A 15 legjobb munkafolyamat-alkalmazás a jobb folyamatkezelésért 2025-ben

Előfordult már, hogy végtelen e-mail szálakat kutatott át egy melléklet után, vagy igyekezett kideríteni, miért nem tartották be a határidőt?

A küzdelem valós.

A munkafolyamat-alkalmazások megoldást kínálnak. A munkahelyi káoszt egyszerűsített feladatokká, egyértelmű felelősségi körökkel és jobb együttműködéssel váltják fel. Ezek az eszközök okosabbak, gyorsabbak és intuitívabbak, mint valaha, és szakemberek, csapatok és egyének számára egyaránt alkalmasak.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 15 legjobb munkafolyamat-alkalmazást, amelyek segítségével egyszerűsítheti a kommunikációt, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és biztosíthatja a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. 🎯

Mik azok a munkafolyamat-alkalmazások?

A munkafolyamat-alkalmazások olyan szoftvereszközök, amelyek az üzleti folyamatok automatizálására, kezelésére és optimalizálására szolgálnak. Ezek az alkalmazások előre meghatározott útvonalak mentén irányítják a feladatokat, biztosítva azok összehangolását és időbeni elvégzését.

A munkafolyamat-alkalmazások strukturált keretrendszert kínálnak a szervezeteknek a folyamatok vizuális ábrázolásához, a feladatok kiosztásához, az előrehaladás nyomon követéséhez és az ismétlődő tevékenységek automatizálásához, ami végső soron növeli a termelékenységet. Emellett funkciókat is kínálnak a munkafolyamatok vizuális ábrázolásához, lehetővé téve a csapatok számára a függőségek azonosítását és a szűk keresztmetszetek hatékony kezelését.

Mit kell keresni a munkafolyamat-alkalmazásokban?

A munkafolyamat-alkalmazás kiválasztásakor fontos figyelembe venni azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek növelik a termelékenységet és egyszerűsítik az együttműködést.

Itt van, mire kell figyelni:

Kódolás nélküli munkafolyamat-tervezés: Válasszon olyan eszközt, amely vizuális munkafolyamat-szerkesztővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára, hogy előzetes kódolási ismeretek nélkül is komplex munkafolyamatokat hozzanak létre.

Átfogó űrlapkészítő: Válasszon egy testreszabható űrlapkészítővel rendelkező alkalmazást, hogy összegyűjtse a kontextushoz és a cselekvőképességhez szükséges információkat.

Együttműködési funkciók: Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja a közös projektmenedzsment munkafolyamatokat , beleértve a feladatkiosztás és az előrehaladás nyomon követésének funkcióit.

Jelentések és elemzések: Fektessen be egy olyan eszközbe, amely fejlett elemzési funkciókat kínál a trendek azonosításához, a folyamatok optimalizálásához a korábbi adatok alapján, valamint részletes jelentések készítéséhez a feladatok teljesítési arányáról és a csapat teljesítményéről.

Dinamikus értesítési rendszer: Válasszon egy olyan eszközt, amely robusztus értesítési rendszerrel rendelkezik, hogy a csapat tagjai értesüljenek a fontos frissítésekről és a közelgő határidőkről.

A 15 legjobb munkafolyamat-alkalmazás

Most, hogy már tudja, melyek azok a kulcsfontosságú funkciók, amelyek nélkülözhetetlenek egy munkafolyamat-alkalmazásban, íme a legfontosabb ajánlásaink, amelyek ezeket a követelményeket – ha nem is mindet, de a legtöbbet – teljesítik.

1. ClickUp (A legjobb testreszabható munkafolyamatok létrehozásához és együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez)

Kezdje el egyéni munkafolyamatok létrehozását Több mint 15 ClickUp nézet segítségével hozhat létre és vizualizálhat egyedi munkafolyamatokat.

Az első helyen a ClickUp áll, a munka minden területét lefedő alkalmazás.

Miért pont az Everything alkalmazás, kérdezheti? Mert ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Hatékony feladat-automatizálási és projektmenedzsment funkciói miatt ez a legjobb választás a munkafolyamatok hatékonyságának és a termelékenységnek a növeléséhez.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

A ClickUp Mind Maps a ClickUp munkaterületen belül a komplex projektek feltérképezésére és szervezésére szolgáló végső eszköz. A termékbevezetés stratégiájának kidolgozásától a hosszú távú célok feltérképezéséig a Mind Maps segít a egymással összefüggő feladatok és alfeladatok ábrázolásában és vizualizálásában a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.

Például egy kampányt tervező marketingcsapat használhatja a Mind Map alkalmazást a kampány fázisokra bontásához, mint például az ötletelés, a tartalomkészítés és a terjesztés. Ezután minden fázis közvetlenül összekapcsolható a végrehajtandó feladatokkal. Nagyítsa ki a gondolattérképet a részletek, például a feladatok függőségei és a határidők megtekintéséhez.

Hozza létre saját munkafolyamatát gondolattérképek formájában a ClickUp Mind Maps segítségével.

A ClickUp több mint 15 nézetével különböző formátumokban is vizualizálhatja munkafolyamatait.

