A munkafolyamat-dokumentáció végső útmutatója vállalkozások számára

Az amerikai tudásmunkások hetente 5,3 órát pazarolnak el információk várakozásával vagy a meglévő intézményi tudás újrateremtésével. Ez nemcsak minden alkalmazott termelékenységének pazarlását jelenti, hanem a projektek késedelméhez, a színvonal alatti teljesítéshez és, ami a legfontosabb, az alkalmazottak elkötelezettségének csökkenéséhez is vezet.

Távoli környezetben az információkhoz/intézményi tudáshoz való hozzáférés hiánya nagyon káros lehet, és gyakran csendes kilépéshez vezet.

Ezt elkerülheti egy egyszerű, ismételhető, következetes rendszerrel, amely megmutatja az alkalmazottaknak, hogyan kell elvégezniük feladataikat és hogyan kell meghozni a helyes munkahelyi döntéseket. Más szavakkal: munkafolyamatokkal.

A munkafolyamat általában egy projekt vagy feladat kezdetétől a befejezéséig végigfutó lépések sorozata. Ez lehet olyan összetett, mint egyedi mikroszolgáltatások felhőbe történő telepítése, vagy olyan egyszerű, mint egy üzleti kiadás jóváhagyása.

Vannak nem szekvenciális munkafolyamatok is, mint például az állapotgépes munkafolyamatok – amelyek oda-vissza mozoghatnak – vagy a szabályalapú munkafolyamatok.

Bármelyik típusról is legyen szó, egy jó munkafolyamat útitervként szolgál a feladat elvégzéséhez, megfelelő iránymutatást adva és megfelelő korlátokat állítva.

A munkafolyamat azonban csak annyira jó, mint a dokumentációja. Világos, tömör és teljes dokumentáció nélkül a munkafolyamatok valószínűleg feledésbe merülnek – ha nem is kerülnek figyelmen kívül –, és visszatérünk a kiindulási pontra.

Ebben a cikkben bemutatjuk, miért van szükség hatékony munkafolyamat-dokumentációra, hogyan lehet azt létrehozni, és milyen eszközökkel lehet megkönnyíteni a munkát.

Mi az a munkafolyamat-dokumentáció?

A munkafolyamat-dokumentáció az a folyamat, amelynek során a szervezeti tudást leírják, és mindenki számára könnyen hozzáférhetővé teszik, aki szüksége van rá. Általában egy biztonságos felületen elérhető dokumentumokból álló készletről van szó, amely felvázolja, hogyan végzi el üzleti tevékenységének minden aspektusát.

A jó munkafolyamat-dokumentáció legfontosabb jellemzői:

Részletes: Egy jó munkafolyamat-dokumentum feltételezések nélkül vázolja fel a folyamat minden lépését. Ha költségjóváhagyási munkafolyamat-dokumentumot készít, akkor le kell fednie a visszatérítési kérelem formátumát, a benyújtás platformját, a jóváhagyók nevét/megjelölését, a válaszadásra vonatkozó SLA-t, az eskalációs mátrixot, a kapcsolattartó személyt stb.

Hozzáférhető: A munkafolyamat-dokumentáció, amelyet nem lehet megtalálni, értéktelen. Ezért egy jó munkafolyamat-dokumentumnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, ideális esetben keresésen keresztül, egy központi platformon, például egy megosztott meghajtón, helyi intraneten vagy biztonságos linken keresztül.

Világos és tömör: Senki sem szereti végtelen dokumentumokat olvasni a legegyszerűbb feladatok elvégzéséhez. Ezért a dokumentáció legyen rövid, világos utasításokkal. Használjon vizuális eszközöket, például folyamatábrákat, cselekvésre ösztönző szakaszokat/ellenőrzőlistákat, emojikkal jelölje meg a teendőket és a nem teendőket stb.

