5 tulajdonság, amely a produktív emberekre jellemző

Fontos, hogy produktív csapatunk legyen. Azok a munkavállalók, akik jól ismerik a munkafolyamatokat, hozzájárulnak a jövedelmezőség, a termelékenység és a vállalat iránti általános bizalom növekedéséhez.

Bár a legtöbb készség megtanulható a termelékenység javítása érdekében, vannak olyan alkalmazottak, akik már rendelkeznek a szükséges tulajdonságokkal és jártasak a munkaköri feladataikban. Meghatározzuk azokat az elemeket, amelyek a legtermékenyebb emberekre jellemzőek, és azt, hogy mikor lehet tudni, hogy egy alkalmazott készen áll a előrelépésre.

Szervezet + struktúra

A legproduktívabb emberek rendelkeznek valamilyen szervezési rendszerrel, amely segít nekik a nap folyamán a céljaikra koncentrálni. Valószínűleg azt fogja tapasztalni, hogy valamilyen asztali tárolórendszert használnak, mivel a rendezett munkaterület csökkenti a munkával kapcsolatos stresszt és segít megtakarítani azt az időt, amelyet egy tárgy keresésével töltenének. Akár fizikai, akár digitális formában, a túlzott rendetlenség elvonja a figyelmet és rontja a munkateljesítményt, mert az agy megpróbálja enyhíteni a feladatot, valamint felmérni a körülötte lévő rendetlenséget. A rendezett munkaterület javítja a hatékonyságot és struktúrát teremt, ami csak növeli a munka minőségét.

A rutin kialakítása egy másik elem, amely összefügg a szervezettséggel. A rutin fontos az idő és a feladatok elosztásához, valamint ahhoz, hogy felelősséget vállaljon a követelmények teljesítéséért. A produktív alkalmazott valamilyen formában példát mutathat erre, legyen az egy magával hordott fizikai jegyzetfüzet vagy egy online platform, amely segít a munkaerőforrások tervezésében és egy helyen történő integrálásában. Míg egyesek a rutint korlátozottnak vagy merevnek tekinthetik, a rutinok valójában rugalmasságot nyújtanak ahhoz, hogy kitalálja, mi működik az Ön számára, ahelyett, hogy csak „szerencsére bízná” a napját.

Érzelmi intelligencia

Az érzelmi intelligencia (vagy EI) az a képesség, hogy felismerjük és kezeljük az érzelmeinket, valamint megértsük és befolyásoljuk mások érzelmeit. A munkahelyen ez egy fontos készség, mert tükrözi azt a képességet, hogy egyedül vagy csoportban is jól tudunk dolgozni. Az a munkavállaló, aki képes magabiztosan és figyelmesen értelmezni saját érzéseit és munkatársaiét, fontos szerepet játszik a csapaton belüli harmónia megteremtésében. Meg fogja tapasztalni, hogy az érzelmi intelligenciával rendelkező emberek jó szociális készségekkel rendelkeznek, mivel képesek alkalmazkodni bármilyen helyzet hangulatához.

A Brandman Egyetem 2016-os tanulmánya megállapította, hogy azok, akik érzelmileg intelligens viselkedést tanúsítanak, mint például önismeret, önmenedzsment, társadalmi tudatosság és kapcsolati menedzsment, pozitív hatással vannak munkatársaik napi teljesítményére. A FuturePeople Report egy másik tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy azok, akik magas EI-vel rendelkeznek, motiváltabbak, elkötelezettebbek és produktívabbak a munkahelyen. Azok a munkavállalók, akik jobb érzelmi intelligenciával rendelkeznek, képesek voltak túlteljesíteni az egyéni munkateljesítményt és munkaképességet. Az EI nemcsak a belső csapatoknál segít, hanem az ügyfélélmény és az elkötelezettség javításában is. Azok, akik ezt a tulajdonságot mutatják, produktívabb munkamenettel rendelkeznek, mint azok, akik nem.