Míg a ClickUp Gantt-diagram nézet tökéletes az ütemtervek nyomon követéséhez, a ClickUp Kanban táblái megkönnyítik a feladatok előrehaladásának figyelemmel kísérését olyan egyéni szakaszok segítségével, mint „teendő”, „folyamatban” és „kész”.

Minden nézet teljes mértékben testreszabható – a feladatok rendezhetők, szűrhetők vagy csoportosíthatók esedékességi dátum, prioritás vagy csapattagok szerint.

Például egy szoftverfejlesztő csapat Kanban táblákat használhat a funkciók előrehaladásának nyomon követésére, míg a projektmenedzserek Gantt-diagramokra támaszkodhatnak a projektek időbeni megvalósításának biztosításához.

A ClickUp Kanban Board View segítségével könnyedén frissítheti a meglévő munkafolyamatokat egyik szakaszból a másikba.

Ha együttműködésre alkalmas digitális teret keres, a ClickUp Whiteboards összehozza a csapatokat megbeszélések, ötletelés és projekttervezés céljából. Digitális vászonként működve lehetővé teszik az ötletek vizualizálását, a stratégiák kidolgozását és a megbeszélések ClickUp feladatokká alakítását, mindezt a ClickUp ökoszisztémán belül.

Nézze meg ezt a videót, amelyben röviden elmagyarázzuk, hogyan lehet a ClickUp Whiteboards alkalmazásával megtervezni a projektfolyamatokat:

A csapat tagjai jegyzeteket fűzhetnek hozzá, kapcsolatokat rajzolhatnak az ötletek között, és akár feladatokat is közvetlenül a táblához kapcsolhatnak, így ideális stratégiai tervezéshez.

Alakítsa ötleteit feladatokká a ClickUp Whiteboards alkalmazásban!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet új felhasználók számára tanulási folyamatot igényelhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Szó szerint MINDEN funkciót tartalmaz egyetlen alkalmazásban. Klipek rögzítése, időkövetés, szolgáltatási projektek vagy termékfejlesztés nyomon követése. Véletlenül találtam rá, és nagyon örülök, hogy így történt... 10 különböző szervezetnél használtam már a Trello, a Monday.com, a Bitrix és minden más, erre a célra szolgáló alkalmazást a világon. SEMMI sem közelíti meg ezt.

Szó szerint MINDEN funkciót tartalmaz egyetlen alkalmazásban. Klipek rögzítése, időkövetés, szolgáltatási projektek vagy termékfejlesztés nyomon követése. Véletlenül találtam rá, és nagyon örülök, hogy így történt... 10 különböző szervezetnél használtam már a Trello, a Monday.com, a Bitrix és minden más, erre a célra szolgáló alkalmazást a világon. SEMMI sem közelíti meg ezt.

2. Trello (A legjobb vizuális feladat szervezés táblákkal)

via Trello

A népszerű projektmenedzsment szoftverek egyike, a Trello Kanban-stílusú megközelítést alkalmaz táblák, listák és kártyák segítségével a projekt előrehaladásának és a feladatok állapotának vizualizálására. A táblákat háttérrel, címkékkel, egyéni mezőkkel és speciális nézetekkel, például naptárral és idővonallal testreszabhatja az adott projekt igényeinek megfelelően.

A drag-and-drop funkcióval könnyedén hozzáadhat fájlokat közvetlenül a kártyákhoz. Ezenkívül valós idejű szerkesztési lehetőséget is kínál, így a csapat tagjai egyszerre dolgozhatnak ugyanazon a táblán, élő frissítéseket, megjegyzéseket, fájlmegosztást és címkézést végezhetnek.

A Trello legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a kártyák „Kész” kategóriába való áthelyezését a Butlerrel, a Trello kódolás nélküli AI munkafolyamat-automatizáló eszközével.

Bontsa fel a feladatokat alfeladatokra ellenőrzőlisták segítségével, amelyek tartalmazzák a határidőket és a felelősöket a részletes nyomon követés érdekében.

Bővítse funkcionalitását a Power-Ups segítségével, amely integrálja az alkalmazást olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Jira, a Salesforce és mások. A táblákat úgy is testreszabhatja, hogy CRM-ként, jegyrendszerként vagy szerkesztői naptárként működjenek.

A Trello korlátai

A Trello egyszerű projektekhez jól használható, de egyszerűsége komplex projektek vagy több feladatot kezelő nagyobb csapatok esetében akadályt jelenthet.

Az olyan funkciók, mint a részletes jelentések, az időkövetés és az elemzések, harmadik féltől származó integrációkat igényelnek.

Trello árak

Ingyenes 10 felhasználó számára

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valós felhasználók?

A Trello vizuális egyszerűsége és rugalmassága tetszik nekem a legjobban. Könnyű vele a feladatokat szervezni, a különböző szakaszok között mozgatni és a csapatommal együttműködni. Akár blogtartalmakon, YouTube-videókon vagy más marketingprojektekben dolgozom, a Trello intuitív drag-and-drop felülete zökkenőmentes kezelést tesz lehetővé.

