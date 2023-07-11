What is Workflow Management? Optimizing Performance & Workflows

A folyamatok a munkafolyamatok révén valósulnak meg. De néha ezek a folyamatok annyira bonyolultak vagy olyan nagy léptékűek, hogy kezelésük nem egyszerű feladat.

Máskor a projektmenedzsereknek nincs elég tapasztalatuk ahhoz, hogy átlássák a feladatok tengerét. Zavarban vannak azzal kapcsolatban, hogy a csapatoknak mi a következő lépés, és megakadnak, vagy elhamarkodottan a legkevésbé kedvező döntéseket hozzák meg.

Éppen ezért a folyamatok – és a projektek – kezelése egyszerre kritikus fontosságú és meglehetősen kihívásokkal teli feladat! Szerencsére a munkafolyamat-kezelésre támaszkodva elkerülhető a teljes káosz.

Ez a blog a mi hozzájárulásunk a munkafolyamat-kezelés hez vezető utadhoz. Megtudhatod, mi is az a munkafolyamat-kezelés, milyen eszközökre van szükséged, és milyen sablonok segítségével hozhatsz létre saját, egyedi munkafolyamatokat.

Kezdjük el!

Mi az a munkafolyamat-kezelés?

A munkafolyamat-kezelés a munkafolyamatok létrehozásának és optimalizálásának folyamata, amely segít a munka koordinálásában, végső célja pedig a csapatok hatékonyságának növelése.

A munkafolyamat egy folyamatot (vagy egy folyamat részét) jelenti, amely feladatok sorozatából áll. Ezeket a feladatokat egy vagy több szerepkör végzi el, hogy eredményt érjenek el, és így megvalósítsák a célt, például egy projekt mérföldkövének elérését.

Vizuálisan a munkafolyamat-kezelés egy diagramhoz vagy folyamatábrához hasonlít a projektmenedzsment módszerek szempontjából. De íme egy rövid szöveges leírás a munkafolyamatokról:

Folyamat: munkavállalók toborzása

Cél: olyan alkalmazottak felvétele, akik megfelelnek egy adott igénynek

Feladatok: Munkaköri leírás készítése, tehetségek felkutatása, Munkaköri leírás készítése, tehetségek felkutatása, pályázók nyomon követése , interjúk lefolytatása

A munkafolyamatok létrehozása után javasoljuk, hogy azok bevezetését munkafolyamat-kezelő szoftver segítségével hajtsa végre. Különböző típusú projektmenedzsment szoftverek segítenek a munkafolyamatok automatizálásában, és ezáltal azok könnyebb kezelésében.

Ez teszi lehetővé az üzleti folyamatok teljesítményének nyomon követését. De ne tévessze össze: a munkafolyamat-kezelés és az üzleti folyamatok kezelése nem ugyanaz. A munkafolyamatok és az üzleti folyamatok közötti különbség a következő:

A munkafolyamat-kezelés típusai

A munkafolyamatok az alábbi kategóriák egyikébe tartoznak:

Szekvenciális munkafolyamatok

Ahogy a neve is sugallja, a szekvenciális munkafolyamat egy feladatokat sorrendbe állító diagram. A folyamat az egyik feladatról a következőre halad tovább. Ennek a munkafolyamatnak a megkülönböztető jellemzője azonban a feladatok egymástól való függése. Ez azt jelenti, hogy a folyamat nem halad tovább az egyik feladatról a következőre, amíg az aktuális feladat be nem fejeződött. Tehát nincs oda-vissza mozgás.

PÉLDA E MUNKAFOLYAMATRA Vegyük példának a gyártósori gyártási folyamatokat, mert azok nem teszik lehetővé a termék visszatérését a korábbi állomásokra. Úgy működnek, mint egy egyirányú folyó.

Állapotgépes munkafolyamatok

A szekvenciális munkafolyamatokkal ellentétben az állapotgépes munkafolyamatok oda-vissza mozoghatnak. Ezek a „feladat” helyett az „állapot” fogalmára épülnek. Más szavakkal, a folyamat egyik állapotból a másikba lép, nem pedig egyik feladatból a következőbe. Ezek eseményvezérelt folyamatok, ami azt jelenti, hogy akkor lépnek tovább egy állapotba, amikor valami – nem feltétlenül egy feladat befejezése – történik.

PÉLDA E MUNKAFOLYAMATRA Gondoljon egy közösségi média munkafolyamatra. Ez tartalom-felülvizsgálati feladatokat tartalmaz, amelyek eredményeként a tartalomdarabokat visszaküldhetik a szerzőknek módosításra. Egy másik példa az agilis munkafolyamat. Például egy Scrum-alapú szoftverfejlesztési projektnél a felhasználónak egy bizonyos ponton el kell fogadnia a terméket. Ez pedig megakadályozhatja a folyamat előrehaladását azon a ponton.

