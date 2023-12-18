10 hatékony munkavégzési szokás – példák és tippek a sikeres karrierhez

Ismerje be, mindannyiunknak van olyan kollégája, akit munkamódszerei miatt csodálunk.

Kiválóak a munkában, a termelékenység a második nevük, és ők azok, akik felfedték a legjobb munkahelyi szokások titkait.

Ránézel rájuk, és elgondolkodsz... léteznek egyáltalán produktív emberek?

Ha ki szeretne törni a középszerűségből, és megtanulni, hogyan alakíthat ki jobb munkaszokásokat, mi segítünk Önnek.

Ebben a cikkben tíz hatékony munkamódszert mutatunk be, amelyekre a legsikeresebb emberek esküsznek. Bónuszként pedig megfejtettük, hogyan lehet gyorsan bevezetni egy új szokást a gyakorlatba.

Köszönje meg később!

Készen állsz a jó munkavégzési szokások elsajátítására? Akkor induljunk!

10 hatékony munkamódszer

Jó vagy rossz, mindannyian a szokásaink határoznak meg minket.

És néha a rossz szokások túlzott jelentőséget kaphatnak a munkahelyén. Valójában csak a munkavégzési szokásai alapján lehet a legvonzóbb vagy a legidegesítőbb munkatárs.

De mielőtt belemennénk a sikeres munkavégzési szokásokba, kezdjük azzal, hogy mik a jó munkavégzési szokások, és miért érdemes ezeket elsajátítani.

A munkavégzési szokások definíciója szerint a jó munkavégzési szokások azok a viselkedési minták, amelyek hozzájárulnak a munkavállaló teljesítményéhez. Ezek a siker motorjai, amelyek segítenek növelni a termelékenységet, a megbízhatóságot, a csapatmunkát és a munkával való elégedettséget.

Néhány alapvető munkavégzési szokás példája:

A legtöbb sikeres ember valamilyen formában gyakorolja ezeket a munkamantrákat. Emellett másokat is arra ösztönöznek, hogy vegyék át ezeket!

Hogy segítsünk Önnek, íme tíz pozitív munkavégzési szokás, amelyre szüksége van a sikeres karrierhez:

1. Legyen pontosan és professzionálisan a munkahelyén

A munkába pontosan érkezni magától értetődő.

A késés azonban az egyik legnehezebben leküzdhető rossz szokás lehet.

És bízz bennünk!

Semmi sem őrjíti meg jobban a főnököt, mint ha állandóan késel a munkából.

Ha nem akarja, hogy rossz színben tűnjön fel, igyekezzen 10 perccel korábban érkezni a munkahelyére. Ez segít megtervezni a napját, és felkészülni a hivatalos munkaidő kezdetére.

Most, hogy távoli munkavégzéssel foglalkozunk, nehezebb lehet betartani a jó munkahelyi szokásokat, mint például a pontosságot.

Végül is, a szomszéd macskájára vigyázni teljesen jogos figyelemelterelés. ?

De azért próbálj meg időben bejelentkezni, és állj rendelkezésre a csapatbeszélgetésekre vagy megbeszélésekre.

Ezenkívül ne legyen merev a munkarutinját illetően.

Néha nem baj, ha egy fontos feladat miatt bent kell maradnia, feltéve, hogy ez nem befolyásolja a munka és a magánélet egyensúlyát.

A pontosság és az elkötelezettség a munkád iránt sokat elárul a professzionalizmusodról. A legjobb módja ennek a jó munkaszokásnak a megtanítására az, ha megtervezed a napodat vagy az irodai munkaidőt.

Lehetőségei:

Készítsen magának egy ütemtervet

Állíts be emlékeztetőket a megbeszélésekre

Hagyjon magának időtartalékot a váratlan események kezelésére

2. Tartsd tiszteletben és tartsd be a határidőket

A határidők betartása pozitív szokás és a sikeres emberek védjegye. A munka időben történő elvégzése azt mutatja, hogy felelősségteljes és hatékonyan végzi el a feladatokat.

Profi tipp: Használjon HR szoftvert, hogy alkalmazottai elkötelezettek maradjanak és felelősséget vállaljanak munkamódszereikért.

Ha azonban nehezen tudsz kitartani, akkor rövid távú célokat tűzhetsz ki magadnak és a csapatodnak. Ez cselekvési tervként szolgálhat, amely segít jobban koncentrálni a feladatra.

Ezenkívül a kis sikerek elérése és megünneplése lendületet ad a nagyobb sikerekhez.