A Trello vizuális egyszerűsége és rugalmassága tetszik nekem a legjobban. Könnyű vele a feladatokat szervezni, a különböző szakaszok között mozgatni és a csapatommal együttműködni. Akár blogtartalmakon, YouTube-videókon vagy más marketingprojektekben dolgozom, a Trello intuitív drag-and-drop felülete zökkenőmentes kezelést tesz lehetővé.

3. Monday.com (A legalkalmasabb vizuálisan vonzó csapatmunkához)

A Monday.com intuitív felülete javítja a csapatmunkát és egyszerűsíti az üzleti folyamatokat. Lehetővé teszi testreszabható táblák létrehozását és a projekt ütemtervének oszlopokba, elemekbe és csoportokba rendezését.

A központosított kontextus érdekében közvetlenül kommunikálhat a feladatokon belül megjegyzések, @említések és fájlcsatolások segítségével. Testreszabható „Elem létrehozása” űrlapokat kínál a csapatoktól vagy ügyfelektől származó strukturált adatok gyűjtéséhez. Ezenkívül „Tölcsérdiagram” widgetje vizuálisan ábrázolja az üzletek előrehaladását a különböző szakaszokban, segítve a csapatokat az értékesítési folyamatok elemzésében.

Monday.com legjobb funkciói

Több mint 30 oszloptípus és 25 widget segítségével testreszabhatja a műszerfalát, hogy pontos adatmegjelenítéssel biztosítsa a hatékony projektmenedzsmentet.

Kövesse nyomon a projekt állapotát Kanban, Gantt és Naptár nézetekben.

Válasszon a széles körű, előre konfigurált automatizálási receptek közül, vagy hozzon létre egyedi automatizálásokat a munkafolyamatához illeszkedő kiváltó események és műveletek alapján.

Monday.com korlátai

A méretezhetőség kihívást jelenthet, különösen az elemek számának korlátozása (10 000 elem táblánként) és a nagyobb projektek kezelése során felmerülő teljesítménykorlátozások tekintetében.

A túlzott és zavaró értesítések, amelyek nem testreszabhatók, rontják a felhasználói élményt.

Monday.com árak

Két felhasználó számára örökre ingyenes

Alap: 9 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

A Monday.com vizuális irányítópultokat kínál, amelyek világos áttekintést nyújtanak a feladatokról, a határidőkről és az előrehaladásról, így mindenki naprakész maradhat. Könnyedén ellenőrizhetem a projekt előrehaladását, anélkül, hogy a projektmenedzser frissítésére kellene várnom.

A Monday.com vizuális irányítópultokat kínál, amelyek világos áttekintést nyújtanak a feladatokról, a határidőkről és az előrehaladásról, így mindenki naprakész maradhat. Könnyedén ellenőrizhetem a projekt előrehaladását, anélkül, hogy a projektmenedzser frissítésére kellene várnom.

4. Wrike (A legjobb nagy csapatok számára a fejlett projektkövetéshez)

via Wrike

A Wrike kódolás nélküli beállításának köszönhetően egyedi elemtípusokkal és automatizálási szabályokkal alakíthatja ki munkaterületét konkrét eseményekhez.

Ezenkívül az eszköz fejlett időkövetést, valós idejű teljesítményjelentéseket, költségvetés-betartást, termelékenységi mutatókat és testreszabható irányítópultokat kínál. A visszatérő projektekhez, például marketingkampányokhoz készült munkafolyamat-sablonjai automatikusan generálják a feladatokat, ütemterveket és megbízásokat.

A Wrike legjobb funkciói

Használja a „Wrike Work Intelligence” alkalmazást intelligens javaslatok, kockázat-előrejelzés, feladatok prioritásainak meghatározása, automatikusan generált feladatleírások és megjegyzések összefoglalása érdekében az optimális munkafolyamatok érdekében.

Dinamikus kérelemformanyomtatványok segítségével gyűjtheti össze a projekt részleteit, ami segít a munkafolyamatok nulláról történő felépítésében, a feladatok, határidők és megbízások létrehozásában.

Állítson be riasztásokat a késedelmes feladatokra, a közeledő mérföldkövekre vagy az állapotváltozásokra, hogy csapata mindig tájékozott legyen és elkerülje a késedelmeket.

A Wrike korlátai

A felhasználók aggodalmukat fejezték ki a platform teljesítményével kapcsolatban, különösen nagy, sok fájlt tartalmazó projektek kezelése esetén, ideértve az alkalmi összeomlásokat vagy a funkcionalitás elvesztését.

A komplex felület és a bevezetési folyamat kihívást jelenthet az új felhasználók számára, különösen azok számára, akiknek nincs tapasztalatuk a feladatkezelő alkalmazások használatában.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

A Wrike egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbb üzleti igényt egy helyen kielégítse. Ez a program rendben tartja a teret, lehetővé teszi munkafolyamatok létrehozását, űrlapok kéréseit, és áthidalja a kommunikációs szakadékot.

A Wrike egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbb üzleti igényt egy helyen kielégítse. Ez a program rendben tartja a teret, lehetővé teszi munkafolyamatok létrehozását, űrlapok kéréseit, és áthidalja a kommunikációs szakadékot.

