10 hatékony munkavégzési szokás – példák és tippek a sikeres karrierhez

Ismerje be, mindannyiunknak van olyan kollégája, akit munkamódszerei miatt csodálunk.
Kiválóak a munkában, a termelékenység a második nevük, és ők azok, akik felfedték a legjobb munkahelyi szokások titkait.
Ránézel rájuk, és elgondolkodsz... léteznek egyáltalán produktív emberek?
Ha ki szeretne törni a középszerűségből, és megtanulni, hogyan alakíthat ki jobb munkaszokásokat, mi segítünk Önnek.
Ebben a cikkben tíz hatékony munkamódszert mutatunk be, amelyekre a legsikeresebb emberek esküsznek. Bónuszként pedig megfejtettük, hogyan lehet gyorsan bevezetni egy új szokást a gyakorlatba.
Köszönje meg később!
Készen állsz a jó munkavégzési szokások elsajátítására? Akkor induljunk!
10 hatékony munkamódszer
Jó vagy rossz, mindannyian a szokásaink határoznak meg minket.
És néha a rossz szokások túlzott jelentőséget kaphatnak a munkahelyén. Valójában csak a munkavégzési szokásai alapján lehet a legvonzóbb vagy a legidegesítőbb munkatárs.
De mielőtt belemennénk a sikeres munkavégzési szokásokba, kezdjük azzal, hogy mik a jó munkavégzési szokások, és miért érdemes ezeket elsajátítani.
A munkavégzési szokások definíciója szerint a jó munkavégzési szokások azok a viselkedési minták, amelyek hozzájárulnak a munkavállaló teljesítményéhez. Ezek a siker motorjai, amelyek segítenek növelni a termelékenységet, a megbízhatóságot, a csapatmunkát és a munkával való elégedettséget.
Néhány alapvető munkavégzési szokás példája:
A legtöbb sikeres ember valamilyen formában gyakorolja ezeket a munkamantrákat. Emellett másokat is arra ösztönöznek, hogy vegyék át ezeket!
Hogy segítsünk Önnek, íme tíz pozitív munkavégzési szokás, amelyre szüksége van a sikeres karrierhez:
1. Legyen pontosan és professzionálisan a munkahelyén
A munkába pontosan érkezni magától értetődő.
A késés azonban az egyik legnehezebben leküzdhető rossz szokás lehet.
És bízz bennünk!
Semmi sem őrjíti meg jobban a főnököt, mint ha állandóan késel a munkából.
Ha nem akarja, hogy rossz színben tűnjön fel, igyekezzen 10 perccel korábban érkezni a munkahelyére. Ez segít megtervezni a napját, és felkészülni a hivatalos munkaidő kezdetére.
Most, hogy távoli munkavégzéssel foglalkozunk, nehezebb lehet betartani a jó munkahelyi szokásokat, mint például a pontosságot.
Végül is, a szomszéd macskájára vigyázni teljesen jogos figyelemelterelés. ?
De azért próbálj meg időben bejelentkezni, és állj rendelkezésre a csapatbeszélgetésekre vagy megbeszélésekre.
Ezenkívül ne legyen merev a munkarutinját illetően.
Néha nem baj, ha egy fontos feladat miatt bent kell maradnia, feltéve, hogy ez nem befolyásolja a munka és a magánélet egyensúlyát.
A pontosság és az elkötelezettség a munkád iránt sokat elárul a professzionalizmusodról. A legjobb módja ennek a jó munkaszokásnak a megtanítására az, ha megtervezed a napodat vagy az irodai munkaidőt.
Lehetőségei:
- Készítsen magának egy ütemtervet
- Állíts be emlékeztetőket a megbeszélésekre
- Hagyjon magának időtartalékot a váratlan események kezelésére
2. Tartsd tiszteletben és tartsd be a határidőket
A határidők betartása pozitív szokás és a sikeres emberek védjegye. A munka időben történő elvégzése azt mutatja, hogy felelősségteljes és hatékonyan végzi el a feladatokat.
Profi tipp: Használjon HR szoftvert, hogy alkalmazottai elkötelezettek maradjanak és felelősséget vállaljanak munkamódszereikért.
Ha azonban nehezen tudsz kitartani, akkor rövid távú célokat tűzhetsz ki magadnak és a csapatodnak. Ez cselekvési tervként szolgálhat, amely segít jobban koncentrálni a feladatra.
Ezenkívül a kis sikerek elérése és megünneplése lendületet ad a nagyobb sikerekhez.
Emellett érdemes kommunikálnia vezetőivel a munkaterheléséről és a projekt előrehaladásáról, hogy reális határidőket állapítsanak meg.
Ha pedig hétfő reggelente rosszkedvű vagy (megértünk), készítsd el a teendőlistádat a hét előtt, és tervezd meg a munkádat, hogy jobban tudj megbirkózni a határidőkkel.
3. Időgazdálkodás az egészséges munka-magánélet egyensúly érdekében
Az időgazdálkodás egy egészséges szokás, amely kiemelheti Önt a tömegből.