Frissítve: A gyorsan növekvő szervezetekben a dolgok gyorsan változnak. Gondoskodjon arról, hogy rendszeresen felülvizsgálja a munkafolyamatokat. Állítson be egy ritmust, például negyedévente egyszer, vagy olyan ritmust, amely a szervezetének megfelel. Ha egy folyamatosan fejlődő projektről van szó, frissítse a dokumentumokat valós időben.

Ha ez túl sok papírmunkának tűnik ahhoz képest, amit a csapataid naponta könnyedén elvégeznek, hadd mutassuk meg, hogyan lehet a munkafolyamat-dokumentációval hosszú távon személyenként közel hat órát és több millió dollárt megtakarítani.

A hatékony munkafolyamat-dokumentáció előnyei

Gyakran, amikor munkafolyamatokról beszélünk, a folyamat hatékonyságát, a termelékenység javítását, időmegtakarítást stb. tűzzük ki célul.

A hatékony munkafolyamat-dokumentáció azonban a munkavállalóknak is előnyös. Minden munkavállaló számára önsegítő útmutatóként szolgál a munkájában. Íme, hogyan.

A szervezeti tudás megosztása: A világosan dokumentált munkafolyamat biztosítja, hogy a csapat minden tagja tudja, mit kell tudnia a munkája megfelelő elvégzéséhez.

Az új alkalmazottak hozzáférhetnek a hallgatólagos tudáshoz és a bevált gyakorlatokhoz, így elkerülhetik ugyanazok a hibák megismétlődését. Ez felgyorsítja az alkalmazottak beilleszkedését, legyen szó a szervezetbe vagy új projektekbe való beilleszkedésről.

Jobb együttműködés: A munkafolyamatok felvázolják a folyamat minden lépését, tájékoztatva minden csapattagot arról, hogy mi történik a feladatuk elvégzése előtt és után.

Ez segít nekik összegyűjteni az összes szükséges információt, hatékonyan elvégezni a munkájukat, és átadni azt a következő személynek.

A teljesítés sebessége: Ha mindenki tudja, mit kell tennie és hogyan kell azt megtennie, akkor zavartalanul elvégezheti feladatait.

A jó munkafolyamat-dokumentáció meghatározza azokat a problémákat is, amelyekkel találkozhatunk, és azok lehetséges megoldásait, így elsimítva a folyamat során felmerülő nehézségeket.

Csapat összehangolása: Ha az egész csapat egy szabványos munkafolyamatot követ, kevesebb hibát követ el, és minden alkalommal konzisztens eredményeket ér el.

Ez pedig következetessé teszi az ügyfélélményt, erősíti a márka megítélését, és több értékesítéshez, nagyobb nyereséghez és gyorsabb növekedéshez vezet.

Felelősség: A jó munkafolyamat nem csak a folyamat lépéseiről szól, hanem a részt vevő érdekelt felekről is.

Felvázolja az egyes csapattagok felelősségi körét, így ők is felelőssé válnak azért, hogy a munkájuk megfeleljen a szervezeti elvárásoknak.

Biztonság: A Világgazdasági Fórum szerint a kiberbiztonsági problémák 95%-a emberi hibára vezethető vissza. Ez lehet egy adathalász csalás áldozatává válás vagy véletlen titkos adatok kódba való beírása.

A jól dokumentált munkafolyamat felvázolja, mit ne tegyenek, és emlékezteti a munkavállalókat a követendő biztonsági intézkedésekre.

Folyamatos fejlesztés: A munkafolyamatok dokumentálása áttekinthető képet ad az egyes feladatok végrehajtásának módjáról.

Ez segít a szervezeteknek felülvizsgálni folyamataikat és folyamatosan javítani azokat. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy figyeljenek gyakorlataikra és rendszeresen finomítsák azokat.

Lényegében a munkafolyamatok az üzleti tevékenység „hogyan” kérdései. Ezek a receptjeid – azok az egyedi módszerek, amelyekkel megvalósítod a projekteket.