🔍 Tudta? A munkafolyamat-kezelő rendszerek piaca az elkövetkező években várhatóan 33,33%-os összetett éves növekedési rátát fog elérni. Ez azt jelenti, hogy a becsült bevétele 86 631,2 millió dollárra fog emelkedni.

5. Miro (A legjobb interaktív ötleteléshez és tervezéshez)

via Miro

A Miro, egy agilis projektmenedzsment eszköz, sprinttervezést és retrospektívákat kínál. Feladatokat rendelhet hozzá, becsülheti a történet pontjait és nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy elhagyná a platformot. Ráadásul az új idővonal widget segítségével valós időben, közvetlenül a „Miro Canvas” felületén állíthatja be a projekt hatókörét.

A platform „Miro AI” funkcióval rendelkezik, amely természetes nyelvű leírásokból gyorsan diagramokat generál. A technológia egyszerűsíti a diagramkészítési folyamatot, és a felhasználói bevitelek alapján vázlatokat készít a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.

A Miro legjobb funkciói

Indítson projekteket és biztosítsa a következetességet az Agile folyamatokhoz és a UX tervezéshez előre elkészített sablonokkal.

Készítsen részletes és összetett diagramokat a fejlett diagramkészítő eszközökkel, mint például az intelligens konténerek, az automatikus elrendezés és a testreszabható alakzatok.

A Miro korlátai

A számos elemet tartalmazó nagy táblák túlterhelőek lehetnek, ami megnehezíti a koncentrációt és a hatékony navigációt.

A nagy mennyiségű elemet tartalmazó táblák, például képek és jegyzetek, lassú teljesítményt okozhatnak, ami rontja a felhasználói élményt.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

💡Profi tipp: Tervezze meg a munkafolyamatokat nem lineáris folyamatokként, amelyek bármely szakaszban képesek alkalmazkodni a változásokhoz vagy javításokhoz. Ez a rugalmasság segít alkalmazkodni a váratlan körülményekhez anélkül, hogy megzavarná a teljes munkafolyamatot.

6. Airtable (A legjobb rugalmas adatbázisokhoz és projektkövetéshez)

via Airtable

Az Airtable egy munkafolyamat-kezelő eszköz, amely ötvözi a táblázatok egyszerű felületét a relációs adatbázisok fejlett képességeivel. A Grid, Calendar, Gallery, Kanban és Gantt nézetek segítségével az adatokat tetszés szerint vizualizálhatja. Intuitív, színes felhasználói felülete és drag-and-drop funkciói révén technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is könnyen használható.

A platform támogatja a valós idejű együttműködést, lehetővé téve, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon, kommenteljen és címkézzen elemeket ugyanazon az adatbázison. Ezenkívül API-kon keresztül több mint 1000 platformmal integrálható, beleértve a Google Drive-ot, a Slacket és az Asanát.

Az Airtable legjobb funkciói

Használja relációs adatbázis-képességeit különböző táblák és kapcsolódó adatpontok összekapcsolásához az információk duplikálása nélkül.

Hozzon létre egyéni mezőket szöveg, számok, mellékletek, jelölőnégyzetek és legördülő menük hozzáadásához a személyre szabott adatkezelés érdekében.

Hozzon létre és osszon meg egyedi, kódolás nélküli felületeket az Interface Designer segítségével.

Az Airtable korlátai

Nincs skálázhatósága; a felhasználók számának növekedése, az adminisztratív funkciók és a fejlett funkciók, például a Portals hozzáadása rendkívül drágává válik.

Nincsenek fejlett formázási lehetőségek a mezőkben és táblázatokban, például szín hozzáadása.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable AI: 6 USD/hó felhasználónként

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

7. Todoist (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és termelékenységhez)

via Todoist

Azok számára, akik személyes és szakmai termelékenységüket szeretnék növelni, a Todoist jó választás lehet. A „Gyors hozzáadás” funkcióval gyorsan bevihetők a feladatok, míg az AI asszisztens intelligens javaslatokat ad a feladatkezeléshez.

Ráadásul a „Visszatérő feladatok” funkcióval beállíthatja, hogy a feladatok naponta, hetente vagy havonta ismétlődjenek, így biztosan nem hagy ki egyetlen rutin feladatot sem. A munkaterv-sablonok segítségével hatékonyan állíthat össze projekteket ülésnapirendek, könyvelési feladatok és rendezvények tervezéséhez.

A Todoist legjobb funkciói

Hozzon létre feladatokat természetes nyelvű kifejezések beírásával, például „Péntekig nyújtsa be a jelentést”. Az alkalmazás automatikusan hozzárendeli a határidőket és a projekteket az egyes csapattagokhoz.

Rendezze a feladatokat testreszabható címkékkel és szűrőkkel, hogy hatékonyan rangsorolhassa és kategorizálhassa azokat.

Kövesse nyomon a termelékenységet a Todoist Karma segítségével, egy játékosított rendszerrel, amely jutalmazza a feladatok elvégzését és motiválja a folyamatos fejlődést.