Ha hosszú ebédszünetet tart, pletykál, vagy személyes problémáiról beszél a munkahelyén, az a munkaidő pazarlásához vezet.
És ha elkapta a közösségi média lázát, csak Ön mentheti meg magát attól, hogy bajba kerüljön a munkahelyén.
Az idő repül, amikor aranyos kutyás videókat nézel, igaz? ?
Elveszítheti a koncentrációját, és késő estig kell dolgoznia, ami felborítja a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.
A jobb munkavégzési szokások kialakításához az alábbiakat kell tennie:
- Priorizálja feladatait
- Kerülje a többfeladatos munkavégzést
- Csökkentse a munkahelyén a figyelemelterelő tényezőket
Használhat időkövető vagy projektmenedzsment eszközt is, hogy meghatározza, hogyan tölti az idejét a feladatokkal és projektekkel. Ez különösen hasznos a távmunkások számára, mivel ezek az alkalmazások segíthetnek a mély munkavégzési képességek fejlesztésében és a személyes feladatok hatékony kezelésében.
4. Fogadd el a kritikát
Ne morogjon minden kritika miatt, ami az útjába kerül.
Senki sem tökéletes.
A negatív visszajelzések adása vagy fogadása fontos a fejlődéshez, és időnként szükség van rájuk.
Tekintse munkaadóját karrier-tanácsadójának, és tanulja meg a visszajelzéseket személytelenül kezelni. A munkatársaitól vagy főnökétől kapott visszajelzések célja, hogy segítsenek Önnek a koncentrációban és abban, hogy jobbá váljon.
Tekintsd ezt rejtett áldásnak.
Az, hogy mennyire tudsz jól kezelni a kritikát, az érzelmi intelligenciádtól is függ.
Néhány egyszerű módszer a negatív visszajelzések kezelésére: tartsa vissza az első reakcióját, tegyen fel kérdéseket és mutasson megbecsülést. Pozitív hozzáállással természetesen kedvesebb lesz a konstruktív kritikával szemben.
5. Tegyen fel releváns kérdéseket
Bármilyen képzett is legyen, előfordulhat, hogy valamikor elakad.
Kérjen segítséget, ha szüksége van rá. Ez egy egészséges szokás.
Néha a kérdések feltevése is elősegíti a mindenki számára előnyös megbeszéléseket.
Próbáljon azonban egyensúlyt találni a kíváncsiság és az idegesség között. Ha túl sok kérdést tesz fel, különösen ugyanazokat, az gyorsan rossz munkamódszerré válhat.
A lényeg az, hogy ne bosszantsd fel munkatársaidat olyan kérdésekkel, mint „hol van a kávéfőző?”.
Inkább legyél kezdeményező, és kövesd a mokka illatát. ☕
6. Legyen szervezett
Nem kell „mindent vagy semmit” típusú szervezőnek lennie a munkájában.
Kezdje apró lépésekkel , például:
- Naptárának színkódolása
- Releváns jegyzetek készítése
- Ellenőrzőlista készítése
- Rövid, rendszeres szünetek tartása a munka közben
És folytassa a fejlődést innen.
A rendetlen íróasztal és a kaotikus napi beosztás szintén nagy tabu. Nem szeretne ilyen rossz munkavégzési szokások miatt a figyelem középpontjába kerülni.
Használhat feladatkezelő eszközt is a feladatok szervezéséhez és a pozitív munkavégzési szokások kialakításához. A határidők nyomon követésétől a feladatok vizualizálásáig ezek a fókuszáló eszközök segítenek a szervezettség megőrzésében.
7. Hatékony kommunikáció
Akár irodában, akár távmunkában dolgozik, mindig egyértelműen kommunikáljon a munkáltatójával vagy munkatársaival.
Nem kell szinonimaszótár, hogy válaszokat fogalmazzon meg.
Legyen egyszerű, de hatékony.
Ne felejtsd el rendszeresen tájékoztatni a főnöködet a projekt előrehaladásáról. Értékelik, ha folyamatosan tájékoztatod őket.
Azonban ne csak te beszélj.
A produktív emberek aktív hallgatók is. Ez egy jó szokás és kiváló soft skill.
Ahhoz, hogy aktív hallgató legyél, a következőket teheted:
- Ne szakítsa meg, amikor egy munkatársa beszél
- Figyelje meg a beszélő testbeszédét, és vegye figyelembe a nonverbális jelzéseket!
- Tegyen fel releváns kérdéseket vagy tegyen fel követő kérdéseket
- Fogalmazza meg saját szavaival az ötleteket, hogy biztosan megértette őket!
8. Kezdeményezzen és tanuljon meg proaktív módon új készségeket
Ha csak ülsz és csodálod a produktív embereket, nem fogod megízlelni a sikert.
Ahhoz, hogy jó munkát végezzen és gyorsan feljebb lépjen a siker létráján, fejlesztenie kell képességeit.
Jegyezze fel azokat a készségeket, amelyekkel még nem rendelkezik, és vegyen részt workshopokon vagy szakmai tanúsító tanfolyamokon, hogy pótolja ezeket a hiányosságokat.