Ezek az Ön szellemi tulajdona. A munkafolyamatok megfelelő dokumentálása segít az egész szervezetnek kihasználni az Ön szellemi tulajdonát. Íme, hogyan valósíthatja meg ezt.

Dokumentum munkafolyamat vs. munkafolyamat-dokumentáció – Ugyanazok?

A dokumentum munkafolyamat és a munkafolyamat dokumentáció a folyamatkezelés különböző aspektusaira utal, bár hasonlóan hangzanak. Az egyes kifejezések jelentése a következő:

1. Dokumentálja a munkafolyamatot

Meghatározás: Azokra a folyamatokra vagy lépésekre utal, amelyeken egy dokumentum életciklusa során átmegy, a létrehozástól a befejezésig vagy archiválásig.

Cél: A dokumentumok mozgatásának, jóváhagyásának és kezelésének egyszerűsítése a szervezeten belül a hatékonyság és a szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

Példák: Dokumentumjóváhagyási folyamat, amelynek során a tervezet több érdekelt fél által történő felülvizsgálaton és szerkesztésen esik át, mielőtt véglegesítik. Számlák jóváhagyásának automatizálása, amelynek során a dokumentum a számviteli osztálytól a vezetőséghez kerül aláírásra.

A dokumentumok továbbítása a megfelelő személyeknek vagy osztályoknak.

Jóváhagyási hierarchiák beállítása.

A dokumentumok állapotának nyomon követése (pl. függőben, jóváhagyva, elutasítva).

A szabályozásoknak és az ellenőrzési nyomvonalaknak való megfelelés biztosítása.

Jogi szerződés felülvizsgálata.

Tartalomközzétételi folyamatok.

HR-dokumentumkezelés (pl. alkalmazotti nyilvántartások, beilleszkedési űrlapok).

2. Munkafolyamat-dokumentáció

Meghatározás: Egy folyamat vagy munkafolyamat dokumentálása, amely leírja, hogyan valósul meg egy adott feladat, projekt vagy feladatok összessége.

Cél: Segít a folyamatok formalizálásában és szabványosításában, hogy biztosítsa a következetességet, az egyértelműséget és a munkavállalók képzését.

Példák: Lépésről lépésre bemutató útmutató készítése az új munkavállalók beillesztéséről. A ügyfélpanaszok kezelésének eljárásainak leírása egy ügyfélszolgálati csapatban.

Főbb elemek

Világos, lépésről lépésre bemutatott utasítások.

A szerepek és felelősségek azonosítása minden egyes lépésben.

A használt eszközök, rendszerek vagy dokumentumok meghatározása.

A döntési pontok és a vészhelyzetek felvázolása.

Használati esetek:

Alkalmazotti képzési kézikönyvek.

Szabványos működési eljárások (SOP-k).

Szoftverfejlesztési folyamat dokumentációja.

Főbb különbségek:

Aspect Dokumentum munkafolyamat Munkafolyamat-dokumentáció Fókusz A dokumentumok folyamatok általi áramlása és automatizálása. A munkafolyamatok végrehajtásának rögzítése és formalizálása. Cél Dokumentumok hatékony kezelése és áthelyezése. Biztosítsa a feladatok következetes megértését és végrehajtását. Példa Dokumentumjóváhagyási folyamat. Írásbeli SOP a dokumentumok jóváhagyásának módjáról. Automatizálás Gyakran magában foglalja a dokumentumkezelés automatizálására szolgáló eszközöket. Általában írásos vagy digitális útmutatók készítését jelenti. Használat Elsősorban dokumentumok kezelésére használják szervezetekben. Kézikönyvek, útmutatók és oktatási anyagok készítéséhez használható.

Lényegében a dokumentum munkafolyamat a dokumentumok mozgatásáról és kezeléséről szól, míg a munkafolyamat-dokumentáció a munkafolyamat működésének részletezéséről, amely magában foglalhatja a dokumentum munkafolyamatokat is, mint alcsoportot.