A Todoist korlátai

Bár a Todoist támogatja az együttműködést, nem kínál ugyanolyan szintű csapatkommunikációs és projektmenedzsment funkciókat, mint más eszközök, ezért kevésbé ideális nagy csapatok vagy komplex projektmenedzsment igények esetén.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az eszközből hiányoznak bizonyos fejlett funkciók, például a részletes projektjelentések és az integrációk bizonyos harmadik féltől származó eszközökkel, ami megnehezítheti a bonyolultabb munkafolyamatokat.

Todoist árak

Ingyenes

Pro: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Rugalmas a határidők kezelésében, még a pontos órákat is. Könnyen megoszthatók a feladatlisták, megjegyzéseket lehet fűzni hozzájuk, és valós időben frissíthető az állapotuk... A generált összefoglalók minősége változó, ezért manuálisan kell ellenőrizni és újra átnézni őket, hogy biztosak legyünk a szöveg pontosságában.

Rugalmas a határidők kezelésében, még a pontos órákat is. Könnyen megoszthatók a feladatlisták, megjegyzéseket lehet fűzni hozzájuk, és valós időben frissíthető az állapotuk... A generált összefoglalók minősége változó, ezért manuálisan kell ellenőrizni és újra átnézni őket, hogy biztosak legyünk a szöveg pontosságában.

💡Profi tipp: Hozzon létre egy munkafolyamatot szülő és gyermek komponensekkel, hogy a komplex folyamatokat kezelhető részekre ossza. Például a szülő munkafolyamat lehet „Marketingkampány indítása”, míg a gyermek munkafolyamatok „Tartalomkészítés”, „Közösségi média ütemezés” és „Hirdetés teljesítményének nyomon követése”. Ne feledje, hogy a gyermek munkafolyamatok önállóan működnek, saját példányazonosítóval, előzményekkel és állapotokkal.

8. Nifty (A legjobb integrált feladatokhoz és együttműködéshez)

via Nifty

A Nifty rugalmas feladatkezelést biztosít Kanban és lista nézeteken keresztül, lehetővé téve a feladatok egyszerű prioritásba rendezését. Beállíthat feladatfüggőségeket is, hogy biztosítsa, hogy csapata betartsa a projekt ütemtervét és a feladatokat a megfelelő sorrendben hajtsa végre.

A feladatkezelés kiegészítéseként a Nifty „Milestone” funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy projektcélokat tűzzenek ki és automatikus haladásfrissítésekkel kövessék nyomon azok teljesítését. Fejlett jelentéskészítési funkciói szintén hasznosak a projekt teljesítményére és a csapat termelékenységére vonatkozó betekintés megszerzésében, manuális beavatkozás nélkül.

A legjobb funkciók

A beépített időkövetési funkciók segítségével közvetlenül a feladatokon belül rögzítheti a feladatokra fordított órákat, így jobban eloszthatja az erőforrásokat és elemezheti a termelékenységet.

A valós idejű csevegési funkciók segítségével hatékonyan kommunikálhat csoportos beszélgetések vagy egyéni üzenetek formájában. A csevegési üzeneteket a „Nifty Orbit AI”* segítségével feladatokká is konvertálhatja.

A „Nifty Overview” segítségével átfogó, valós idejű képet kaphat az összes projektről és ütemtervről.

Ügyes korlátozások

Korlátozott közvetlen/natív integrációk és erős függőség a Zapier-től a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való kapcsolódáshoz. Míg a Zapier bővíti a kapcsolódási lehetőségeket, ugyanakkor megnöveli a költségeket és a komplexitást azoknak a csapatoknak, amelyek több integrációt kezelnek.

Korlátozott címkézési funkciók a csapattagok megszólításához, és nem kínál ismétlődő emlékeztetőket vagy határidő-beállítási lehetőségeket.

A több projektet kezelő felhasználók számára a értesítések mennyisége túlterhelő lehet, és a platformon belüli navigálás is kihívást jelenthet.

Kedvező árak

Ingyenes

Starter: 49 USD/hó 10 felhasználó számára

Pro: 99 USD/hó 20 felhasználó számára

Üzleti: 149 USD/hó 50 felhasználó számára

Korlátlan: 499 USD/hó

Nifty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

9. Lucidchart (A legjobb együttműködési diagramok és folyamatábrák készítéséhez)

via Lucidchart

A Lucidchart egy projektmenedzsment és munkafolyamat-ábrázoló eszköz, amely leegyszerűsíti a komplex munkafolyamatokat és hasznos információkat nyújt. Rugalmasságának köszönhetően ábrákat, hálózati diagramokat és projekt-dashboardokat hozhat létre, hogy egyértelműen láthassa az előrehaladást és a célokat.

A feltételes formázás funkciók segítségével kiemelheti a diagramokban a kritikus adatpontokat vagy trendeket, hogy könnyebben felismerhetőek legyenek a minták és a következtetések. A fejlesztők és a műszaki csapatok számára a Lucidchart lehetővé teszi a diagramok kóddal, konkrétan Mermaid kódolással történő létrehozását.

A Lucidchart legjobb funkciói

AI és egyszerű szöveges utasítások segítségével ábrázolhatja a folyamatokat és a munkafolyamatokat , így felgyorsíthatja a létrehozási folyamatot.