Kezdeményezőkészség

A termelékenység egyik alapvető eleme az, hogy valamit időben elvégezzünk. A kezdeményezőkészség olyan tulajdonság, amelyet a saját kezdeményezés, a proaktív hozzáállás és a cél elérése érdekében a kihívásokkal szembeni kitartás jellemez. Az a munkavállaló, aki képes ezt a készséget felhasználni és habozás nélkül belevágni egy feladatba, általában hatékonyabban használja az időt. Mivel nem kell folyamatosan egyeztetnie a felettesével, hogy folytassa-e valamit vagy sem.

A munkahelyi kezdeményezőkészség sokféle szinten fontos. Segíthet a vállalaton belüli vagy a munkatársak közötti javulásokhoz, és hozzájárulhat a problémák megoldásához. Egy olyan csapat, amely kezdeményezőkészségét felhasználva törekszik szakmai fejlődésére, hozzájárulhat a vállalat virágzásához. A DOMO jelentése szerint az alkalmazottak 25%-a lenne elégedettebb a munkájával, ha lehetőséget kapna arra, hogy azt tegye, amiben a legjobb. Tehát ha lát egy alkalmazottat, aki lelkesen veteti magát a projektekbe, akkor nagy valószínűséggel ő az egyik legjobb teljesítményű munkatárs.

Pozitív gondolkodásmód

A British Journal of Health Psychology magazinban megjelent, a tudatos gondolkodásról szóló tanulmány kimutatta, hogy azok, akik pozitív gondolatokat írtak le, a tanulmány elvégzése után több mint négy héttel jelentősen csökkentették szorongásukat és stresszüket. Azok, akik ezt a munkahelyükön is alkalmazzák, boldogabb légkört teremtenek, és jobban elkötelezik magukat a munkájuk iránt, valamint jobban együttműködnek a csapattársaikkal, mint azok, akik hagyják, hogy a kihívások elborítsák őket.

A „meg tudom csinálni” hozzáállás az, ami elősegíti a hatékonyságot a munkában. Az a munkatárs, aki negatív hangulatot teremt a munkahelyen, nemcsak mások hangulatát rontja, hanem mélyreható hatással van a folyamatban lévő projektre is. Azok a munkavállalók, akik képesek pozitív gondolkodásmódra, magukban és a körülöttük lévőkben is bizalmat tudnak kelteni. A pozitív hozzáállás javítja a morált, növeli az együttműködési hajlandóságot és a új dolgok kipróbálásának kedvét, valamint növeli a termelékenységet.

Önmotivált

Az önmotiváció elengedhetetlen a termelékenység szempontjából. Az a belső hajtóerő, amely a vállalat sikerét és a minőségi munkavégzést ösztönzi, nem tanult tulajdonság, mivel senki sem kényszeríthet arra, hogy keményen dolgozzon. Az önmotivált emberek nem igényelnek annyira menedzsmentet, mivel képesek hatékonyan delegálni feladataikat anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizni kellene őket. Azok, akik aktívan keresik az új munkatapasztalatokat, önmotiváltak lesznek a vállalat különböző területeinek megismerésében, és nyitottak arra, hogy minél több tudást szerezzenek, hogy jobb teljesítményt nyújthassanak.

A motivált emberek produktívak lesznek, mert jól akarnak teljesíteni a munkájukban, és képesek lesznek fejleszteni a karrierjük előrehaladásához szükséges készségeket. Keményebben fognak dolgozni, hogy jobb eredményeket érjenek el, és rugalmasak lesznek, ha kihívások merülnek fel, hogy megtalálják a megoldást. Ezek a munkavállalók rendkívül értékesek, mivel rendelkeznek a vezetői készségekkel, amelyekkel előreléphetnek a vállalaton belül.

A produktivitás megtanulható, de csak akkor, ha az alkalmazott is ezt akarja. A produktív emberekre jellemző tulajdonságok megkülönböztetésével olyan készségekkel láthatja el munkatársait vagy új alkalmazottait, amelyekkel segíthetik magukat és a vállalatot. A munkafolyamatot segítő megfelelő eszközökkel az élet sokkal könnyebbé válhat.