Hogyan hozzunk létre munkafolyamat-dokumentációs folyamatot

Talán azt gondolja, hogy még nincsenek munkafolyamataink, mit dokumentáljak?

Mindenkinek van valamilyen munkafolyamata, amelyet tudatosan vagy tudat alatt követ. A munkafolyamatok dokumentálása azonban teljesen más kérdés. Nézzük meg, hogyan lehet ezt jól csinálni.

1. Gyűjtsük össze a már dokumentált munkafolyamatokat

A jó munkafolyamat-dokumentációs folyamat a szervezeten belül szétszórt legjobb ötleteket gyűjti össze egy robusztus rendszerbe, amely mindenki számára hasznos.

Keresse meg a meglévő dokumentációkat vagy folyamatábrákat. Ne feledje, hogy ezeket nem feltétlenül a munkafolyamat-kezelő szoftverben vagy dokumentum formájában kell megírni.

Ezek lehetnek a vezetők által a csapattagoknak küldött e-mailek, a táblákra rajzolt folyamatábrák vagy az új munkatársak beillesztésére/képzésére készített prezentációk is.

Legyen nyitott a jelenlegi munkafolyamat-dokumentáció formáira vonatkozóan. Összesítse az összes információt. Rendezze őket lépésről lépésre.

2. Beszélj a csapatokkal

Minden szervezetben vannak olyan hallgatólagos ismeretek a csapat tagjai között, amelyekről ők maguk sem tudnak. Ha beszélgetünk velük az üzleti folyamataikról, olyan dolgokra derül fény, amelyek a folyamatok dokumentációjában nem feltétlenül szerepelnek.

3. Interjú az egyes csapattagokkal

Bár a csoporttalálkozók segítenek megérteni a dinamikát, az egyéni interjúk mélyebb információkat nyújtanak. Íme néhány kérdés, amely segíthet ezeknek a beszélgetéseknek a levezetésében.

Melyek azok a lépések, amelyeket a teljes munkafolyamat részeként követ?

Milyen sorrendben követik egymást ezek a lépések?

Kik az egyes lépések érdekelt felei?

Milyen kihívásokkal szembesültél az egyes lépések során, és hogyan sikerült azokat leküzdened?

Hol vannak a hiányosságok a munkafolyamatában? Jelenleg hogyan pótolja azokat?

Melyek a teljesítendő feladatok?

Melyek az eredményei és a siker mércéi?

4. Dokumentálja a munkafolyamatot

A projektfrissítések figyelemmel kísérése, a munkafolyamatok kezelése és a csapattal való együttműködés, mindez a ClickUp munkaterületéről

Készítsen átfogó feljegyzést az eddig összegyűjtött információkról. Szervezze fel folyamatábrának, az elejétől a végéig, lépésről lépésre.

Minden szakaszban adj meg minél több részletet. A munkafolyamatok dokumentálásakor figyelembe veendő tényezők:

Célkövetés : Mit kíván elérni ez a folyamat, és hogyan mérhető az eredmény?

Érdekelt felek : Ki felelős az egyes lépésekért, mi az eskalációs mátrix, és kihez kell fordulni aggályok/kérdések esetén

Függőségek : Az egyes lépések eredménye függ-e valakinek a cselekedeteitől vagy jóváhagyásától

Hozzáférés : Milyen jogosultságokat kell megadni az eszközökhöz, környezetekhez, eszközökhöz és erőforrásokhoz a munkafolyamat befejezéséhez?

Eredmények : Az egyes lépések végén várható eredmények, beleértve az egyes mutatókat

Mérföldkő : A munkafolyamatban teljesítendő konkrét szakaszok

Időkeret : SLA-k és : SLA-k és ésszerű határidők a munkafolyamat egyes lépéseihez

Vélemények : Ritmus a vélemények/megbeszélések számára a haladás nyomon követése érdekében

Szótár: A : A projekt hatókörére jellemző kifejezések jelentése és használatának irányelvei

5. Tervezze meg a munkafolyamat-dokumentumot

Bár a 3. lépés részletesen elmagyarázza a munkafolyamatot, lehet, hogy nem a leghasznosabb, ha csak szövegfalakból áll.