Adatkapcsolással helyezzen el fontos mutatókat a meglévő diagramokra, vagy használja az automatikus vizualizációt szervezeti diagramok, ERD-k és egyéb ábrák létrehozásához.

Kövesse nyomon a diagramokon végzett módosításokat egy átfogó revíziós előzmények funkcióval; szükség esetén akár vissza is állíthatja az előző verziót.

A Lucidchart korlátai

Korlátozott funkciók offline módban

A ingyenes verzióban korlátozott fájltárolási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Lucidchartról a valódi felhasználók?

A builder. ai-nál ezt használtuk a munkafolyamatok valós idejű fejlesztéséhez az ügyfél és a csapat számára. Nagyon hasznos a ténylegesen elvégzendő munka felismerésében, segít a mérföldkövek meghatározásában. A scrum-hívásainkban használtuk.

A builder. ai-nál ezt használtuk a munkafolyamatok valós idejű fejlesztéséhez az ügyfél és a csapat számára. Nagyon hasznos a ténylegesen elvégzendő munka felismerésében, segít a mérföldkövek meghatározásában. A scrum-hívásainkban használtuk.

via Teamwork

A Teamwork.com leginkább az ügyfelek munkáját kezelő vállalkozások számára alkalmas, mivel olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek felgyorsítani a projektek megvalósítását. A „mérföldkövek” kritikus ellenőrzési pontokként szolgálnak a projekt ütemtervében, és segítenek egyértelmű célok kitűzésében, az előrehaladás nyomon követésében és az ügyfelek elvárásainak való megfelelésben.

A platform emellett „Költségvetés” funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével minden projekthez egyedi költségvetést lehet létrehozni, a kiadásokat valós időben nyomon követni, és értesítést kapni, ha a kiadások megközelítik az előre meghatározott küszöbértékeket.

Teamwork.com legjobb funkciói

Központosítsa az ügyfelek bevonását egy kész, strukturált rendszerrel

Szervezze és dolgozzon együtt a munkafolyamatok dokumentációján egy központi helyen, hogy könnyen megoszthassa és szerkeszthesse azokat belső és külső felhasználók számára.

Kezelje csapata napi kapacitását, vagy tervezze és előre jelezze a jövőbeli projektekhez szükséges erőforrásokat az erőforrás-elosztási funkciók segítségével.

Teamwork.com korlátai

A csapatok és projektek növekedésével egyes felhasználók teljesítménycsökkenésről számolnak be, különösen nagyobb projektek vagy összetett feladatstruktúrák esetén.

Korlátozott tömeges szerkesztési lehetőségek; nagy feladatcsoportok szerkesztésekor először az összes feladatot be kell tölteni a képernyőre.

Teamwork.com árak

Ár: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Ár: 69,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamwork.com-ról a valós felhasználók?

A Teamworkben semmi sem kőbe vésett, a projekteket és feladatokat pontosan úgy állíthatja be és követheti nyomon, ahogyan Ön szeretné. Ez a szintű testreszabhatóság azt jelenti, hogy a Teamwork könnyen illeszkedik a csapat meglévő munkafolyamataiba.

A Teamworkben semmi sem kőbe vésett, a projekteket és feladatokat pontosan úgy állíthatja be és követheti nyomon, ahogyan Ön szeretné. Ez a szintű testreszabhatóság azt jelenti, hogy a Teamwork könnyen illeszkedik a csapat meglévő munkafolyamataiba.

11. Kintone (A legjobb az üzleti igényekhez igazított egyedi munkafolyamatokhoz)

via Kintone

A Kintone egyszerűsíti a csapatok együttműködését és racionalizálja a folyamatokat az iparágakban azáltal, hogy lehetővé teszi egyedi alkalmazások létrehozását a feladatok és munkafolyamatok kezeléséhez, miközben egy központi adatbázisra támaszkodik az adatok tárolásához és szervezéséhez.

Emellett fejlett keresési szűrőket, dinamikus jelentéseket és valós idejű vizualizációkat kínál testreszabható grafikonok és táblázatok segítségével, amelyek megkönnyítik az adatok elemzését. Ráadásul a Kintone kódolás nélküli felülete lehetővé teszi, hogy az alkalmazást a változó üzleti igényekhez igazítsa.

A Kintone legjobb funkciói

A Kintone alkalmazásokat különböző feladatokhoz testreszabhatja a böngésző képernyőjén található beállítások konfigurálásával a „Kintone Custom”* segítségével.

Kövesse nyomon az ügyfelek és a potenciális ügyfelek adatait, hogy világos képet kapjon az értékesítési ciklusról; állítson be szűrőket, hogy megtekintse a kijelölt csapattagokat, az átlagos zárási időket, az értékesítés utáni osztályok közötti átadásokat és még sok mást az értékesítési leadkezelés funkcióival.

Kövesse nyomon az új és nyitott megkereséseket, rögzítse a kritikus információkat, rendeljen hozzájuk csapat tagokat a nyomon követéshez, és figyelje az állapotfrissítéseket a gyorsabb megoldás érdekében a megkereséskezelő funkcióval.

A Kintone korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a jelentések vagy irányítópultok készítése kihívást jelenthet.

