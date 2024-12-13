A 13 legjobb munkafolyamat-ábra szoftver 2025-re

Skeptikus voltam, amikor egy kollégám először javasolta, hogy munkafolyamat-diagramot használjunk a projektek tervezéséhez. Túl bonyolultnak tűnt – mintha a Háború és béke című regényt akarnánk megírni Excelben. Lehet, hogy egyszerű alakzatok valóban áttekinthetővé teszik egy egész csapat munkafolyamatának kezelését?

De amikor elkezdtem felfedezni őket, rájöttem, milyen hatékonyak lehetnek.

A munkafolyamat-diagramok nem csupán vizuális szervezést nyújtanak, hanem egyértelműséget is teremtenek. A komplex folyamatok kezelhető lépésekre bontásával a megfelelő diagramkészítő eszközök segítenek összehangolni a csapatokat, racionalizálni a kommunikációt, és rendet teremteni még a legkaotikusabb projektekben is.

Hogy segítsem a megfelelő eszköz kiválasztásában, összeállítottam a 13 legjobb munkafolyamat-szoftver opciót.

Mi az a munkafolyamat-ábra szoftver?

A munkafolyamat-ábra szoftver egy eszköz az üzleti folyamatok és feladatok vizuális ábrázolásához. Segít lebontani a komplex munkafolyamatokat szabványosított szimbólumok és alakzatok segítségével, hogy minden lépést a kezdetektől a végéig bemutasson.

🔑 Főbb információk A munkafolyamat-diagramok nem csak a folyamatok ábrázolására szolgálnak, hanem javítják a munkahelyi együttműködést is. Azáltal, hogy egyértelműen meghatározzák, ki mit, mikor és hogyan végez, elősegítik a csapatok összehangolását és a részlegek közötti jobb kommunikációt.

A munkafolyamat-ábra szoftverek használatának további előnyei között szerepelnek:

Határozza meg egyértelműen a lépéseket, a szerepeket és a felelősségi köröket, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival.

Azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és a fejlesztésre szoruló területeket, optimalizálja a folyamatokat és takarítson meg időt!

Biztosítson vizuális útmutatót, amely segít a csapatoknak hatékonyabban együttműködni és összehangoltan dolgozni.

Csökkentse a félreértéseket azáltal, hogy vizuálisan ábrázolja a komplex munkafolyamatokat, megkönnyítve ezzel a megbeszéléseket.

Hozzon létre ismételhető, hatékony folyamatokat, amelyeket a csapatok vagy osztályok következetesen alkalmazhatnak.

Kövesse nyomon a haladást valós időben, biztosítva, hogy a feladatok időben és a keretek között legyenek elvégezve.

Bár a munkafolyamatok eredetileg a gyártásban jelentek meg, ma már számos iparágban használják őket, például a pénzügyekben, az egészségügyben és a technológiában. A mai fejlett adatvizualizációs eszközökkel ezeknek a diagramoknak a létrehozása és megosztása könnyebb és hatékonyabb, mint valaha.

Mit kell keresni egy munkafolyamat-ábra szoftverben?

A munkafolyamat-ábra szoftverek az alapszintűektől a rendkívül fejlettig terjedhetnek. Ennek ellenére vannak néhány közös funkció, amelyet elvárhat az eszközétől.

Testreszabhatóság és rugalmasság : Keressen olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a diagram sablonok, alakzatok és szimbólumok teljes testreszabását a nagyobb pontosság és skálázhatóság érdekében.

Együttműködési funkciók : A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon a projekten, ami különösen hasznos a különböző földrajzi területeken dolgozó csapatok számára.

Sablonok: Hozzáférhet sablonokhoz – beleértve a folyamatábra-sablonokat és Hozzáférhet sablonokhoz – beleértve a folyamatábra-sablonokat és a gondolattérkép-sablonokat –, hogy lerövidítse a tanulási folyamatot, és azonnal elkezdhesse használni a választott szoftvert.

Integrációk : Keressen olyan szoftvert, amely integrálható népszerű platformokkal, például CRM-rendszerekkel, projektmenedzsment eszközökkel és felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal.

Verziókezelés : Ez a funkció nyomon követi a munkafolyamat-diagramokban az idő múlásával végzett változtatásokat, és egyértelmű revíziós nyilvántartást vezet.

Automatizálás : Egyes munkafolyamat-ábra szoftverek támogatják a feladatok automatizálását meghatározott kiváltó okok vagy feltételek alapján, ami csökkenti a manuális munkát.

