezniük és együtt kell dolgozniuk új megoldások kidolgozásán.

Ajánlott bejegyzés: Fókuszáljon ezekkel a 3 kérdéssel

22. Brain Pickings

Maria Popova és blogja, a Brain Pickings, az akadémiai körök kedvence. Mélyrehatóan elemzi a történelmi személyiségeket, majd visszatér, hogy elemezze, mi működött és mi nem a múltban.

Széles körű ismeretekkel rendelkezik, és számos forrásból merít példákat és analógiákat, hogy azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudja.

Ő olyan, mint a legjobb történelemtanár, akit soha nem volt!

Ajánlott bejegyzés: Fix vs. növekedés: a két gondolkodásmód, amely alakítja az életünket

23. Ázsiai hatékonyság

Egy baráti társaság (akik véletlenül ázsiaiak!) összeült, és úgy döntött, hogy kutatást végez a legjobb termelékenységi rendszerekről, amelyek segítenek nekik előnyt szerezni.

A GTD (getting things done) bloghoz hasonlóan ezek a bloggerek is gyakorlati tippeket, módszereket és egyéb hasznos információkat adnak a feladatok elvégzéséhez. Podcast-epizódjaik is vannak, amelyek segítenek stratégiailag átgondolni a teendőlistádon szereplő minden egyes feladatot, hogy a lehető legtöbb értéket tudd kihozni belőlük.

Termelékenységi tanácsaik a technikai trükköktől az időgazdálkodási tippekig terjednek, és nem csak azok a felszínes dolgok, amelyeket már sokszor olvastál.

De az ilyen könnyedebb témákat is szívesen fogadjuk:

Ajánlott bejegyzés: 5 módszer a nem produktív napok megfordítására

24. HelpScout

Az ügyfélszolgálati és help desk vállalat is remek ötletekkel szolgál arra vonatkozóan, hogyan optimalizálhatja napját, munkafolyamatait, és hogyan kezelheti hatékonyan az esetlegesen felmerülő ügyfélproblémákat.

Ez magában foglalja a kiváló interakciók és szolgáltatások elősegítését is, hogy vállalkozása végső soron sikeresebb legyen.

Ajánlott bejegyzés: A 10 legjobb Helpscout alternatíva

25. Hubspot

Az elmúlt tíz évben a Hubspot egy fantasztikus blogot hozott létre... és emellett az egyik leggyorsabban növekvő SaaS-vállalat is. De mi a blogjuk miatt vagyunk itt.

Ha bármit keres, ami segíthet abban, hogy hatékonyabbá váljon ebben az időkeretben, akkor valószínűleg rátalált egy Hubspot cikkre.

Ezek a blogok rendkívül részletesek, és számos lehetőséget kínálnak a tartalom elérésére – sablonok, útmutatók, ellenőrzőlisták és még sok más formájában.

Igen, tartalmuk nagy része a startupokkal, az üzleti élet és a digitális marketing legjobb gyakorlataival foglalkozik, de rendkívül hasznos betekintést nyújtanak a termelékenységbe is, hogy fellendítsék vállalkozását és csapatmunkáját.

Nézze meg, ha még nem tette meg (bár valószínűleg már megnézte).

Ajánlott bejegyzés: Hogyan lehetünk hatékonyak: 7 tudományosan alátámasztott módszer a gyorsaság szokássá tételéhez

26. Zapier

A Zapier kapcsolódásai és integrációi lényegében a termelékenység modern definícióját jelentik.

A Zapier egyfajta „zappal” repíti olvasóit a termelékenység jövőjébe.

Az egész vállalatuk a folyamatok javítására és a munkafolyamatok egyszerűsítésére épül.

A blogjuk sem kivétel. A technikai tippek mellett személyes fejlődéssel kapcsolatos produktivitási tanácsokat is tartalmaz.