A Kintone korlátozott formázási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a nézetek, jelentések és exportok korlátozott testreszabását, valamint a mezőelrendezés módosításának rugalmatlanságát.

Kintone árak

Professzionális: 16 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 20 USD/hó felhasználónként

Kintone értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

12. ProofHub (A legjobb projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

via ProofHub

A ProofHub egy dedikált projekt- és feladatkezelő platform, ahol a feladatokat kisebb alfeladatokra bonthatja, hozzárendelhet felelősöket és egyértelmű határidőket határozhat meg. Támogatja az ismétlődő feladatokat, lehetővé téve a csapatok számára a munkafolyamatok automatizálását, beleértve az ismétlődő folyamatokat is, és biztosítva a következetességet.

Ezen felül olyan jelentéseket is biztosít, amelyek betekintést nyújtanak a feladatok teljesítési arányába, az időkövetésbe és az általános projektállapotba, lehetővé téve a vezetők számára a megalapozott döntések meghozatalát. A többnyelvű platform lehetővé teszi, hogy bármely nyelven kiválassza a felületet, beleértve a franciát, a spanyolt, a lengyelt és még sok mást.

A ProofHub legjobb funkciói

Ossza meg terveit, adjon visszajelzést a jelölőeszközökkel, és hagyja jóvá a fájlokat a platformon belül a korrektúrakészítő eszközzel.

Használja a „Napi napirend” funkciót a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához és a szervezettség fenntartásához.

Támogassa a hatékony együttműködést a feliratkozott csapattagoknak szóló bejelentésekkel, @említésekkel, megjegyzésekkel, valamint fájlok és dokumentumok megosztásával.

A ProofHub korlátai

Egyes funkciók, különösen a jelentések tekintetében, korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs számlázási funkciója; a számlázási feladatokhoz integrálnia kell egy másik platformot, például a QuickBookst.

Nem engedi szűrni az értesítéseket az egyszerű hozzáférés érdekében.

A ProofHub árai

Alapvető: 50 USD/hó

Teljes ellenőrzés: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Henry Laurence Gantt, egy amerikai mérnök alkotta meg a Gantt-diagramokat. A gyártási folyamat idővonalának vizualizálására a „harmonogram” módszert, a Gantt-diagramok korai formáját kezdte el használni.

13. Slack (A legjobb valós idejű csapatkommunikációhoz)

via Slack

A Slack Workflow Builder segítségével a vállalkozások egyszerű drag-and-drop funkciókkal automatizálhatják a komplex munkafolyamatokat. A Slack integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, például a JIRA-val, a Salesforce-szal és a Google Sheets-szel, így biztosítva a különböző platformok közötti zökkenőmentes információáramlást.

Ezenkívül lehetővé teszi, hogy határidőkkel, címkékkel és egyéb testreszabható mezőkkel ellátott teendőlistákat hozzon létre a feladatkezelés javítása érdekében. Emellett lehetővé teszi, hogy bejelentéseket tegyen, hogy a csapat tagjait tájékoztassa a projekt frissítéseiről és a vállalat híreiről. *

A Slack legjobb funkciói

Központosítsa a beszélgetéseket konkrét témák, projektek vagy csapatok köré a nyilvános és privát csatornák segítségével.

Összefoglalja a szálakat, csatornákat és megosztott fájlokat, hogy AI-képességeinek köszönhetően naprakész legyen a legfontosabb információkkal.

Testreszabhatja az értesítési beállításokat, hogy prioritást adjon az üzeneteknek, és célzott értesítéseket küldjön meghatározott személyeknek a felhasználói csoportok funkcióval; emellett a Ne zavarjanak módot is használhatja a zavartalan koncentráció érdekében.

A Slack korlátai

Ha a laptop ki van kapcsolva, akkor naponta be kell jelentkezni, ami kényelmetlen.

Nem kínál offline funkciókat, és nem teszi lehetővé adattáblák hozzáadását az üzenetekhez.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

14. Smartsheet (A legjobb komplex projektek táblázatos formátumban történő kezeléséhez)

via Smartsheet

A Smartsheet ötvözi a táblázatok ismerős felépítését a projektmenedzsment funkciókkal. Az egyik legfontosabb funkciója a „WorkApps”, egy platform, amely lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül alkalmazzon alkalmazásokat az Ön üzleti munkafolyamatához.

Ezenkívül a platform robusztus jelentési lehetőségeket és testreszabható irányítópultokat kínál, amelyek segítségével a csapatok valós időben betekintést nyerhetnek a projekt állásába, a legfontosabb mutatókba és az általános teljesítménybe. Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például a Microsoft Office-szal, a Google Workspace-szel és a Slackkel, így könnyen összekapcsolható a meglévő munkafolyamatokkal.

A Smartsheet legjobb funkciói

Automatizálja a kritikus frissítésekkel vagy határidőkkel kapcsolatos riasztásokat és értesítéseket.

Kezelje a jóváhagyási folyamatokat úgy, hogy a dokumentumokat és kérelmeket a megfelelő érdekelt felekhez továbbítja, miközben emlékeztetőket küld a gyors intézkedés érdekében.

Generáljon képleteket és szövegeket természetes nyelvű utasítások segítségével, hogy generatív AI képességeivel egyszerűsítse a komplex feladatokat.

A Smartsheet korlátai

A munkafolyamatok beállítása bonyolult és meredek tanulási görbét igényel, ami megnehezíti a nem technikai felhasználók számára a konfigurálást.

A Smartsheet alapvető jelentési és értesítési funkciókat kínál, korlátozott skálázhatósággal és láthatósággal nagy csapatok számára, amelyek komplex munkafolyamatokat kezelnek.

Smartsheet árak

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valós felhasználók?

A Smartsheet kezdőbarát és nagyon egyszerűen beállítható alapvető rács, jelentések és akár magas szintű irányítópultok is. Bár vannak olyan elemek, amelyek bonyolultabbá tehetők, ha azt szeretné, nem kell programozási háttérrel rendelkeznie ahhoz, hogy a Smartsheet az Ön számára is hatékonyan működjön.

A Smartsheet kezdőbarát és nagyon egyszerűen beállítható alapvető rács, jelentések és akár magas szintű irányítópultok is. Bár vannak olyan elemek, amelyek bonyolultabbá tehetők, ha azt szeretné, programozási ismeretek nélkül is használhatja a Smartsheet alkalmazást.

15. Workflowy (A legjobb minimalista jegyzeteléshez és vázlatkészítéshez)

via Workflowy

A Workflowy egy sokoldalú jegyzetelési és szervezési eszköz, amely segít a csapatoknak a feladatok, jegyzetek és projektek hatékony kezelésében. Alapvető felépítése egy végtelenül beágyazható listarendszeren alapul, amely lehetővé teszi komplex ötletek kidolgozását a kontextus elvesztése nélkül.

Egy egyszerű drag-and-drop felületen keresztül fájlokat és képeket is hozzáadhat a listákhoz, ami gazdagabb jegyzetelést tesz lehetővé.

A Workflowy legjobb funkciói

Készítsen élő másolatokat bármely pontról, amelyek automatikusan frissülnek minden példányban, lehetővé téve a zökkenőmentes hivatkozást és szerkesztést duplikáció nélkül, a Mirrors funkcióval.

Korlátlan számú beágyazott listát hozhat létre a hierarchikus szervezéshez; emellett visszautaló linkeket is létrehozhat a listák különböző részei között, hogy összekapcsolja az ötleteket és feladatokat egy interaktív munkafolyamat-teljesítmény érdekében.

Használjon címkéket a feladatok és a kapcsolódó elemek kategorizálásához, szűréséhez és megkereséséhez kiterjedt dokumentumokban.

A Workflowy korlátai

A Workflowy elsősorban személyes használatra készült, ezért nem rendelkezik olyan robusztus csapatmunkát támogató eszközökkel, mint a valós idejű szerkesztés, a fejlett feladatkiosztás vagy a szerepkörökön alapuló hozzáférés, ami megnehezíti a nagyobb csapatok számára a munkafolyamatok hatékony kezelését.

A fejlettebb munkafolyamat-alkalmazásokkal ellentétben a Workflowy nem kínál automatizálási funkciókat vagy integrációkat más eszközökkel (például Slack, Google Workspace vagy projektmenedzsment platformok).

Workflowy árak

Ingyenes

Pro: 8,99/hó felhasználónként

Workflowy értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Workflowy-ról a valós felhasználók?

A minimalista kialakításnak köszönhetően a webhely mindig gyorsan betöltődik asztali számítógépen vagy mobilon, és problémamentesen szinkronizálódik. Az alkalmazásban semmi sem vonja el a figyelmét, csak a jegyzetei és ötletei, valamint a nézetek szűrésének és szeletelésének különböző módjai.

A minimalista kialakításnak köszönhetően a webhely mindig gyorsan betöltődik asztali számítógépen vagy mobilon, és problémamentesen szinkronizálódik. Az alkalmazásban semmi sem vonja el a figyelmét, csak a jegyzetei és ötletei, valamint a nézetek szűrésének és szeletelésének különböző módjai.

🤝 Baráti emlékeztető: Rendszeresen értékelje munkafolyamatait, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, a felesleges lépéseket vagy a fejlesztésre szoruló területeket. Legyen nyitott a csapattagok visszajelzéseire, hogy folyamatosan finomítsa a folyamatokat.

A ClickUp segítségével könnyedén áramoltathatja munkáját

Miután megismerkedtünk a 15 legjobb munkafolyamat-alkalmazással, egyértelművé vált, hogy a megfelelő eszköz megváltoztathatja azt, ahogyan Ön és csapata kezeli a feladatokat és projekteket. Bár a listán szereplő minden alkalmazás valami egyedi szolgáltatást kínál, a ClickUp, a munka minden területét lefedő alkalmazás, kiemelkedik mint a modern csapatok számára készült all-in-one megoldás.

Rendkívül testreszabható funkciói, robusztus integrációi, munkafolyamat-automatizálási képességei és az a tulajdonsága, hogy mindent egy platformon központosít, az iparágak szakemberei számára első számú választássá teszik.

Szabaduljon meg a szétszórt eszközök okozta kényelmetlenségektől és hatékonyságvesztéstől.