Adatvizualizáció : Győződjön meg arról, hogy a szoftver támogatja az adatvizualizációt, azaz komplex adathalmazokat könnyen érthető grafikákká alakít.

Felhasználóbarát felület : A tiszta, intuitív felhasználói felület elengedhetetlen a könnyű használathoz, biztosítva, hogy még a nem technikai felhasználók is létrehozhassanak és szerkeszthessenek munkafolyamat-diagramokat.

Biztonsági funkciók : Keressen olyan szoftvert, amely titkosítást, biztonságos hozzáférés-ellenőrzést és az iparági szabványoknak (pl. GDPR, HIPAA) való megfelelést biztosít az érzékeny információk védelme érdekében.

Exportálási és megosztási lehetőségek: Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerű exportálását több formátumban (pl. PDF, PNG, SVG) megosztási és prezentációs célokra.

Ezeket a funkciókat szem előtt tartva nézzük meg a 13 legjobb munkafolyamat-ábra szoftvert.

A 13 legjobb munkafolyamat-ábra szoftver

A hatékony munkafolyamat létrehozása a meglévő folyamatok elemzésével kezdődik. Ez az elemzés segít azonosítani a potenciális szűk keresztmetszeteket és hatékonysági hiányosságokat, biztosítva, hogy a fejlesztésre szoruló területeket optimalizálják. Minden stílushoz van megfelelő szoftver – csak meg kell találnia a legmegfelelőbbet.

Most bemutatom az összes munkafolyamat-platformot, amely az intelligens munkafolyamatok létrehozásához és megvalósításához szükséges alapvető funkciókat kínálja.

1. ClickUp (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez)

Készítsen munkafolyamat-diagramot a ClickUp Whiteboards és sablonok segítségével

Számos vizuális projektmenedzsment eszköz segíthet a munkafolyamat-diagramok létrehozásában, de nem mindegyik alkalmazkodik a különböző típusú csapatokhoz. Míg egyes eszközök elsősorban projektmenedzsereknek, mások pedig mérnököknek készültek, én azt szeretem a ClickUp-ban, hogy rugalmasan bármilyen munkafolyamatnak megfelelő diagramokat lehet vele létrehozni.

Például az én HR-csapatom könnyedén elkészítheti a szervezeti ábrát, míg a marketingcsapat felhasználhatja azt a következő nagy kampányának megtervezéséhez. Az értékesítési csapatok felvázolhatják az értékesítési csatornájukat, a fejlesztők pedig illusztrálhatják az ügyfelek útját. Jó, hogy minden csapat a saját igényeinek megfelelően alakíthatja a diagramokat.

Készítsen közös gondolattérkép-folyamatábrákat a ClickUp Mind Maps segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével könnyedén rajzolhatok alakzatokat, hozzáadhatok jegyzeteket, multimédiás elemeket illeszthetek a vászonra, összekapcsolhatom a folyamat lépéseit, és diagramokat vagy grafikonokat készíthetek. Imádom az elemeket húzással és elhelyezéssel átrendezni a folyamatot a szükségletek szerint. A diagram elemeinek a feladatokhoz való kapcsolása is egyszerű, így zökkenőmentesen tudok átlépni a tervezésről a cselekvésre.

Teljesen egyetértek Jayson Ermac -kal az AI Bees-től, amikor azt mondja:

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja folyamatát, céljait stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

A Whiteboards mellett a ClickUp Mind Maps is tökéletes az ötletek és munkafolyamatok szervezéséhez. Gyakran használom őket folyamatábrák készítéséhez, amelyekkel vizualizálom a közelgő projekteket, vagy kiemelem a kulcsfontosságú koncepciók közötti kapcsolatokat a csapatommal tartott brainstorming üléseken.

Több ezer előre elkészített sablon áll rendelkezésre, így mindig könnyen megtalálhatja a megfelelő diagramot bármilyen igényhez. A brainstorming sablonoktól a halcsontdiagramokig a lehetőségek végtelenek. Ön és csapata bármely diagramot módosíthat és igazíthat az adott projekthez.

A ClickUp tábláival és gondolattérképeivel minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy megtervezze következő nagy ötletét, akár affinitási diagramokat, Venn-diagramokat vagy Gantt-diagramokat használ.