Szabályok által vezérelt munkafolyamatok

Mint egy szekvenciális folyamat, ez a munkafolyamat is egy sor szabályt tartalmaz, amelyek meghatározzák a folyamat végrehajtását, és voilá! Létrehozott egy szabályalapú munkafolyamat-kezelési rendszert.

Ezek a szabályok „ha, akkor” feltételek, amelyek automatizált munkafolyamatokká alakíthatók. Alternatívákat fejeznek ki, amelyek konfigurálják a folyamat menetét. Ezért a folyamat nem csak a feladatok elvégzésén, hanem az alternatívák kiválasztásán is alapul.

PÉLDA E MUNKAFOLYAMATRA Képzelje el, mintha egy ételárusító kocsiban készítene ételt, figyelembe véve, hogy a vásárló kiválaszthatja a kívánt húst, mártást és feltétet.

Találjon néhány munkafolyamat-példát ebben a blogban, és nézze meg, melyik munkafolyamat-kezelő eszközök működhetnek a legjobban az Ön számára!

Miért fontos a munkafolyamat-kezelés?

Már tudja, hogy a munkafolyamat-kezelés növeli a csapatok hatékonyságát. Ha azonban lebontanánk a munkafolyamat-kezelés előnyeit, a következő lista állna össze:

Racionalizált folyamatok

A folyamatok munkafolyamatokkal való ábrázolásával – vagy modellezésével – képes lesz felismerni:

Felesleges feladatok , amelyeket el kell vetnie

Ismétlődő feladatok, amelyeket egyetlen feladatra kell leegyszerűsítenie

Ellenkező esetben a csapatod idejét és energiáját pazarolják, és végső soron a termelékenységedet is rontják.

Ezért nem engedheted meg magadnak, hogy felesleges oda-vissza mozgásokkal ismétlődő folyamatokat hozz létre. A munkafolyamat-kezelés akkor a leghatékonyabb, ha egyszerűsíted a folyamatot vagy automatizálod a munkafolyamatot.

Kevesebb manuális munka és emberi hiba

A manuális folyamatoknál, különösen a táblázatokban tároltaknál, minden folyamatosan frissül, ami sok hibalehetőséget és párhuzamos bejegyzéseket eredményez. A megfelelő munkafolyamat-kezelés az időpazarlás elkerülésével érhető el!

A legjobb munkafolyamat-kezelési folyamat automatizált munkafolyamatokkal valósítható meg. A táblázatok használata helyett automatikusan nyomon követheti csapata feladatainak elvégzését a munkafolyamat-automatizálás segítségével, amelynek segítségével személyeket rendelhet a feladatokhoz, megváltoztathatja a prioritásokat vagy megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, így kiküszöbölve a manuális folyamatokat.

Automatikusan eredményeket vált ki, amikor egy művelet megtörténik, például „amikor a státusz megváltozik”, egy sablon kerül alkalmazásra egy feladatra, így az ügyfélátadás során nem veszik el az információk.

Jobb átláthatóság és elszámoltathatóság

Ha van valami, amit a munkafolyamat-kezelő szoftver nyújt, az a rengeteg folyamatadat. Ez pedig remekül jön, ha szeretnéd tudni, hogy a csapatod tagjai hol tartanak a feladataikkal, hogy lássad, ki van lemaradva, ki tartja a tempót, és ki fog mit csinálni a munkafolyamatban.

A fenti folyamatadatok segítségével a vezető ellenőrizheti csapata munkájának előrehaladását. Ezen információk alapján a vezető azonosíthatja a munkafolyamatban felmerülő esetleges akadályokat.

Emellett, mivel minden feladatnak van kijelölt felelőse, a munkafolyamat-kezelő rendszer lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy minden csapattagot felelőssé tegyen a teljesítendő feladatokért.

A ClickUp Workload View betekintést nyújt a projekt mutatóiba, hogy egy lépéssel előrébb járhass.

Hatékony kommunikáció

A munkák átláthatóságának köszönhetően a csapat tagjai jobban és gyorsabban megértik egymás problémáit. Ez pedig hatalmas lépés a hatékony kommunikáció és a munkafolyamat-kezelés felé.

Ráadásul a csapat tagjai nem aggódnak amiatt, hogy mi a következő teendőjük, ha azt egy projektmenedzsment eszközben láthatják. Ne hagyja, hogy csapata találgasson a következő feladatokról vagy a megoldandó hibákról. A feladatkiosztások a munkafolyamat-kezelő rendszerben vannak, ahol ellenőrizhetik őket.

Köss össze kapcsolatokat és objektumokat, hogy a ClickUp Whiteboards segítségével csapatoddal együtt útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzatok létre ötleteitekből.

Könnyű skálázhatóság és nagyobb erőforrás-elérhetőség

Képzelje el egy általános munkavállalói beilleszkedési folyamatot, amelyet egy munkafolyamat-kezelő rendszer automatizál. És minden alkalommal, amikor egy új munkavállaló befejezi egy beilleszkedési feladatot, a rendszer automatikusan továbbirányítja a folyamat következő feladatához.

Képzelje el, milyen fejfájást okozna a projektmenedzsernek, ha ezt manuálisan kellene elvégeznie minden új alkalmazott esetében. És képzelje el, milyen lenne, ha a vállalat havonta több tucat alkalmazottat venné fel. Így támogatja a munkafolyamat-kezelés a skálázhatóságot.

Ezenkívül az automatizált munkafolyamatokban a feladatok nem függnek teljes mértékben egyetlen személytől sem. Például a projektmenedzsernek nem kell az HR-menedzserre támaszkodnia az egyes alkalmazottak beillesztéséhez. Ehelyett a munkafolyamat-automatizáló szoftver elvégzi a munkát, így a személyzet és más erőforrások felszabadulnak azokhoz a feladatokhoz, amelyek valóban az ő közreműködésüket igénylik.

A ClickUp munkafolyamat-szoftvere megkönnyíti a projektmenedzsmentet a hatalmas mennyiségű ismétlődő feladat kezelése során.

5 tipp a munkafolyamat-kezeléshez

Ha megosztanánk Önnel a munkafolyamatok kezelésének titkait, akkor ezeket osztanánk meg:

1. Használjon munkafolyamat-kezelő szoftvert

A munkafolyamat-kezelő rendszerek segítségével több munkafolyamat automatizálható és kezelhető könnyedén. De olyan sok munkafolyamat-alkalmazás létezik, hogy tudnia kell, mire kell figyelnie egy munkafolyamat-eszköznél. Ezért állítottuk össze Önnek ezt a nélkülözhetetlen funkciók listáját:

Munkafolyamat-automatizálás: az ismétlődő feladatok automatikus végrehajtása, mert mi értelme lenne más szoftverrel megvalósítani a munkafolyamatokat? Példa: automatikus emlékeztetés a feladat határidejének közeledtéről a megbízottnak.

Határidő-követés: a projekt eredményeinek ellenőrzése és a határidőkön történő műveletek végrehajtása, például a feladatok szállítási dátum szerinti szűrése, vagy a feladatok idővonalon való áthúzása a határidők módosítása érdekében.

Teljesítménymenedzsment: a csapat termelékenységének és a csapat termelékenységének és a folyamatok hatékonyságának figyelemmel kísérése. Ez jelentések és folyamatadatok, például a befejezett feladatok vagy a csapat tagjai által elvégzett feladatok teljes száma segítségével lehetséges.

Egyedi feladatállapotok: amelyeket az Ön igényeinek megfelelően hozhat létre és konfigurálhat. Például a „Tesztelés” állapot nem értelmezhető egy munkaerő-felvételi munkafolyamat-kezelési műveletben, de amelyeket az Ön igényeinek megfelelően hozhat létre és konfigurálhat. Például a „Tesztelés” állapot nem értelmezhető egy munkaerő-felvételi munkafolyamat-kezelési műveletben, de a szoftverfejlesztésben teljesen értelmezhető.

Integrációk: a munka különböző platformokon történő kezelése, például harmadik féltől származó kommunikációs, : a munka különböző platformokon történő kezelése, például harmadik féltől származó kommunikációs, fájlmegosztási és tárolási szoftverek, ütemterv-kezelés, időkövetés és videokonferencia. Példa: konferenciahívás kezdeményezése egy munkafolyamat-kezelő eszközből, hogy megvitassák a projekt részleteit a távoli csapatokkal

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a feladatok ütemezéséhez, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a határidők kezeléséhez és a szűk keresztmetszetek kezeléséhez.

Nézze meg a ClickUp -ot, a munkafolyamat-automatizálásban kiemelkedő projektmenedzsment eszközünket!

2. Használjon feladat- és munkafolyamat-sablonokat

Képzelje el, milyen unalmas és hatástalan lenne ugyanazt a feladatot újra és újra létrehozni és kiosztani. Ehelyett olyan munkafolyamat-kezelő szoftvert kell választania, amely lehetővé teszi a következőket:

Feladat létrehozása sablonból

Töltsön be egy feladatot egy sablonból

Lépések hozzáadása egy feladathoz sablonból

Mentse el a feladatot sablonként (vagy hozzon létre saját feladatsablonokat)

De ez nem minden, amit a munkafolyamat-kezelő szoftver sablonjaival meg kell tennie. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy saját munkafolyamat-sablont hozzon létre. Íme egy példa a ClickUp folyamatábra-sablonjára.

Használja a ClickUp Whiteboardot feladatok létrehozásához, összekapcsolásához, kiosztásához vagy megjegyzések hozzáadásához a munkafolyamatában.

Ez egy folyamatábra-sablon, amely tartalmazza az összes folyamat ábrázolásához szükséges grafikai elemeket. A jobb oldalon látható egy felvételi folyamat. Figyelje meg, hogyan halad a folyamat az egyik úszósávból a másikba. Minden úszósáv egy résztvevőt és annak a folyamatban betöltött felelősségét szimbolizálja.

3. Állítsa be a projekt függőségeit

A munkafolyamat-kezelő szoftver nem hatékony projektfüggőségek nélkül. Például a feladatok egymástól és a dokumentumoktól is függhetnek. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz valamilyen módon összekapcsolhatja a kapcsolódó feladatokat.

Ellenkező esetben nem fogja tudni összekapcsolni a megrendeléseket az ügyfelekkel vagy a hibajelentéseket a felhasználókkal. A munkafolyamat-kezelő szoftverének meg kell határoznia a feladatok közötti helyes sorrendet. A munkafolyamat-kezelés függőségei a következők:

Várakozási függőségek : azok a feladatok, amelyeket el kell végezni, mielőtt a jelenlegi feladat megkezdődhet.

Blokkoló függőségek : azok a feladatok, amelyek csak akkor kezdődhetnek el, ha a jelenlegi feladat befejeződött.

Link-to dependencies: egymással kapcsolatos, de egymástól független feladatok összekapcsolása

Átütemezze a függőségeket, hogy láthatóvá váljon a határidőváltozások hatása a feladatokra a ClickUp Gantt-nézetében.

4. Ellenőrizze az előrehaladást Gantt-diagrammal

A munkafolyamat-kezelő rendszerek előrehaladásának pontos nyomon követéséhez nincs jobb eszköz, mint a jó öreg Gantt-diagram. Ez egy olyan eszköz, amely vizuálisan ábrázolja a terméktervet a projekt ütemtervében. Annyira sokoldalú, hogy mindezt elvégezheti a munkafolyamat-kezelő szoftver Gantt-diagram nézetével, például:

Tervezze meg a feladatokat, és automatikusan módosítsa őket drag and drop segítségével.

Kapcsolja össze a feladatokat függőségek révén

A feladatok rendezése és fontossági sorrendbe állítása

Jelöld ki a munkafolyamat potenciális szűk keresztmetszeteit

Szerezzen be haladási százalékokat

5. Támogassa a sprint tervezést

Készítsen részletes backlogot ezzel az egyszerű Agile Scrum sablonnal, és azonnal kezdjen hozzá!

Ez az utolsó tipp egy olyan munkafolyamat-sablont mutat be, amely hasznos lehet Önnek. A ClickUp Agile Scrum Management Template-ről van szó. Az ilyen sablont tartalmazó munkafolyamat-kezelő szoftverek egy hatalmas lépéssel előrébb járnak a többinél.

Mivel a tavaszi tervezési megbeszéléseket egy sablonból létrehozott sprintekkel kezdi, ez nagy tehertételről szabadítja meg. Ráadásul, mivel a Gantt-diagram a munkafolyamatot ábrázolja, a munkafolyamatból származó adatokat, például a feladatokat is tartalmazza.

Ezért fontos, hogy a legjobb munkafolyamat-kezelő szoftvert használja, amely könnyen olvasható és szerkeszthető, testreszabott Gantt-diagram nézetekkel rendelkezik.

Hogyan teheti hatékonnyá a munkafolyamat-kezelést?

A munkafolyamat-kezelés rendkívül hatékony eszköz a csapatod számára, hogy elképesztő termelékenységi szintet érjen el. De a munkafolyamat-kezelő szoftver nélkül a feladatok, a csapat erőforrásai és a jelenlegi rendelkezésre állás projektmenedzsment-folyamata még nehezebbé válik.

Ha a megfelelő munkafolyamat-kezelő eszközt használja, a projektmenedzsment sokkal könnyebbé válik. Szerencsére a ClickUp rengeteg testreszabási és automatizálási sablont kínál, amelyek megkönnyítik a munkafolyamat-kezelést.

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Válasszon a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetéből a munkafolyamat-kezeléshez és a részletes automatizálási funkciókhoz, hogy... nos, automatizálja a folyamatokat, így nem kell manuális munkát végeznie!