Célul tűzze ki magának a vezetői pozíciókat, és ha szükséges, keressen fel egy karrier tanácsadót.
Ezenkívül ne várd meg, hogy a főnököd feladatokat osszon ki, különösen, ha távmunkát végzel. Inkább proaktívan kérj projekteket.
Vegye kezdeményező szerepet, ha több munkát szeretne, még akkor is, ha az nem tartozik a munkaköri leírásába. Ezzel ragyogni fog, mint egy gyémánt a kollégái között.
De ne terhelje túl magát, ha már így is elég dolga van. Nem érdemes fontos feladatot vállalni, ha azt nem tudja befejezni.
Profi tipp: Kerülje el a kiégést, és tervezze meg a napját úgy, hogy időt szán a zsúfolt napirendjére! ?
9. Mondj nemet a halogatásra
Valószínűleg inkább a közösségi média feedjeit böngészi munkaidőben, mint hogy befejezze egy nem kedvelt projektet.
Ha azonban elhalasztja a fontos dolgokat, az csak ront a helyzeten.
És mielőtt észbe kapnál... kaboom. Már rég túllépted a határidőt.
De ne hagyd, hogy a határidők félelme legyőzzön.
Ha egy feladat túlzottan zavar, akkor jobb, ha minél hamarabb elintézed. Az is egészséges szokás, ha elkötelezed magad a feladat mellett, és mindig befejezed, amit elkezdtél.
10. Használjon szokáskezelő alkalmazást
Már nem zavarja a „mik a munkavégzési szokások” kérdés?
Szuper!
A jó munkamódszerek kialakítása azonban időbe telik, és a rossz szokásoktól nehéz megszabadulni. Valójában, ha megkérdezünk egy szokásformáló szakértőt, valószínűleg azt fogja mondani, hogy körülbelül 21 napba telik, amíg egy szokás kialakul.
Akkor hogyan maradhat a pályán?Itt jönnek képbe a szokások nyomon követésére vagy a termelékenységre szolgáló alkalmazások, mint például a ClickUp.
A ClickUp az egyik legnépszerűbb és legjobban értékelt szokáskezelő alkalmazás, amelyet produktív csapatok használnak minden területen . Ez egy all-in-one alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén beállítsa, kezelje és nyomon kövesse személyes projektjeit és szakmai céljait.
És a legjobb rész? A ClickUp ingyenesen kínál számos szokáskezelési funkciót!
Íme egy kis ízelítő arról, hogyan segíthet a ClickUp abban, hogy Ön a munkahelyi sztárrá váljon:
- Célok: bontsa fel céljait kisebb, mérhető célokra, hogy könnyebben kezelhetőek legyenek. Emellett világos határidőket is meghatározhat, és automatikusan nyomon követheti az előrehaladást, hogy időben elérje céljait.
- Emlékeztetők: szeretné nyomon követni, mit kell tennie? A ClickUp lehet a megmentője.
- Dátumok és időpontok: rendeljen hozzá kezdési és befejezési dátumokat, hogy nyomon követhesse feladatait.
- Ismétlődő feladatok: a heti értekezletektől a személyes rutinmunkáig, hatékonyan tartsa kézben az ismétlődő feladatokat.
- Jegyzettömb: írja le ötleteit, kérdéseit, teendőit vagy megbeszélések jegyzetét útközben
- Dokumentumok: vezessen munkahelyi szokásokról naplót, amelybe feljegyzi napi eredményeit. Használhatja azt új, megszerzett készségek tudásbázisának létrehozására is.
- Prioritások: színes jelölőkkel állítsa be a prioritásokat és kezelje jobban az időt a munkahelyen.
- Nézetek: vizualizálja feladatait listák, naptár, Kanban tábla és egyéb eszközök segítségével, hogy gyorsan nyomon követhesse őket.
- Sablonok: használjon sokféle vonzó szokáskövető sablont, hogy jó úton induljon el!
- Egyéni értesítések: nem szeretne túl sok értesítést kapni? Válassza ki, hogyan és mikor szeretne értesítést kapni a feladatokról.
- Alkalmazások: használja a ClickUp alkalmazást Windows, Mac, Linux, iOS, Android és más eszközökön, hogy soha ne térjen el a munkahelyi szokásaitól.
Célmappák és haladási százalékok megtekintése a ClickUp alkalmazásban
Készen állsz az egészséges munkavégzési szokások gyakorlására?
Az életét megváltoztató munkamódszerek kialakítása nem megy egyik napról a másikra.
De ha egyszer elhatározza magát, biztosan elsajátíthatja a tökéletes munkavégzési szokások mesterségét.
Bár számos munkahelyi szokás közül választhat, ezek megvalósítása távoli álom maradhat, ha nincs olyan szokáskövető rendszer, mint a ClickUp.
Akár jobb munkaszokásokat szeretne kialakítani, akár összes célját egy helyen szeretné rendszerezni, akár a haladását szeretné nyomon követni, a ClickUp az egyetlen hely, ahol hatékony szokáskezelést végezhet.
Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, és legyen mindenki által csodált munkatárs!