A ClickUp egy lépéssel tovább viszi a munkafolyamat-tervezést: több mint 100 sablon áll rendelkezésre a munkafolyamatok automatizálásához, és lehetőség van saját automatizálási sorozatok létrehozására is. A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, például a feladatok kiosztását, az állapotok frissítését vagy az értesítések automatikus kiváltását.

Használja a ClickUp előre elkészített automatizált munkafolyamatait, vagy testreszabhatja azokat igényeinek megfelelően, és hagyja, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentráljon.

A ClickUp legjobb funkciói

Számos sablon és diagrampélda áll rendelkezésre, amelyekkel elindíthatja munkafolyamat-tervezését.

Készítsen és kezeljen ClickUp feladatokat és alfeladatokat közvetlenül a tábláiról.

Könnyedén adjon hozzá linkeket, képeket, dokumentumokat és egyéb elemeket a munkafolyamat-diagramjaihoz a jobb kontextus érdekében.

Integrálja és automatizálja a népszerű termelékenységi eszközöket, mint például a Slack, a Zoom, a GitHub és még sok más.

A ClickUp korlátai

Időbe telik megtanulni és megszokni a ClickUp összes funkcióját.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Lucidchart (A legjobb a fejlett munkafolyamat-ábrázoláshoz)

via Lucidchart

A Lucidchart egy másik eszköz, amelyet munkafolyamat-diagramok készítéséhez ajánlok, különösen, ha sokoldalúságot keres. Számos sablon és funkció áll rendelkezésre, amelyek segítségével testreszabhatom az alakzatokat, és akár adatokat is importálhatok egyedi munkafolyamatok létrehozásához.

Imádom, hogy az automatikus formázás minden elemet módosít, így a diagram tiszta és professzionális marad, anélkül, hogy bármilyen extra munkát igényelne. A Lucidchart segítségével könnyen megoszthatom a diagramokat a csapattársaimmal, és közvetlenül az egyes alakzatokra tehetek megjegyzéseket, így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat a munkafolyamat egyes elemeivel kapcsolatban.

A Lucidchart legjobb funkciói

Az elemek automatikus igazításával a munkafolyamat-diagramok professzionális, kifinomult megjelenést kapnak.

Használja a Lucidchartot bárhol is dolgozik – Mac, Linux és Windows platformokon egyaránt elérhető.

Integrálja a széles körben használt platformokkal, például az Office-szal és a Google Workspace-szel.

A Lucidchart korlátai

Az ingyenes fiók korlátozott hozzáférést biztosít.

Az adatok összekapcsolási funkciója értékes, de használata kihívást jelenthet.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó

Csapat: 9,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

3. Miro (A legjobb all-in-one távoli csapatmunkaterületekhez)

via Miro

Ha megbízható eszközt keres munkafolyamat-diagramok készítéséhez, a Miro mindenképpen jó választás. Hatékony tervezőrendszert, számos sablont és minden olyan funkciót kínál, amire szükség van ahhoz, hogy ötleteit gyorsan papírra vethesse.

Én ezt használtam a tartalomgyártási munkafolyamatok és az új alkalmazottak szervezeti ábráinak néhány perc alatt történő megtervezéséhez, ami időt takarított meg. Nagyon tetszik a fehér tábla rendszer is – több ember is könnyen végezhet egyszerre módosításokat, és a kurzorjelzők mindenki számára biztosítják a szinkronizálást.

Ráadásul a Miro alkalmazás lehetővé teszi, hogy bárhonnan hozzáférjek a munkámhoz, így rendkívül rugalmas megoldás a mozgásban lévő csapatok számára.

A Miro legjobb funkciói

Vizualizálja teljes projekteket, dokumentumokat, képeket vagy fájlokat egy végtelen vásznon.

Hozzáférés több mint 300 sablonhoz, hogy gyorsan belekezdjen olyan projektekbe, mint a sprinttervezés, a munkafolyamat-diagramok vagy a folyamatábrák készítése.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkafolyamat-diagramokat osszanak meg és valós időben együttműködjenek rajtuk.

Integrálja a feladatkezelő szoftverrel, hogy a munkafolyamatokat megvalósítható feladatokká alakítsa.

Tartsa biztonságban a diagramokat vállalati szintű biztonsági megoldásokkal, hogy a csapatok az innovációra koncentrálhassanak.

Egyszerűen húzza át az eszközöket, dokumentumokat és képeket a felhasználóbarát felületen.

A Miro korlátai

A tartalom importálása vagy exportálása kihívást jelenthet.

Nagyobb fiókok esetén a navigáció nehezebbé válhat.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

4. FigJam (A legjobb online együttműködési táblák csapatok számára)

via FigJam

A Figma által tervezett FigJam egy együttműködésre szabott online táblázat, amely a csapatmunkát támogatja. A platform olyan praktikus funkciókat tartalmaz, mint a jegyzetlapok, bélyegek és kurzor chat, amelyek megkönnyítik a csapatom tagjainak a különféle projektekben való részvételét – a termékbevezetés brainstormingjától a költségvetés jóváhagyásához szükséges részletes munkafolyamat-diagramok elkészítéséig.

Ezenkívül a FigJam ingyenes verziót is kínál, amely különösen hasznos kis csapatok vagy korlátozott költségvetéssel rendelkező cégek számára.

A FigJam legjobb funkciói

Az Outline mód segítségével komplex ötleteket ábrázolhat egyértelmű hierarchikus struktúrában.

Készítsen maketteket és gyorsan vizualizálja a terveket a speciális vázlatfunkciók segítségével.

Növelje az áttekinthetőséget és a kreativitást azáltal, hogy kiegészítő tervezési elemekkel strukturálja a gondolattérképeket és a munkafolyamat-diagramokat.

Közösen készítsen és szerkesszen diagramokat valós időben, az együttműködés támogatásával.

A FigJam korlátai

Nincs offline hozzáférés

FigJam árak

Starter : Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

FigJam értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 20 értékelés)

5. Microsoft Visio (a legjobb Microsoft 365 és Windows felhasználók számára)

a Microsoft Visio segítségével

A Visio lehet a tökéletes munkafolyamat-ábra szoftver, ha csapata már Windows és Microsoft 365 rendszert használ. A dokumentumok megosztása a Microsoft programok között, különösen a OneDrive felhőalapú tároló használatával, az egész folyamatot zökkenőmentesebbé teszi – a munkafolyamat létrehozásától a megvalósításig.

Egy másik szempont, amit nagyra értékelek, az akadálymentesítési funkciók. A Visio kontrasztos beállításai és szöveg-beszéd funkciója jelentősen megkönnyíti a látássérült csapattagok számára a használatát. Saját szememmel láttam, hogy ezek az eszközök hogyan segítik a befogadóbb munkakörnyezet megteremtését, és szerintem ez jó ok arra, hogy fontolóra vegyük a Visio használatát.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Az Excel-adatok átalakítása munkafolyamat-diagramokká

Használjon előre elkészített hálózati diagram sablonokat a munkafolyamatok gyors feltérképezéséhez.

Dolgozzon a Visio-ban videohívások közben, és vonja be a nem Windows-felhasználókat a Visio webalkalmazáson keresztül.

A Microsoft Visio korlátai

A formázás nagy kihívást jelent, ha nagy Visio-fájlokról van szó, és nehéz az összes információt egyszerre megtekinteni.

A költségek magasabbak, mint a versenytárs eszközöknél.

Kevesebb integrációval rendelkezik, mint más diagramkészítő szoftverek

A Microsoft Visio árai

Beleértve a Microsoft 365 kereskedelmi csomagjaiba

Visio Plan 1: 5 USD/hó felhasználónként

Visio Plan 2: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)

6. Gliffy (A legjobb az Atlassian környezetben dolgozó csapatok számára)

via Gliffy

Az Atlassian Gliffy egy webalapú eszköz, amely számos felhasználási területet lefed, beleértve a diagramok, munkafolyamat-diagramok és vázlatok készítését. Drag-and-drop felépítése, valamint használatra kész alakzatai, sablonjai és témái miatt öröm vele tervezni.

Akár régebbi diagramokat is importálhatok, szerkeszthetek, vagy exportálhatom legújabb alkotásaimat gond nélkül.

A Gliffy legjobb funkciói

Ossza meg munkáját egyszerűen URL-eken keresztül, vagy a munkafolyamat-diagramok közvetlen beágyazásával a weboldalakon.

Integrálja zökkenőmentesen az Atlassian Jira és Confluence eszközeit a tökéletes felhasználói élmény érdekében.

Az új Confluence Cloud kiegészítő segítségével valós időben együttműködhet a csapat tagjaival.

Kövesse nyomon a változásokat a revíziós előzményekkel, és bármikor visszatérhet a korábbi verziókhoz.

A Gliffy korlátai

Korlátozott objektumtestreszabás komplex diagramokhoz

Ingyenes verzió nem elérhető.

Gliffy árak

Professzionális:

1–9 felhasználó : 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

10–50 felhasználó : 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Gliffy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

7. SmartDraw (a legjobb intuitív diagramok készítéséhez)

via SmartDraw

A SmartDraw több mint 70 diagramot kínál, az adatáramlási diagramoktól a részletes vázlatokig. Ez a folyamatábra-szoftver intuitív testreszabási és együttműködési funkciókkal rendelkezik, így egyszerűen elkészítheti a megfelelő terveket.

Az egyik kiemelkedő funkciója a CAD (számítógéppel segített tervezés) rajzolási képessége. Tökéletes azok számára, akiknek építészeti rajzokra vagy részletes alaprajzokra van szükségük, és ez olyasmi, amit sok más munkafolyamat-ábra szoftverben nem láttam.

Ha csapata ilyen szintű pontosságot igényel, a SmartDraw pontosan az lehet, amire szüksége van.

A SmartDraw legjobb funkciói

Hozzáférés fejlett tervezési opciókhoz más folyamatábra-szoftverekhez képest

Több mint 4500 beépített sablon és 29 000+ beépített szimbólum áll rendelkezésre.

Építsen osztálydiagramokat és webhelytérképeket közvetlenül az adataiból az integrált kiterjesztések segítségével.

A SmartDraw korlátai

Számos fejlett funkcióval rendelkezik, amelyekre nincs szükség, ha csak egy folyamatábra-szoftverre van szüksége.

Egyes fejlett funkciók nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthetnek.

SmartDraw árak

Egyéni: 9,95 USD/hó

Csapat: 8,25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum három felhasználó)

Webhely: Egyedi árak

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110 értékelés)

8. Draw. io (A legjobb böngészőalapú végfelhasználói diagramkészítéshez)

Ha valaha is gondoltad, hogy „az ingyenes dolgok az én stílusom”, akkor a Draw. io tetszeni fog neked. Ez az open source eszköz lehetővé teszi, hogy egy fillér kiadás nélkül munkafolyamat-diagramokat készíts. Imádom, hogy letölthető asztali verziója is van, ha nagyobb kontrollt akarsz a fájljaid felett, és inkább mindent offline állapotban tartasz. Nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a munkám biztonságban van.

Amikor eljön az ideje a csapatmunkának, az online verzió hihetetlenül zökkenőmentes lesz. A diagramokat a Google Drive-on keresztül oszthatja meg, ami megkönnyíti a dolgát, ha már használja a Google platformját. Nagyra értékelem, hogy a Draw.io segítségével egyszerűen fel lehet venni a tempót.

A Draw.io legjobb funkciói

Válasszon három diagramvászon és számos drag-and-drop elem közül.

Számos diagramhoz tervezve, a szervezeti ábráktól a hálózati diagramokig.

Ossza meg a diagramterületeket, lássa a csapat kurzorait, és dolgozzon együtt másokkal!

A teljes adatkezelés és az egyéni adatkezelési beállítások megadása a desktop verzióval lehetséges.

A Draw.io korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az elemek méretének a vászonhoz vagy a nyomtatási méretekhez való igazítása.

A felület kissé elavultnak tűnhet az újabb diagramkészítő platformokhoz képest.

Draw. io árak

Ingyenes

Draw. io értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (410+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (750+ értékelés)

9. Whimsical (A legjobb interaktív munkaterület tervezőcsapatok számára)

via Whimsical

A Whimsical ideális szabadúszók, tervezőcsapatok, szoftverfejlesztők és termékmenedzserek számára, akik folyamatábrákat és munkafolyamat-diagramokat szeretnének készíteni, majd azokat másokkal megosztani, hogy visszajelzést kapjanak. Számos konfigurálható elemmel rendelkezik, például szövegbeviteli mezőkkel, gombokkal, jelölőnégyzetekkel, címkékkel, értékelő csillagokkal és kész, kattintható meghívókkal, mint például „Tekintse meg munkáinkat” és „Vegye fel velünk a kapcsolatot”. Tapasztalatom szerint ezek segítenek interaktív elemek hozzáadásában.

A Whimsical kiváló ár-érték arányt kínál, ha nem szükséges túl sok szerkesztő a munkaterületén. Továbbra is ingyenesen meghívhat vendégeket, akik megtekinthetik, kommentálhatják, sőt szerkeszthetik is az Ön által megosztott fájlokat.