Ajánlott bejegyzés: A leggyorsabban növekvő alkalmazások 2021-ben

27. Productivity Land

A Productivity Land szükségessége akkor vált nyilvánvalóvá, amikor két marketinges meg akarta találni a tökéletes termelékenységi eszközt, amely minden igényüket kielégíti.

Frank és Steve, akik szintén rendelkeznek projektmenedzsment tapasztalattal, hamar rájöttek, hogy a piacon nincs egyetlen tökéletes eszköz sem, ezért elindítottak egy platformot, amely segít az embereknek jobb és tájékozottabb döntéseket hozni a termékek értékelésekor.

A Productivity Land őszinte termelékenységi eszközökkel kapcsolatos véleményeket, projektmenedzsment-tippeket és a munka-magánélet egyensúlyának javítására vonatkozó tanácsokat kínál.

Tehát ez tulajdonképpen egy Disney Land azoknak a felnőtteknek, akik produktívak akarnak lenni? 🤔

Ajánlott bejegyzés: A legjobb projektmenedzsment szoftverek 2019-ben (ingyenes és fizetős)

28. Produktív virágzás

Ha Michael Hyatt rajongója, akkor a Productive Flourishing blog teljesen értelmet nyer majd az Ön számára.

A Productive Flourishing egy népszerű blog vállalkozók és vizionáriusok számára, akik a sikert keresik. Céljuk, hogy segítsenek azoknak, akiknek zseniális ötleteik vannak, azokat fenntartható és nyereséges vállalkozásokká alakítani.

Bár a legtöbb blog az időgazdálkodásra és az üzleti fejlesztésre összpontosít, betekintést nyerhet abba is, hogy az önfejlesztés hogyan járulhat hozzá a sikerhez. #Flourish

Ajánlott bejegyzés: A jó önápolás a boldogulás alapja

29. Evernote Blog

Az Evernote egy jegyzetelő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse az embereket a szervezésben és a feladatkezelésben.

Blogjuk arra összpontosít, hogy inspirációt találjon váratlan helyeken, mint azok a gyerekek, akik egy szekrényen keresztül fedezték fel Narnia birodalmát.

Ezek a blogok remek tanácsokat adnak az időgazdálkodásról és a hatékony otthoni munkavégzésről is.

Tartalmuk nagy része az alkalmazásukkal együtt is megvalósítható.

Ajánlott bejegyzés: 4 módszer a koncentráció fenntartására és a feladatok elvégzésére

30. Productivity Pro

Laura Stack szó szerint a termelékenység szakértője. Szakértője az értékesítési termelékenységnek, a vezetői termelékenységnek és a személyes termelékenységnek.

Ez aztán a termelékenység!

Bármilyen termelékenységet is keres, Laura valószínűleg tud segíteni. Szerintünk ő nagyon menő, mert díjnyertes előadó is, akiről a Forbes magazin is írt már.

Nézze meg a YouTube-csatornáját, hogy lássa ezt a termelékenységi szakértőt akcióban.

Ajánlott bejegyzés: Felkészülés a sikerre: hat módszer, amellyel a front-end munka biztosítja a produktív sikert

Következtetés

A Dr. Seuss könyv szórakozásra és inspirációra szolgál.

Valójában nem tud vele hegyeket mozgatni.

Ugyanez vonatkozik a fenti ajánlott blogokra is.

Ez azonban nem elég. Az elolvasott információkat valamivel is ki kell használnia.

Más szavakkal, jól kell használnia a tanácsaikat.

Tehát, ha hatékonyabbá szeretne válni, az végső soron Önön és csapatán múlik.

Apropó, a ClickUp tökéletes kiegészítője minden csapatnak.

Számos funkcióval, amelyek segítenek Önnek mindezeket a termelékenységi tanácsokat jól felhasználni, ez az egyetlen eszköz, amire valaha szüksége lesz ahhoz, hogy valóban termelékenyebb legyen!

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy minden nap így érezhesse magát: