10 hatékony munkavégzési szokás – példák és tippek a sikeres karrierhez

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
2023. december 18.

Ismerje be, mindannyiunknak van olyan kollégája, akit munkamódszerei miatt csodálunk.

Kiválóak a munkában, a termelékenység a második nevük, és ők azok, akik felfedték a legjobb munkahelyi szokások titkait.

Ránézel rájuk, és elgondolkodsz... léteznek egyáltalán produktív emberek?

Ha ki szeretne törni a középszerűségből, és megtanulni, hogyan alakíthat ki jobb munkaszokásokat, mi segítünk Önnek.

Ebben a cikkben tíz hatékony munkamódszert mutatunk be, amelyekre a legsikeresebb emberek esküsznek. Bónuszként pedig megfejtettük, hogyan lehet gyorsan bevezetni egy új szokást a gyakorlatba.

Köszönje meg később!

Készen állsz a jó munkavégzési szokások elsajátítására? Akkor induljunk!

10 hatékony munkamódszer

Jó vagy rossz, mindannyian a szokásaink határoznak meg minket.

És néha a rossz szokások túlzott jelentőséget kaphatnak a munkahelyén. Valójában csak a munkavégzési szokásai alapján lehet a legvonzóbb vagy a legidegesítőbb munkatárs.

De mielőtt belemennénk a sikeres munkavégzési szokásokba, kezdjük azzal, hogy mik a jó munkavégzési szokások, és miért érdemes ezeket elsajátítani.

A munkavégzési szokások definíciója szerint a jó munkavégzési szokások azok a viselkedési minták, amelyek hozzájárulnak a munkavállaló teljesítményéhez. Ezek a siker motorjai, amelyek segítenek növelni a termelékenységet, a megbízhatóságot, a csapatmunkát és a munkával való elégedettséget.

Néhány alapvető munkavégzési szokás példája:

A legtöbb sikeres ember valamilyen formában gyakorolja ezeket a munkamantrákat. Emellett másokat is arra ösztönöznek, hogy vegyék át ezeket!

Hogy segítsünk Önnek, íme tíz pozitív munkavégzési szokás, amelyre szüksége van a sikeres karrierhez:

1. Legyen pontosan és professzionálisan a munkahelyén

A munkába pontosan érkezni magától értetődő.

A késés azonban az egyik legnehezebben leküzdhető rossz szokás lehet.

És bízz bennünk!

Semmi sem őrjíti meg jobban a főnököt, mint ha állandóan késel a munkából.

Ha nem akarja, hogy rossz színben tűnjön fel, igyekezzen 10 perccel korábban érkezni a munkahelyére. Ez segít megtervezni a napját, és felkészülni a hivatalos munkaidő kezdetére.

Most, hogy távoli munkavégzéssel foglalkozunk, nehezebb lehet betartani a jó munkahelyi szokásokat, mint például a pontosságot.

Végül is, a szomszéd macskájára vigyázni teljesen jogos figyelemelterelés. ?

De azért próbálj meg időben bejelentkezni, és állj rendelkezésre a csapatbeszélgetésekre vagy megbeszélésekre.

Ezenkívül ne legyen merev a munkarutinját illetően.

Néha nem baj, ha egy fontos feladat miatt bent kell maradnia, feltéve, hogy ez nem befolyásolja a munka és a magánélet egyensúlyát.

A pontosság és az elkötelezettség a munkád iránt sokat elárul a professzionalizmusodról. A legjobb módja ennek a jó munkaszokásnak a megtanítására az, ha megtervezed a napodat vagy az irodai munkaidőt.

Lehetőségei:

  • Készítsen magának egy ütemtervet
  • Állíts be emlékeztetőket a megbeszélésekre
  • Hagyjon magának időtartalékot a váratlan események kezelésére

2. Tartsd tiszteletben és tartsd be a határidőket

A határidők betartása pozitív szokás és a sikeres emberek védjegye. A munka időben történő elvégzése azt mutatja, hogy felelősségteljes és hatékonyan végzi el a feladatokat.

Profi tipp: Használjon HR szoftvert, hogy alkalmazottai elkötelezettek maradjanak és felelősséget vállaljanak munkamódszereikért.

Ha azonban nehezen tudsz kitartani, akkor rövid távú célokat tűzhetsz ki magadnak és a csapatodnak. Ez cselekvési tervként szolgálhat, amely segít jobban koncentrálni a feladatra.

Ezenkívül a kis sikerek elérése és megünneplése lendületet ad a nagyobb sikerekhez.

Emellett érdemes kommunikálnia vezetőivel a munkaterheléséről és a projekt előrehaladásáról, hogy reális határidőket állapítsanak meg.

Ha pedig hétfő reggelente rosszkedvű vagy (megértünk), készítsd el a teendőlistádat a hét előtt, és tervezd meg a munkádat, hogy jobban tudj megbirkózni a határidőkkel.

3. Időgazdálkodás az egészséges munka-magánélet egyensúly érdekében

Az időgazdálkodás egy egészséges szokás, amely kiemelheti Önt a tömegből.

Ha hosszú ebédszünetet tart, pletykál, vagy személyes problémáiról beszél a munkahelyén, az a munkaidő pazarlásához vezet.

És ha elkapta a közösségi média lázát, csak Ön mentheti meg magát attól, hogy bajba kerüljön a munkahelyén.

Az idő repül, amikor aranyos kutyás videókat nézel, igaz? ?

Elveszítheti a koncentrációját, és késő estig kell dolgoznia, ami felborítja a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

A jobb munkavégzési szokások kialakításához az alábbiakat kell tennie:

  • Priorizálja feladatait
  • Kerülje a többfeladatos munkavégzést
  • Csökkentse a munkahelyén a figyelemelterelő tényezőket

Használhat időkövető vagy projektmenedzsment eszközt is, hogy meghatározza, hogyan tölti az idejét a feladatokkal és projektekkel. Ez különösen hasznos a távmunkások számára, mivel ezek az alkalmazások segíthetnek a mély munkavégzési képességek fejlesztésében és a személyes feladatok hatékony kezelésében.

4. Fogadd el a kritikát

Ne morogjon minden kritika miatt, ami az útjába kerül.

Senki sem tökéletes.

A negatív visszajelzések adása vagy fogadása fontos a fejlődéshez, és időnként szükség van rájuk.

Tekintse munkaadóját karrier-tanácsadójának, és tanulja meg a visszajelzéseket személytelenül kezelni. A munkatársaitól vagy főnökétől kapott visszajelzések célja, hogy segítsenek Önnek a koncentrációban és abban, hogy jobbá váljon.

Tekintsd ezt rejtett áldásnak.

Az, hogy mennyire tudsz jól kezelni a kritikát, az érzelmi intelligenciádtól is függ.

Néhány egyszerű módszer a negatív visszajelzések kezelésére: tartsa vissza az első reakcióját, tegyen fel kérdéseket és mutasson megbecsülést. Pozitív hozzáállással természetesen kedvesebb lesz a konstruktív kritikával szemben.

5. Tegyen fel releváns kérdéseket

Bármilyen képzett is legyen, előfordulhat, hogy valamikor elakad.

Kérjen segítséget, ha szüksége van rá. Ez egy egészséges szokás.

Néha a kérdések feltevése is elősegíti a mindenki számára előnyös megbeszéléseket.

Próbáljon azonban egyensúlyt találni a kíváncsiság és az idegesség között. Ha túl sok kérdést tesz fel, különösen ugyanazokat, az gyorsan rossz munkamódszerré válhat.

A lényeg az, hogy ne bosszantsd fel munkatársaidat olyan kérdésekkel, mint „hol van a kávéfőző?”.

Inkább legyél kezdeményező, és kövesd a mokka illatát. ☕

6. Legyen szervezett

Nem kell „mindent vagy semmit” típusú szervezőnek lennie a munkájában.

Kezdje apró lépésekkel , például:

  • Naptárának színkódolása
  • Releváns jegyzetek készítése
  • Ellenőrzőlista készítése
  • Rövid, rendszeres szünetek tartása a munka közben

És folytassa a fejlődést innen.

A rendetlen íróasztal és a kaotikus napi beosztás szintén nagy tabu. Nem szeretne ilyen rossz munkavégzési szokások miatt a figyelem középpontjába kerülni.

Használhat feladatkezelő eszközt is a feladatok szervezéséhez és a pozitív munkavégzési szokások kialakításához. A határidők nyomon követésétől a feladatok vizualizálásáig ezek a fókuszáló eszközök segítenek a szervezettség megőrzésében.

7. Hatékony kommunikáció

Akár irodában, akár távmunkában dolgozik, mindig egyértelműen kommunikáljon a munkáltatójával vagy munkatársaival.

Nem kell szinonimaszótár, hogy válaszokat fogalmazzon meg.

Legyen egyszerű, de hatékony.

Ne felejtsd el rendszeresen tájékoztatni a főnöködet a projekt előrehaladásáról. Értékelik, ha folyamatosan tájékoztatod őket.

Azonban ne csak te beszélj.

A produktív emberek aktív hallgatók is. Ez egy jó szokás és kiváló soft skill.

Ahhoz, hogy aktív hallgató legyél, a következőket teheted:

  • Ne szakítsa meg, amikor egy munkatársa beszél
  • Figyelje meg a beszélő testbeszédét, és vegye figyelembe a nonverbális jelzéseket!
  • Tegyen fel releváns kérdéseket vagy tegyen fel követő kérdéseket
  • Fogalmazza meg saját szavaival az ötleteket, hogy biztosan megértette őket!

8. Kezdeményezzen és tanuljon meg proaktív módon új készségeket

Ha csak ülsz és csodálod a produktív embereket, nem fogod megízlelni a sikert.

Ahhoz, hogy jó munkát végezzen és gyorsan feljebb lépjen a siker létráján, fejlesztenie kell képességeit.

Jegyezze fel azokat a készségeket, amelyekkel még nem rendelkezik, és vegyen részt workshopokon vagy szakmai tanúsító tanfolyamokon, hogy pótolja ezeket a hiányosságokat.

Célul tűzze ki magának a vezetői pozíciókat, és ha szükséges, keressen fel egy karrier tanácsadót.

Ezenkívül ne várd meg, hogy a főnököd feladatokat osszon ki, különösen, ha távmunkát végzel. Inkább proaktívan kérj projekteket.

Vegye kezdeményező szerepet, ha több munkát szeretne, még akkor is, ha az nem tartozik a munkaköri leírásába. Ezzel ragyogni fog, mint egy gyémánt a kollégái között.

De ne terhelje túl magát, ha már így is elég dolga van. Nem érdemes fontos feladatot vállalni, ha azt nem tudja befejezni.

Profi tipp: Kerülje el a kiégést, és tervezze meg a napját úgy, hogy időt szán a zsúfolt napirendjére! ?

9. Mondj nemet a halogatásra

Valószínűleg inkább a közösségi média feedjeit böngészi munkaidőben, mint hogy befejezze egy nem kedvelt projektet.

Ha azonban elhalasztja a fontos dolgokat, az csak ront a helyzeten.

És mielőtt észbe kapnál... kaboom. Már rég túllépted a határidőt.

De ne hagyd, hogy a határidők félelme legyőzzön.

Ha egy feladat túlzottan zavar, akkor jobb, ha minél hamarabb elintézed. Az is egészséges szokás, ha elkötelezed magad a feladat mellett, és mindig befejezed, amit elkezdtél.

10. Használjon szokáskezelő alkalmazást

Már nem zavarja a „mik a munkavégzési szokások” kérdés?

Szuper!

A jó munkamódszerek kialakítása azonban időbe telik, és a rossz szokásoktól nehéz megszabadulni. Valójában, ha megkérdezünk egy szokásformáló szakértőt, valószínűleg azt fogja mondani, hogy körülbelül 21 napba telik, amíg egy szokás kialakul.

Akkor hogyan maradhat a pályán?Itt jönnek képbe a szokások nyomon követésére vagy a termelékenységre szolgáló alkalmazások, mint például a ClickUp.

Töltse le a ClickUp alkalmazást minden eszközére

A ClickUp az egyik legnépszerűbb és legjobban értékelt szokáskezelő alkalmazás, amelyet produktív csapatok használnak minden területen . Ez egy all-in-one alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén beállítsa, kezelje és nyomon kövesse személyes projektjeit és szakmai céljait.

És a legjobb rész? A ClickUp ingyenesen kínál számos szokáskezelési funkciót!

Íme egy kis ízelítő arról, hogyan segíthet a ClickUp abban, hogy Ön a munkahelyi sztárrá váljon:

Célmappák a ClickUp-ban
Célmappák és haladási százalékok megtekintése a ClickUp alkalmazásban

Célmappák és haladási százalékok megtekintése a ClickUp alkalmazásban

Készen állsz az egészséges munkavégzési szokások gyakorlására?

Az életét megváltoztató munkamódszerek kialakítása nem megy egyik napról a másikra.

De ha egyszer elhatározza magát, biztosan elsajátíthatja a tökéletes munkavégzési szokások mesterségét.

Bár számos munkahelyi szokás közül választhat, ezek megvalósítása távoli álom maradhat, ha nincs olyan szokáskövető rendszer, mint a ClickUp.

Akár jobb munkaszokásokat szeretne kialakítani, akár összes célját egy helyen szeretné rendszerezni, akár a haladását szeretné nyomon követni, a ClickUp az egyetlen hely, ahol hatékony szokáskezelést végezhet.

Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, és legyen mindenki által csodált munkatárs!