Ezért elengedhetetlen, hogy a munkafolyamat-dokumentációt úgy tervezzük meg, hogy később könnyen használható és hivatkozható legyen. A munkafolyamat megtervezésének néhány egyszerű módja:

Folyamatábrák a folyamat vizualizálásához

Ellenőrzőlisták a feladatok és alfeladatok lefektetéséhez

Gantt-diagramok az ütemtervek és az átfedő feladatok megtekintéséhez

Fejlécek és alcímek a fontos lépések kiemeléséhez

Figyelmeztető mezők a kritikus tényezők kiemelésére

6. Használjon munkafolyamat-dokumentációs szoftvert

Egy robusztus munkafolyamat-dokumentációs szoftver elsősorban három dologban segít:

Racionalizálás: Adjon struktúrát a munkafolyamatnak, hogy könnyebben olvasható és követhető legyen

Kapcsolatok: Különböző kapcsolódó munkafolyamatokat összekapcsolva jobban áttekinthetővé válik a teljes kép.

Interaktivitás: Egyszerűbbé teszi a megvalósítható lépések létrehozását, például feladatok létrehozását vagy értesítések küldését.

Ehhez általánosan elérhető eszközöket használhat, például táblázatokat, prezentációkat vagy folyamatábrázoló szoftvereket. Azonban a kifejezetten erre a célra tervezett munkafolyamat-dokumentációs szoftverek sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak.

A ClickUp Mind Maps egyszerű és vizuális módszert kínál a munkafolyamatok tervezéséhez. A meglévő sablonok segítségével azonnal megtervezhet egy munkafolyamat-diagramot, vagy egyszerűen drag-and-drop módszerrel összekapcsolhatja a lépéseket, hogy jelölje a függőségeket. A csomópontok segítségével referenciapontokat hozhat létre, amelyek forrásokat kínálnak bármely lépéshez.

A ClickUp Docs átfogó megoldást kínál a munkafolyamat-dokumentumok rögzítésére, megosztására és közös szerkesztésére. A beágyazott oldalak, könyvjelzők és összekapcsolt dokumentumok segítségével a ClickUp Docs segítségével komplex folyamatok dokumentációját is elkészítheti.

Biztonságosan megoszthatja a dokumentumokat, valós időben együttműködhet, dinamikusan szerkesztheti őket, és összekapcsolhatja őket a munkafolyamatokkal a projekt státuszának megváltoztatása érdekében. Az is segít, hogy a ClickUp Docs különböző formázási lehetőségeket kínál, amelyekkel a munkafolyamat-dokumentáció még használhatóbbá válik.

A ClickUp Tasks segítségével a Mind Maps vagy Docs munkafolyamatokat a projektmenedzsment szoftverben végrehajtható feladatokká alakíthatja.

Ha már használja a ClickUp-ot feladatokhoz, összekapcsolhatja azokat a Mind Maps-szel, hogy leképezze őket. Ha csak most kezdte el használni a ClickUp-ot, akkor a csomópont alapú Mind Maps eszközből is létrehozhat feladatokat.

A munkafolyamat-dokumentációnak élő dokumentumnak kell lennie, amelyet a folyamat fejlődésével rendszeresen frissítenek és javítanak. Minden felülvizsgálat során vonja be a csapatot, hogy mélyebb betekintést nyerjen a munkafolyamatokba, és azoknak megfelelően módosítsa azokat.