A Whimsical legjobb funkciói

Integrálja népszerű alkalmazásokkal, mint például a Notion, a Figma és a Slack.

Válasszon a sablonok és építőelemek gazdag galériájából, amely projektközpontokat, alaprajzokat, termékbevezetési ellenőrzőlistákat és céloldal-sablonokat tartalmaz.

Szeszélyes korlátozások

A Whimsical offline képességei korlátozottak. Ez jelentős hátrány lehet, ha gyakran nincs internet-hozzáférésed.

Szeszélyes árazás

Starter (ingyenes)

Pro: 10 USD/hó szerkesztőnként, éves számlázással

Szervezet: 20 USD/hó szerkesztőnként, éves számlázással

Szeszélyes értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50 értékelés)

10. EdrawMax (a Microsoft Visio legjobb alternatívája)

via Edraw M ax

Az EdrawMax a Microsoft Visio közvetlen versenytársaként jött létre. Ha tehát ismeri a Visio programot, az EdrawMax használata is nagyon egyszerű lesz. Ez a munkafolyamat-ábra szerkesztő eszköz egy nagy könyvtárat tartalmaz gyorsindító sablonokkal és ábraelemekkel, amelyekkel könnyen létrehozhat egyedi elrendezéseket.

Több mint 200 sablonnal a szoftver olyan speciális diagramtípusokat is támogat, mint az elektromos rendszerek és a P&ID rajzok. Nagyon tetszik, hogy több exportálási lehetőséget is kínál, így a munkafolyamat-diagramjaimat JPG, PDF, Word és Excel formátumban is elmenthetem és megoszthatom.

Az EdrawMax legjobb funkciói

Használjon 200 sablont hálózati diagramok, szervezeti ábrák, munkafolyamat-diagramok, gondolattérképek és még sok más elkészítéséhez.

Exportálja a diagramokat különböző formátumokban, például JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio és még sok más formátumban.

Biztosítsa az összes fájl és átvitel biztonságát SSL titkosítással.

Élvezze a Mac, Windows és Linux kompatibilitást!

Az EdrawMax korlátai

Az elemek és képek méretezésének a diagramhoz való illesztése nehéz lehet.

Nincs lehetőség a szövegméret vagy a kép méretarányának frissítésére az egész diagramon.

Az ügyfélszolgálat válasza lassú lehet, egyes felhasználóknak többször is utánajárniuk kell.

EdrawMax árak

Egyéni

Előfizetési csomag: 45,99 USD/év

Életre szóló csomag: 99,99 $ (egyszeri fizetés)

Életre szóló csomag: 125,99 USD (egyszeri fizetés)

Csapatok és vállalkozások: 238 dollártól két felhasználó számára havonta, éves számlázással

Oktatás: 62 dollártól (egyéni felhasználók számára)

EdrawMax értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (200 értékelés)

11. Creately (A legjobb vizuális együttműködéshez és diagramok készítéséhez)

via Creately

A Creately multifunkcionális felépítése egyesíti a technikai diagramok készítését, a projektmenedzsmentet és az adatbázis-építést egy platformon. Különösen hasznosnak találtam azoknak a csapatoknak, amelyeknek több munkafolyamat-diagramot kell készíteniük, miközben egyetlen projektben kezelik a feladatokat. Segít a dolgok szervezésében, megkönnyítve a munkafolyamat különböző aspektusainak összehangolását.

Imádom, hogy lehet váltani a gondolattérképek, a Gantt-diagramok és az ER-diagramok között. Ez segít mindenre koncentrálni, és nem kell folyamatosan váltogatni a különböző eszközök között.

A Creately egyik legjobb tulajdonsága, hogy képes gazdag szöveget beépíteni a diagramjaiba. Ez megkönnyíti a csapatok számára a további részletek és kontextus hozzáadását, biztosítva, hogy mindenki ugyanazt értsen a diagram jelentése alatt.

A Creately legjobb funkciói

Készítsen kis és nagy projektekhez egyaránt alkalmas munkafolyamat-diagramokat, amelyek világosak és részletesek.

Válasszon több mint 8000 sablon és 200 000 példa közül!

Hozzon létre egyedi adatbázisokat a platformon belül az információk szervezésének és kezelésének javítása érdekében.