Emellett érdemes kommunikálnia vezetőivel a munkaterheléséről és a projekt előrehaladásáról, hogy reális határidőket állapítsanak meg.

Ha pedig hétfő reggelente rosszkedvű vagy (megértünk), készítsd el a teendőlistádat a hét előtt, és tervezd meg a munkádat, hogy jobban tudj megbirkózni a határidőkkel.

3. Időgazdálkodás az egészséges munka-magánélet egyensúly érdekében

Az időgazdálkodás egy egészséges szokás, amely kiemelheti Önt a tömegből.

Ha hosszú ebédszünetet tart, pletykál, vagy személyes problémáiról beszél a munkahelyén, az a munkaidő pazarlásához vezet.

És ha elkapta a közösségi média lázát, csak Ön mentheti meg magát attól, hogy bajba kerüljön a munkahelyén.

Az idő repül, amikor aranyos kutyás videókat nézel, igaz? ?

Elveszítheti a koncentrációját, és késő estig kell dolgoznia, ami felborítja a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

A jobb munkavégzési szokások kialakításához az alábbiakat kell tennie:

Priorizálja feladatait

Kerülje a többfeladatos munkavégzést

Csökkentse a munkahelyén a figyelemelterelő tényezőket

Használhat időkövető vagy projektmenedzsment eszközt is, hogy meghatározza, hogyan tölti az idejét a feladatokkal és projektekkel. Ez különösen hasznos a távmunkások számára, mivel ezek az alkalmazások segíthetnek a mély munkavégzési képességek fejlesztésében és a személyes feladatok hatékony kezelésében.

4. Fogadd el a kritikát

Ne morogjon minden kritika miatt, ami az útjába kerül.

Senki sem tökéletes.

A negatív visszajelzések adása vagy fogadása fontos a fejlődéshez, és időnként szükség van rájuk.

Tekintse munkaadóját karrier-tanácsadójának, és tanulja meg a visszajelzéseket személytelenül kezelni. A munkatársaitól vagy főnökétől kapott visszajelzések célja, hogy segítsenek Önnek a koncentrációban és abban, hogy jobbá váljon.

Tekintsd ezt rejtett áldásnak.

Az, hogy mennyire tudsz jól kezelni a kritikát, az érzelmi intelligenciádtól is függ.

Néhány egyszerű módszer a negatív visszajelzések kezelésére: tartsa vissza az első reakcióját, tegyen fel kérdéseket és mutasson megbecsülést. Pozitív hozzáállással természetesen kedvesebb lesz a konstruktív kritikával szemben.

5. Tegyen fel releváns kérdéseket

Bármilyen képzett is legyen, előfordulhat, hogy valamikor elakad.

Kérjen segítséget, ha szüksége van rá. Ez egy egészséges szokás.

Néha a kérdések feltevése is elősegíti a mindenki számára előnyös megbeszéléseket.

Próbáljon azonban egyensúlyt találni a kíváncsiság és az idegesség között. Ha túl sok kérdést tesz fel, különösen ugyanazokat, az gyorsan rossz munkamódszerré válhat.

A lényeg az, hogy ne bosszantsd fel munkatársaidat olyan kérdésekkel, mint „hol van a kávéfőző?”.

Inkább legyél kezdeményező, és kövesd a mokka illatát. ☕

6. Legyen szervezett

Nem kell „mindent vagy semmit” típusú szervezőnek lennie a munkájában.

Kezdje apró lépésekkel , például:

Naptárának színkódolása

Releváns jegyzetek készítése

Ellenőrzőlista készítése

Rövid, rendszeres szünetek tartása a munka közben

És folytassa a fejlődést innen.

A rendetlen íróasztal és a kaotikus napi beosztás szintén nagy tabu. Nem szeretne ilyen rossz munkavégzési szokások miatt a figyelem középpontjába kerülni.

Használhat feladatkezelő eszközt is a feladatok szervezéséhez és a pozitív munkavégzési szokások kialakításához. A határidők nyomon követésétől a feladatok vizualizálásáig ezek a fókuszáló eszközök segítenek a szervezettség megőrzésében.

7. Hatékony kommunikáció

Akár irodában, akár távmunkában dolgozik, mindig egyértelműen kommunikáljon a munkáltatójával vagy munkatársaival.

Nem kell szinonimaszótár, hogy válaszokat fogalmazzon meg.

Legyen egyszerű, de hatékony.

Ne felejtsd el rendszeresen tájékoztatni a főnöködet a projekt előrehaladásáról. Értékelik, ha folyamatosan tájékoztatod őket.

Azonban ne csak te beszélj.

A produktív emberek aktív hallgatók is. Ez egy jó szokás és kiváló soft skill.

Ahhoz, hogy aktív hallgató legyél, a következőket teheted:

Ne szakítsa meg, amikor egy munkatársa beszél

Figyelje meg a beszélő testbeszédét, és vegye figyelembe a nonverbális jelzéseket!

Tegyen fel releváns kérdéseket vagy tegyen fel követő kérdéseket

Fogalmazza meg saját szavaival az ötleteket, hogy biztosan megértette őket!

8. Kezdeményezzen és tanuljon meg proaktív módon új készségeket

Ha csak ülsz és csodálod a produktív embereket, nem fogod megízlelni a sikert.

Ahhoz, hogy jó munkát végezzen és gyorsan feljebb lépjen a siker létráján, fejlesztenie kell képességeit.

Jegyezze fel azokat a készségeket, amelyekkel még nem rendelkezik, és vegyen részt workshopokon vagy szakmai tanúsító tanfolyamokon, hogy pótolja ezeket a hiányosságokat.

Célul tűzze ki magának a vezetői pozíciókat, és ha szükséges, keressen fel egy karrier tanácsadót.

Ezenkívül ne várd meg, hogy a főnököd feladatokat osszon ki, különösen, ha távmunkát végzel. Inkább proaktívan kérj projekteket.

Vegye kezdeményező szerepet, ha több munkát szeretne, még akkor is, ha az nem tartozik a munkaköri leírásába. Ezzel ragyogni fog, mint egy gyémánt a kollégái között.

De ne terhelje túl magát, ha már így is elég dolga van. Nem érdemes fontos feladatot vállalni, ha azt nem tudja befejezni.

Profi tipp: Kerülje el a kiégést, és tervezze meg a napját úgy, hogy időt szán a zsúfolt napirendjére! ?

9. Mondj nemet a halogatásra

Valószínűleg inkább a közösségi média feedjeit böngészi munkaidőben, mint hogy befejezze egy nem kedvelt projektet.

Ha azonban elhalasztja a fontos dolgokat, az csak ront a helyzeten.

És mielőtt észbe kapnál... kaboom. Már rég túllépted a határidőt.

De ne hagyd, hogy a határidők félelme legyőzzön.

Ha egy feladat túlzottan zavar, akkor jobb, ha minél hamarabb elintézed. Az is egészséges szokás, ha elkötelezed magad a feladat mellett, és mindig befejezed, amit elkezdtél.

10. Használjon szokáskezelő alkalmazást

Már nem zavarja a „mik a munkavégzési szokások” kérdés?

Szuper!

A jó munkamódszerek kialakítása azonban időbe telik, és a rossz szokásoktól nehéz megszabadulni. Valójában, ha megkérdezünk egy szokásformáló szakértőt, valószínűleg azt fogja mondani, hogy körülbelül 21 napba telik, amíg egy szokás kialakul.

Akkor hogyan maradhat a pályán?Itt jönnek képbe a szokások nyomon követésére vagy a termelékenységre szolgáló alkalmazások, mint például a ClickUp.

A ClickUp az egyik legnépszerűbb és legjobban értékelt szokáskezelő alkalmazás, amelyet produktív csapatok használnak minden területen . Ez egy all-in-one alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén beállítsa, kezelje és nyomon kövesse személyes projektjeit és szakmai céljait.

És a legjobb rész? A ClickUp ingyenesen kínál számos szokáskezelési funkciót!

Íme egy kis ízelítő arról, hogyan segíthet a ClickUp abban, hogy Ön a munkahelyi sztárrá váljon:

Célmappák és haladási százalékok megtekintése a ClickUp alkalmazásban

Célmappák és haladási százalékok megtekintése a ClickUp alkalmazásban

Készen állsz az egészséges munkavégzési szokások gyakorlására?

Az életét megváltoztató munkamódszerek kialakítása nem megy egyik napról a másikra.

De ha egyszer elhatározza magát, biztosan elsajátíthatja a tökéletes munkavégzési szokások mesterségét.

Bár számos munkahelyi szokás közül választhat, ezek megvalósítása távoli álom maradhat, ha nincs olyan szokáskövető rendszer, mint a ClickUp.

Akár jobb munkaszokásokat szeretne kialakítani, akár összes célját egy helyen szeretné rendszerezni, akár a haladását szeretné nyomon követni, a ClickUp az egyetlen hely, ahol hatékony szokáskezelést végezhet.

Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, és legyen mindenki által csodált munkatárs!