8. Használja a ClickUp Brain alkalmazást

Fedezze fel a ClickUp Brain-t Készítsen világos vázlatokat és meggyőző SOP-kat és munkafolyamat-dokumentumokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp AI egy mesterséges intelligenciával működő funkció, amely a ClickUp platformba integrálva növeli a termelékenységet a feladatok automatizálásával, a tartalomkészítés segítésével és a felhasználók számára nyújtott betekintéssel. Úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ a munkafolyamatok egyszerűsítésére, a kommunikáció javítására és az adatokon alapuló döntések meghozatalára. Íme a ClickUp AI néhány legfontosabb funkciója:

A ClickUp Brain legfontosabb jellemzői:

Feladat automatizálás

A ClickUp AI automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, például a feladatok kiosztását, a határidők beállítását vagy az állapotok frissítését előre meghatározott kiváltó események alapján. Ez segít csökkenteni a manuális munkát, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a kritikusabb feladatokra koncentráljanak.

Tartalomgenerálás

A ClickUp AI segíthet a tartalom írásában és szerkesztésében összefoglalók készítésével, e-mailek megfogalmazásával, jelentések írásával vagy a meglévő szövegek javításának javaslatával. Hasznos marketingcsapatok, tartalomkészítők és bárki számára, akinek segítségre van szüksége az írásbeli kommunikációban.

Intelligens javaslatok

Az AI a feladatok vagy beszélgetések kontextusa alapján intelligens javaslatokat tud tenni. Például javasolhatja a következő lépéseket, tanácsot adhat a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, vagy ajánlhat releváns dokumentumokat és forrásokat.

Továbbfejlesztett keresés

Az AI-vezérelt keresési funkciók segítségével a felhasználók gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat, legyen szó konkrét feladatról, dokumentumról vagy beszélgetésről. Az AI megérti a kontextust, és hatékonyabban tudja lekérni a releváns eredményeket.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP)

A ClickUp AI NLP-t használ a természetes nyelvű lekérdezések megértéséhez. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók kérdéseket tehetnek fel vagy utasításokat adhatnak a platformnak mindennapi nyelven, ami intuitívabbá teszi az eszköz használatát.

Együttműködés és kommunikáció

A ClickUp Brain segítséget nyújthat a találkozók jegyzetének megírásában, a megbeszélések összefoglalásában, vagy akár a ClickUp csevegőjében vagy a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben folytatott beszélgetések alapján intézkedések ajánlásában is. A kommunikációs folyamat egyes részeinek automatizálásával javítja az együttműködést.

A ClickUp Brain használati esetei:

Projektmenedzsment: Automatizálja az állapotfrissítéseket, a feladatkiosztást és a határidők kezelését.

Tartalomkészítés: Blogbejegyzések, jelentések vagy dokumentációs vázlatok létrehozása.

Adat alapú döntések: Szerezzen betekintést a projektadatokba, hogy javítsa a döntéshozatalt és a projekt eredményeit.

Csapatmunka: Összefoglalja az értekezleteket, és adjon ajánlásokat a következő lépésekre a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

Munkafolyamat-dokumentációs példák és sablonok

Munkavállalók beilleszkedési munkafolyamata

Munkavállalói beilleszkedési folyamat példája a ClickUp-ban

Az összes humánerőforrás-munkafolyamat közül a munkavállalók beillesztése a legbonyolultabb és legkiterjedtebb. Ha le szeretné írni a munkavállalók beillesztésének munkafolyamatát, a következő lépések segíthetnek.

Ezt a példát vázlatos formában tartottuk, hogy Önnek bőven legyen lehetősége a saját igényeinek megfelelően testreszabni/kibővíteni.

Tartsd fenn az érdeklődésüket, amíg csatlakoznak: Általában néhány hét telik el az ajánlat elfogadásától a szervezethez való csatlakozásig.

Ez idő alatt hetente egyszer e-mailben tartjuk a kapcsolatot.

Felelősség: HR vezető | Ütemezés: Az ajánlat elfogadásától a munkába állásig | Függőségek: Nincs

Az első napon: Végezze el a következő adminisztratív feladatokat.

Beszélje meg a munkaszerződést, és írassák alá

Üdvözlő csomag átadása

Eszközök biztosítása – munkaállomás, e-mail, Slack, HRMS, névjegykártyák, parkolóhely stb.