Készítsen valós idejű frissítéseket, amelyek azonnal láthatóak minden résztvevő számára, így mindenki naprakész marad.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, az ütemtervet és a függőségeket a beépített eszközökkel, hogy mindig naprakész legyen.

A Creately korlátai

A szoftver összes funkciójának felfedezése kihívást jelenthet.

A keresési funkció javítható lenne a jobb felhasználói élmény érdekében.

Creately árak

Személyes: 8 USD/hó felhasználónként

Csapat: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1290+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

12. Cacoo (A legjobb munkafolyamat-ábra készítéshez)

via Cac oo

A Cacoo egy felhőalapú platform, amely ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek zökkenőmentes, problémamentes munkafolyamat-ábrázolási folyamatot szeretnének. Minden megtalálható benne, amit egy munkafolyamat-ábrázoló eszközben elvárhat, plusz olyan extra funkciók, mint az alkalmazáson belüli videohívások az együttműködéshez és az intelligens csapatkezelési lehetőségek.

A Cacoo-t más eszközöktől megkülönbözteti a könnyű használat. A rengeteg elérhető oktatóanyag segítségével a csapatom és én gyorsan szakértőkké váltunk.

Nagyobb vállalatok számára ez a szintű szervezés hatalmas különbséget jelenthet. Biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon, miközben a diagramok hozzáférhetők maradnak.

A Cacoo legjobb funkciói

Importáljon adatokat és hozzon létre automatikusan munkafolyamat-diagramokat dinamikus táblázatokkal.

Az alkalmazáson belüli videohívások segítségével zökkenőmentesen együttműködhet a csapat tagjaival.

Tartsa rendezett állapotban csapata munkafolyamat-diagramjait az intelligens szervezési beállításokkal, amelyek lehetővé teszik csapatcsoportok létrehozását és a megosztási beállítások szerkesztését.

A Cacoo korlátai

A funkciók teljes megértéséhez meredek tanulási görbe szükséges.

Cacoo árak

Ingyenes

Pro: 6 USD/hó

Csapat: 6 USD/hó felhasználónként

Cacoo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

13. FlowMapp (A legjobb weboldal-tervezéshez)

via FlowMapp

A FlowMapp egy UX tervező eszköz, amelynek célja, hogy segítse a kreatív szakembereket és a tervezőket a projekttervek vizualizálásában. Különösen hasznos munkafolyamatok, felhasználói utak és webhelytérképek létrehozásához, komplex információkat könnyen emészthető formába alakítva.

A vizuális struktúrára összpontosító FlowMapp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feltérképezzék a webhely architektúráját és összehangolják azt az üzleti célokkal. Intuitív felülete hozzáférhetővé teszi a nem technikai felhasználók számára is, így a csapatok közötti együttműködés zökkenőmentesebbé válik.

A FlowMapp legjobb funkciói

Intuitív felületet biztosít, amely könnyen használható a nem technikai felhasználók számára is.

Kapjon támogatást az egyszerűen létrehozható és megosztható munkafolyamat-diagramokhoz.

Valós idejű együttműködés és visszajelzés a projekttervezéshez

A tartalomtérkép segítségével összekapcsolhatja a tartalomstratégiát a felhasználói élménnyel.

A FlowMapp korlátai

Egyes felhasználók kissé drágának találhatják az árazási tervezeteket, ha csak a funkciók korlátozott számát használják.

FlowMapp árak

Ingyenes: 0 USD

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Csapat: 54 USD/hó legfeljebb öt csapattag számára

Ügynökség: 180 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

FlowMapp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Rajzolja meg a legjobb munkafolyamat-diagramokat a ClickUp segítségével

Ez a lista csak egy kis ízelítőt ad abból, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a munkafolyamat-diagramok készítéséhez. Megvizsgáltam ezeket az eszközöket, és mindegyiknek van valami egyedi tulajdonsága, attól függően, hogy milyen igényeid vannak.

A legjobb módja annak, hogy eldöntse, egy platform megfelel-e az Ön stílusának, az, ha kipróbálja. A ClickUp például egy hatékony eszköz a munkafolyamat- és hálózati diagramok kidolgozásához, a projektek kezeléséhez és a feladatok csapatok közötti nyomon követéséhez. A ClickUp Whiteboard és Mind Maps funkcióival a platform a munkafolyamat-diagramok központi eleme lehet!

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp szoftvert, és tegye átláthatóbbá és hatékonyabbá munkafolyamat-tervezési folyamatait!