Gyűjtsük össze a bérszámfejtési számla adatait

Kapcsolatfelvétel egy barát/mentorral

Orientalációs ütemterv megosztása

Vidd el őket ebédelni vagy egy virtuális kávéra

Felelősség: HR vezető | Ütemterv: Egy nap | Függőségek: Jogi, HR, bérszámfejtés, IT, buddy

Orientáció: A következőket végezze el, hogy sikeresen tudják betölteni a szerepet.

Győződjön meg arról, hogy minden, a munkakörükhöz kapcsolódó orientációs/képzési programra jelentkeznek

Ha személyes találkozóra kell utazniuk, gondoskodjon a megfelelő intézkedésekről.

Kérdéseikkel forduljanak az orientációs csapathoz.

Mutassa be őket más új alkalmazottaknak, akik esetleg csatlakoznak hozzájuk az orientációs programon

Felelősség: HR vezető | Ütemezés: három nap | Függőségek: HR, oktatók

Tervezze meg a releváns megbeszéléseket

Jelentés a vezetői értekezleten a következő témák megvitatására Szerepek és felelősségek 30/60/90 napos célok Karrierbeszélgetés A siker mérése Visszacsatolási mechanizmus Azonnali feladatok

Szerepek és felelősségek

30/60/90 napos célok

Karrierbeszélgetés

A siker mérése

Visszajelzési mechanizmus

Azonnali feladatok

Ütemezzen megbeszéléseket azokkal a csapatokkal, amelyekkel az új alkalmazott együtt fog dolgozni, és határozzon meg konkrét célokat minden egyes beszélgetéshez.

Szerepek és felelősségek

30/60/90 napos célok

Karrierbeszélgetés

A siker mérése

Visszajelzési mechanizmus

Azonnali feladatok

Felelősség: Jelentéstevő vezető | Ütemezés: Két hét | Függőségek: A releváns érdekelt felek rendelkezésre állása

ClickUp projektdokumentációs munkafolyamat-sablon

Töltse le ezt a sablont A projekt- és munkafolyamat-dokumentáció tárolása egyetlen ClickUp Doc-ban

Minden projekthez szükség van egy wikire, azaz egy dokumentációra, amely összefoglalja a projekttel kapcsolatos összes intézményi tudást, a mérföldköveket, feladatokat, függőségeket és felelősségi köröket. Ez a ClickUp projektdokumentációs munkafolyamat-sablon minden szükséges elemet tartalmaz a sikeres munkavégzéshez. A következőket használja:

Dokumentumok a projekt áttekintéséhez

Célok és mérföldkövek

Feladatok minden egyes lépéshez

Az egyes feladatok határideje

Gantt-diagram nézet a haladás vizualizálásához

ClickUp folyamatok és eljárások sablon

Töltse le ezt a sablont Testreszabhatja munkafolyamat-dokumentációs folyamatát a ClickUp folyamat- és eljárás-sablonjával.

Legyen szó alkalmazottak beillesztéséről, költségek jóváhagyásáról, tartalom közzétételéről, értékesítési tárgyalásokról vagy szoftverbevezetésről, az üzleti folyamatok dokumentálása segíthet a csapatoknak abban, hogy magabiztosan végezzék munkájukat.

Itt található egy testreszabható ClickUp folyamatok sablon. Ez a sablon egyedi állapotokat, egyedi mezőket, táblázat/táblázat nézetet és projektmenedzsment funkciókat használ, hogy bármilyen folyamatnak megfeleljen.

ClickUp folyamatábra-sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a projekt vizualizálását a teljes munkafolyamat áttekinthető és tömör áttekintésével

A folyamatábra-sablon egyszerű, vizuális módszert kínál a komplex munkafolyamatok bemutatására a csapatoknak. Megszünteti az üres képernyő okozta nyomást, mivel egy folyamatábrát biztosít, amellyel elindíthatja a munkafolyamat tervezését.

A munkafolyamat különböző lépéseit könnyedén feladatokká alakíthatja, határidőket adhat hozzájuk, és hozzárendelheti a csapat tagjaihoz.

A munkafolyamat-dokumentáció javítása a ClickUp segítségével

A jó munkafolyamat-dokumentáció a szervezeti hatékonyság alapja. A projektmenedzsment és a dokumentáció szorosan összekapcsolódik a ClickUp-ban.

Írjon jobb munkafolyamat-dokumentációt

Bontsa le az információkat, és formázási lehetőségekkel egészítse ki vizuális jelzésekkel, hogy dokumentációját figyelembe vegyék, és ne hagyják figyelmen kívül.

Kezdje el a munkafolyamatok dokumentálását a ClickUp Docs segítségével. Formázza őket úgy, hogy kiemelje a fontos elemeket, és adjon hozzá gombokat, szalagcímeket vagy akár kódblokkokat a fontos pontok hangsúlyozására.

A munkafolyamatok megvalósíthatóságának biztosítása

Vizualizálja munkafolyamatait a ClickUp Mind Maps segítségével. Hozzon létre feladatokat közvetlenül a munkafolyamatokból, és alakítsa azokat projektekké. Használjon beágyazott alfeladatokat és ellenőrzőlistákat, hogy eljusson a szükséges részletességi szintre.

Jelölje meg az egyes feladatokért felelős alkalmazottakat, hogy azoknak is világos legyen a helyzet. Egyszerűen másolja le a munkafolyamatot, amikor csak szüksége van rá.

A munkafolyamatok felülvizsgálata és megoldása

Használja a több mint 15 hatékony nézet bármelyikét, hogy megértse az egyes munkafolyamatok állapotát.

Táblázatos nézet a munkafolyamatok állapotának megtekintéséhez

Box nézet a magas szintű áttekintéshez

Naptár nézet a lejárt, aktuális és jövőbeli feladatokhoz

Tevékenység nézet a frissítések/beszélgetések nyomon követéséhez

A munkaterhelés nézet, amelyben a csapat tagjainak teljesítménye látható

Használja a legkényelmesebb nézetet az akadályok azonosításához és a szükséges beavatkozásokhoz.

Együttműködés a csapattal

Ha a munkafolyamatban egy csapat vesz részt, akkor a dokumentációnak is ezt kell tükröznie. Ossza meg a munkafolyamat dokumentumait a csapatával, kérjen visszajelzéseket, és engedje meg nekik, hogy szerkesszék/hozzászólásokat fűzzenek hozzájuk.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain elvégezze a munkát Ön helyett

Használja a ClickUp AI-t hosszú, dokumentált munkafolyamatok összefoglalásához, teendők generálásához, szöveg szerkesztéséhez/formázásához, feladatok/alfeladatok automatizálásához és még sok máshoz.

A munkafolyamat-dokumentáció egy jó folyamat alapja. A távolsági pilótáktól az intenzív osztály ápolóinakig mindenki a munkafolyamat-dokumentációt használja a munkája megfelelő elvégzéséhez.

Például Peter Pronovost, a Johns Hopkins Kórház intenzív terápiás szakembere egy megbízható ellenőrzőlista és némi adminisztratív támogatás segítségével 43 fertőzés megelőzésében, nyolc élet megmentésében és kétmillió dollár megtakarításában segített.

A kiforrott vállalkozások több millió dollárt takarítanak meg és többszörösen javítják hatékonyságukat a világos és hozzáférhető munkafolyamat-dokumentációval.

Te is megteheted ezt a ClickUp segítségével. Hozzáférés a Docs, Tasks, Mind Maps, Whiteboard alkalmazásokhoz, több tucat munkafolyamat-dokumentációs sablonhoz, AI-hez és még sok máshoz ingyen, örökre a ClickUp-on! 🦄ˀ